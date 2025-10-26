10 nejlepších nástrojů AI pro pořizování poznámek z jednání v roce 2025

⏰ TL;DR
Schůzky jsou nyní snadné díky AI nástrojům pro pořizování poznámek, které zaznamenávají zvuk, přepisují, vytvářejí shrnutí a úkoly, takže můžete zůstat přítomní a produktivní. ClickUp je lídrem na trhu a nabízí hladkou integraci se Zoom/Teams/Google Meet, shrnutí schůzek založená na AI, automaticky generované úkoly a dokumenty vhodné pro týmy. Zde je kompletní nabídka, která změní váš pracovní postup při pořizování poznámek:
- ClickUp – Nejlepší komplexní nástroj pro poznámky z jednání s AI shrnutími a vytvářením úkolů
- Otter. ai – Nejlepší pro živý přepis a detekci mluvčího
- Laxis – Nejlepší pro vytváření shrnutí po schůzce a inteligentních e-mailů
- Doodle – Nejlepší plánovač schůzek s umělou inteligencí pro koordinaci kalendáře
- Fireflies. ai – Nejlepší pro nahrávání, přepisování a organizování hlasových poznámek
- Notes by Dubber – Nejlepší pro automatické zaznamenávání nejdůležitějších bodů schůzky
- Timz. Flowers – Nejlepší pro strukturovanou dokumentaci schůzek s pomocí AI
- Sembly AI – Nejlepší pro převádění konverzací z jednání na proveditelné úkoly
- Fathom – Nejlepší bezplatný nástroj pro pořizování poznámek v Zoomu, který umožňuje zvýrazňování a rychlé sdílení.
- Superpowered – Nejlepší pro vytváření souhrnů poznámek z jednání v reálném čase pro uživatele Mac
Ještě nedávno bylo vedení schůzky spojeno s náročným multitaskingem. Mezi sledováním programu schůzky, řízením konverzace a ručním psaním poznámek od nuly bylo téměř jisté, že něco unikne vaší pozornosti. Naštěstí s nástupem AI nástrojů pro pořizování poznámek ze schůzek jsou tyto dny pryč. ?
Software umělé inteligence (AI) změnil způsob, jakým pracujeme. AI pro schůzky usnadňuje zaznamenávání konverzace a její následné zpracování a organizaci. Díky tomu se můžete více soustředit na to, co se děje, protože víte, že si poznámky z jednání vytvořené pomocí AI můžete prohlédnout ve svém volném čase, abyste mohli učinit rozhodnutí a extrahovat data pro zprávu o stavu projektu.
Který z dostupných nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence je pro vaši firmu nejvhodnější? Připojte se k nám, abychom společně prošli nejdůležitější funkce a vlastnosti, které byste měli hledat, a představili vám nejlepší nástroje umělé inteligence pro pořizování poznámek z jednání, které jsou letos k dispozici. ✨
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek z jednání pomocí umělé inteligence v roce 2025
Sestavili jsme seznam nejlepších AI nástrojů pro schůzky a psaní poznámek, od skvělých aplikací pro psaní poznámek až po aplikace pro přepisování a další. To nejlepší z nich jsme také zachytili v tomto krátkém videu:
Podívejme se, jak může technologie AI zvýšit produktivitu vašich schůzek na všech úrovních.
1. ClickUp
ClickUp je jeden z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro startupy a malé podniky, které jsou dnes k dispozici. Je to aplikace pro práci, která kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Pomáhá vám spravovat všechny aspekty vašeho podnikání – zefektivňuje pracovní postupy, zvyšuje produktivitu a umožňuje spolupráci. A protože je zcela přizpůsobitelná, můžete ji přizpůsobit svým konkrétním potřebám.
AI Meeting Notetaker od ClickUp nabízí řadu funkcí, které zvyšují efektivitu procesů a podporují kreativitu. Tato funkce automaticky generuje soukromé dokumenty, které obsahují název schůzky, datum, účastníky, zvukový záznam, shrnutí, klíčové body, další kroky, témata a úplný přepis.
Tyto nástroje se také hladce integrují s aplikacemi Zoom, Teams a Google Meet a zaznamenávají poznámky v jazyce hostitele schůzky. Po skončení schůzky můžete k poznámkám snadno přistupovat prostřednictvím kalendáře nebo Docs Hub. Jste připraveni vytvořit akční položky? Požádejte ClickUp Brain, AI asistenta ClickUp, aby z poznámek vytvořil úkoly nebo sdílel shrnutí na ClickUp Chat, aby měl váš tým přístup ke všem klíčovým bodům!
Kromě shrnutí poznámek z jednání Brain zvyšuje produktivitu každého jednání tím, že:
- Automaticky extrahujte rozhodnutí, termíny a odpovědné osoby, abyste odcházeli s jasným plánem dalších kroků.
- Generování následných e-mailů a rekapitulací během několika sekund, takže všichni budou okamžitě na stejné vlně.
- Rychlé vyhledávání odpovědí z vašich přepisů, bez ohledu na to, jak staré jsou, takže nemusíte číst stránky poznámek ze schůzek.
- Propojení poznatků z jednání s projekty a dokumenty pro úplný kontext, vše na jednom místě
Chcete ušetřit ještě více času? Použijte jednu z našich šablon pro program schůzky, abyste nastavili jasná očekávání a všichni byli na stejné vlně. Vytvořte okamžité zapojení pomocí ChatGPT Prompts for Team Meetings od ClickUp, abyste nastartovali proces brainstormingu a vygenerovali body k diskusi.
Pokud jste příznivcem vlastních poznámek, použijte naši šablonu stylu poznámek z jednání nebo si vytvořte jednoduchý dokument ClickUp Doc, abyste zachytili klíčové momenty a poznatky. Můžete si také zapsat rychlé poznámky nebo kontrolní seznamy do poznámkového bloku ClickUp Notepad. Poznámkový blok i dokumenty jsou vybaveny integrovanou funkcí ClickUp Brain, takže můžete psát poznámky rychleji, stručněji a kreativněji.
Potřebujete zaznamenat nápady mimo schůzku? Talk to Text v ClickUp Brain MAX, váš desktopový AI společník, vám umožní diktovat poznámky bez použití rukou – ať už chodíte mezi hovory nebo brainstormujete na chodbě – a okamžitě je převést na akční úkoly v ClickUp.
Díky tomuto komplexnímu přístupu budou vaše poznámky z jednání, ad hoc hlasové poznámky a souhrny vytvořené pomocí umělé inteligence uloženy na jednom místě a připraveny ke sdílení s vaším týmem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte poznámky z jednání a automaticky generujte úkoly pomocí AI notetakeru.
- Ukládejte všechny dokumenty ze schůzek na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno vyhledávat.
- Upravujte poznámky z jednání v reálném čase společně se svým týmem a výrazně tak zlepšete spolupráci.
- Přeložte dokumenty ze schůzky z angličtiny do španělštiny, francouzštiny, japonštiny a dalších jazyků.
- Prohlédněte si všechny své úkoly, pracovní postupy a projekty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí přizpůsobených zobrazení ClickUp.
- K ClickUp se můžete připojit z webového prohlížeče, desktopové aplikace, mobilní aplikace pro iOS nebo Android nebo z rozšíření pro Chrome.
- Integrujte je s více než 1 000 pracovními aplikacemi, včetně Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot a Salesforce, a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím nenabízí všechny zobrazení, které nabízí desktopová verze.
- Ačkoli je uživatelské rozhraní velmi intuitivní, vzhledem k velkému množství funkcí může chvíli trvat, než si na ně všechny zvyknete ?
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
Nejčastější příklady použití ClickUp Brain pro pořizování poznámek z jednání
- Projektoví manažeři provádějící sprint review nebo standupy – dokumentujte blokátory, přiřazujte vlastníky a sledujte pokrok na jednom místě.
- Marketingové týmy spolupracující na brainstormingu kampaní – zaznamenávejte nápady na obsah, označujte designéry nebo autory a okamžitě odkazujte na briefy.
- Produktové týmy pořádající diskuse o plánu – převádějte zpětnou vazbu a technické poznámky do strukturovaných epik a dílčích úkolů.
- Vedoucí prodeje řídící revize pipeline – automaticky dokumentujte informace o obchodech, další kroky a námitky klientů pro lepší následné kroky týmu.
- Vzdálené nebo hybridní týmy – zajistěte, aby nikdo nezmeškal důležité aktualizace, díky shrnutím generovaným umělou inteligencí, která si mohou prohlížet asynchronně.
S ClickUp Brain nejsou vaše poznámky z jednání pouze zdokumentovány – jsou také použitelné, prohledávatelné a okamžitě sladěné s vašimi pracovními postupy.
2. Otter. ai
Otter. ai je asistent pro schůzky a nástroj pro přepisování, který dokáže převést hlasové konverzace z videokonferencí nebo zvukových souborů do textové podoby. Dokáže identifikovat mluvčí, označit text jménem daného mluvčího a zachytit sdílené snímky.
Funkce živého chatu umožňuje vašemu týmu chatovat nebo klást otázky během schůzky a kdokoli může přidávat komentáře k živému přepisu nebo zvýrazňovat klíčové body. A pokud se rozptýlíte nebo se připojíte pozdě, vytvoří se v reálném čase živé shrnutí z poznámek AI, takže můžete vždy dohnat to, co jste zmeškali.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Otter. ai dokáže identifikovat klíčová slova a fráze, takže je můžete vyhledat v dlouhém přepisu.
- Pokud je propojíte se svým kalendářem Microsoft nebo Google, automaticky zaznamenají vaše schůzky v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams.
- Každý další balíček vám umožní přepsat více minut za měsíc a za konverzaci a nahrát více souborů.
- Otter. ai je k dispozici na webových a mobilních platformách, takže jej můžete používat i na cestách ?
Omezení Otter.ai
- Umělá inteligence se někdy zmate, když mluví více lidí najednou.
- Funguje čistě na přepisování schůzek a neumožňuje vám dělat si vlastní poznámky v aplikaci.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Ideální pro:
- Asistenti vedení, kteří se starají o schůzky na vysoké úrovni — Vede podrobné záznamy s časovými značkami o rozhodnutích, úkolech a následných krocích, aniž by museli vzít do ruky pero.
3. Laxis
Laxis je navržen tak, aby podporoval týmy prodeje, content marketingu a výzkumu produktů a trhu, stejně jako kohokoli jiného, kdo komunikuje se zákazníky nebo potenciálními zákazníky. Pořizuje poznámky během virtuálních schůzek a zaznamenává doslovně slova každého účastníka, takže se můžete soustředit na konverzaci.
Poté tento nástroj AI pro poznámky z jednání automaticky vygeneruje shrnutí, extrahuje poznatky a identifikuje požadavky zákazníka. Vytáhne všechny potřebné akční položky nebo další kroky a může také automaticky odeslat následný e-mail, aby uzavřel smyčku. ?
Nejlepší funkce Laxis
- Pomohou vám třídit a kategorizovat témata v poznámkách ze schůzky.
- Přepisy lze rychle a snadno stáhnout a sdílet.
- Můžete klást Laxis otázky na základě předchozích konverzací.
- Integruje se s aplikacemi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a Cisco Webex.
Omezení Laxis
- Zatímco v rámci bezplatného tarifu můžete přepsat až 300 minut za měsíc, AI writer, který generuje následný obsah, je k dispozici pouze v rámci tarifu Premium a vyšších.
- Zatím není k dispozici integrace CRM, ale je plánována.
Ceny Laxis
- Základní: zdarma
- Premium: 13,33 $/měsíc
- Podnikání: 24,99 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Laxis
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (16 recenzí)
Ideální pro:
- Mezifunkční týmy, které často pořádají schůzky — Zachyťte důležité diskuse, rozhodnutí a další kroky bez ručního psaní poznámek.
4. Doodle
Než budete moci vytvářet poznámky z jednání, musíte nejprve koordinovat kalendáře účastníků, aby se na jednání dostavili. K tomu slouží nástroj Doodle. Můžete rychle a snadno naplánovat individuální schůzky i týmová jednání.
Nastavte svou dostupnost a poté ji sdílejte zasláním odkazu vybraným pozvaným osobám. Ty si pak mohou vybrat čas, který jim vyhovuje, a ten se zablokuje ve vašem kalendáři, takže už nikdy nedojde k dvojí rezervaci. A pokud máte více pozvaných osob, můžete snadno najít čas, který vyhovuje všem.
Navíc se Doodle integruje s platformami pro schůzky, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. ?️
Nejlepší funkce Doodle
- Systém zasílá připomenutí naplánovaných schůzek, takže se nemusíte zabývat neúčastníky.
- Díky přizpůsobitelnému brandingu můžete systém sladit s brandingem vaší firmy.
- K shromažďování dat můžete také použít Doodle prostřednictvím průzkumu nebo ankety.
- Doodle funguje i na mobilních zařízeních, takže můžete plánovat schůzky, i když jste na cestách.
Omezení Doodle
- Někteří uživatelé mají pocit, že plánování více událostí pro velké skupiny lidí je časově náročnější, než by mělo být.
- Při práci s účastníky z různých časových pásem může být jejich používání složité.
Ceny Doodle
- Zdarma: 0 $
- Pro: 6,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 8,95 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 3,7/5 (13 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
Ideální pro:
- Vzdálené týmy spravující globální časová pásma — Efektivně plánujte schůzky napříč regiony a poté je propojte s nástrojem pro pořizování poznámek, abyste zachytili klíčová rozhodnutí.
5. Fireflies. ai
Fireflies. ai dokáže provádět přepis v reálném čase během audio nebo video hovoru nebo přepisovat ze záznamu schůzky. Poté může shrnout klíčové body, rozhodnutí a akční body, které ze schůzky vzešly. ✍️
Pokud si chcete znovu poslechnout jakoukoli část schůzky, můžete vyhledat klíčová slova a poté spustit přehrávání normální rychlostí nebo až dvojnásobnou rychlostí. Nástroje pro spolupráci umožňují vašemu týmu komentovat, připínat nebo reagovat na konverzaci nebo vytáhnout úryvky a vytvořit zvukové klipy.
Plán Free umožňuje až 800 minut úložiště a plán Pro až 8 000 minut, zatímco plány Business a Enterprise nabízejí neomezený prostor.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Fireflies. ai funguje ve více než 40 jazycích a zvládá různé přízvuky a dialekty.
- Dokáže rozpoznat a označit hlasy různých mluvčích.
- Integruje se s několika platformami pro schůzky, včetně Microsoft Teams, Zoom, Skype a Google Meet.
- Poznámky z jednání můžete sdílet na jiných platformách, jako jsou Asana, Slack nebo Notion.
Omezení Fireflies. ai
- Pokud zvuková stopa není v dobré kvalitě, může to ovlivnit přesnost přepisu.
- Integrace CRM, Zapier a Slack je k dispozici pouze v rámci tarifu Pro a vyšších.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma: Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (5 recenzí)
Ideální pro:
- Týmy v přímém kontaktu s klienty, které denně vyřizují několik hovorů — Plně se soustřeďte na konverzaci, zatímco Fireflies automaticky přepisuje a označuje klíčové body diskuse.
6. Poznámky od Dubber
Nástroj Notes by Dubber, dříve známý jako Notiv, vám podle svých tvůrců pomůže „jednat chytřeji, ne tvrději“. Synchronizuje se s vaším kalendářem Outlook nebo Google, automaticky se připojuje k naplánovaným hovorům a nahrává je. Během schůzky vytvoří přepis a poté vygeneruje shrnutí, které můžete sdílet.
Nástroj AI také extrahuje akční položky pro následné kroky a automaticky vytváří úkoly pro každého účastníka. Integrace s aplikacemi jako Asana a Slack pomáhá zefektivnit váš pracovní postup a usnadňuje sledování přidělených úkolů. ✅
Nejlepší funkce aplikace Notes by Dubber
- Můžete také nahrát a přepsat nahraný zvukový nebo video soubor.
- Tento nástroj AI pro poznámky z jednání je škálovatelný a je v souladu s obvyklými prodejními kanály.
- Je k dispozici po celém světě ve více než 170 mobilních sítích a také u poskytovatelů videa, hlasových služeb a chatů.
- Záznamy, přepisy nebo poznámky můžete sdílet prostřednictvím svého CRM nebo jiného nástroje pro spolupráci.
Omezení aplikace Notes by Dubber
- Tento nástroj AI podporuje pouze angličtinu, takže není vhodný, pokud chcete jednat v jiném jazyce.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za trochu matoucí.
Ceny aplikace Notes by Dubber
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Notes by Dubber
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
Ideální pro:
- Prodejní týmy a týmy zákaznické podpory, které spravují více hovorů s klienty — Automaticky generujte souhrny po hovorech a sdílejte akční body s interními týmy.
7. Timz. Květiny
Timz. Flowers je hybridní konferenční platforma určená pro distribuované týmy, která kombinuje videohovory s asynchronní spoluprací.
Mohou nahrávat živé schůzky a poté generovat textové nebo video shrnutí a zápisy ze schůzek, které lze snadno sdílet s kýmkoli, kdo se schůzky nemohl zúčastnit. V případě asynchronních schůzek mohou účastníci přispívat nahranými videozprávami. ?♀️
Systém po každé schůzce automaticky odešle e-mail s rekapitulací. A pokud se chcete vrátit k určité části, chatbot s umělou inteligencí vám pomůže ji rychle najít.
Timz. Nejlepší funkce Flowers
- Flowchart ve tvaru květiny vám poskytne užitečný vizuální přehled všech zpětných vazeb a dotazů.
- I když se schůzka koná asynchronně, systém vytváří pocit živé konverzace.
- Nabízejí přepisy s časovými značkami, takže vždy víte, kde se právě nacházíte v rámci schůzky.
- K dispozici je bezplatná verze, ale balíčky Pro a Business vám poskytnou více hodin nahrávacího času a vaše data budou uložena po delší dobu.
Timz. Omezení květin
- Někteří uživatelé mají pocit, že počáteční nastavení je trochu časově náročné.
- Zatím nejsou podporovány všechny prohlížeče, takže možná budete muset použít prohlížeč, který není vaší první volbou.
Timz. Ceny květin
- Základní: zdarma
- Pro: 6,99 € měsíčně za tým
- Podnikání: 13,99 € měsíčně za tým
Timz. Hodnocení a recenze Flowers
- G2: 4,5/5 (13 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
Ideální pro:
- Rozptýlené týmy pracující v různých časových pásmech — Projděte si zaznamenané diskuse se synchronizovaným videem, přepisem a zvýrazněnými pasážemi podle svého vlastního tempa.
8. Sembly AI
Jako nástroj AI pro poznámky z jednání Sembly AI nahrává jednání a přepisuje je. Poté vytváří shrnutí a zápisy z jednání, ve kterých zdůrazňuje klíčové poznatky z diskuse. A pokud se nemůžete jednání zúčastnit, můžete místo sebe poslat Sembly a poznámky z jednání si pak prohlédnout později. ??
Úkoly jsou automaticky identifikovány a popsány a poté přiřazeny členovi týmu. Integrace s nástroji jako Slack a Trello vám umožňuje streamovat úkoly spolu s poznámkami přímo do těchto pracovních prostorů.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Poznámky ze schůzek se ukládají do systému a můžete se k nim kdykoli vrátit a vyhledat klíčová slova nebo účastníky.
- Sembly AI funguje ve více než 35 jazycích.
- Jsou k dispozici pro aplikace Android a iOS i na webu.
Omezení Sembly AI
- Občas se nestihne připojit nebo zaznamenat schůzku.
- Nálada na schůzce nemusí vždy odrážet celou schůzku, protože se soustředíte pouze na její část.
Ceny Sembly AI
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,3/5 (11 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
Ideální pro:
- Zaneprázdnění manažeři, kteří zvládají jednu schůzku za druhou — Získejte automaticky generované souhrny a akční body, aniž byste hnuli prstem.
9. Fathom
Fathom je nástroj umělé inteligence pro poznámky z jednání, který nahrává, přepisuje a shrnuje jednání. Jak nahrávka, tak přepis jsou okamžitě k dispozici po skončení jednání. Poté můžete jednoduše zkopírovat a vložit shrnutí a akční položky do Gmailu, Google Docs nebo nástroje pro správu úkolů.
Poznámky z hovorů se automaticky synchronizují s vaším CRM, takže máte vždy záznam o svých interakcích s kýmkoli ve vaší databázi. Můžete také vytvořit seznam nejdůležitějších bodů ze schůzky a sdílet jej s dalšími zainteresovanými stranami.
Nejlepší funkce Fathom
- Funguje s Microsoft Teams, Zoom a Google Meetings.
- Když zvýrazníte část hovoru, Fathom ji za vás shrne.
- Systém podporuje sedm jazyků, včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny.
- Placená verze Team nabízí další funkce a je navržena pro nasazení v celé organizaci ?
Pochopte omezení
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní je trochu tmavé, a rádi by měli na výběr světlejší variantu.
- Funguje to dobře pro naplánované schůzky, ale v současné době nepodporuje některé improvizované schůzky, konkrétně v Microsoft Teams.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Team Edition: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (8 recenzí)
Ideální pro:
- Manažeři zákaznické spokojenosti zpracovávající recenze klientů — Snadno sledujte názory, cíle a zpětnou vazbu zákazníků, abyste zlepšili jejich loajalitu.
10. Superpowered
Superpowered přepíše vaši schůzku, ale bez nahrávání nebo použití botů – funguje přímo z audia vašeho zařízení. Tyto přepisy jsou uloženy po dobu sedmi dnů, abyste měli čas vytvořit si poznámky, než budou smazány.
Tento nástroj umělé inteligence pro poznámky z jednání automaticky shrnuje konverzaci a identifikuje pro vás akční položky.
Díky nim budete mít také přehled o svém kalendáři. Připomenutí nadcházejících schůzek se zobrazují na liště nabídek a odtud se můžete přímo prokliknout na schůzku. ?️
Nejlepší funkce s mimořádným výkonem
- Funguje s každou platformou pro schůzky.
- Superpowered dokonce identifikuje a dokumentuje emoce během schůzky.
- Vývojový tým je velmi otevřený a reaguje na zpětnou vazbu a návrhy.
Supervýkonná omezení
- Bezplatná verze se integruje pouze s e-mailem a Slackem, takže pokud ji chcete používat například s Google Drive nebo Salesforce, musíte si vybrat placený tarif.
- Mobilní zařízení a Linux zatím nejsou podporovány.
Supervýkonné ceny
- Zdarma
- Základní: 30 $/měsíc
- Pro: 90 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Supervýkonné hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Ideální pro:
- Produktoví manažeři vedoucí rychlé standupy — Zachyťte, co bylo řečeno, co brání pokroku a co bude dál, aniž byste narušili plynulost práce týmu.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro pořizování poznámek z jednání?
Asistent schůzek s umělou inteligencí zvyšuje produktivitu, zlepšuje přesnost a podporuje transparentnost projektu. Usnadňuje také sdílení poznámek ze schůzek. Nástroje s umělou inteligencí vám také šetří čas, takže můžete snáze dosáhnout svých cílů v rámci omezení daného projektu. ?️
Dobrý AI zapisovatel bude schopen za vás provádět kombinaci těchto úkolů:
- Integrujte je s platformami pro videokonference, jako jsou Teams nebo Zoom.
- Nahrávejte schůzky a poté nahrávky ukládejte.
- Poskytněte živý přepis, aby všichni účastníci schůzky mohli snadno sledovat její průběh.
- Usnadněte společné pořizování poznámek mezi více členy týmu.
- Využijte pokročilé funkce umělé inteligence k shrnutí klíčových bodů, díky čemuž snadno identifikujete hlavní závěry.
- Pomozte vytvořit zápis z jednání na základě poznámek z jednání.
- Identifikujte akční položky a automatizujte přidělování úkolů z online poznámek ze schůzek.
- Poskytněte skvělý uživatelský zážitek, který zefektivní váš pracovní postup.
- Zajistěte bezpečnost dat, aby byly vaše důvěrné rozhovory chráněny.
Ušetřete čas a zvyšte produktivitu pomocí nástrojů AI pro poznámky z jednání
AI pro schůzky vám může pomoci ve všech aspektech interakce s vaším týmem, klienty nebo potenciálními zákazníky. Nejlepší AI nástroje pro schůzky mohou zjednodušit plánování, zaznamenávat a přepisovat poznámky ze schůzek nebo poskytovat šablony s AI nástroji pro psaní, které vám pomohou vytvářet vlastní poznámky.
Nástroje AI vám také pomohou shrnout všechny poznámky z jednání, zdůraznit nejdůležitější části konverzace a identifikovat úkoly a další kroky. Lze je dokonce integrovat s nástroji pro správu úkolů, což vám ušetří více času a zefektivní váš pracovní postup v každém kroku. ?
Pokud jde o zefektivnění pracovního postupu, ClickUp je na to jako stvořený – nejen při vedení schůzky, ale také při řízení společnosti nebo týmu. Díky šablonám a nástrojům pro řízení projektů, které pokrývají všechny aspekty vašeho podnikání, a integracím, které vám ušetří čas a námahu, je to komplexní řešení pro všechny vaše obchodní potřeby. ?
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a začněte používat ClickUp k zefektivnění svého podnikání i života.