Okresy, kde v každém státě pracuje z domova nejvíce lidí

Když na začátku roku 2020 propukla pandemie COVID-19, všechny činnosti, které se daly přizpůsobit práci na dálku, se tak také stalo – fitness kurzy, happy hours, dokonce i návštěvy u lékaře – a co je nejdůležitější, také pracovní den.
Mnozí však zůstali pracovat osobně, částečně v závislosti na úkolu nebo práci. Průzkum Pew Research Center provedený v říjnu 2020 zjistil, že 71 % lidí, kteří mohli vykonávat svou práci na dálku, tak činilo. Nižší příjmy však znamenaly menší pravděpodobnost, že tak budou činit, bez ohledu na to, jaké byly jejich pracovní povinnosti.
Důležitá byla také geografie: podle analýzy OECD byla pravděpodobnost existence pracovních míst vhodných pro práci na dálku vyšší ve městech, ale mnoho venkovských oblastí se snažilo přilákat pracovníky, kteří nyní mohli pracovat odkudkoli.
Přechod na práci na dálku neskončil úplně, jakmile se kanceláře znovu otevřely pro osobní práci: podle jiného průzkumu Pew Research Center 59 % respondentů v roce 2022 stále pracovalo na dálku.
ClickUp použil údaje Census Bureau z průzkumu American Community Survey z roku 2021, aby zjistil, ve kterém okrese v každém státě je nejvyšší procento lidí, kteří alespoň část času pracují z domova.
Důvod, proč se mnoho pracovníků rozhodlo pro práci na dálku, je v roce 2023 samozřejmě jiný než v březnu 2020. Ve stejném průzkumu Pew Research Center z roku 2022 respondenti uvedli, že práce z domova jim usnadňuje skloubit osobní život s prací a dodržovat termíny. Méně pracovníků na dálku uvedlo, že se obávají vystavení COVID-19, než v roce 2020.
Kromě toho průzkum provedený společností McKinsey and Company v roce 2022 zjistil, že z dotazovaných profesionálů, kteří měli možnost pracovat z domova, tuto možnost využilo 87 %. Flexibilní pracovní podmínky byly dokonce uvedeny jako třetí nejvýznamnější motivátor pro hledání nového zaměstnání.
Jaká je tedy situace v oblasti práce na dálku v celé zemi? Téměř 18 % Američanů, kteří odpověděli na průzkum americké komunity Census Bureau z roku 2021, uvedlo, že v předchozím týdnu alespoň částečně pracovali z domova. To je 27,6 milionu lidí, což je zhruba trojnásobek oproti 9 milionům, kteří uvedli, že v roce 2019 pracovali z domova.
Počet zaměstnanců pracujících na dálku se samozřejmě liší stát od státu: Téměř polovina profesionálů z District of Columbia pracovala v roce 2021 na dálku, přičemž téměř čtvrtina zaměstnanců ve Washingtonu, Marylandu, Coloradu a Massachusetts se také přihlašovala z domova.
V této analýze byly remízy rozřešeny podle počtu pracovníků v daném okrese. Odhady z jednoročního průzkumu American Community Survey byly k dispozici pouze pro přibližně 620 okresů – těch s počtem obyvatel nad 65 000 – z více než 3 000 okresů v celé zemi, ale byly použity namísto pětiletých odhadů kvůli extrémním změnám v trendech práce z domova v posledních několika letech. Státy jsou zde uvedeny v abecedním pořadí.
Čtěte dál a zjistěte, kde ve vašem státě pracuje z domova nejvíce lidí.
Alabama: Okres Madison
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 19,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 193 623
- Lidé pracující z domova v celém státě: 9,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,2 milionu
Aljaška: Město Anchorage
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 12,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 145 508
- Lidé pracující z domova v celém státě: 10,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 343 883
Arizona: okres Maricopa
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 2,2 milionu
- Lidé pracující z domova v celém státě: 20,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,3 milionu
Arkansas: okres Benton
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 21,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 145 609
- Lidé pracující z domova v celém státě: 9,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,3 milionu
Kalifornie: Okres San Francisco
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 45,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 438 943
- Lidé pracující z domova v celém státě: 21,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 17,8 milionu
Colorado: Okres Boulder
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 172 868
- Lidé pracující z domova v celém státě: 23,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,0 milionu
Connecticut: Fairfield County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 479 278
- Lidé pracující z domova v celém státě: 19,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,8 milionu
Delaware: Okres New Castle
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 275 885
- Lidé pracující z domova v celém státě: 18,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 455 993
Florida: okres Seminole
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 25,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 240 502
- Lidé pracující z domova v celém státě: 16,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 9,9 milionu
Georgia: Okres Fulton
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 558 580
- Lidé pracující z domova v celém státě: 18,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 5,0 milionů
Havaj: Okres Havaj
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 13,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 82 140
- Lidé pracující z domova v celém státě: 10,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 668 446
Idaho: Okres Ada
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 20,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 254 309
- Lidé pracující z domova v celém státě: 13,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 889 536
Illinois: okres DuPage
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 26,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 468 211
- Lidé pracující z domova v celém státě: 19,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 6,0 milionů
Indiana: Okres Hamilton
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 27,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 187 363
- Lidé pracující z domova v celém státě: 11,9 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,2 milionu
Iowa: Okres Dallas
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 27,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 59 377
- Lidé pracující z domova v celém státě: 13,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,6 milionu
Kansas: Okres Johnson
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 27,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 329 827
- Lidé pracující z domova v celém státě: 13,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,4 milionu
Kentucky: Okres Oldham
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 21,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 33 386
- Lidé pracující z domova v celém státě: 11,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,0 milionu
Louisiana: Orleans Parish
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 17,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 164 397
- Lidé pracující z domova v celém státě: 8,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,9 milionu
Maine: Okres Cumberland
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 26,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 161 823
- Lidé pracující z domova v celém státě: 17,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 660 465
Maryland: Okres Montgomery
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 37,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 540 481
- Lidé pracující z domova v celém státě: 24,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,1 milionu
Massachusetts: Middlesex County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 866 649
- Lidé pracující z domova v celém státě: 23,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,5 milionu
Michigan: Okres Washtenaw
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 29,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 183 684
- Lidé pracující z domova v celém státě: 16,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,5 milionu
Minnesota: Okres Washington
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 140 694
- Lidé pracující z domova v celém státě: 20,9 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,9 milionu
Mississippi: okres DeSoto
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 10,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 91 372
- Lidé pracující z domova v celém státě: 6,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,2 milionu
Missouri: Okres St. Charles
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 22,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 216 203
- Lidé pracující z domova v celém státě: 14,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,9 milionu
Montana: okres Gallatin
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 18,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 66 583
- Lidé pracující z domova v celém státě: 14,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 522 807
Nebraska: okres Douglas
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 19,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 303 363
- Lidé pracující z domova v celém státě: 12,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,0 milionu
Nevada: Okres Washoe
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 14,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 245 560
- Lidé pracující z domova v celém státě: 13,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,4 milionu
New Hampshire: Okres Hillsborough
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 22,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 233 146
- Lidé pracující z domova v celém státě: 19,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 733 129
New Jersey: Somerset County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 31,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 178 934
- Lidé pracující z domova v celém státě: 22,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,4 milionu
Nový Mexiko: Okres Santa Fe
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 24,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 69 704
- Lidé pracující z domova v celém státě: 15,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 877 399
New York: Okres New York
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 793 149
- Lidé pracující z domova v celém státě: 19,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 9,0 milionů
Severní Karolína: Orange County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 35,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 71 761
- Lidé pracující z domova v celém státě: 18,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,9 milionu
Severní Dakota: okres Cass
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 13,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 107 722
- Lidé pracující z domova v celém státě: 8,9 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 397 892
Ohio: Okres Delaware
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 116 974
- Lidé pracující z domova v celém státě: 14,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 5,5 milionu
Oklahoma: Okres Tulsa
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 14,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 311 061
- Lidé pracující z domova v celém státě: 10,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,8 milionu
Oregon: Multnomah County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 425 906
- Lidé pracující z domova v celém státě: 22,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,0 milionu
Pensylvánie: Chester County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 29,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 280 530
- Lidé pracující z domova v celém státě: 18,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 6,1 milionu
Rhode Island: okres Newport
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 42 058
- Lidé pracující z domova v celém státě: 17,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 533 088
Jižní Karolína: York County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 18,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 137 482
- Lidé pracující z domova v celém státě: 11,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,3 milionu
Jižní Dakota: okres Minnehaha
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 14,7 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 109 606
- Lidé pracující z domova v celém státě: 11,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 445 606
Tennessee: Okres Williamson
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 31,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 131 742
- Lidé pracující z domova v celém státě: 14,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,2 milionu
Texas: Travis County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 731 623
- Lidé pracující z domova v celém státě: 16,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 13,6 milionu
Utah: Okres Salt Lake
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,5 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 613 545
- Lidé pracující z domova v celém státě: 20,0 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,6 milionu
Vermont: Okres Chittenden
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 26,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 91 678
- Lidé pracující z domova v celém státě: 19,6 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 327 910
Virginie: Okres Arlington
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 48,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 142 653
- Lidé pracující z domova v celém státě: 22,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,3 milionu
Washington DC
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 48,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 354 033
- Lidé pracující z domova v celém státě: 48,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 354 033
Washington: King County
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 38,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 1,2 milionu
- Lidé pracující z domova v celém státě: 24,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,7 milionu
Západní Virginie: okres Monongalia
- Počet lidí pracujících z domova v rámci okresu: 16,1 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 50 715
- Lidé pracující z domova v celém státě: 10,2 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 707 299
Wisconsin: Okres Dane
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 24,4 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 313 158
- Lidé pracující z domova v celém státě: 14,8 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,9 milionu
Wyoming: Okres Natrona
- Lidé pracující z domova v rámci okresu: 7,3 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 38 741
- Lidé pracující z domova v celém státě: 8,9 % pracovníků
- Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 283 628
