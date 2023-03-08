ClickUp blog
Okresy, kde v každém státě pracuje z domova nejvíce lidí

Okresy, kde v každém státě pracuje z domova nejvíce lidí

8. března 2023

Když na začátku roku 2020 propukla pandemie COVID-19, všechny činnosti, které se daly přizpůsobit práci na dálku, se tak také stalo – fitness kurzy, happy hours, dokonce i návštěvy u lékaře – a co je nejdůležitější, také pracovní den.

Mnozí však zůstali pracovat osobně, částečně v závislosti na úkolu nebo práci. Průzkum Pew Research Center provedený v říjnu 2020 zjistil, že 71 % lidí, kteří mohli vykonávat svou práci na dálku, tak činilo. Nižší příjmy však znamenaly menší pravděpodobnost, že tak budou činit, bez ohledu na to, jaké byly jejich pracovní povinnosti.

Důležitá byla také geografie: podle analýzy OECD byla pravděpodobnost existence pracovních míst vhodných pro práci na dálku vyšší ve městech, ale mnoho venkovských oblastí se snažilo přilákat pracovníky, kteří nyní mohli pracovat odkudkoli.

Přechod na práci na dálku neskončil úplně, jakmile se kanceláře znovu otevřely pro osobní práci: podle jiného průzkumu Pew Research Center 59 % respondentů v roce 2022 stále pracovalo na dálku.

ClickUp použil údaje Census Bureau z průzkumu American Community Survey z roku 2021, aby zjistil, ve kterém okrese v každém státě je nejvyšší procento lidí, kteří alespoň část času pracují z domova.

Důvod, proč se mnoho pracovníků rozhodlo pro práci na dálku, je v roce 2023 samozřejmě jiný než v březnu 2020. Ve stejném průzkumu Pew Research Center z roku 2022 respondenti uvedli, že práce z domova jim usnadňuje skloubit osobní život s prací a dodržovat termíny. Méně pracovníků na dálku uvedlo, že se obávají vystavení COVID-19, než v roce 2020.

Kromě toho průzkum provedený společností McKinsey and Company v roce 2022 zjistil, že z dotazovaných profesionálů, kteří měli možnost pracovat z domova, tuto možnost využilo 87 %. Flexibilní pracovní podmínky byly dokonce uvedeny jako třetí nejvýznamnější motivátor pro hledání nového zaměstnání.

Jaká je tedy situace v oblasti práce na dálku v celé zemi? Téměř 18 % Američanů, kteří odpověděli na průzkum americké komunity Census Bureau z roku 2021, uvedlo, že v předchozím týdnu alespoň částečně pracovali z domova. To je 27,6 milionu lidí, což je zhruba trojnásobek oproti 9 milionům, kteří uvedli, že v roce 2019 pracovali z domova.

Počet zaměstnanců pracujících na dálku se samozřejmě liší stát od státu: Téměř polovina profesionálů z District of Columbia pracovala v roce 2021 na dálku, přičemž téměř čtvrtina zaměstnanců ve Washingtonu, Marylandu, Coloradu a Massachusetts se také přihlašovala z domova.

V této analýze byly remízy rozřešeny podle počtu pracovníků v daném okrese. Odhady z jednoročního průzkumu American Community Survey byly k dispozici pouze pro přibližně 620 okresů – těch s počtem obyvatel nad 65 000 – z více než 3 000 okresů v celé zemi, ale byly použity namísto pětiletých odhadů kvůli extrémním změnám v trendech práce z domova v posledních několika letech. Státy jsou zde uvedeny v abecedním pořadí.

Čtěte dál a zjistěte, kde ve vašem státě pracuje z domova nejvíce lidí.

Alabama: Okres Madison

Městská krajina a vodní cesta v Huntsville
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 19,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 193 623
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 9,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,2 milionu

Aljaška: Město Anchorage

Panorama Anchorage v zimě.
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 12,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 145 508
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 10,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 343 883

Arizona: okres Maricopa

Malebný výhled na Phoenix
via Gregory E. Clifford // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 2,2 milionu
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 20,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,3 milionu

Arkansas: okres Benton

Muzeum Walmart v centru města Bentonville
via shuttersv // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 21,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 145 609
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 9,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,3 milionu

Kalifornie: Okres San Francisco

Most Golden Gate v San Franciscu
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 45,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 438 943
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 21,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 17,8 milionu

Colorado: Okres Boulder

Letecký pohled na Boulder City na podzim
via Maciej Bledowski // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 172 868
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 23,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,0 milionu

Connecticut: Fairfield County

Marina ve Stamfordu
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 479 278
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 19,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,8 milionu

Delaware: Okres New Castle

Letecký pohled na Wilmington
via Real Window Creative // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 275 885
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 18,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 455 993

Florida: okres Seminole

Fontána a věž v parku Cranes Roost v Altamonte Springs
via Brittx // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 25,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 240 502
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 16,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 9,9 milionu

Georgia: Okres Fulton

Letecký pohled na metro a dálnice v Atlantě
via Brett Barnhill // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 558 580
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 18,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 5,0 milionů

Havaj: Okres Havaj

Letecký pohled na město na Havaji
via dirkr // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 13,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 82 140
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 10,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 668 446

Idaho: Okres Ada

Panorama centra města Boise
via Charles Knowles // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 20,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 254 309
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 13,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 889 536

Illinois: okres DuPage

Aurora Skyline a most
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 26,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 468 211
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 19,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 6,0 milionů

Indiana: Okres Hamilton

Letecký pohled na Coxhall Gardens v Carmelu
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 27,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 187 363
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 11,9 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,2 milionu

Iowa: Okres Dallas

Letecký pohled na centrum města Waukee
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 27,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 59 377
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 13,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,6 milionu

Kansas: Okres Johnson

Streetview a věž s hodinami v Overland Parku, Kansas
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 27,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 329 827
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 13,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,4 milionu

Kentucky: Okres Oldham

Venkovská koňská farma v Kentucky
via Stephen Bailey // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 21,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 33 386
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 11,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,0 milionu

Louisiana: Orleans Parish

prostřednictvím tramvaje Canal Street v centru New Orleans
via TFoxFoto // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 17,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 164 397
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 8,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,9 milionu

Maine: Okres Cumberland

Maják Portland Head a pobřeží
via Joseph Sohm // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 26,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 161 823
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 17,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 660 465

Maryland: Okres Montgomery

Pohled na město Rockville
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 37,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 540 481
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 24,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,1 milionu

Massachusetts: Middlesex County

Letecký pohled na Cambridge a Anderson Memorial Bridge
via Joseph Sohm // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 866 649
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 23,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,5 milionu

Michigan: Okres Washtenaw

Letecký pohled na centrum města Ann Arbor v létě
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 29,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 183 684
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 16,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,5 milionu

Minnesota: Okres Washington

Pohled na řeku St. Croix ze Stillwateru
via Jeff Lueders // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 140 694
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 20,9 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,9 milionu

Mississippi: okres DeSoto

Letecký pohled na předměstskou čtvrť v Olive Branch
via Monarch Productions // Shutterstockk
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 10,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 91 372
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 6,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,2 milionu

Missouri: Okres St. Charles

Okres St. Charles, Missouri
via Rob Neville Photos // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 22,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 216 203
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 14,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,9 milionu

Montana: okres Gallatin

Letecký pohled na Bozeman v létě
via Madison Kent // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 18,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 66 583
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 14,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 522 807

Nebraska: okres Douglas

Letecký pohled na Omahu v létě
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 19,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 303 363
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 12,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,0 milionu

Nevada: Okres Washoe

Letecký pohled na Reno na podzim
via Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 14,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 245 560
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 13,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,4 milionu

New Hampshire: Okres Hillsborough

Večerní pohled na nábřeží v Manchesteru
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 22,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 233 146
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 19,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 733 129

New Jersey: Somerset County

Pohled z dronu na park v Somersetu
via FotosForTheFuture // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 31,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 178 934
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 22,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,4 milionu

Nový Mexiko: Okres Santa Fe

Pohled na Santa Fe na podzim
via Jimack // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 24,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 69 704
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 15,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 877 399

New York: Okres New York

Okres New York, New York
via pisaphotography // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 793 149
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 19,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 9,0 milionů

Severní Karolína: Orange County

Orange County, Severní Karolína
via Bryan Pollard // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 35,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 71 761
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 18,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,9 milionu

Severní Dakota: okres Cass

Cass County, Severní Dakota
via Guy William // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 13,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 107 722
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 8,9 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 397 892

Ohio: Okres Delaware

Letecký pohled na Delaware v létě
via dvgpro // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 116 974
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 14,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 5,5 milionu

Oklahoma: Okres Tulsa

Pohled na město Tusla
via Valiik30 // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 14,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 311 061
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 10,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,8 milionu

Oregon: Multnomah County

Pohled na město Portland z Pittock Mansion
via Josemaria Toscano // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 32,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 425 906
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 22,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,0 milionu

Pensylvánie: Chester County

Letecký pohled na West Chester v létě
via LittleKitty // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 29,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 280 530
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 18,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 6,1 milionu

Rhode Island: okres Newport

Město Newport a starý přístav
via Ramunas Bruzas // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 42 058
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 17,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 533 088

Jižní Karolína: York County

Soudní budova v okrese York na jaře
via Nolichuckyjake // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 18,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 137 482
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 11,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,3 milionu

Jižní Dakota: okres Minnehaha

Turisté navštěvují Falls Park v Sioux Falls
via Steven Frame // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 14,7 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 109 606
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 11,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 445 606

Tennessee: Okres Williamson

Okres Williamson, Tennessee
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 31,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 131 742
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 14,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,2 milionu

Texas: Travis County

Letecký pohled na Austin a řeku
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 36,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 731 623
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 16,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 13,6 milionu

Utah: Okres Salt Lake

Letecký pohled na Salt Lake City
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 23,5 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 613 545
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 20,0 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 1,6 milionu

Vermont: Okres Chittenden

Okres Chittenden, Vermont
via Erika J Mitchell // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 26,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 91 678
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 19,6 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 327 910

Virginie: Okres Arlington

Arlington Memorial Bridge na podzim
Orhan Cam // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 48,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 142 653
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 22,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 4,3 milionu

Washington DC

Pennsylvania Avenue a Kapitol Spojených států
via Orhan Cam // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 48,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 354 033
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 48,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 354 033

Washington: King County

Panorama centra Seattlu
via kan_khampanya // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 38,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 1,2 milionu
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 24,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 3,7 milionu

Západní Virginie: okres Monongalia

Letecký pohled na Morgantown
via Canva
  • Počet lidí pracujících z domova v rámci okresu: 16,1 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 50 715
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 10,2 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 707 299

Wisconsin: Okres Dane

Panorama města Madison s kopulí Kapitolu
via Paul Brady Photography // Shutterstock
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 24,4 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 313 158
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 14,8 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 2,9 milionu

Wyoming: Okres Natrona

Pohled na město Casper s pohořím
via Canva
  • Lidé pracující z domova v rámci okresu: 7,3 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v okrese (věk 16+): 38 741
  • Lidé pracující z domova v celém státě: 8,9 % pracovníků
  • Celkový počet pracovníků v celém státě (věk 16+): 283 628

Budoucnost práce je tady

Vzhledem k tomu, že stále více firem přechází na práci na dálku, je zavedení nástrojů pro řízení projektů klíčové pro udržení součinnosti a spolupráce mezi týmy.

Přesně to ClickUp dělá – je to komplexní nástroj pro řízení projektů a spolupráci týmů, který může vašemu týmu skutečně pomoci dosáhnout plného potenciálu v rozptýleném nebo hybridním pracovišti. Díky stovkám výkonných funkcí a plně přizpůsobitelné platformě můžete ClickUp použít k podpoře asynchronní práce a udržet své týmy organizované, sladěné s cíli a neustále propojené.

Budoucnost práce je tady – poskytněte svým týmům moderní řešení, které potřebují, aby mohli pracovat na maximum odkudkoli na světě.

Hostující autor:

Annalise Mantz

