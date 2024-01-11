28 případů použití a aplikací umělé inteligence pro podnikové týmy v roce 2025

Umělá inteligence (AI) nepřestává překvapovat.
Dnes existují nástroje a aplikace umělé inteligence, které řeší všechny problémy s produktivitou v osobním i pracovním životě. Existuje dokonce agregátor případů použití umělé inteligence s názvem There’s an AI for that. Jedná se o obrovskou databázi více než 10 000 umělých inteligencí, které jsou k dispozici pro více než 2500 úkolů!
Od vytváření personalizovaných zákaznických zkušeností až po předpovídání potřeb údržby – možnosti využití umělé inteligence jsou neomezené. Úspora nákladů a času díky zjednodušeným pracovním postupům, optimalizovaným procesům a inteligentním poznatkům činí z technologie umělé inteligence nezbytnou součást podnikání.
Pokud vás zajímá, jak lze umělou inteligenci aplikovat ve vašem odvětví, sektoru nebo případu použití, máme pro vás ten správný seznam.
Než se však pustíme do případů použití a aplikací pro podniky, pojďme si nejprve vysvětlit, jak umělá inteligence funguje.
Co je umělá inteligence?
Umělá inteligence je obor, který napodobuje lidskou inteligenci a uvažování tím, že analyzuje obrovské množství dat, identifikuje vzorce a vytváří předpovědi na základě předem definovaného souboru složitých pravidel.
Jak může AI pomoci podnikům?
Umělá inteligence vyniká v odstraňování rutinních a administrativních úkolů, takže se můžete soustředit na práci, která generuje vyšší hodnotu. Díky umělé inteligenci, která se stará o časově náročnou analýzu dat, dotazy zákazníků a optimalizaci řízení projektů, mají vaši zaměstnanci více času na strategické a kreativní myšlení.
Výsledkem je pracovní síla, která tráví méně času opakujícími se úkoly a více času využíváním lidských silných stránek, jako je představivost, empatie a řešení problémů. Díky umělé inteligenci mohou týmy podporovat inovace a pomáhat posouvat podnikání vpřed.
Ale to není vše.
Umělá inteligence také dokáže zpracovávat logiku, aby mohla činit objektivní a nestranná rozhodnutí a provádět pokročilé úkoly v různých oblastech – analyzuje lékařskou historii pacientů, využívá prediktivní analytiku pro řízení zemědělských podniků a optimalizuje marketingové kampaně – a to rychleji než lidští pracovníci.
Ale proniknout přes humbuk kolem AI a identifikovat její praktické aplikace pro obchodní týmy může být obtížné. Od prodeje a marketingu po provoz a výzkum a vývoj (R&D) AI tiše využívá automatizaci procesů k transformaci způsobu práce týmů.
28 případů využití umělé inteligence pro optimalizaci vašeho podnikání
Pojďme překlenout propast mezi futuristickými sliby umělé inteligence a jejím skutečným dopadem a objevit, jak může váš tým tuto technologii využít ke zvýšení každodenní efektivity práce.
1. Umělá inteligence pro marketing
Masový marketing je mrtvý. Už se nemůžete vyhnout tomu, abyste všem zasílali stejnou zprávu a doufali, že něco zaujme. Marketing v éře umělé inteligence je o personalizované přesnosti.
AI asistent ClickUp je speciálně přizpůsoben tak, aby přinesl výhody personalizovaných zpráv do vašich marketingových kampaní. Nabízí marketingovým týmům sadu připravených podnětů pro zefektivnění tvorby obsahu, optimalizaci kampaní a zvýšení návratnosti investic do marketingu. Můžete jej použít k rychlému vytváření poutavých blogových příspěvků, psaní zajímavých popisků na sociálních médiích nebo generování přesvědčivých předmětů e-mailů.
Můžete jej také použít k úspoře času při dokumentování poznámek a dalších kroků – téměř okamžitě dokáže generovat souhrny aktualizací úkolů, vlákna komentářů a poznámky z jednání.
Kromě umělé inteligence poskytuje ClickUp marketingovým týmům přizpůsobitelné zobrazení a šablony, které umožňují strukturovaný přístup k plánování kampaní, organizaci obsahu a správě úkolů. Pouhými několika kliknutími můžete vymýšlet nové nápady pro kampaně, vytvářet profily osobností a mapovat cesty zákazníků, abyste posílili své marketingové úsilí.
Komplexní přehledy a dashboardy ClickUp vám navíc poskytnou přehled o výkonu kampaní v reálném čase, takže můžete činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat strategie, které přinesou hmatatelné výsledky a úspory nákladů.
Zde je několik příkladů, jak vám marketingové nástroje AI mohou usnadnit život.
Případy použití
- Prediktivní analytika: Předvídejte chování zákazníků a přijímejte informovaná rozhodnutí o marketingových strategiích. Například Walmart používá AI k předpovídání poptávky po produktech, což mu pomáhá optimalizovat zásoby a předcházet jejich vyčerpání, zatímco Nike používá AI k předpovídání odchodu zákazníků, což mu pomáhá identifikovat a udržet si zákazníky s vysokou hodnotou.
- Personalizované reklamy: Značka spodního prádla Cosabella využívá AI k vytváření personalizovaných reklamních kampaní pro zákazníky. Algoritmus AI této společnosti analyzuje údaje o zákaznících, včetně historie nákupů, historie prohlížení a interakcí na sociálních médiích. Algoritmus poté generuje personalizované reklamní kampaně, které jsou přizpůsobeny zájmům a preferencím každého zákazníka.
- Správa sociálních médií: Umělá inteligence OwlyWriter od Hootsuite automatizuje úkoly v sociálních médiích, jako je zveřejňování aktualizací, plánování obsahu a odpovídání na komentáře. Umělá inteligence Sprinklr pomáhá podnikovému marketingu analyzováním dat ze sociálních médií, sledováním zmínek o značce a identifikováním příležitostí pro influencery.
- Optimalizace marketingových kampaní: Adobe Sensei využívá umělou inteligenci k automatické optimalizaci reklamních kampaní na sociálních médiích na základě údajů o zapojení uživatelů a výkonu. Umělá inteligence IBM s názvem Watson dokáže identifikovat a oslovit zákazníky s vysokou hodnotou, personalizovat marketingové zprávy a optimalizovat výkon kampaní.
2. Umělá inteligence pro psaní
Díky schopnosti zpracování přirozeného jazyka (NLP) je AI vynikající při psaní vysoce kvalitní literatury. Vyladěte, trénujte a dejte nástrojům AI pro psaní kompletní sadu pokynů, které mají následovat, a můžete chrlit články, blogy, whitepapery a dokonce i celé romány a originální texty písní.
Příklady použití
- Služby jako Grammarly využívají AI k detekci chyb a navrhování vylepšení, díky čemuž je psaní efektivnější a bezchybné.
- Asistent pro psaní Jasper AI generuje blogové příspěvky, marketingové texty a dokonce i scénáře na základě vašich pokynů.
- Díky pokynům specifickým pro jednotlivé role může nástroj AI pro psaní ClickUp generovat propracovaný obsah, který vyhovuje vašim potřebám. Umí psát marketingové případové studie, prodejní e-maily a technické dokumenty a vytvářet prodejní prezentace a blogové příspěvky.
- Pokud spolupracujete s externími autory, použijte nástroje jako Copyleaks k detekci obsahu napsaného pomocí umělé inteligence.
3. Umělá inteligence pro prodej
Schopnost umělé inteligence analyzovat obrovské množství historických údajů o prodeji, identifikovat vzorce a vytvářet předpovědi otevírá prodejním týmům nové příležitosti k personalizaci jejich přístupu, optimalizaci jejich úsilí a uzavření více obchodů.
Případy použití
- Salesforce Einstein dokáže analyzovat velké objemy zákaznických dat, předpovídat nákupní vzorce a navrhovat nejúčinnější prodejní strategie.
- Gong zaznamenává a přepisuje prodejní hovory a pomocí umělé inteligence identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a školí obchodní zástupce, aby uzavírali více obchodů.
- Drift využívá chatboty k nepřetržitému vyhodnocování potenciálních zákazníků, čímž uvolňuje lidské agenty pro interakce s vysokou přidanou hodnotou.
4. Umělá inteligence pro zákaznický servis
Řešení založená na umělé inteligenci zlepšují zákaznický servis tím, že týmům umožňují efektivněji vyřizovat více dotazů, personalizovat interakce se zákazníky a proaktivně řešit problémy. To vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.
Případy použití
- Chatbot Domino’s Pizza, Dom, přijímá objednávky, sleduje dodávky a dokonce baví zákazníky vtipy.
- Asistentka umělé inteligence hotelu Hilton, Connie, odpovídá na dotazy hostů, doporučuje aktivity a také rezervuje termíny v lázních.
- Virtuální kadeřník společnosti L'Oreal využívá AI k navrhování personalizovaných postupů péče o vlasy na základě selfie.
5. Umělá inteligence pro cestovní ruch
Budoucnost cestovního ruchu je poháněna umělou inteligencí. Umělá inteligence může být průvodcem vašich cestovatelských dobrodružství, vytvářet personalizované itineráře a dokonce poskytovat prohlídky ve virtuální realitě, které vás přenesou do vzdálených zemí.
Příklady použití
- „Travel Assistant“ společnosti Emirates, založený na umělé inteligenci, pomáhá cestujícím orientovat se na letištích, rezervovat lety a dokonce spravovat jejich zavazadla.
- Nástroj umělé inteligence TripGen od společnosti Trip.com navrhuje personalizované cestovní balíčky a aktivity přizpůsobené vašim zájmům a rozpočtu.
- Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je Hopper, využívají algoritmy strojového učení k předpovídání cen letenek a doporučování nejvhodnějšího času pro rezervaci, což vám pomáhá ušetřit peníze a vyhnout se stresu.
6. Umělá inteligence pro zábavu
Od vytváření hyperpersonalizovaných zážitků po posouvání hranic kreativity – AI vylepšuje zábavu. Algoritmy AI sestavují hudební playlisty, které odpovídají vaší náladě, doporučují filmy, které se vám budou líbit, a generují příběhy, které se přizpůsobují vašim volbám. AI vám umožňuje vstoupit do fantastických světů a interagovat a hrát si s postavami v reálném čase.
Případy použití
- Společnost Industrial Light & Magic společnosti Lucasfilm využívá AI k vytváření speciálních efektů, díky nimž ožívají postavy jako Baby Yoda.
- Netflix používá AI engine, který doporučuje pořady a filmy na základě vaší historie sledování, což vede k poutavému zážitku ze sledování.
- MuseNet AI skládá hudbu v různých stylech, od klasických symfonií po moderní popové hity, a posouvá tak hranice kreativního vyjádření.
- Technologie MetaHuman od Epic Games vytváří realistické virtuální postavy pro hry a filmy, čímž stírá hranice mezi reálným a imaginárním světem.
7. Umělá inteligence pro realitní sektor
Představte si virtuální prohlídky, které vám umožní prohlížet si domy odkudkoli, chatboty odpovídající na otázky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a algoritmy předpovídající tržní trendy s neuvěřitelnou přesností. Umělá inteligence vybavuje realitní sektor poznatky, automatizací a super schopnostmi, které vám usnadní cestu.
Příklady použití
- Zestimates společnosti Zillow využívá AI k předpovídání hodnoty nemovitostí s působivou přesností, což umožňuje kupujícím a prodávajícím činit informovaná rozhodnutí.
- Vyhledávač Redfin využívající umělou inteligenci filtruje nabídky podle vašich potřeb a rozpočtu, čímž vám pomáhá šetřit čas a snižovat frustraci.
- Automatizované nástroje pro správu nemovitostí zvládají úkoly, jako je výběr nájemného, žádosti o údržbu a prověřování nájemníků, čímž uvolňují drahocenný čas správcům nemovitostí.
8. Umělá inteligence pro řízení projektů
Projektové řízení je složitá síť úkolů, termínů a zdrojů. Ale co kdybyste měli neúnavného asistenta, který by dokázal analyzovat data, předvídat rizika a optimalizovat pracovní postupy? Právě zde přichází na řadu umělá inteligence, která revolučním způsobem mění způsob, jakým plánujeme, realizujeme, rozhodujeme a dodáváme projekty.
Příklady použití
- Microsoft Project Cortex využívá AI k získávání poznatků z projektových dokumentů a dat, poskytuje praktická doporučení a zlepšuje spolupráci týmů.
- Wrike Analyze využívá AI k předpovídání výsledků projektů, identifikaci potenciálních zpoždění a navrhování nápravných opatření, než bude příliš pozdě.
- WorkBoard využívá AI k vizualizaci postupu projektu v reálném čase, což vám umožňuje identifikovat oblasti, které vyžadují pozornost, a rychle přijímat rozhodnutí na základě dat.
- Monday.com integruje funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatické zprávy o pokroku a analýza sentimentu, aby týmy byly neustále informovány a držely se správného kurzu.
9. Umělá inteligence pro vývoj softwaru
AI automatizuje úkoly, jako je generování kódu, revize kódu, komentáře a opravy chyb. Poskytuje také pomoc při návrhu. Vývojáři se nyní mohou soustředit na propojení svého kódu s celkovým obrazem, zatímco jejich AI partneři se starají o rutinní úkoly.
Příklady použití
- GitHub Copilot je asistent s umělou inteligencí, který navrhuje kód na základě aktuálního kontextu, čímž vývojářům šetří čas a námahu.
- DeepCode je nástroj pro kontrolu kódu založený na umělé inteligenci, který identifikuje potenciální bezpečnostní zranitelnosti a chyby v kódování a zlepšuje tak kvalitu kódu.
- IntelliJ IDEA využívá AI k navrhování názvů proměnných, refaktorování kódu a dokonce k identifikaci potenciálních chyb, čímž výrazně zvyšuje produktivitu vývojářů.
10. AI pro AI
Vývoj umělé inteligence vyžaduje odborné znalosti, pečlivé plánování a mnoho pokusů a omylů. Ale AI sama o sobě může v tomto procesu poskytnout cennou pomoc. Může skládat dílky skládačky, navrhovat nové, identifikovat chybějící dílky a vylepšovat design. AI je dokonalým nástrojem pro vytváření ještě výkonnější AI.
Případy použití
- Platformy AutoML, jako jsou Google AutoML a Amazon SageMaker, automatizují celý proces strojového učení, od přípravy dat až po výběr a nasazení modelu.
- OpenAI Gym poskytuje simulované prostředí pro školení a testování algoritmů posilujícího učení, což urychluje výzkum a vývoj.
- Nástroje vysvětlitelné AI (XAI), jako jsou LIME a SHAP, pomáhají vývojářům pochopit, jak modely AI přijímají rozhodnutí, což jim umožňuje identifikovat a řešit potenciální zkreslení a chyby.
- Generativní modely umělé inteligence, jako jsou Stable Diffusion a Dall-E 3, vytvářejí realistické obrázky a texty a poskytují cenná tréninková data pro jiné modely umělé inteligence.
11. Umělá inteligence pro lidské zdroje
Nástroje pro lidské zdroje založené na umělé inteligenci automatizují zdlouhavé úkoly, zjednodušují procesy a vnášejí cenné poznatky založené na datech do každé fáze životního cyklu zaměstnanců. Profesionálové v oblasti lidských zdrojů se tak mohou zbavit administrativní zátěže a soustředit se na budování dynamické, angažované a vysoce výkonné pracovní síly.
Příklady použití
- Workday využívá AI k automatizaci úkolů, jako jsou mzdy, správa benefitů a hodnocení výkonu, čímž uvolňuje personalisty, aby se mohli soustředit na strategické iniciativy.
- LinkedIn Talent Insights využívá AI k analýze dat LinkedIn, poskytuje firmám informace o jejich zaměstnancích a potenciálních uchazečích a pomáhá jim činit lepší rozhodnutí při náboru zaměstnanců.
- Umělá inteligence Eightfold efektivně spojuje uchazeče s volnými pracovními místy, čímž zkracuje dobu náboru a zlepšuje jeho kvalitu.
12. Umělá inteligence pro právní a juridické týmy
AI usnadňuje výzkum a kontrolu dokumentů. Právníci ji mohou využít k předpovědi výsledků případů a optimalizaci právních strategií. Díky tomu mohou právní týmy pracovat chytřeji a rychleji a dosahovat lepších výsledků pro klienty pomocí právních nástrojů založených na AI.
Příklady použití
- Luminance využívá strojové učení k analýze smluv, extrakci klíčových informací a identifikaci potenciálních rizik, čímž výrazně snižuje čas potřebný na kontrolu a právní náklady.
- Společnost Kira Systems vyniká v oblasti e-discovery a pomáhá právním týmům procházet velké objemy elektronických dat, aby rychle a efektivně našly relevantní dokumenty.
- Lex Machina analyzuje rozsáhlé databáze judikatury a právních stanovisek a poskytuje právníkům personalizovaná doporučení a postřehy.
13. Umělá inteligence pro kybernetickou bezpečnost
Umělá inteligence se stala mocnou zbraní v oblasti kybernetické bezpečnosti. Analyzuje data, detekuje hrozby a reaguje na problémy s bezpečností dat v reálném čase, čímž chrání vaše digitální aktiva.
Příklady použití
- Darktrace využívá detekci anomálií k identifikaci a neutralizaci kybernetických útoků v reálném čase, čímž chrání organizace i před těmi nejsofistikovanějšími hrozbami.
- Palo Alto Networks Cortex XDR analyzuje data shromážděná z celé vaší bezpečnostní infrastruktury, poskytuje vám ucelený přehled o potenciálních hrozbách a umožňuje vám rychle a efektivně reagovat.
14. Umělá inteligence ve vzdělávání
Umělá inteligence měla pozitivní dopad na vzdělávání, kde nahradila rigidní učební plány a standardizované testy. Nyní poskytuje personalizované a poutavé vzdělávací zážitky, které vyhovují individuálním potřebám.
Případy použití
- DreamBox Learning využívá nástroj umělé inteligence, který studentům pomáhá posoudit jejich silné a slabé stránky a generuje personalizované vzdělávací plány k doplnění mezer ve znalostech.
- Kahoot! využívá AI k vytváření poutavých kvízů a testů, díky nimž je učení interaktivní a vzrušující pro studenty všech věkových kategorií.
- Minecraft Education Edition vytváří poutavé simulace a interaktivní úkoly, které studenty zapojují do vědy, technologie, inženýrství a matematiky (předměty STEM) a řešení problémů pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Duolingo využívá AI k personalizaci lekcí na základě pokroku a cílů studenta, díky čemuž je výuka jazyků zábavná a efektivní.
15. Umělá inteligence pro státní správu a veřejnou správu
Umělá inteligence ve veřejném sektoru zefektivňuje procesy, zvyšuje transparentnost a poskytuje personalizované veřejné služby. Předvídá potřeby, rychle řeší složité problémy a zajišťuje efektivní vládní služby pro občany.
Příklady použití
- Policie v Dubaji využívá drony vybavené umělou inteligencí k analýze dopravních vzorců a předpovídání míst s vysokou kriminalitou, čímž zvyšuje veřejnou bezpečnost.
- Systém linky pomoci 311 v New Yorku využívá zpracování přirozeného jazyka k porozumění dotazům občanů a jejich přesměrování na příslušné zdroje, čímž zlepšuje dobu odezvy a poskytování služeb.
16. Umělá inteligence pro stavebnictví
S umělou inteligencí jako partnerem můžete transformovat každou fázi stavebního procesu. Umělá inteligence dokáže analyzovat plány, optimalizovat využití materiálů a předpovídat rizika. Drony a roboty vybavené počítačovým viděním pomáhají s průzkumem, inspekcí a fyzickými úkoly, aby se zvýšila bezpečnost a efektivita.
Případy použití
- Autodesk BIM 360 využívá AI ke správě stavebních projektů od plánování po realizaci, čímž usnadňuje komunikaci, spolupráci a analýzu dat.
- SiteAware využívá drony a senzory k monitorování stavenišť v reálném čase, čímž zvyšuje bezpečnost, sleduje pokrok a identifikuje potenciální nebezpečí.
- BuildingConnected propojuje stavební firmy s řešeními umělé inteligence, včetně robotického vybavení a softwaru pro optimalizaci materiálů.
17. Umělá inteligence pro bankovnictví a finance
Nástroje AI pro účetnictví a finance personalizují finanční poradenství, zefektivňují transakce, odhalují podvody a pomáhají vám činit chytřejší investiční rozhodnutí. K dispozici jsou chatboty AI pro poskytování zákaznických služeb a robo-poradci pro správu majetku.
Příklady použití
- Intuit Mint využívá AI k kategorizaci vašich výdajů, sledování rozpočtů a poskytování personalizovaných finančních přehledů, což vám pomáhá získat kontrolu nad vašimi financemi.
- Upstart je platforma pro poskytování úvěrů založená na umělé inteligenci, která využívá alternativní datové body k posouzení úvěruschopnosti a rozšiřuje přístup k financování pro znevýhodněné komunity.
- Jumio je platforma pro ověřování identity založená na umělé inteligenci, která využívá rozpoznávání obličeje a další biometrické technologie k odhalování podvodů a zabezpečení online transakcí.
18. Umělá inteligence pro životní prostředí
Umělá inteligence je mocným nástrojem pro řešení klimatických změn, ochranu biologické rozmanitosti a optimalizaci správy zdrojů. Hraje zásadní roli při vytváření udržitelné a odolné budoucnosti pro lidstvo a planetu.
Příklady použití
- Platforma umělé inteligence OceanMind analyzuje satelitní snímky a data o oceánech, aby sledovala nelegální rybolov a chránila mořské ekosystémy.
- Světový fond na ochranu přírody (WWF) využívá nástroje založené na umělé inteligenci ke studiu pohybových vzorců zvířat a využívání jejich přirozeného prostředí, což slouží jako podklad pro strategie ochrany ohrožených druhů.
- Společnost Xyonix využívá AI k identifikaci a optimalizaci lokalit pro podzemní skladování oxidu uhličitého s cílem zmírnit dopady klimatických změn.
19. Umělá inteligence pro neziskové organizace
AI zvyšuje efektivitu, zlepšuje dosah a maximalizuje dopad dobrých věcí. Platformy pro vyhledávání dobrovolníků založené na AI spojují dobrovolníky s vhodnými příležitostmi na základě jejich dovedností a zájmů, čímž výrazně zvyšují zapojení a spokojenost dobrovolníků.
Příklady použití
- Kindful je platforma pro fundraising založená na umělé inteligenci, která využívá strojové učení k personalizaci zkušeností dárců a optimalizaci fundraisingových kampaní, čímž zvyšuje objem darů a retenci dárců.
- Charity Navigator je platforma založená na umělé inteligenci, která analyzuje finanční data a postupy řízení neziskových organizací a pomáhá dárcům činit informovaná rozhodnutí.
20. Umělá inteligence pro textilní a oděvní průmysl
Využijte AI k vytváření inovativních a personalizovaných návrhů oděvů na základě trendů, preferencí zákazníků a tělesných rozměrů a zároveň snižte plýtvání díky optimalizaci dodavatelského řetězce.
Příklady použití
- Zeekit využívá 3D skenování těla a hluboké učení k vytváření personalizovaných avatarů pro virtuální zkoušení a přizpůsobení oblečení na míru, čímž šetří čas a zdroje.
- Unspun vám na zakázku vytvoří nejvhodnější džíny na základě 3D skenů vašeho těla pořízených smartphonem, s cílem dosáhnout nulových zásob a nulového módního odpadu.
- Textile Exchange je nezisková organizace, která využívá AI ke sledování a analýze dopadu textilií na životní prostředí a pomáhá značkám činit udržitelná rozhodnutí.
21. Umělá inteligence v dopravě
Nástroje umělé inteligence optimalizují dopravní tok, pomáhají při plánování tras, zvyšují bezpečnost a mění naše cesty po zemi, ve vzduchu i po moři.
Případy použití
- Tesla Autopilot je pokročilý asistenční systém pro řidiče, který využívá AI k řízení, akceleraci a brzdění, čímž zvyšuje bezpečnost a komfort jízdy.
- Waymo je průkopníkem v oblasti samořídících vozidel, která využívají AI k navigaci po městských ulicích a dálnicích a nabízejí autonomní služby přepravy osob na vybraných místech.
- Siemens Mobility je dopravce, který využívá AI k předpovídání potřeb údržby vlaků a autobusů, čímž zajišťuje bezpečnost a předchází poruchám.
22. Umělá inteligence ve zdravotnictví
Umělá inteligence je pro zdravotnictví velkým přínosem. Poskytuje přesnější diagnózy, podporuje vývoj nových léků a optimalizuje léčbu. Může také sledovat zdraví pacientů a předpovídat výsledky léčby.
Příklady použití
- AlphaFold od DeepMind přesně předpovídá struktury bílkovin, čímž revolučním způsobem mění vývoj léků a personalizovanou medicínu.
- BlueDot sleduje výskyt infekčních onemocnění v reálném čase a pomáhá zdravotnickým systémům připravit se a reagovat na potenciální epidemie.
- Babylon Health využívá virtuální asistenty a chatboty, aby pacientům poskytoval nepřetržitou zdravotní péči, předběžnou diagnostiku a podporu.
23. Umělá inteligence v zemědělství
Řešení založená na umělé inteligenci optimalizují výnosy plodin, monitorují zdraví půdy, detekují škůdce a automatizují zemědělské úkoly. Tato technologie umožňuje zemědělcům pěstovat efektivnější, produktivnější a udržitelnější budoucnost.
Příklady použití
- Plantix analyzuje fotografie plodin, aby diagnostikoval choroby a škůdce, což umožňuje zemědělcům přijmout okamžitá opatření na ochranu svých výnosů.
- HarvestAI využívá letecké snímky a algoritmy strojového učení k monitorování stavu plodin a předpovídání výnosů, čímž poskytuje cenné informace pro rozhodování v oblasti řízení zemědělských podniků.
- Společnost Terramera využívá AI k analýze půdních dat a doporučuje přizpůsobené plány hnojení a výživy, čímž optimalizuje růst plodin a minimalizuje dopad na životní prostředí.
24. Umělá inteligence pro výrobu
Nástroje umělé inteligence optimalizují výrobní linky a předpovídají poruchy strojů, čímž zlepšují kontrolu kvality a automatizují úkoly. S umělou inteligencí můžete vybudovat lepší, efektivnější a produktivnější výrobní prostory a nastolit novou éru excelence ve výrobě.
Příklady použití
- Siemens MindSphere je platforma umělé inteligence, která propojuje a analyzuje data z výrobního zařízení, optimalizuje provoz a umožňuje prediktivní údržbu.
- GE Predix je průmyslová platforma umělé inteligence, která využívá data ze senzorů a strojů k předpovídání poruch zařízení a optimalizaci plánů údržby, čímž snižuje prostoje a náklady.
25. Umělá inteligence pro těžbu
S pomocí dronů řízených umělou inteligencí můžete přesně skenovat terén a mapovat ložiska nerostných surovin. Prediktivní modely mohou analyzovat seismická data a historické záznamy, aby identifikovaly nejlepší místa pro těžbu a šetřily tak zdroje. Samořídící nákladní vozy neúnavně pracují ve složitých důlních tunelech a zvyšují tak efektivitu a produktivitu.
Příklady použití
- Autonomní nákladní vozy Komatsu se samostatně pohybují v dolech, maximalizují efektivitu a minimalizují lidské chyby.
- Descartes Labs analyzuje satelitní snímky a geologická data pomocí umělé inteligence, aby identifikoval potenciální ložiska nerostných surovin a zlepšil tak průzkumné práce.
- Společnost MineSense využívá AI a robotiku k automatizaci podzemních těžebních úkolů, čímž zvyšuje produktivitu a snižuje rizika pro pracovníky.
26. Umělá inteligence pro rybolov
Optimalizujte rybářské trasy, předpovídejte velikost úlovků, bojujte proti nelegálnímu rybolovu a chraňte mořský život pomocí umělé inteligence. Nechte umělou inteligenci, aby vám pomohla sklízet plody ziskovosti a udržitelnosti v rybolovu.
Případy použití
- Marine Stewardship Council je nezisková organizace, která využívá AI ke sledování rybářských plavidel a zajištění toho, že dodržují standardy udržitelného rybolovu, čímž chrání mořské ekosystémy.
- Projekt Fully Documented Fisheries (FDF) identifikuje druhy ryb v reálném čase, čímž zabraňuje vedlejším úlovkům a podporuje udržitelné rybolovné praktiky.
27. Umělá inteligence pro letecký průmysl
Díky využití umělé inteligence může letecký průmysl zvýšit bezpečnost a spolehlivost letů, snížit náklady na údržbu, optimalizovat spotřebu paliva letadel, automatizovat opakující se úkoly a uvolnit lidské zdroje pro inovace.
Příklady použití
- Vrtulník Ingenuity poháněný umělou inteligencí NASA úspěšně letěl na Marsu, čímž prokázal potenciál umělé inteligence pro autonomický průzkum v náročných podmínkách.
- Systém Deep Space Anomaly Detection (Detekce anomálií ve vesmíru) NASA monitoruje data kosmických lodí za účelem odhalení anomálií, aby chránil sondy a zajistil úspěch misí na mezihvězdných vzdálenostech.
- Airbus Skywise shromažďuje a analyzuje data o letadlech, aby pomohl leteckým společnostem zlepšit údržbu a provoz.
28. Umělá inteligence pro energetiku (výroba a distribuce)
Umělá inteligence je také užitečná v energetické síti, kde ji činí ekologičtější a odolnější vůči měnícím se energetickým potřebám.
Příklady použití
- GridBeyond využívá AI ke správě distribuovaných energetických zdrojů, jako jsou solární panely a baterie, což umožňuje flexibilnější a odolnější síť.
- Sentient Energy analyzuje data z inteligentních měřičů, aby odhalila anomálie a potenciální výpadky, což umožňuje energetickým společnostem reagovat proaktivně a zajistit nepřerušené dodávky energie.
- DeepMind pro Google Energy přesně předpovídá poptávku po energii, což pomáhá společnosti Google a dalším dodavatelům energií optimalizovat výrobu energie a snižovat emise uhlíku.
Umělá inteligence má sice dalekosáhlé a potenciálně život měnící aplikace napříč sektory a odvětvími, ale některé z jejích aplikací také zlepšují náš každodenní život tím nejjednodušším, ale zároveň nejúčinnějším způsobem.
ClickUp AI: Nejlepší nástroj pro zvýšení produktivity
Přáli jste si někdy mít super schopnost dokončit všechny úkoly v předstihu před termínem? My také.
Firemní týmy neustále hledají nástroje, které zjednoduší procesy a zvýší celkový výkon.
Seznamte se s ClickUp AI. Jedná se o výkonného asistenta AI integrovaného do platformy pro správu projektů ClickUp, který je ideálním řešením pro zvýšení produktivity během celého pracovního dne.
Zde je krátký přehled toho, jak vám ClickUp AI může poskytnout super schopnosti, po kterých toužíte.
Získejte pomoc s psaním přizpůsobenou vaší roli
Ať už jste obchodník pracující na perfektní prezentaci nebo produktový manažer pracující na plánu uvedení produktu na trh, získejte pomoc s psaním, kterou potřebujete, díky ClickUp AI. Rozumí kontextu různých organizačních rolí a projektů a poskytuje vám nápady a návrhy na míru pro vaše psaní.
Pracujte hladce společně
Nechte ClickUp zlepšit spolupráci díky jeho schopnostem umělé inteligence. Nabízí generativní funkce pro psaní, které umožňují vytvářet návrhy e-mailů, shrnovat dokumenty a navrhovat lepší formulace a gramatiku. Můžete také vytvářet akční položky na základě kontextu svých úkolů a používat tento nástroj k brainstormingu se svým týmem.
Překonejte komunikační bariéry
ClickUp AI zefektivňuje mezifunkční a mezikulturní spolupráci. Použijte jej k překladu zpráv do více než 10 jazyků v reálném čase. Detekuje také nejasné nebo dvojznačné výroky a navrhuje zlepšení srozumitelnosti.
Automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp a uvolněte čas svého týmu, aby se mohl soustředit na strategičtější iniciativy. Od vytváření poznámek z jednání po shrnování zpráv – ClickUp AI zjednodušuje váš pracovní postup a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Přiveďte nejchytřejší AI do svého týmu s ClickUp
Ačkoli aplikace a nástroje umělé inteligence jsou všude přínosem pro produktivitu, někdy je nejlepší věc, kterou můžete udělat, abyste toho stihli více, používat méně aplikací. Místo toho můžete investovat do jedné specializované aplikace, jako je ClickUp.
ClickUp AI není běžný asistent s umělou inteligencí. Přizpůsobí se vaší roli a nabízí podněty podložené výzkumem, které jsou přímo integrovány do platformy.
Pomůže vám minimalizovat přetížení a únavu z AI tím, že centralizuje veškerou vaši práci na jedné platformě. Pokud stále potřebujete více řešení, můžete využít náš aktuální seznam softwaru AI, abyste rychle našli ty správné nástroje.
P. S. ClickUp AI se neustále vyvíjí, poháněno odhodláním učinit týmy chytřejšími, rychlejšími a robustnějšími. Vyzkoušejte ClickUp hned teď.