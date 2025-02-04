10 nejlepších softwarů pro správu e-mailů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Představte si svět, kde má každý e-mail své místo, kde můžete filtrovat, prioritizovat a odpovídat bez námahy. Zní to jako sen, že? Zatímco mnozí považují svou schránku za nutné zlo, nejlepší nástroj pro správu e-mailů ji promění v přínos, který vám umožní efektivněji komunikovat a pracovat.
Ať už jste zakladatelem startupu, který žongluje s několika úkoly najednou, vedoucím týmu koordinujícím projekty, nebo prostě jen někým, kdo touží po zenu ve své schránce, vaše cesta začíná právě zde.
Ponořte se do našeho výběru 10 nejlepších softwarů pro správu e-mailů a proměňte nepřehlednou změť zpráv v efektivní tok produktivity!
Co byste měli hledat v softwaru pro správu e-mailů?
Nástroje pro správu e-mailů neslouží jen k třídění e-mailů, ale také k maximalizaci vašeho času a výkonu. Ale s tolika nástroji, které se ucházejí o vaši pozornost, co je opravdu důležité? Pojďme si to rozebrat:
- Intuitivní rozhraní: Snadná navigace bez zmatků; pokud máte potíže, pravděpodobně se nejedná o správnou volbu.
- Hladká integrace: Hledejte software, který se snadno spojí s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou Google Workspace a Microsoft Outlook.
- Síla automatizace: Vyberte si nástroj, který automatizuje opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na svou osobní schránku a práci s vysokou přidanou hodnotou.
- Transformace úkolů: Vyberte si možnost snadno převádět příchozí e-maily na úkoly.
- Robustní plánování: Spolehlivý software nabízí týmu zákaznického servisu flexibilní zobrazení plánování pro správu pracovní zátěže.
- Zabezpečení dat: Upřednostněte nástroje pro správu e-mailů s robustními bezpečnostními funkcemi.
10 nejlepších softwarových řešení pro správu e-mailů, která můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy všech velikostí a odvětví, která umožňuje spravovat vše od denních úkolů až po mezifunkční pracovní postupy. Použijte ClickUp k automatickému přiřazování konverzací a požadavků zákazníků členům týmu hned po jejich přijetí!
A díky funkci Email in ClickUp můžete odesílat a přijímat e-maily přímo z úkolů a podnikat kroky, aniž byste museli opustit platformu. Díky tisícům integrací a přizpůsobitelným šablonám máte všechny nástroje pro správu e-mailů svého týmu na dosah ruky. Navíc je k dispozici AI asistent pro psaní ClickUp, který umí shrnovat poznámky z jednání, psát e-maily a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte doručenou poštu svého týmu pomocí nástrojů pro správu e-mailových projektů.
- Funkce pro více přiřazených osob a sledování úkolů pro správu interakcí se zákazníky
- Sledujte a organizujte veškerou práci pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně zobrazení ClickUp Table.
- Vytvářejte e-mailové šablony a ukládané odpovědi, abyste ušetřili čas (podívejte se na šablonu ClickUp Email Marketing Template a ClickUp Business Introduction Template, kde najdete špičkové příklady).
- Integrujte ClickUp s vašimi oblíbenými e-mailovými aplikacemi, jako jsou Gmail, Outlook, IMAP a Office 365.
- Pomocí ClickUp AI můžete několika kliknutími generovat souhrny komentářů, poznámek z jednání a dalších dlouhých textů.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k množství funkcí se mohou noví uživatelé setkat s určitou náročností na osvojení.
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. SendBox
SendBox umožňuje uživatelům vytvářet a vylepšovat šablony transakčních e-mailů na základě různých služeb, takže každá komunikace je cílená a má velký ohlas. Díky online frontě e-mailů mohou uživatelé sledovat své e-mailové kampaně v reálném čase.
Otevřená povaha může vyvolávat obavy ohledně bezpečnosti a bez specializovaného týmu podpory nemusí být aktualizace tak časté nebo robustní jako u komerčních řešení. Navíc může být uživatelská podpora spíše komunitní než oficiálně strukturovaná.
Nejlepší funkce Sandboxu
- Předem připravené šablony vám pomohou ušetřit čas a námahu a zároveň zajistí profesionální vzhled.
- Software pro transakční e-maily je navržen tak, aby zvýšil doručitelnost vašich e-mailů.
Omezení sandboxu
- Open source vyvolává obavy o bezpečnost a nedostatek specializované podpory
- Ve srovnání s jinými softwary pro správu e-mailů velmi omezené funkce správy doručené pošty.
Ceny Sandboxu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Sandboxu
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Helpwise
Seznamte se s Helpwise, vaším útočištěm pro spolupráci při správě e-mailů. Je to zejména požehnání pro týmy podpory, prodeje a zákaznických služeb, které vyžadují hladkou týmovou spolupráci na sdílených e-mailech.
Díky funkcím navrženým pro současný přístup více uživatelů budete vždy v synchronizaci s členy týmu. Ponořte se do efektivních konverzací a sledujte, jak efektivita vašeho týmu stoupá.
Nejlepší funkce Helpwise
- Plánujte e-maily flexibilně a odesílejte je, kdykoli budete chtít.
- Neustálý vývoj softwaru, takže Helpwise se neustále zlepšuje.
- Hladce spravujte živý chat spolu s dotazy z jiných kanálů v kolaborativním centru.
- Automaticky přiřazujte konverzace svému týmu pomocí inteligentních pravidel přiřazování a automatizace.
Omezení Helpwise
- Je navržen jako software pro zákaznický servis, takže není ideální pro jiné účely.
- Zaškolení osob, které nejsou obeznámeny s jeho formátem, může být náročné.
- Uživatelé hlásí, že vyhledávací funkce platformy vyžaduje vylepšení.
Ceny Helpwise
- Standard: 15 $/uživatel, fakturováno měsíčně
- Premium: 25 $/uživatel, fakturováno měsíčně
- Pokročilá verze: 50 $/uživatel, fakturace měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Helpwise
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
4. Front
Vítejte ve Frontu, kde se e-maily setkávají se spoluprací na sdílené platformě. Front přináší nové pojetí tradičního nastavení e-mailů, které je ideální pro týmy, které požadují transparentnost při úkolech založených na e-mailech.
Zákaznická podpora, prodejní týmy nebo dokonce provozní týmy najdou ve Frontu věrného spojence. Díky sdíleným doručeným poštám a nástrojům pro spolupráci v reálném čase se můžete rozloučit s nepřehlednými e-mailovými řetězci a interními poznámkami a přivítat jasnou a koordinovanou komunikaci.
Nejlepší funkce Front
- Centralizujte všechny příchozí zprávy, od e-mailů po hlasové poznámky, na jednom místě.
- Automatizujte přiřazování zpráv na základě obsahu nebo externích dat.
- Zajistěte jasnou odpovědnost pomocí automatického přiřazování úkolů na základě uživatelských kritérií.
- Používejte štítky pro lepší kategorizaci zpráv, vytváření přehledů a efektivnější vyhledávání.
- Integrujte Front s několika dalšími aplikacemi pro lepší správu projektů, komunikaci, správu úspěchů zákazníků a další.
Omezení Front
- Podle uživatelů je třeba výrazně vylepšit funkčnost kalendáře.
- Seznámení se všemi funkcemi aplikace Front může být zpočátku náročné.
Ceny Front
- Růst: 59 $/licence, fakturováno měsíčně
- Cena: 99 $/licence, fakturováno měsíčně
- Premier: 229 $/licence, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
5. Brevo
Brevo je sice nováčkem na trhu, ale pokud jde o efektivní správu e-mailů, má co nabídnout. Brevo je určeno pro profesionály, kteří touží po minimalistickém, ale efektivním přístupu k e-mailům, a vnáší do vaší schránky jasnost.
Samostatní podnikatelé, freelancerové, pracovníci zákaznického servisu a majitelé malých firem ocení zejména to, že se e-mailová korespondence změní z nepříjemné povinnosti na příjemnou a snadno zvládnutelnou činnost.
Nejlepší funkce Brevo
- Uživatelsky přívětivé rozhraní v kombinaci s intuitivním editorem typu drag-and-drop.
- Rozmanité a přizpůsobitelné šablony vyhovují různým potřebám.
- Hluboké poznatky díky robustním reportům a analytickým nástrojům
- Automatizace marketingu a segmentace pro cílené oslovení zákazníků
Omezení Breva
- Omezené integrace ve srovnání s jinými aplikacemi pro správu e-mailů
- Někteří uživatelé považovali počáteční nastavení za náročné.
Ceny Brevo
- Zdarma
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 720 recenzí)
6. Superhuman
Pro ty, kteří jsou posedlí rychlostí a efektivitou, je Superhuman splněným snem. Nejde jen o správu e-mailů, ale o to, aby se tak dělo bleskovou rychlostí.
Profesionálové, kteří se topí v moři e-mailů, zejména vedoucí pracovníci a manažeři, uvidí, jak se jejich produktivita díky Superhumanu raketově zvýší. Pomocí klávesových zkratek a nástrojů podporovaných umělou inteligencí se zbavíte rušivých vlivů a dostanete se k podstatě své komunikace.
Nejlepší funkce Superhuman
- Efektivní správa e-mailů pomocí praktických klávesových zkratek
- Není třeba mít více účtů; díky rozděleným doručeným poštám se uživatelé mohou soustředit na jeden e-mailový účet najednou.
- Naplánované následné kroky zajistí včasné odpovědi a dokončení úkolů.
Nadlidské omezení
- Funkce vyhledávání postrádá univerzálnost.
- Uživatelé musí přepínat mezi účty, aby viděli různé zprávy.
Nadlidské ceny
- Růst: 30–45 USD za uživatele/měsíc
- Starter: 30 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Nadlidské hodnocení a recenze
- G2: 4,7 z 5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,9 z 5 (více než 15 recenzí)
Podívejte se na tyto konkurenty Superhuman!
7. Help Scout
Help Scout není jen další nástroj pro správu e-mailů; je přizpůsoben pro ty, kteří jsou v první linii interakcí se zákaznickou podporou.
Help Scout nabízí sdílené schránky, které se hladce propojují s funkcemi helpdesku, a zajišťuje, že každý dotaz zákazníka najde svého správného adresáta. Objevte funkce pro společné třídění, označování a odpovídání na e-maily, díky kterým budou vaši zákazníci vždy spokojeni.
Nejlepší funkce Help Scout
- Komplexní systém podpory: e-mail, živý chat a znalostní databáze
- Podporuje týmovou spolupráci díky sdílené doručené poště
- Automatizujte opakující se úkoly a hladce integrujte další nástroje.
- Získejte úplný přehled o interakcích uživatelů a sledujte spokojenost zákazníků.
Omezení Help Scout
- Každý ticket lze přiřadit pouze jednomu členovi týmu.
- Mobilní aplikace nabízí pouze základní funkce.
- Omezená jazyková podpora a formátování dokumentů mohou být nepraktické.
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Plus: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ k Help Scout
8. Klaviyo
Klaviyo se pyšní svou pozicí na pomezí správy e-mailů, softwaru pro e-mailový marketing a elektronického obchodování. Pokud jste majitelem internetového obchodu nebo marketingovým specialistou v oblasti elektronického obchodování, Klaviyo je vaším klíčem nejen ke správě e-mailů, ale také k jejich využití pro růst vašeho podnikání.
Díky robustním funkcím segmentace a automatizace proměňte obecné e-mailové marketingové komunikace v personalizované marketingové kampaně, které osloví vaše publikum.
Nejlepší funkce Klaviyo
- Více než 60 předkonfigurovaných automatizací pro drip kampaně a další funkce.
- Vyberte si z více než 80 přizpůsobitelných šablon.
- Zaměřte se na své publikum pomocí komunikačních kanálů spouštěných chováním.
Omezení Klaviyo
- Podle uživatelů může být vytváření nových kampaní od nuly zdlouhavé.
- Uživatelé uvádějí, že získání podpory může být náročné.
Ceny Klaviyo
- Zdarma
- E-mail: 45 $/měsíc
- E-mail a SMS: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Klaviyo
- G2: 4,6/5 (990+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
9. MailerLite
Jednoduchý, intuitivní a efektivní – to je MailerLite. Tato platforma je požehnáním pro malé podniky a startupy, které hledají nákladově efektivní způsob správy a marketingu prostřednictvím e-mailů.
Díky uživatelsky přívětivým šablonám a podrobným analytickým údajům se s MailerLite budou cítit jako doma i ti, kteří s e-mailovým marketingem teprve začínají.
Nejlepší funkce MailerLite
- Tři možnosti editoru pro rozmanité a responzivní potřeby kampaní
- Integrace s hlavními e-commerce platformami pro lepší zacílení na zákazníky
- Pokročilé marketingové pracovní postupy dostupné v nástroji pro automatizaci
Omezení MailerLite
- Omezení při úpravách šablon kampaní po výběru
- Někteří uživatelé považují automatizační a editační nástroje za obtížně ovladatelné.
Ceny MailerLite
- Zdarma
- Rostoucí podnikání: 10 $/měsíc pro až 500 odběratelů
- Pokročilá verze: 20 $/měsíc pro až 500 odběratelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MailerLite
- G2: 4,7/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
10. SaneBox
SaneBox využívá pokročilé algoritmy a studuje vaše e-mailové návyky, aby automaticky filtroval nedůležité zprávy do samostatných složek, což vám umožní soustředit se na to, co je opravdu důležité. Kromě třídění e-mailů nabízí také sadu funkcí, jako je odhlášení odběru jedním kliknutím, odložení e-mailů na později a sledování odpovědí, které mají za cíl zvýšit vaši produktivitu při práci s e-maily.
SaneBox je kompatibilní s téměř všemi e-mailovými službami, funguje bezpečně a zajišťuje soukromí vašich dat. Ať už vás zahlcují propagační e-maily, oznámení nebo prostě jen obrovské množství každodenní korespondence, SaneBox slibuje efektivnější a lépe spravovatelnou schránku.
Nejlepší funkce SaneBoxu
- Funkce automatické kategorizace zajistí, že se ve vaší doručené poště objeví pouze důležité e-maily, zatímco méně důležité e-maily budou přesměrovány do složky SaneLater.
- Funkce SaneCC zdůrazňuje e-maily, které vyžadují akci, tím, že identifikuje a odděluje e-maily, ve kterých nejste uvedeni v poli „komu“, což vám umožňuje soustředit se na prioritní zprávy.
- Uživatelé mohou naplánovat přestávky bez e-mailů pomocí funkce „Nerušit“, která dočasně přesune nové e-maily do určené složky.
Omezení SaneBoxu
- Funkce Digest může být matoucí a někteří uživatelé mají potíže s jejím efektivním nastavením.
- Navigace v projektovém panelu může být kvůli jeho složitému designu obtížná.
- Design denního přehledu není vizuálně přitažlivý, což vede k tomu, že někteří uživatelé jej přehlížejí nebo ignorují.
Ceny SaneBox
- Snack: 7 $/měsíčně
- Oběd: 12 $/měsíčně
- Večeře: 36 $/měsíčně
Hodnocení a recenze SaneBox
- G2: 4,9/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Zefektivněte dotazy a zpětnou vazbu zákazníků pomocí ClickUp
Díky obrovskému množství e-mailů, které denně zaplavují naše schránky, se snadno cítíme ztraceni a uvězněni v síti netříděných zpráv. Se správným softwarem pro správu e-mailů, jako je ClickUp, můžete nejen odesílat a přijímat e-maily odkudkoli v rámci platformy, ale také snadno přeměnit zprávy na úkoly, které lze realizovat.
Síla softwaru ClickUp pro správu podnikových projektů spočívá v jeho automatizačních a plánovacích schopnostech. Pomocí několika jednoduchých úprav můžete nastavit pracovní postupy, které automatizují rutinní procesy, a vy se tak můžete soustředit na to, co je opravdu důležité. Využijte ClickUp zdarma a zlepšete zákaznickou zkušenost i produktivitu svého týmu!