15 nejlepších softwarů pro tvorbu vývojových diagramů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Existuje něco mocnějšího než skromný vývojový diagram?
Ať už vizualizujete složité procesy a datové soubory nebo mapujete cestu zákazníka, tyto nástroje vám umožní promyslet problémy, odhalit potíže a vytvořit vynikající produkty, které si vaši zákazníci zamilují. Stačí jen správný nápad, trochu práce a software pro tvorbu vývojových diagramů, který vám bude vyhovovat.
Ale jak si z dnešní široké nabídky na internetu vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám? V tomto článku se podíváme na 15 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů a prozkoumáme některé z jejich klíčových funkcí, abyste si mohli vybrat nástroj, který zvládne vše, co od něj budete očekávat.
⏰ 60sekundové shrnutí
|Nástroj
|Zvýraznění
|Ceny
|ClickUp
|Nejlepší pro vývojové diagramy podporované umělou inteligencí a automatizované pracovní postupy
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 $/měsíc
|Miro
|Nejlepší pro vizuální spolupráci
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 $/měsíc
|Lucidchart
|Nejlepší pro společné vytváření diagramů
|Zdarma; placené tarify začínají na 9 $/měsíc
|Canva
|Nejlepší pro vytváření vývojových diagramů ze šablon
|Zdarma; placené tarify začínají na 12,95 $/měsíc.
|SmartDraw
|Nejlepší pro vytváření diagramů na podnikové úrovni
|Placené tarify začínají na 9,95 $/měsíc.
|Whimsical
|Nejlepší pro AI mindmapping
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|ConceptDraw
|Nejlepší pro složité vývojové diagramy
|Placené tarify začínají na 199 $ za licenci.
|Draw. io
|Nejlepší pro jednoduché vývojové diagramy
|Zdarma
|Google Docs
|Nejlepší pro jednoduché kresby v aplikacích Google
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc
|Cacoo
|Nejlepší pro jednoduché online diagramy
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc
|Creately
|Nejlepší pro řízení projektů s diagramy
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $/měsíc
|Microsoft Visio
|Nejlepší pro vytváření diagramů s vektorovou grafikou
|Placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
|Mural
|Nejlepší pro vizuální spolupráci
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|FigJam
|Nejlepší pro spolupráci mezi kreativními týmy
|Zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc
|FlowMapp
|Nejlepší pro tvorbu drátových modelů a návrh UX
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
Co je to software pro tvorbu vývojových diagramů?
Software pro tvorbu vývojových diagramů je typ nástroje, který vám pomůže vytvořit vizuální znázornění procesů, pracovních postupů nebo systémů intuitivním a srozumitelným způsobem. Představte si ho jako svého digitálního asistenta pro vytváření diagramů, které zjednodušují složité nápady.
Software pro tvorbu vývojových diagramů můžete použít k:
- Vytvářejte dokumentaci procesů, školicí materiály atd. pro snadný přenos znalostí.
- Vizualizujte procesy, aby týmy mohly efektivněji spolupracovat bez nedorozumění.
- Vysvětlujte složité nápady lépe pomocí logických vizuálních prvků.
- Zmapujte možné možnosti a přístupy k řešení problému a zlepšete tak kvalitu rozhodování.
S tímto na paměti se podívejme na 15 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů, které máte k dispozici.
15 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů, které stojí za vyzkoušení
Vytváření diagramů a vývojových diagramů je něco, co podniky potřebují dělat každý den. V tomto seznamu rozebíráme nejlepší software pro tvorbu vývojových diagramů, který je dnes k dispozici, spolu s jejich klady a zápory, abyste mohli najít nástroj, který je pro vás opravdu ten pravý.
1. ClickUp (nejlepší pro vývojové diagramy podporované umělou inteligencí a automatizované pracovní postupy)
ClickUp možná není první název, který vás napadne, když jde o vytváření vývojových diagramů, ale my si myslíme, že by měl být.
Týmy mohou využívat naše interaktivní tabule s podporou umělé inteligence k spolupráci v reálném čase a vytváření grafů, které odrážejí jejich společné zkušenosti. Po dokončení brainstormingu můžete přidávat odkazy a obrázky a dokonce vytvářet úkoly přímo z tabule.
Díky funkci Mind Maps od ClickUp můžete během několika minut vytvářet chytré, spolupracující a dobře vypadající vývojové diagramy.
Můžete dokonce využít našich mnoha šablon, abyste práci zvládli rychleji. Patří mezi ně i šablona procesního diagramu ClickUp, která je ideální pro mapování vašich obchodních operací.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přidejte dokumenty, poznámky a odkazy na svou tabuli a proměňte své nápady přímo v úkoly v ClickUp.
- Vytvářejte a přiřazujte úkoly členům týmu z tabule.
- Využijte generátor obrázků s umělou inteligencí a vytvořte kreativnější vývojový diagram.
- Začněte rychle s pomocí mnoha šablon a příkladů diagramů, ze kterých se můžete poučit.
- Interaktivní tabule usnadňuje práci v reálném čase s kolegy z celého světa.
- Díky inteligentnímu systému pro tvorbu vývojových diagramů může kdokoli rychle vytvořit profesionálně vypadající vizuální materiály.
- Integrujte je přímo do našeho softwaru pro správu úkolů a dosáhněte ještě lepšího řízení pracovních postupů.
- Díky flexibilnímu systému a řadě šablon můžete vytvářet vývojové diagramy se plaveckými drahami, myšlenkové mapy a další.
Zde je krátké video, které vysvětluje, jak fungují tabule ClickUp.
Omezení
- Na stolním počítači se používají mnohem snadněji než na mobilních zařízeních.
- Zabere to čas, než se naučíte všechny funkce ClickUp.
Ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci)
Pokud jde o vytváření skvělých vývojových diagramů, Miro je považován za jednu z nejspolehlivějších možností v oboru.
S Miro získáte přístup k kompetentnímu designovému systému, spoustě šablon a dostatku funkcí, které uspokojí téměř každou firmu. To znamená, že můžete během několika minut vytvořit diagram, organizační schéma nebo jakýkoli jiný vizuální prvek.
Jednou z nejlepších funkcí Miro je jeho funkce spolupráce. Ať už je váš tým v New Yorku nebo v Sydney, může spolupracovat na vytváření špičkových vývojových diagramů. Systém tabule Miro umožňuje více lidem editovat najednou, s jasnými indikátory kurzoru, takže každý ví, co dělají ostatní.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Miro nyní nabízí také funkci umělé inteligence, kterou můžete využít k rozvíjení svých nápadů na plátně. Navíc díky aplikaci Miro může váš tým pracovat a spolupracovat doslova odkudkoli. To vše dělá z Miro skutečně atraktivní volbu mezi softwarovými nástroji pro tvorbu vývojových diagramů.
Nejlepší funkce Miro
- Celá řada šablon, díky kterým rychle rozjedete tvorbu svých vývojových diagramů
- Sdílejte je se svým týmem a spolupracujte na vývojových diagramech, ať už jsou kdekoli.
- Ušetřete čas a vytvářejte komplexní vývojové diagramy pomocí umělé inteligence.
- Integruje se s některými softwarovými nástroji pro správu úkolů, takže do pracovních postupů lze přidávat akční položky.
- Snadné vytváření elegantních vývojových diagramů, myšlenkových map a dalších
- Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje používání
Omezení
- Někdy je obtížné importovat nebo exportovat obsah z Miro.
- Omezení používání umělé inteligence může narušit pracovní postupy
- Velké účty se mohou rychle stát obtížně přehlednými.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Přečtěte si také: Kompletní průvodce různými typy grafů
3. Lucidchart (nejlepší pro společné vytváření diagramů)
Lucidchart je další výkonný nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který by vaše společnost měla zvážit.
Lucidchart nabízí celou řadu různých šablon a funkcí. Můžete například importovat data nebo přizpůsobit tvary grafů a vytvořit tak skutečně jedinečné vývojové diagramy pro vaši firmu.
Lucidchart je také neuvěřitelně snadný na používání. Jeho funkce automatického formátování automaticky upravuje design, takže vše vypadá perfektně, jakmile vytvoříte vývojový diagram.
Lucidchart má také několik triků, pokud jde o spolupráci. Můžete sdílet svou práci se všemi členy týmu a dokonce přidávat komentáře ke každému jednotlivému tvaru, aby všichni byli na stejné vlně.
Všechny tyto vlastnosti dělají z Lucidchart atraktivní volbu pro většinu týmů.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Jednoduchý nástroj pro kreslení automaticky zarovnává položky, čímž celému dokumentu dodává profesionálnější vzhled.
- K dispozici pro Mac, Linux a Windows.
- Spolupracujte díky společnému vytváření dokumentů v reálném čase, chatu v editoru, komentářům ke konkrétním tvarům a kurzorům pro spolupráci.
- Integrují se s hlavními platformami, které pravděpodobně již používáte, jako je Office nebo Google Workspace.
- Díky skvělým funkcím automatického formátování je jejich používání radost.
- Můžete vytvářet spoustu různých druhů grafů a diagramů.
- Množství šablon, které vám ušetří čas potřebný k vytvoření vývojového diagramu.
Omezení
- Bezplatný účet může být poměrně omezený.
- Funkce propojení dat je skvělá, ale obtížně použitelná.
Ceny
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Lucidchart nabízí intuitivní rozhraní typu drag-and-drop a rozsáhlou knihovnu šablon, díky čemuž mohou i uživatelé bez předchozích zkušeností snadno a efektivně vytvářet vývojové diagramy.
Lucidchart nabízí intuitivní rozhraní typu drag-and-drop a rozsáhlou knihovnu šablon, díky čemuž mohou i uživatelé bez předchozích zkušeností snadno a efektivně vytvářet vývojové diagramy.
Přečtěte si také: Porovnání Draw.io a Lucidchart!
4. Canva (nejlepší pro vytváření vývojových diagramů ze šablon)
Canva je další vynikající nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který stojí za zvážení, zejména pokud hledáte kreativnější možnost.
Díky intuitivnímu editoru Canva s funkcí drag-and-drop můžete během několika minut vytvořit krásné vývojové diagramy z šablon. Navíc díky rozsáhlé knihovně ilustrací a ikon můžete snadno přizpůsobit svůj design a udělat ho skutečně jedinečným.
Canva se také zaměřuje na zjednodušení spolupráce s vaším týmem. Můžete přidávat komentáře, sdílet návrhy a dokonce vytvářet různé verze stejného návrhu, aby je mohli všichni používat. Nyní s AI v Canvě můžete také generovat obrázky, text a grafiku pomocí AI.
Celkově lze říci, že funkce Canva z něj dělají fantastickou volbu pro rychlé a snadné vytváření vývojových diagramů. Jako bonus, protože se jedná o tak populární program, možná již máte účet Canva připravený k okamžitému použití.
Nejlepší funkce Canva
- Široký výběr bezplatných ikon, nástrojů a šablon pro vytváření libovolného počtu grafů
- Využijte umělou inteligenci k rychlému generování textu a obrázků
- Označte kolegy, aby vám poskytli zpětnou vazbu k vašim návrhům.
- Jedním kliknutím můžete snadno převést prezentace na vývojové diagramy.
- Ideální pro jakýkoli druh vizualizace dat
- Většina lidí má s používáním této platformy určité zkušenosti.
Omezení
- Nejsou tak intuitivní jako jiné specializované nástroje pro tvorbu vývojových diagramů.
- Může se pomalu načítat a je obtížné udržet v něm pořádek.
- Funkce umělé inteligence ještě nejsou plně vyvinuty.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 12,95 $/měsíc na uživatele
- Teams: 29,99 $/měsíc na uživatele pro 5 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 200 recenzí)
5. SmartDraw (nejlepší pro vytváření diagramů na podnikové úrovni)
SmartDraw je výkonný softwarový nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který je určen pro lidi, kteří potřebují vytvářet mnoho vizuálních podkladů pro své podnikání.
S programem SmartDraw můžete vytvářet více než 70 druhů diagramů, od vývojových diagramů po schémata. Navíc nabízí výkonné možnosti přizpůsobení a spolupráce, takže návrh těchto diagramů je hračkou.
Jednou z vynikajících funkcí SmartDraw je možnost vytvářet CAD výkresy. Ty umožňují vaší společnosti navrhovat půdorysy nebo architektonické výkresy. Většina společností, které hledají software pro tvorbu vývojových diagramů, tyto funkce pravděpodobně nebude potřebovat, ale pokud ano, SmartDraw může být právě tím softwarem, který hledáte.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Funkce CAD umožňuje profesionální návrhové možnosti.
- Šablony pro designéry, jako jsou příklady PERT diagramů, vypadají elegantně a moderně.
- Vytvářejte diagramy přímo ze svých dat pomocí integrovaných rozšíření.
- Fantastický zákaznický servis je tu, aby vám pomohl s vašimi dotazy.
- Výkonný engine umožňuje vytvářet profesionální grafy a diagramy.
- Funkční diagramy se prakticky vytvářejí samy, protože se automaticky přizpůsobují, jakmile se přidávají další prvky.
Omezení
- Obsahuje mnoho funkcí, které nebudete potřebovat, pokud potřebujete pouze nástroj pro tvorbu vývojových diagramů.
- Pokročilé funkce mohou být pro technicky neznalé uživatele obtížné osvojit.
Ceny
- Individuální: 9,95 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Web: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy SmartDraw!
6. Whimsical (nejlepší pro mapování myšlenek pomocí umělé inteligence)
Whimsical je nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který se zaměřuje na to, aby uživatelé mohli vytvářet skutečně originální a kreativní vývojové diagramy.
Obsahuje všechny základní funkce, které byste očekávali, jako je editace pomocí drag-and-drop, spolupráce s členy týmu v reálném čase a integrace s dalšími oblíbenými aplikacemi.
Má však také některé jedinečné funkce, které jiné produkty nemají. Například Whimsical má integrovaný nástroj pro mapování mysli s umělou inteligencí, který navrhuje nová témata, která můžete přidat do své mapy mysli. Možná to není nejdůležitější funkce, ale rozhodně je příjemná a pomáhá tomuto produktu vyniknout mezi ostatními v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Whimsical
- Díky mnoha předem připraveným ikonám je snadné vytvořit lépe vypadající vývojový diagram.
- Umožňuje snadno vytvářet wireframy pro nové produkty.
- Integrace s nástroji jako Figma, Slack a dalšími
- Neuvěřitelně intuitivní
- Je pohodlné, že můžete provádět brainstorming, vytvářet vývojové diagramy a wireframy na jednom místě.
- Přizpůsobitelné šablony vám ušetří spoustu času.
Omezení
- Nedostatek funkcí pro správu projektů znamená, že budete muset najít něco jiného, co vám to umožní.
- Neumožňuje vytvářet vlastní barvy.
Ceny
- Starter: zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za editor
- Organizace: 20 $/měsíc za editora (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy Whimsical!
7. ConceptDraw (nejlepší pro složité vývojové diagramy)
Pokud hledáte serióznější a profesionálnější nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, pak je ConceptDraw tou správnou volbou pro vás.
ConceptDraw Diagram nabízí funkce jako vektorové kreslicí nástroje, podrobné šablony návrhů a dokonce i podporu populárních formátů souborů, jako jsou SVG, PDF a PNG. Obsahuje také řadu možností spolupráce, takže týmy mohou společně vytvářet komplexní vývojové diagramy.
Různé moduly, jako je ConceptDraw Diagram pro vývojové diagramy, ConceptDraw Mindmap pro řešení problémů a ConceptDraw Project pro Ganttovy diagramy a projektovou komunikaci, se navzájem doplňují.
Jedinou nevýhodou používání ConceptDraw je, že pro začátečníky může být trochu komplikovaný. Pokud však máte zkušenosti s technickými nástroji a máte čas naučit se základy, ConceptDraw je vynikající volbou pro vytváření profesionálních diagramů pro vaše podnikání.
Nejlepší funkce ConceptDraw
- Plně funkční sada, která vám umožní vytvářet vývojové diagramy, složité schémata, infografiky a prakticky jakékoli jiné vizuální prvky.
- Export do více typů souborů a programů
- Jednorázový nákup namísto opakujících se nákladů na předplatné
- Zahrnuje plně nativní verzi pro MacOS a Windows.
- Díky vysoce kvalitní grafice vyniká nad ostatními
- Více funkcí než u mnoha konkurentů
Omezení
- Někteří lidé nemají rádi cenovou strukturu
- Není založeno na webu
Ceny
- ConceptDraw PROJECT 13: 299 $ za licenci
- ConceptDraw DIAGRAM 16: 199 $ za licenci
- ConceptDraw MINDMAP 14: 199 $ za licenci
- ConceptDraw OFFICE 9: 299 $ (zahrnuje Project, Diagram a Mindmap)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
8. Draw. io (nejlepší pro jednoduché vývojové diagramy)
Draw. io je nejzákladnější bezplatný software pro tvorbu vývojových diagramů na tomto seznamu. Krása tohoto open-source programu však spočívá v jeho jednoduchosti.
Není třeba se přihlašovat ani platit – stačí je spustit a hned můžete vytvořit skvělý malý vývojový diagram.
Obsahuje všechny základní ikony a funkce, které byste mohli potřebovat, a pokud hledáte bezplatnou variantu, Draw.io je nejlepší bezplatný software pro tvorbu diagramů na trhu. Své výtvory můžete také snadno exportovat do počítače nebo jiných programů, jako je Google Drive.
Největší nevýhodou Draw.io je, že postrádá funkce jiných softwarových řešení. To z něj dělá ideální volbu pro lidi, kteří potřebují vytvořit základní vývojový diagram jednou za měsíc, ale méně ideální volbu, pokud váš tým potřebuje něco víc.
Nejlepší funkce Draw.io
- Webový, open-source, bezplatný software pro tvorbu diagramů
- Funkce Scratchpad vám umožňují importovat vlastní tvary.
- Ukládejte na více místech nebo do programů, jako je Drive nebo GitHub.
- Není nutné se přihlašovat a je to zcela zdarma.
- Jsou tak jednoduché, že je může používat téměř každý.
- Jsou natolik flexibilní, že s nimi můžete vytvořit prakticky cokoli, co potřebujete.
Omezení
- Méně funkcí než jiné možnosti
- Vypadá méně profesionálně, než by si mnoho firem přálo.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy Draw.io!
9. Google Docs (nejlepší pro jednoduché kresby v aplikacích Google)
Buďte upřímní, věděli jste vůbec, že v Google Docs můžete vytvářet vývojové diagramy?
Navzdory své popularitě není tento software pro tvorbu vývojových diagramů příliš rozšířený, což je škoda, protože má své výhody.
Například tento nástroj pro kreslení je praktický, protože je již součástí Google Docs, takže nemusíte nic stahovat, abyste mohli začít. Navíc se jedná o platformu, kterou většina lidí již umí používat, takže se do ní můžete snadno pustit a nechat ji používat ostatní bez nutnosti školení.
Google Docs však není specializovaným nástrojem pro tvorbu vývojových diagramů. Z tohoto důvodu postrádá mnoho pokročilých funkcí a možností přizpůsobení, které nabízejí jiné produkty. Pokud však hledáte známou a jednoduchou možnost, vyzkoušejte Google Docs.
Nejlepší funkce Google Docs
- Bezplatné šablony z četných doplňků usnadňují vytváření vývojových diagramů.
- Tyto diagramy lze snadno vložit přímo do dokumentů Google Docs.
- Nahrajte si vlastní tvary nebo ikony pro budoucí použití.
- Pravděpodobně nástroj, který již používáte
- Fantastický bezplatný produkt, který Google pravidelně aktualizuje.
Omezení
- Nevypadá to moc hezky.
- Na tomto seznamu najdete nástroje, které se snadno používají.
Ceny
Tyto plány platí pro celou sadu Google Workspace, která zahrnuje Google Docs, Gmail, Drive a další.
- Zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,6/5 (více než 42 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 200 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy Google Docs!
10. Cacoo (nejlepší pro jednoduché online diagramy)
Cacoo je určen pro firmy, které chtějí, aby byl proces vytváření vývojových diagramů bezproblémový. Tento cloudový program má všechny standardní funkce, které byste od platformy pro vývojové diagramy očekávali, a navíc některé další, jako jsou videohovory v aplikaci pro spolupráci a možnosti inteligentního řízení týmů pro organizace.
Navíc jsou neuvěřitelně snadné na používání a obsahují spoustu návodů, takže se vy i váš tým můžete rychle stát odborníky.
Klíčovou věcí, která odlišuje Cacoo od konkurence, je jeho organizace. Cacoo vám umožňuje vytvářet týmové skupiny a upravovat nastavení sdílení, takže můžete najít všechny diagramy svého týmu na jednom místě.
To je skvělé pro větší společnosti, které potřebují extra organizaci, aby mohly nástroj plně využít.
Nejlepší funkce Cacoo
- Importujte data a automaticky vytvářejte vizuální grafy pomocí funkce Dynamic Charts.
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím videokonferencí
- Inteligentní organizační systém zajišťuje snadný přístup k vývojovým diagramům vašeho týmu.
- Grafy dodávají složitým procesům elegantní a moderní vzhled.
- Videa v aplikaci opravdu pomáhají při spolupráci.
- Funkce pro správu týmů pomáhají udržovat diagramy organizované na úrovni týmu.
Omezení
- Náročné osvojení všech funkcí
- Neobsahuje tolik integrací, kolik byste si přáli.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
11. Creately (nejlepší pro řízení projektů s diagramy)
Pokud hledáte výkonný a snadno použitelný nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, Creately je tou správnou volbou. Creately má všechny funkce, které byste od skvělého programu pro tvorbu vývojových diagramů očekávali, včetně mnoha šablon a možností přizpůsobení, díky kterým bude váš diagram přesně podle vašich představ.
Jednou z vynikajících funkcí je možnost hladce začlenit formátovaný text do diagramu. Díky tomu může váš tým snadno přidat do diagramu další podrobnosti a kontext, aby všichni přesně věděli, co se děje.
Celkově Creately poskytuje komplexní zážitek z tvorby vývojových diagramů, který si váš tým zamiluje. Pokud tedy hledáte spolehlivý a výkonný nástroj, vyzkoušejte Creately.
Nejlepší funkce Creately
- Kurzory v reálném čase zjednodušují vytváření dokumentů s více lidmi.
- Více než 8 000 šablon a 200 000 příkladů
- Přidejte do svého diagramu bohatý text bezchybně
- Přizpůsobitelné šablony vývojových diagramů
- Fantastická hodnota za bezplatný účet
- Grafy vypadají velmi profesionálně.
Omezení
- Může být obtížné objevit všechny možnosti tohoto nástroje.
- Funkce vyhledávání by mohla být vylepšena pro lepší uživatelský zážitek.
Ceny
- Zdarma
- Osobní: 8 $ měsíčně
- Tým: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 149 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
12. Microsoft Visio (nejlepší pro vytváření diagramů s vektorovou grafikou)
Microsoft Visio je výkonná aplikace pro vytváření diagramů.
S Microsoft Visio můžete rychle a snadno vytvářet vývojové diagramy, organizační schémata, síťové diagramy, půdorysy, technické návrhy atd. Obsahuje dokonce šablony, které vám pomohou začít. Můžete také přizpůsobit tvary a přidat vlastní textové popisky nebo obrázky, abyste vytvořili dokonalý diagram.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Visio
- Převádějte tabulky Excel na grafy
- Hotové síťové diagramy a šablony
- Přizpůsobitelné tvary, barvy a spojovací prvky
- Můžete využít tisíce symbolů z různých kategorií, jako jsou zařízení, toky atd.
- Má několik funkcí, které se snadno používají.
- Integrace s dalšími produkty Office je skvělá.
- Zdroje pro Visio lze snadno najít online.
Omezení
- Formátování je při velkých projektech náročné a je obtížné je všechny zobrazit.
- Cena je vyšší ve srovnání s konkurenčními nástroji.
- Má méně integrací než jiné nástroje pro tvorbu diagramů.
Ceny
- Visio v Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 $ za uživatele/měsíc
- Visio Plan 2: 15 USD za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy k programu Visio!
13. Mural (nejlepší pro vizuální spolupráci)
Mural je výkonný online nástroj specializovaný na vizuální spolupráci. Je obzvláště užitečný pro týmy, které chtějí společně vytvářet vývojové diagramy, schémata a mapy v reálném čase.
Tento nástroj je dobrou volbou pro online brainstorming a vytváření diagramů s týmy na dálku. Díky široké škále tvarů, lepících poznámek a šablon je to oblíbený bezplatný software pro tvorbu nápadů a řešení problémů.
Mural AI vám navíc ušetří čas tím, že shrne obsah a poznatky, seskupí poznámkové lístky podle témat a rozšíří myšlenkové mapy.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Široká škála šablon vývojových diagramů pro brainstorming, plánování, strategii a další účely usnadňuje začátek tvorby vašich vývojových diagramů.
- Umožňuje spolupráci v reálném čase s možností vidět kurzory a akce ostatních uživatelů.
- Integrační možnosti s aplikacemi jako DropBox, Google Drive a Slack umožňují plynulý pracovní tok.
- Funkce usnadňující práci, jako jsou časovače, hlasování a svolávání, vám pomohou při brainstormingu a rozhodování.
- AI asistence pro tvorbu nápadů a analýzu
Omezení
- Uživatelské rozhraní může být pro začínající uživatele trochu nepřehledné a orientace v softwaru zabere trochu času.
- Není k dispozici offline režim, což znamená, že pro přístup k vašim pracovním prostorům vždy potřebujete připojení k internetu.
Ceny
- Zdarma
- Team+: 12 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 17,99 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy k nástroji Mural!
14. FigJam (nejlepší pro spolupráci mezi kreativními týmy)
FigJam je online nástroj pro práci s tabulemi vytvořený společností Figma za účelem podpory spolupráce mezi designérskými týmy. Je ideální pro brainstorming, vytváření vývojových diagramů a kreslení schémat v interaktivním online prostředí.
Díky integrovaným komentářům a chatu mohou týmy spolupracovat efektivněji. Navíc AI asistent šetří čas tím, že okamžitě vytváří šablony, seskupuje poznámky podle témat a shrnuje výstupy týmu.
Nejlepší funkce FigJam
- Nabízí intuitivní rozhraní s snadno použitelnými nástroji pro kreslení.
- Vytvářejte šablony schůzek, vizualizujte časové osy, seskupujte a analyzujte nápady a mnoho dalšího pomocí umělé inteligence.
- Funkce spolupráce v reálném čase umožňují členům týmu hladce spolupracovat.
- Užitečné funkce, jako jsou poznámkové lístky, razítka a chatování pomocí kurzoru, podporují interakci v týmu.
- K dispozici je bezplatná verze, která je ideální pro menší týmy nebo firmy s omezeným rozpočtem.
Omezení
- FigJam nabízí přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní, ale někteří uživatelé mohou postrádat pokročilé funkce, které nabízejí jiné nástroje pro tvorbu vývojových diagramů.
- V současné době není k dispozici možnost pracovat offline, takže pro přístup k vašim projektům je nutné připojení k internetu.
- Funkce AI a chat jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny
- Starter: Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za jedno místo
- Organizace: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Enterprise: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Přečtěte si také: Podívejte se na tyto alternativy k FigJam!
15. FlowMapp (nejlepší pro tvorbu drátových modelů a návrh uživatelského rozhraní)
FlowMapp je nástroj pro plánování UX, který slouží k vytváření vizuálních map webů, uživatelských toků, diagramů a dalších prvků. Je vhodný pro designéry a kreativce, kteří potřebují vizuálně plánovat své projekty.
Nástroj založený na umělé inteligenci vám pomůže vytvořit projektové zadání a nakreslit celou informační architekturu webových stránek. Díky integrovanému inteligentnímu editoru a knihovně šablon mohou týmy rychle vytvářet wireframy, sdílet je, komentovat a vytvářet prototypy.
Nejlepší funkce FlowMapp
- Umožňuje uživatelům vizuálně sladit architekturu svých webových stránek s jejich obchodními cíli.
- Má intuitivní rozhraní vhodné pro netechnické uživatele, díky kterému lze snadno vytvářet, sdílet a spolupracovat na uživatelských vývojových diagramech.
- Nabízí integraci se Slackem a Google Sheets, které zlepšují pracovní postupy.
- Ušetřete čas a námahu díky umělé inteligenci
Omezení
- Funkce platformy pro správu projektů jsou ve srovnání s podobným softwarem omezené.
- Někteří uživatelé mohou považovat cenové plány za poněkud drahé, pokud využívají pouze omezený počet funkcí.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Tým: 35 $/měsíc za jeden pracovní prostor s až 15 členy týmu
- Agentura: 99 $/měsíc za neomezený počet pracovních prostorů
Přečtěte si také: Diagramy pro řízení projektů
Co dělá dobrý software pro tvorbu vývojových diagramů?
Nástroje pro tvorbu vývojových diagramů se mohou lišit od základních až po velmi pokročilé. Přesto existují některé společné funkce, které byste měli očekávat. Zde jsou nejdůležitější faktory, které je třeba zohlednit při výběru softwaru pro tvorbu vývojových diagramů.
- Snadné použití: Nástroj by měl mít jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Všestrannost: Měl by vám umožňovat přidávat obrázky, tvary a text, abyste mohli vytvářet elegantní návrhy.
- Přizpůsobitelné: Nejlepší software pro tvorbu vývojových diagramů vám umožní upravit jednu šablonu a vytvořit z ní více diagramů ( například diagramy afinit ).
- Spolupráce: Platforma by měla podporovat spolupráci a sdílení v reálném čase v rámci týmu.
- Integrace: Řešení pro tvorbu vývojových diagramů by vám mělo pomoci pracovat efektivně díky integraci s dalšími nástroji.
- Šablony: Měl by mít vestavěné knihovny symbolů, šablony vývojových diagramů a motivy.
Najděte nejlepší software pro tvorbu vývojových diagramů pro váš tým
Celkově lze říci, že tento seznam představuje pouze zlomek všech skvělých možností, které jsou k dispozici pro vytváření vývojových diagramů. Bez ohledu na to, jaké funkce hledáte, existuje program, který vyhovuje vašim potřebám – stačí ho jen najít.
Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je pro vás platforma pro tvorbu vývojových diagramů vhodná, je vyzkoušet ji. ClickUp je ideální pro tvorbu vývojových diagramů, správu projektů a sledování úkolů týmu. Vyzkoušejte interaktivní funkce Whiteboard & Mind Map od ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, jak vám ClickUp může pomoci splnit všechny vaše potřeby v oblasti vývojových diagramů.