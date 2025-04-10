10 nejlepších online platforem a aplikací pro virtuální schůzky v roce 2025

Znáte ten pocit, když jste uprostřed virtuální schůzky a všechno jde hladce?
Připojení je skvělé, nástroj pro videokonference je intuitivní (a nahrává a přepisuje schůzku), nikdo nemusí opakovaně ptát „Slyšíte mě?“ a vy se můžete soustředit na konverzaci, místo abyste se potýkali s technickými problémy nebo si dělali poznámky/zápisy ze schůzky.
Po vyzkoušení nespočtu platforem pro virtuální schůzky jsem konečně přišel na to, které nástroje pro schůzky mohou nabídnout takový zážitek. Moje priority jsou jednoduché: můj tým a já musíme být schopni sdílet nápady, spravovat úkoly a udržovat všechny na stejné vlně bez problémů.
Na základě našeho výzkumu jsem sestavil seznam 10 nejlepších softwarů pro virtuální schůzky. Pokud hledáte ideální platformu pro zlepšení vašich virtuálních interakcí, tyto doporučení vám pomohou učinit informované rozhodnutí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 10 nejlepších platforem pro virtuální schůzky, který vám pomůže vybrat ten správný nástroj pro potřeby vašeho týmu:
- ClickUp: Nejlepší celkově pro správu celého životního cyklu schůzek, od programů přes automatické zápisy ze schůzek až po následné kroky.
- Google Meet: Nejlepší pro spolupráci během schůzek díky funkcím, jako je virtuální zvedání ruky a breakout rooms (místnosti pro diskuze v menších skupinách).
- Microsoft Teams: Nejlepší pro uživatele ekosystému Microsoft, s integrovanou tabulí a editací dokumentů v reálném čase.
- Zoom: Nejlepší pro hladkou integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou ClickUp, Salesforce a další.
- Skype: Nejlepší z hlediska univerzálnosti, vhodný pro formální i neformální schůzky
- Slack: Nejlepší pro neformální setkání týmů, s jednoduchým nástrojem Huddles pro rychlé diskuse.
- Cisco WebEx: Nejlepší pro inkluzivitu, s technologií překladu v reálném čase a odstraňováním šumu
- GoTo Meeting: Nejlepší z hlediska ochrany soukromí a bezpečnosti, s ochranou heslem a funkcí Meeting Lock.
- TeamViewer: Nejlepší pro vzdálený přístup k zařízením, umožňuje IT podpoře vzdáleně řešit problémy.
- Zoho Meeting: Nejlepší pro webové konference specifické pro jednotlivá oddělení, s jednoduchou správou týmů a bezpečným hostováním.
Co byste měli hledat ve virtuálních platformách pro schůzky?
Při výběru platformy pro virtuální schůzky mám na paměti následující funkce – a vy byste měli také!
- Snadné použití: Nechci trávit drahocenný čas schůzek řešením technických problémů nebo prováděním ostatních složitými rozhraními. Proto hledám platformu, která je intuitivní a uživatelsky přívětivá.
- Spolehlivost: Není nic horšího než schůzka přerušená technickými problémy nebo problémy s připojením. Potřebuji software s osvědčenou spolehlivostí a minimálními/žádnými výpadky, aby vše fungovalo hladce.
- Integrace: Chci, aby se software dobře synchronizoval s dalšími nástroji, které denně používám, jako je kalendář, aplikace pro správu projektů, e-mail a další.
- Funkce pro spolupráci: Funkce podporující týmovou práci jsou nezbytností. Ať už se jedná o sdílení obrazovky, sdílení souborů, chat v reálném čase nebo virtuální tabule, nástroj musí zajistit, aby všichni členové mého vzdáleného týmu byli na stejné vlně.
- Automatické zápisy ze schůzek: Je pro mě obtížné soustředit se na schůzku, pokud si zároveň dělám poznámky. Je skvělé, když software dokáže automaticky shrnout klíčové body a úkoly. Šetří to čas a zajišťuje, že všichni mají jasný záznam ze schůzky.
- Připomenutí schůzek: Oceňuji platformy, které před začátkem týmových schůzek zasílají automatická připomenutí, takže já (a ostatní účastníci) dostaneme výzvu, abychom se připravili a připojili se včas. Snižuje to riziko zmeškání schůzek a spěchu na poslední chvíli.
10 nejlepších online platforem a aplikací pro virtuální schůzky
Na základě těchto kritérií jsou zde nejlepší platformy pro virtuální schůzky:
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro virtuální schůzky a komunikaci)
ClickUp je známý svými výkonnými nástroji pro správu projektů, ale umí mnohem víc. Se správnými integracemi se promění v bezproblémovou platformu pro virtuální schůzky, která vám pomůže spravovat vše od programů schůzek po následné kroky, a to vše na jednom místě.
Jako součást vzdáleného, mezifunkčního týmu je ClickUp doslova aplikací pro vše, co souvisí s prací, kombinující projektové řízení, správu znalostí a týmovou komunikaci, a to vše v jedné jednotné platformě využívající umělou inteligenci.
Schůzky nejsou kompletní bez mého praktického ClickUp AI Notetaker. Generuje perfektní přepis (a zvukový záznam) mé schůzky, shrnuje ji do stručných bodů a co je nejlepší, pomáhá mi převést diskutované akční body na úkoly, které mohu přiřadit, stanovit termíny a dokončit!
Jak to funguje:
S ClickUp AI Notetaker mohou vaše týmy:
- Shrnutí dlouhých poznámek ze schůzek: Umělá inteligence zpracovává dlouhé diskuse do stručných shrnutí a zdůrazňuje klíčové body.
- Vytvořte strukturovaný dokument se zápisem ze schůzky: Generuje přehledný dokument se zápisem, který lze snadno sdílet s členy týmu a zainteresovanými stranami pro další kroky.
- Zvýraznění termínů a úkolů: Umělá inteligence identifikuje úkoly, termíny a akce diskutované během schůzky, což usnadňuje jejich vyhledávání.
Díky automatizaci procesu přepisu pomáhá AI Notetaker týmům udržovat soulad a zajišťuje, že výsledky schůzek jsou jasně zdokumentovány a použitelné.
ClickUp Meetings je můj oblíbený nástroj pro organizaci různých aspektů souvisejících s videokonferencemi. Od brainstormingu před schůzkou přes zefektivnění asynchronní komunikace až po vytvoření bezproblémového videokonferenčního prostředí pomocí Zoomu – ClickUp mi pomáhá v každém kroku.
Dovolte mi, abych vám nastínil, jak můj tým a já používáme ClickUp pro naše virtuální schůzky:
Nastavte program schůzky
Před každou schůzkou používáme ClickUp Docs (společný virtuální dokument) k zaznamenání našich záměrů a cílů. Seznamujeme body, které budeme během schůzky projednávat, účastníky, čas schůzky a další relevantní informace.
ClickUp Docs nám pomáhá:
- Pracujte v reálném čase s členy vzdáleného týmu a vytvářejte program schůzek.
- Vytvořte si rychlé seznamy bodů k diskusi a odškrtávejte je, jak budeme jednotlivá témata probíráme.
- Formátujte program schůzky pomocí bohatých funkcí pro úpravy, jako jsou barevné kódování, nadpisy, tučné písmo, kurzíva, přeškrtnutí, banner a další.
- Komunikujte s účastníky schůzek nebo ostatními členy týmu pomocí přiřazených komentářů.
Když nemáme čas sestavit program schůzky od nuly, hodí se šablona programu schůzky od ClickUp.
Šablona agendy ClickUp
Šablona nabízí strukturovaný rámec pro zaznamenání klíčových prvků – typ schůzky, rozsah, místo, odkaz na schůzku, datum, čas, jména účastníků a jejich role a seznam účastníků.
Šablona agendy ClickUp nám umožňuje:
- Během schůzky se věnujte všem tématům
- Pomozte účastníkům se připravit tím, že jim poskytnete přehled bodů k diskusi.
- Vytvořte jasnou strukturu a průběh schůzky
- Podporujte aktivní zapojení všech účastníků
A to nejlepší? Šablona je plně přizpůsobitelná. Můžeme přidat vlastní pole a stavy podle potřeby a přizpůsobit je jakémukoli typu schůzky, ať už se jedná o interní schůzku, schůzku s klienty, investory nebo něco úplně jiného.
Integrace s aplikacemi pro schůzky a kalendář
Díky nativní integraci ClickUp s Zoomem mohu zahájit schůzku Zoom přímo z úkolu ClickUp.
Když schůzka začne, do komentářů k danému úkolu (odkud jsem schůzku zahájil) se automaticky vloží odkaz pro připojení, který informuje členy týmu, aby se připojili. Po skončení schůzky ClickUp přidá k úkolu další komentář. Komentář obsahuje podrobnosti o schůzce, jako je datum a čas, délka trvání, účastníci atd., a také volitelný odkaz na záznam.
Díky nativní integraci ClickUp s Google Kalendářem můžeme s mým týmem lépe spravovat naše schůzky.
Na jednom místě vidím všechny své nadcházející schůzky a termíny. Jakékoli změny v mém kalendáři Google se okamžitě promítnou do mých úkolů v ClickUp (a naopak), takže se mohu vyhnout kolizím v plánování a zůstat organizovaný.
Komunikujte asynchronně pomocí pokročilých nahrávek obrazovky
Pokud má člen týmu pochybnosti ohledně projektu a já potřebuji něco objasnit, již nemusím organizovat rychlé telefonáty nebo schůzky (pokud to není absolutně nezbytné).
Používám ClickUp Clips k nahrávání obrazovky spolu s audio nahrávkou, ve které vysvětluji nebo upřesňuji, co chci sdělit. Je to rychlé, efektivní a eliminuje to krátké schůzky, které zbytečně narušují můj rozvrh.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte si připomenutí a oznámení pro následné úkoly zmíněné během schůzky, aby vám nic neuniklo.
- Vytvořte automatizaci úkolů pro opakující se schůzky a zajistěte tak automatické plánování a sledování.
- Integrujte ClickUp s dalšími komunikačními a plánovacími nástroji, jako jsou Calendly, Slack a Gmail.
- Vytvářejte nové úkoly na základě diskusí z jednání, přiřazujte je členům týmu a stanovujte termíny pro sledování následných kroků.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí a možností přizpůsobení vyžaduje mírnou nauku.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Google Meet (nejlepší pro spolupráci během schůzek)
Používání Google Meet jako platformy pro online schůzky je skvělá zkušenost. Líbí se mi funkce pro spolupráci během schůzky, jako je virtuální zvednutí ruky, abych mohl mluvit nebo klást otázky, aniž bych přerušil aktuálního řečníka. Simuluje to skutečnou zkušenost z jednací místnosti.
Při pořádání schůzek mohu prezentovat snímky a určit spolumoderátora, který se se mnou bude podílet na prezentaci.
Pro brainstormingové sezení mi tento nástroj umožnil spustit jam s Google Jamboard přímo během schůzky a spolupracovat na virtuální tabuli. Jako moderátor jsem mohl během schůzky vytvářet breakout rooms, vybírat účastníky a usnadňovat cílené diskuse v menších skupinách.
Nejlepší funkce Google Meet
- Shromažďujte zpětnou vazbu v reálném čase pomocí ankety
- Pomocí zpráv o účasti můžete sledovat, kdo se schůzky zúčastnil a jak dlouho.
- Změňte pozadí a vytvořte během schůzek profesionální prostředí.
- Hromadné přijímání nebo odstraňování účastníků (součást funkcí pro správu hostitelů v Google Meet)
Omezení služby Google Meet
- Během dlouhých schůzek není možné organizovat chatové konverzace.
Ceny služby Google Meet
Přístup k funkcím Google Meet závisí na vaší edici Google Workspace.
- Business Starter: 2 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 9 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
(Zdroj: Capterra)
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
3. Microsoft Teams (nejlepší pro uživatele ekosystému Microsoft)
Microsoft Teams je spolehlivý nástroj pro virtuální schůzky, zejména pro ty, kteří jsou ponořeni do ekosystému Microsoft.
Při testování tohoto nástroje se mi líbilo, jak usnadňuje kreativní spolupráci. Je to díky Microsoft Whiteboards, které vám umožňují vizuálně brainstormovat a společně rozvíjet nápady při pořádání schůzek.
Další užitečnou funkcí je okamžitá úprava sešitů během schůzek pomocí Excel Live. Pomáhá spolupracovat na tabulkách a analyzovat data v reálném čase.
Když člen týmu hovoří nebo prezentuje, ostatní mohou posílat rychlé reakce, například emodži s palcem nahoru nebo tleskáním, což pomáhá řečníkovi odhadnout náladu ostatních.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Uživatelské rozhraní by mohlo být jednodušší a intuitivnější.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 1 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 2 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 10 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
4. Zoom (nejlepší pro hladkou integraci)
Zoom je již řadu let oblíbenou interní platformou pro online schůzky. Líbí se mi zobrazení více mluvčích, které mi umožňuje soustředit se na ty, kteří se aktivně účastní konverzace. Možnosti barev a umělou inteligencí podporovaná přizpůsobitelná virtuální pozadí přidávají zábavný osobní nádech, díky kterému jsou naše schůzky příjemnější.
Jednou z funkcí, která opravdu vyniká, je centralizovaný pohled. Můžu snadno přistupovat k záznamům schůzek a pomocí AI Companion rychle vyhledat důležité podrobnosti v poznámkách ze schůzek.
Pro větší pohodlí se Zoom hladce integruje s Microsoftem, Googlem, ClickUpem, Salesforce a HubSpotem. K Zoomu můžete připojit prakticky jakýkoli nástroj, který denně používáte, a zajistit tak hladkou a efektivní virtuální spolupráci.
Nejlepší funkce Zoom
- Efektivně spravujte plány pomocí integrovaného chatu, telefonu, e-mailu, kalendáře a plánovače.
- Připojte k pozvánce na schůzku materiály k předčtení a předem si s účastníky popovídejte v chatu.
- Spolupracujte během schůzky na předem sdílených materiálech
- Pokračujte tam, kde jste přestali, díky chatovacím kanálům, které zůstávají aktivní před, během i po schůzkách.
Omezení platformy Zoom
- Vysoce kvalitní audio a video schůzky mohou vyžadovat velkou šířku pásma, což může zpomalit jiné online aktivity.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 26,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
5. Skype (nejlepší pro svou univerzálnost)
Skype se osvědčuje pro vzdálenou spolupráci, ať už formální nebo neformální.
Ať už se jedná o individuální schůzku, týdenní poradu týmu, online školení nebo neformální měsíční chat, Skype je velmi univerzální. Zjistil jsem, že je snadné prezentovat PowerPointové snímky, nahrávat videozprávy a sdílet svou obrazovku během schůzek.
Jednou z funkcí, která se mi obzvláště líbila, byla možnost posílat pozvánky do chatu pomocí jedinečného odkazu. Díky tomu jsem mohl pozvat kohokoli k účasti na konverzaci, i když nepoužíval Skype.
Nejlepší funkce Skype
- Zůstaňte plně ponořeni do hovoru díky režimu celé obrazovky.
- Účastněte se týmových schůzek z mobilního zařízení nebo počítače
- Rozostřete pozadí, abyste udrželi pozornost na mluvčím.
- Spojte se najednou až se 100 lidmi
Omezení Skype
- Příležitostné zpoždění a přerušení hovoru
Ceny Skype
- Skype je zdarma pro jakoukoli interakci mezi uživateli SkypePlány Skype to phone vám umožňují volat do zahraničí přímo z telefonního čísla, i když druhá osoba nemá Skype.
Předplatné Skype pro telefony:
- Spojené státy: 3 $/měsíc
- Severní Amerika: 7 $/měsíc
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
6. Slack (nejlepší pro neformální setkání týmů)
Slack je skvělý pro asynchronní komunikaci, ale díky funkci „Huddles“ umožňuje také videohovory v reálném čase. Huddles začínají jako čistě zvukové konverzace, což usnadňuje rychlé a neformální diskuse. Pokud potřebujete hlubší spolupráci, stačí zapnout video a/nebo sdílet svou obrazovku.
Huddles od Slacku se hodí pro spontánní, neformální interakce týmu namísto formálních schůzek naplánovaných předem v kalendáři.
Líbila se mi také barevná pozadí, která dodávají schůzkám zábavnou a veselou atmosféru. Slack také zefektivňuje správu dokumentů. Veškeré odkazy, dokumenty a zprávy sdílené během schůzky se po jejím skončení automaticky ukládají, takže je snadné se k nim později vrátit a vyhledat důležité podrobnosti.
Nejlepší funkce Slacku
- Komunikujte během týmových schůzek pomocí reakcí, efektů a GIFů.
- Sdílejte poznámky, odkazy a soubory související s diskusí ve vyhrazeném vlákně zpráv.
- Spouštějte audio a video schůzky v kanálu Slack nebo prostřednictvím přímých zpráv.
- Zapněte živé titulky (k dispozici v angličtině)
Omezení Slacku
- Chybí formální prvky schůzek, jako jsou programy a pravidla pro účastníky.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 35 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
7. Cisco WebEx (nejlepší z hlediska inkluzivity)
Funkce překladu v reálném čase Cisco Webex, která podporuje více než 100 jazyků, činí schůzky mnohem inkluzivnějšími pro váš vícejazyčný tým.
Další funkcí, která mě zaujala, byla integrovaná technologie odstraňování šumu. Bez ohledu na to, jak hlučné bylo okolí, nemělo to žádný vliv na schůzku. Mohl jsem být na letišti nebo v rušné kavárně a kvalita zvuku zůstala čistá a profesionální.
Nejlepší funkce Cisco WebEx
- Vytvářejte interaktivní ankety a otázky a odpovědi, aby byly týmové schůzky poutavější.
- Přechod z počítače na telefon a do auta díky funkci Move to Mobile QR code a integraci Apple CarPlay.
- Posílejte reakce během schůzky pouhým pohybem prstu
- Automatické vytváření a zvýrazňování poznámek pomocí Webex Assistant
Omezení Cisco WebEx
- Není možné se přihlásit přímo z webového prohlížeče bez stažení desktopové aplikace.
Ceny Cisco WebEx
- Webex Free
- Webex Meet: 12 $/uživatel za měsíc
- Webex Suite: 22 $/uživatel za měsíc
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cisco WebEx
- G2: 4,3/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
8. GoTo Meeting (nejlepší z hlediska funkcí ochrany soukromí a zabezpečení)
Při vyzkoušení GoTo Meeting mě zaujaly možnosti tohoto nástroje chránit důvěrné schůzky heslem. Ovládací prvky pro ochranu soukromí jsou vynikající – konverzace zůstávají soukromé a funkce Meeting Lock je obzvláště užitečná. Umístí hosty do čekárny, dokud nejsem připraven je přijmout, což mi dává plnou kontrolu nad tím, kdo se schůzky zúčastní.
Velmi se mi líbila také flexibilita plně funkční mobilní aplikace, díky které se mohu připojit a vést týmové schůzky i na cestách. Ještě lepší je, že se můžete snadno připojit ke schůzkám, aniž byste museli stahovat aplikaci GoTo.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Komunikujte s členy týmu/klienty pomocí integrovaného chatu.
- Vytvářejte automatické nahrávky a přepisy schůzek
- Přizpůsobte si zasedací místnosti a dodáte tak virtuálním schůzkám osobní nádech.
- Před připojením se k schůzce otestujte a zkontrolujte webovou kameru.
Omezení GoTo Meeting
- Příležitostné zpoždění v kvalitě zvuku a videa
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 12 $/organizátor za měsíc (roční fakturace)
- Business: 16 $/organizátor za měsíc (roční fakturace)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
9. TeamViewer (nejlepší pro vzdálený přístup k zařízením)
TeamViewer Remote je platforma pro virtuální schůzky, která vám umožňuje vzdáleně řešit technické potíže. Díky bezpečnému vzdálenému přístupu může váš IT tým nebo důvěryhodný spolupracovník řešit a odstraňovat systémové chyby a dotazy týkající se softwaru, aniž by musel být na místě. Díky plynulému provozu můžete minimalizovat prostoje a rychle se vrátit k práci.
TeamViewer má ve svém portfoliu také nástroj pro videokonference: TeamViewer Meeting. Zatímco funkce vzdáleného přístupu je skvělým doplňkem pracovního postupu, funkce schůzek mi nepřipadala tak výkonná.
Nejlepší funkce TeamViewer
- Funguje na více zařízeních a operačních systémech
- Přenášejte soubory libovolné velikosti mezi vzdálenými zařízeními
- Získejte přístup k podpoře více monitorů v rozlišení 4K.
- Poskytujte podporu neobsluhovaným zařízením
Omezení TeamViewer
- Přenos souborů je pomalý, zejména u velkých dokumentů.
Ceny TeamViewer
- Premium: 37 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Firemní: 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
(Zdroj: G2)
Hodnocení a recenze TeamViewer
- G2: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 000 recenzí)
10. Zoho Meeting (nejlepší pro webové konference specifické pro jednotlivá oddělení)
Vyzkoušel jsem Zoho Meeting pro správu více týmů napříč různými odděleními a bylo to docela efektivní.
Tento nástroj mi umožnil snadno pořádat bezpečné webové konference. Mohl jsem bez námahy přidávat členy do jejich příslušných oddělení, přiřazovat jim konkrétní role a plánovat schůzky exkluzivně pro každé oddělení.
Kromě zaznamenávání, přehrávání a sdílení záznamů z virtuálních schůzek jsem mohl schůzky stáhnout pro offline použití. Tato funkce se mi hodila pro pozdější přezkoumání diskusí nebo sdílení s členy týmu, kteří se nemohli zúčastnit živé relace.
Nejlepší funkce Zoho Meeting
- Komunikujte s až 250 účastníky schůzky
- Využijte zjednodušené ovládací prvky pro hostitele, jako je přepínání rolí a správa vstupu a odchodu účastníků.
- Spolupracujte během schůzek pomocí tabulek a plynulého sdílení souborů.
- Vysílejte virtuální události živě na YouTube a reagujte na komentáře v reálném čase.
Omezení Zoho Meeting
- Příležitostné potíže se sdílením obrazovky
- Funkce nahrávání je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Zoho Meeting
- Meeting Standard: 1 $/měsíc
- Meeting Professional: 2 $/měsíc
- Webinar Standard: 5 $/měsíc
- Webinar Professional: 10 $/měsíc
- Webinar Enterprise: 47 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Meeting
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
Zefektivněte virtuální schůzky s ClickUp
Software pro virtuální schůzky je základním kamenem komunikace a spolupráce pro hybridní a vzdálené týmy, jako je ten náš. Velmi se spoléháme na platformy pro virtuální schůzky, které nám umožňují pořádat živé schůzky, sdílet soubory a aktualizovat projekty, takže všichni členové týmu jsou vždy v obraze, ať už pracují odkudkoli.
Vyzkoušel jsem mnoho z těchto nástrojů. Většina z nich sice pomáhá týmům hladce komunikovat, ale jen několik z nich nabízí kompletní balíček. Nemluvím jen o schůzkách, ale o všem, co s nimi souvisí – přípravě, následných krocích a dalších činnostech.
Právě v tom ClickUp opravdu vyniká. Zjednodušuje celý proces schůzek – pomáhá mi vytvářet podrobné programy, hladce se integruje s mým oblíbeným videonástrojem a snadno zaznamenává a shrnuje zápisy ze schůzek.
Navíc ClickUp automatizuje opakující se schůzky a umožňuje mi jediným kliknutím přeměnit poznámky na úkoly, díky čemuž je můj pracovní postup organizovaný a náš tým produktivní.