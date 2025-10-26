ClickUp blog

10 nejlepších nástrojů AI pro pořizování poznámek z jednání v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
26. října 2025

Ještě nedávno bylo vedení schůzky spojeno s náročným multitaskingem. Mezi sledováním programu schůzky, řízením konverzace a ručním psaním poznámek od nuly bylo téměř jisté, že něco unikne vaší pozornosti. Naštěstí s nástupem AI nástrojů pro pořizování poznámek ze schůzek jsou tyto dny pryč. ?

Software umělé inteligence (AI) změnil způsob, jakým pracujeme. AI pro schůzky usnadňuje zaznamenávání konverzace a její následné zpracování a organizaci. Díky tomu se můžete více soustředit na to, co se děje, protože víte, že si poznámky z jednání vytvořené pomocí AI můžete prohlédnout ve svém volném čase, abyste mohli učinit rozhodnutí a extrahovat data pro zprávu o stavu projektu.

Který z dostupných nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence je pro vaši firmu nejvhodnější? Připojte se k nám, abychom společně prošli nejdůležitější funkce a vlastnosti, které byste měli hledat, a představili vám nejlepší nástroje umělé inteligence pro pořizování poznámek z jednání, které jsou letos k dispozici. ✨

Jak hodnotíme software v ClickUp

Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktu.

Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.

10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek z jednání pomocí umělé inteligence v roce 2025

Sestavili jsme seznam nejlepších AI nástrojů pro schůzky a psaní poznámek, od skvělých aplikací pro psaní poznámek až po aplikace pro přepisování a další. To nejlepší z nich jsme také zachytili v tomto krátkém videu:

Podívejme se, jak může technologie AI zvýšit produktivitu vašich schůzek na všech úrovních.

1. ClickUp

Shrňte poznámky z jednání, vyhledávejte konkrétní informace a automatizujte manuální úkoly pomocí AI!
Začněte si dělat poznámky s ClickUp
Shrňte poznámky z jednání, vyhledávejte konkrétní informace a automatizujte manuální úkoly pomocí AI!

ClickUp je jeden z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro startupy a malé podniky, které jsou dnes k dispozici. Je to aplikace pro práci, která kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Pomáhá vám spravovat všechny aspekty vašeho podnikání – zefektivňuje pracovní postupy, zvyšuje produktivitu a umožňuje spolupráci. A protože je zcela přizpůsobitelná, můžete ji přizpůsobit svým konkrétním potřebám.

AI Meeting Notetaker od ClickUp nabízí řadu funkcí, které zvyšují efektivitu procesů a podporují kreativitu. Tato funkce automaticky generuje soukromé dokumenty, které obsahují název schůzky, datum, účastníky, zvukový záznam, shrnutí, klíčové body, další kroky, témata a úplný přepis.

Tyto nástroje se také hladce integrují s aplikacemi Zoom, Teams a Google Meet a zaznamenávají poznámky v jazyce hostitele schůzky. Po skončení schůzky můžete k poznámkám snadno přistupovat prostřednictvím kalendáře nebo Docs Hub. Jste připraveni vytvořit akční položky? Požádejte ClickUp Brain, AI asistenta ClickUp, aby z poznámek vytvořil úkoly nebo sdílel shrnutí na ClickUp Chat, aby měl váš tým přístup ke všem klíčovým bodům!

Kromě shrnutí poznámek z jednání Brain zvyšuje produktivitu každého jednání tím, že:

  • Automaticky extrahujte rozhodnutí, termíny a odpovědné osoby, abyste odcházeli s jasným plánem dalších kroků.
  • Generování následných e-mailů a rekapitulací během několika sekund, takže všichni budou okamžitě na stejné vlně.
  • Rychlé vyhledávání odpovědí z vašich přepisů, bez ohledu na to, jak staré jsou, takže nemusíte číst stránky poznámek ze schůzek.
  • Propojení poznatků z jednání s projekty a dokumenty pro úplný kontext, vše na jednom místě
Díky ClickUp Brain můžete prohledávat všechny zápisy ze schůzek.
Díky ClickUp Brain můžete prohledávat všechny zápisy ze schůzek.

Chcete ušetřit ještě více času? Použijte jednu z našich šablon pro program schůzky, abyste nastavili jasná očekávání a všichni byli na stejné vlně. Vytvořte okamžité zapojení pomocí ChatGPT Prompts for Team Meetings od ClickUp, abyste nastartovali proces brainstormingu a vygenerovali body k diskusi.

GIF se shrnutím vlákna v ClickUp AI
Okamžitě shrňte dlouhé vlákna komentářů jediným kliknutím pomocí ClickUp AI.

Pokud jste příznivcem vlastních poznámek, použijte naši šablonu stylu poznámek z jednání nebo si vytvořte jednoduchý dokument ClickUp Doc, abyste zachytili klíčové momenty a poznatky. Můžete si také zapsat rychlé poznámky nebo kontrolní seznamy do poznámkového bloku ClickUp Notepad. Poznámkový blok i dokumenty jsou vybaveny integrovanou funkcí ClickUp Brain, takže můžete psát poznámky rychleji, stručněji a kreativněji.

Potřebujete zaznamenat nápady mimo schůzku? Talk to Text v ClickUp Brain MAX, váš desktopový AI společník, vám umožní diktovat poznámky bez použití rukou – ať už chodíte mezi hovory nebo brainstormujete na chodbě – a okamžitě je převést na akční úkoly v ClickUp.

Zaznamenávejte nápady, sdílejte pokyny a vyřizujte úkoly čtyřikrát rychleji díky funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX.

Díky tomuto komplexnímu přístupu budou vaše poznámky z jednání, ad hoc hlasové poznámky a souhrny vytvořené pomocí umělé inteligence uloženy na jednom místě a připraveny ke sdílení s vaším týmem.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Zaznamenávejte poznámky z jednání a automaticky generujte úkoly pomocí AI notetakeru.
  • Ukládejte všechny dokumenty ze schůzek na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno vyhledávat.
  • Upravujte poznámky z jednání v reálném čase společně se svým týmem a výrazně tak zlepšete spolupráci.
  • Přeložte dokumenty ze schůzky z angličtiny do španělštiny, francouzštiny, japonštiny a dalších jazyků.
  • Prohlédněte si všechny své úkoly, pracovní postupy a projekty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí přizpůsobených zobrazení ClickUp.
  • K ClickUp se můžete připojit z webového prohlížeče, desktopové aplikace, mobilní aplikace pro iOS nebo Android nebo z rozšíření pro Chrome.
  • Integrujte je s více než 1 000 pracovními aplikacemi, včetně Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot a Salesforce, a zefektivněte tak svůj pracovní postup.

Omezení ClickUp

  • Mobilní aplikace zatím nenabízí všechny zobrazení, které nabízí desktopová verze.
  • Ačkoli je uživatelské rozhraní velmi intuitivní, vzhledem k velkému množství funkcí může chvíli trvat, než si na ně všechny zvyknete ?

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)

Nejčastější příklady použití ClickUp Brain pro pořizování poznámek z jednání

  • Projektoví manažeři provádějící sprint review nebo standupy – dokumentujte blokátory, přiřazujte vlastníky a sledujte pokrok na jednom místě.
  • Marketingové týmy spolupracující na brainstormingu kampaní – zaznamenávejte nápady na obsah, označujte designéry nebo autory a okamžitě odkazujte na briefy.
  • Produktové týmy pořádající diskuse o plánu – převádějte zpětnou vazbu a technické poznámky do strukturovaných epik a dílčích úkolů.
  • Vedoucí prodeje řídící revize pipeline – automaticky dokumentujte informace o obchodech, další kroky a námitky klientů pro lepší následné kroky týmu.
  • Vzdálené nebo hybridní týmy – zajistěte, aby nikdo nezmeškal důležité aktualizace, díky shrnutím generovaným umělou inteligencí, která si mohou prohlížet asynchronně.

S ClickUp Brain nejsou vaše poznámky z jednání pouze zdokumentovány – jsou také použitelné, prohledávatelné a okamžitě sladěné s vašimi pracovními postupy.

2. Otter. ai

Nástroje AI pro poznámky z jednání: Otter.ai – software pro přepis a pořizování poznámek z jednání
prostřednictvím Otter.ai

Otter. ai je asistent pro schůzky a nástroj pro přepisování, který dokáže převést hlasové konverzace z videokonferencí nebo zvukových souborů do textové podoby. Dokáže identifikovat mluvčí, označit text jménem daného mluvčího a zachytit sdílené snímky.

Funkce živého chatu umožňuje vašemu týmu chatovat nebo klást otázky během schůzky a kdokoli může přidávat komentáře k živému přepisu nebo zvýrazňovat klíčové body. A pokud se rozptýlíte nebo se připojíte pozdě, vytvoří se v reálném čase živé shrnutí z poznámek AI, takže můžete vždy dohnat to, co jste zmeškali.

Nejlepší funkce Otter. ai

  • Otter. ai dokáže identifikovat klíčová slova a fráze, takže je můžete vyhledat v dlouhém přepisu.
  • Pokud je propojíte se svým kalendářem Microsoft nebo Google, automaticky zaznamenají vaše schůzky v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams.
  • Každý další balíček vám umožní přepsat více minut za měsíc a za konverzaci a nahrát více souborů.
  • Otter. ai je k dispozici na webových a mobilních platformách, takže jej můžete používat i na cestách ?

Omezení Otter.ai

  • Umělá inteligence se někdy zmate, když mluví více lidí najednou.
  • Funguje čistě na přepisování schůzek a neumožňuje vám dělat si vlastní poznámky v aplikaci.

Ceny Otter. ai

  • Základní: Zdarma
  • Pro: 10 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Otter.ai

  • G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)

Ideální pro:

  • Asistenti vedení, kteří se starají o schůzky na vysoké úrovni — Vede podrobné záznamy s časovými značkami o rozhodnutích, úkolech a následných krocích, aniž by museli vzít do ruky pero.

3. Laxis

Nástroje AI pro poznámky z jednání: Laxis Přepis jednání na různých zařízeních
via Laxis

Laxis je navržen tak, aby podporoval týmy prodeje, content marketingu a výzkumu produktů a trhu, stejně jako kohokoli jiného, kdo komunikuje se zákazníky nebo potenciálními zákazníky. Pořizuje poznámky během virtuálních schůzek a zaznamenává doslovně slova každého účastníka, takže se můžete soustředit na konverzaci.

Poté tento nástroj AI pro poznámky z jednání automaticky vygeneruje shrnutí, extrahuje poznatky a identifikuje požadavky zákazníka. Vytáhne všechny potřebné akční položky nebo další kroky a může také automaticky odeslat následný e-mail, aby uzavřel smyčku. ?

Nejlepší funkce Laxis

  • Pomohou vám třídit a kategorizovat témata v poznámkách ze schůzky.
  • Přepisy lze rychle a snadno stáhnout a sdílet.
  • Můžete klást Laxis otázky na základě předchozích konverzací.
  • Integruje se s aplikacemi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a Cisco Webex.

Omezení Laxis

  • Zatímco v rámci bezplatného tarifu můžete přepsat až 300 minut za měsíc, AI writer, který generuje následný obsah, je k dispozici pouze v rámci tarifu Premium a vyšších.
  • Zatím není k dispozici integrace CRM, ale je plánována.

Ceny Laxis

  • Základní: zdarma
  • Premium: 13,33 $/měsíc
  • Podnikání: 24,99 $/měsíc
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Laxis

  • G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (16 recenzí)

Ideální pro:

  • Mezifunkční týmy, které často pořádají schůzky — Zachyťte důležité diskuse, rozhodnutí a další kroky bez ručního psaní poznámek.

4. Doodle

Nástroje AI pro poznámky z jednání: Nástroj Doodle Schedule Maker
via Doodle

Než budete moci vytvářet poznámky z jednání, musíte nejprve koordinovat kalendáře účastníků, aby se na jednání dostavili. K tomu slouží nástroj Doodle. Můžete rychle a snadno naplánovat individuální schůzky i týmová jednání.

Nastavte svou dostupnost a poté ji sdílejte zasláním odkazu vybraným pozvaným osobám. Ty si pak mohou vybrat čas, který jim vyhovuje, a ten se zablokuje ve vašem kalendáři, takže už nikdy nedojde k dvojí rezervaci. A pokud máte více pozvaných osob, můžete snadno najít čas, který vyhovuje všem.

Navíc se Doodle integruje s platformami pro schůzky, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. ?️

Nejlepší funkce Doodle

  • Systém zasílá připomenutí naplánovaných schůzek, takže se nemusíte zabývat neúčastníky.
  • Díky přizpůsobitelnému brandingu můžete systém sladit s brandingem vaší firmy.
  • K shromažďování dat můžete také použít Doodle prostřednictvím průzkumu nebo ankety.
  • Doodle funguje i na mobilních zařízeních, takže můžete plánovat schůzky, i když jste na cestách.

Omezení Doodle

  • Někteří uživatelé mají pocit, že plánování více událostí pro velké skupiny lidí je časově náročnější, než by mělo být.
  • Při práci s účastníky z různých časových pásem může být jejich používání složité.

Ceny Doodle

  • Zdarma: 0 $
  • Pro: 6,95 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 8,95 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Doodle

  • G2: 3,7/5 (13 recenzí)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

Ideální pro:

  • Vzdálené týmy spravující globální časová pásma — Efektivně plánujte schůzky napříč regiony a poté je propojte s nástrojem pro pořizování poznámek, abyste zachytili klíčová rozhodnutí.

5. Fireflies. ai

Nástroje AI pro poznámky z jednání: Automaticky zaznamenávejte a přepisujte jednání pomocí Fireflies
prostřednictvím Fireflies.ai

Fireflies. ai dokáže provádět přepis v reálném čase během audio nebo video hovoru nebo přepisovat ze záznamu schůzky. Poté může shrnout klíčové body, rozhodnutí a akční body, které ze schůzky vzešly. ✍️

Pokud si chcete znovu poslechnout jakoukoli část schůzky, můžete vyhledat klíčová slova a poté spustit přehrávání normální rychlostí nebo až dvojnásobnou rychlostí. Nástroje pro spolupráci umožňují vašemu týmu komentovat, připínat nebo reagovat na konverzaci nebo vytáhnout úryvky a vytvořit zvukové klipy.

Plán Free umožňuje až 800 minut úložiště a plán Pro až 8 000 minut, zatímco plány Business a Enterprise nabízejí neomezený prostor.

Fireflies. ai nejlepší funkce

  • Fireflies. ai funguje ve více než 40 jazycích a zvládá různé přízvuky a dialekty.
  • Dokáže rozpoznat a označit hlasy různých mluvčích.
  • Integruje se s několika platformami pro schůzky, včetně Microsoft Teams, Zoom, Skype a Google Meet.
  • Poznámky z jednání můžete sdílet na jiných platformách, jako jsou Asana, Slack nebo Notion.

Omezení Fireflies. ai

  • Pokud zvuková stopa není v dobré kvalitě, může to ovlivnit přesnost přepisu.
  • Integrace CRM, Zapier a Slack je k dispozici pouze v rámci tarifu Pro a vyšších.

Ceny Fireflies. ai

  • Zdarma: Zdarma
  • Pro: 10 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Fireflies. ai hodnocení a recenze

  • G2: 4,5/5 (70+ recenzí)
  • Capterra: 4,0/5 (5 recenzí)

Ideální pro:

  • Týmy v přímém kontaktu s klienty, které denně vyřizují několik hovorů — Plně se soustřeďte na konverzaci, zatímco Fireflies automaticky přepisuje a označuje klíčové body diskuse.

6. Poznámky od Dubber

Poznámky od Dubber v desktopovém a mobilním zobrazení
prostřednictvím Notes by Dubber

Nástroj Notes by Dubber, dříve známý jako Notiv, vám podle svých tvůrců pomůže „jednat chytřeji, ne tvrději“. Synchronizuje se s vaším kalendářem Outlook nebo Google, automaticky se připojuje k naplánovaným hovorům a nahrává je. Během schůzky vytvoří přepis a poté vygeneruje shrnutí, které můžete sdílet.

Nástroj AI také extrahuje akční položky pro následné kroky a automaticky vytváří úkoly pro každého účastníka. Integrace s aplikacemi jako Asana a Slack pomáhá zefektivnit váš pracovní postup a usnadňuje sledování přidělených úkolů. ✅

Nejlepší funkce aplikace Notes by Dubber

  • Můžete také nahrát a přepsat nahraný zvukový nebo video soubor.
  • Tento nástroj AI pro poznámky z jednání je škálovatelný a je v souladu s obvyklými prodejními kanály.
  • Je k dispozici po celém světě ve více než 170 mobilních sítích a také u poskytovatelů videa, hlasových služeb a chatů.
  • Záznamy, přepisy nebo poznámky můžete sdílet prostřednictvím svého CRM nebo jiného nástroje pro spolupráci.

Omezení aplikace Notes by Dubber

  • Tento nástroj AI podporuje pouze angličtinu, takže není vhodný, pokud chcete jednat v jiném jazyce.
  • Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za trochu matoucí.

Ceny aplikace Notes by Dubber

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze aplikace Notes by Dubber

  • G2: 5/5 (1 recenze)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

Ideální pro:

  • Prodejní týmy a týmy zákaznické podpory, které spravují více hovorů s klienty — Automaticky generujte souhrny po hovorech a sdílejte akční body s interními týmy.

7. Timz. Květiny

Timz.Flowers obsah generovaný umělou inteligencí po schůzce
via Timz.Flowers

Timz. Flowers je hybridní konferenční platforma určená pro distribuované týmy, která kombinuje videohovory s asynchronní spoluprací.

Mohou nahrávat živé schůzky a poté generovat textové nebo video shrnutí a zápisy ze schůzek, které lze snadno sdílet s kýmkoli, kdo se schůzky nemohl zúčastnit. V případě asynchronních schůzek mohou účastníci přispívat nahranými videozprávami. ?‍♀️

Systém po každé schůzce automaticky odešle e-mail s rekapitulací. A pokud se chcete vrátit k určité části, chatbot s umělou inteligencí vám pomůže ji rychle najít.

Timz. Nejlepší funkce Flowers

  • Flowchart ve tvaru květiny vám poskytne užitečný vizuální přehled všech zpětných vazeb a dotazů.
  • I když se schůzka koná asynchronně, systém vytváří pocit živé konverzace.
  • Nabízejí přepisy s časovými značkami, takže vždy víte, kde se právě nacházíte v rámci schůzky.
  • K dispozici je bezplatná verze, ale balíčky Pro a Business vám poskytnou více hodin nahrávacího času a vaše data budou uložena po delší dobu.

Timz. Omezení květin

  • Někteří uživatelé mají pocit, že počáteční nastavení je trochu časově náročné.
  • Zatím nejsou podporovány všechny prohlížeče, takže možná budete muset použít prohlížeč, který není vaší první volbou.

Timz. Ceny květin

  • Základní: zdarma
  • Pro: 6,99 € měsíčně za tým
  • Podnikání: 13,99 € měsíčně za tým

Timz. Hodnocení a recenze Flowers

  • G2: 4,5/5 (13 recenzí)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

Ideální pro:

  • Rozptýlené týmy pracující v různých časových pásmech — Projděte si zaznamenané diskuse se synchronizovaným videem, přepisem a zvýrazněnými pasážemi podle svého vlastního tempa.

8. Sembly AI

Příklad poznámek z jednání pomocí Sembly AI
prostřednictvím Sembly AI

Jako nástroj AI pro poznámky z jednání Sembly AI nahrává jednání a přepisuje je. Poté vytváří shrnutí a zápisy z jednání, ve kterých zdůrazňuje klíčové poznatky z diskuse. A pokud se nemůžete jednání zúčastnit, můžete místo sebe poslat Sembly a poznámky z jednání si pak prohlédnout později. ?‍?

Úkoly jsou automaticky identifikovány a popsány a poté přiřazeny členovi týmu. Integrace s nástroji jako Slack a Trello vám umožňuje streamovat úkoly spolu s poznámkami přímo do těchto pracovních prostorů.

Nejlepší funkce Sembly AI

  • Poznámky ze schůzek se ukládají do systému a můžete se k nim kdykoli vrátit a vyhledat klíčová slova nebo účastníky.
  • Sembly AI funguje ve více než 35 jazycích.
  • Jsou k dispozici pro aplikace Android a iOS i na webu.

Omezení Sembly AI

  • Občas se nestihne připojit nebo zaznamenat schůzku.
  • Nálada na schůzce nemusí vždy odrážet celou schůzku, protože se soustředíte pouze na její část.

Ceny Sembly AI

  • Osobní: Zdarma
  • Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 20 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Sembly AI

  • G2: 4,3/5 (11 recenzí)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

Ideální pro:

  • Zaneprázdnění manažeři, kteří zvládají jednu schůzku za druhou — Získejte automaticky generované souhrny a akční body, aniž byste hnuli prstem.

9. Fathom

Příklad nástroje Fathom AI Meeting Tool
via Fathom

Fathom je nástroj umělé inteligence pro poznámky z jednání, který nahrává, přepisuje a shrnuje jednání. Jak nahrávka, tak přepis jsou okamžitě k dispozici po skončení jednání. Poté můžete jednoduše zkopírovat a vložit shrnutí a akční položky do Gmailu, Google Docs nebo nástroje pro správu úkolů.

Poznámky z hovorů se automaticky synchronizují s vaším CRM, takže máte vždy záznam o svých interakcích s kýmkoli ve vaší databázi. Můžete také vytvořit seznam nejdůležitějších bodů ze schůzky a sdílet jej s dalšími zainteresovanými stranami.

Nejlepší funkce Fathom

  • Funguje s Microsoft Teams, Zoom a Google Meetings.
  • Když zvýrazníte část hovoru, Fathom ji za vás shrne.
  • Systém podporuje sedm jazyků, včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny.
  • Placená verze Team nabízí další funkce a je navržena pro nasazení v celé organizaci ?

Pochopte omezení

  • Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní je trochu tmavé, a rádi by měli na výběr světlejší variantu.
  • Funguje to dobře pro naplánované schůzky, ale v současné době nepodporuje některé improvizované schůzky, konkrétně v Microsoft Teams.

Ceny Fathom

  • Zdarma
  • Team Edition: 19 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Fathom

  • G2: 5/5 (více než 1 300 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (8 recenzí)

Ideální pro:

  • Manažeři zákaznické spokojenosti zpracovávající recenze klientů — Snadno sledujte názory, cíle a zpětnou vazbu zákazníků, abyste zlepšili jejich loajalitu.

10. Superpowered

Supervýkonné poznámky z jednání
via Superpowered

Superpowered přepíše vaši schůzku, ale bez nahrávání nebo použití botů – funguje přímo z audia vašeho zařízení. Tyto přepisy jsou uloženy po dobu sedmi dnů, abyste měli čas vytvořit si poznámky, než budou smazány.

Tento nástroj umělé inteligence pro poznámky z jednání automaticky shrnuje konverzaci a identifikuje pro vás akční položky.

Díky nim budete mít také přehled o svém kalendáři. Připomenutí nadcházejících schůzek se zobrazují na liště nabídek a odtud se můžete přímo prokliknout na schůzku. ?️

Nejlepší funkce s mimořádným výkonem

  • Funguje s každou platformou pro schůzky.
  • Superpowered dokonce identifikuje a dokumentuje emoce během schůzky.
  • Vývojový tým je velmi otevřený a reaguje na zpětnou vazbu a návrhy.

Supervýkonná omezení

  • Bezplatná verze se integruje pouze s e-mailem a Slackem, takže pokud ji chcete používat například s Google Drive nebo Salesforce, musíte si vybrat placený tarif.
  • Mobilní zařízení a Linux zatím nejsou podporovány.

Supervýkonné ceny

  • Zdarma
  • Základní: 30 $/měsíc
  • Pro: 90 $/měsíc
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Supervýkonné hodnocení a recenze

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

Ideální pro:

  • Produktoví manažeři vedoucí rychlé standupy — Zachyťte, co bylo řečeno, co brání pokroku a co bude dál, aniž byste narušili plynulost práce týmu.

Co byste měli hledat v nástrojích AI pro pořizování poznámek z jednání?

Asistent schůzek s umělou inteligencí zvyšuje produktivitu, zlepšuje přesnost a podporuje transparentnost projektu. Usnadňuje také sdílení poznámek ze schůzek. Nástroje s umělou inteligencí vám také šetří čas, takže můžete snáze dosáhnout svých cílů v rámci omezení daného projektu. ?️

Dobrý AI zapisovatel bude schopen za vás provádět kombinaci těchto úkolů:

  • Integrujte je s platformami pro videokonference, jako jsou Teams nebo Zoom.
  • Nahrávejte schůzky a poté nahrávky ukládejte.
  • Poskytněte živý přepis, aby všichni účastníci schůzky mohli snadno sledovat její průběh.
  • Usnadněte společné pořizování poznámek mezi více členy týmu.
  • Využijte pokročilé funkce umělé inteligence k shrnutí klíčových bodů, díky čemuž snadno identifikujete hlavní závěry.
  • Pomozte vytvořit zápis z jednání na základě poznámek z jednání.
  • Identifikujte akční položky a automatizujte přidělování úkolů z online poznámek ze schůzek.
  • Poskytněte skvělý uživatelský zážitek, který zefektivní váš pracovní postup.
  • Zajistěte bezpečnost dat, aby byly vaše důvěrné rozhovory chráněny.

Ušetřete čas a zvyšte produktivitu pomocí nástrojů AI pro poznámky z jednání

AI pro schůzky vám může pomoci ve všech aspektech interakce s vaším týmem, klienty nebo potenciálními zákazníky. Nejlepší AI nástroje pro schůzky mohou zjednodušit plánování, zaznamenávat a přepisovat poznámky ze schůzek nebo poskytovat šablony s AI nástroji pro psaní, které vám pomohou vytvářet vlastní poznámky.

Nástroje AI vám také pomohou shrnout všechny poznámky z jednání, zdůraznit nejdůležitější části konverzace a identifikovat úkoly a další kroky. Lze je dokonce integrovat s nástroji pro správu úkolů, což vám ušetří více času a zefektivní váš pracovní postup v každém kroku. ?

Pokud jde o zefektivnění pracovního postupu, ClickUp je na to jako stvořený – nejen při vedení schůzky, ale také při řízení společnosti nebo týmu. Díky šablonám a nástrojům pro řízení projektů, které pokrývají všechny aspekty vašeho podnikání, a integracím, které vám ušetří čas a námahu, je to komplexní řešení pro všechny vaše obchodní potřeby. ?

Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a začněte používat ClickUp k zefektivnění svého podnikání i života.

