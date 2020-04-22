15 tipů pro domácí kancelář, které zvýší produktivitu práce na dálku (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Jak vytvořit perfektní domácí kancelář?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Vytvořte si perfektní domácí kancelář výběrem správné místnosti s přirozeným světlem a stojacím stolem. "}},{"@type":"Question","name":"Proč je při práci z domova důležitá rutina?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Díky rutině si můžete udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zvýšit svou produktivitu. "}},{"@type":"Question","name":"Jaké jsou nejlepší nástroje pro práci z domova?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp, Zoom a Slack jsou nezbytné nástroje pro správu vaší práce a komunikaci s týmem. "}},{"@type":"Question","name":"Jak se dostat do správného rozpoložení pro práci z domova?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Uklidit si stůl, vybrat si vhodnou hudbu na pozadí a přidat nějaké uklidňující vůně, abyste se před prací dostali do správného rozpoložení. "}}]}
Potřebujete nějaké tipy, jak si zařídit perfektní domácí kancelář?
Miliony lidí jsou nyní kvůli pandemii COVID-19 nuceny pracovat na dálku.
To ale neznamená, že vaše produktivita musí klesat stejně jako globální akciové trhy!
Svou profesní kariéru můžete snadno pokračovat tím, že svůj pokoj proměníte v úžasný kancelářský prostor pro práci na dálku.
Práce z domácí kanceláře může být velmi podobná práci z běžné kanceláře, ale s mnohem větším pohodlím!
V tomto článku vám dáme několik základních tipů pro práci z domova a představíme vám několik nástrojů, které vám pomohou zvýšit produktivitu při práci na dálku. A protože práce z domova by měla být zábava, přizveme si na pomoc skupinu The Beatles!
Co může být lepšího, než když vám v těchto těžkých časech zpívá nejslavnější kapela na světě, že?
Pojďme na to!
Krok 1: Vytvoření dokonalého prostředí pro domácí kancelář
Není nic jednoduššího než pracovat z pohodlí vlastní postele.
Stačí se probudit, vzít si notebook a jít, že?
Není proto překvapením, že průzkum trhu odhalil, že 80 % mladých profesionálů v New Yorku pravidelně pracuje z postele!
Ale jen proto, že to lidé dělají, neznamená, že je to dobrý nápad.
Váš mozek vnímá kancelář jako prostor pro práci, což automaticky zvyšuje vaši produktivitu. Jakmile vstoupíte do kanceláře, váš mozek je připraven na práci!
Když tedy začnete pracovat z postele, váš mozek ztratí tuto souvislost a s ní i produktivitu.
Naštěstí není vše ztraceno.
Nejlepší způsob, jak vytvořit profesionální domácí atmosféru, je vytvořit produktivní domácí kancelář!
Zde je několik tipů pro zařizování domácí kanceláře, které vám pomohou začít:
1. „Je tu místo“: Vyberte si správnou místnost
Pokud žijete sami, můžete si rychle zařídit pracovní prostor v obývacím pokoji a vytvořit si malou domácí kancelář, protože vás nikdo nebude rušit.
Pro ty, kteří mají spolubydlící nebo rodinu, však může být výběr místnosti problém.
Při hledání produktivního místa pro domácí kancelář mějte na paměti následující body:
- Ideálně by to měla být tichá místnost s dveřmi, aby vás nikdo nerušil při práci (pokud máte pokoj pro hosty nebo volnou ložnici, máte vyhráno).
- Musí mít silné wi-fi připojení
- Měl by mít dostatek prostoru pro váš nábytek a vybavení.
- Měla by mít okno pro větrání a přirozené světlo.
Pamatujte, že Beatles milovali své nahrávací studio natolik, že po něm pojmenovali jedno ze svých alb.
Nikdy nepodceňujte význam správné místnosti!
2. „Got To Get You Into My Life”: Zjistěte, co potřebujete
Nejméně třetinu dne strávíte prací.
Proto byste měli svůj pracovní prostor zařídit co nejpohodlněji.
Nemyslím tím, že byste si měli postavit pevnost z dek!
Začněte tím, že si pořídíte dobrou kancelářskou židli.
Jaká je dobrá kancelářská židle?
Jedná se o židle s rovným opěradlem, které vám zabrání hrbit se. Navíc by měly mít mechanismus pro nastavení výšky, abyste si mohli najít tu správnou polohu!
Nemůžete si kvůli omezením spojeným s COVID-19 koupit kancelářskou židli?
Žádný problém!
Pokud si nemůžete koupit dobrou kancelářskou židli, použijte prostě nejlepší židli, kterou máte doma.
Ale židle nejsou vše, co potřebujete.
Pokud jste noční pták, musíte si pořídit stolní lampu!
Čtení pod světlem stolní lampy může pomoci snížit namáhání očí.
Pokud vaše práce vyžaduje hodně papírování, váš stůl bude nevyhnutelně zaplněn nepořádkem.
Zvažte pořízení kartotéčních skříní, které vám usnadní život. A pokud si kartotéční skříně nemůžete pořídit, použijte jako dočasné řešení police ze své staré komody!
Bonusový tip
Když pracujete z domova, budete mít často hlad... a to hodně!
Místo toho, abyste chodili do kuchyně, proč si neudělat místo na svačinu poblíž?
3. „Here Comes The Sun”: Vpusťte dovnitř přirozené světlo
Nemůžeme to dostatečně zdůraznit – pobyt na slunci je nezbytný pro duševní zdraví a produktivitu.
Nedostatek slunečního světla může způsobit SAD ( sezónní afektivní poruchu).
(Jak výstižný název!)
A stejně jako jeho název, SAD může snížit motivaci a dokonce způsobit depresi u týmů pracujících na dálku.
Naštěstí stačí jen trochu slunce, abyste se tomuto vyhnuli.
Dostatek slunečního světla nejen zvyšuje hladinu vitamínu D (důležitého pro posílení imunity), ale přirozené světlo vám také pomůže lépe spát!
Umístěte svou domácí kancelář k oknu, aby do ní pronikalo přirozené světlo.
Pokud chcete místnost ještě více prosvětlit, zvažte umístění zrcadla naproti oknu, abyste co nejlépe využili sluneční světlo.
Co když má vaše pracovní místo omezený přístup slunečního světla?
Naštěstí existují zařízení pro světelnou terapii, jako je HumanCharger! Stimuluje váš mozek bílým světlem – podobně jako přirozené světlo!
4. „I Saw Her Standing There“: Zůstaňte aktivní díky stojícímu stolu
The Beatles zcela změnili hudbu, jak ji známe, že?
Stejně tak vám stojací stůl změní život!
Ikea nabízí spoustu cenově dostupných stojacích stolů, které vám změní život.
Věřte nám.
Účinek toho, že nebudete celý den sedět, vás ohromí!
Střídání sezení a stání zpestří váš pracovní den na dálku – váš mozek tak zůstane aktivnější a produktivnější. Pokud nemůžete používat stojací stůl, alespoň se pravidelně zvedejte a procházejte se.
Nezáleží na tom, jestli jste workoholik, dát si chvilku na odpočinek a rozproudit krev je vždycky dobré. A únavě očí můžete vždycky předejít tím, že si dáte pauzu od zírání na obrazovku notebooku!
Krok 2: Vytvořte si perfektní atmosféru
Co je nejlepší na domácí kanceláři?
Můžete si přizpůsobit svůj pracovní prostor přesně podle svých představ!
A nikdo vám nemůže narušit a zmařit vaše produktivní domácí kancelářské prostředí.
Ale výzdoba kanceláře nestačí.
Abyste se dostali do správné nálady pro práci, musíte si vytvořit dokonalou atmosféru.
Zde je několik nápadů, které vám pomohou vytvořit správnou atmosféru ve vašem pracovním prostoru:
5. *„Tady, tam a všude“: Uklidněte svůj pracovní stůl
Podívejte se na svůj pracovní stůl.
Je pravděpodobné, že se na něm hromadí náhodné listy papíru, drobnosti nebo jeden či dva staré šálky od kávy.
Podívejte se na tento stůl:
Vypadá to podivně uspokojivě, že?
Když si uklidíme stůl, máme pocit úspěchu. A když cítíme hrdost, jsme motivováni dosáhnout svých cílů!
Uklizený stůl také minimalizuje rozptýlení, takže se můžete soustředit na daný úkol a neztrácet se v nepořádku.
Tak kde začít?
Nechcete, aby byl váš stůl příliš prázdný – mějte na něm vždy zásobu kancelářských potřeb.
Je také dobré roztřídit důležité dokumenty, jako jsou účty za služby a obchodní dokumenty, a uložit je do barevných složek.
A pokud dostáváte stejně mnoho pošty jako Beatles, rozhodně byste si měli vytvořit poštovní stanici!
6. „While My Guitar Gently Weeps“: Vyberte si správnou hudbu na pozadí
Podle toho, koho se zeptáte, může poslech hudby při práci rušit nebo vás naopak uvést do hyper-soustředěného zenového stavu!
Pokud jde o výběr hudby na pozadí, existuje pět typů lidí:
- Žádný hluk, děkuji pěkně.
- Potřebuji svou hudbu.
- Lofi hip hop radio binges na Youtube
- Prostředí v pozadí (vlny, voda)
- Pouze bílý/hnědý šum
Nejste si jisti, co se vám líbí?
Teď je ten nejlepší čas znovu objevit sám sebe!
Pokud vám při práci na dálku chybí povídání v kanceláři, doporučujeme Noisli.
Vytváří pozadí jako v kavárně nebo ve městě, které přehluší rušivé zvuky.
Pokud hledáte něco úplně jiného, podívejte se na Brain.fm. Generuje instrumentální hudbu v konkrétních vlnových délkách, o které je vědecky prokázáno, že zvyšuje vaši koncentraci.
7. „Strawberry Fields Forever“: Doplňte své pracoviště uklidňujícími vůněmi
Vůně jako rozmarýn, levandule a jahoda vám mohou zlepšit náladu – jsou to běžné vůně, opravdu.
Nyní jsou tyto tipy pro práci z domova také vědecky ověřené!
Studie prokázaly, že levandule a rozmarýn mohou zvýšit bdělost.
A jak se ukazuje, „štěstí není teplá zbraň“… ale vůně jahod!
Umístěte difuzér éterických olejů poblíž svého stolu a nechte stres během práce rozplynout! Pokud nemáte po ruce žádné oleje, můžete použít také vonné svíčky nebo čerstvé bylinky.
Krok 3: Vytvořte si perfektní rutinu
„Probuďte se“,
„Káva“,
„Sprcha“,
„Dojíždění“,
„Práce“.
Zní vám to povědomě?
Naše denní rutiny nám pomáhaly udržet duševní rovnováhu během pracovních dnů a pracovních hodin.
Kvůli COVID-19 však stejná rutina již nefunguje.
Potřebuje to něco nového.
Na počátku 60. let hráli Beatles tradiční pop-rockovou hudbu, ale to se všechno změnilo, když vydali album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“.
Album znělo jako nic, co dosud existovalo – a bylo to obrovské hit!
Takto můžete změnit svou rutinu a styl, stejně jako Beatles:
8. „Baby’s In Black“: Oblečte se
Mnoho lidí si „práci z domova“ spojuje s „prací bez kalhot!“
Víme, že je lákavé jen tak vylezt z postele a pracovat v spodním prádle, ale...
Musíte se přinutit vstát a připravit se, stejně jako v běžný pracovní den.
Nemusíte však nosit nepohodlné pracovní košile, pokud nechcete – černé tričko stačí... ale nezapomeňte na kalhoty!
Příprava na práci vám dodá pocit profesionality a zvýší vaši produktivitu.
Navíc nebudete zaskočeni, pokud vás někdo požádá o rychlý videohovor!
9. „Nerušte mě“: Nechte telefon v jiné místnosti.
Náš svět se stal závislým na připojení k internetu způsobem, který si žádná předchozí generace nedokázala představit.
I když to může být velmi užitečné, vytvořilo to také neomezené možnosti pro prokrastinaci.
Až budete příště pracovat z domova, vyzkoušejte toto:
Dejte si telefon do jiné místnosti a kontrolujte ho pouze v předem stanovených intervalech.
Pokud vaše práce na dálku vyžaduje, abyste každých pár minut přijímali hovory, pořiďte si samostatný telefon pro práci.
Tento „burner“ telefon by měl mít pouze to nejnutnější, co potřebujete – abyste se nezabývali sledováním nekonečného množství videí o kávě Dalgona!
Bonus: Další tipy najdete v našem průvodci digitálním úklidem!
10. „Osm dní v týdnu“: Udržujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Dříve jste mohli, jakmile jste vyšli z kanceláře, pokračovat ve svém životě.
Ale teď, když nemáte kancelář, ze které byste mohli utéct, se váš pracovní život stal vaším osobním životem.
Je možné, že budete pracovat na prezentaci v PowerPointu ve 4 hodiny ráno!
Nebo…
Neztrácejte kontrolu nad svým životem!
Nastavte si vlastní pracovní dobu pro práci na dálku tak, že si vyhradíte asi 6 hodin denně na práci. Pokud máte doma děti nebo rodinu, měli byste stanovit základní pravidla.
V opačném případě může vaše produktivita utrpět.
Zde je několik pravidel, která můžete zavést:
- Zavřete dveře své domácí kanceláře, když pracujete
- Rozdělte si pravidla a povinnosti se svým partnerem
- Vyhněte se domácím pracím během pracovní doby
- Naplánujte si čas na hraní s dětmi po pracovní době
11. „Zlepšete se“: Zůstaňte hydratovaní a zdraví
Mozek je v podstatě jen lepkavá vodní hmota.
Bez vody nemáte mozek.
Většina lidí však nevypije denní potřebné množství vody.
Dehydratace může mít jako přímý (a zcela předvídatelný) důsledek celou řadu fyzických a psychických následků.
Mějte po ruce vodu a pravidelně popíjejte. Samozřejmě bez přehánění!
Voda vás udržuje bdělé a zdravé – což jsou dvě dobré věci, pokud chcete být produktivní.
12. „Jsem tak unavený“: Dělejte si pravidelné přestávky
Kdyby váš mozek měl oblíbený hashtag na Instagramu, byl by to #Wanderlust.
Naše mysl bloudí v průměru 15–20 % času.
Pokud se tedy pokusíte pracovat po dlouhou dobu – řekněme 2 hodiny bez přestávky, s největší pravděpodobností ztratíte v polovině myšlenkový proud.
Jak si udržet soustředění při práci na dálku?
Dělejte si časté přestávky!
A právě zde přichází na řadu technika Pomodoro.
Myšlenka spočívá v rozdělení úkolů do 25minutových bloků s 5minutovou přestávkou mezi dvěma bloky. Jakmile dokončíte čtyři takové bloky, odměnou vám bude 15minutová přestávka!
Tato technika vám pomůže dokončit práci rychleji než kdykoli předtím a zabrání vám ztratit rozum!
Krok 4: Vyberte si ty správné nástroje
Bez svých nástrojů by Beatles nebyli ničím.
Stejně tak potřebujete správné nástroje, které vám pomohou pracovat na dálku:
13. „We Can Work It Out“: Zjednodušte si pracovní postupy pomocí ClickUp
Co je nejotravnější na práci z domova?
Neustálá záplava e-mailů a textových zpráv od ostatních zaměstnanců.
Zjistit, co potřebujete za den udělat, je obvykle chaotické.
A koordinace úkolů je ještě chaotičtější, když všichni pracujete z domova!
Ale nebojte se.
Pokud vy a vaši zaměstnanci hledáte efektivnější způsob práce na dálku, stačí použít ClickUp.
Co je ClickUp?
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro správu projektů na dálku na světě.
Obsahuje všechny funkce, které potřebujete ke zjednodušení práce na dálku, a ještě mnohem více!
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp spravovat svůj tým pracující na dálku:
1. Přiřaďte úkoly svým zaměstnancům pracujícím na dálku
ClickUp vám usnadní rozdělení pracovního toku ve vašem virtuálním týmu:
Můžete:
- Přidejte úkoly a přiřaďte je jednotlivým členům týmu
- Rozdělte úkoly na menší dílčí úkoly
- Upřednostněte úkoly, které je třeba dokončit co nejdříve
Nebojte se, že vám nějaké úkoly uniknou!
Členové vašeho týmu pracující na dálku obdrží okamžité oznámení v momentě, kdy jim bude přidělena práce.
2. Snadno kontrolujte stav projektů
Chcete znát stav projektu kdykoli během dne, aniž byste bombardovali svůj tým na dálku textovými zprávami?
Stačí si to vyzkoušet s ClickUp!
ClickUp nabízí několik zobrazení projektů, které vám pomohou zkontrolovat stav úkolů vašeho týmu pracujícího na dálku.
Můžete si vybrat:
- Zobrazení tabule: kde jsou úkoly projektu uvedeny jako karty v tabuli Kanban/Scrum.
- Zobrazení seznamu: kde jsou úkoly projektu prezentovány v kontrolním seznamu
Každý z těchto pohledů třídí vaše úkoly podle jejich stavu, například „Otevřené“, „Probíhá“, „Hotové“ atd.
Tímto způsobem můžete okamžitě sledovat průběh projektu, zatímco pracujete na dálku ve své domácí kanceláři.
Tato jednoduchá funkce vám ušetří několik hodin týdně! To je více než dost na to, abyste zvládli všechny ty špinavé nádobí!
3. Neustále kontrolujte, kdo na čem pracuje
Na čem dnes pracuje váš virtuální tým?
Přejděte do zobrazení ClickUp Box.
Tento pohled ukazuje, na jakých úkolech jednotliví členové vašeho týmu pracují. Můžete také vidět, kdo je přetížen prací a kdo může převzít několik dalších úkolů.
4. Komunikujte se svým týmem v reálném čase
Jak tedy komunikovat o úkolech se svými zaměstnanci na dálku bez osobních rozhovorů?
Uvažujete o jejich nahrazení e-mailem?
Ne, to funguje jen v romantických komediích z 90. let! Nebo pokud jste nostalgický a zamilovaný.
A za den můžete absolvovat jen omezený počet videohovorů, aniž byste viděli něco, co už nikdy nebudete moci „odvidět“!
Naštěstí vám ClickUp tuto bolest ušetří!
Zapomeňte na e-mailovou schránku a místo toho chatujte v ClickUp!
V ClickUp má každý úkol vyhrazenou sekci pro komentáře, takže můžete o úkolu diskutovat v reálném čase.
Váš tým na dálku může dokonce sdílet soubory, odkazy a další důležité údaje v komentářích.
Ale počkejte, to není vše!
Můžete dokonce přidělovat komentáře členům svého virtuálního týmu, abyste se ujistili, že budou postupovat podle vašich pokynů!
Bonusový tip: ClickUp se integruje se Slackem!
14. „Nebude to trvat dlouho: Používejte časový tracker
Když pracujeme v kanceláři, neustále sledujeme hodiny.
Ať už je to 5 minut před polední přestávkou nebo 20 minut před koncem pracovní doby, vždy si uvědomujeme, jak čas ubíhá.
Ale když pracujete z domova, čas ztrácí veškerý význam.
Nevíme, kolik je hodin, jaký je den ani týden!
A pokud patříte mezi geniální programátory, může se to stát i vám!
Výsledkem může být, že budete pracovat 12–13 hodin denně, aniž byste si toho všimli!
To je problém, protože pravidelné přesčasy vám mohou doslova zlomit srdce!
Sledování času vám nejen pomůže předejít vyhoření, ale také vám pomůže dodržovat pracovní dobu.
Jak na to?
Rozšíření ClickUp pro Chrome vám umožňuje sledovat čas strávený nad vašimi úkoly.
Stačí vytvořit úkol v ClickUp a začít sledovat!
Můžete si dokonce nastavit odhadovaný čas pro daný úkol, abyste nestrávili příliš mnoho času prací.
Už používáte nástroj pro sledování času?
ClickUp je integrován s mnoha nástroji pro sledování času, včetně Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely a dalších. Díky tomu můžete vždy spravovat čas, který věnujete svým projektům!
15. „Chci vám říct“: Komunikujte se svým týmem pravidelně
Sociální izolace neznamená, že se musíte zavřít ve své žluté ponorce!
Osamělost v práci může negativně ovlivnit vaši produktivitu, kreativitu a schopnost rozhodovat se.
Nyní je více než kdy jindy důležité udržovat kontakty se svými kolegy, kteří také pracují na dálku.
K pořádání schůzek se svým týmem používejte nástroje jako Google Hangouts (nyní Google Meet) a Zoom ( integrovaný s ClickUp ).
Zkuste každý den uskutečnit videohovor – i když jen na 5 minut, abyste zkontrolovali pokrok a pohodu týmu.
Nebudete věřit, jaký rozdíl to může znamenat!
Závěr
Bez ohledu na to, jak velká nebo malá je vaše firma – práce na dálku je na pořadu dne pro všechny.
A protože situaci nemůžeme změnit, měli bychom ji prostě nechat být.
Nechat věci plynout však neznamená, že nemůžeme být produktivní.
„Představte si všechny lidi
Pracujte z domova v klidu!
Pokud se budete řídit těmito tipy a nápady pro práci z domova, můžete být produktivnější než kdykoli předtím.
Ale s domácí kanceláří to samo o sobě nezvládnete... potřebujete k tomu nějaké bezplatné nástroje pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp. Má všechny funkce, které potřebujete pro správu práce na dálku, ukládání nápadů, vedení podniku a správu zaměstnanců pracujících na dálku!
Proč tedy nenechat ClickUp být Paulem McCartneym pro vašeho Johna Lennona a nechat vaši produktivitu vzletět?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!