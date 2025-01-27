10 nejlepších nástrojů pro vzdálenou spolupráci pro virtuální týmy v roce 2025

Nástroje pro virtuální spolupráci mění způsob, jakým jednotlivci a týmy spolupracují a sdílejí informace. Od chatu a e-mailu po sdílené dokumenty a digitální tabule – tyto nástroje umožňují týmům komunikovat a zůstat ve spojení bez ohledu na to, kde se nacházejí! 🌐
Vzdálené týmy poskytují svobodu samostatné práce a zároveň nabízejí výhodu, že všichni zůstávají v kontaktu s prací ostatních. Díky distribuovanému pracovišti mohou týmy sdílet své nápady a řešení v reálném čase, aniž by si zaplňovaly kalendáře nepřetržitými schůzkami přes Zoom.
Než se ale pustíme do přehledu 10 nejlepších virtuálních nástrojů, podívejme se na funkce, které týmy potřebují ke spolupráci, aniž by musely obětovat produktivitu!
Co byste měli hledat v nástrojích pro vzdálenou spolupráci?
Při výběru nástroje pro vzdálenou spolupráci pro práci by projektoví manažeři měli hledat spolehlivou a bezpečnou platformu, která je uživatelsky přívětivá. Týmy spíše přijmou a začlení do svého pracovního postupu nástroje, které jsou intuitivní.
Měl by být schopen poskytovat všechny funkce (a integrace) potřebné k usnadnění brainstormingu a projektů s minimálními přerušeními. Mezi funkce patří automatizované pracovní postupy, chatovací místnosti, sledování úkolů, sdílení souborů, virtuální kalendáře, šablony dokumentů, systémy pro správu dokumentů a další. ⚡️
Zároveň by projektoví manažeři měli zohlednit i další faktory, jako jsou náklady, škálovatelnost, kompatibilita, požadavky na používání a bezpečnostní opatření. Aby se podpořila lepší týmová práce a zajistilo splnění cílů organizace, je důležité přizpůsobit všechny aspekty konkrétním potřebám projektových týmů.
10 nejlepších nástrojů pro vzdálenou spolupráci
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která sjednocuje vaši práci napříč aplikacemi do jedné kolaborativní platformy. Její integrační schopnosti mohou zvýšit efektivitu vašeho týmu, od brainstormingu konceptů až po prosazování pokroku.
Díky více než 15 jedinečným možnostem zobrazení mohou týmy řídit průběh projektu z různých úhlů pohledu.
Nativní nástroje Whiteboard a Mind Map od ClickUp poskytují týmům pracujícím na dálku sdílený prostor pro spolupráci a řešení problémů v reálném čase nebo asynchronně, čímž posouvají produktivitu týmu na vyšší úroveň. Zachyťte podrobné plány a přiřazujte proveditelné úkoly z jednoho snadno spravovatelného místa!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přidávejte a spravujte úkoly pomocí našich mobilních aplikací (k dispozici pro iPad, iPhone a Android).
- Více než 15 jedinečných zobrazení, včetně zobrazení pracovní zátěže pro rozdělení úkolů mezi členy týmu.
- Více než 1 000 integrací, které shromažďují všechna relevantní data a informace na jedné platformě.
- Přiřazené a řetězové komentáře v jakémkoli dokumentu ClickUp, úkolu nebo na tabuli ClickUp Whiteboard
- ClickUp Mind Maps vám pomůže s brainstormingem otázek a pracovních postupů projektu.
- Více zobrazení pro přizpůsobení se Agile, Scrum, Kanban nebo jakémukoli stylu projektu
- Více než 50 automatizací úkolů pro zefektivnění pracovního postupu jakéhokoli projektu
- Pokročilé odhady času pro předpověď vašeho pracovního týdne
Omezení ClickUp
- Tolik výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na naučení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Zoom
Zoom je specializovaný nástroj pro vzdálenou spolupráci, který umožňuje jednotlivcům a týmům spojit se a komunikovat mezi sebou odkudkoli na světě. Nabízí řadu funkcí, které usnadňují spolupráci, jako jsou videokonference, sdílení souborů, zasílání zpráv a nástroje pro práci s tabulemi.
Tento nástroj nabízí několik pokročilých funkcí, jako jsou breakout rooms a sdílení obrazovky, které umožňují lidem lépe spolupracovat na projektech. Díky své snadno použitelné platformě je Zoom oblíbeným nástrojem pro týmy všech velikostí, které se chtějí spojit tváří v tvář!
Nejlepší funkce Zoomu
- Nástroje pro spolupráci na online tabuli pro virtuální schůzky
- Týmový chat pro spolupráci mimo videokonference
- Přeložené titulky a rezervace pracovního prostoru
- Volitelné aplikace pro zvýšení produktivity týmu
- Funkce pošty a kalendáře
Omezení Zoomu
- Nevhodné jako dlouhodobý nástroj pro řízení projektů nebo samostatný software pro spolupráci.
- Počet účastníků schůzky je omezený, a to i u placených tarifů.
Ceny Zoom
- Zoom nabízí placené tarify Personal a Business v závislosti na odvětví nebo potřebném produktu Zoom.
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 52 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 400 recenzí)
Získejte tipy, jak zvolit správnou frekvenci schůzek pro vzdálené týmy !
3. Slack
Slack poskytuje bezpečný a spolehlivý způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem na dálku, externími partnery a zákazníky. Jeho systém přímých zpráv je ideální pro situace, kdy potřebujete mít přehled o projektu nebo se postarat o urgentní úkol. Se Slackem můžete vytvořit různé kanály pro různá témata nebo úkoly, což usnadňuje vyhledávání relevantních konverzací.
Pokud se však děje příliš mnoho věcí najednou, může být více vláken matoucí a odvádět vaši pozornost od smysluplné práce. Abyste Slack využili na maximum, propojte jej s dalšími nástroji pro spolupráci nebo softwarem pro správu úkolů. Tak zajistíte, že všichni budou informováni o nejnovějších aktualizacích týmu!
Nejlepší funkce Slacku
- Systémové role pro klasifikaci člena týmu jako správce pro správu účtů Slack nebo jako nesprávce
- Kanály pro vytvoření centrálních sdílených prostorů pro okamžité zasílání zpráv
- Workflow Builder pro automatizaci rutinních úkonů při práci na dálku
- Huddles a klipy s audio a video hovory
Omezení Slacku
- Podpora prevence ztráty dat je funkcí plánu Enterprise.
- Omezené možnosti přizpůsobení v individuálních nastaveních
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 7,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Plán Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Plán Enterprise Grid: Podrobnosti si vyžádejte u společnosti Slack.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 22 000 recenzí)
Porovnejte Slack a Asana!
4. Google Workspace
Google Workspace je nástroj pro vzdálenou spolupráci s knihovnou cloudových aplikací, včetně Google Docs, Google Sheets a Google Slides, který týmům umožňuje spolupracovat kdekoli a na jakémkoli zařízení.
Při práci s dokumenty, tabulkami nebo prezentacemi je sdílení znalostí plynulé, aniž by došlo ke ztrátě důležitých informací nebo kontextu. Kromě integračních možností nabízí Google Workspace užitečné funkce, jako je inteligentní plátno a gramatické opravy, které týmům pomáhají vytvářet vysoce kvalitní práci!
Nejlepší funkce Google Workspace
- Snadno spravovatelné ovládací prvky sdílení s různými oprávněními (úprava, zobrazení nebo přidávání komentářů)
- Komentujte a upravujte v reálném čase s členy týmu nebo externími partnery.
- Neomezená historie revizí pro vrácení jakýchkoli změn
- Formáty .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt nebo .html
Omezení Google Workspace
- Doba načítání závisí do značné míry na připojení k internetu, zejména u velkých souborů.
- Předdefinované šablony a rozvržení omezují možnosti přizpůsobení (podívejte se na tyto alternativy Google Workspace ).
Ceny Google Workspace
- Dokumenty, tabule a prezentace jsou zdarma s účtem Google.
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 14 000 recenzí)
5. Trello
Trello je software pro řízení projektů s několika nástroji pro vzdálenou spolupráci, které pomáhají týmům organizovat úkoly a projekty. Jeho rozhraní je založeno na systému Kanban. Týmy mohou vytvářet karty pro každý úkol nebo položku na tabuli a přesouvat je mezi sloupci, aby znázornily různé fáze pokroku nebo organizace.
Prvním krokem by bylo vytvoření samostatných tabulek pro každou brainstormingovou seanci nebo projekt. Poté v každé tabulce vytvořte sloupce pro kategorizaci karet. Tyto sloupce mohou být pojmenovány podle členů vzdáleného týmu, cílů organizace nebo stavů. Dále přidejte karty pod sloupce a spusťte proces spolupráce!
Nejlepší funkce Trello
- Kanbanové tabule, kalendáře, časové osy a dashboardy pro projekty
- Automatizace je zabudována do každé tabule Trello bez nutnosti programování.
- Opakovatelné šablony pracovních postupů pro více projektů
- Power-Ups (pluginy) pro propojení s jinými aplikacemi a nástroji
- Funkce sledování času přímo na tabulkách Trello
Omezení Trello
- Většina funkcí není v bezplatné verzi k dispozici (podívejte se na alternativy Trello ).
- Ve srovnání s jiným kolaboračním softwarem postrádá výkonné nástroje pro vzdálenou spolupráci.
Ceny Trello
- Bezplatná verze
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 300 recenzí)
6. Zapier
Zapier je software, který pomáhá týmům a vzdáleným pracovníkům pracovat rychleji díky automatizaci pracovních postupů. Tento nástroj vám umožňuje rychle propojit různé webové služby a automatizovat úkoly, jako je odesílání automatických e-mailů, vytváření ticketů zákaznické podpory nebo dokonce vytváření nových záznamů ve vašem CRM.
S aplikací Zapier můžete snadno přesouvat data mezi různými aplikacemi a platformami. Zapier také poskytuje podrobné reporty, takže týmy mohou sledovat pokrok a v případě potřeby přijmout opatření. Díky snadno použitelnému rozhraní a výkonným automatizačním funkcím je to dobré řešení pro týmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Zapier
- Formátovač pro převod dat, měn, textu a dalších údajů do preferovaného formátu
- Webhooky pro příjem dat z jakékoli služby nebo odesílání požadavků na URL adresy
- Vícestupňové Zaps pro automatizaci více úkolů najednou
- Pravidla pro opravu chyb, která okamžitě napraví pracovní postupy
- Logika „if/then“ pro Zaps k provádění různých akcí
Omezení Zapieru
- Náročné nastavení a údržba každodenních pracovních postupů
- V bezplatném tarifu je omezeno na 100 úkolů za měsíc.
Ceny Zapier
- Bezplatná verze
- Starter: Od 19,99 $/měsíc za 750 úkolů/měsíc
- Professional: Od 49,99 $/měsíc za 2 000 úkolů/měsíc
- Tým: Od 399,99 $/měsíc za 50 000 úkolů/měsíc
- Společnost: Ceny začínají na 799,99 $/měsíc za 100 000 úkolů/měsíc.
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Confluence
Confluence je nástroj pro vzdálenou spolupráci, který pomáhá distribuovaným týmům zefektivnit správu dokumentů a úkolů. Poskytuje také platformu pro sdílení znalostí a nápadů, což usnadňuje udržování kontaktu. Kromě funkcí pro spolupráci nabízí Confluence také funkce pro reporting, analytiku a automatizaci v rámci projektového řízení.
Díky těmto nástrojům mohou pracovníci na dálku rychle identifikovat úzká místa a neefektivnosti a vizualizovat data. To pomáhá týmům činit lepší rozhodnutí a spolupracovat efektivněji. Confluence se také integruje s dalšími populárními aplikacemi, jako je Slack, což uživatelům umožňuje zůstat ve spojení bez ohledu na to, odkud pracují.
Nejlepší funkce Confluence
- Personalizovaný feed zobrazující prostory, které daná osoba nedávno navštívila, rozpracované stránky a aktivitu na stránkách.
- Hierarchická struktura prostorů a stránek pro snadné vyhledávání obsahu
- Integrace Jira Roadmap s Confluence pro přidání úkolů Jira
- Oznámení pro označení jednotlivých členů týmu nebo celých týmů ohledně úkolů
- Editace v reálném čase se vzdáleným týmem nebo vzdálenými zaměstnanci
- Štítky stránek pro rychlejší vyhledávání obsahu
Omezení Confluence
- Týmy, které se nezabývají vývojem softwaru, budou mít potíže s osvojením tohoto nástroje.
- Výsledky textového vyhledávání dokumentů by mohly být přesnější (podívejte se na tyto alternativy Confluence ).
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,75 $ za uživatele (odhad)
- Premium: 11 $ za uživatele (odhad)
- Podniky: Podrobnosti získáte u společnosti Confluence.
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Porovnejte Confluence vs. Notion & Confluence vs. Jira!
8. Todoist
Todoist je platforma pro správu úkolů, která umožňuje vzdáleným týmům spolupracovat a spravovat úkoly odkudkoli na světě. Poskytuje výkonné nástroje, které uživatelům pomáhají organizovat jejich projekty a úkoly. Díky intuitivnímu rozhraní Todoist mohou uživatelé snadno vytvářet a přiřazovat úkoly, přiřazovat jim termíny a štítky a nastavovat připomenutí pro sebe nebo své kolegy.
Todoist také poskytuje přehledy na dashboardu, které umožňují vizualizovat pokrok na více projektech současně. Díky integraci se Slackem a dalšími oblíbenými aplikacemi mohou uživatelé udržovat svůj pracovní postup organizovaný a efektivní.
Nejlepší funkce Todoist
- Podpora více platforem pro přístup k datům z webových prohlížečů, macOS, Windows, iOS a Android
- Přizpůsobitelné štítky a filtry pro organizaci různých projektů nebo kategorií úkolů
- Vizuální seznamy úkolů pro vytváření a organizování úkolů pro plynulý uživatelský zážitek
- Termíny a připomenutí, abyste zůstali na cestě k dosažení cílů
- Nástroje pro týmovou spolupráci k sdílení pokroku v projektech
Omezení Todoist
- Některé z nezbytných funkcí jsou k dispozici pouze v rámci prémiového předplatného.
- Chybí některé nástroje pro správu času, jako jsou funkce pro sledování času a plánování (podívejte se na tyto alternativy Todoist ).
Ceny Todoist
- Bezplatná verze
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Bonus: Zjistěte více o spolupráci při řízení práce!
9. Monday. com
Monday.com je platforma pro správu projektů a týmů, která byla navržena tak, aby pomáhala týmům pracujícím na dálku spolupracovat efektivněji. Jedná se o flexibilní nástroj s intuitivním rozhraním, který umožňuje vizualizovat projekty, sledovat pokrok, přidělovat úkoly, spravovat zdroje, analyzovat údaje o výkonu, sdílet soubory a komunikovat v reálném čase.
Monday.com také poskytuje uživatelům výkonné automatizační nástroje pro automatizaci každodenních procesů, jako jsou sledování úkolů, připomenutí, oznámení a další. Tato funkce zvyšuje produktivitu týmů a umožňuje jim soustředit se na své hlavní úkoly, aniž by se musely starat o rutinní administrativní úkoly.
Nejlepší funkce Monday
- Sledování závislostí pro správu projektů
- Přizpůsobitelné panely a automatizace
- Nástroje pro online spolupráci
- Správa pracovního zatížení
- Bezpečné úložiště souborů
Omezení pondělí
- Náročné osvojení funkcí a rozhraní (podívejte se na alternativy Monday ).
- Funkce sloupce pro sledování času je k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
Ceny v pondělí
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Podrobnosti získáte u společnosti Monday.
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 7 550 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 700 recenzí)
10. Chanty
Chanty je nástroj pro vzdálenou spolupráci s funkcemi, jako je chat, videohovory, sdílení souborů a správa úkolů, které pomáhají týmům zůstat ve spojení a být produktivní. Můžete sdílet nápady, přidělovat úkoly a rychle získávat zpětnou vazbu od ostatních členů týmu. Navíc je veškerá komunikace bezpečně uložena na jednom místě, kde je kdykoli snadno přístupná.
Chanty také usnadňuje udržování aktuálních informací o nejnovějších změnách. Jeho systém oznámení informuje uživatele o nových zprávách nebo aktualizacích, aby byli vždy informováni o nejnovějším stavu projektu!
Nejlepší funkce Chanty
- 4k video a audio s podporou až 1 000 účastníků videokonference
- Akce v konverzacích pro přejmenování nebo opuštění konverzací
- Hlasové zprávy pro odpovědi na cestách
- @zmínky pro upozornění členů týmu
- Vysoký kontrast Tmavý motiv
Omezení Chanty
- Zobrazení úkolů je omezeno na Kanban, seznam a kalendář.
- Role a ovládání oprávnění jsou placené funkce.
Ceny Chanty
- Bezplatný tarif
- Obchodní plán: 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
11. Asana
Asana je výkonný nástroj pro správu projektů, který podporuje týmovou spolupráci tím, že vám umožňuje vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly v reálném čase. Díky snadno použitelnému rozhraní a robustním funkcím, jako je vytváření časových os, sledování projektů a dashboardy, je Asana ideálním nástrojem pro vzdálenou spolupráci pro týmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Asany
- Zobrazení časové osy pro vizualizaci postupu projektu
- Vlastní pole v úkolech pro důkladné sledování informací
- Automatizace pro zefektivnění opakujících se úkolů
- Možnost připojit soubory k úkolům a komentářům
Omezení Asany
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Rozhraní může být pro začínající uživatele příliš složité.
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Premium: 10,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Asanu.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (7 027 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (9 711 recenzí)
12. Airtable
Airtable je hybridem tabulkového procesoru a databáze, který týmům umožňuje organizovat práci, projekty a nápady na flexibilní a snadno použitelné platformě. Je to fantastický nástroj pro správu pracovních postupů, sledování zásob a organizování projektových úkolů.
Nejlepší funkce Airtable
- Zobrazení mřížky pro uspořádání informací podobné tabulce
- Přizpůsobitelná pole podle vašich pracovních potřeb
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack a Google Drive
- Funkce pro spolupráci v reálném čase
Omezení Airtable
- Placené tarify mohou být pro malé týmy drahé.
- Chybí tradiční funkce pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy.
Ceny Airtable
- Zdarma: omezené funkce
- Plus: 10 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 20 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Airtable.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,3/5 (898 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 035 recenzí)
13. Microsoft Teams
Microsoft Teams je pracovní prostor v Office 365 zaměřený na chat. Sdružuje lidi, konverzace, soubory a nástroje na jednom místě, takže každý má okamžitý přístup ke všemu, co potřebuje. Je to skvělý nástroj pro spolupráci a komunikaci v reálném čase pro vzdálené a rozptýlené týmy.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Integrace s dalšími aplikacemi Microsoft Office
- Pokročilé možnosti vyhledávání zpráv, osob, souborů a dalších položek
- Funkce videokonferencí a sdílení obrazovky
- Funkce pro spolupráci umožňující současnou práci na souborech
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Organizace souborů může být matoucí
- Výkon může být někdy pomalý.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams je součástí plánů Office 365, které začínají na 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,2/5 (3 397 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (3 790 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Teams!
14. Basecamp
Basecamp je nástroj pro komunikaci v reálném čase, který pomáhá týmům zůstat na stejné vlně. Centralizuje všechny vaše projektové zdroje, dokumenty a úkoly na jednom místě, což týmům usnadňuje spolupráci a udržuje práci organizovanou. Basecamp je ideální pro vzdálené týmy, které zvládají více projektů najednou.
Nejlepší funkce Basecampu
- Nástěnky pro oznámení a aktualizace
- Seznamy úkolů pro správu úkolů
- Naplánujte si funkce pro časové osy a termíny
- Automatické kontrolní otázky pro udržení spojení mezi týmy
Omezení Basecampu
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako je sledování času.
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími nástroji.
Ceny Basecamp
- Basecamp Personal: zdarma
- Basecamp Business: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (4 124 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (12 044 recenzí)
15. Miro
Miro je platforma pro vizuální spolupráci, která týmům pomáhá efektivně spolupracovat, od brainstormingu s digitálními poznámkami až po plánování a správu agilních pracovních postupů. S Miro můžete vytvářet, spolupracovat a centralizovat komunikaci pro vaše mezifunkční týmové projekty.
Nejlepší funkce Miro
- Nekonečné plátno pro neomezený prostor pro brainstorming
- Spolupracující tabule pro týmovou práci v reálném čase
- Integrované video a chat pro plynulou komunikaci
- Integrace s nástroji jako Slack a Google Drive
Omezení Miro
- Bezplatná verze má omezené funkce.
- Pro začínající uživatele může být trochu složitý.
Ceny Miro
- Zdarma: omezené funkce
- Tým: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 16 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Miro.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (762 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (233 recenzí)
Zvládněte více práce díky nástrojům pro vzdálenou spolupráci
Nástroje pro spolupráci ClickUp poskytují dokonalé řešení pro efektivní a účinnou týmovou práci, ať jste kdekoli. Všechny podrobnosti o vašem projektu na jednom místě vám poskytují naprostou přehlednost, takže se nikdy nemusíte obávat nesouladu nebo nepřesností.
A díky výkonným nástrojům pro správu projektů, jako jsou dynamické dokumenty, kalendáře s funkcí drag-and-drop a předem připravené šablony, budou vzdálené týmy vždy mít přehled o své nejdůležitější práci. ✍️
Díky těmto výkonným nástrojům mohou týmy pracující na dálku efektivněji spolupracovat, zvýšit produktivitu a dosáhnout úspěchu v projektech. Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet v ClickUp!