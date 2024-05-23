Jak používat umělou inteligenci v účetnictví (případy použití a nástroje)

Pokud existuje něco, co v roce 2024 vzbuzuje v obchodním světě nadšení, pak je to využití umělé inteligence k zefektivnění práce – novými a nečekanými způsoby!
Umělá inteligence je přítomna v každém odvětví, od personalizovaných doporučení ve streamovacích službách až po samořídící auta. Rychle se učí od lidí a transformuje tyto znalosti, aby přetvořila naše pracovní procesy.
Účetní odvětví není výjimkou. Vzhledem k tomu, že data hýbou světem byznysu, účetní formuláře a účetní stále více hledají způsoby, jak využít umělou inteligenci ke zvýšení efektivity a přesnosti.
Abychom pochopili, jak lze umělou inteligenci využít v účetnictví, prozkoumáme různé nástroje umělé inteligence, které zrychlují a zpřesňují účetní procesy a pracovní postupy.
Porozumění umělé inteligenci v účetnictví
Účetní odvětví prochází významnou transformací, která je poháněna strategickým využíváním technologií umělé inteligence.
Tato integrace využívá algoritmy strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k automatizaci a vylepšení různých účetních funkcí.
Vliv umělé inteligence se projevuje v různých úkolech, včetně finančního výkaznictví a řízení projektového účetnictví. Zefektivňuje audity a zajišťuje dodržování předpisů tím, že proaktivně detekuje podvodné aktivity a provádí hloubkovou analýzu dat.
Nahradí umělá inteligence účetní?
Umělá inteligence sice vyniká v automatizaci různých úkolů, ale nemůže zcela nahradit lidské účetní.
Základní lidské dovednosti, jako je zdravý úsudek, otevřená komunikace a kritické myšlení, zůstávají pro efektivní účetní praxi nezbytné.
Certifikovaní účetní (CPA) jsou i nadále nepostradatelní pro řešení složitých účetních otázek a rozhodování. Díky lidskému dohledu a zásahům zajišťují přesnost a etické uplatňování účetních zásad.
Umělá inteligence má v účetnictví několik využití. Tento článek uvádí ty nejvýznamnější.
Jak používat umělou inteligenci v účetnictví pro různé případy použití
Účetní software s umělou inteligencí mění způsob, jakým účetní přistupují k každodenním úkolům, od zadávání dat až po strategické rozhodování.
Díky přesnějším výsledkům mohou účetní profesionálové zvládnout více práce za méně času a soustředit se na věci, které vyžadují jejich plnou pozornost.
Podívejme se na pět konkrétních případů, kdy umělá inteligence revolučním způsobem mění účetní procesy:
1. Využití prediktivní analýzy dat
Umělá inteligence dokáže analyzovat obrovské množství finančních dat, rozpoznat skryté vzorce a identifikovat potenciální rizika, která by lidem mohla uniknout.
Prediktivní analytika založená na umělé inteligenci je transformativní technologie, která ovlivňuje role účetních a finančních odborníků. Automatizací často zdlouhavého úkolu vytváření reportů mohou finanční odborníci věnovat své odborné znalosti strategičtější funkci: hodnocení.
Nezapomeňte však, že výstupy umělé inteligence vyžadují pečlivou lidskou kontrolu. Účetní musí nakonec pečlivě posoudit přesnost a spolehlivost generovaných předpovědí.
Tento hodnotící proces by měl zahrnovat srovnání s dosavadními výsledky, použití technik křížové validace, využití vhodných metrik a kritické posouzení potenciálních zkreslení v datech nebo algoritmech.
Díky tomuto přísnému hodnocení lidská odbornost zajišťuje, že poznatky umělé inteligence jsou efektivně využívány k informovanému rozhodování.
2. Zefektivněné audity s vylepšenou shodou s předpisy
Tradiční auditorské procesy mohou být zdlouhavé a náročné na zdroje. Umělá inteligence může tento proces zefektivnit automatizací úkolů souvisejících s extrakcí dat, vzorkováním a hodnocením rizik. To umožňuje auditorům věnovat svou odbornost složitějším oblastem a zároveň zlepšit celkovou efektivitu a účinnost auditů.
Umělou inteligenci lze využít k analýze historických auditních dat za účelem identifikace opakujících se slabých míst, což umožňuje proaktivnější přístup k zajištění trvalé shody s předpisy.
3. Snadnější odhalování podvodů
Podvodné aktivity mohou představovat významnou finanční hrozbu a často zůstávají neodhaleny, dokud nedojde k významné škodě. Umělá inteligence je účinným nástrojem v boji proti podvodům.
Pokročilé algoritmy mohou analyzovat vzorce výdajů a identifikovat neobvyklé transakce nebo aktivity, které se odchylují od zavedených norem. To umožňuje proaktivní detekci a vyšetřování, čímž se minimalizují finanční ztráty.
Případová studie: Využití umělé inteligence k uzavření aktivních účtů peněžních mul
Jedna z největších evropských digitálních bank se stala terčem podvodu s praním špinavých peněz pomocí falešných online inzerátů. Jejich tým pro boj proti podvodům se snažil držet krok s kriminálníky, kteří otevírali a rychle vyprázdnili účty peněžních kurýrů.
Společnost Feedzai, která poskytuje řešení pro boj proti podvodům a finanční kriminalitě založená na umělé inteligenci, využila umělou inteligenci dvěma klíčovými způsoby k řešení tohoto problému:
- BionicIDs: Umělá inteligence, konkrétně hluboké učení, byla použita k vytvoření jedinečných identifikátorů (BionicIDs) pro každého uživatele banky. Tyto identifikátory analyzovaly biometrické údaje o chování uživatele (způsob psaní, pohyby myši), analytické údaje o chování (jak se pohybují v internetovém bankovnictví), údaje o zařízení (model telefonu, operační systém) a údaje o síti (IP adresa, poloha). Díky tomuto komplexnímu obrazu mohla banka identifikovat podezřelé aktivity, i když zločinci používali falešná jména nebo různá zařízení.
- Analýza sítě: Umělá inteligence nepřetržitě analyzovala dynamický kontext každé bankovní relace. To zahrnovalo faktory, jako jsou použité zařízení, síťová připojení a umístění. Mapováním těchto vztahů mohla umělá inteligence identifikovat souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími účty. Pokud například bylo z jednoho zařízení nebo sítě přistupováno k více účtům, které měly odlišná jména, mohla je umělá inteligence označit jako patřící stejnému pachateli.
Tato kombinace technik umělé inteligence umožnila bance:
- Identifikujte účty peněžních mulů mnohem rychleji a zastavte je, než je bude možné použít k podvodům.
- Propojte zdánlivě nesouvisející účty se stejným zločincem na základě vzorců chování a sítí.
- Pochopte metody zločinců a předvídejte budoucí útoky.
Díky využití umělé inteligence banka uzavřela více než 400 účtů peněžních mul a poskytla policii cenné informace pro vyšetřování zločinecké sítě.
4. Automatizované vedení účetnictví
Opakující se úkoly historicky omezovaly účetní profesionály a zabíraly drahocenný čas, který by mohl být lépe využit na strategickou analýzu.
Zadávání údajů z faktur a účtenek, bankovní rekonciliace a vedení hlavní účetní knihy jsou úkoly, které jsou nyní připraveny pro robotickou automatizaci procesů.
Algoritmy umělé inteligence, které jsou zdatné v rozpoznávání vzorů a extrakci dat, mohou automatizovat procesy s laserovou přesností. To osvobozuje účetní od nudných úkolů, jako je ruční manipulace s daty, a výrazně minimalizuje riziko lidské chyby.
Tip pro profesionály: Využijte těchto 10 bezplatných šablon pro vedení účetnictví v Excelu a ClickUp, abyste urychlili své procesy a dosáhli vždy přesného sladění.
5. Zvyšte přesnost pomocí strojového učení
V účetnictví je integrita finančních údajů nanejvýš důležitá. Umělá inteligence vyniká v analýze rozsáhlých datových sad s naprostou přesností.
Algoritmy strojového učení lze naučit identifikovat nesrovnalosti, výjimky a potenciální chyby ve finančních transakcích. Tento proaktivní přístup výrazně snižuje pravděpodobnost, že chyby uniknou pozornosti, a chrání tak integritu finančních záznamů.
Případová studie: Automatizace daní ve společnosti Deloitte pomocí umělé inteligence a strojového učení
Společnost Deloitte uzavřela partnerství se společností Kortical s cílem využít umělou inteligenci ve svých daňových procesech. Cílem projektu bylo automatizovat úkoly a zvýšit efektivitu. Společnost Deloitte poskytla odborné znalosti a data, zatímco společnost Kortical nabídla svou platformu umělé inteligence a schopnosti v oblasti datové vědy. Společnost Kortical vytvořila model strojového učení, který dokázal automaticky aplikovat daňové zákony a strukturovat data klientů, čímž se zkrátila doba zpracování z 5 hodin na 6 minut, což představuje 50násobné zlepšení. Tento projekt trval 6 měsíců a dosáhl přesnosti na úrovni člověka (více než 90 %) při výpočtech daní.
Toto je jen několik příkladů toho, jak umělá inteligence revolučním způsobem mění účetnictví. S vývojem technologie umělé inteligence můžeme očekávat vznik ještě inovativnějších aplikací, které dále změní způsob, jakým se účetnictví provádí.
Využití softwaru s umělou inteligencí pro účetnictví
Existuje software pro správu účetních projektů založený na umělé inteligenci, který to všechno dokáže?
ClickUp může do značné míry, ne-li úplně, zmírnit zátěž opakujících se úkolů a základních procesů.
Jako platforma pro správu práce a produktivity je vhodná pro všechna odvětví, velká i malá. Díky specializovaným řešením pro různé oddělení můžete pomocí ClickUp na jedné platformě provádět všechny drobné úkoly – od správy úkolů po sledování času.
Podívejme se, jak ClickUp pomáhá účetním a finančním odborníkům.
1. Zbavte se zbytečné účetní práce
Software ClickUp pro správu účetních projektů lze v kombinaci s funkcemi umělé inteligence této platformy využít milionem různých způsobů.
Efektivně sledujte každý finanční pohyb a udržujte kompletní auditní stopu pomocí účetních nástrojů umělé inteligence ClickUp Brain.
Systém zaznamenává všechny finanční aktivity a pravidelně sdílí klíčové aktualizace se zainteresovanými stranami, čímž zajišťuje úplné a přesné záznamy pro účely auditů a dodržování předpisů.
Od snížení manuální práce díky automatizaci až po využití schopností umělé inteligence v oblasti zpracování přirozeného jazyka pro vytváření souhrnů – podívejme se, jak můžete tyto nástroje využít v každém kroku.
Nejprve se podívejme, jak může ClickUp Brain pomoci zlepšit efektivitu a přesnost vašeho účetního týmu:
- Automatické připomenutí: ClickUp Brain vám připomene, kdy je třeba zaplatit účty nebo kdy je třeba odevzdat zprávy. Už nikdy nezmeškáte termíny, protože nástroje AI automatizace je za vás budou sledovat.
- Chytré vyhledávání: Pokud potřebujete najít konkrétní fakturu nebo finanční záznam, ClickUp Brain rychle prohledá všechny vaše soubory a znalostní databázi společnosti a zobrazí vám ten správný.
- Analýza dat: Umělá inteligence může analyzovat vaše čísla a poskytnout vám přehled o vašich výdajových zvyklostech. Tímto způsobem můžete snadno sledovat, kategorizovat a organizovat firemní výdaje. Může například zjistit, že v jedné oblasti utrácíte hodně peněz, a navrhnout způsoby, jak snížit náklady.
- Shrnutí úkolů a aktualizace: Využijte schopnosti ClickUp Brain zpracovávat přirozený jazyk a během několika sekund shrňte všechny podúkoly, chaty nebo konverzace v ClickUp, abyste získali přehled o tom, co se děje nebo co vás čeká v práci.
- Vlastní přehledy a panely: Generujte přehledy z vyplněných dat a prezentujte je v přehledných a vizuálně atraktivních formátech (tabulky a grafy), snadno identifikujte trendy a přijímejte informovaná rozhodnutí pomocí nástrojů umělé inteligence pro vizualizaci dat.
Od finančních ředitelů společností z žebříčku Fortune 500 přes nezávislé účetní až po velké účetní firmy – ClickUp Brain může používat kdokoli s placeným tarifem ClickUp!
2. Spravujte účetní týmy a klienty na jednom místě
Software ClickUp pro správu účetních projektů se pyšní robustními funkcemi, které umožňují účetním týmům efektivně řídit lidi a projekty.
Vytvořte centrální hub pro veškerou komunikaci a spolupráci v rámci projektů. Účetní odborníci mohou sdílet dokumenty, soubory a poznámky v rámci projektů, čímž eliminují informační silosy a zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
V ClickUp můžete přiřadit úkoly konkrétním účetním manažerům s jasnými termíny a prioritami. Díky aktualizacím v reálném čase a sledování pokroku jsou všichni informováni o probíhající práci, což vytváří odpovědnost a zajišťuje, že projekty probíhají podle plánu.
Zobrazení ClickUp Chat poskytuje praktický chatovací systém v reálném čase pro snadnou komunikaci v týmu. Diskuse mohou být řazeny do vláken v rámci konkrétních projektů, což vytváří prostor pro soustředěnou komunikaci s ohledem na kontext, aniž by se zaplňovaly e-mailové schránky.
Můžete také sdílet dokumenty, dostávat okamžitou zpětnou vazbu a vkládat videa nebo odkazy na konkrétní informace.
Přepínejte mezi více než 15 flexibilními zobrazeními a vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy, od grafů po tabulkové prezentace. To vede k snadnému přidělování úkolů a sledování pokroku.
Nejlepší na jedinečných funkcích ClickUp je to, že můžete v rámci projektů vytvářet zabezpečené klientské portály, abyste mohli spravovat externí partnery a udržet si je v dlouhodobém horizontu.
Klienti mají přístup k relevantním dokumentům, zprávám a aktualizacím projektů, aniž by měli přímý přístup k vašemu internímu systému. To je užitečné pro menší účetní firmy s omezeným rozpočtem na najímání zaměstnanců.
Můžete klientům zasílat automatické e-maily nebo připomínky o blížících se termínech nebo schůzkách, aby byli po celou dobu trvání projektu informováni a zapojeni.
3. Používejte předem připravené šablony k zjednodušení účetních procesů
Můžete využít více než 1000 přizpůsobitelných šablon ClickUp připravených k okamžitému použití pro různé potřeby – účetnictví, kreativní design, správu sociálních médií, správu agentury, tvorbu blogových příspěvků, personalistiku a nábor zaměstnanců.
Pomocí ClickUp Brain a ClickUp Docs můžete vytvářet šablony pro jakékoli použití, které vás napadne!
Například pomocí šablony ClickUp Accounting SOP zajistíte, že vaše účetní týmy budou dodržovat standardní operační postupy vaší firmy.
Získejte kontrolu nad roztříštěnými finančními procesy! Tato šablona nabízí komplexní řešení, které zefektivňuje tvorbu standardních operačních postupů, komunikaci a spolupráci a zajišťuje efektivní fungování vašeho účetního oddělení.
- Vytvářejte, aktualizujte a sledujte všechny své SOP na jednom centrálním místě. Už nemusíte ztrácet čas opakujícími se úkoly nebo hledáním dokumentů.
- Okamžitě sdělte změny SOP, aby všichni členové vašeho týmu byli informováni a minimalizovalo se riziko chyb.
- Získejte automatické přidělování úkolů s oznámeními, aby byli všichni informováni a zodpovědní, a zajistěte tak spolupráci v rámci celého účetního oddělení.
- Zlepšete své projektové účetnictví a sledování SOP pomocí pokročilých funkcí, jako jsou reakce na komentáře, automatizace a nástroje založené na umělé inteligenci.
Žonglování s firemními financemi může připomínat neustálou honbu za časem!
Sledování transakcí, plateb a úvěrů je časově náročné. Šablona účetního deníku ClickUp může sloužit jako vaše digitální šablona pro vedení účetnictví.
Tato výkonná šablona zaznamenává každou obchodní transakci s naprostou přesností. Překračujte rámec jednoduchých záznamů, protože vám umožňuje zaznamenávat transakce, které mají vliv na více účtů současně:
- Zbavte se ručního vedení účetnictví; zaznamenávejte všechny své obchodní transakce rychle a přesně do digitálního deníku.
- Pomocí vlastních stavů sledujte průběh každé transakce a zajistěte, že se nic neztratí v záplavě informací.
- Zaznamenávejte důležité informace o každé transakci pomocí vlastních polí, jako je datum transakce, typ deníku, účtenka a číslo záznamu.
- Přizpůsobte si přehled o své finanční situaci podle svých potřeb pomocí flexibilních zobrazení – od průvodce pro začátečníky až po snadno přístupné sekce Knihy a Deník.
- Vylepšete sledování transakcí pomocí pokročilých funkcí, jako je sledování času, značky, varování o závislostech a robustní e-mailové funkce, které zajistí komplexní finanční pracovní postupy.
Hledáte komplexní šablonu, která zjednoduší vaše finanční procesy? Vyzkoušejte šablonu pro účetnictví od ClickUp.
Tato šablona spravuje celý váš pracovní postup – od zaznamenávání faktur a sledování příjmů až po předpovídání budoucích výnosů. Už nemusíte honit opožděné platby, protože můžete snadno udržovat přehled o pohledávkách a závazcích.
Ale to není vše! Na stejné platformě můžete rezervovat schůzky, plynule přepínat mezi více než 9 přizpůsobitelnými zobrazeními a využívat vlastní značky a stavy. Můžete tak maximalizovat svou produktivitu a získat přehled o svých prodejních výsledcích v reálném čase, aniž byste museli opustit ClickUp.
Pozoruhodná schopnost umělé inteligence automatizovat opakující se úkoly v kombinaci s univerzálním nástrojem, jako je ClickUp, osvobozuje účetní od rutinních úkolů a poskytuje jim cenný dar v podobě času.
Tato nově nabytá efektivita jim umožňuje přesunout svou pozornost na oblasti, kde vládne lidská odbornost: pronikavá analýza, strategické poradenství a informované rozhodování.
Budoucnost účetnictví s umělou inteligencí
Pro účetní se situace mění. Díky podpoře umělé inteligence se tato profese chystá na evoluci.
Reakce se sice liší, ale jedna věc je jistá: na obzoru se rýsuje významná změna. V příštím desetiletí dojde k transformaci rolí v účetnictví, která bude od profesionálů vyžadovat nové dovednosti.
Nejlepší na tom však je, že díky zpracování přirozeného jazyka v ClickUp Brain mohou účetní tuto technologii využívat, aniž by se museli učit programovací techniky. Účetní práce se bude podobat práci datových vědců a inženýrů a umožní získat hluboké finanční poznatky. Klíčem k zvládnutí této evoluce je přijetí změn.
Včasné zavedení nástrojů využívajících umělou inteligenci, jako je ClickUp, vám pomůže udržet si náskok před konkurencí. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!