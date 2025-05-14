10 nejlepších online nástrojů pro spolupráci pro studenty v roce 2025

Spolupráce studentů: Je to jeden z nejlepších způsobů, jak se všichni zúčastnění mohou učit a rozvíjet – a o tom je koneckonců vzdělávání.
Jaké nástroje jsou k dispozici pro podporu týmové práce mezi studenty? Existuje jich mnoho a vzhledem k tomu, že se v dnešní době tolik děje online, nejlepší nástroje studentům poskytují online pracovní prostor, kde mohou tvořit a komunikovat, společně se účastnit výuky a spolupracovat na skupinových projektech v cloudu. ☁️
Mnoho online vzdělávacích nástrojů umí vše výše uvedené a ještě mnohem více. Najděte si mezi níže uvedenými online nástroji pro spolupráci studentů ten ideální pro vaši výuku.
Co jsou online nástroje pro spolupráci pro studenty?
Online nástroje pro spolupráci studentů zahrnují širokou škálu platforem a aplikací, které mohou plnit různé úkoly. Jednou společnou vlastností všech těchto nástrojů je to, že studentům poskytují prostor pro tvorbu a sdílení s učiteli a spolužáky.
Některé z větších vzdělávacích platforem nabízejí toto a ještě mnohem více. Některé platformy jsou navrženy s ohledem na široké publikum a obsahují nástroje pro správu úkolů, bezpečnou spolupráci, komunikaci, sdílení dokumentů atd. Dobře se hodí pro potřeby vzdělávání.
Jiné platformy jsou zaměřeny konkrétně na vzdělávání, což znamená, že sice nabízejí obecné nástroje pro organizaci a komunikaci, ale také například předem připravené plány lekcí a analytické nástroje, které pomáhají učitelům měřit výkonnost studentů.
Co byste měli hledat v online nástrojích pro spolupráci studentů?
Studenti a učitelé mají rozmanité potřeby, které se liší podle věkové skupiny a třídy. Ať už potřebujete nástroj pro spolupráci studentů na podporu konkrétního kurzu nebo nástroj, který je nejvhodnější pro určitou věkovou skupinu, všechny nástroje by měly nabízet následující:
- Prostředí bez rušivých vlivů: Vyhněte se aplikacím, které neumožňují přizpůsobit oznámení, a místo toho hledejte aplikace a platformy, které studentům poskytují prostředí bez rušivých vlivů , kde se mohou lépe soustředit na úkoly.
- Dostupné ceny: Pedagogové, školské obvody a rodiče mají často omezený rozpočet, proto musí být vzdělávací nástroje cenově dostupné.
- Inkluzivita: Nástroje pro spolupráci studentů by měly podporovat potřeby všech studentů, bez ohledu na jejich schopnosti nebo úroveň pokroku.
- Integrace: Aplikace a platformy pro studenty by také měly být kompatibilní s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Docs a Sheets, aplikace Microsoft a další.
- Vyhledávací funkce: Usnadněte pedagogům a studentům vyhledávání konkrétních informací, dokumentů a dalších nezbytných věcí pomocí vyhledávacích funkcí.
- Cloudové úložiště: Ať už se jedná o osobní nebo vzdálenou spolupráci, vyžaduje schopnost ukládat, sdílet a přistupovat k souborům v cloudu.
10 nejlepších nástrojů pro spolupráci studentů
Jste připraveni najít perfektní nástroje pro spolupráci pro své studenty? Níže najdete pečlivě vybraný výběr aplikací a platforem, které studentům pomáhají spolupracovat, soustředit se na úkoly a rozvíjet své dovednosti.
1. ClickUp
Pokud hledáte platformu, která vám pomůže vytvořit prostředí pro spolupráci při online kurzech a dalších úkolech, ClickUp je skvělou volbou. Stejně jako jejich vlastní digitální učebna, ClickUp vytváří centrální prostor, kde mohou studenti organizovat úkoly, písemné dokumenty, termíny, data odevzdání a další.
Stejně jako v případě společného učebního deníku mohou studenti používat ClickUp Docs k psaní esejí, ukládání sylabů, pořizování poznámek a vyplňování úkolů ve sdíleném dokumentu. Pro skupinové projekty je Docs vynikajícím zdrojem pro brainstorming a spolupráci s ostatními spolužáky díky funkcím živé editace, které umožňují přispívat a komentovat úkoly v reálném čase. Pokud jde o učitele, pomocí ClickUp AI v rámci ClickUp Docs lze během několika sekund generovat shrnutí, kvízové otázky, e-maily a další.
Virtuální tabule ClickUp jsou dalším skvělým vizuálním nástrojem pro spolupráci při virtuálním učení a skupinové práci. Studenti se mohou společně věnovat kreslení, vizualizaci a sdílení nápadů pomocí lepících poznámek, karet s funkcí drag-and-drop a dalších vysoce vizuálních funkcí. ClickUp dokonce nabízí řadu šablon tabule, které studentům pomohou rychle se pustit do svých projektů. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte úkoly, termíny odevzdání, projekty a dokumenty – vše na jednom místě.
- Nechte studenty používat šablonu kontrolního seznamu pro plánování studia ClickUp, aby si stanovili cíle, rozdělili úkoly nebo projekty na menší kroky, vytvořili studijní plán a sledovali svůj pokrok.
- Vytvářejte společné dokumenty a tabule pro skupinovou výuku nebo pro podporu týmové práce.
- Použijte ClickUp pro osobní výuku, hybridní výuku nebo jako nástroj pro vzdálenou spolupráci ve virtuálních třídách.
- Využijte ClickUp AI k brainstormingu témat esejí, shrnutí dlouhého obsahu nebo rychlému vytvoření studijních poznámek.
- Pomocí Docs si vytvořte vlastní centrum výuky s osnovami, wiki, šablonami úkolů a dalšími materiály.
Omezení ClickUp
- ClickUp sice nabízí některé šablony určené pro vzdělávání, ale na rozdíl od jiných vzdělávacích platforem neposkytuje předem připravené lekce.
- Někteří studenti mohou mít potíže s přizpůsobením se mnoha výkonným funkcím ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
2. Microsoft Teams
V obchodním světě je Microsoft Teams považován za jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci – a Microsoft Teams for Education kombinuje vše z Teams s několika funkcemi specifickými pro vzdělávání, které vylepšují online výuku.
Za prvé, Teams umožňuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím virtuálních učeben, kde můžete sdílet, upravovat a společně pracovat na dokumentech, tabulkách a dalších médiích. K dispozici jsou také personalizované nástroje, které studentům pomáhají rozvíjet dovednosti v oblasti gramotnosti, veřejného vystupování a dalších oblastech.
Educational Insights poskytuje učitelům možnost sledovat pokrok studentů – pedagogové mohou také podporovat sociálně-emocionální učení pomocí funkcí navržených tak, aby děti zaujaly a probudily v nich emoce. Navíc mohou tuto bezplatnou online platformu využívat jak studenti, tak i učitelé, kteří mají aktuální školní e-mailovou adresu.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Sdílejte a spolupracujte na dokumentech, tabulkách a dalších médiích.
- Pomocí aplikace Teams můžete snadno organizovat schůzky a virtuální výuku.
- Získejte aktuální informace o pokroku studentů pomocí nástroje Educational Insights.
- Používejte Teams na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení.
- Pomozte studentům rozvíjet sociální dovednosti, gramotnost, schopnost veřejně vystupovat a další dovednosti.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Funguje nejlépe na zařízeních se systémem Windows; uživatelé někdy mají potíže s připojením na zařízeních Mac.
- Množství oznámení může studenty rozptylovat.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma s aktivní školní e-mailovou adresou
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 300 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 14 300 recenzí)
3. Slack
Se Slackem můžete vytvořit centrum, kde mohou studenti a učitelé komunikovat a spolupracovat. Kanály vám umožňují třídit diskuse podle třídy nebo tématu a studenti mohou pomocí přímých zpráv kontaktovat učitele a spolužáky. Je to také skvělý způsob, jak mohou učitelé sdílet okamžité aktualizace o událostech, bezpečnosti ve škole a dalších záležitostech.
Nejlepší funkce Slacku
- Pomocí kanálů zaměřte diskuse na hodiny nebo konkrétní témata.
- Spolupracujte nebo pořádávejte relace na tabuli pomocí nástroje Canvases.
- Sdílejte obsah prostřednictvím kanálů nebo přímých zpráv
- Využijte audio konferenční systém Huddles pro vzdálenou výuku, spolupráci studentů a další účely.
Omezení Slacku
- Můžete sdílet předem nahrané audio a video, ale nejsou k dispozici žádné možnosti pro živé videokonference.
- Orientace v pracovním prostoru s desítkami kanálů může být matoucí.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/uživatel za měsíc
- Business+: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Slacku
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 100 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 31 900 recenzí)
4. Kahoot!
Kahoot! je platforma, která kombinuje nástroj pro spolupráci a budování zapojení a gamifikuje proces učení. Pedagogové používají tuto aplikaci k vytváření vzdělávacích her, které pak mohou sdílet se studenty, kteří je mohou hrát individuálně nebo ve skupině. Je to skvělý způsob, jak zatraktivnit kvízy, navázat na učební plán nebo poskytnout studentům něco, čím se mohou zabývat po vyučování.
Kahoot! Nejlepší funkce
- Vytvořte poutavou výukovou hru během několika minut, buď od nuly, nebo pomocí šablony.
- Integrujte je s Microsoft Teams a pořádávejte živé kahooty prostřednictvím videokonferencí.
- Používejte během živých hodin vlastní kahooty nebo je zadávejte studentům, aby je dokončili později.
- Přizpůsobte si je pomocí snímků, vložených videí z YouTube, různých formátů otázek a dalších funkcí ?
Omezení Kahoot!
- Počet herních formátů je omezený.
- Studenti mohou hledat odpovědi na předem připravené otázky online.
- Plány jsou matoucí – k dispozici je jich nejméně 15 pro učitele, školy, pracoviště, domácnosti, studium a další.
Ceny Kahoot!
Cenové plány závisí na tom, zda jste učitel, profesionál, student nebo skupina rodiny/přátel. K dispozici jsou také plány pro školní okrsky. Zde jsou počáteční náklady pro jednotlivé učitele nebo studenty:
- Kahoot!+ Premier: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Kahoot!+ Max: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kahoot!
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
5. Google Classroom
Google Classroom je plně vybavený online vzdělávací nástroj, který je součástí Google Workspace for Education. Díky němu se studenti a učitelé mohou připojit prostřednictvím videokonference pro vzdálené učení, ale je také užitečný pro výuku ve třídě a spolupráci studentů.
Ať už se jedná o osobní nebo vzdálenou výuku, tato platforma vám umožňuje zvýšit zapojení studentů prostřednictvím personalizované, diferencované výuky, intuitivních šablon úkolů a integrace s dalšími oblíbenými edtech nástroji. K dispozici jsou analytické nástroje, které vám pomohou měřit a sledovat úspěchy studentů, a platforma také nabízí robustní sadu nástrojů pro učitele – např. známkové knihy, oznámení o úkolech a termínech, přizpůsobitelnou databázi komentářů a další.
Nejlepší funkce Google Classroom
- Pomocí souborů PDF a dalších materiálů vytvářejte poutavé interaktivní úkoly.
- Pomozte studentům samostatně rozvíjet čtenářské dovednosti pomocí aplikace Read Along.
- Vytvářejte zprávy o originalitě, abyste odhalili plagiátorství a podpořili akademickou integritu.
- Zefektivněte hodnocení, plánování lekcí a každodenní úkoly pomocí funkcí, které šetří čas.
Omezení služby Google Classroom
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní je příliš jednoduché nebo nudné.
- Můžete použít vyhledávací nástroje a plánovací panel, které studentům pomohou spravovat úkoly a termíny.
Ceny služby Google Classroom
- Základy vzdělávání: Bezplatná verze pro kvalifikované instituce
- Vzdělávací standard: 3 $/student za rok
- Upgrade pro výuku a učení: 4 $ za licenci měsíčně
- Education Plus: 5 $ za studenta ročně
Hodnocení a recenze Google Classroom
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
6. Classcraft
Classcraft je inovativní platforma, která proměňuje učení v zážitek založený na hrách. Studenti získávají body za splnění úkolů a zadání – a učitelé mohou také udělovat body za dobré chování a poskytovat pozitivní posilování v jiných oblastech.
Classcraft aktivně podporuje spolupráci mezi studenty a dokonce jim poskytuje kreativní prostor, kde si mohou navrhnout vlastní profily a avatary, což pomáhá zvýšit jejich zapojení.
Nejlepší funkce Classcraft
- Využijte systém odměn k motivování k učení a pozitivnímu chování ✨
- Vytvářejte úkoly, které promění plány lekcí v poutavá vzdělávací dobrodružství.
- Integrujte je s dalšími oblíbenými nástroji pro vzdělávání, jako jsou Google Classroom a Canvas.
- Zůstaňte v kontaktu se studenty i rodiči pomocí komunikačních nástrojů platformy.
- Používejte šablony navržené tak, aby splňovaly standardy CASEL, ISTE, PBIS a další standardy pro vzdělávání.
Omezení Classcraftu
- Počáteční nastavení může být časově náročné, protože neexistuje možnost importovat otázky.
- Někteří učitelé uvádějí, že placené verze jsou drahé.
Ceny Classcraft
- Základní verze pro učitele: zdarma
- Prémiová verze pro učitele: 120 $ ročně
- Školy a školské obvody: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Classcraft
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
7. Pear Deck
S Pear Deck můžete své stávající učební plány proměnit v multimediální výukové zážitky, které zaujmou studenty. Vytvářejte snímky, interaktivní prezentace, hodnocení, testové otázky a mnoho dalšího.
Jednou z největších předností Pear Deck je, že se jedná o velmi uživatelsky přívětivou aplikaci, ke které lze přistupovat buď přímo v aplikaci, přes webový prohlížeč, nebo prostřednictvím jedné z mnoha integrací.
Nejlepší funkce Pear Deck
- Integrujte je s Google Classroom a dalšími oblíbenými vzdělávacími platformami.
- Nahrávejte a sdílejte stávající lekce hladce prostřednictvím Google Drive nebo Microsoft OneDrive.
- Zapojte studenty do čtení úkolů pomocí imerzivního čtecího programu.
- Vytvářejte lekce, ankety, kvízy, hodnocení a další
Omezení Pear Deck
- Individuální plány pro učitele jsou drahé.
- Není vždy snadné provádět změny v prezentacích a snímcích po jejich nahrání do Pear Deck.
Ceny Pear Deck
- Základní: zdarma
- Individuální prémiová verze: 149,99 $/rok
- Školy a školské obvody: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Pear Deck
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4,4/5 (40 recenzí)
8. Seesaw
Pokud hledáte nástroj pro spolupráci studentů, který je navržen tak, aby vyučoval dovednosti 21. století a zároveň posiloval základní učení, Seesaw může být tím, co hledáte. Tato platforma poskytuje vzdělávací zážitky, které jsou v souladu se standardními učebními osnovami, a nabízí také integrované hodnocení, automatické známkování a další nástroje, které pomáhají učitelům zefektivnit úkoly.
S aplikací Seesaw je snadné vytvářet zvukové, video a obrazovkové nahrávky pro výuku a studenti mohou používat obrázky a snadno nahrávat soubory, aby předvedli praktické znalosti a zvládnutí dovedností.
Nejlepší funkce Seesaw
- Vytvářejte portfolia vedená studenty, která budují meziroční propojení.
- Propojte všechny dospělé osoby zapojené do individuálního pokroku každého studenta.
- Integrujte je s Google Classroom, Canvas a dalšími oblíbenými nástroji pro studenty.
- Poskytujte textovou a zvukovou zpětnou vazbu a také individuální konzultace se studenty.
Omezení Seesaw
- Nejvhodnější pro mladší žáky – nevhodné pro žáky středních a vysokých škol.
- Někteří uživatelé uvádějí, že Seesaw může být matoucí a jeho ovládání může být nepohodlné.
Ceny Seesaw
- Základní: Navždy zdarma
- Předplatné pro školy a školní obvody: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Seesaw
- Capterra: 4,7/5 (75+ recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
9. Miro
Ačkoli Miro není nástroj navržený speciálně pro vzdělávání, pedagogové mohou jeho inovativní funkce přesto využít. Miro se totiž zaměřuje na vizualizace. Studenti a učitelé jej mohou používat pro brainstorming, mind mapping, projektové učení, správu úkolů, tabule, nástěnky a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Miro
- Poskytujte výuku pomocí jednoduché a výkonné digitální tabule.
- Podporujte týmovou práci pomocí nástrojů pro mapování myšlenek a brainstorming.
- Poskytněte studentům vizuální prostor pro sledování úkolů, zadání, termínů a dalších informací.
- Integrujte je s platformami Zoom, Teams, Google Workspace a dalšími předními platformami pro vzdálené schůzky.
Omezení Miro
- Spousta nástrojů a funkcí vytváří strmou počáteční křivku učení.
- Složité tabule se někdy načítají pomalu nebo mají problémy s výkonem.
Ceny Miro
- Zdarma pro omezené funkce
- Starter: 8 $/člen za měsíc
- Podnikání: 16 $/člen za měsíc
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Miro
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
10. Nearpod
Nearpod je herní vzdělávací platforma navržená tak, aby pomáhala učitelům poskytovat studentům poutavé vzdělávací zážitky v osobních, vzdálených i hybridních třídách. Gamifikace a skupinové aktivity podporují společné učení mezi studenty a učitelé mohou také přizpůsobovat aktivity a výuku jednotlivcům i malým skupinám.
Jednou z největších výhod, které Nearpod nabízí, je rozsáhlá knihovna předem připravených lekcí, které odpovídají standardům a pokrývají téměř všechna myslitelná témata. ?
Nejlepší funkce Nearpod
- Vytvářejte interaktivní lekce pomocí PowerPointu, Google Slides, PDF nebo jiných médií.
- Vyberte si z více než 22 000 přizpůsobitelných, hotových lekcí.
- Sledujte porozumění a pokrok studentů pomocí analytických nástrojů.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Teams, Canvas a Google Classroom.
Omezení Nearpod
- Ceny nejsou transparentní – pro získání dalších informací se budete muset zaregistrovat a vytvořit si bezplatný účet.
- Ačkoli Nearpod nabízí nástroje pro úpravu snímků, je snazší vytvářet nebo upravovat pomocí aplikace jako PowerPoint nebo Google Slides.
Ceny Nearpod
- Stříbrná licence: zdarma
- Zlatá licence: Zaregistrujte se pro více informací
- Platinová licence: Zaregistrujte se pro více informací
- Licence Premium Plus: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Nearpod
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
Pomozte studentům růst pomocí nejlepších online nástrojů pro spolupráci studentů
Spolupráce je v dnešních učebnách zásadní – stejně jako konektivita. Potřebujete nástroje, které studentům nejen pomáhají učit se a rozvíjet se, ale také jim umožňují tvořit, spojovat se a spolupracovat, ať už se účastní osobních hodin nebo se učí z domova.
Jako jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci studentů na současném trhu nabízí ClickUp studentům skvělý prostor pro spolupráci, komunikaci, sdílení a ukládání úkolů, správu termínů odevzdání a mnoho dalšího. Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte ho ve své třídě!