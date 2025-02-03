ClickUp blog
10 nejlepších nástrojů pro e-mailový marketing s umělou inteligencí pro automatizaci e-mailů v roce 2025

3. února 2025

E-mail se stal jedním z nejlepších marketingových komunikačních nástrojů díky své neuvěřitelně vysoké návratnosti investic, která se odhaduje na 36 dolarů za každý vynaložený dolar. E-mail je také jedním z nejjednodušších způsobů, jak přímo kontaktovat vaši cílovou skupinu, a mnoho spotřebitelů jej nyní uvádí jako svůj preferovaný způsob interakce se značkami. Pro ně je to bez stresu a pro vás má působivou míru konverze.

E-mailový marketing je však složitější než jen napsat text a kliknout na tlačítko „Odeslat“. Nejúčinnější e-mailové marketingové kampaně jsou pečlivě segmentovány, testovány a vylepšovány, aby přinesly co nejlepší výsledky. To vše zabere čas, ale díky nástrojům pro e-mailový marketing s umělou inteligencí můžete vytvářet úžasné e-mailové marketingové kampaně rychleji než kdykoli předtím.

Co byste měli hledat v nástrojích pro e-mailový marketing využívajících umělou inteligenci?

Nástroje pro e-mailový marketing založené na umělé inteligenci poskytují marketérům inovativní přístup k oslovování jejich publika. Umělá inteligence vám pomůže vytvořit poutavé texty, segmentovat vaše publikum a analyzovat výsledky. Jak si vybrat správnou platformu pro e-mailový marketing, když je na trhu k dispozici tolik nástrojů založených na umělé inteligenci?

Jednou z prvních věcí, které budete hledat, je nástroj, který nabízí mnoho možností personalizace. Nástroje AI pro e-mailový marketing vám pomohou vytvářet personalizované e-maily, od předmětů až po obsažené nabídky, což povede k vyššímu počtu otevření a konverzí.

Také se podívejte na funkce, které vám pomohou vytvářet obsah pro poutavé e-maily. Využijte nástroje AI k brainstormingu nápadů nebo k vytváření relevantních zpráv pro vaši cílovou skupinu.

Nástroje AI pro e-mailový marketing mohou také automatizovat mnoho úkolů souvisejících s e-mailovým marketingem, jako je odesílání následných zpráv nebo segmentace vašich seznamů. Tato automatizace může uvolnit váš tým, aby se mohl soustředit na strategičtější marketingové iniciativy a trávil méně času správou e-mailů.

Vyberte si platformu pro e-mailový marketing s robustními analytickými a reportovacími funkcemi, abyste lépe porozuměli výkonu kampaní. Informace získané z e-mailových dat mohou být podkladem pro budoucí marketingová rozhodnutí. Zvažte využití AI k analýze výsledků a identifikaci příležitostí k optimalizaci.

Navíc si vyberte řešení, které se integruje s vaším stávajícím programem pro e-mailový marketing a pracovními aplikacemi. Integrace usnadňuje automatizaci pracovních postupů, zvyšuje produktivitu týmu a umožňuje plynulou spolupráci na e-mailových kampaních. Zefektivnění procesů vám umožní dosáhnout více za méně času a zároveň plynule spolupracovat napříč různými nástroji.

10 nejlepších softwarů pro e-mailový marketing s umělou inteligencí

1. ClickUp

ClickUp E-mailový marketing
Vytvářejte předměty e-mailů, návrhy textů a další pomocí ClickUp AI.

ClickUp, vaše oblíbená platforma pro produktivitu typu „vše v jednom“, je nyní vaším oblíbeným místem pro vytváření a správu e-mailového marketingu. Můžete použít nástroje AI pro e-mailový marketing ClickUp k vytvoření centralizovaného centra pro správu kampaní, vytváření poutavého obsahu a sledování výkonu kampaní.

Cloudová platforma ClickUp usnadňuje organizaci a sledování e-mailové komunikace. Nástroje pro správu e-mailových projektů ClickUp umožňují vytvářet, ukládat a spravovat koncepty e-mailů, sledovat míru otevření a prokliku a nastavovat automatizované pracovní postupy pro následné e-maily. ClickUp Integrations vám umožňuje propojit se s jinými komunikačními platformami a odesílat úkoly členům týmu e-mailem, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.

Platforma je také integrována s oblíbenými nástroji pro e-mailový marketing, jako jsou Mailchimp a ActiveCampaign, což vám poskytuje ještě více možností v oblasti e-mailového marketingu. V rámci ClickUp můžete importovat a exportovat kontakty, plánovat kampaně a sledovat výsledky. Díky tomu, že je vše přístupné z pracovního prostoru, může váš tým snadno sdílet informace a rychleji reagovat na výsledky.

ClickUp přidává další úroveň efektivity díky zavedení svých nástrojů AI. ClickUp AI může generovat texty vašich e-mailů, včetně předmětů, záhlaví a těla textu, na základě konkrétních pokynů nebo vestavěných šablon. ClickUp AI můžete také použít k vytváření úkolů souvisejících s e-mailovou kampaní.

Díky komplexní správě e-mailů, hladké integraci a generování obsahu pomocí umělé inteligence je ClickUp výkonným nástrojem, který pomáhá začínajícím i zkušeným e-mailovým marketérům vytěžit maximum z každého odeslaného e-mailu.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Automatizační nástroje za vás vyřídí spoustu administrativy, takže se nemusíte starat o opakující se úkoly a můžete se místo toho soustředit na strategické iniciativy.
  • Nástroje AI pro e-mailový marketing vám pomohou vytvořit poutavé texty během několika sekund a snadno vytvořit cílené e-mailové kampaně, které podpoří konverze.
  • Zefektivněte své e-mailové marketingové aktivity pomocí výkonných integrací, včetně populárních platforem jako MailChimp a ActiveCampaign.

Omezení ClickUp

  • Nástroje AI od ClickUp jsou k dispozici pouze v placených tarifech, ale naštěstí začínají již na 5 USD za pracovní prostor.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)

2. Mailchimp

Používání šablon Mailchimp a dalších nástrojů pro e-mailový marketing založených na umělé inteligenci
Prostřednictvím Mailchimp

Mailchimp je oblíbená platforma pro e-mailový marketing, která firmám umožňuje vytvářet, odesílat a sledovat e-mailové kampaně. Má uživatelsky přívětivé rozhraní, různé šablony a několik skvělých automatizačních nástrojů. Mailchimp také nabízí úžasné funkce založené na umělé inteligenci, včetně inteligentních předmětů e-mailů, přehledů o zákaznících a výkonného A/B testování. Dokonce vám navrhne stockové fotografie, které se hodí k vašemu obsahu.

Nejlepší funkce Mailchimp

  • Díky editoru typu drag and drop je vytváření a navrhování e-mailů velmi snadné.
  • Solidní bezplatný tarif vám umožňuje odesílat až 2 000 e-mailů měsíčně až 2 000 odběratelům, což z něj činí vhodnou volbu pro menší organizace.
  • Nástroje AI využívají strojové učení k provádění všech činností, od vytváření textů až po použití prediktivní analýzy, která vám řekne, kteří zákazníci mají největší pravděpodobnost nákupu.

Omezení Mailchimpu

  • Žádné neomezené e-mailové tarify, ani u nejdražších variant

Ceny Mailchimp

  • Zdarma
  • Základní funkce: 13 $/měsíc za 500 kontaktů
  • Standard: 20 $/měsíc za 500 smluv
  • Premium: 350 $/měsíc za neomezený počet kontaktů

Hodnocení a recenze Mailchimp

  • G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 16 500 recenzí)

3. Smartwriter

Výběr kategorie obsahu pro e-mailový marketing s využitím umělé inteligence prostřednictvím Smartwriter
Prostřednictvím Smartwriter

Smartwriter je nástroj pro psaní e-mailů založený na umělé inteligenci. Strojové učení této platformy analyzuje vaši cílovou skupinu spolu s údaji z oboru, aby vytvořilo poutavé e-mailové texty pro vaše kampaně. Je užitečný pro personalizované e-maily a může využít uživatelská data k napsání nejrelevantnějších a nejcílenějších e-mailových kampaní. Je také užitečný pro A/B testování, abyste zjistili, které kampaně fungují u vaší cílové skupiny lépe.

Nejlepší funkce Smartwriteru

  • Integruje se s oblíbenými nástroji pro e-mailový marketing, jako jsou Mailchimp a Sendinblue, takže můžete použít nástroje AI ve Smartwriteru k napsání textu a hladkému odeslání všeho prostřednictvím své oblíbené platformy.
  • Skvělé pro vytváření e-mailových marketingových strategií zaměřených na konverze, protože nástroj AI navrhne obsah, který s největší pravděpodobností přemění čtenáře na kupující a zvýší výkonnost e-mailového marketingu.
  • Příjemné rozhraní usnadňuje používání funkcí umělé inteligence i pro začínající uživatele.

Omezení Smartwriteru

  • V případě potíží může být obtížné kontaktovat technickou podporu.

Ceny Smartwriter

  • Základní: 59 $/měsíc
  • Populární: 149 $/měsíc
  • Pro: 359 $/měsíc
  • Slevy na roční předplatné

Hodnocení a recenze Smartwriter

  • G2: 4/5 (10+ recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (14+ recenzí)

4. Phrasee

Příklad použití nástrojů pro e-mailový marketing s umělou inteligencí od společnosti Phrasee
Prostřednictvím Phrasee

Phrasee je nástroj pro e-mailový marketing využívající umělou inteligenci, který vám pomůže psát lepší e-mailový obsah, od předmětů až po závěrečné pozdravy. Platforma využívá strojové učení k identifikaci nejúčinnějšího jazyka, který můžete použít pro své publikum. Můžete jej využít i pro jiné účely než jen pro svou e-mailovou marketingovou strategii. Využijte generování přirozeného jazyka nástrojem Phrasee a vytvářejte texty, které znějí lidsky, pro sociální média, push notifikace a další.

Nejlepší funkce Phrasee

  • Podrobné funkce pro vytváření přehledů vám poskytnou cenné informace o tom, jak vaše e-mailové kampaně fungují u vašeho publika a kde byste mohli provést úpravy.
  • Platformu lze snadno integrovat do vaší stávající technologické infrastruktury, protože je kompatibilní s Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign a dalšími.
  • Skvělý způsob, jak vytvářet personalizované e-maily pro každého z vašich příjemců v několika jazycích, abyste se mohli soustředit na zvyšování zapojení.

Omezení nástroje Phrasee

  • Určeno pro větší marketingové agentury, takže pro menší podniky může být tento software nad jejich finanční možnosti.

Ceny Phrasee

  • Kontaktujte nás pro informace o cenách

Hodnocení a recenze Phrasee

  • G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: 4/5 (1+ recenze)

5. Okamžitě

Automatické vytváření následných e-mailů v nástroji pro e-mailový marketing s umělou inteligencí Instantly
Okamžitě

Instantly je komplexní platforma pro automatizaci e-mailového marketingu. Marketingové týmy mohou tuto platformu využít k automatizaci mnoha úkolů souvisejících s e-mailovým marketingem, včetně zasílání následných e-mailů, uvítacích e-mailů a e-mailů k narozeninám.

Platforma také nabízí nástroje AI pro e-mailový marketing, které automaticky generují texty e-mailů a personalizují vaše e-mailové kampaně. Tyto nástroje AI mohou zvýšit relevanci a atraktivitu e-mailů pro vaše publikum a zvýšit míru prokliku a konverze.

Nejlepší funkce na první pohled

  • Díky generování obsahu pomocí umělé inteligence je snadné vytvářet a odesílat e-maily s personalizovaným obsahem, což zvyšuje účinnost kampaní.
  • Nabízí neomezený počet účtů, takže se nemusíte obávat omezování seznamu odběratelů; skvělé pro ty, kteří zasílají velké objemy e-mailového marketingu.
  • Pěkné analytické nástroje vám pomohou měřit výkonnost kampaně, včetně míry otevření, míry odpovědí, odhlášení a dalších údajů.

Okamžitá omezení

  • Platformu nelze používat na mobilních zařízeních, takže marketingoví pracovníci, kteří jsou často na cestách, budou možná muset hledat jiná řešení.

Okamžité stanovení ceny

  • Growth Leads: 47 $/měsíc
  • Hyperleads: 197 $/měsíc
  • Light Speed: 492 $/měsíc
  • Na roční předplatné jsou k dispozici slevy.

Okamžité hodnocení a recenze

  • G2: 4,9/5 (více než 1 200 recenzí)
  • Capterra: 3,5/5 (4+ recenze)

6. Drift

Využití nástrojů pro správu doručené pošty od společnosti Drift ke správě kampaní AI e-mailového marketingu
Prostřednictvím Drift

Drift je konverzační marketingová platforma, která klade důraz na AI. Platforma trénovala svou umělou inteligenci na milionech B2B prodejních a marketingových konverzací s cílem vytvořit AI nástroje, které budou užitečnější pro věci jako kvalifikace potenciálních zákazníků a konverze.

Nástroj konverzační AI můžete použít k pomoci při psaní e-mailů, jako chatbot nebo k analýze návštěvnosti zákazníků, abyste mohli činit chytřejší marketingová rozhodnutí.

Nejlepší funkce Drift

  • Umělá inteligence je trénována na B2B konverzacích, takže získáte konverzační texty, které jsou přizpůsobené pro podnikání a lze je přizpůsobit vaší organizaci.
  • Pomáhají vám shromažďovat data o návštěvnících webových stránek, abyste mohli sledovat trendy v konverzacích a podle toho optimalizovat své e-mailové marketingové aktivity.
  • Nástroj AI marketingu vám pomůže analyzovat cestu zákazníka a zjistit, kdo je připraven k konverzi, abyste jim mohli zasílat cílené kampaně.

Omezení Driftu

  • Zákaznický servis může reagovat pomalu, proto buďte připraveni řešit své problémy sami.
  • Skvělé pro vytváření konverzačních textů, ale nejedná se o platformu pro e-mailový marketing, takže budete muset propojit s jinou platformou, abyste mohli svou práci dokončit.

Ceny Drift

  • Premium: 2 500 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Kontaktujte nás ohledně cen plánů Advanced a Enterprise.

Hodnocení a recenze Drift

  • G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)

7. Sedmý smysl

Integrace split testování s HubSpot od Seventh Sense
Prostřednictvím Seventh Sense

Seventh Sense je platforma pro optimalizaci e-mailů využívající umělou inteligenci, která pomocí strojového učení analyzuje a personalizuje e-mailové kampaně. Disponuje různými nástroji, které pomáhají marketérům optimalizovat časy odesílání e-mailů, zvýšit doručitelnost e-mailů nebo personalizovat obsah na základě preferencí příjemců. Nabízí také robustní sledování kampaní pro měření výkonu a optimalizaci e-mailových marketingových aktivit.

Nejlepší funkce Seventh Sense

  • Výkonné nástroje AI pro e-mailový marketing vám pomohou optimalizovat každou část vaší kampaně, včetně personalizovaných časů odeslání, aby se maximalizovala míra otevření.
  • Pomáhá vám segmentovat vaše e-mailové marketingové seznamy na základě faktorů, jako jsou demografické údaje, zájmy a historie nákupů, abyste mohli vytvářet e-maily přizpůsobené jejich zájmům a potřebám.
  • Analyzujte obsah svých e-mailů, abyste optimalizovali výběr slov, strukturu vět a tón a pomohli tak optimalizovat strategie e-mailového marketingu.

Omezení Seventh Sense

  • Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele zastrašující.

Ceny Seventh Sense

  • Pro Hubspot: plány začínají na 80 USD/měsíc za 5 000 kontaktů
  • Pro Marketo: plány začínají na 450 USD/měsíc za 50 000 potenciálních zákazníků
  • 20% sleva na roční předplatné

Hodnocení a recenze Seventh Sense

  • G2: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
  • Capterra: 5/5 (3+ recenze)

8. Unspam

Odeslání e-mailu prostřednictvím Unspam za účelem vytvoření knihovny vysoce kvalitních příkladů
Prostřednictvím Unspam

Unspam využívá AI, aby pomohl firmám identifikovat a zabránit spamu v e-mailových marketingových kampaních. Sleduje reputaci e-mailů vaší organizace a poskytuje doporučení ke zlepšení vašeho skóre odesílatele. Tato vylepšení mohou vašemu e-mailovému marketingu pomoci vyhnout se spamovým filtrům a spolehlivě se dostat do schránek vašich příjemců.

Nejlepší funkce Unspam

  • Zlepšete reputaci e-mailů vaší organizace tím, že zabráníte spamu, aby vaše skóre odesílatele zůstalo bez poskvrny a vaše e-maily se dostaly k vašemu publiku (a nezůstaly uvízlé v jejich spamovém filtru).
  • Zvyšuje zapojení tím, že zajišťuje, aby příjemci dostávali od vás relevantní a legitimní e-maily.
  • Budujte důvěru v e-mailový marketing u své cílové skupiny

Omezení Unspam

  • Bezplatné tarify nabízejí omezené testování, takže budete muset riskovat nebo pro testování použít jinou službu.

Ceny Unspam

  • Zdarma
  • Základní: 9 $ za měsíc
  • Podnikání: 19 $ měsíčně
  • Agentura: 29 $ měsíčně
  • Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku služeb White Label.

Hodnocení a recenze Unspam

  • G2: 5/5 (2+ recenze)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)

9. Optimove

Panel pro segmentaci zákazníků v Optimove
Prostřednictvím Optimove

Optimove vám pomůže nejen s e-mailovým marketingem. Platforma pro zapojení zákazníků založená na umělé inteligenci vám pomůže optimalizovat e-maily, SMS a push notifikace. Analyzuje data vašich zákazníků, identifikuje vzorce a podle toho personalizuje zákaznickou cestu.

Nejlepší funkce Optimove

  • Vytvářejte cílené zprávy, které mohou zvýšit zapojení zákazníků a zlepšit míru otevření e-mailů.
  • Prediktivní analytika dokáže identifikovat zákazníky, u kterých hrozí, že opustí váš prodejní trychtýř, a pomůže vám přijmout proaktivní marketingová opatření.
  • Robustní analytické nástroje vám poskytnou ucelený přehled o vašich zákaznících, abyste mohli podniknout kroky ke zlepšení zákaznické zkušenosti.

Omezení Optimove

  • Chybí několik velmi potřebných funkcí, jako je stanovení priorit.

Ceny Optimove

  • Kontaktujte nás pro informace o cenách

Hodnocení a recenze Optimove

  • G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)

10. Zeta

Vytváření reportů o e-mailových marketingových kampaních využívajících umělou inteligenci v Zeta
Prostřednictvím Zeta

Zeta je platforma pro e-mailový marketing založená na umělé inteligenci, která vám pomáhá vytvářet a odesílat e-mailové kampaně. Platforma využívá strojové učení k analýze zákaznických dat a identifikaci nejúčinnějšího obsahu a načasování pro vaši konkrétní cílovou skupinu. Nabízí nástroje, které vám pomohou automatizovat e-mailové pracovní postupy, segmentovat cílové skupiny a vytvářet personalizovaný obsah.

Nejlepší funkce Zeta

  • Nástroje AI vám pomohou segmentovat vaše e-mailové marketingové seznamy na základě údajů o zákaznících, abyste mohli zasílat cílené kampaně, které u nich mají větší šanci na úspěch.
  • Skvělé pro automatizaci běžných úkolů v oblasti e-mailového marketingu
  • Prediktivní analytika vám pomůže snížit fluktuaci zákazníků a náklady na získávání nových zákazníků.

Omezení Zeta

  • Někteří uživatelé hlásí, že platforma může být chybová a dochází k prodlevám při načítání.

Ceny Zeta

  • Kontaktujte nás pro informace o cenách

Hodnocení a recenze Zeta

  • G2: 3,5/5 (více než 10 recenzí)
  • Capterra: 5/5 (1+ recenze)

Lepší e-maily, chytřejší AI s ClickUp

E-mailový marketing je výkonný nástroj, ale marketingové týmy jej musí pečlivě plánovat.

E-mail by neměl být univerzálním řešením, ale měl by být pečlivě přizpůsoben vašemu publiku. Ruční provádění těchto úkonů může být časově náročné, ale využití nástrojů umělé inteligence může pomoci zefektivnit e-mailový marketing a zlepšit návratnost investic. Umělá inteligence vám pomůže analyzovat data o zákaznících, vytvořit poutavé e-mailové texty a doladit výkonnost vaší kampaně.

A ClickUp vám pomůže spravovat všechny úkoly.

Udělejte z ClickUp centrální hub vašich e-mailových marketingových aktivit a vytvořte prostor, kde může váš tým spolupracovat a být na stejné vlně při každé kampani. Vytvářejte úkoly, stanovujte role a budujte znalostní centra, aby marketingové aktivity pokračovaly efektivně. Poté nechte ClickUp AI navrhnout vaše texty, napsat předměty e-mailů a odeslat následné úkoly členům vašeho týmu.

Jste připraveni posílat lepší e-maily? Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte objevovat možnosti umělé inteligence v e-mailovém marketingu.

