Miro vs. Jamboard: Který software pro bílé tabule je lepší v roce 2025?

Připravte se, přátelé, na nejnapínavější souboj roku 2023 – Miro vs. Jamboard: souboj digitálních tabulek! V tomto rohu máme Miro, mistra s bohatými funkcemi, který tančí kolem spolupráce. A v protějším rohu Jamboard, zjednodušený zázrak Google Workspace, který nabízí jednoduchost a snadnost.
Oba nástroje jsou bezpochyby platformami pro bílé tabule, které dominují na trhu. Podrobíme je recenzi, abychom vám pomohli rozhodnout, zda stojí za vaši investici.
Společně prozkoumáme svět softwaru pro bílé tabule, porovnáme všechny jejich přednosti a nedostatky a korunujeme konečného vítěze roku 2023. Přineseme vám podrobný rozbor všech funkcí a cen těchto dvou nástrojů. Tak se držte a nechte velkou bitvu o nejlepší software pro bílé tabule začít!
Co je Miro?
Miro je univerzální online nástroj pro bílé tabule, který usnadňuje spolupráci v reálném čase, brainstorming a vizuální řízení projektů pro vzdálené týmy. Díky široké škále funkcí a nástrojů si tato platforma klade za cíl zefektivnit tvůrčí proces a usnadnit spolupráci rozptýlených týmů.
Tento nástroj umožňuje členům týmu sdílet návrhy a vyvíjet inovativní řešení bez ohledu na jejich fyzické umístění. Miro poskytuje intuitivní rozhraní pro své koncové uživatele.
Jejich software obsahuje online tabule, které lze použít například pro plánování sprintů, designové myšlení, agilní pracovní postupy a další. Nabízejí širokou škálu předem připravených šablon, přizpůsobitelných objektů a výkonných integrací s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp.
Celkově vzato, Miro pomáhá týmům efektivně spolupracovat na projektech, sdílet zpětnou vazbu a vizualizovat složité koncepty, a to vše na jedné platformě.
Funkce Miro
V této části se podrobněji podíváme na funkce Miro, abychom lépe porozuměli jeho schopnostem.
1. Nekonečné plátno
Prozkoumejte prakticky neomezený pracovní prostor, kde můžete vytvářet, organizovat a vizualizovat své plány, nápady a koncepty, aniž byste byli omezeni fyzickým prostorem tabule. Uživatelé mohou přibližovat a oddalovat plátno, aby se soustředili na konkrétní detaily nebo získali přehled o celé editovatelné tabuli, což umožňuje plynulou spolupráci a brainstorming.
2. Předem připravené šablony
Miro nabízí rozmanitou sbírku předem připravených šablon přizpůsobených různým obchodním případům. Tyto šablony pokrývají širokou škálu scénářů, včetně plánování projektů, mapování příběhů zákazníků, SWOT analýzy a dalších. Díky těmto šablonám mohou týmy rychle zahájit své projekty a těžit z osvědčených postupů a prověřených rámců.
Díky funkci spolupráce v reálném čase v Miro může na tabuli současně pracovat více uživatelů. Změny provedené jedním členem týmu se okamžitě promítnou u všech ostatních, takže všichni mají vždy aktuální informace. To podporuje vysoce interaktivní a produktivní prostředí, kde lze sdílet, vylepšovat a diskutovat nápady v reálném čase, bez ohledu na to, kde se členové týmu nacházejí nebo jaká zařízení používají.
4. Komentáře a značky
Uživatelé mohou zanechávat komentáře k konkrétním prvkům na tabuli, zmínit nebo označit členy týmu, aby upoutali jejich pozornost na konkrétní bod, a vytvářet vlákna konverzací, aby diskuse zůstaly přehledné. Tato funkce podporuje efektivní komunikaci, povzbuzuje spolupráci a zajišťuje, že důležité postřehy nebo návrhy se neztratí mezi obsahem tabule.
Miro nabízí komplexní sadu nástrojů pro kreslení a psaní, které uživatelům umožňují vizuálně vyjádřit své nápady. Tyto nástroje zahrnují různé pera, tužky, tvary a textové možnosti, které poskytují flexibilitu v tom, jak jsou informace prezentovány. Ať už jde o skicování konceptů, anotování obrázků nebo vytváření diagramů, tyto nástroje umožňují uživatelům uvolnit svou kreativitu a efektivně sdělit své myšlenky.
6. Přizpůsobitelné objekty
Přidávejte a přizpůsobujte objekty, jako jsou poznámkové lístky, obrázky a ikony, abyste zvýšili vizuální přitažlivost svých tabulek a efektivně sdělili své cíle. Tato možnost přizpůsobení umožňuje osobnější a poutavější zážitek při práci na společných projektech.
Integrace Miro s oblíbenými nástroji pro produktivitu a spolupráci, včetně ClickUp, Slack a Google Workspace, zlepšuje celkový pracovní postup a propojení mezi různými platformami. Tyto integrace umožňují plynulou výměnu informací, synchronizaci dat a správu úkolů mezi Miro a dalšími nástroji. Konsolidací svých pracovních procesů týmy zefektivňují své pracovní postupy, eliminují nadbytečné úkoly a podporují soudržnější a produktivnější pracovní prostředí.
8. Režim prezentace
Prezentujte své tabule ve formátu podobném snímkům. Uživatelé mohou systematicky procházet obsah tabule, zdůrazňovat klíčové body a zajistit souvislou a vizuálně přitažlivou prezentaci, která efektivně sděluje jejich myšlenky.
Miro poskytuje správcům podrobné ovládání přístupu a nastavení oprávnění, což jim umožňuje definovat různé úrovně přístupu pro členy týmu. Tato funkce zajišťuje, že citlivé nebo důvěrné informace zůstanou v bezpečí a budou přístupné pouze oprávněným osobám.
10. Režim offline
Využijte podrobné ovládání přístupu a nastavení oprávnění, díky kterým můžete definovat různé úrovně přístupu pro členy týmu. Tato funkce zajišťuje, že citlivé nebo důvěrné informace zůstanou v bezpečí a budou přístupné pouze oprávněným osobám. Přiřazením příslušných oprávnění mohou správci zachovat soukromí dat, zabránit neoprávněným úpravám a regulovat celkové prostředí pro spolupráci.
11. Funkce časosběrného snímání
Sledujte vývoj svých tabulek v průběhu času. Vizualizací změn provedených na tabuli a pokroku v plnění cílů mohou týmy získat cenné poznatky o svých procesech tvorby nápadů a rozhodování. Tato funkce usnadňuje reflexi, analýzu a neustálé zlepšování tím, že poskytuje historický pohled na vývoj tabule.
Ukládejte své tabule v různých formátech, jako jsou PDF, obrázky nebo CSV. Tato univerzálnost exportu umožňuje hladké sdílení hotových projektů se zainteresovanými stranami, archivaci pro budoucí použití nebo integraci s jinými nástroji a platformami. Uživatelé si mohou vybrat exportní formát, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám, a zajistit tak, že k jejich práci bude možné přistupovat a využívat ji i mimo prostředí Miro.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Miro.
Co je Google Jamboard?
Jamboard je bezplatný software pro digitální tabule vyvinutý společností Google, který nabízí hladkou integraci s aplikacemi ekosystému Google Workspace. Týmy tak mohou snadno přistupovat k nástrojům jako Google Drive, Docs a Sheets a zefektivnit svou práci.
Hlavním účelem této alternativy k Miro je usnadnit efektivní a poutavé vizuální kolaborativní sezení. Jamboard, navržený pro zlepšení spolupráce a kreativity v reálném čase, poskytuje interaktivní plátno pro vzdálené i osobní týmy, na kterém mohou sdílet a brainstormovat nápady.
Funkce Jamboard
Funkce Jamboard vám umožňují efektivně vyjádřit a vizualizovat vaše plány. Pojďme se podívat na některé z jeho nejvýznamnějších aspektů.
Jamboard nabízí týmům interaktivní a intuitivní plátno, které je přehledné, jednoduché a uživatelsky přívětivé. Toto plátno slouží jako prostor pro spolupráci, kde se členové týmu mohou scházet, vytvářet a sdílet nápady v reálném čase, což podporuje plynulou a poutavou spolupráci.
Díky nástrojům pro kreslení a psaní v Jamboard mohou uživatelé popustit uzdu své kreativitě a efektivně vyjádřit své cíle. Ať už používají pera, fixy nebo zvýrazňovače, členové týmu mohou vizuálně sdělovat své záměry, vytvářet náčrtky a ilustrovat koncepty, čímž zvyšují srozumitelnost a dopad svých nápadů na digitálním plátně.
Lepicí poznámky
Funkce virtuálních poznámkových lístků Jamboard umožňuje uživatelům snadno zapisovat myšlenky, zanechávat komentáře nebo poskytovat zpětnou vazbu na tabuli. Tyto poznámkové lístky slouží jako digitální zástupné symboly pro rychlé a stručné informace, podporují spolupráci a zachycují důležité postřehy, aniž by zaplňovaly plátno.
Začleňte vizuální prvky, abyste zlepšili porozumění a sdělili své záměry. Tato funkce umožňuje týmům jasněji vyjádřit své nápady díky hladké integraci relevantních obrázků do jejich společného pracovního prostoru.
Integrace s Google Workspace
Jamboard se hladce integruje s Google Drive, Docs a Sheets, což týmům umožňuje zefektivnit pracovní postupy a efektivně sdílet soubory. Tato integrace zajišťuje soudržný a jednotný pracovní prostor a umožňuje hladký přístup k relevantním dokumentům, datům a nástrojům pro spolupráci v rámci ekosystému Google Workspace.
Na tabuli může pracovat více uživatelů současně. Změny provedené kterýmkoli účastníkem jsou okamžitě viditelné pro všechny ostatní, což podporuje aktivní zapojení a produktivní týmovou práci. Tato funkce spolupráce v reálném čase umožňuje členům týmu spolupracovat, přispívat nápady a opakovaně vylepšovat koncepty v dynamickém a synchronizovaném prostředí.
Ovládání přístupu
Aby byla zajištěna bezpečnost a soukromí dat, nabízí Jamboard možnosti řízení přístupu. Uživatelé mohou nastavit přístupová oprávnění a určit, kdo může prohlížet nebo upravovat soukromé tabule. Tato funkce umožňuje týmům kontrolovat přístup do jejich společného prostoru, chránit citlivé informace a zachovat důvěrnost na základě jejich konkrétních požadavků.
Software Jamboard je kompatibilní s různými zařízeními, včetně tabletů, smartphonů a specializovaného hardwaru Jamboard. Tato kompatibilita vyhovuje různým preferencím uživatelů a dostupnosti zařízení, což týmům umožňuje hladkou spolupráci bez ohledu na to, jaké zařízení se rozhodnou používat.
Automatické ukládání
Týmy mohou s důvěrou pracovat na svých nápadech, protože vědí, že jejich pokrok je průběžně ukládán a snadno obnovitelný, což jim poskytuje klid a eliminuje riziko náhodné ztráty dat.
Možnosti exportu
Jamboard vám umožňuje exportovat vaše výtvory jako soubory PDF nebo obrázky, což usnadňuje sdílení hotových projektů nebo jejich archivaci pro budoucí použití.
Ceny Jamboard
Webová aplikace pro stolní počítače a aplikace Jamboard jsou zdarma s účtem Google.
Vyzkoušejte tyto alternativy k Jamboard!
Jamboard vs. Miro: Kdo vyhraje souboj digitálních tabulek?
Obě platformy sice nabízejí mnoho nástrojů a funkcí pro podporu týmového brainstormingu, ale jsou určeny pro různé potřeby a preference.
Rozdíl mezi Miro a Jamboard spočívá v jejich zaměření a integračních schopnostech. Miro nabízí komplexnější funkce a více integrací s různými nástroji pro zvýšení produktivity. Díky tomu je univerzálním řešením pro týmy, které hledají komplexní platformu pro spolupráci.
Na druhou stranu, hlavní síla Jamboard spočívá v jeho hladké integraci s ekosystémem Google Workspace. Pro organizace, které se silně spoléhají na G Suite, je to ideální volba.
Konečný vítěz mezi Miro a Jamboard závisí na jedinečných potřebách a preferencích vašeho týmu. Obě platformy nabízejí cenné funkce pro podporu spolupráce a kreativity a výběr té správné bude záviset na konkrétních požadavcích a pracovních postupech vaší organizace.
Porovnejme tedy jejich společné funkce.
Interaktivní plátno
Jak Miro, tak Jamboard nabízejí interaktivní plátno, na kterém se členové týmu mohou spojit a najít řešení svých nejnaléhavějších problémů. Plátno Miro je nekonečné, což vám umožňuje pracovat bez omezení prostoru, zatímco plátno Jamboard se skládá z pevného počtu rámečků.
Nástroje pro kreslení a psaní
Miro i Jamboard nabízejí různé nástroje pro kreslení a psaní. Miro však ve srovnání s Jamboardem nabízí více možností přizpůsobení barev a velikosti nástrojů.
Vkládání obrázků
Miro i Jamboard vám umožňují vkládat obrázky na jejich tabule. Miro nabízí více možností pro úpravu obrázků a změnu jejich velikosti, zatímco Jamboard se zaměřuje na jednoduchost a snadné použití.
Integrace
Miro nabízí mnoho integrací s oblíbenými aplikacemi pro zvýšení produktivity a nástroji pro spolupráci, jako je Slack. Hlavní předností Jamboardu v oblasti integrace je jeho bezproblémová kompatibilita s ekosystémem Google Workspace.
Spolupráce v reálném čase
Miro a Jamboard podporují chat a spolupráci v reálném čase, což umožňuje členům pracovat současně na tabuli s živým chatem a aktualizacemi.
Oprávnění a kontrola přístupu
Miro poskytuje podrobnější nastavení přístupu a oprávnění než Jamboard. To umožňuje správcům Miro lépe spravovat přístup členů týmu a zajistit ochranu osobních údajů.
Kompatibilita zařízení
Obě platformy jsou kompatibilní s více zařízeními, včetně webových desktopů, tabletů, iOS, mobilních zařízení iPhone, mobilních zařízení Android, desktopů Windows, desktopů Linux, mobilních zařízení Linux, mobilních zařízení, desktopů Mac a specializovaného hardwaru. Jamboard je však speciálně navržen pro práci s hardwarem Google.
Možnosti automatického ukládání a exportu
Miro i Jamboard nabízejí funkci automatického ukládání a možnost exportovat tabule jako soubory PDF nebo obrázky pro snadné sdílení a archivaci.
Je obtížné určit jednoznačného vítěze mezi Jamboard a Miro, protože správná volba závisí na jedinečných požadavcích a preferencích každého týmu.
Pokud však vezmeme v úvahu univerzálnost a bohatost funkcí, Miro se jeví jako silnější konkurent. Díky rozsáhlé sadě nových funkcí, přizpůsobitelným šablonám a široké škále integrací Miro vyhovuje různým případům použití a přizpůsobuje se týmům různé velikosti a složitosti.
Jamboard však zůstává vynikající volbou pro ty, kteří upřednostňují jednoduchost, snadné použití a hladkou integraci s Google Workspace.
Jamboard vs Miro na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaké jsou názory lidí na Jamboard a Miro. Na otázku, jaké mají zkušenosti s Jamboardem a Miro jako nástroji pro spolupráci, jeden uživatel Redditu odpověděl:
„Jsem spokojený. Je to dost podobné jiným programům, jako je Mural, ale má více funkcí než Google Jamboard.“
Miro však nesklízí samou chválu. Jiní uživatelé Redditu poukazují na to, že Miro stále postrádá některé funkce, které by si přáli. Zde je několik uživatelských příběhů:
„V Zapieru mám nastaveno několik automatizací, které vytvářejí tabule, když je splněna podmínka (a). Chtěl bych mít možnost buď a) smazat tabule, když je podmínka splněna, nebo b) archivovat tabule, když je podmínka splněna […] Jedna automatizace nastaví novou tabuli pro každý projekt. V mém týmu jsou desítky lidí, každý má desítky projektů, a po nějaké době jsem nashromáždil tisíce tabulí.“
„Nevím, jak to dělají ostatní, ale první věc, kterou dělám téměř u každé tabule, je přidání obrovského čtverce, změna barvy na tmavě šedou/černou, jeho uzamčení, přesunutí dozadu a pak kreslení na něj. Své první členství jsem vlastně zrušil kvůli absenci tmavého režimu a vrátil jsem se jen kvůli rozšiřitelnosti Miro. Pokud se objeví jiná alternativa s tmavým režimem, okamžitě a bez váhání na ni přehodím celý svůj tým. “
Na druhou stranu, uživatelé měli na Google Jamboard jak pozitivní, tak negativní názory. Jeden uživatel ocenil jednoduchost Jamboardu:
„Často používám Google Jamboard. Není to nic extra, ale je to zdarma, umožňuje spolupráci, je snadné se ho naučit a je univerzální. Můžete kreslit, nahrávat obrázky, přesouvat tvary, text a poznámky, vše uspořádané do tří vrstev.“
Zatímco někteří si stěžovali, že charakteristická nabídka whiteboardu od Google zaostává za konkurencí:
„Stejně jako mnoho produktů Google, i současný Jamboard působí jako opuštěný dodatečný nápad, který existuje jen proto, aby se mohl odškrtnout na seznamu funkcí. Měla by to být vynikající funkce a mám pocit, že tímto směrem se ubírají všechny nabídky pro pracoviště.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Miro a Jamboard.
Zatímco Miro a Google Jamboard mají své světlé chvilky, možná toužíte po všestrannějším balíčku produktivních funkcí, ze kterého si můžete vybírat podle libosti. Seznamte se s ClickUp – švýcarským nožem mezi nástroji pro správu projektů a spolupráci na whiteboardu, díky kterému si váš tým bude klást otázku, jak jste bez něj mohli vůbec žít.
Probuďte v sobě Picassa s Whiteboards
Podpořte kreativitu svého týmu pomocí ClickUp Whiteboards – hřiště pro brainstorming, plánování a realizaci vašich nejodvážnějších nápadů. Stejně jako Miro a Jamboard, i ClickUp Whiteboards jsou vybaveny kompletní sadou nástrojů pro kreslení a psaní, lepícími poznámkami a funkcemi pro vkládání obrázků.
Třešnička na dortu? Propojte své tabule přímo s úkoly a sledujte, jak se mistrovské dílo vašeho týmu promění v hmatatelné výsledky.
Šablony: Váš odrazový můstek k produktivitě
Proč vynalézat kolo, když ClickUp má pokladnici šablon, které čekají na to, aby zvýšily produktivitu vašeho týmu? Máme šablonu ClickUp Eisenhower Matrix, díky které budete prioritizovat úkoly jako profesionál. Nebo šablonu ClickUp Creative and Design, která udržuje designové projekty a aktiva v perfektním stavu.
Například ClickUp je vynikající nástroj pro zákaznický servis nebo dokonce živé hovory s obchodními zástupci, kteří mohou aktualizovat mapy zákaznické cesty přímo během hovoru. Využijte naše přizpůsobitelné šablony zákaznické cesty jako svou tajnou zbraň, která vám ušetří čas a zefektivní pracovní postupy.
Myšlenkové mapy: Rozplétejte spletitou síť nápadů
Uspořádejte si myšlenky a dejte volný průchod svým nápadům s ClickUp Mind Maps. Tyto vizuálně působivé výtvory se hladce integrují s funkcemi správy úkolů ClickUp. Pomáhají proměnit mentální gymnastiku vašeho týmu v dobře zorganizovanou symfonii produktivity.
S myšlenkovými mapami můžete rozvíjet svou kreativitu , řešit problémy a plánovat projekty s bezkonkurenční elegancí.
Tmavý kůň vítěz v bitvě o nejlepší whiteboard: ClickUp
Stručně řečeno, ClickUp je superhrdinou mezi alternativami pro zvýšení produktivity, který přichází na pomoc se svou všestrannou platformou pro správu úkolů, spolupráci a dokončování úkolů.
Díky široké škále funkcí, včetně whiteboardů, šablon a myšlenkových map, ClickUp umožňuje týmům pracovat efektivně a udržovat pořádek, což z něj činí hodného konkurenta ve světě digitálních nástrojů pro spolupráci.
Zaregistrujte se do programu ClickUp Free Forever Plan a začněte s whiteboardingem ještě dnes!