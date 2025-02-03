10 nejlepších nástrojů pro e-mailový marketing s umělou inteligencí pro automatizaci e-mailů v roce 2025

E-mail se stal jedním z nejlepších marketingových komunikačních nástrojů díky své neuvěřitelně vysoké návratnosti investic, která se odhaduje na 36 dolarů za každý vynaložený dolar. E-mail je také jedním z nejjednodušších způsobů, jak přímo kontaktovat vaši cílovou skupinu, a mnoho spotřebitelů jej nyní uvádí jako svůj preferovaný způsob interakce se značkami. Pro ně je to bez stresu a pro vás má působivou míru konverze.
E-mailový marketing je však složitější než jen napsat text a kliknout na tlačítko „Odeslat“. Nejúčinnější e-mailové marketingové kampaně jsou pečlivě segmentovány, testovány a vylepšovány, aby přinesly co nejlepší výsledky. To vše zabere čas, ale díky nástrojům pro e-mailový marketing s umělou inteligencí můžete vytvářet úžasné e-mailové marketingové kampaně rychleji než kdykoli předtím.
Co byste měli hledat v nástrojích pro e-mailový marketing využívajících umělou inteligenci?
Nástroje pro e-mailový marketing založené na umělé inteligenci poskytují marketérům inovativní přístup k oslovování jejich publika. Umělá inteligence vám pomůže vytvořit poutavé texty, segmentovat vaše publikum a analyzovat výsledky. Jak si vybrat správnou platformu pro e-mailový marketing, když je na trhu k dispozici tolik nástrojů založených na umělé inteligenci?
Jednou z prvních věcí, které budete hledat, je nástroj, který nabízí mnoho možností personalizace. Nástroje AI pro e-mailový marketing vám pomohou vytvářet personalizované e-maily, od předmětů až po obsažené nabídky, což povede k vyššímu počtu otevření a konverzí.
Také se podívejte na funkce, které vám pomohou vytvářet obsah pro poutavé e-maily. Využijte nástroje AI k brainstormingu nápadů nebo k vytváření relevantních zpráv pro vaši cílovou skupinu.
Nástroje AI pro e-mailový marketing mohou také automatizovat mnoho úkolů souvisejících s e-mailovým marketingem, jako je odesílání následných zpráv nebo segmentace vašich seznamů. Tato automatizace může uvolnit váš tým, aby se mohl soustředit na strategičtější marketingové iniciativy a trávil méně času správou e-mailů.
Vyberte si platformu pro e-mailový marketing s robustními analytickými a reportovacími funkcemi, abyste lépe porozuměli výkonu kampaní. Informace získané z e-mailových dat mohou být podkladem pro budoucí marketingová rozhodnutí. Zvažte využití AI k analýze výsledků a identifikaci příležitostí k optimalizaci.
Navíc si vyberte řešení, které se integruje s vaším stávajícím programem pro e-mailový marketing a pracovními aplikacemi. Integrace usnadňuje automatizaci pracovních postupů, zvyšuje produktivitu týmu a umožňuje plynulou spolupráci na e-mailových kampaních. Zefektivnění procesů vám umožní dosáhnout více za méně času a zároveň plynule spolupracovat napříč různými nástroji.
10 nejlepších softwarů pro e-mailový marketing s umělou inteligencí
1. ClickUp
ClickUp, vaše oblíbená platforma pro produktivitu typu „vše v jednom“, je nyní vaším oblíbeným místem pro vytváření a správu e-mailového marketingu. Můžete použít nástroje AI pro e-mailový marketing ClickUp k vytvoření centralizovaného centra pro správu kampaní, vytváření poutavého obsahu a sledování výkonu kampaní.
Cloudová platforma ClickUp usnadňuje organizaci a sledování e-mailové komunikace. Nástroje pro správu e-mailových projektů ClickUp umožňují vytvářet, ukládat a spravovat koncepty e-mailů, sledovat míru otevření a prokliku a nastavovat automatizované pracovní postupy pro následné e-maily. ClickUp Integrations vám umožňuje propojit se s jinými komunikačními platformami a odesílat úkoly členům týmu e-mailem, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Platforma je také integrována s oblíbenými nástroji pro e-mailový marketing, jako jsou Mailchimp a ActiveCampaign, což vám poskytuje ještě více možností v oblasti e-mailového marketingu. V rámci ClickUp můžete importovat a exportovat kontakty, plánovat kampaně a sledovat výsledky. Díky tomu, že je vše přístupné z pracovního prostoru, může váš tým snadno sdílet informace a rychleji reagovat na výsledky.
ClickUp přidává další úroveň efektivity díky zavedení svých nástrojů AI. ClickUp AI může generovat texty vašich e-mailů, včetně předmětů, záhlaví a těla textu, na základě konkrétních pokynů nebo vestavěných šablon. ClickUp AI můžete také použít k vytváření úkolů souvisejících s e-mailovou kampaní.
Díky komplexní správě e-mailů, hladké integraci a generování obsahu pomocí umělé inteligence je ClickUp výkonným nástrojem, který pomáhá začínajícím i zkušeným e-mailovým marketérům vytěžit maximum z každého odeslaného e-mailu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizační nástroje za vás vyřídí spoustu administrativy, takže se nemusíte starat o opakující se úkoly a můžete se místo toho soustředit na strategické iniciativy.
- Nástroje AI pro e-mailový marketing vám pomohou vytvořit poutavé texty během několika sekund a snadno vytvořit cílené e-mailové kampaně, které podpoří konverze.
- Zefektivněte své e-mailové marketingové aktivity pomocí výkonných integrací, včetně populárních platforem jako MailChimp a ActiveCampaign.
Omezení ClickUp
- Nástroje AI od ClickUp jsou k dispozici pouze v placených tarifech, ale naštěstí začínají již na 5 USD za pracovní prostor.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Mailchimp
Mailchimp je oblíbená platforma pro e-mailový marketing, která firmám umožňuje vytvářet, odesílat a sledovat e-mailové kampaně. Má uživatelsky přívětivé rozhraní, různé šablony a několik skvělých automatizačních nástrojů. Mailchimp také nabízí úžasné funkce založené na umělé inteligenci, včetně inteligentních předmětů e-mailů, přehledů o zákaznících a výkonného A/B testování. Dokonce vám navrhne stockové fotografie, které se hodí k vašemu obsahu.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Díky editoru typu drag and drop je vytváření a navrhování e-mailů velmi snadné.
- Solidní bezplatný tarif vám umožňuje odesílat až 2 000 e-mailů měsíčně až 2 000 odběratelům, což z něj činí vhodnou volbu pro menší organizace.
- Nástroje AI využívají strojové učení k provádění všech činností, od vytváření textů až po použití prediktivní analýzy, která vám řekne, kteří zákazníci mají největší pravděpodobnost nákupu.
Omezení Mailchimpu
- Žádné neomezené e-mailové tarify, ani u nejdražších variant
Ceny Mailchimp
- Zdarma
- Základní funkce: 13 $/měsíc za 500 kontaktů
- Standard: 20 $/měsíc za 500 smluv
- Premium: 350 $/měsíc za neomezený počet kontaktů
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 500 recenzí)
3. Smartwriter
Smartwriter je nástroj pro psaní e-mailů založený na umělé inteligenci. Strojové učení této platformy analyzuje vaši cílovou skupinu spolu s údaji z oboru, aby vytvořilo poutavé e-mailové texty pro vaše kampaně. Je užitečný pro personalizované e-maily a může využít uživatelská data k napsání nejrelevantnějších a nejcílenějších e-mailových kampaní. Je také užitečný pro A/B testování, abyste zjistili, které kampaně fungují u vaší cílové skupiny lépe.
Nejlepší funkce Smartwriteru
- Integruje se s oblíbenými nástroji pro e-mailový marketing, jako jsou Mailchimp a Sendinblue, takže můžete použít nástroje AI ve Smartwriteru k napsání textu a hladkému odeslání všeho prostřednictvím své oblíbené platformy.
- Skvělé pro vytváření e-mailových marketingových strategií zaměřených na konverze, protože nástroj AI navrhne obsah, který s největší pravděpodobností přemění čtenáře na kupující a zvýší výkonnost e-mailového marketingu.
- Příjemné rozhraní usnadňuje používání funkcí umělé inteligence i pro začínající uživatele.
Omezení Smartwriteru
- V případě potíží může být obtížné kontaktovat technickou podporu.
Ceny Smartwriter
- Základní: 59 $/měsíc
- Populární: 149 $/měsíc
- Pro: 359 $/měsíc
- Slevy na roční předplatné
Hodnocení a recenze Smartwriter
- G2: 4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (14+ recenzí)
4. Phrasee
Phrasee je nástroj pro e-mailový marketing využívající umělou inteligenci, který vám pomůže psát lepší e-mailový obsah, od předmětů až po závěrečné pozdravy. Platforma využívá strojové učení k identifikaci nejúčinnějšího jazyka, který můžete použít pro své publikum. Můžete jej využít i pro jiné účely než jen pro svou e-mailovou marketingovou strategii. Využijte generování přirozeného jazyka nástrojem Phrasee a vytvářejte texty, které znějí lidsky, pro sociální média, push notifikace a další.
Nejlepší funkce Phrasee
- Podrobné funkce pro vytváření přehledů vám poskytnou cenné informace o tom, jak vaše e-mailové kampaně fungují u vašeho publika a kde byste mohli provést úpravy.
- Platformu lze snadno integrovat do vaší stávající technologické infrastruktury, protože je kompatibilní s Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign a dalšími.
- Skvělý způsob, jak vytvářet personalizované e-maily pro každého z vašich příjemců v několika jazycích, abyste se mohli soustředit na zvyšování zapojení.
Omezení nástroje Phrasee
- Určeno pro větší marketingové agentury, takže pro menší podniky může být tento software nad jejich finanční možnosti.
Ceny Phrasee
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Phrasee
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4/5 (1+ recenze)
5. Okamžitě
Instantly je komplexní platforma pro automatizaci e-mailového marketingu. Marketingové týmy mohou tuto platformu využít k automatizaci mnoha úkolů souvisejících s e-mailovým marketingem, včetně zasílání následných e-mailů, uvítacích e-mailů a e-mailů k narozeninám.
Platforma také nabízí nástroje AI pro e-mailový marketing, které automaticky generují texty e-mailů a personalizují vaše e-mailové kampaně. Tyto nástroje AI mohou zvýšit relevanci a atraktivitu e-mailů pro vaše publikum a zvýšit míru prokliku a konverze.
Nejlepší funkce na první pohled
- Díky generování obsahu pomocí umělé inteligence je snadné vytvářet a odesílat e-maily s personalizovaným obsahem, což zvyšuje účinnost kampaní.
- Nabízí neomezený počet účtů, takže se nemusíte obávat omezování seznamu odběratelů; skvělé pro ty, kteří zasílají velké objemy e-mailového marketingu.
- Pěkné analytické nástroje vám pomohou měřit výkonnost kampaně, včetně míry otevření, míry odpovědí, odhlášení a dalších údajů.
Okamžitá omezení
- Platformu nelze používat na mobilních zařízeních, takže marketingoví pracovníci, kteří jsou často na cestách, budou možná muset hledat jiná řešení.
Okamžité stanovení ceny
- Growth Leads: 47 $/měsíc
- Hyperleads: 197 $/měsíc
- Light Speed: 492 $/měsíc
- Na roční předplatné jsou k dispozici slevy.
Okamžité hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (4+ recenze)
6. Drift
Drift je konverzační marketingová platforma, která klade důraz na AI. Platforma trénovala svou umělou inteligenci na milionech B2B prodejních a marketingových konverzací s cílem vytvořit AI nástroje, které budou užitečnější pro věci jako kvalifikace potenciálních zákazníků a konverze.
Nástroj konverzační AI můžete použít k pomoci při psaní e-mailů, jako chatbot nebo k analýze návštěvnosti zákazníků, abyste mohli činit chytřejší marketingová rozhodnutí.
Nejlepší funkce Drift
- Umělá inteligence je trénována na B2B konverzacích, takže získáte konverzační texty, které jsou přizpůsobené pro podnikání a lze je přizpůsobit vaší organizaci.
- Pomáhají vám shromažďovat data o návštěvnících webových stránek, abyste mohli sledovat trendy v konverzacích a podle toho optimalizovat své e-mailové marketingové aktivity.
- Nástroj AI marketingu vám pomůže analyzovat cestu zákazníka a zjistit, kdo je připraven k konverzi, abyste jim mohli zasílat cílené kampaně.
Omezení Driftu
- Zákaznický servis může reagovat pomalu, proto buďte připraveni řešit své problémy sami.
- Skvělé pro vytváření konverzačních textů, ale nejedná se o platformu pro e-mailový marketing, takže budete muset propojit s jinou platformou, abyste mohli svou práci dokončit.
Ceny Drift
- Premium: 2 500 $/měsíc, fakturováno ročně
- Kontaktujte nás ohledně cen plánů Advanced a Enterprise.
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
7. Sedmý smysl
Seventh Sense je platforma pro optimalizaci e-mailů využívající umělou inteligenci, která pomocí strojového učení analyzuje a personalizuje e-mailové kampaně. Disponuje různými nástroji, které pomáhají marketérům optimalizovat časy odesílání e-mailů, zvýšit doručitelnost e-mailů nebo personalizovat obsah na základě preferencí příjemců. Nabízí také robustní sledování kampaní pro měření výkonu a optimalizaci e-mailových marketingových aktivit.
Nejlepší funkce Seventh Sense
- Výkonné nástroje AI pro e-mailový marketing vám pomohou optimalizovat každou část vaší kampaně, včetně personalizovaných časů odeslání, aby se maximalizovala míra otevření.
- Pomáhá vám segmentovat vaše e-mailové marketingové seznamy na základě faktorů, jako jsou demografické údaje, zájmy a historie nákupů, abyste mohli vytvářet e-maily přizpůsobené jejich zájmům a potřebám.
- Analyzujte obsah svých e-mailů, abyste optimalizovali výběr slov, strukturu vět a tón a pomohli tak optimalizovat strategie e-mailového marketingu.
Omezení Seventh Sense
- Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele zastrašující.
Ceny Seventh Sense
- Pro Hubspot: plány začínají na 80 USD/měsíc za 5 000 kontaktů
- Pro Marketo: plány začínají na 450 USD/měsíc za 50 000 potenciálních zákazníků
- 20% sleva na roční předplatné
Hodnocení a recenze Seventh Sense
- G2: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
8. Unspam
Unspam využívá AI, aby pomohl firmám identifikovat a zabránit spamu v e-mailových marketingových kampaních. Sleduje reputaci e-mailů vaší organizace a poskytuje doporučení ke zlepšení vašeho skóre odesílatele. Tato vylepšení mohou vašemu e-mailovému marketingu pomoci vyhnout se spamovým filtrům a spolehlivě se dostat do schránek vašich příjemců.
Nejlepší funkce Unspam
- Zlepšete reputaci e-mailů vaší organizace tím, že zabráníte spamu, aby vaše skóre odesílatele zůstalo bez poskvrny a vaše e-maily se dostaly k vašemu publiku (a nezůstaly uvízlé v jejich spamovém filtru).
- Zvyšuje zapojení tím, že zajišťuje, aby příjemci dostávali od vás relevantní a legitimní e-maily.
- Budujte důvěru v e-mailový marketing u své cílové skupiny
Omezení Unspam
- Bezplatné tarify nabízejí omezené testování, takže budete muset riskovat nebo pro testování použít jinou službu.
Ceny Unspam
- Zdarma
- Základní: 9 $ za měsíc
- Podnikání: 19 $ měsíčně
- Agentura: 29 $ měsíčně
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku služeb White Label.
Hodnocení a recenze Unspam
- G2: 5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
9. Optimove
Optimove vám pomůže nejen s e-mailovým marketingem. Platforma pro zapojení zákazníků založená na umělé inteligenci vám pomůže optimalizovat e-maily, SMS a push notifikace. Analyzuje data vašich zákazníků, identifikuje vzorce a podle toho personalizuje zákaznickou cestu.
Nejlepší funkce Optimove
- Vytvářejte cílené zprávy, které mohou zvýšit zapojení zákazníků a zlepšit míru otevření e-mailů.
- Prediktivní analytika dokáže identifikovat zákazníky, u kterých hrozí, že opustí váš prodejní trychtýř, a pomůže vám přijmout proaktivní marketingová opatření.
- Robustní analytické nástroje vám poskytnou ucelený přehled o vašich zákaznících, abyste mohli podniknout kroky ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
Omezení Optimove
- Chybí několik velmi potřebných funkcí, jako je stanovení priorit.
Ceny Optimove
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Optimove
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
10. Zeta
Zeta je platforma pro e-mailový marketing založená na umělé inteligenci, která vám pomáhá vytvářet a odesílat e-mailové kampaně. Platforma využívá strojové učení k analýze zákaznických dat a identifikaci nejúčinnějšího obsahu a načasování pro vaši konkrétní cílovou skupinu. Nabízí nástroje, které vám pomohou automatizovat e-mailové pracovní postupy, segmentovat cílové skupiny a vytvářet personalizovaný obsah.
Nejlepší funkce Zeta
- Nástroje AI vám pomohou segmentovat vaše e-mailové marketingové seznamy na základě údajů o zákaznících, abyste mohli zasílat cílené kampaně, které u nich mají větší šanci na úspěch.
- Skvělé pro automatizaci běžných úkolů v oblasti e-mailového marketingu
- Prediktivní analytika vám pomůže snížit fluktuaci zákazníků a náklady na získávání nových zákazníků.
Omezení Zeta
- Někteří uživatelé hlásí, že platforma může být chybová a dochází k prodlevám při načítání.
Ceny Zeta
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Zeta
- G2: 3,5/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1+ recenze)
Lepší e-maily, chytřejší AI s ClickUp
E-mailový marketing je výkonný nástroj, ale marketingové týmy jej musí pečlivě plánovat.
E-mail by neměl být univerzálním řešením, ale měl by být pečlivě přizpůsoben vašemu publiku. Ruční provádění těchto úkonů může být časově náročné, ale využití nástrojů umělé inteligence může pomoci zefektivnit e-mailový marketing a zlepšit návratnost investic. Umělá inteligence vám pomůže analyzovat data o zákaznících, vytvořit poutavé e-mailové texty a doladit výkonnost vaší kampaně.
A ClickUp vám pomůže spravovat všechny úkoly.
Udělejte z ClickUp centrální hub vašich e-mailových marketingových aktivit a vytvořte prostor, kde může váš tým spolupracovat a být na stejné vlně při každé kampani. Vytvářejte úkoly, stanovujte role a budujte znalostní centra, aby marketingové aktivity pokračovaly efektivně. Poté nechte ClickUp AI navrhnout vaše texty, napsat předměty e-mailů a odeslat následné úkoly členům vašeho týmu.
Jste připraveni posílat lepší e-maily? Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte objevovat možnosti umělé inteligence v e-mailovém marketingu.