10 nejlepších flexibilních softwarových nástrojů pro hybridní práci v roce 2025

Hybridní pracovní prostředí je ideálním kompromisem mezi tradičními dny strávenými výhradně v kanceláři a novějším trendem práce z domova.
Tento funkční týmový model podporuje zaměstnance pracující v kanceláři, na dálku i na cestách, čímž výrazně zlepšuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a snižuje fluktuaci zaměstnanců.
Přechod však může být náročný. Bez správného softwaru, který podporuje hybridní styl práce, může nastavení způsobit výrazné odpojení mezi týmy, což vede ke špatnému monitorování úkolů a snížené odpovědnosti. Synchronizace pracovních postupů, aby se zabránilo překrývání, byla další bolestí hlavy.
To, co učinilo tento model kanceláře skutečně proveditelným – a přijatelným – je hybridní software pro pracoviště.
Hybridní pracovní software překlenuje komunikační a kolaborační mezery mezi zaměstnanci v kanceláři a zaměstnanci pracujícími na dálku. Se správným nástrojem můžete snadno vytvořit produktivní virtuální kancelářský prostor a synchronizovat svůj tým bez námahy.
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších hybridních pracovních nástrojů. Prozkoumejte jejich funkce a ceny a vyberte ten, který udrží vaše zaměstnance zapojené a produktivní. ?
Co je hybridní pracovní software?
Software pro hybridní práci spojuje váš vzdálený tým díky funkcím navrženým pro nasazení a efektivní správu hybridní pracovní síly. Tyto digitální nástroje usnadňují vzdálenou spolupráci a optimalizaci procesů pro zaměstnance. Manažeři zase získávají praktické nástroje pro optimalizaci prostoru a zapojení zaměstnanců, a to vše na jedné platformě.
Hybridní pracovní kultura označuje uspořádání, které klade na první místo lidi , kdy zaměstnanci rozdělují svůj čas mezi práci z domova a v kanceláři. Na rozdíl od práce na dálku, kdy všichni zaměstnanci pracují z domova nebo v coworkingovém prostoru, mají hybridní modely tendenci mít nepředvídatelnější pracovní postupy. Výsledkem je, že úspěšní manažeři hybridních pracovních prostorů volí softwarové nástroje, které nabízejí:
- Možnosti spolupráce v reálném čase: Správný hybridní software obsahuje nástroje, jako jsou digitální tabule a instant messengery, které umožňují plynulou spolupráci mezi rozptýlenými týmy.
- Sjednocená správa dokumentů: Produkt by měl pomoci vytvořit centrální úložiště firemních dokumentů, které bude snadno přístupné oprávněným zaměstnancům.
- Integrace: Software by měl podporovat integraci s oblíbenými pracovními aplikacemi, aby umožňoval plynulou výměnu informací bez nutnosti přecházet mezi platformami.
- Komplexní přehledové panely: Vedoucí týmů a manažeři potřebují přehledové panely, aby měli celkový přehled o pracovních postupech týmu, což jim umožňuje kontrolovat pracovní vytížení, odstraňovat nadbytečné úkony a optimalizovat procesy.
- Funkce sledování výkonu: Ujistěte se, že software podporuje sledování stavu projektů, aktualizací a výstupů. Například integrovaný nástroj pro sledování času vám pomůže zajistit, aby zaměstnanci plnili své pracovní povinnosti.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro hybridní pracoviště
Vzhledem k tomu, že společnosti a zaměstnanci neustále hledají větší flexibilitu ve svém každodenním životě, zaznamenáte nárůst počtu hybridních pracovních nástrojů vstupujících na trh. Některé z nich jsou komplexní řešení, zatímco jiné nabízejí konkrétní služby, jako je rezervace pracovních stolů nebo videokonference.
Vybrali jsme 10 nejlepších hybridních pracovních nástrojů pro překonání provozních výzev distribuovaných týmů. ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu úkolů a práce nabitá funkcemi, které pomáhají vašim týmům v kanceláři i na dálku zůstat neustále v synchronizaci.
Tato dynamická platforma centralizuje veškerou vaši práci napříč aplikacemi, zvyšuje produktivitu zaměstnanců a zcela zjednodušuje všechny vaše strategie řízení projektů – ať už se tým schází osobně, z domova nebo zcela asynchronně. Plánujte časové osy a výstupy podle dostupnosti týmu, přidělujte, upravujte a sledujte pracovní zátěž a využívejte vestavěné komunikační funkce na podporu asynchronní práce.
A pokud váš hybridní tým hledá funkce pro spolupráci v reálném čase, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. Využijte ClickUp Whiteboards pro vizuální brainstorming a proměňte nápady v koordinované akční plány díky možnosti přeměnit jakýkoli objekt na vaší tabuli přímo na sledovatelný úkol. Navíc společná živá editace v ClickUp Docs umožňuje týmu pracovat společně, aniž by se překrývali!
Od vytváření centralizovaných znalostních bází po budování agilních pracovních postupů – ClickUp zvládne vše.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrovaný software pro digitální tabule, který propojuje nápady přímo s vašimi pracovními postupy.
- Dynamický editor dokumentů s bohatými styly, vnořenými stránkami a možnostmi vkládání
- Více než 1 000 integrací s dalšími pracovními nástroji, včetně Loom, Zoom, Miro a Slack.
- Dashboardy a reporty, které vám poskytnou cenné informace o postupu vašeho projektu.
- Více než 15 přizpůsobitelných pracovních zobrazení pro vizualizaci vašich projektů ze všech úhlů
- Funkce pro správu a optimalizaci pracovního zatížení
- Škálovatelná hierarchická infrastruktura
- ClickUp Automations pro eliminaci opakujících se nebo rutinních úkolů
- Předem připravené šablony pro spolupráci hybridních týmů. Začněte s šablonou plánu práce na dálku od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlý seznam funkcí může pro nové uživatele představovat určitou překážku při osvojování si programu.
- Nelze uzamknout widgety na řídicích panelech
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Envoy
Říci, že přidělování kancelářských prostor je pro manažery hybridních týmů frustrující úkol, by bylo slabé slovo. ?
Udržujte pracovní toky hybridních týmů v chodu díky praktickému řízení prostoru od Envoy. Tato platforma pro pracovní prostory nabízí nástroje pro samoobslužné plánování a rezervaci pracovních stolů pro zaměstnance a návštěvníky.
Návštěvníci z týmu si mohou rezervovat stůl na hodinu, den nebo týden. Správce řídí přidělování podle dostupnosti a zajišťuje vybavení.
Ušetřete prostor a minimalizujte náklady na nájemné pomocí Occupancy Dashboard, který sleduje přítomnost na pracovišti a využití pracovního prostoru.
Envoy také pomáhá koordinovat hybridní pracovní rozvrhy, identifikovat rušivé vlivy na pracovišti, zasílat oznámení a vytvářet mapy pracoviště pro snazší orientaci.
Pokud vaše společnost zajišťuje fyzické doručování zásilek, oceníte možnosti správy pošty od společnosti Envoy. Stačí naskenovat balíček a Envoy okamžitě identifikuje a informuje příjemce.
Nejlepší funkce Envoy
- Rezervace stolů pro správu prostoru
- Podporuje koordinaci plánů
- Mapy pracovišť
- Nástroje pro správu pošty
Omezení Envoy
- Omezená přizpůsobivost specifickým potřebám společnosti
- Relativně vysoké ceny
Ceny Envoy
- Workplace Standard: 3 $/měsíc na uživatele
- Workplace Premium: 5 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Envoy
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
3. Tribeloo
Tribeloo je další hybridní software pro kancelářské prostory, který zaujme svými možnostmi rezervace pracovních stolů.
Stejně jako Envoy umožňuje Tribeloo zaměstnancům předem si rezervovat stůl před návštěvou kanceláře. Celý proces je velmi snadný – uživatel má přístup k funkcím rezervace prostřednictvím:
- Pomocí webové nebo mobilní aplikace Tribeloo
- Integrace Tribeloo s Outlookem nebo Google Kalendářem (nebo doplňkem)
Každá změna v osobních kalendářích se automaticky synchronizuje také s Tribeloo!
Platforma vám umožňuje vytvářet sousedství pro lidi ze stejného týmu, aby mohli sedět pohromadě a spolupracovat. Přizpůsobujte a optimalizujte půdorysy za běhu tím, že zkontrolujete, které kancelářské prostory jsou nadměrně nebo nedostatečně využívány.
Tribeloo nabízí praktické možnosti personalizace, jako je zajištění pevných pracovních stolů, vyhledávání kolegů, nastavení soukromých rezervací a zadávání speciálních požadavků (například zajištění cateringu nebo tabule v prostoru). Prostřednictvím aplikace můžete také nahlásit problémy s rezervací.
Nejlepší funkce Tribeloo
- Hladká rezervace pracovních stolů
- Sousedství týmů
- Přizpůsobení půdorysů
- Snadné hlášení problémů
Omezení Tribeloo
- Někteří uživatelé považují rozhraní za mírně zastaralé.
- Není možné deaktivovat nepotřebné funkce (například novinky), které zabírají místo na obrazovce.
Ceny Tribeloo
- Starter: 3,00 €/měsíc na uživatele
- Pro: 3,75 €/měsíc na uživatele
- Premium: 4,00 € za měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Tribeloo
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
4. Hostitel: CBRE
CBRE, zkratka pro Coldwell Banker Richard Ellis, je realitní a investiční společnost, která globálně nabízí služby pro nájemce kancelářských prostor.
Jeho jedinečný produkt Host umožňuje společnostem pronajímat, leasingovat nebo investovat do škálovatelných pracovišť, aby vyhověly měnícím se požadavkům hybridních týmů. Pracovní prostor spravovaný Hostem je vybaven standardními technologickými a pohostinskými funkcemi, takže se nemusíte starat o údržbu kancelářských prostor.
Díky mobilní aplikaci Host mohou členové vašeho týmu rezervovat stoly, konferenční místnosti a další prostory pro schůzky. Funkce Find Your Way poskytuje nezkušeným uživatelům podrobné pokyny, jak se dostat k určeným stolům, kancelářím a prostorům. ➡️
Integrujte aplikaci s Outlookem a Google Kalendářem, abyste sladili svůj rozvrh s rozvrhem svých kolegů. Můžete si navzájem označovat termíny v kalendářích a dostávat automatické připomenutí událostí v kanceláři, online událostí a hybridních schůzek.
Hostitel CBRE nejlepší funkce
- Globální služba rezervace pracovních stolů
- Podrobné pokyny k pracovnímu prostoru
- Integrace s Outlookem a Google Kalendářem
- Automatická připomenutí
Hostitelské omezení CBRE
- Aplikace je známá tím, že poměrně často dochází k jejímu selhání.
Ceny Host by CBRE
- Kontaktujte agenty Host pro všechny informace o cenách.
Hostitel podle hodnocení a recenzí CBRE (mobilní aplikace)
- Google Play: 5/5 (více než 40 recenzí)
- App Store: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
5. Robin
Robin je Batmanův pomocník, ale také název naší další oblíbené hybridní pracovní platformy! Její kouzlo spočívá ve čtyřech základních funkcích:
- Rezervace pracovních stolů
- Plánování místností
- Analýza pracoviště
- Budování komunity
Kdykoli se vaši zaměstnanci rozhodnou navštívit kancelář, stačí spustit aplikaci a rezervovat si volné místo nebo místnost. Současně mohou vidět, kdo je v kanceláři, a sdílet své rezervační údaje pro lepší koordinaci.
Platforma vám poskytuje přehled o kanceláři v reálném čase, který usnadňuje orientaci.
Využijte informace o rezervacích shromážděné v průběhu času k porozumění míře využití a plánování budoucích přidělení podle toho. Tyto poznatky vám také pomohou určit ideální čas pro teambuildingové aktivity, aniž by došlo k narušení práce.
S Robinem můžete sdílet oznámení, shromažďovat zpětnou vazbu od týmu a vyjednávat jednotné zásady hybridní práce.
Nejlepší funkce Robin
- Jednoduchá rezervace stolů a místností
- Informace o využití prostoru
- Přehledy kanceláří v reálném čase
- Standardní a prioritní oznámení
Omezení Robin
- Funkce vyhledávání na ploše postrádá funkčnost.
- Systém může občas vykazovat poruchy.
Ceny Robin
- Starter: Ceny na vyžádání
- Tým: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Robin
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
6. Zoom
Zoom se dostal do popředí zájmu, když týmy potřebovaly platformu pro virtuální schůzky v době, kdy byly osobní schůzky přísně zakázány. I když to (naštěstí) již neplatí, platforma se stále hojně používá k propojení geograficky rozptýlených týmů a poskytuje jim místo, kde mohou přijímat rozhodnutí, sdílet nápady nebo vést neformální rozhovory.
Naplánujte a realizujte schůzky několika kliknutími pomocí nástrojů pro videokonference této platformy. Díky funkcím, jako je potlačení šumu a plynulé přepínání mezi desktopovými a mobilními aplikacemi, můžete své virtuální schůzky pořádat kdekoli!
Zoom také vylepšuje audiovizuální zážitek vašeho týmu. Platforma například ukazuje, kdo právě mluví, což usnadňuje sledování schůzky. Díky možnostem sdílení obrazovky v reálném čase můžete podpořit diskutované téma vizuálními prvky ze svého zařízení.
Kromě videokonferencí a audio konferencí podporuje tato platforma spolupráci na pracovišti prostřednictvím Zoom Whiteboard, ankety, týmového chatu a sdílení souborů.
Nejlepší funkce Zoomu
- Video a audio schůzky
- Zoom Whiteboard pro vizuální spolupráci
- Snadné přepínání mezi stolním počítačem a mobilním zařízením
- Týmový chat
Omezení aplikace Zoom
- Aktuální ovládací panel může bránit nahrávání schůzek.
- Rozhraní může někdy vykazovat zpoždění.
Ceny Zoom
- Základní: 0 $
- Pro: 149,90 $/rok na uživatele
- Business: 199,90 $/rok na uživatele
- Business Plus: 250 $/rok na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 50 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
7. Miro
Miro je platforma pro vizuální spolupráci, která pomáhá vzdáleným a hybridním týmům s plánováním projektů, prototypováním, vytvářením vývojových diagramů a dalšími brainstormingovými aktivitami.
Digitální tabule Miro, nazývané Miro boards, poskytují vašemu týmu kompletní sadu nástrojů pro realizaci nových nápadů. Pište, kreslete, připojujte soubory a přidávejte poznámky a komentáře. Všechny tabule jsou aktualizovány v reálném čase, takže vaši kolegové mohou efektivně pracovat na projektech, ať už jsou od sebe vzdáleni dva nebo 20 000 kilometrů!
Miro je také vhodný pro asynchronní spolupráci. Sdílejte svou práci s členy týmu, manažery nebo zainteresovanými stranami a získejte schválení nebo podrobné návrhy bez nutnosti schůzek.
Díky více než 100 integracím můžete propojit své projekty, úkoly a dokumenty s Miro a sjednotit záložky prohlížeče. Více než 1 300 šablon platformy vám poskytuje hotové osnovy pro brainstorming a tvorbu nápadů v různých scénářích.
Nejlepší funkce Miro
- Digitální tabule
- Více než 100 integrací
- Více než 1 300 šablon pro různé případy použití
- Snadná hybridní komunikace prostřednictvím videa, chatů a prezentací
Omezení Miro
- Může docházet ke zpoždění, když je ovládací panel přeplněn uživateli.
- Textový nástroj má omezenou funkčnost.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
8. Harvest
Nikdo nemá tak hluboké problémy s důvěrou jako manažeři hybridní práce. Opravdu Bonnie dělá svou práci, nebo aktualizuje svůj Instagram z domova? A proč ještě není k dispozici týdenní zpráva Clydea? Hraje si se mnou? ?
Naštěstí můžete využít sílu hybridní práce díky transparentním záznamům produktivity.
Harvest se zaměřuje na sledování času – tato platforma vám umožňuje monitorovat čas strávený konkrétními úkoly a zajišťuje transparentnost pracovní doby.
Jako manažer oceníte analytické nástroje Harvest. Podrobné vizuální zprávy vám umožní porozumět pracovnímu vytížení týmu a přizpůsobit ho. Časové záznamy vám pomohou udržet projekty na správné cestě, odhadnout rozpočty a vytvořit přesné předpovědi pro podobné projekty v budoucnosti.
Proměňte zaznamenaný čas na faktury a odešlete je zákazníkům. Využijte integrace jako PayPal a Stripe ke sledování plateb od klientů!
Nejlepší funkce Harvest
- Pohodlné sledování času
- Komplexní zprávy
- Sledování rozpočtu
- Podpora fakturace a inkasa plateb
Omezení Harvest
- Někteří uživatelé považují ceny za relativně vysoké vzhledem k nabízeným funkcím.
- Časovače na pozadí mohou zůstat nepovšimnuty, což vede k nesprávným záznamům času.
Ceny Harvest
- Zdarma: 0 $
- Pro: 10,80 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
9. Loom
Nechte svůj hybridní tým rozkvétat s Loomem – prvotřídní asynchronní video platformou. ?
Komunikace v reálném čase a živé schůzky mohou být pro některé efektivní, pro jiné však rušivé. Loom má řešení – nahrávejte videa, aby si je vaši zaměstnanci mohli prohlédnout ve svém volném čase.
Pomocí asynchronních videí Loom můžete vysvětlit proces, provést prezentaci nebo dokonce pozdravit svůj tým. Nejlepší na tom je, že vaši zaměstnanci nemusí vytvářet účet ani se přihlašovat, aby si videa mohli prohlédnout!
Vytváření videí nemůže být jednodušší – stačí stisknout tlačítko nahrávání a vytvořit video. Hotové položky se automaticky nahrají na platformu. Sdílejte odkazy s příslušnými členy týmu – a hotovo!
Váš tým může reagovat na video a posílat komentáře s časovým razítkem, což podpoří konstruktivní diskusi.
Loom je fantastický nástroj pro školení nových členů týmu – místo toho, abyste je zahltili hromadou dokumentů, zkuste je seznámit s prostředím pomocí videoprůvodců a tutoriálů.
Nejlepší funkce Loom
- Asynchronní nahrávání videa
- Snadné sdílení odkazů
- Zapojení prostřednictvím komentářů a reakcí
- Vynikající pro zaškolování nových zaměstnanců
Omezení Loom
- Nenabízí pokročilé možnosti úpravy videa.
- Během nahrávání nelze ovládací prvky z obrazovky odstranit.
Ceny Loom
- Starter: 0 $
- Business: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
10. Slack
Slack byl vytvořen s jedinou myšlenkou – zjednodušit komunikaci v týmu. Tato platforma umožňuje vašim zaměstnancům komunikovat prostřednictvím kanálů, které fungují jako virtuální komunity pro chatování, reagování a zanechávání komentářů a sdílení souborů.
Jako správce můžete vytvářet veřejné kanály pro všechny členy týmu nebo soukromé kanály pro vybrané členy. Můžete dokonce komunikovat s konkrétními spolupracovníky prostřednictvím přímých zpráv.
Slack také usnadňuje distribuovaným týmům zjistit, kdy je kolega k dispozici pro práci, a to díky indikátorům online nebo offline a aktualizacím stavu. Další fantastickou funkcí je Slack Connect – ideální pro komunikaci s dodavateli, klienty a zainteresovanými stranami.
Jako manažer hybridního týmu oceníte také Slack Canvas, virtuální tabuli pro brainstorming a zefektivnění nápadů. Můžete také nahrávat a sdílet zvukové a video klipy pro asynchronní komunikaci. ?
Nejlepší funkce Slacku
- Veřejné a soukromé komunikační kanály
- Usnadňuje interakci s dodavateli
- Zobrazuje dostupnost členů týmu
- Podporuje asynchronní práci
Omezení Slacku
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Kvalita zvuku a videa by mohla být lepší.
Ceny Slacku
- Zdarma: 0 $
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Software pro hybridní práci: Zapojení nezapojených
Úspěšný hybridní model do značné míry závisí na kvalitě komunikace na pracovišti. Nezáleží na tom, zda jste v kanceláři, doma nebo pracujete z útulné plážové kavárny, pokud jsou všichni na stejné vlně a táhnou za jeden provaz. ?
Nástroje pro spolupráci na našem seznamu revolučním způsobem změnily tradiční pracovní prostředí tím, že udržují týmy ve spojení i bez fyzických kanceláří. Vyberte si platformu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a zajistěte, aby vaši kolegové byli vždy na stejné vlně, ať už jsou kdekoli! A pokud si nejste jisti, kde začít, začněte na začátku tohoto seznamu a vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.