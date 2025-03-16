10 nejlepších AI nástrojů pro startupy v roce 2025

Každý startup čelí stejné výzvě: dělat více s méně prostředky. Mezi omezenými zdroji a neustálým tlakem na inovace může vzniknout pocit, že nikdy není dost času ani pracovní síly.
Správné nástroje umělé inteligence (AI) pro startupy to však mohou změnit a pomoci vám automatizovat úkoly, zvýšit produktivitu a udržet si náskok před konkurencí.
V tomto blogovém příspěvku představujeme 10 nejlepších AI nástrojů pro startupy, které mohou výrazně zlepšit způsob, jakým řídíte své podnikání.
Pojďme na to. 🏁
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších nástrojů umělé inteligence pro startupy, které zvyšují efektivitu a inovativnost:
- ClickUp (nejlepší pro projektové řízení a týmovou spolupráci založené na umělé inteligenci)
- Jasper AI (nejlepší pro škálovatelné vytváření obsahu a generování marketingových textů)
- GrammarlyGO (nejlepší pro obchodní komunikaci a automatizaci psaní založenou na AI)
- Synthesia (nejlepší pro produkci videí s využitím umělé inteligence pro marketing a školení)
- Murf AI (nejlepší pro generování hlasového doprovodu v kvalitě studia)
- Notion AI (nejlepší pro organizaci pracovního prostoru a tvorbu dokumentů s využitím umělé inteligence)
- Hugging Face (nejlepší pro vývoj vlastních modelů umělé inteligence a implementaci strojového učení)
- Perplexity AI (nejlepší pro výzkum v reálném čase a inteligentní syntézu informací)
- Glean (nejlepší pro objevování podnikových znalostí a optimalizaci interního vyhledávání)
- DALL-E (Nejlepší pro tvorbu vizuálního obsahu a generování značkových aktiv pomocí umělé inteligence)
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro startupy?
Ne všechny nástroje AI jsou stejné a startupy potřebují řešení, která odpovídají jejich rychle se měnícímu prostředí s omezenými zdroji. Správný nástroj by měl šetřit čas, snižovat námahu a usnadňovat rozhodování, aniž by zvyšoval složitost.
Při výběru nástroje AI je třeba zvážit následující:
- Snadné použití: Vyberte si nástroje, které zjednodušují zavádění AI do pracovního prostředí díky intuitivním rozhraním a jasným pracovním postupům, které zkracují dobu potřebnou k osvojení.
- Škálovatelnost: Zajistěte, aby nástroje zvládaly rostoucí požadavky podnikání bez nutnosti neustálých aktualizací nebo úprav.
- Nákladová efektivita: Investujte do AI, která zvyšuje produktivitu a zároveň udržuje náklady v souladu s poskytovanou hodnotou.
- Přizpůsobení: Používejte nástroje AI, které se přizpůsobují jedinečným potřebám startupů díky nastavitelným parametrům a funkcím na míru.
- Integrační možnosti: Vyberte si AI řešení, která zapadají do stávajících pracovních postupů, abyste předešli narušení a maximalizovali efektivitu.
🧠 Zajímavost: Automatizace marketingu je nejčastějším příkladem využití AI pro začínající startupy! Nástroje AI pomáhají zefektivnit tvorbu obsahu, optimalizaci reklam a zapojení zákazníků, což startupům umožňuje rychlejší škálování s menším množstvím zdrojů.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro startupy
Startupy musí najít rovnováhu mezi rychlostí, efektivitou a škálovatelností. Nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají automatizovat úkoly, optimalizovat pracovní postupy a zlepšovat řízení startupových projektů bez zvyšování provozních nákladů.
Zde je seznam nejlepších AI nástrojů pro startupy, které vám pomohou chytřeji škálovat. 📑
1. ClickUp (nejlepší pro projektové řízení a týmovou spolupráci založené na umělé inteligenci)
Startupy prosperují díky inovacím, agilitě a rychlému růstu, ale udržet si pořádek při zakládání firmy může být výzvou.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje projektové řízení, dokumentaci a spolupráci do jedné platformy založené na umělé inteligenci. Díky automatizaci, zefektivněným pracovním postupům a spolupráci v reálném čase je to perfektní nástroj pro startupy, které chtějí udržitelně škálovat.
S růstem vašeho startupu roste i složitost pracovních postupů. ClickUp Brain nejen automatizuje, ale také předvídá úzká místa, pomáhá včas upravovat plány a udržet náskok před harmonogramem projektu. Rozšiřuje ClickUp Docs o shrnutí dlouhých zpráv, generování obsahu a zlepšení srozumitelnosti, čímž zefektivňuje dokumentaci.
AI Notetaker od ClickUp promění zdlouhavé diskuse na produktivní schůzky zaměřené na konkrétní kroky. AI automaticky zaznamenává klíčové informace, jako jsou rozhodnutí, postřehy a úkoly, a vytváří jasné a stručné souhrny, které se hladce integrují do aktuálních projektů.
Při vyvažování více projektů dokáže ClickUp Brain analyzovat pracovní zátěž, předvídat časové harmonogramy a doporučit nejlepší způsob rozdělení úkolů. Týmy získají jasný přehled o tom, kdo je k dispozici a co je urgentní, což jim pomáhá udržet projekty na správné cestě.
Od plánování uvedení produktů na trh po správu obsahu a sledování termínů – software ClickUp Startup Project Management Software vám poskytuje strukturu, kterou potřebujete, abyste měli svou práci pod kontrolou.
ClickUp Automations vám umožňuje optimalizovat provoz nastavením pravidel, která spouštějí konkrétní akce, čímž se snižuje manuální úsilí. Automatizace mohou aktualizovat stav úkolů, přiřazovat členy týmu, odesílat oznámení a mnoho dalšího. Díky tomu práce probíhá hladce a zároveň se snižuje množství administrativních úkolů.
Při přípravě na důležitou prezentaci pro investory může tým pomocí ClickUp Knowledge Management vytvářet návrhy, připravovat prezentace a ukládat poznámky z výzkumu na jednom centrálním místě, což umožňuje hladkou spolupráci a eliminuje problémy s kontrolou verzí.
Pokud hledáte strukturovaný způsob plánování a realizace podnikatelských nápadů, ClickUp nabízí také šablony.
Šablona ClickUp Startup Canvas Whiteboard obsahuje 13 různých segmentů, které pokrývají téměř všechny aspekty vašeho startupu a poskytují strukturovaný rámec pro plnou realizaci vaší obchodní vize.
Na druhou stranu, šablona ClickUp Business Startup Checklist organizuje všechny nezbytné kroky na jednom místě, což usnadňuje vizualizaci vašeho pokroku a udržení správného směru, takže vám neunikne žádný důležitý krok v procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte odpovědi založené na AI: Zeptejte se AI na jakoukoli otázku týkající se vašeho pracovního prostoru a ClickUp Brain prohledá všechny dokumenty, úkoly a wiki a poskytne vám rychlé a přesné odpovědi.
- Využijte vlastní šablony wiki: Snadno si vytvořte znalostní bázi pomocí předem připravených šablon wiki nebo přeměňte jakýkoli dokument ClickUp Doc na wiki a přidejte formátování bohatého textu, vložená média a spolupráci v reálném čase.
- Zlepšete spolupráci týmu: Spolupracujte na prezentacích a strategiích pomocí živé editace, integrovaných komentářů a videoklipů, aby váš tým mohl vylepšovat nápady a rozhodování.
- Přiřazování úkolů: Pomocí ClickUp můžete přiřazovat úkoly s přizpůsobenými prioritami, termíny a závislostmi, čímž zajistíte, že správné úkoly budou dokončeny ve správný čas, bez nutnosti mikromanagementu.
- Propojte se s nezbytnými nástroji: Integrujte ClickUp s Google Drive, Zoom a dalšími aplikacemi, což vám umožní propojit vaše stávající nástroje a vylepšit pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Platforma nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, jejichž plné pochopení a nastavení může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé?
ClickUp miluji! Vyzkoušel jsem mnoho nástrojů pro správu pracovních postupů v projektech a podobně, ale žádný z nich nesplňoval mé potřeby tak dobře jako ClickUp. Má vše, co potřebujete (je to aplikace pro vše, co souvisí s prací), a vyhovuje všem vašim osobním i profesionálním potřebám. Moje oblíbené funkce jsou šablony (co na nich nemilovat!) a dokumenty. Páni, formátování v této aplikaci mě opravdu baví.
2. Jasper AI (nejlepší pro škálovatelné vytváření obsahu a generování marketingových textů)
Jasper AI pomáhá startupům generovat vysoce kvalitní marketingový obsah ve velkém měřítku, čímž snižuje čas strávený psaním od nuly. Namísto vytváření obecného textu generovaného umělou inteligencí umožňuje firmám trénovat umělou inteligenci tak, aby odrážela jejich jedinečný hlas značky, a zajišťuje tak konzistentní sdělení.
Od blogů a e-mailových kampaní po reklamní texty a příspěvky na sociálních médiích – tento marketingový asistent poháněný umělou inteligencí umožňuje týmům vytvářet poutavé texty zaměřené na konverzi během několika minut. Jeho systém pro opětovné využití obsahu zajišťuje, že jeden kus obsahu lze přizpůsobit pro více nástrojů umělé inteligence, čímž se zefektivňují pracovní postupy s obsahem.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Přizpůsobte hlas značky pro konzistentní sdělení napříč různými typy obsahu.
- Optimalizujte obsah pro SEO a zachovejte přitom čitelnost
- Získejte okamžité nápady na obsah a odpovědi na dotazy s Jasper Chat.
- Vytvářejte vícejazyčný obsah s kulturní adaptací pro vaši cílovou skupinu
Omezení Jasper AI
- Ceny se rychle přizpůsobují rostoucím týmům.
- Vyžaduje ruční doladění pro jemné nuance témat.
- Omezení API omezují flexibilitu integrace
- Potíže s vysoce technickou terminologií
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Jasper AI hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
Jasper obsahuje více než 50 šablon, takže pokryje vše, co se týká tvorby obsahu. Upřímně řečeno, šablony jsou nejlepší funkcí. Pokud například potřebujete napsat příspěvek do blogu, Jasper vám poskytne správný obsah a „dialekt“.
🔍 Věděli jste, že... Jasper AI byl první startupový jednorožec postavený výhradně na umělé inteligenci. Tento marketingový nástroj využil umělou inteligenci k tomu, aby se stal miliardovou společností.
3. GrammarlyGO (nejlepší pro vylepšení obchodní komunikace pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů při psaní)
GrammarlyGO vylepšuje profesionální psaní tím, že poskytuje návrhy v reálném čase pro jasnost, tón a zapojení. Analyzuje kontext, aby vylepšil obchodní komunikaci, a zajišťuje, že zprávy jsou v souladu s vizí vaší značky a rezonují s cílovým trhem.
Jako asistent psaní využívající umělou inteligenci optimalizuje váš proces psaní a udržuje profesionální tón ve všech interakcích, jako jsou e-maily, zprávy a interní dokumenty.
Umělá inteligence se také přizpůsobuje různým stylům psaní, což usnadňuje rychlé vytváření odpovědí, aniž by zněly roboticky. Zakladatelé a podnikatelé, kteří se spoléhají na jasnou a konzistentní komunikaci, ocení její užitečnost pro zvýšení efektivity a snížení času stráveného revizemi.
Nejlepší funkce GrammarlyGO
- Zlepšete srozumitelnost psaní pomocí kontextových návrhů v reálném čase.
- Dynamicky přizpůsobujte tón pro profesionální komunikaci
- Automatizujte odpovědi pro rychlejší vytváření e-mailů a dokumentů
- Udržujte konzistentnost značky pomocí stylových příruček založených na AI
- Zjednodušte správu e-mailů pomocí AI, která shrnuje zprávy a navrhuje přizpůsobené odpovědi.
Omezení GrammarlyGO
- Pokročilé funkce jsou omezeny na podnikové plány.
- Mobilní verze nabízí omezenou funkčnost.
- Přizpůsobení vyžaduje odborné znalosti v oblasti nastavení stylového průvodce.
Ceny GrammarlyGO
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GrammarlyGO
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 150 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte AI k přípravě prezentací pro investory! Některé startupy dokonce získaly financování díky prezentacím vytvořeným pomocí AI – bez nutnosti lidských úprav.
4. Synthesia (nejlepší pro škálovatelnou produkci videa a tvorbu profesionálních školicích obsahů)
Synthesia zjednodušuje produkci videa využitím avatarů generovaných umělou inteligencí a syntézou hlasu, čímž eliminuje potřebu drahého filmového vybavení nebo produkčních týmů. Umožňuje vám převést text na vysoce kvalitní video prezentace s realistickými avatary umělé inteligence, které přinášejí obsah přirozeným způsobem.
Díky tomu je tento nástroj obzvláště užitečný pro startupy, které chtějí vytvářet vysoce kvalitní marketingové materiály, školicí dokumenty, produktové prezentace a interaktivní videa bez nákladů spojených s tradiční produkcí videa.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vytvářejte profesionální videa pomocí avatarů poháněných umělou inteligencí
- Převádějte textové skripty na synchronizovaný hlas a pohyb
- Přizpůsobte si avatary pro konzistentní obsah značky
- Přeložte videoobsah do více jazyků
- Získejte přístup k video šablonám specifickým pro dané odvětví pro rychlou produkci
Omezení Synthesia
- Vlastní nastavení avatara vyžaduje dodatečnou konfiguraci.
- Omezené možnosti pohybu kamery pro dynamické záběry
- Doba renderování se prodlužuje u videí s vysokým rozlišením.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 880 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 225 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Již nějakou dobu používám video platformy AI a AI Avatars pro projekty související s podnikáním. Mohu potvrdit, že Synthesia má nejlepší kvalitu výstupního videa a nejrealističtější avatary v oboru. Synthesia má také nejlepší video editor ve své třídě a nejproduktivnější pracovní postup.
5. Murf AI (nejlepší pro profesionální produkci voice-overů a tvorbu audio obsahu)
Murf AI pomáhá startupům vytvářet dabing ve studiové kvalitě bez nutnosti najímat dabéry, což je ideální pro firmy vytvářející podcasty, školicí moduly a produktové ukázky. Platforma nabízí přirozeně znějící hlasy AI v několika jazycích, s více než 133 hlasy a možnostmi přizpůsobení tónu, rychlosti a důrazu.
Tento nástroj pro startupy se také integruje s nástroji pro úpravu videa, což umožňuje plynulou synchronizaci zvuku a obrazu.
Nejlepší funkce Murf AI
- Přidejte do svých aplikací, webových stránek a služeb realistické hlasové komentáře AI pomocí rozhraní Text-to-Speech API.
- Přizpůsobte si tón, výšku hlasu a tempo pro profesionální projev.
- Vytvářejte značkové hlasy AI pomocí technologie klonování hlasu
- Automatizujte velkoobjemovou produkci zvuku pomocí dávkového zpracování
- Hladká integrace s platformami pro videa a e-learning
Omezení Murf AI
- Ruční doladění potřebné pro složité výslovnosti
- Omezení úložiště v nižších tarifech
- Omezené možnosti přizpůsobení pro úpravy hlasu v reálném čase
Ceny Murf AI
- Zdarma
- Creator Lite: 29 $/měsíc na uživatele
- Creator Plus+: 49 $/měsíc na uživatele
- Business Lite: 99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus+: 199 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Murf AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 320 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? 11 z 20 nejlepších AI společností v USA sídlí v San Franciscu, ale přestože od roku 2008 získaly financování ve výši 15,7 miliardy dolarů, zaměstnávají v tomto městě pouze 3 400 lidí.
6. Notion AI (nejlepší pro inteligentní organizaci pracovního prostoru a generování dokumentů)
Notion AI zvyšuje produktivitu automatizací dokumentace a strukturováním obsahu pracovního prostoru, čímž pomáhá startupům organizovat informace bez manuální práce. Notion AI nahrazuje roztříštěné poznámky a pomáhá vám kategorizovat, sumarizovat a navrhovat optimalizace dokumentů, čímž zajišťuje lepší správu znalostí.
Pomáhá také při pořizování poznámek z jednání tím, že extrahuje klíčové body a akční položky, čímž snižuje čas strávený dokumentací po jednání. Díky své schopnosti generovat strukturovaný obsah je užitečný pro startupy, které spravují velké množství interních informací.
Nejlepší funkce Notion AI
- Automatizujte organizaci obsahu pomocí strukturování založeného na umělé inteligenci.
- Analyzujte soubory PDF, obrázky a databáze a extrahujte klíčové informace a akční položky.
- Optimalizujte efektivitu pracovních postupů pomocí inteligentní správy úkolů
- Udržujte propojenou znalostní bázi s kategorizací založenou na AI.
- Pište a překládejte obsah do více jazyků, včetně japonštiny, španělštiny a němčiny.
Omezení umělé inteligence Notion
- Složité řízení databází může zpomalit výkon
- Omezená offline funkčnost pro funkce založené na AI
- Omezení API mají vliv na nastavení vlastní automatizace
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 5 950 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 460 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Slouží jako jednotný pracovní prostor, kde můžete hladce kombinovat různé prvky, jako jsou text, obrázky, tabulky, databáze a multimediální obsah. Ať už plánujete projekt, spravujete úkoly, děláte si poznámky nebo vytváříte osobní wiki, Notion lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
7. Hugging Face (nejlepší pro vývoj vlastních modelů umělé inteligence a implementaci strojového učení)
Hugging Face poskytuje ekosystém nástrojů AI, které lze použít k vývoji, trénování a nasazení modelů AI, které podpoří inovace vašeho startupu. Předem trénované modely jsou k dispozici pro úkoly, jako je zpracování jazyka, rozpoznávání obrazu a analýza dat. Majitelé firem mohou vylepšovat stávající modely nebo vytvářet vlastní řešení přizpůsobená jejich potřebám.
Hub umožňuje vašemu týmu rychlý přístup a sdílení nejmodernějších modelů NLP, počítačového vidění a zvuku. Startupy mohou tuto rozsáhlou knihovnu využít k vytváření prototypů, aniž by musely objevovat Ameriku.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Získejte přístup k rozsáhlému úložišti předem vycvičených modelů AI a spravujte pracovní postupy AI pomocí integrované kontroly verzí.
- Předveďte aplikace založené na umělé inteligenci prostřednictvím Spaces a vytvářejte interaktivní ukázky pro analýzu zpětné vazby od zákazníků.
- Spravujte pracovní postupy AI pomocí integrované kontroly verzí
- Integrujte pokročilé NLP pomocí knihovny Transformers Library, která obsahuje modely jako BERT, GPT-2 a BLOOM.
- Snadno škálujte nasazení AI pomocí inferenčních koncových bodů, které zajišťují výkon s nízkou latencí.
Omezení Hugging Face
- Optimalizace modelů může být pro netechnické uživatele složitá.
- Správa vlastních datových sad vyžaduje dodatečné nastavení.
Ceny Hugging Face
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hugging Face
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (980+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: AI startupy, které stojí za pozornost (recenze a ceny)
🧠 Zajímavost: Mika, první AI CEO na světě, byla jmenována polskou nápojovou společností Dictador, aby vedla klíčové projekty a podporovala růst. Ačkoli se její vliv teprve projevuje, tento krok ukazuje rostoucí roli AI v obchodním vedení.
8. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum v reálném čase a inteligentní syntézu informací)
Perplexity AI je konverzační vyhledávač navržený tak, aby poskytoval kontextové, citované odpovědi v reálném čase. Umožňuje startupům shromažďovat, analyzovat a sumarizovat komplexní informace s aktualizacemi v reálném čase. Tento nástroj umělé inteligence zpracovává dotazy a poskytuje odpovědi z různých zdrojů, čímž zrychluje a zefektivňuje výzkum.
Pomáhá firmám syntetizovat data z více zdrojů, generovat souhrny a organizovat klíčové poznatky. Integrovaná znalostní báze umožňuje týmům ukládat a vyhledávat cenné informace pro probíhající projekty.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Používejte přirozený jazyk k získávání ověřených informací pomocí integrovaných ověřovacích nástrojů.
- Vytvářejte souhrny výzkumů pro rychlé a praktické poznatky
- Shromažďujte obchodní data specifická pro dané odvětví, analyzujte trendy a vylepšete své strategické plánování.
- Využijte následné interakce k hlubšímu prozkoumání témat, jakmile se objeví nové otázky.
Omezení umělé inteligence Perplexity
- Dostupnost dat specifických pro dané odvětví se liší.
- Export podrobných zpráv z průzkumu trhu vyžaduje ruční formátování.
- Limity využití API mohou ovlivnit integraci s externími nástroji.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Výhoda: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (více než 890 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Skvěle využívá kontext, který mu poskytuji, a externí vyhledávání na webu. Rychlost jejich inovací je ohromující. Jsou schopni začlenit nejnovější modely, díky čemuž je Perplexity tak odolným produktem umělé inteligence a usnadňuje používání těch nejlepších modelů na trhu.
📖 Přečtěte si také: Jak může AI pomoci malým podnikům
9. Glean (nejlepší pro objevování podnikových znalostí a optimalizaci interního vyhledávání)
Glean zlepšuje správu znalostí tím, že pomáhá týmům vyhledávat, organizovat a získávat informace z celé společnosti. Centralizovaný systém zpracovává interní dokumenty, e-maily a zdroje, aby bylo snadné najít relevantní obsah.
Výsledky vyhledávání se přizpůsobují vašim rolím a úrovním přístupu, takže správné informace jsou k dispozici správným lidem. Zpracování přirozeného jazyka (NLP) usnadňuje složité dotazy, zatímco indexování v reálném čase zajišťuje, že obsah zůstává aktuální.
Využijte nejlepší funkce
- Využijte Vector pro dotazy v přirozeném jazyce, které poskytují personalizované výsledky na základě vaší role a projektů.
- Získejte personalizované výsledky na základě úrovní přístupu
- Indexujte obsah v reálném čase, abyste zajistili aktuálnost dat.
- Automatizujte složité, vícestupňové pracovní postupy pomocí Next-Gen Prompting, který umožňuje plynulý pracovní postup.
Zjistěte omezení
- Počáteční nastavení vyžaduje značnou konfiguraci.
- Indexování ve velkém měřítku vyžaduje další výpočetní zdroje.
- Integrace se staršími systémy může vyžadovat vlastní vývoj.
Zjistěte ceny
- Zdarma
- Pro: 14,49 $/měsíc na uživatele
Získejte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 730 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Glean!
🔍 Věděli jste? V prosinci 2023 byl schválen zákon EU o umělé inteligenci, první komplexní zákon o umělé inteligenci na světě, který má zajistit, aby vývoj umělé inteligence byl v souladu s hodnotami a předpisy EU.
10. DALL-E (nejlepší pro tvorbu vizuálního obsahu a generování značkových aktiv pomocí umělé inteligence)
DALL-E generuje obrázky z textových popisů, což firmám umožňuje vytvářet vlastní vizuály bez tradičních návrhových nástrojů. Můžete definovat styly, upravovat kompozice a vytvářet více variant z jediného zadání. Poskytuje výstupy ve vysokém rozlišení a nabízí nástroje pro odstranění pozadí, manipulaci s objekty a konverzi formátů.
Do generovaných obrázků lze začlenit vlastní brandingové prvky, aby byla zachována vizuální konzistence. Systém podporuje hromadné zpracování, což zefektivňuje tvorbu obsahu ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce DALL-E
- Generujte obrázky z podrobných textových podnětů
- Udržujte konzistenci značky díky přizpůsobení stylu
- Vytvořte více variant obrázků z jediného vstupu
- Upravujte a manipulujte s vizuálními prvky pomocí integrovaných nástrojů
- Zpracovávejte obrázky v dávkách pro škálovatelné vytváření obsahu
Omezení DALL-E
- Některé výzvy produkují nekonzistentní detaily obrázků.
- Složité kompozice vyžadují několik vylepšení
- Na generování kreditů se vztahují limity použití.
Ceny DALL-E
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DALL-E
- G2: 4,7/5 (675+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DALL-E?
DALL-E je nejrychlejší a největší model umělé inteligence, který generuje vysoce kvalitní obrázky na základě našich zadání. Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování obrázků. Rozumí velmi složitým zadáním a generuje obrázky s velkou přesností. Je kompatibilní se všemi našimi prohlížeči a zařízeními.
⚙️ Bonus: Prozkoumejte podcasty o AI pro váš startup, abyste zůstali informováni o trendech v oboru, objevili inovativní příklady použití a získali cenné poznatky od odborníků o využití AI pro růst.
Začněte chytře, rostěte s ClickUp
Startupy potřebují nástroje AI, které skutečně zvyšují produktivitu týmu. I když mnoho nástrojů nabízí cenné funkce, správa projektů, organizace znalostí a podpora plynulé spolupráce by neměly být neustálou výzvou. Nástroje AI pro startupy by měly škálování zjednodušovat, ne komplikovat.
V tom vyniká ClickUp.
Automatizace založená na umělé inteligenci zvládá opakující se úkoly, takže se váš tým může soustředit na práci s vysokým dopadem. Inteligentní správa znalostí udržuje vše organizované, zatímco ClickUp Brain poskytuje prediktivní informace, které pomáhají s plánováním a tvorbou obsahu.
Proč tedy čekat na manuální procesy?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅