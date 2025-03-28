10 nejlepších softwarů a nástrojů AI pro účetnictví v roce 2025

Umělá inteligence je pro finanční týmy revoluční změnou. Pokud nepoužíváte nástroje umělé inteligence pro účetní úkoly, zbytečně si komplikujete život.
Nástroje AI pro účetnictví vám mohou ušetřit čas a peníze a zároveň zlepšit výkonnost vašeho podnikání. Automatizují opakující se úkoly, takže můžete věnovat svou energii důležitějším věcem, jako je rozhodování. 🤠
Jste připraveni nechat automatizaci účetnictví transformovat váš pracovní postup? Zde je 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro účetnictví a finance, které vám pomohou začít.
Seznamte se s umělou inteligencí ClickUp, ClickUp Brain, v tomto videu
⏰ 60sekundové shrnutí
- Umělá inteligence mění finanční týmy automatizací účetních úkolů.
- Mezi hlavní výhody AI v účetnictví patří rychlejší analýza dat, vyšší přesnost reportů a přehledy v reálném čase.
- Při výběru nástrojů AI hledejte automatizované vedení účetnictví, zpracování faktur, integrace a možnosti strojového učení.
- Mezi 10 nejlepších AI nástrojů pro účetnictví patří: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind
Jak se AI používá v účetnictví?
Účetní firmy již dlouho používají software pro zadávání dat, aby snížily počet lidských chyb a zvýšily ziskovost. Když k tomu přidáte technologii AI, stane se zázrak.
Účetnictví je především o výpočtech, matematice, regulovaných procesech a dodržování daňových předpisů. To jsou některé z věcí, které automatizační software zvládá nejlépe.
Software pro účetnictví s umělou inteligencí umožňuje účetním automatizovat nudné úkoly a zlepšit své finanční operace. Zde je několik z mnoha výhod, které umělá inteligence přináší do účetních procesů:
- Predikce dat pomocí umělé inteligence
- Rychlejší analýza finančních dat díky pokročilým algoritmům
- Zlepšená přesnost finančních zpráv
- Bleskurychlé automatizované zpracování faktur
- Informace a upozornění v reálném čase
- Snížení ručního zadávání dat
- Škálovatelnost bez zvýšení manuální práce
Co hledat v nástroji AI pro účetnictví
Nástroje AI pro účetnictví poskytují nesporné výhody, od zlepšení finančních přehledů až po automatizaci časově náročných úkolů. Stačí jen zjistit, co hledáte, a najít ten správný nástroj.
Všichni, od nezávislých účetních a start-upů až po finanční ředitele společností z žebříčku Fortune 500 a velké účetní firmy, mohou využívat funkce jako tyto:
- Automatizované vedení účetnictví: Nástroje umělé inteligence by měly automatizovat úkoly spojené s vedením účetnictví, aby vám pomohly ušetřit čas, činit lepší rozhodnutí, zlepšit správu výdajů a snížit počet chyb ve finančních výkazech.
- Automatizované zpracování faktur: Dobrý účetní software založený na umělé inteligenci dokáže automatizovat platby a faktury, čímž zlepší výkaznictví výdajů.
- Integrace: Nástroje umělé inteligence pro účetnictví, které se integrují s vaším dalším softwarem – od Slacku po QuickBooks – vám usnadní život.
- Strojové učení: Přední nástroje umělé inteligence využívají algoritmy strojového učení k hodnocení matematických modelů a zlepšování procesů bez nutnosti zadávání pokynů; v účetnictví jsou nepostradatelné.
- Šablony: Pokud je nutná ruční práce, dobrý nástroj ji může urychlit pomocí šablon pro vedení účetnictví, mzdové šablony a šablony hlavní knihy.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro účetnictví
Nejtěžší částí při hledání nástroje AI pro účetnictví je prohledávání všech možností. Zúžili jsme výběr na 10 nejlepších nástrojů AI pro účetnictví.
Díky tomuto seznamu můžete každý nástroj posoudit na základě jeho nejlepších funkcí, omezení, ceny a recenzí, abyste se mohli správně rozhodnout.
1. ClickUp
ClickUp Accounting je cloudový software pro správu podniku, který byl navržen tak, aby zjednodušil finanční procesy. Spravujte účty, vytvářejte sdílené zprávy a nechte ClickUp Brain fungovat jako váš digitální osobní asistent, abyste se mohli soustředit na širší strategii.
ClickUp Brain je virtuální asistent poháněný umělou inteligencí, který využívá zpracování přirozeného jazyka a pomáhá se vším od finančního řízení a podrobností projektů až po kontroly klientů a aktualizace schůzek. Vytvořili jsme stovky nástrojů umělé inteligence pro všechny aspekty vašeho účetního systému.
Můžete také použít ClickUp Docs k vytváření tabulek a prozkoumání šablon pro všechny finanční záležitosti.
Například šablona ClickUp Accounting Template je navržena tak, aby vám pomohla spravovat faktury, záznamy o prodeji, příjmy a předpokládané výnosy. Sledujte pohledávky a závazky (AR/AP) a využijte sledování zdrojů ke zlepšení celkové finanční výkonnosti.
ClickUp má více než 1 000 hotových integrací s jinými nástroji, takže vše můžete mít na jednom praktickém a přizpůsobitelném panelu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyberte si ze stovek šablon, které vám pomohou se vším od správy rozpočtu a cash flow až po řízení projektů.
- Využijte sílu umělé inteligence ClickUp Brain k sumarizaci schůzek o finančním plánování, komunikaci s klienty, nastínění auditních politik, aktualizaci zpráv o prognózách prodeje a mnohem více.
- Vyberte si z více než 100 automatizací ClickUp a nastavte back-office úkoly na autopilota.
- Dělejte informovaná rozhodnutí a zlepšete finanční zdraví své firmy s pomocí ChatGPT Prompts for Finance od ClickUp.
- Přepínejte mezi několika zobrazeními, vytvářejte přizpůsobené panely pro každého člena týmu a využijte sledování času stráveného na projektech k zefektivnění pracovního postupu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou mít potíže se zvládnutím mnoha funkcí a možností ClickUp (vyřešili jsme to bezplatnými videonávody pro téměř všechny funkce).
- ClickUp Brain není k dispozici v rámci tarifu Free Forever.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Vic. ai
Vic. ai je nástroj pro zpracování faktur založený na umělé inteligenci s vysokou přesností a pokročilými algoritmy strojového učení. Využívá výkonné algoritmy vycvičené na milionech faktur k automatizaci téměř všech aspektů fakturace bez nutnosti šablon nebo vlastních pravidel.
Jakmile je faktura nahrána, Vic. ai dokáže extrahovat důležité údaje z faktur, detekovat duplikáty a nastavit schvalovací proces na automatický režim. Také udržuje váš tým v obraze tím, že identifikuje, který zaměstnanec musí zkontrolovat každý krok schvalovacího procesu faktury.
Nejlepší funkce Vic. ai
- Využijte integraci s předními nástroji pro plánování podnikových zdrojů (ERP) k automatické synchronizaci finančních dat.
- Snižte počet lidských chyb tím, že Vic. ai identifikuje a označí duplicitní faktury a další účetní chyby.
- Automaticky rozpoznávají, kódují a vypočítávají daň z přidané hodnoty (DPH) a další daně, čímž zvyšují přesnost a daňovou shodu.
- Zlepšete finanční rozhodování pomocí poznatků a analýz založených na nejnovějších údajích vaší účetní firmy.
Omezení Vic. ai
- Žádné viditelné informace o cenách; někteří zákazníci uvádějí, že tento nástroj je pro nezávislé účetní profesionály a malé podniky drahý.
- Recenze zmiňují potřebu dalších možností třídění a reportování pro zvýšení efektivity.
Ceny Vic. ai
- Zákazníci musí kontaktovat Vic. ai a poskytnout obchodní informace, aby mohli požádat o cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Vic. ai
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
3. Faktura
Bill je cloudový nástroj, který automatizuje procesy AR/AP. Je určen pro účetní firmy a podniky, které chtějí zefektivnit proces fakturace a vystavování faktur.
Uživatelé také získají bezplatný přístup k Divvy From Bill, automatizovanému softwaru pro správu úvěrů a výdajů. Divvy nabízí úvěrové linky až do výše 15 milionů dolarů a nástroje, které pomáhají kontrolovat rozpočty a spravovat výdaje.
Nejlepší funkce aplikace Bill
- Využijte chytrá pravidla a pracovní postupy k automatizaci plateb a schvalování faktur.
- Kontrolujte výdaje napříč týmy, projekty, odděleními a dodavateli díky lepší přehlednosti.
- Získejte cashback odměny za způsobilé nákupy provedené s úvěrovými linkami Divvy.
- Snadno spravujte více klientů a zpracovávejte faktury AP, schvalování a platby.
Omezení faktur
- U některých služeb a jednotlivých transakcí mohou být účtovány poplatky.
- Bill neposkytuje podporu pro všechny kreditní karty, platební metody a měny.
Ceny faktur
- Základní: 40 $/měsíc na uživatele
- Tým: 55 $/měsíc na uživatele
- Firemní: 79 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze účtů
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
4. Indy
Indy je program pro správu pracovních postupů a administrativu založený na umělé inteligenci, který je určen pro nezávislé profesionály. Umožňuje freelancerům vytvářet nabídky, navrhovat smlouvy, odesílat faktury a – co je nejdůležitější – dostávat zaplaceno. 🤑
Bonus: Jak profesionálně požádat klienta o platbu
S Indy můžete sledovat svůj čas pro snadné fakturace, vyjednávat podmínky smlouvy, ukládat soubory a řídit své podnikání z jednoho pohodlného ovládacího panelu.
Nejlepší funkce Indy
- Využijte bezplatný tarif a získejte neomezený přístup k základním funkcím s omezeným přístupem k pokročilým funkcím.
- Nechte si od asistenta pro psaní Indy AI pomoci s vytvářením smluv a návrhů pomocí technologie ChatGPT.
- Sjednoťte svou práci pomocí integrace aplikace se Zapierem a Google Kalendářem (pouze placený tarif).
- Nastavte opakované faktury, nabídněte více platebních možností, nastavte daňové sazby a sledujte každou transakci, abyste zajistili dodržování daňových předpisů.
Omezení Indy
- Bezplatný tarif omezuje uživatele na tři klienty.
- Některé uživatelské recenze uvádějí nepřesnosti při ručním sledování času.
Ceny Indy
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Indy
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Zeni
Zeni využívá AI k automatizaci procesů účetnictví, výdajů a rozpočtování, aby zefektivnilo finanční operace. Poskytuje analýzu finančních dat v reálném čase, aby zlepšilo obchodní rozhodnutí, a integruje AI s lidskými znalostmi pro co nejefektivnější informace.
Použijte Zeni k automatizaci časově náročných denních postupů sledování výdajů a vedení účetnictví.
Nejlepší funkce Zeni
- Získejte komplexní přehled o svých finančních operacích pomocí jednostránkového zobrazení.
- Porovnávejte měsíční, čtvrtletní a roční zprávy, abyste mohli sledovat finanční pokrok a identifikovat trendy.
- Extrahujte potřebná data z účtenek a přepošlete je na speciální e-mailovou adresu pro konsolidaci a vedení záznamů.
- Zlepšete komunikaci a sdílení informací mezi více týmy pomocí automatických aktualizací a oznámení.
Omezení Zeni
- Některé uživatelské recenze zmiňují potřebu více pokynů ohledně toho, jak kontrolovat a zpracovávat data, aby se zlepšilo rozhodování.
- Pro některé freelancery, podnikatele a startupy mohou být drahé.
Ceny Zeni
- Starter: 549 $/měsíc, fakturováno ročně
- Růst: 799 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zeni
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
6. Docyt
Docyt je platforma pro vedení účetnictví založená na umělé inteligenci, která byla navržena pro automatizaci back-office a účetních úkolů. Získejte přehled díky reportům v reálném čase a zajistěte si finanční kontrolu nad všemi aspekty svého podnikání.
Docyt vám také umožňuje uchovávat všechny důležité finanční informace a dokumenty na jednom bezpečném místě a vytvářet samostatné trezory pro různé projekty nebo podniky.
Nejlepší funkce Docyt
- Nabízíme několik plánů, které vyhoví různým potřebám, od správy výdajů po automatizované vedení účetnictví pro velké podniky.
- Mobilní aplikace je snadno použitelná a přehledná a poskytuje bezpečné finanční nástroje a informace, které můžete využívat kdekoli a kdykoli.
- Pomocí funkce sledování výdajů můžete sledovat a kontrolovat rozpočet a cash flow vaší firmy.
- Integrace s většinou hlavních POS a PMS systémů pro poskytování odvětvově specifických reportů.
Omezení Docyt
- Některé uživatelské recenze zmiňují potíže s kontaktováním zákaznické podpory a pomalé reakční časy.
- Někteří uživatelé zmiňují potřebu dalších funkcí, které by pomáhaly s řízením účetních projektů.
Ceny Docyt
- Správa výdajů: 50 $/měsíc
- Sladění příjmů: 50 $/měsíc
- Správa firemních kreditních karet: 50 $/měsíc
- Mini: 149 $/měsíc
- Insight: 149 $/měsíc
- Dopad: 299 $/měsíc
- Pokročilé: 499 $/měsíc
- Podnik: 999 $/měsíc
- Účetní firma & CFO: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Docyt
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. Gridlex
Gridlex je jednotná sada obchodních nástrojů, která zahrnuje Gridlex Sky. Sky je software pro účetnictví, výdaje a ERP vytvořený společností Gridlex za účelem zjednodušení finančních procesů.
Použijte Gridlex Sky k dohledu nad veškerým účetnictvím, správou výdajů a funkcemi ERP s přizpůsobitelnými automatizacemi a poznatky založenými na umělé inteligenci. Sky zvládne fakturaci, účtování, mzdy, správu hlavní knihy a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Gridlexu
- Uživatelé Gridlex Sky získávají také přístup k Gridlex Ray, softwaru pro řízení lidských zdrojů, a Gridlex Zip, nástroji pro CRM a zákaznickou podporu.
- Eliminujte potřebu manuální práce a snižte riziko lidské chyby díky automatizovaným výpočtům ziskovosti, příjmů a výdajů.
- Pomocí funkce správy výdajů můžete organizovat a ukládat účtenky a žádosti o proplacení výdajů prostřednictvím přehledného rozhraní.
- Automatizujte schvalování výdajů a proplácení nákladů, abyste snížili administrativní zátěž.
Omezení Gridlexu
- Nedostatek zákaznických recenzí na populárních platformách ztěžuje posouzení celkové uživatelské zkušenosti.
- Pokročilé funkce, jako je automatizace uznávání výnosů, nejsou k dispozici v první cenové kategorii.
Ceny Gridlex
- Cena: 10 $/měsíc na uživatele
- Grow: 30 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Gridlex
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Booke
Booke je nástroj pro automatizaci vedení účetnictví, který usnadňuje každodenní účetní úkoly. Využívá technologii AI k odstraňování chyb a poskytuje extrakci dat v reálném čase. Čím více jej používáte, tím lepší AI se stává.
Získejte rychlejší odpovědi od klientů a vyhnete se zdlouhavé komunikaci díky uživatelsky přívětivému portálu pro zasílání zpráv Booke.
Nejlepší funkce Booke
- Využijte AI k řešení chyb v kódování, kategorizaci transakcí, komunikaci s klienty a automatizaci vaší práce.
- Zvyšte efektivitu pomocí automatizace založené na umělé inteligenci pro úkoly související s měsíční uzávěrkou.
- Najděte a opravte chyby během několika sekund díky pokročilým funkcím detekce chyb v Booke.
- Díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou QuickBooks a Xero, můžete synchronizovat své finanční údaje.
Omezení Booke
- Nedostatek uživatelských recenzí na populárních platformách ztěžuje rozhodování na základě obecných zkušeností zákazníků.
- Minimálně pět klientů pro každou cenovou úroveň
Ceny Booke
- Smart: 10 $/měsíc na klienta
- Premium: 20 $/měsíc za klienta
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Robotický AI účetní: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Booke
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Blue Dot
Blue Dot je platforma pro dodržování daňových předpisů využívající umělou inteligenci, která pomocí patentované technologie pomáhá firmám zajistit dodržování daňových předpisů. Snižte daňové riziko spojené s výdaji spotřebitelského charakteru a získejte 360stupňový přehled o všech transakcích prováděných zaměstnanci.
Využijte daňovou znalostní bázi k vyhledání všech informací, které potřebujete pro své podnikání, a využijte sílu zpracování přirozeného jazyka k využití externích dat.
Nejlepší funkce Blue Dot
- Použijte VAT Box k identifikaci a výpočtu všech způsobilých nebo kvalifikovaných výdajů s DPH.
- Nechte funkci „Zdanitelné zaměstnanecké benefity“ využít AI k detekci a analýze informací o dani ze mzdy.
- Zlepšete svůj pracovní postup při správě výdajů a nechte proprietární sadu nástrojů Blue Dot založenou na umělé inteligenci aplikovat kontroly a daňová pravidla, aby vaše podnikání bylo v souladu s předpisy.
- Vytvářejte zprávy o dani z příjmů právnických osob, které zajistí soulad s předpisy s minimální potřebou lidského zásahu.
Omezení Blue Dot
- Může být náročné získat představu o obecných zkušenostech zákazníků kvůli nedostatku uživatelských recenzí na populárních platformách.
- Žádné viditelné údaje o cenách
Ceny Blue Dot
- Zákazníci musí kontaktovat společnost Blue Dot a rezervovat si demo, aby získali cenové nabídky a informace o cenách.
Hodnocení a recenze Blue Dot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Truewind
Truewind je platforma pro finance a vedení účetnictví založená na umělé inteligenci, která podporuje malé podniky a startupy. Poskytuje přesné měsíční zprávy a finanční řešení přizpůsobená vašemu odvětví.
Uživatelé také získají přístup k týmu odborníků Truewind, který zajistí přesnost a transparentnost.
Nejlepší funkce Truewind
- Přijímejte včasná a informovaná obchodní rozhodnutí díky rychlejšímu měsíčnímu uzávěrce a efektivnímu vedení účetnictví.
- Kontaktujte a spolupracujte s certifikovanými účetními (CPA), kteří vám pomohou s každým krokem finančních procesů vaší firmy.
- Zajistěte přesnost back-office operací s minimálním časovým nárokem, abyste se mohli soustředit na rozvoj svého podnikání.
- Zjednodušte procesy vedení účetnictví a integrujte je s nástroji, které používáte, aby bylo finanční řízení bez stresu.
Omezení Truewind
- Nedostatek uživatelských recenzí na populárních recenzních platformách
- Žádné viditelné údaje o cenách a předplatném
Ceny Truewind
- Zákazníci si musí domluvit schůzku s Truewind, aby získali informace o cenách.
Hodnocení a recenze Truewind
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Maximalizujte efektivitu a přesnost pomocí AI
Integrace softwaru AI změnila odvětví účetnictví a financí. Nástroje AI využívají automatizaci ke zlepšení přesnosti a rychlosti finančního výkaznictví a nabízejí cenné informace, díky nimž můžete činit lepší rozhodnutí. 🌻
Pokud jste připraveni zefektivnit své finanční procesy, snížit náklady a zlepšit efektivitu ve všech oblastech finančního řízení, je čas přijmout digitální transformaci. Začněte ještě dnes – zaregistrujte se na ClickUp!