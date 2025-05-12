10 alternativ a konkurentů Draw.io/Diagrams.net 2025

Představte si, že sedíte u stolu a před sebou máte rozloženou tisícdílnou skládačku. Nyní zkuste tuto skládačku složit bez obrázku na krabici, který by vám pomohl.
Software pro tvorbu diagramů, jako je Draw.io, funguje jako vizuální paradigma nebo obrazový průvodce složitou hádankou, kterou je vizuální řízení projektů. Ale co když existuje jiný typ vizuálního průvodce nebo nástroj, který lépe vyhovuje vašemu stylu?
Připojte se k nám a podívejte se na některé z nejlepších alternativ Draw.io, z nichž každá nabízí jedinečný způsob, jak proměnit chaos ve vašem projektu v dokonale sestavené mistrovské dílo.
Co byste měli hledat v alternativách Draw.io?
Jako projektový manažer můžete narazit na některé potenciální slabiny Draw.io, které by vás mohly frustrovat. Ačkoli je Draw.io vynikajícím řešením pro tvorbu diagramů, nemusí být přizpůsobeno konkrétně pro potřeby projektového řízení. Zvažte následující funkce alternativ k Draw.io:
- Komplexní nástroje pro řízení projektů: Hledejte nástroj pro tvorbu diagramů, který zahrnuje funkci online tabule, přidělování zdrojů, sledování pokroku a možnosti vytváření časových os nebo Ganttových diagramů.
- Integrace s oblíbenými nástroji: Vyberte si platformu, která se integruje s dalšími nástroji pro správu projektů, komunikaci a sdílení souborů, které váš tým možná používá.
- Robustní spolupráce v reálném čase: Ujistěte se, že software umožňuje plynulou spolupráci, včetně pokročilých funkcí pro spolupráci, jako jsou zprávy v aplikaci, sdílení souborů, poznámky, řízení přístupu a možnost společného vytváření tabulek.
- Správa verzí: Vyberte si nástroj pro tvorbu diagramů, který nabízí správu verzí, což vám umožní sledovat změny a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím.
- Přizpůsobitelnost a škálovatelnost: Najděte řešení, které lze přizpůsobit a škálovat podle požadavků vašeho projektu a velikosti týmu.
- Reporting a analytika: Hledejte řešení pro tvorbu diagramů, které nabízí integrované funkce reportingu a analytiky, které vám pomohou sledovat průběh projektu, identifikovat úzká místa a činit rozhodnutí na základě dat.
- Bezpečnost a ochrana osobních údajů: Ujistěte se, že software splňuje standardní bezpečnostní a ochranné postupy v oboru, aby byla zajištěna ochrana dat vašeho projektu.
10 nejlepších alternativ k Draw.io
Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ Draw io, které můžete přidat do svého technologického portfolia pro řízení projektů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a zvýšení produktivity, který nabízí integrované funkce pro vytváření diagramů, jako jsou vývojové diagramy nebo Ganttovy diagramy. Díky flexibilnímu a přizpůsobitelnému rozhraní mohou projektoví manažeři efektivně vytvářet diagramy nebo jednoduché vývojové diagramy a vizualizovat složité vizuální prvky pomocí nástroje Whiteboard.
Vaše představivost je jediným omezením pro příklady diagramů, které můžete vytvořit, abyste vylepšili svůj pracovní postup v oblasti řízení projektů. ClickUp je nejen skvělým nástrojem pro vizuální tvorbu nápadů a jednou z nejlepších alternativ na tomto seznamu, ale také poskytuje týmům centralizovaný prostor pro spolupráci. To týmům umožňuje zjednodušit rozhodovací procesy a zůstat na stejné vlně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Tabule: Využijte nekonečné plátno k zaznamenávání nápadů, vytváření diagramů pracovních postupů, sestavování vývojových diagramů a spolupráci v týmu díky živé editaci.
- Mind Maps : Organizujte brainstormingové sezení a projekty do logických vizuálních osnov pomocí tohoto nástroje pro tvorbu vývojových diagramů. Převádějte uzly na úkoly a propojujte úkoly přímo s Mind Maps pro plynulý zážitek.
- Zobrazení Ganttova diagramu: Zjednodušte plánování, správu závislostí a stanovení priorit úkolů pomocí flexibilní časové osy. Nastavitelné časové osy pomáhají dodržovat termíny, vyhýbat se překážkám a vytvářet závislosti. Procento pokroku, vizualizace kritické cesty a barevně odlišené možnosti nabízejí přehledný pohled na stav projektu.
- Knihovna bezplatných šablon : Pracujte se stovkami šablon pro brainstorming v tabulkách, myšlenkových mapách, Ganttových diagramech, dokumentech a dalších.
Omezení ClickUp
- Má strmější křivku učení než některé alternativy k draw. io
- Někteří uživatelé nepreferují všechna oznámení.
- Bezplatná verze neobsahuje nástroj Mind Map.
Ceny Clickup
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 670 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 640+ recenzí)
2. Lucidchart
Lucidchart slouží jako univerzální online nástroj pro tvorbu diagramů a vizualizační platforma. Je zařazen do seznamu alternativ k Draw.io, protože umožňuje týmům snadno vytvářet a sdílet poutavé vizuální reprezentace svých konceptů.
Rychle vytvářejte složité vývojové diagramy, organizační schémata, Vennovy diagramy nebo plánovače roadmap bez nutnosti uměleckých schopností nebo znalostí programování. Tato jednoduchost je jednou z předností tohoto diagramového softwaru, protože pomáhá týmům sdělovat složité informace ve snadno srozumitelném formátu. Funkce spolupráce v reálném čase umožňují členům týmu pracovat současně na stejném dokumentu, což podporuje dobře organizovaný pracovní postup s větší přehledností a účelností.
Lucidchart se hladce integruje se softwarem jako Jira, Confluence a Google Apps, což dále zjednodušuje jeho používání. Díky využití nástroje jako Lucidchart mohou týmy urychlit vytváření diagramů a komplexních projektů.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Šablony diagramů: Kategorie od „Brainstorming nápadů“ po „Zvýšení efektivity prodeje“ vám pomohou méně se zabývat rozvržením a více se soustředit na diagramy.
- Import dat: Umožňuje importovat data z Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio a dalších softwarových aplikací a snadno exportovat diagramy do formátů Excel, PDF, JPG nebo jiných typů souborů.
- Funkce drag-and-drop: Snadno přesouvejte prvky a vybírejte z rozsáhlé nabídky symbolů, jako jsou šipky a čáry, v nástroji pro tvorbu vývojových diagramů.
Omezení Lucidchart
- Zatímco mnoho uživatelů tvrdí, že se jedná o skvělý nástroj, někteří ho považují za poněkud omezující.
- Někteří uživatelé uvádějí, že by uvítali více editovatelných karet, širší výběr rozvržení a rozsáhlejší integraci.
- Rozhraní může být v některých ohledech poněkud neohrabané.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální tarif: 7,95 $/uživatel
- Týmový plán: 9 $/uživatel
- Plán Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Lucidchart.
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 2 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 890 recenzí)
Porovnejte Draw.io a Lucidchart!
3. Miro
Miro nabízí online platformu pro spolupráci na tabuli, která je ideální pro projektové manažery, kteří chtějí vytvářet vývojové diagramy a spolupracovat na schématech. Tento vizuálně poutavý nástroj pro kreslení usnadňuje brainstorming, designové myšlení a agilní plánování a podporuje kreativní a jednotné týmové prostředí.
Miro je jednou z lepších alternativ k Draw.io, protože dokáže rozložit složité systémy a podpořit inovativní řešení problémů v rámci celého týmu.
Nejlepší funkce Miro
- Příspěvky v reálném čase: Bloky kódu, šablony a diagramy usnadňují členům týmu přispívat do projektů.
- Snadné přepínání režimů: Přepínejte mezi režimem prezentace a pracovním režimem, díky čemuž budou schůzky interaktivní a živé – ideální pro udržení kreativní jiskry.
Omezení Miro
- Podporuje Windows i Mac, ale ne Linux.
- Žádné skutečně efektivní funkce pro sledování času
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/uživatel
- Podnikání: 16 $/uživatel
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Miro.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 590 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
4. Mural
Mural je digitální pracovní prostor určený pro vizuální spolupráci, který projektovým manažerům umožňuje vytvářet diagramy a efektivně organizovat nápady. Díky sbírce předem připravených šablon a intuitivnímu rozhraní podporuje Mural kreativní myšlení a efektivní týmovou práci. Mural je skvělý nástroj, který podněcuje inovace, sjednocuje vizi vašeho týmu a zefektivňuje realizaci projektů.
Nejlepší funkce Mural
- Tabule: Umožňují týmům čmárat, kreslit, ilustrovat nebo mapovat své nápady jakýmkoli způsobem, který vyhovuje jejich stylu učení.
- Funkce chatu: Textový a video chat s vaším týmem o vašich projektech
- Časovače: Sledujte a udržujte brainstormingové sezení v pohybu
- Nástroje pro hlasování: Dosáhněte rychlejšího konsensu ohledně dalších kroků
Omezení nástroje Mural
- Někteří se domnívají, že je vhodnější pro plánování než pro realizaci.
- Správa souborů, pracovních prostorů a týmů může být matoucí.
- Omezené možnosti pro mobilní zařízení
Ceny Mural
- Zdarma
- Tým: 9,99 $/uživatel
- Podnikání: 17,99 $/uživatel
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Mural.
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,7/5 hvězdiček (více než 1 320 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 110 recenzí)
5. Visio
Visio, produkt společnosti Microsoft, vám umožňuje snadno vytvářet profesionální, vizuálně poutavé diagramy. Visio usnadňuje kreslení vývojových diagramů, organizačních schémat, síťových diagramů a dalších. Jeho hladká integrace s balíkem Microsoft Office Suite zefektivňuje spolupráci a zajišťuje plynulou komunikaci a produktivitu. Visio zůstává jednou z lepších alternativ k Draw.io, protože tento nástroj může zvýšit vizuální přitažlivost a srozumitelnost vašeho projektu.
Nejlepší funkce Visio
- Profesionální funkce pro tvorbu vývojových diagramů: Snadná tvorba vizuálních diagramů v nástroji pomocí funkcí drag-and-drop
- Integrované šablony: Poskytují cennou pomoc při vytváření vývojových diagramů.
- Integrace: Dobře spolupracuje s ostatními aplikacemi Microsoftu a díky funkcím pro spolupráci více uživatelů usnadňuje realizaci projektů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Umožňuje osobám s omezenými zkušenostmi s tvorbou diagramů snadnou navigaci.
Omezení programu Visio
- Někteří uživatelé hlásí omezené možnosti přizpůsobení
- Pokud chcete bezplatný software pro tvorbu diagramů nebo Ganttovy diagramy pro Mac, budete muset hledat alternativu.
Ceny Visio
- Plán 1: 5 $/uživatel
- Plán 2: 15 $/uživatel
Hodnocení a recenze Visio
- G2: 4,2/5 (více než 640 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 010+ recenzí)
6. SmartDraw
SmartDraw je robustní software pro tvorbu diagramů, který urychluje vytváření všeho od jednoduchých vývojových diagramů, sociálních tabulek pro události, myšlenkových map až po organizační schémata.
Díky inteligentnímu formátování, rozsáhlým šablonám a výkonné automatizaci je SmartDraw ideální volbou pro projektové manažery, kteří hledají efektivitu a přesnost. Použijte SmartDraw ke sdílení nápadů, zlepšení spolupráce a zajištění úspěchu projektu.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Silný zákaznický servis: Skvělý zákaznický servis se zaměřením na stavebnictví a design interiérů
- Více možností šablon: Začněte s různými diagramy a návrhy
- Ukládání souborů: Uživatelé mohou soubory ukládat lokálně nebo využít integraci s Dropboxem, Google Drive, Boxem a OneDrive.
Omezení SmartDraw
- Někteří uživatelé hlásí problémy se stabilitou.
- Software využívá velké množství paměti a může neočekávaně selhat.
- Popisky nástrojů nejsou dostatečně jasné
- Žádná skutečně bezplatná varianta tohoto nástroje ( alternativy SmartDraw )
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/uživatel
- Tým: 9,95 $/uživatel
- Web: 2 995 $/rok
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
7. Jamboard
Jamboard je interaktivní cloudová tabule vyvinutá společností Google, která projektovým manažerům nabízí dynamickou platformu pro vytváření diagramů a spolupráci na nich. Díky snadno použitelnému rozhraní podporuje Jamboard efektivní brainstorming, řešení problémů a rozhodování.
Integrujte Jamboard do své sady nástrojů pro řízení projektů, abyste podpořili kreativitu a vytvořili soudržné týmové prostředí pomocí softwaru pro tvorbu vývojových diagramů.
Nejlepší funkce Jamboard
- Brainstorming: Skvělý nástroj pro malé týmy, které potřebují rychle brainstormovat v přehledném rozhraní.
- Plný základních funkcí: Používejte pero, gumu, lepící poznámky, tvary a symboly, textové pole nebo nahrávání fotografií.
- Bezplatná možnost: Výkonný bezplatný software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac, který lze bezplatně používat na individuální úrovni.
Omezení Jamboard
- Výhradně online zážitek, který omezuje, kde a kdy jej můžete používat.
- Chybí některé základní nástroje pro správce
- Má omezení velikosti tabule a počtu snímků na tabuli.
Ceny Jamboard
- Bezplatný nástroj pro jednotlivé uživatele
- Kontaktujte Google ohledně cen pro týmy
Hodnocení a recenze Jamboard
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (90+ recenzí)
Porovnejte Miro a Jamboard!
8. Sketch
Sketch se díky své jednoduchosti, výkonu a vektorové funkcionalitě stal oblíbeným nástrojem designérů. Využívá vektorovou editaci, což znamená, že návrhy jsou nezávislé na rozlišení a lze je škálovat bez ztráty kvality. To je obzvláště cenné při navrhování ikon a dalších grafických prvků, které je třeba zobrazit na různých velikostech obrazovky. Designéři používají Sketch k vytváření krásných, vysoce věrných maket.
Nejlepší funkce Sketch
- Mobilní funkce: Výkonná alternativa k Draw.io se zaměřením na design mobilních aplikací.
- Plynulý designový zážitek: Neustálé aktualizace od vývojářů a četné integrace s nástroji jako Autolayout, Magic Mirror, Git a Sketch.
- Uživatelsky přívětivá vektorová grafika: Vyberte si z bohaté nabídky grafiky a spolupracujte s aktivní komunitou uživatelů, která nabízí zdroje pro učení a řešení problémů.
Omezení programu Sketch
- Žádné cloudové úložiště
- Exkluzivně pro Mac
- Nelze podporovat více uživatelů současně
- Žádná skutečná bezplatná verze pro vytváření vývojových diagramů
Ceny Sketch
- Standard: 9 $/uživatel
- Podnikání: 20 $/uživatel
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (760+ recenzí)
9. Creately
Creately je intuitivní nástroj pro vizuální komunikaci, který nabízí spolupráci v reálném čase, což z něj činí ideální volbu pro projektové manažery, kteří chtějí sjednotit své týmy kolem společné vize. Díky rozsáhlé knihovně šablon a tvarů vám Creately umožňuje snadno vytvářet profesionální diagramy. Vyberte si Creately, abyste posílili týmovou práci, objasnili koncepty a podpořili úspěch projektu.
Nejlepší funkce Creately
- Vizuální nástroje: Creately vyniká v poskytování nástrojů pro vizualizaci procesů, identifikaci silných a slabých stránek týmu a nastínění kroků projektu.
- Bezplatná možnost: Software pro tvorbu diagramů a vývojových diagramů nabízí bezplatnou verzi.
- Funkce pro spolupráci: Zajišťuje hladkou týmovou práci i napříč různými časovými pásmy.
Omezení Creately
- Může být někdy trochu nestabilní a pomalý.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s navigací v aplikaci.
Ceny Creately
- Zdarma
- Starter: 5 $/uživatel
- Podnikání: 89 $/uživatel
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Creately.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,3/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
10. Cacoo
Cacoo je webový diagramový software, který projektovým manažerům umožňuje vytvářet, sdílet a spolupracovat na vizuálních reprezentacích. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje týmům hladce spolupracovat. Zvažte použití Cacoo pro zlepšení komunikace v rámci projektu, zefektivnění pracovních postupů a dosažení cílů projektu.
Nejlepší funkce Cacoo
- Současná editace: Funkce pro společnou editaci a spolupráci
- Knihovna ikon: Nabízí rozsáhlou knihovnu ikon pro všestranné vytváření diagramů.
Omezení Cacoo
- Někteří uživatelé hlásili problémy s propojováním objektů, seskupováním obrázků a vyhledáváním tvarů.
- Postrádá architektury strojového učení nebo integraci LATEX
- Žádná skutečná bezplatná verze
Ceny Cacoo
- Plus: 6 $/uživatel
- Tým: 6 $/uživatel
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cacoo
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
ClickUp: Poslední kousek skládačky pro správu vašich projektů
A máte to – stejně jako u skládačky, každý nástroj pro tvorbu diagramů zapadá do sebe a vytváří jasný, ucelený obraz trajektorie vašeho projektu. Najít nejlepší alternativu k Draw.io by nyní mělo být snadné rozhodnutí.
Od brainstormingu po výrobu vás provedou každým krokem a zajistí, že se nic neztratí v překladu. Ale nezůstávejte jen u pochopení toho, jak tyto nástroje fungují – vyzkoušejte je na vlastní kůži. Posuňte své projektové řízení na vyšší úroveň s ClickUp. Využijte jeho inovativní nástroje a začněte s ClickUp zdarma.