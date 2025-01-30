16 nejlepších nástrojů pro práci z domova pro rok 2025

Od počátku internetu se práce na dálku neustále rozvíjí a stala se jednou z největších pracovních sil na světě.
Je však důležité uvést, že jen velmi málo lidí předvídalo situaci, kdy by se tato populace rozrostla na současné počty. Jak ukazují statistiky, každý čtvrtý zaměstnanec v USA pracuje z domova, což představuje více než 26 % pracovní síly v zemi.
Pokud se plánujete v příštích měsících připojit k této skupině, musíte zvážit výhody a nevýhody, které vám to přinese. Nejdůležitější je, abyste se seznámili s nejlepšími nástroji pro práci z domova, abyste dosáhli svých cílů.
Existuje několik nástrojů pro práci na dálku, které zvyšují produktivitu a které byste měli zvážit, ale nejprve se podívejme, jaké typy nástrojů se na tomto seznamu nacházejí.
Co byste měli hledat v nástrojích pro práci z domova?
Pokud se připojíte k rostoucí populaci týmů pracujících na dálku, musíte si uvědomit, že ne všechny nástroje pro práci na dálku nabízejí ty nejlepší služby. Některé z těchto nástrojů jsou určeny pouze k tomu, aby pomáhaly jednotlivcům zvládat jednoduché úkoly.
Ostatní nejsou snadno dostupné a budete potřebovat pomoc, abyste je získali na trhu, což může ztížit vaše operace. Zde je několik základních aspektů, které byste měli zkontrolovat u nástrojů pro práci na dálku.
- Snadné použití
- Snadno dostupné a přístupné
- Snadná a levná údržba
- Přizpůsobení vaší práci
16 nejlepších nástrojů pro práci z domova, které musíte znát
Nyní, když víte, co hledat v nástrojích pro produktivitu při práci z domova, je důležité jasně porozumět některým z nejlepších nástrojů, které jsou na trhu k dispozici. Jak si uvědomíte, existuje mnoho nástrojů, které můžete začlenit do své strategie pro sladění práce svých zaměstnanců na dálku.
Některé z těchto nástrojů však mohou být efektivnější a přinášet lepší výsledky ve vašich činnostech. Zde je 15 nástrojů pro produktivitu při práci z domova, které mohou mít významný vliv na vaše úkoly:
1. ClickUp
ClickUp se stal nepostradatelným softwarem pro řízení projektů pro vzdálené týmy po celém světě. Tento nástroj je navržen tak, aby všechny vaše práce byly soustředěny na jedné platformě, což usnadňuje správu vzdálených pracovníků.
Nemusíte se obávat o své týmy pracující na dálku, protože díky funkcím pro správu projektů ClickUp nebylo nikdy snazší je efektivně řídit a rychle provádět změny.
Pojďme se na ně podívat!
Funkce
- ClickUp Docs : Vytvářejte a organizujte projektové dokumenty
- Anotace : Snadno přidávejte komentáře, přiřazujte uživatele nebo vytvářejte úkoly přímo v souborech.
- Přiřazené komentáře : Vytvářejte a přiřazujte komentáře v úkolech, souborech nebo dokumentech sobě nebo ostatním.
- Filtrování a vyhledávání úkolů : Objevujte a snadno vyhledávejte nebo filtrujte úkoly, dokumenty, přidělené osoby nebo prostory v nástroji pro vyhledávání.
- ClickUp Whiteboards : Vizuálně spolupracujte se svým týmem a vytvářejte vlastní pracovní postupy nebo společně brainstormujte nové nápady.
- Mind Maps: Vytvářejte úžasné vizuální přehledy od nuly nebo na základě existujících úkolů
- Cíle ClickUp : Udržujte své vzdálené týmy v souladu tím, že definujete a kontrolujete cíle.
- Dashboardy : Mějte přehled o všech svých úkolech a sledujte jejich postup na první pohled.
- Clip : Snadno nahrávejte svou obrazovku a sdílejte videoklipy s členy týmu přímo v úkolech.
Výhody
- Možnost integrace s dalšími běžnými nástroji pro práci na dálku, jako jsou Zoom, Slack a Loom
- Bezplatná verze je výkonnější než většina nástrojů pro spolupráci a produktivitu.
- Přístup k rozsáhlé knihovně předem připravených šablon
- Propojte podobné úkoly napříč pracovními prostory pomocí vztahů mezi úkoly nebo vztahů závislosti.
- Snadné stanovení cílů
- Jednoduché funkce drag-and-drop pro přesun a přeřazení úkolů mezi různými týmy
- Získejte aktualizace v reálném čase a vizuální signály, když ostatní prohlížejí, upravují nebo komentují vaše úkoly.
Nevýhody
- Uživatelé často potřebují trochu školení kvůli vysoké míře přizpůsobení.
- Odpovídání prostřednictvím e-mailu může být obtížné
- Funkce vyhledávání mohou být pomalejší (prozatím 😉)
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Trello
Práce na dálku se obecně zaměřuje na dosahování konkrétních cílů a úkolů s týmy rozptýlenými na různých místech. S Trello však můžete rychle dát vše na jedno místo, včetně všech úkolů, které vaše týmy řeší.
Trello sdružuje všechny vaše úkoly, nástroje a týmy do jediného uživatelského rozhraní pro plynulý provoz.
Funkce
- Chat v reálném čase
- Aktivity/Novinky
- Správa vzdálených schůzek
- Funkce pro brainstorming
Výhody
- Snadné použití
- Hladká integrace
- Zjednodušená automatizace
- Efektivní zákaznický servis
Nevýhody
- Žádné boční posouvání
- Obtížné mazání karet
- K použití je nutné být online
Ceny
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 12 990 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 2280+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Trello!
3. Wrike
Wrike je renomovaný software pro správu práce na dálku, který dobývá svět. S Wrike můžete snadno spravovat své nástroje pro práci na dálku. Tento jedinečný nástroj vám umožňuje odstranit překážky práce na dálku a zároveň zajistit přehlednost vašich operací a překonání vašich cílů.
Funkce
- Vlastní typy položek
- Plánování zdrojů projektu
- Mobilní a desktopové aplikace
- Funkce křížového značkování
Výhody
- Zapojuje všechny zúčastněné
- Přirozený pracovní postup
- Snadná správa úkolů
- Hladká integrace
Nevýhody
- Náročné kontaktování zákaznické podpory
- Někteří říkají, že může mít matoucí funkce
- Pro vzdálené pracovníky není tak intuitivní
Ceny
- Navždy zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 28,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 3 230 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 890 recenzí)
4. Movavi
Movavi Screen Recorder je software pro nahrávání obrazovky, který uživatelům umožňuje nahrávat aktivitu na obrazovce, používání programů a videokonference (Skype, Zoom, Hangouts). Nástroj nabízí dva režimy: nahrávání obrazovky a snímky obrazovky.
Funkce
- Nahrávejte pouze video z webové kamery, zvuk systému nebo svůj mikrofon
- Exportujte do Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-mailu nebo sdílejte odkaz
- Možnosti exportu zahrnují MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP a JPG
Výhody
- Dva režimy nahrávání: nahrávání obrazovky a snímky obrazovky
- Snadno použitelné a intuitivní rozhraní
- Flexibilní nastavení zvuku
- Možnosti rychlého exportu
Nevýhody
- Vodoznak ve výstupním videu během zkušebního období
- Omezené možnosti úprav
- Pouze 7denní zkušební doba
Ceny
- Bezplatná zkušební verze
- Roční předplatné: 42,95 $
- Doživotní licence: 57,95 $
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
5. ProofHub
Vedení vzdáleného týmu může znít jako bezproblémový nápad, který snižuje provozní náklady a přináší očekávané výsledky. Je však důležité zdůraznit, že se jedná pouze o částečně zvládnutelný úkol.
Proto potřebujete software pro správu projektů, jako je ProofHub, který vám pomůže s plánováním, spoluprací a organizací vašich vzdálených týmů.
Funkce
- Přizpůsobitelné šablony
- Klientský portál
- Zobrazení Gantt/Časová osa
- Správa nápadů
Výhody
- Možnost přesouvat úkoly po etapách
- Dostupnost kanbanových tabulek
- Snadné a rychlé
- Snadná integrace s jinými nástroji
Nevýhody
- Nesprávně načasovaná komunikace
- Může být drahé pro vzdálené pracovníky
- Výzvy v rámci týmové spolupráce
Ceny
- Bezplatná zkušební verze
- Nezbytné: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
6. GitHub
S nástupem práce na dálku přicházejí i nové výzvy. Bezpečnost zůstává hlavní výzvou s nástupem kybernetických zločinců, kteří jsou připraveni infiltrovat organizace a ukrást důležité dokumenty. S GitHubem můžete pracovat s osvědčenými nástroji pro práci na dálku s integrovanými bezpečnostními funkcemi.
Funkce
- Správa úkolů
- Funkce upozornění/eskalace
- Dashboard
- Správa úkolů
Výhody
- Velmi praktické
- Praktický nástroj pro práci na dálku
- Snadná interakce s ostatními uživateli
- Rychlé zahájení práce
Nevýhody
- Žádná mobilní aplikace
- Náročné získání podpory
- Chybějící tmavý režim
Ceny
- Navždy zdarma
- Tým: 44 $/rok na uživatele
- Enterprise: 231 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 5 540 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
7. Slack
Vytvoření skvělého týmu pro práci na dálku je vždy výzvou. Proto je pro většinu organizací využívajících práci na dálku náročné ovlivnit trh. Slack sdružuje všechny vaše nástroje a týmy pracující na dálku na jednom místě, což usnadňuje komunikaci, výměnu nápadů a dokonce i rychlejší řešení existujících problémů.
Funkce
- Funkce pro zasílání zpráv
- Funkce usnadnění přístupu
- Funkce připojení
- Huddles, klipy a videohovory
Výhody
- Snadné použití při práci na dálku
- Hladké řízení úkolů
- Hladká komunikace
- Placené verze jsou skvělé pro sdílení souborů.
Nevýhody
- Samostatný e-mail a heslo pro každý kanál
- Podivné uživatelské rozhraní
- Velmi mnoho kanálů
Ceny
- Navždy zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc
- Business+: 7,50 $/měsíc
- Enterprise Grid: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 30 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 22 800 recenzí)
CLICKUP A SLACK: DOKONALÁ KOMBINACEVěděli jste, že můžete integrovat Slack s ClickUpem a vytvářet a spravovat úkoly přímo ve Slacku, přičemž vaše zprávy se promění v úkoly a komentáře? Je to tak jednoduché jako Slack a ClickUp!
8. Zoom
Zoom změnil pravidla hry, pokud jde o práci na dálku. Tento nástroj se stal nepostradatelným nástrojem pro organizace na vrcholu pandemie COVID-19, kdy videohovory ovládly pracovní svět.
Zoom navíc pomáhá organizacím přetvořit pracovní prostory a zajistit plynulý chod práce na dálku. A co je nejdůležitější, může zlepšit zákaznické služby tím, že vytvoří jednodušší způsob pořádání týmových schůzek.
Funkce
- Snadná komunikace prostřednictvím týmových schůzek
- Sdílení oken obrazovky
- Řízení týmu pro práci na dálku
- Správa kontaktů
Výhody
- Snadná automatizace
- Účinné pro prodejní týmy
- Snadné sledování prodejů
- Skvělý zákaznický podpis
Nevýhody
- Snadno se ztratí práce
- Problémy se sledováním prodejů
- Chybějící integrace s iOS
Ceny
- Navždy zdarma
- Pro: 149 $/rok na uživatele
- Business+: 199 $/rok na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 52 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 400 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Zoomu!
9. Miro
Kreativita je nezbytným aspektem každého úspěšného týmu. Jako vedoucí týmu chcete zajistit, aby vaše organizace měla potřebnou kreativitu k dosažení svých cílů, zejména v případě práce na dálku.
Většina nástrojů pro práci na dálku je v této roli neúčinná, ale Miro vyniká jako vizuální platforma vašeho týmu pro spojení, spolupráci a společnou tvorbu.
Funkce
- Bezpečnostní funkce ideální pro zaměstnance pracující na dálku
- Aspekty přizpůsobení
- Vizuální nástroje
- Nabídka softwaru
Výhody
- Může spolupracovat více týmů
- Skvělá zkušenost se spoluprací
- Podporuje kreativitu
- Poskytuje fascinující nápady
Nevýhody
- Úrovně zamykání obsahu
- Možnost úpravy v nesprávných oblastech
- Postrádá integrační funkce
Ceny
- Navždy zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Business+: 88 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 52 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 400 recenzí)
10. Toggl
Při práci na dálku je časové řízení klíčovou strategií, díky níž mohou organizace dosáhnout úspěchu. Pokud máte tým, který pracuje na dálku, máte k dispozici slibné přístupy k časovému řízení jako jediný způsob, jak udržet výkonnost.
Toggl je software pro řízení projektů a nástroj pro sledování času, který efektivně zvyšuje výkon. Tento nástroj usnadní správu zdrojů, protože budete platit pouze za každou fakturovanou minutu.
Funkce
- Mobilní a desktopové aplikace
- Offline sledování
- Časovače na jedno kliknutí
- Seznam úkolů
Výhody
- Vynikající sledování času pro zaměstnance pracující na dálku
- Efektivní řízení projektů
- Snadné nastavení
- Výhody sledování úkolů
Nevýhody
- Obtížné opravit chybný čas
- Problémy s URL v funkcích pro sledování času
- Obtížné pozastavení relací
Ceny
- Navždy zdarma
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 940 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 400 recenzí)
11. Google Drive
Jako jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci vám Google Drive umožňuje ukládat, sdílet a pracovat se soubory a složkami z vašeho počítače, tabletu nebo dokonce mobilních zařízení. Má vestavěnou ochranu, která efektivně zajišťuje bezpečný a šifrovaný vzdálený přístup k vašim souborům.
Všechny soubory, které budete sdílet, budou proaktivně skenovány na phishing, ransomware, spam a malware. Nemusíte se obávat rostoucího rizika kybernetických hrozeb pro vaše zařízení.
Funkce
- Generování dokumentů
- Archivace a uchovávání
- Offline a vzdálený přístup
- Správa verzí a sdílení souborů
Výhody
- Vzdálený přístup k informacím
- Bezpečné přihlášení
- Bezplatné úložiště
- Snadné sdílení s týmy
Nevýhody
- Nedostatek neustálých vylepšení
- Nespolehlivá podpora
- Chybějící základní funkce
Ceny
- 100 GB: 1,99 $/měsíc
- 1 TB: 9,99 $/měsíc
- 10 TB: 99,99 $/měsíc
- 20 TB: 199,99 $/měsíc
- 30 TB: 299,99 $/měsíc
- Google Drive for Teams: 10,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 940 recenzí)
- Capterra: 4. 3/10+ recenzí)
12. Okta
V průběhu let byla identita jedním z hlavních důvodů, proč byly různé organizace úspěšné ve své činnosti. Týmy sídlí pod jednou střechou, což znamená, že si mohou vybudovat identitu, která organizaci pohání vpřed.
U vzdálených týmů je to jiné. S Okta však budete moci vytvořit identitu svých vzdálených týmů, což podpoří produktivitu zaměstnanců, vytvoří skvělé uživatelské zkušenosti a zvýší počet registrací zákazníků.
Funkce
- Správa politik
- Snadná navigace
- Integrace třetích stran
- Analýza chování
Výhody
- Snadné osvojení
- Bezpečné operace
- Přístup pomocí jediného hesla
- Zlepšuje uživatelský zážitek
Nevýhody
- Zpoždění v push notifikacích
- K přihlášení je nutný telefon
- Přístup z jiných zařízení
Ceny
- Jednotné přihlášení: 2 $/uživatel za měsíc
- Jednotné přihlášení plus: 4 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 8 $/uživatel za měsíc
- Enterprise plus: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,7/690+ recenzí)
13. Loom
Jednou z hlavních výzev jsou schůzky s vašimi vzdálenými týmy. Budete potřebovat pomoc, abyste mohli rychle předávat informace a v případě potřeby provádět úpravy. Právě zde přichází na řadu Loom.
Tento nový nástroj pro práci na dálku vám umožní nahrávat krátká videa a informovat vaše týmy pracující na dálku v reálném čase. Tento nástroj vám pomůže zkrátit schůzky o 29 %.
Funkce
- Rozšíření pro Chrome
- Hosting videí
- Neomezená videotéka
- Desktopová aplikace
Výhody
- Uživatelé mohou nahrávat obrazovky
- Snadné sdílení videí
- Výhody přepisu
- Snadná konfigurace a použití
Nevýhody
- Pro některé prohlížeče je potřeba rozšíření
- Pravidelné pády
- Problémy se spuštěním a zastavením
Ceny
- Starter: zdarma
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
- Podnikové: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (940+ recenzí)
- Capterra: 4. 6/310+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Loom!
14. Microsoft Teams
Jako uživatel Microsoftu byste měli znát Microsoft Teams. Jedná se o inovativní software, který změnil pravidla hry v oblasti práce na dálku. Tento nástroj zajišťuje, že týmy mohou snadno a rychle sdílet obsah, učit se nové dovednosti, plánovat úkoly a společně je provádět ve sdíleném rozhraní.
Funkce
- Týmové schůzky
- Možné hovory
- Spolupráce v reálném čase
- Skupinový chat
Výhody
- Nahrávání videa
- Snadné připojení k jiným týmům
- Hladký přenos souborů
- Pokročilá bezpečnost
Nevýhody
- Desktopová verze je náchylná k chybám.
- Strmá křivka učení
- Náročné volat jiné týmy
Ceny
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (13 210+ recenzí)
- Capterra: 4,5/8 880+ recenzí)
15. nTask
Každý rostoucí tým čelí při škálování obrovským výzvám. Je důležité zdůraznit, že některé týmy potřebují pomoc s rozdělením složitých projektů. Naštěstí vstup nTask do oblasti vzdáleného řízení projektů tento proces zjednodušil.
S nTask je snazší rozdělit složité projekty, aby týmy mohly rychle a snadno plánovat, spolupracovat, analyzovat a spravovat každodenní úkoly.
Funkce
- Správa schůzek
- Sledování problémů
- Sledování času a pracovní výkazy
- Ganttovy diagramy
Výhody
- Schopnost multitaskingu
- Plynulé přístupy k řízení času
- Snadné vytváření nových úkolů
- Pravidelné oznámení
Nevýhody
- Kontaktování podpory je náročné
- Ztráta dat
- Problémy s přizpůsobením kalendáře
Ceny
- Premium: 3 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 8 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikové: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4. 1/97 recenzí)
16. Hive
Přiřazování úkolů vzdálenému týmu vyžaduje práci. Budete potřebovat pomoc, abyste pochopili, kdo co dělá a jakým tempem. Také bude nějakou dobu trvat, než určíte, kdo je za co zodpovědný a zda aktivně pracuje na plnění svých povinností.
Hive se zaměřuje na to, abyste mohli rychle pochopit, jak si váš tým vede a kdo je zodpovědný za různé úkoly.
Funkce
- Kontrola dokumentů a videí
- Šablony projektů
- Schvalovací pracovní postupy
- Časové rozvrhy a sledování času
Výhody
- Přiřazování úkolů je snazší
- Sdružuje úkoly pod jednou střechou
- Snadná integrace s jinými nástroji
- Má přizpůsobitelnou časovou osu
Nevýhody
- Oznámení je těžké sledovat
- Chat neustále mizí
- Vyžaduje čas na naučení
Ceny
- Solo: Navždy zdarma
- Tým: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/409 (17 recenzí)
- Capterra: 4,5/169 recenzí)
Nástroje pro práci na dálku pro budoucnost práce na dálku
Práce na dálku již není pro organizace luxusem, ale realitou, se kterou se musí vypořádat. Talentovaní pracovníci se aktivně zajímají o příležitosti, které umožňují práci na dálku.
Aby podniky přilákaly ty nejlepší talenty, musí nabídnout možnost práce na dálku. Naštěstí existují nástroje pro práci na dálku, jako je ClickUp, které týmům pomáhají pracovat z centralizované platformy.
S ClickUp získáte komplexní řešení pro vaši organizaci, které vám umožní spravovat zaměstnance pracující na dálku i v kanceláři, a to vše na jednom místě. Funkce ClickUp pomáhají propojit týmy a zvýšit produktivitu díky přizpůsobitelným pracovním postupům, více než 15 zobrazením, funkcím pro spolupráci na dokumentaci a mnohem více.
Převezměte dnes otěže a založte si vlastní bezplatný pracovní prostor v ClickUp!