Jak používat AI k automatizaci úkolů

Nudné, opakující se úkoly, jako je shrnování podrobností hovorů po každé interakci se zákazníkem nebo opakované odpovídání na stejné otázky, mohou váš tým brzdit a snižovat produktivitu.
Díky umělé inteligenci (AI) se však konečně můžeme rozloučit s těmito rutinními úkoly.
Zajímavé je, že průzkum společnosti Gartner zjistil, že až 80 % vedoucích pracovníků věří, že automatizaci lze aplikovat na jakékoli obchodní rozhodnutí. To ukazuje neuvěřitelný potenciál pro organizace, které integrují AI do svých procesů.
V tomto blogu se podrobně podíváme na to, co je automatizace úkolů pomocí umělé inteligence a jak ji lze využít ke změně fungování vaší organizace. ⬇️
Co je automatizace úkolů pomocí umělé inteligence?
Automatizace pomocí umělé inteligence znamená využití technologií umělé inteligence k zefektivnění a provádění (opakujících se) úkolů, které obvykle a tradičně vykonávají lidé.
Tento přístup řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků a pracovní síly a zároveň zvyšuje provozní efektivitu. Zaměstnanci se tak zbaví opakujících se úkolů a mohou se soustředit na strategickou práci s vyšší přidanou hodnotou.
Úloha a výhody umělé inteligence v automatizaci úkolů
Automatizace pomocí umělé inteligence kombinuje zpracování přirozeného jazyka (NLP), robotickou optimalizaci procesů (RPA), počítačové vidění a další algoritmy strojového učení, které efektivně automatizují obchodní procesy.
Tyto technologie, které jsou trénovány na velkých nestrukturovaných datových souborech, mohou provádět složité úkoly bez lidského zásahu tím, že se řídí předem definovanými pravidly a přizpůsobují se na základě vstupů dat v reálném čase.
Modely strojového učení, které jsou trénovány na datech, identifikují vzorce a generují předpovědi.
Algoritmy NLP umožňují systémům rozumět lidské řeči a generovat ji, což je zásadní pro aplikace jako chatboty. RPA boti napodobují lidské činnosti a provádějí opakující se úkoly, zatímco počítačové vidění zpracovává vizuální informace a na základě obrázků a videí přijímá rozhodnutí.
Mnoho organizací využívá tuto automatizaci pomocí umělé inteligence pro obchodní účely, a to v různých oblastech od marketingu až po zákaznický servis.
Například společnost Amazon využívá umělou inteligenci ve svých distribučních centrech k detekci poškozeného zboží, čímž trojnásobně zvyšuje přesnost ve srovnání s lidmi. Tato umělá inteligence, vycvičená na milionech obrázků, označuje nedokonalé položky k dalšímu posouzení, což vede k jejich dalšímu prodeji, darování nebo opětovnému použití namísto přímého zaslání zákazníkovi.
Výhody automatizace pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence hraje v automatizaci mnohostrannou roli. Podívejme se, jak může být prospěšná pro vaše podnikání. 👀
- Zvyšte produktivitu: AI dokáže zvládnout opakující se úkoly, takže se vaše týmy mohou soustředit na důležitější práci, která vyžaduje lidskou pozornost. Tím se sníží jejich pracovní zátěž a zvýší se jejich produktivita a kvalita práce.
- Zpevněte rozhodování: Poskytnutím dat umělé inteligenci získáte pomoc při prognózování, identifikaci budoucích trendů v oblasti produktů a přístupu k informacím o odvětví. Tyto informace a vzorce, které lidské oko může přehlédnout, pomáhají zlepšit váš rozhodovací proces.
- Úspora nákladů: Automatizace pomocí umělé inteligence pomáhá šetřit náklady tím, že snižuje náklady na pracovní sílu, zvyšuje efektivitu a minimalizuje chyby. Optimalizuje využití zdrojů, zlepšuje prediktivní údržbu a zefektivňuje dodavatelské řetězce, čímž snižuje logistické ztráty a prostoje.
Jaké úkoly může AI automatizovat?
Umělá inteligence může automatizovat mnoho aspektů podnikových operací, od několika jednoduchých úkolů (například aktualizace stavu) až po složité, víceúrovňové procesy správy zásob.
Níže uvádíme pět příkladů použití, které vám pomohou pochopit, jak to funguje.
1. Řízení provozu
V oblasti provozu může AI pomoci automatizovat back-office úkoly, jako je zpracování faktur, manipulace s dokumentací a zpracování dokumentů, správa účtů, dohled nad dodavatelským řetězcem a sledování zásob. To pomáhá zefektivnit provoz a snížit náklady dodavatelského řetězce vzniklé v důsledku nesprávné správy zásob.
Společnost Walmart využívá AI k zefektivnění svého dodavatelského řetězce různými způsoby. AI pomáhá spravovat zásoby tím, že sleduje stav skladových zásob a předpovídá poptávku, takže se vyhýbá nedostatkům a nadbytkům zásob, udržuje spokojenost zákazníků a snižuje náklady.
Optimalizuje také pohyb zboží, snižuje náklady, zvyšuje produktivitu a zrychluje dodávky do obchodů. Pokud jde o ceny, AI stanovuje ceny na základě poptávky, konkurence a nákladů, což pomáhá Walmartu zůstat konkurenceschopným a maximalizovat zisky.
2. Zákaznický servis
Téměř 90 % zákazníků považuje okamžitou reakci za nezbytnou součást zákaznického servisu.
Proto odvětví zákaznických služeb hojně využívá nástroje AI CRM a chatboty založené na umělé inteligenci k odpovídání na opakující se dotazy zákazníků, jako například „Kdy otevíráte?“ nebo „Lze tento produkt vrátit?“
Automatizace úkolů pomocí umělé inteligence zbavuje lidské pracovníky zátěže poskytování takových odpovědí a zapojuje je pouze do složitých problémů. Ušetří vám také starosti s najímáním pracovníků na noční směny nebo investováním peněz do více zaměstnanců obecně.
Pokroky Amazonu v oblasti umělé inteligence, včetně Q in Connect a Amazon Connect Contact Lens, ukazují, jak se umělá inteligence používá k automatizaci zákaznických služeb.
„Pouhými několika kliknutími mohou vedoucí kontaktních center využít nové funkce generativní umělé inteligence v Amazon Connect k vylepšení více než 15 milionů zákaznických interakcí, které Amazon Connect každý den zpracovává.“
3. Analýza dat a prediktivní analytika
Mnoho rozhodnutí se opírá o rozsáhlé datové soubory, průzkumy a zprávy, jejichž správa může být pro vaše kolegy kvůli jejich obrovskému objemu velmi náročná. Právě v tomto ohledu se umělá inteligence stává neocenitelnou díky svým schopnostem strojového učení, NLP a počítačového vidění.
Automatizace úkolů pomocí umělé inteligence umožňuje přesně analyzovat velké datové soubory a poskytovat potřebné informace, díky čemuž se obchodní týmy mohou efektivněji soustředit na práci relevantní pro jejich obor. Samozřejmě nelze z rozhodovacího procesu zcela vyloučit lidský faktor, zejména pokud jde o aspekty jako analýza sentimentu. Takto vypadá kombinace v praxi:
Dobrým příkladem jsou maloobchodní podniky v oblasti elektronického obchodování, které využívají velké množství zákaznických dat k vytváření uživatelských profilů. Tyto profily automaticky navrhují spotřebitelům produkty na základě jejich aktivity a historie nákupů.
Nástroje umělé inteligence, jako jsou Klaviyo a Attentive, využívají automatizaci založenou na umělé inteligenci pro pokročilé funkce segmentace publika v e-mailovém marketingu. Tyto funkce analyzují chování zákazníků a vytvářejí e-mailové segmenty pro personalizované oslovení.
Díky tomu můžete automatizovat rozdělení zákazníků na základě určitých demografických údajů, takže není nutné ručně procházet každý profil zákazníka a zařazovat je do určité marketingové skupiny.
4. Marketing
Umělá inteligence může automatizovat marketingové úkoly, jako jsou e-mailové a textové kampaně, správa příspěvků na sociálních médiích, generování personalizovaných doporučení produktů nebo vytváření textů pro sociální média. To vám pomůže oslovit více zákazníků na správných platformách ve správný čas, což v konečném důsledku zvýší prodej.
Navíc nedávná studie společnosti McKinsey odhaduje, že umělá inteligence by do roku 2030 mohla globální ekonomice přinést až 4,4 bilionu dolarů, přičemž hlavním beneficientem by byl marketing.
Na obrázku výše vidíte společnost Heinz, která používá verzi Dall-E k vytváření oceněných vizuálních kampaní pomocí AI pro převod textu na obrázek a automatizaci grafického designu, nebo společnost Coca-Cola, která používá nástroje AI pro tvorbu obsahu k vytváření vánočních přání pro sváteční kampaň.
5. Prodej
Umělou inteligenci můžete využít k automatizaci prodejních úkolů, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, plánování schůzek s potenciálními zákazníky a automatické generování následných e-mailů v pevně stanovených intervalech. To pomůže vašemu prodejnímu týmu uzavřít více obchodů a zvýšit tržby.
Umělá inteligence a strojové učení transformují systém hodnocení potenciálních zákazníků tím, že neustále vylepšují modely bodování za účelem identifikace potenciálních zákazníků s vysokým potenciálem. To umožňuje prodejním týmům oslovit nejslibnější potenciální zákazníky ve správný okamžik, čímž se zvyšují konverzní poměry a tržby.
Umělá inteligence přesahuje tradiční datové sady a zahrnuje různé zdroje dat, jako jsou sociální média, interakce na webových stránkách a e-mailová komunikace, aby poskytla komplexní obraz o potenciálních zákaznících.
Například systém hodnocení potenciálních zákazníků společnosti Razorpay založený na strojovém učení je příkladem této účinnosti, protože dosáhl 50% nárůstu měsíční hrubé hodnoty zboží (GMV), 70% snížení úsilí týmu a zkrácení konverzního cyklu o jeden měsíc.
Jak automatizovat úkoly pomocí umělé inteligence
Hodně jsme se věnovali tomu, co pro vás může automatizace úkolů pomocí umělé inteligence udělat, ale nyní si povíme o tom, jak ji můžete skutečně využít ve svém podnikání.
Chcete-li začít s automatizací pomocí umělé inteligence, postupujte podle těchto kroků.
Krok 1: Identifikujte úkoly, které lze automatizovat
Prvním krokem je identifikovat úkoly ve vaší firmě, které lze automatizovat.
Zaměřte se na časově náročné, chybové nebo opakující se úkoly. Dávejte pozor na to, co automatizujete. Neautomatizujte příliš mnoho najednou, protože to může být obtížné spravovat.
Pokud s automatizací teprve začínáte, ponechte si kritické oblasti na později, až si vaše firma a týmy na automatizaci pomocí umělé inteligence zvyknou.
Krok 2: Vyberte si správné nástroje
Tento krok je pro vaši cestu k automatizaci pomocí umělé inteligence doslova rozhodující. Vzhledem k velkému množství nástrojů pro automatizaci pomocí umělé inteligence je klíčové vybrat ten správný, a to na základě vašich potřeb a rozpočtu.
Například ClickUp a Asana jsou spolehlivé možnosti pro automatizaci úkolů a správu projektů. Pokud se však zaměřujete na e-mailový marketing a správu pomocí umělé inteligence, můžete zvážit Mailbutler nebo EmailTree.
Krok 3: Nastavení nástroje
Po výběru vhodného nástroje pro automatizaci procesů je dalším krokem jeho nastavení. To obvykle zahrnuje dodání trénovacích dat do nástroje a jeho konfiguraci pro automatizaci požadovaných úkolů.
Můžete také konzultovat s poskytovateli služeb AI a vyvinout řešení na míru vašim problémům.
Krok 4: Neustálé testování a monitorování
Po nastavení nástroje umělé inteligence je nezbytné otestovat a sledovat, jak automatizované úkoly fungují. Tím se zajistí, že nástroj funguje správně a efektivně automatizuje požadované úkoly.
Provádějte pravidelné audity, abyste zajistili bezpečnost dat, ochranu soukromí a transparentnost.
Proč je ClickUp nejlepším nástrojem pro automatizaci pomocí umělé inteligence
Výběr správného nástroje pro vaši cestu k automatizaci je zásadní. Ale věc se má tak: nyní se můžete vyhnout bolestivé volbě jiného nástroje AI pro každý úkol.
Ano, existuje software, který všechny tyto funkce shrnuje do jednoho přehledného balíčku: ClickUp.
Pojďme se podívat na některé z nejzajímavějších funkcí umělé inteligence a automatizace.
ClickUp Brain
ClickUp je vybaven průlomovým vestavěným AI asistentem ClickUp Brain. Jedná se o první neuronovou síť na světě, která integruje úkoly, dokumenty a lidi z celé znalostní báze vaší společnosti pomocí AI.
Mezi tři hlavní funkce patří:
- AI Knowledge Manager: Pokládejte otázky a automaticky získávejte odpovědi odkudkoli z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
- Projektový manažer AI: Spravujte a automatizujte více úkolů, jako je shrnování chatových vláken a aktualizací pro dokončení úkolů, přiřazování úkolů a další.
- AI Writer: Automaticky vytvářejte obsah a návrhy odpovědí pro klienty pomocí AI Writer.
Navíc se ClickUp Brain integruje s dalšími nástroji, což usnadňuje plynulý přenos dat.
Pomocí integrace ClickUp můžete snadno integrovat oblíbené aplikace, jako jsou HubSpot, GitHub a Twilio, nebo vytvořit vlastní webhooky pro jakoukoli jinou aplikaci, což umožňuje plynulou automatizaci napříč vaším digitálním stackem z centralizované platformy.
📮ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete dosáhnout stejných výhod i v práci? ClickUp vám s tím pomůže! ClickUp Brain, integrovaný asistent umělé inteligence ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým souhrnům generovaným umělou inteligencí a automatizovaným úkolům.
ClickUp AI Builder
Jedinečnou funkcí, která odlišuje automatizační schopnosti ClickUp od jiných aplikací, je intuitivní AI Builder.
Díky ClickUp Brain umožňuje AI Builder snadnou automatizaci pracovních postupů pro jakýkoli tým. Stačí popsat požadovanou automatizaci v běžné angličtině a naše integrovaná AI rychle nakonfiguruje automatizaci úkolů v jakémkoli prostoru, složce nebo seznamu.
Opakující se úkoly v ClickUp
A pokud nechcete ztrácet příliš mnoho času ruční automatizací jednoduchých úkolů, které se vyskytují denně, týdně, měsíčně nebo v jakémkoli pevném intervalu, použijte funkci Opakující se úkoly v ClickUp. Můžete si vybrat mezi denními, týdenními, měsíčními, ročními, opakováními po určitém počtu dnů nebo vlastními opakováními.
Funkce opakujících se úkolů vám také umožňuje vytvořit vlastní specifikace, kdy se má úkol opakovat, například po jeho dokončení nebo po uplynutí určitého časového období. Tato funkce vám nabízí velkou svobodu, protože úkoly můžete opakovat prakticky jakýmkoli způsobem, který si dokážete představit.
Knihovna automatizace ClickUp
ClickUp nabízí celou řadu automatizačních funkcí v rámci ClickUp Automation. Patří mezi ně šablony, zkratky, automatizace e-mailů, auditní protokoly a integrace, které vám pomohou rychle zvládnout vaše každodenní úkoly.
Pokud jde o šablony, ClickUp nabízí ve své knihovně automatizace více než 100 předem připravených šablon. Ty vám pomohou rychle automatizovat opakující se úkoly, jako je přiřazování úkolů, zveřejňování komentářů, změna stavů, přesouvání seznamů a mnoho dalšího.
ClickUp nezajišťuje pouze interní automatizaci, ale je také špičkou v oblasti zákaznických služeb. Zlepšete efektivitu komunikace pomocí automatizace e-mailů v ClickUp.
Automaticky reagujte na zpětnou vazbu zákazníků zaslanou prostřednictvím formulářů ClickUp, zajistěte, aby partneři a dodavatelé byli informováni o automatických aktualizacích projektů, a mnoho dalšího.
Auditní protokoly ClickUp
Pokud se obáváte, že se v tomto moři automatizace ztratíte, ClickUp má i na to řešení.
Díky auditním protokolům ClickUp můžete snadno sledovat stav automatizace, akce a umístění. Můžete také ověřovat podrobnosti a provádět nezbytné úpravy z jednotného řídicího panelu, což zajišťuje plynulé řízení vašich automatizovaných procesů.
Výkonné řízení projektů ClickUp v kombinaci s automatizací přineslo našim klientům skvělé výsledky. Například ve společnosti STANLEY Security, globálním poskytovateli bezpečnostních řešení, pomohl ClickUp sjednotit všechny rozptýlené týmy na jedné platformě. Týmům se podařilo ušetřit více než 8 hodin týdně a zkrátit čas potřebný k vytváření reportů o 50 %.
„Jsme schopni přizpůsobit a automatizovat ClickUp tak, aby vyhovoval každé konkrétní iniciativě, a to nám umožnilo zefektivnit a zjednodušit naše pracovní postupy, což exponenciálně zvýšilo kapacitu našeho týmu.“
Provozní, etické a soukromí výzvy spojené s implementací umělé inteligence
Ačkoli automatizace pomocí umělé inteligence nepochybně signalizuje příchod budoucnosti, její implementace v podnikání je stále ještě v plenkách. Podívejme se na některé z těchto výzev a prozkoumejme možná řešení.
Provozní výzvy
Na prvním místě našeho seznamu jsou provozní výzvy, které brání využití možností umělé inteligence na pracovišti. Podívejme se na to blíže:
- Náklady na implementaci: Záleží na tom, k čemu AI používáte. Cena bude relativně nízká v případě jednoduché tvorby obsahu nebo asistence. Pokud však potřebujete analyzovat velké datové soubory, budete potřebovat odpovídající výpočetní výkon. Jako firma můžete čelit obrovským nákladům na integraci databází a zdlouhavé školení v oblasti dat. Nejlepším řešením je služba SaaS s integrovanou funkcí AI a dalšími nástroji pro automatizaci pracovních postupů.
- Kvalita dat: Výsledky umělé inteligence jsou jen tak dobré, jak kvalitní jsou data, která do ní zadáte. Ale tady je háček: v mnoha firmách jsou data roztříštěná – jsou izolovaná, neuspořádaná nebo prostě nekvalitní. A to je velká překážka pro využití výhod umělé inteligence. Tato takzvaná „špinavá data“ mohou být zastaralá, nepřesná, neúplná nebo nekonzistentní. Než s nimi budete moci něco užitečného udělat, musíte je vyčistit. To znamená odstranit chyby, doplnit chybějící části a zajistit, aby vše bylo konzistentní a aktuální.
- Nedostatek technických dovedností: Zavedení umělé inteligence vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti, které mnoho organizací postrádá. Bez těchto odborných znalostí může být zavedení umělé inteligence náročné a bránit plnému využití jejího potenciálu. Řešení je však jednoduché, i když může vyžadovat určité zdroje – investujte do školení svých zaměstnanců , aby se s těmito změnami dokázali vypořádat.
- Integrace se staršími systémy: Starší systémy jsou často nekompatibilní s umělou inteligencí. Úprava těchto systémů tak, aby byly kompatibilní s umělou inteligencí, je často složitá a časově náročná. Obtížná integrace se stávajícími systémy může vést k neefektivitě a zvýšeným nákladům. Modernizace těchto systémů pomocí efektivního operačního rámce a nejmodernějších technologií usnadňuje zavedení umělé inteligence.
Etické výzvy
Průzkum společnosti PwC zjistil, že 85 % generálních ředitelů věří, že umělá inteligence v příštích pěti letech výrazně změní jejich podnikání, přičemž klíčovým problémem jsou etické otázky.
AI čelí mnoha etickým problémům, jako například:
- Ochrana osobních údajů a bezpečnost: Systémy umělé inteligence jsou silně závislé na datech a shromažďování, ukládání a analýza velkého množství osobních a citlivých informací vyvolává obavy ohledně ochrany soukromí a bezpečnosti. Ochrana těchto dat v souladu s místními zákony a zajištění jejich odpovědného používání je zásadní pro udržení důvěry v technologie umělé inteligence.
- Nedostatečná transparentnost při rozhodování AI: Algoritmy AI jsou složité a způsob, jakým dospívají k určitým rozhodnutím, nemusí být pro osoby bez technických znalostí zcela jasný. Tato nedostatečná transparentnost může vyvolávat obavy z předpojatosti a předsudků, zejména v kritických oblastech, jako je zdravotnictví a trestní soudnictví.
- Změny na trhu práce: Automatizace založená na umělé inteligenci má potenciál změnit trh práce. Vzhledem k automatizaci mnoha úkolů vyžadujících znalosti budou pracovníci nakonec muset zvýšit své kvalifikační předpoklady nebo dokonce zcela změnit svou kariéru.
„Vnímám ji (AI) jako nástroj pro zvýšení produktivity. V některých oblastech zničí pracovní místa; tím myslím, že na některých částech trhu práce budou úkoly do určité míry nahrazeny.
Ale pak také najdete jiné způsoby, jak inovovat a vytvářet více pracovních míst jinde. Mám na mysli, že to je příběh ekonomického růstu a inovací po stovky let, kdy máte inovaci, která v podstatě šetří práci a snižuje zaměstnanost v některých oblastech, ale pak ji zvyšuje v jiných. ”
Řešení? Změna perspektivy.
Společnosti musí podporovat transparentnost při rozhodování pomocí umělé inteligence, stanovit etické pokyny pro její používání a provádět časté audity s cílem identifikovat případné zaujatosti. Přijměte opatření ke zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců, aby zavedení automatizace pomocí umělé inteligence proběhlo bez problémů.
V zajímavém rozhovoru Pascal Bornet, autor knihy IRREPLACEABLE & Intelligent Automation, diskutuje o střední cestě, kde AI a lidské dovednosti hrají rovnocennou roli při plnění úkolů. Zdůrazňuje důležitost rozvíjení a posilování jedinečných lidských schopností, nazývaných „Humics“, které je pro AI obtížné napodobit.
Mezi ně patří:
- Skutečná kreativita: Vytváření originálních nápadů a uměleckých projevů založených na lidských zkušenostech, emocích a intuici.
- Kritické myšlení: Analýza informací, zpochybňování předpokladů a etické úsudky založené na lidských hodnotách a kontextu.
- Sociální autenticita: Budování hlubokých vztahů založených na důvěře, komunikace s empatií a vedení ostatních s emocionální inteligencí.
Zaměřením se na tyto Humics a synergii s umělou inteligencí mohou jednotlivci zvýšit svou hodnotu automatizací rutinních úkolů a zdůrazněním lidské kreativity a mezilidských dovedností.
Bornet také radí, aby byli zaměstnanci „připraveni na změny“, pokud opravdu chtějí držet krok v nepředvídatelném a rychle se měnícím světě.
Využijte umělou inteligenci ve svůj prospěch s ClickUp
Umělá inteligence je budoucností, o tom není pochyb. A její zavedení do automatizace vašich podnikových procesů? To zaručeně sníží náklady a uvolní čas vašich zaměstnanců.
Hlavním rozhodujícím faktorem je však výběr softwaru pro automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence. Můžete se vydat specializovanou cestou a vyhledat pomoc u různých aplikací umělé inteligence pro různé úkoly.
Pokud jde o centralizovanou automatizaci, neexistuje žádná platforma, která by byla tak komplexní jako ClickUp. Je snadno použitelná, výkonná, flexibilní a nákladově efektivní. K začlenění vlastní nebo předem připravené automatizace do vašeho pracovního postupu nepotřebujete žádné znalosti programování.
Tak co vás tady drží? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!