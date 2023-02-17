<strong>Jak společnosti udržují zaměstnance pracující na dálku motivované a produktivní</strong>

Práce na dálku je tu, aby zůstala. Výzkum společnosti Zippia z roku 2022 zjistil, že 26 % zaměstnanců v USA pracovalo na dálku, a to buď na plný, nebo na částečný úvazek.
Pandemie COVID-19 byla možná katalyzátorem pro to, že více Američanů pracuje z domova, ale tento trend si získal širokou popularitu. Podle údajů Census Bureau před pandemií pracovalo primárně na dálku nebo z domova pouze 5,7 % amerických pracovníků. Zippia odhaduje, že do roku 2025 bude na dálku pracovat 36,2 milionu Američanů.
Společnost ClickUp zkoumala způsoby, jakými organizace zvyšují produktivitu zaměstnanců pracujících na dálku, a využila dabei poznatky společností McKinsey, Harvard Business Review, PwC, Gallup a zpravodajství.
Stejná zpráva společnosti Zippia zjistila, že více než 90 % zaměstnanců pracujících na dálku uvádí, že jejich pracovní produktivita zůstala stejná nebo se zvýšila od té doby, co opustili tradiční kancelář. Vzhledem k tomu, že drtivá většina zaměstnanců v USA dává přednost práci na dálku, společnosti hledají nové způsoby, jak udržet zaměstnance motivované a soustředěné.
Za tímto účelem společnosti mění způsob, jakým jsou zaměstnanci pracující na dálku přijímáni, školeni, povyšováni a jakým jim je poskytována zpětná vazba.
Čtěte dál a zjistěte, co zaměstnavatelé dělají, aby byli jejich zaměstnanci spokojení a efektivní, zatímco práce na dálku v USA stále roste.
Restrukturalizace náboru a přijímání zaměstnanců
Výběr uchazečů může být jednou z nejčasově náročnějších částí práce náboráře.
Třetina organizací kompletně přepracovala své náborové procesy, aby se lépe připravila na najímání zaměstnanců pracujících na dálku. Tento poměr je ještě vyšší u společností, které zaznamenaly vyšší nárůst produktivity.
Mnohé z těchto změn zahrnovaly nové způsoby využití technologií, včetně virtuálních pohovorů namísto osobních setkání. Společnosti také rozšířily geografický dosah svých pracovních nabídek, protože práce na dálku jim umožňuje rozšířit okruh uchazečů o vysoce kvalifikované osoby, které splňují všechny jejich požadavky, ale žijí jinde.
Zpráva společností Accenture a Harvard Business School zjistila, že většina firem (90 %) vyzkoušela automatizované hodnocení životopisů uchazečů. 85 % náborářů však uvedlo, že to nepomohlo najít nejlepší uchazeče a hledání naopak ztížilo.
Společnosti mohou doladit nastavení automatizace, aby zabránily vyloučení vysoce kvalifikovaných uchazečů, jejichž životopisy přesně neodpovídají popisu pracovní pozice.
Podpora komunikace
Zmíněná zpráva společnosti Zippia ukázala, že 1 z 5 zaměstnanců pracujících na dálku uvádí izolaci jako největší nevýhodu práce na dálku.
Podpora komunikace mezi pracovníky na dálku je pro společnosti klíčová, aby udržely vysokou produktivitu a spokojenost zaměstnanců. Společnosti, které využívají platformy pro okamžité zasílání zpráv, jako je Slack, umožňují pracovníkům na dálku spolupracovat a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase.
Komunikace je obousměrná; společnosti by měly zajistit, aby se pracovníci na dálku cítili oprávněni se vyjadřovat. Někteří pracovníci na dálku preferují telefonické hovory, zatímco jiní mají rádi videohovory nebo instant messaging. Pokud si management udělá čas na to, aby zjistil, který způsob komunikace nejlépe vyhovuje jednotlivým zaměstnancům, může to pomoci udržet vysokou produktivitu.
Kreativní způsob, jak sdělit zaměstnancům jejich úspěchy a výsledky, například doručením pizzy nebo dortu, je dalším způsobem, jak mohou manažeři projevit své uznání zaměstnancům na dálku.
Školení manažerů v oblasti vedení zaměstnanců na dálku
Studie Harvardu z roku 2020 zjistila, že 40 % manažerů se cítilo nepřipraveno řídit tým na dálku a ještě více z nich mělo potíže udržet motivaci členů svého týmu při práci na dálku.
„Školení manažerů je klíčové pro udržení zapojení, motivace a produktivity zaměstnanců“ v roce 2023, řekl David Hassell, generální ředitel platformy pro řízení výkonu 15Five, společnosti Society for Human Resource Management.
Manažeři se musí naučit, jak komunikovat se zaměstnanci, stanovit jasná očekávání a zprostředkovat firemní kulturu, když není možná osobní interakce.
Mikromanagement může ve skutečnosti snížit produktivitu a morálku zaměstnanců pracujících na dálku. Školení managementu učí vedoucí pracovníky, jak rozpoznat sklony k mikromanagementu, než se stanou problémem.
Manažeři pracující na dálku by se měli méně soustředit na to, aby byli ve stejném prostoru jako jejich zaměstnanci, a více na požadované výsledky, řekl pro Employee Benefit News HubSpot provozní manažer společnosti HubSpot, která je z velké části hybridní firmou.
Podpora sebeřízení
Podpora sebekontroly u zaměstnanců pracujících na dálku zvyšuje jejich zodpovědnost a efektivitu.
Zaměstnanci, kteří jsou schopni řídit sami sebe na pracovišti i v osobním životě, jsou často produktivnější než ti, kteří potřebují více podpory.
Manažeři musí zaměstnance pracující na dálku povzbuzovat k budování silného sebeuvědomění, aby mohli identifikovat, jak uvažují, cítí a jednají v různých situacích.
„Sebeuvědomění je super síla… V čem jsem silná a v čem nejsem silná? … Uvědomuji si, že mám mezery a že bych je měla zaplnit, místo abych jen přiváděla další lidi se stejnými zkušenostmi a vzděláním,“ řekla Heidi Hauver, viceprezidentka pro lidské zdroje ve společnosti ShinyDocs zabývající se správou dat, společnosti Fellow zabývající se spoluprací.
Další strategií, kterou společnosti používají k podpoře seberegulace u zaměstnanců pracujících na dálku, je poskytnutí autonomie při rozhodování a převzetí odpovědnosti za jejich úspěch.
Poskytování a vyžadování časté zpětné vazby
Každý chce mít pocit, že je za dobře odvedenou práci oceněn. Pracovníci na dálku nejsou výjimkou.
Zaměstnanci by měli mít pocit, že jejich nápady a názory jsou důležité. Manažeři by měli podporovat oboustrannou komunikaci se zaměstnanci pracujícími na dálku tím, že budou aktivně naslouchat jejich obavám a nápadům. Poskytování pravidelné zpětné vazby je stejně důležité jako umožnění zaměstnancům podávat své připomínky vedení.
Pracovníci na dálku uvádějí menší pracovní vyhoření a nacházejí ve své práci větší smysl, když je vedení povzbuzuje k tomu, aby kladli promyšlené otázky a často žádali o zpětnou vazbu. Jednoduchá otázka „Jak se máte?“ je snadným způsobem, jak zlepšit výkonnost pracovníků na dálku.
Maximalizujte výkon a zvyšte morálku pomocí softwaru pro řízení projektů
Hostující autor: Aubrey Jane McClaine