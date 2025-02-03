10 nejlepších softwarů pro řízení podnikových projektů v roce 2025

Řízení projektů na podnikové úrovni vyžaduje práci s více klienty a úkoly v rámci mezifunkčních týmů. Je to podobné jako hra Jenga – máte co do činění s mnoha pohyblivými částmi a pokud není váš základ stabilní, stačí jedna volná část a celá struktura se zhroutí. ?
Běžná řešení pro správu projektů nebo úkolů obvykle nedokážou podporovat složité, rozsáhlé pracovní postupy – pro tuto práci potřebujete výkonné nástroje.
Software pro řízení podnikových projektů vám pomůže udržet kontrolu nad mikroprocesy a řídit projekty v celopodnikovém měřítku jako šéf.
Vybrali jsme pro vás 10 nejlepších softwarů pro řízení podnikových projektů . Přečtěte si, co každý z nich nabízí, a najděte nástroj, který bude klíčem k úspěchu vaší společnosti.
Co je to software pro řízení podnikových projektů?
Software pro řízení podnikových projektů (EPM) je typ obchodního nástroje určený ke zefektivnění procesu řízení projektů, úkolů a zdrojů v organizaci. Tento software umožňuje společnostem efektivně plánovat, provádět a sledovat jejich projekty napříč různými odděleními a týmy.
Software EPM je více než jen jednoduchý nástroj pro řízení projektů. Zatímco tradiční řízení projektů se zaměřuje na jednotlivé projekty, řízení podnikových projektů bere v úvahu širší souvislosti. Zohledňuje strategické cíle organizace a všechny projekty a zdroje přizpůsobuje tak, aby tyto cíle byly splněny. Tím je zajištěno, že každý projekt přináší podniku hodnotu a je v souladu s jeho celkovou vizí.
Co byste měli hledat v řešení pro řízení podnikových projektů?
Pořízení softwaru pro řízení podnikových projektů (PM) je dlouhodobé řešení, proto musíte mít velmi konkrétní kritéria. Většina uživatelů se zaměřuje pouze na to, zda produkt dokáže hladce zpracovat více projektů, ale to je omezený pohled. Při hodnocení musíte zohlednit následující klíčové faktory:
- Efektivita: Zkontrolujte, zda software pro řízení podnikových projektů obsahuje funkce pro zvýšení efektivity. Zeptejte se sami sebe: Můžete snadno přidělovat a sledovat úkoly? Zefektivnit pracovní postupy pomocí automatizace? Zabránit izolovanosti jednotlivých oddělení centralizací databází?
- Škálovatelnost: Software by měl dobře reagovat na zvýšený objem a složitost operací, které přicházejí s přijímáním více projektů.
- Přátelské rozhraní: Platforma by měla být snadno ovladatelná pro všechny, včetně uživatelů, kteří nejsou technicky zdatní, a nově přijatých zaměstnanců.
- Rozpočtování a sledování času: Měli byste být schopni optimalizovat alokaci organizačních zdrojů tak, abyste mohli odstranit nadbytečné náklady a náklady na přesčasy nebo duplicitu.
- Integrace: Nejlepší software pro řízení podnikových projektů se integruje s oblíbenými pracovními aplikacemi, aby se zabránilo přecházení mezi nespočtem programů ?
10 nejlepších softwarů pro řízení podnikových projektů, které můžete použít
Sestavili jsme seznam 10 nejoblíbenějších nástrojů pro řízení podnikových projektů. Prozkoumejte jejich funkce, omezení a ceny a vyberte ten ideální pro vaši společnost!
1. ClickUp
Nejlepší software pro řízení podnikových projektů celkově
Jen málo nástrojů usnadňuje řízení rozsáhlých podnikových projektů tak jako ClickUp! V roce 2024 získal první místo v kategoriích Nejlepší produkty pro řízení projektů a Nejlepší produkty pro spolupráci a produktivitu podle G2. ?
Využijte funkci Portfolia jako centrální uzel pro dohled nad všemi probíhajícími projekty. Organizujte cíle svého týmu, doladěte proces řízení každé iniciativy a udržujte výsledky na správné cestě!
Platforma obsahuje více než 15 rozvržení (nazývaných „zobrazení“), která vám poskytnou různé pohledy na vaše projekty. Pomocí Ganttova diagramu ClickUp můžete vizualizovat fáze projektu nebo pomocí zobrazení „Workload“ rozdělit úkoly bez redundancí. ???
Máte dost oddělených oddělení a špatné spolupráce týmů? Použijte ClickUp Dashboards pro hladký chod. Pomohou vám získat přehled o týmech a úkolech prostřednictvím různých reportů, jako jsou Dokončené úkoly, Sledovaný čas a Kdo za tím stojí.
Chcete-li dosáhnout lepší synchronizace ve vaší firmě, chatujte se svými kolegy, označujte se navzájem v komentářích, abyste mohli diskutovat o různých záležitostech, a sledujte aktualizace v reálném čase. Budete mít k dispozici spoustu dalších funkcí pro spolupráci ve firmě, jako například:
- Vizuální brainstorming (prostřednictvím ClickUp Whiteboards )
- Sledovatelná komunikace
- Úpravy dokumentů ClickUp v reálném čase
Využijte jednu z 50 automatizací ClickUp nebo přidejte vlastní pro opakující se úkoly. Integrujte platformu s více než 1 000 pracovními aplikacemi a spravujte všechny podnikové operace z jedné platformy!
Finanční řízení je další významnou funkcí, kterou stojí za to prozkoumat. S ClickUpem můžete snadno nastavit finanční cíle a sledovat zisky. Pomocí šablon ClickUp pro finance a účetnictví můžete v mžiku vytvořit profesionální rozpočty, faktury a účetní knihy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Řízení projektového portfolia
- ClickUp AI vám pomůže pracovat rychleji, vymýšlet nápady a vytvářet úkoly.
- Více než 15 typů zobrazení, které vyhovují potřebám všech podnikových softwarů pro řízení projektů
- Vlastní ID úkolů a stavy
- Agilní dashboardy se sledováním času
- Výchozí a vlastní automatizace
- Rozsáhlé výukové programy na ClickUp University
- Podporuje spolupráci vzdálených a mezifunkčních týmů
- Bezplatná integrace s více než 1 000 nástroji
- K dispozici na všech stolních a mobilních platformách
Napodobeniny ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí vyžaduje trochu času, než si na něj zvyknete.
- Úpravy dokumentů mohou být na mobilních zařízeních náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- Přidejte ClickUp AI do jakéhokoli placeného pracovního prostoru za pouhých 5 $ za člena a měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Celoxis
Nejlepší pro přizpůsobitelnost
Celoxis je komplexní systém pro řízení projektů a portfolia. Díky svým funkcím pro automatizaci pracovních postupů a vytváření reportů je velmi vhodnou volbou pro velké podniky.
Optimalizuje všechny aspekty řízení projektů. Můžete sledovat požadavky na projekty a řadit je podle doporučených KPI. Projekty a úkoly jsou dynamické a automaticky se přizpůsobují změnám v plánování a závislostem.
Funkce pro spolupráci zahrnují sdílené zobrazení projektů, sdílení souborů s kontrolou verzí a toky aktivit. Celoxis také nabízí účetnictví a správu lidských zdrojů na více místech s upozorněními na přetížení kapacity v týmu.
Celoxis nabízí 100% přizpůsobitelné zprávy a dashboardy, včetně vlastních polí, podrobných grafů a widgetů. Podniky mohou experimentovat s rozvržením, aby získaly ucelený přehled o stavu, pokroku a výkonu svého portfolia.
Nejlepší funkce Celoxis
- Sledujte a stanovujte priority projektů
- Adaptabilní pracovní postupy
- Funkce pro účetnictví a řízení lidských zdrojů
- Různé nástroje pro spolupráci
- Přizpůsobitelné grafy v reálném čase
- Nativní integrace s více než 400 nástroji
Omezení Celoxis
- Složité nastavení správce
- Někteří uživatelé uvedli, že uživatelské rozhraní nebylo zcela intuitivní.
Ceny Celoxis
- Cloud: 22 $/měsíc na uživatele (roční fakturační model)
- On Premise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
3. Nifty
Nejlepší pro spolupráci
Nifty je operační systém pro řízení projektů navržený tak, aby usnadňoval produktivitu a zbavil vás zbytečných (a bolestivě nudných) schůzek o stavu projektu. ?
S Nifty můžete stanovit cíle a vytvořit plány, které se automaticky aktualizují podle vašeho postupu, a poskytují vám tak komplexní přehled o vašich projektech a portfoliu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Platforma nabízí řadu rozvržení a vývojových diagramů, jako jsou Kanban, Timeline a Swimlane, které vám pomohou organizovat úkoly.
Software pro řízení podnikových projektů usnadňuje brainstorming, řešení problémů a sdílení zpětné vazby a aktualizací s vaším týmem. Dokumentujte své procesy a další důležité informace v dokumentech a wiki. Pomocí formulářů zaznamenávejte údaje o zákaznících a využijte je k vytváření úkolů, dokumentů nebo projektových zpráv.
Dále optimalizujte své operace využitím funkce automatického vizuálního reportingu pokroku! ?
Nejlepší funkce Nifty
- Zobrazit automatické aktualizace podle vašeho pokroku
- Znalostní centrum, chat a videohovory
- Dokumenty, wiki a formuláře
- Automatické hlášení o postupu prací
- Hotová integrace s 9 nástroji
Omezení Nifty
- Omezené možnosti integrace
- Chybí alokace zdrojů a sledování nákladů
Ceny Nifty
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte prodejní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Nifty
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
4. Zoho Projects
Nejlepší pro správu rozpočtu podniku
Zoho Projects, jeden z mnoha nástrojů kancelářské sady Zoho, patří mezi nejlepší současné softwary pro řízení projektů.
Tato přizpůsobitelná platforma se stejně dobře hodí pro malé i velké operace. Přizpůsobte si vše od polí a kategorií až po celé rozložení a vzhled rozhraní. Díky kontrole přístupu uživatelů na základě rolí můžete zajistit důvěrnost dat a zároveň umožnit všem volné používání platformy. ?
Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč se podniky rozhodují pro Zoho, je komplexní automatizace. Vizualizujte a navrhujte složité pracovní postupy pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop. Ušetřete čas a snižte riziko chyb automatizací opakujících se úkolů, jako jsou kontroly dodržování předpisů. ✅
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Platforma škálovatelnosti
- Ovládací prvky založené na přístupu uživatelů
- Design typu drag-and-drop
- Komplexní automatizace
- Předem připravené procesy pro zapracování nových zaměstnanců
- Integrovaná integrace s více než 30 nástroji
Omezení Zoho Projects
- Aplikace pro iOS postrádá některé webové funkce
- Žádný vestavěný nástroj pro fakturaci a vystavování faktur
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: 10 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k měsíčnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zoho!
5. Smartsheet
Nejlepší pro škálovatelnost
Pokud jsou tabulky vaším oblíbeným nástrojem, Smartsheet vám bude připadat příjemně známý.
Smartsheet vám poskytuje prostor a nástroje pro bezpečné řízení vašich projektů a procesů. Jedná se o dynamický software pro řízení podnikových projektů, který urychluje plánování a realizaci projektů v jakémkoli rozsahu a dává vám jistotu, že budete schopni plnit své závazky i při růstu vaší firmy.
Platforma nabízí analýzy v reálném čase, které vám pomohou zlepšit rozhodování v každé fázi projektu. Obohaťte svůj pohled o různé úhly pohledu a buďte vždy o krok napřed před nadcházejícími úkoly a projekty.
Využijte Ganttovy diagramy, analýzu kritické cesty (CPA), závislosti úkolů a předchůdce k vytvoření efektivního harmonogramu pro vaše projekty! Automatizace na úrovni portfolia Smartsheet vám umožňuje vyvinout revoluční pracovní postupy, které sladí všechny prvky a zajistí jednotnost a produktivitu.
Porovnejte Asanu a Smartsheet!
Nejlepší funkce Smartsheet
- Řízení projektů pomocí tabulek
- Rutinní automatizace na úrovni portfolia
- Ganttův diagram s CPA
- Analýza v reálném čase
- Integrace s více než 80 aplikacemi
Omezení Smartsheet
- Nepodporuje agilní metodiku
- Postrádá pokročilé nástroje pro tvorbu grafů, které jsou k dispozici v Excelu.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na tyto šablony Smartsheet!
6. ITM Platform
Nejlepší pro strategické sladění
Pokud jste pod tlakem, abyste naplánovali operace a nasadili svůj tým v krátkém termínu, ITM Platform může být vaším zachráncem. Jedná se o komplexní software pro řízení podnikových projektů, který vás provede od plánování až po realizaci za pouhé dva týdny. ?
Tato platforma vám umožňuje sladit vaše zdroje s výsledky pomocí dat v reálném čase. Vytvářejte projekty v agilním režimu a pomocí jednotného zobrazení portfolia identifikujte poptávku napříč všemi aktivními iniciativami.
Mějte přehled o všech svých zákaznících a dodavatelích a přidělujte zdroje na základě potenciálního relativního přínosu. Pro stanovení priorit a plánování si vyberte mezi Ganttovými diagramy a agilními tabulemi. ITM Platform vám pomůže předvídat a kontrolovat rizika a náklady, abyste mohli optimalizovat výnosy.
Platforma ITM usnadňuje komunikační prostředí podobné sociálním sítím, což umožňuje členům týmu zůstat informováni o projektech, aniž by se o to museli snažit! ?
Pokud jde o sociální sítě, můžete aplikaci integrovat se svými kanály sociálních médií a spojit se tak se svou komunitou z jedné platformy.
Nejlepší funkce ITM Platform
- Řízení zdrojů, rizik a financí
- Agilní a Ganttovy pohledy
- Nástroje pro vytváření vlastních reportů
- Integrovaná sociální síť
- Nativní integrace s přibližně šesti nástroji
Omezení platformy ITM
- Pouze dva pohledy
- Žádná mobilní verze
- Omezené nativní integrace
Ceny ITM Platform
- Licence pro členy týmu: zdarma
- Licence pro manažery: 33 $/měsíc na uživatele (roční fakturační model)
- Roční platba: 1 980 USD
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ITM Platform
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
7. Wrike
Nejlepší pro vzdálené týmy
Wrike je nástroj navržený k zlepšení spolupráce vašeho týmu. Díky sadě šablon a funkcí je to spolehlivá volba pro usnadnění práce v rámci oddělení i mezioborové týmové spolupráce.
Disponuje výkonným automatizačním modulem, který šetří čas a umožňuje vám soustředit se na důležité věci, nikoli na rutinní úkoly. Díky šesti zobrazením, včetně Ganttova diagramu a časového protokolu, můžete mít jistotu, že žádný projekt nezůstane opomenut.
Nástroje pro kontrolu vám umožňují spolupracovat na důležitých dokumentech, jako jsou projektové zadání, aniž byste ztratili přehled o změnách. Pomocí formulářů žádostí můžete shromažďovat zpětnou vazbu a několika kliknutími ji proměnit v realizovatelné cíle.
Wrike také klade velký důraz na data. Využijte plně přizpůsobitelný software pro řízení podnikových projektů a dashboardy k získání cenných informací o všech aspektech vašeho podnikání.
Nejlepší funkce Wrike
- Šest propracovaných zobrazení pro správu projektového portfolia nebo správu úkolů
- Nástroje pro kontrolu
- Přizpůsobitelné panely s různými KPI a výpočty
- Předem připravené šablony pro IT, podnikový marketing a mnoho dalšího
- Více než 40 nativních integračních možností
Omezení Wrike
- Náročná křivka učení pro uživatele, kteří s PM začínají
- Formuláře žádostí umožňují omezené přizpůsobení
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy k Wrike!
8. Planview Clarizen
Nejlepší pro velké podnikové týmy
Kdyby byl Planview dezert, byl by to extravagantní vícevrstvý dort! ?
Slouží k různorodým potřebám projektového řízení s cílem „propojit práci“ a zajistit, aby všechny kroky byly podloženy informacemi a byly záměrné.
Společnost Planview nedávno získala Clarizen, známý nástroj pro řízení projektů, a vytvořila superplatformu s názvem AdaptiveWork. Díky této akvizici nyní máte k dispozici funkce softwaru pro řízení podnikových projektů, které vám umožní získat lepší přehled o vašich podnikových datech, což vám zase pomůže organizovat činnosti tak, aby měly maximální dopad na vaše podnikání.
S Planview můžete přidělovat zdroje na základě klíčových faktorů, jako je poptávka, kapacita a riziko. Můžete generovat personalizované pracovní postupy pro své zaměstnance, což zajišťuje maximální produktivitu a zabraňuje vzniku překážek způsobených přepínáním kontextu a zpožděními.
Planview má vynikající nástroje pro vytváření reportů – uchovávejte záznamy o zákaznících a vytvářejte působivé PowerPointové reporty pro své stakeholdery. Provádíte rozhodnutí týkající se cash flow? Sledujte svůj čas a výdaje a vytvářejte finanční prognózy pro správu svého rozpočtu!
Nejlepší funkce Planview Clarizen
- Plánování kapacit a zdrojů
- Interaktivní plány portfolia
- Automatizované zprávy v PowerPointu
- Finanční řízení
- Více než 80 hotových integračních možností
Omezení Planview Clarizen
- Nedostatečná transparentnost cen
- Mohlo by být více výukových materiálů
- Počáteční konfigurace může být složitá
Ceny Planview Clarizen
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Planview Clarizen (AdaptiveWork)
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
9. Easy Project
Nejlepší z hlediska snadnosti použití
Easy Project dostává svému jménu – tento nástroj pro řízení projektů založený na umělé inteligenci (nyní přejmenovaný na Birdview PSA by Easy Projects) se snaží, aby řízení projektů bylo méně zdlouhavé. Velké společnosti jako PepsiCo a HP používají tuto platformu k řízení svých projektů, ale necháme na vás, abyste se rozhodli, zda je vhodná i pro vás.
Při zahájení nových projektů máte k dispozici neuvěřitelné možnosti přizpůsobení – stačí pouze:
- Přejít do Centra aktivit
- Vyberte si metodiku řízení projektů
- Pro rychlé nastavení použijte předem připravenou šablonu.
- Importujte existující data (pokud existují) ze souborů Excel nebo MS Project.
Easy Project usnadňuje správu portfolia pro velké podniky. Můžete si prohlížet své projekty ve formátu podobném Excelu a seskupovat je do segmentů podle svého výběru. Pomocí centralizovaného zobrazení můžete sledovat průběh, rozpočet a přidělování zdrojů pro všechny rozpracované projekty.
Platforma nabízí AI prognózy pro proměnné jako prostoje a zpoždění, které prezentuje prostřednictvím bohatých vizuálních grafů a diagramů, aby vám pomohla určit proveditelná řešení.
Řízení času a spolupráce? Hračka! ? Vytvářejte seznamy úkolů, sledujte čas, vizualizujte přidělené úkoly a sdílejte aktualizace se svým týmem během chvilky!
Nejlepší funkce Easy Project
- Prognózy AI
- Snadné zahájení
- Sledování času a reporting
- Komplexní řešení portfolia
- Více zobrazení pracovního postupu
Omezení Easy Project
- Označení někoho nefunguje vždy
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Easy Project
- Lite: 27 $/měsíc na uživatele
- Tým: 41 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte prodejní oddělení
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Easy Project
- TrustRadius: 7,7/10 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
10. Teamwork
Nejlepší pro práci s klienty
S Teamworkem je správa vašich projektů, týmů a klientů samozřejmostí, bez ohledu na velikost společnosti nebo odvětví. ?
Jedná se o centrum pro mikromanagement vaší společnosti – stanovte milníky a přiřazujte úkoly a podúkoly na základě kapacity nebo komunikujte se svým týmem prostřednictvím komentářů a zpráv. Zaznamenávejte čas a vytvářejte časové rozvrhy, abyste zvýšili celkovou produktivitu. Realizujte každý projekt k dokonalosti díky prozkoumání četných možností automatizace na platformě!
Pomocí funkce proofingu můžete přesně zapojit nové klienty. Umožňuje vám pozvat klienty, aby poskytli zpětnou vazbu a vylepšili produkty, dokud nedosáhnou ideálního stavu.
Fakturace klientům je snazší, protože můžete nastavit sazby pro každého zaměstnance. Sledujte své výdaje, abyste se ujistili, že vaše projekty nepřekročí rozpočtové limity. Podívejte se na stav projektu, ziskovost a mnoho dalších zpráv, abyste identifikovali příležitosti ke zlepšení.
Nejlepší funkce Teamwork
- Mnoho možností automatizace
- Korektury, komentáře a zasílání zpráv pro komunikaci
- Zaznamenávání času a rozpočtování
- Četné možnosti reportingu
- Více než 90 nativních integrací
Omezení týmové práce
- Příležitostné poruchy
- Někteří uživatelé považovali uživatelské rozhraní za komplikované a neintuitivní.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: K dispozici na vyžádání
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Teamwork!
Najděte nejlepší nástroje pro řízení podnikových projektů pro svůj tým
Podnik potřebuje efektivní nástroj pro řízení projektů stejně jako kapitán potřebuje kompas. ?
Pomůže vám to zorientovat se v bouřlivém moři úkolů, termínů, zaměstnanců a klientů. Se správným systémem pro správu projektů může vaše firma držet kurz směrem ke svým cílům bez ohledu na počasí! ⛈️
Ať už máte dobrý nebo špatný den, všechny naše uvedené nástroje pro řízení podnikových projektů jsou spolehlivé a určitě vám pomohou dokončit každodenní práci v jednoduchém režimu – a dál vyhrávat! ?