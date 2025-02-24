Cíle vs. záměry: Co to je a jak je používat

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co jsou cíle?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Cíl je požadovaný výsledek, kterého chcete dosáhnout. "}},{"@type":"Question","name":"Co jsou záměry?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Záměry definují, co musí váš tým udělat, aby dosáhl cíle. "}},{"@type":"Question","name":"Jak se cíle liší od úkolů?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Cíle mají mnohem širší rozsah a delší časový rámec než úkoly. "}},{"@type":"Question","name":"Jak cíle a úkoly spolupracují?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Po stanovení cílů je třeba definovat cíle, které vašemu týmu pomohou je dosáhnout. "}}]}
Jste připraveni se dozvědět více o rozdílu mezi cíli a záměry?
Stanovení cílů a záměrů může mít podobný proces, ale ke každému z nich je třeba přistupovat odlišně.
V tomto článku vám pomůžeme vyřešit debatu o rozdílu mezi cílem a záměrem tím, že zdůrazníme rozdíly mezi nimi, jak spolu fungují a jaký je nejlepší nástroj, který vám pomůže sledovat obojí!
Pojďme na to.
Co jsou cíle?
Cíl je požadovaný výsledek, kterého chcete dosáhnout.
Cíle společnosti jsou kompasem – dávají vašemu týmu představu o tom, čeho musí dosáhnout a jakým směrem se musí ubírat.
V zásadě se jedná o obecné záměry společnosti, které mohou pomoci při formulování jejího poslání. Pomáhají vám soustředit se na to, čeho chcete dosáhnout.
Cíle orientované na výsledek se však zabývají pouze konečnými výsledky – neříkají vám, jak se k nim dostanete.
To ale neznamená, že stanovení cílů není důležité!
Stanovení cílů je velmi důležité, protože pomáhá vašemu týmu soustředit se na to, čeho chce dosáhnout, a poskytuje mu jasný přehled o všem, což zvyšuje jeho motivaci a produktivitu!
Co jsou cíle?
Cíle definují, co musí váš tým udělat, aby dosáhl cíle.
Jedná se o konkrétní měřitelné výroky, které stanovují cíl, kterého má váš tým dosáhnout.
Jinými slovy, mění cíle orientované na výsledek na cíle orientované na proces, aby bylo možné měřit dosažené úspěchy ve správném směru.
Například:
Řekněme, že chcete zvýšit příjmy svého podniku.
Jedním z vašich marketingových cílů je zvýšit počet zákazníků o 20 %.
V tomto případě je vaším cílem zvýšit tržby, zatímco vaším úkolem by bylo zvýšit počet zákazníků o 20 %!
Cíle a záměry: Jaké jsou hlavní rozdíly?
Hlavní rozdíl mezi cíli a záměry spočívá v tom, že cíle mají širší rozsah a pomáhají vytvářet vizi a směr, zatímco záměry jsou konkrétnější a popisují konkrétní kroky k dosažení konečného výsledku.
Zde je několik hlavních rozdílů mezi cíli a záměry:
1. Rozsah
Cíle:
Cíle jsou poměrně obecnější pojmy, takže jejich rozsah může být široký.
V některých případech se nemusí omezovat pouze na tým nebo projekt – široké, na výsledky orientované cíle může sledovat dokonce celá organizace!
Například:
Pokud je konečným cílem pouze vydělat více peněz, všichni členové organizace mohou sjednotit své úsilí k dosažení tohoto cíle.
Cíle:
Cíle projektu jsou konkrétnější než záměry a obvykle se vztahují k jednomu konkrétnímu procesu, například prodeji a marketingu.
Například:
Pokud mluvíme o cílech v oblasti prodeje a marketingu, můžete mít procesní cíle, jako je například 20% nárůst počtu potenciálních zákazníků ve vašem prodejním trychtýři.
2. Časový rámec
Cíle:
Cíle organizace mají delší časový rámec než záměry.
Například ideální časový rámec pro cíle společnosti z žebříčku Fortune 500 je přibližně tři až pět let, zatímco školy a instituce předškolního vzdělávání upřednostňují roční cíle.
Cíle:
Účinné cíle mají konkrétní cíl, který je stanoven na krátkodobé nebo střednědobé období.
Například běžné krátkodobé cíle mohou trvat až jedno finanční čtvrtletí. Váš tým musí spěchat, aby splnil vaše cíle v tomto časovém rámci.
Zde je praktická tabulka pro porovnání cílů a záměrů.
|Cíle
|Cíle
|Rozsah
|Obecná, široká tvrzení
|Úzké, konkrétní cíle
|Specifičnost
|Celkový požadovaný výsledek
|Konkrétní kroky
|Měření
|Pravděpodobně podle čtvrtletí nebo let
|Pravděpodobně podle dne, týdne nebo měsíce
|Časová osa
|Dlouhodobé
|Krátkodobé nebo střednědobé
|Strategie
|Užitečné pro stanovení směru nebo vize
|Užitečné pro plánování kroků vedoucích k konečnému výsledku.
|Číslo
|Omezený počet cílů pro jednotlivé kategorie podnikání
|Více záměrů pro jeden cíl nebo proces
Cíle a záměry: Jak fungují společně?
Pokud máte cíle, ale žádné měřitelné záměry, které by je podporovaly, nebudete moci ochutnat sladkou chuť úspěchu (a nadšení)!
Zde je návod, jak může vaše firma využít cíle a záměry společně, aby vám pomohly dosáhnout úspěchu:
Společné používání cílů a záměrů – Krok 1: Stanovte si cíle
Vaše obchodní cíle by měly být v souladu s posláním vaší společnosti. Tím zajistíte, že vaše cíle budou relevantní a srozumitelné pro vaše zákazníky a zaměstnance. A jakmile toho dosáhnete, vaše týmy by měly být motivovány ke spolupráci a společnému dosažení cíle!
Například:
- Startup může být například: Identifikace vhodnosti produktu pro trh (Podívejte se, jak tento startup používá ClickUp ke sledování OKR!)
- Příkladem z žebříčku Fortune 500 může být: Expandovat na trh jihovýchodní Asie.
Ale nestačí jen definovat soubor cílů pro vaše podnikání.
Jakmile dokončíte stanovení cílů, je třeba je rozdělit na měřitelné záměry:
Společné používání cílů a záměrů – Krok 2: Vytvořte cíle SMART
Po stanovení cílů je třeba definovat záměry, které vašemu týmu pomohou tyto cíle dosáhnout.
Při stanovování cílů je však třeba dodržovat několik pravidel.
Stačí si vytvořit cíle SMART!
A ano, to znamená, že vaše cíle musí být rozumnější, ale je v tom ještě něco víc:
S. M. A. R. T je zkratka, která znamená, že vaše cíle by měly být Specifické, Měřitelné, Adostiupné, Relevantní a Timově ohraničené.
Určitě jste už slyšeli o cílech SMART, tak proč je nazýváme cíli SMART?
Vše záleží na kontextu.
Mluvíme o cílech a záměrech a zmínili jsme, že záměry jsou to, co musíte udělat, abyste dosáhli svých cílů. Proto má smysl mluvit spíše o záměrech SMART.
Podívejme se na tento proces v praxi:
1. Konkrétní cíle
Konkrétní cíl je: Zvýšit prodej „Rum Ham“ novým zákazníkům (sporné rozhodnutí, ale alespoň je konkrétní!).
2. Měřitelné cíle
Měli byste také být schopni sledovat pokrok svých cílů a hlavních milníků v podnikání.
Proč?
Jak jinak byste mohli ověřit, zda jste na správné cestě, nebo ne?!
Zatímco „zvýšit prodej rumové šunky“ je dobrý cíl, nemá jasně definované měřítko.
Měřitelným cílem by bylo zvýšit prodej novým zákazníkům o 200 %.
3. Dosažitelné cíle
Váš cíl by měl být také založen na realitě.
Bylo by sice hezké zvýšit tržby o 200 %, ale firma prostě nemá dostatek zaměstnanců, kteří by produkt propagovali.
V tomto případě je dosažitelnější cílem: Zvýšit prodej novým zákazníkům o 30 %.
4. Relevantní cíle
Chytré cíle musí být důležité pro poslání podniku. Cíle by měly být vždy spojeny s něčím, co může pomoci růstu podniku, zlepšení spokojenosti zákazníků atd.
Řekněme, že provozujete SaaS podnikání. Možná byste si měli dvakrát rozmyslet, zda zavést služby, které vyžadují lidský zásah. To nesouvisí s tím, jak fungují modely růstu SaaS, a naznačuje to, že vám chybí buď produkt-trhová kompatibilita, nebo škálovatelná strategie růstu.
5. Časově ohraničené cíle
Cíle nemohou trvat věčně.
Musíte si pro ně stanovit termín, jinak se jimi budete neustále zabývat a ztratíte ze zřetele svůj cíl!
Konečný cíl SMART tedy zní:
Do října 2024 by se měl prodej novým zákazníkům zvýšit o 30 %.
Díky chytrému cíli tak váš tým přesně ví, co má dělat a jak to má dělat.
Společné používání cílů a záměrů – Krok 3: Vytvořte strategie a taktiky
Jakmile stanovíte měřitelné cíle, váš tým musí přijít na to, jak těchto cílů dosáhnout a splnit vaše konečné záměry.
Zde přichází na řadu vaše cílová strategie.
Cílová strategie je série kroků nebo úkolů, které je třeba provést, aby bylo možné dosáhnout cíle nebo záměru.
Pamatujte, že ne každá strategie, kterou vyzkoušíte, bude fungovat – je na vás, abyste vyzkoušeli různé strategie, dokud konečně nedosáhnete svého cíle.
A když splníte dostatek cílů, budete schopni dosáhnout svého celkového cíle!
Jak sledovat své cíle a záměry
Jakmile stanovíte obchodní cíle a záměry, musí váš tým společně pracovat na dosažení požadovaných výsledků.
Ale jak poznáte, že jste na správné cestě?
Když se plavíte lodí po neznámých vodách, potřebujete průvodce, který vám pomůže zjistit, kde se nacházíte!
Nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, vám pomůže vyvinout a sledovat vaše procesně orientované cíle a záměry. To vám pomůže měřit minulé výkony a udržet všechny na stejné vlně.
Co je ClickUp ?
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro vzdálené řízení projektů na světě. Používá ho více než 200 000 týmů po celém světě, včetně startupů a velkých korporací.
Obsahuje všechny funkce, které potřebujete k snadnému vytváření a správě svých cílů a záměrů!
Podívejme se na to blíže:
Typy cílů v ClickUp
Ať už se zabýváte čímkoli a máte jakékoli obchodní cíle, ClickUp vám s nimi pomůže.
Zde je několik typů smysluplných cílů, které můžete vytvořit a sledovat v ClickUp:
- Cíle týmu
- Cíle sprintu
- Osobní cíle
- OKR
1. Týmové cíle
Chcete, aby se váš tým více snažil a byl produktivnější?
Vyzkoušejte funkci Team Goals od ClickUp.
V ClickUp jsou cíle nadřazené pojmy, které lze rozdělit na menší konkrétní úkoly.
Tyto cíle jsou snadno měřitelné a jejich splněním také splníte svůj cíl.
Při používání ClickUp jsou tedy cíle v podstatě záměry, které vám pomáhají dosáhnout vašich cílů!
Zde je návod, jak můžete v ClickUp vytvářet a spravovat týmové cíle.
Krok 1
Klikněte na toto roztomilé tlačítko s trofejí v aplikaci ClickUp.
Poté jednoduše zadejte své cíle do okna Cíl, které se zobrazí.
Například konečným cílem vašeho týmu může být zvýšení prodeje o 15 %:
Krok 2
Poté, co stanovíte cíl, můžete jej přiřadit členům svého týmu.
Krok 3
Nyní, když jste si stanovili cíl, je čas vytvořit záměry.
V ClickUp je cíl = Target
Stačí tedy přidat své cíle, které vám pomohou dosáhnout měřitelných cílů.
A protože tyto cíle musíte měřit, můžete si vybrat z celé řady jednotek, jako jsou:
- Čísla: Jakákoli hodnota od 0 do nekonečna!
- Pravda/lež: Má splněnou nebo nesplněnou podmínku?
- Měna: Jakákoli částka peněz
- Úkoly: Úkol nebo seznam úkolů, které je třeba splnit.
Poté, co stanovíte jednotlivé cíle, můžete je přiřadit různým členům týmu!
Krok 4
Nyní můžete začít pracovat na každém cíli, abyste dosáhli svých měřitelných cílů a záměrů.
Pokaždé, když se váš tým přiblíží k jednomu ze svých projektových cílů, může aktualizovat údaje v rámci každého ze svých cílů ClickUp.
A teď přijde to nejlepší!
ClickUp automaticky vypočítává procentuální pokrok úkolů na základě cílů.
Tímto způsobem, kdykoli vy nebo váš tým aktualizujete jeden z cílů, vaše celkové záměry měří váš pokrok v reálném čase. To může členům vašeho týmu dodat motivaci, aby mohli dosáhnout více záměrů!
B. Sprintové cíle
ClickUp je také ideálním nástrojem, pokud řídíte agilní tým vývojářů softwaru.
Proč?
Pomocí ClickUp můžete sledovat průběh svých sprintů Agile a Scrum!
Ne, ne ten sprint!
Sprint je časové období, během kterého tým vývojářů softwaru vytvoří funkční model produktu.
Zde je návod, jak můžete sledovat sprintové cíle v ClickUp:
- Vytvořte si cíl
- Stanovte termín pro svůj sprintový cíl
- Definujte sadu cílů, které vám pomohou dosáhnout vašeho sprintového cíle.
- Přidejte tyto cíle jako úkoly
Nyní už stačí jen pokračovat v plnění svých cílů a můžete sledovat procentuální pokrok svého sprintového cíle v reálném čase!
C. Týdenní hodnotící tabulky
Většina nástrojů pro stanovení cílů vám umožňuje sledovat pouze vaše vlastní cíle a záměry.
ClickUp vám však umožňuje sledovat také individuální cíle členů vašeho týmu! V ClickUp může váš tým vytvářet týdenní cíle a úkoly, které je třeba splnit, a sdílet je s týmem.
Týdenní hodnotící karty pomáhají manažerům získat přehled o tom, na čem všichni pracují. Také uvidíte, jak každý přispívá k dosažení cíle.
To motivuje váš tým ke spolupráci a k dosažení měřitelnějších cílů!
Ale počkejte, scorecards nejsou jediným způsobem, jak mohou manažeři sledovat svůj tým!
Pomocí funkcí Box View a Profiles v ClickUp mohou sledovat, na jakých úkolech pracují členové jejich týmu.
D. Osobní cíle
ClickUp není určený jen pro podnikání.
ClickUp můžete použít také k vytvoření osobních cílů!
ClickUp vám umožňuje přizpůsobit oprávnění pro všechny vaše cíle a záměry. Můžete si vybrat, kdo může vaše cíle prohlížet nebo upravovat, nebo je můžete ponechat zcela soukromé.
Poznámka: Můžete dokonce přizpůsobit oprávnění pro cíl vašeho projektu. Tímto způsobem můžete přizpůsobit, co mohou určití členové týmu nebo klienti dělat, pokud jde o vaše cíle.
E. OKR
Čas na krátký kvíz:
Co mají společného Spotify, Netflix a Amazon?
Ne, není to tak, že by všechny snižovaly produktivitu!
Všechny 3 společnosti používají OKR!
Cíl a klíčové výsledky OKR jsou rámec pro stanovení cílů, který organizace používají k nastavení a měření cílů pro svou společnost a zaměstnance. Rozděluje každý cíl na sadu klíčových výsledků, které vám pomohou tento cíl splnit.
Rámec OKR se může zdát odstrašující, ale je to hračka.
Vše, co potřebujete, je ClickUp.
V terminologii OKR však cíle = záměry.
Pro lepší pochopení si prohlédněte tuto tabulku:
|Terminologie použitá v dosavadní části článku
|Terminologie ClickUp
|Terminologie OKR
|Cíle
|Cíle
|Zaměření
|Cíle
|Cíle
|Klíčové výsledky
- Když tedy nastavujete cíle v ClickUp, nastavujete si své OKR cíle.
- A když nastavujete své cíle v ClickUp, nastavujete také své klíčové výsledky.
Kromě této změny názvu zůstává vše při starém!
Pokud se tedy chcete řídit přístupem OKR, stačí postupovat podle kroků, které jsme popsali v bodě Týmové cíle, a vše bude v pořádku!
Poznámka: OKR by neměly být zaměňovány s KPI (klíčovými ukazateli výkonnosti).
OKR vám pomáhají sledovat vaše cíle, zatímco výkonnostní ukazatele měří úspěšnost probíhajícího procesu.
Ale to ještě není vše!
Scrum masterové a agilní projektoví manažeři získají spoustu užitečných grafů, díky kterým mohou sledovat, jak se blíží ke svým cílům, například:
- Grafy Burn Up: zdůrazňují úkoly projektu, které váš vzdálený tým dosud dokončil
- Burndown grafy: zdůrazňují množství práce, které v projektu zbývá.
- Grafy rychlosti : určují míru dokončení úkolů vašeho týmu
- Kumulativní tok : vizualizuje průběh projektu v průběhu času.
Dobře, teď jsme hotovi.
Cíle vs. záměry Závěr
Ukončeme debatu o rozdílu mezi cílem a záměrem právě zde.
Cíle a záměry nejsou zaměnitelné pojmy.
Cíle jsou výsledky, kterých chcete dosáhnout, a záměry vám pomáhají zjistit, jak jich dosáhnout.
K úspěchu však potřebujete oba.
Vytvoření chytrých cílů a záměrů pro vaši společnost může vašemu týmu dodat potřebnou motivaci!
Pamatujte však, že když si stanovíte cíle a záměry, potřebujete také způsob, jak je sledovat.
A protože nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, mají spoustu funkcí pro správu vašich obchodních a osobních cílů, proč je nevyzkoušet a neotestovat si je ještě dnes zdarma!
