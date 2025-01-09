Jaké výhody činí ClickUp jedinečným

Přeskakujete mezi desítkami aplikací, abyste zvládli svůj pracovní den? Nástroj pro správu projektů tady, chatovací platforma tam, dokumenty roztroušené po různých cloudových úložištích a více než 25 otevřených záložek v prohlížeči?
Průměrný znalostní pracovník přepíná mezi různými aplikacemi téměř 1200krát denně. Toto neustálé přepínání kontextu stojí organizace až 9 % produktivního času na zaměstnance ročně.
Toto žonglování vás stojí nejen čas. Odebírá vám to soustředění, kreativitu a schopnost odvádět skvělou práci.
Toto řešení však není jen dalším nástrojem pro správu projektů. Potřebujete jednotnou platformu – místo, kde máte vše, co potřebujete k vykonání práce: správu úkolů, komunikaci týmu v reálném čase, spolupráci na dokumentech a dokonce i automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence.
Něco jako „aplikace pro všechno, pro práci“. Něco jako ClickUp.
ClickUp přímo řeší tento problém tím, že sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné soudržné platformy. V tomto blogovém příspěvku vám ukážeme, co dělá ClickUp jedinečným – a proč je to důležité pro výkonnost vašeho týmu.
🎯 Výhody ClickUp za 60 sekund
- ClickUp kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
- ClickUp Chat propojuje konverzace přímo s úkoly pomocí automatizace založené na umělé inteligenci, která udržuje veškerou vaši práci v kontextu.
- ClickUp Brain je nativní AI ClickUp, která nejen automatizuje, ale také se učí. Navrhuje akce na základě zvyků vašeho týmu, usnadňuje sledování práce a dokonce odpovídá na otázky pomocí znalostí vašeho pracovního prostoru.
- Každý tým pracuje jinak. To chápeme. V ClickUp si můžete přizpůsobit zobrazení, pracovní postupy a pravidla automatizace tak, aby vyhovovaly vašim procesům, ať už řídíte agilní sprinty nebo koordinujete marketingové kampaně.
- ClickUp je navržen tak, aby vyhovoval potřebám společností z žebříčku Fortune 500, ale je flexibilní a rychle se vyvíjí, což ho činí ideálním i pro startupy a samostatné podnikatele.
- Díky funkcím, které jsou v tomto odvětví novinkou, jako je chat založený na umělé inteligenci a dynamické tabule, které podporují generování obrázků pomocí umělé inteligence a kontextové řízení úkolů, je ClickUp navržen tak, aby rostl a přizpůsoboval se vám.
Pro týmy, které jsou unavené z nepropojených nástrojů a hledají chytřejší způsob práce, nabízí ClickUp zásadně odlišný přístup k řízení projektů a týmové spolupráci.
Pojďme se podívat, jak přesně ClickUp snižuje „práci kolem práce“, abyste se mohli soustředit na to, co přináší výsledky.
Jedinečné funkce, které ClickUp odlišují od ostatních
Znáte ten pocit, když objevíte nástroj, který prostě chápe, jak pracujete?
To je ClickUp. Zde je stručný přehled 12 úžasných výhod, které jej činí tak jedinečným:
1. Projektové řízení, které dává smysl
Zamyslete se nad svým typickým pracovním dnem. Žonglujete s několika projekty, z nichž každý má svůj vlastní časový plán, závislosti a zúčastněné strany. Tradiční nástroje pro řízení projektů vás často nutí přizpůsobit svůj pracovní postup jejich rigidní struktuře. ClickUp tento scénář obrací.
Funkce správy úkolů ClickUp vám umožňují přiřazovat úkoly a řešit to nejdůležitější pomocí vlastních úrovní priority a inteligentních možností třídění.
Chcete vizualizovat svůj projekt jako Ganttův diagram na ranní schůzce, přepnout na Kanbanovou tabuli pro standup vašeho vývojového týmu a poté otevřít kalendář pro plánování zdrojů?
To vše (a ještě mnohem více!) můžete dělat díky více než 15 přizpůsobeným zobrazením v ClickUp.
Ještě lepší je, že celý váš tým může současně používat různé pohledy na stejný projekt, přičemž každý pracuje způsobem, který mu vyhovuje a zvyšuje produktivitu.
📌 Zde je příklad z praxe: Jeden z našich podnikových zákazníků, Finastra, největší společnost zabývající se výhradně softwarem pro finanční služby, se potýkal s nekonzistentním prováděním kampaní kvůli nedostatku centralizovaných plánů GTM.
Fragmentovaná struktura ztěžovala vedoucím pracovníkům získat přehled o tom, jaké aktivity GTM se v daném okamžiku provádějí a pro kterou obchodní jednotku. Představte si 200 snímků marketingových plánů, které jsou zastaralé v okamžiku, kdy je vytvoříme.
Po přechodu na ClickUp zaznamenali 30% nárůst efektivity spolupráce a 40% růst celkové efektivity GTM jednoduše proto, že regionální týmy mohly pracovat se stejnými daty ve svém preferovaném zobrazení.
Můžeme ukázat, co se stalo s našimi marketingovými iniciativami v regionálním pohledu nebo v pohledu na kampaň. To zahrnuje pohled na to, jaké typy aktivit provádíme a do jaké fáze funnelu jsme je zařadili. Tímto způsobem může vrcholový management snadno získat přehled o stavu projektu.
Můžeme ukázat, jaké výsledky přinesly naše marketingové iniciativy, a to v regionálním nebo kampaniovém pohledu. To zahrnuje přehled o typech aktivit, které provádíme, a fázi funnelu, ke které jsme je přiřadili. Tímto způsobem může vrcholový management snadno získat přehled o stavu projektu.
2. Spolupráce, díky které jsou všichni v obraze
83 % znalostních pracovníků se při týmové komunikaci spoléhá především na e-mail a chat, čímž se důležité informace rozptylují mezi nesouvislé kanály a omezuje se efektivní spolupráce.
Vzpomínáte si, jak jste museli prohledávat nekonečné e-mailové vlákna nebo chatové zprávy, abyste našli ten jeden důležitý detail projektu? Tyto dny jsou pryč.
S ClickUp Chat nejsou vaše konverzace jen doplňkem vaší práce – jsou její nedílnou součástí.
Představte si následující situaci: Diskutujete se svým týmem v chatu o nové funkci. Někdo zmíní důležitý požadavek. Místo toho, abyste doufali, že si někdo později vzpomene na vytvoření úkolu, můžete tak učinit sami – ručně nebo automaticky pomocí AI – přímo z konverzace.
Ale to není vše. Tyto úkoly si zachovávají svůj vztah k původní diskusi, takže nikdy neztratíte cenný kontext.
To, co dělá ClickUp Chat skutečně výkonným, je to, jak vše funguje dohromady:
- Spusťte rychlou audio-video synchronizaci SyncUp přímo z okna chatu, když je třeba komplexní téma projednat tváří v tvář.
- Využijte nativní AI ClickUp k shrnutí dlouhých diskusí a automatickému informování o novinkách.
- Pomocí AI okamžitě najděte související úkoly a dokumenty pro každou konverzaci.
- Vytvářejte a sdílejte v ClickUp tabule, které jsou propojeny s vašimi úkoly a dokumenty, a dokonce generujte obrázky pomocí umělé inteligence, které jsou ideální pro brainstormingové sezení.
- Spolupracujte na ClickUp Docs v reálném čase a zároveň chatujte se svým týmem.
Už žádné přepínání mezi aplikacemi nebo ztráta přehledu o důležitých informacích. Celý váš pracovní postup, od neformálních chatů po formální plánování projektů, je na jednom místě, což zjednodušuje asynchronní práci.
Společnost Vida Health, poskytovatel virtuálních zdravotnických služeb, využila integrované funkce ClickUp pro spolupráci a zvýšila produktivitu marketingových operací o 50 %.
Také uvedli, že každý týden ušetří hodinu hledáním informací a kontextu a získají zpět osm hodin v rámci schůzek pro všechny zúčastněné strany.
To je spousta cenného času, který můžete věnovat produktivní práci namísto digitální údržbě.
3. Umělá inteligence, která vám skutečně usnadní práci
Pojďme si promluvit o AI. Ne o té módní, ale o té praktické, každodenní, bez které si už nedokážete představit, jak jste kdy mohli pracovat.
ClickUp Brain ™ je jako mít hyper-efektivního člena týmu, který nikdy nespí, nedělá si přestávky na kávu a nějak si pamatuje vše, co se kdy ve vašem pracovním prostoru stalo.
Ale co ChatGPT, Claude a Gemini, ptáte se? Jsou všechny stejné, že? No, ne tak úplně.
Toto je to, co odlišuje přístup ClickUp k AI: Namísto toho, abychom AI považovali za samostatný nástroj, jsme ji začlenili do struktury toho, jak již pracujete.
Představte si, že jste na ranní schůzce a diskutujete se svým týmem o čtvrtletních cílech. Jakmile identifikujete akční položky a vytvoříte úkoly ClickUp pro jejich organizaci a sledování, Brain může automaticky vytvořit perfektně formátované podúkoly z názvů úkolů.
A co v situacích, kdy potřebujete najít něco konkrétního z jednání před třemi měsíci? Brain si pamatuje nejen to, co bylo řečeno, ale rozumí i kontextu.
Zeptejte se: „Jak jsme se rozhodli ohledně marketingového rozpočtu na druhé čtvrtletí?“ a systém vyhledá informace z příslušných chatů, projektových dokumentů a úkolů, aby vám poskytl komplexní odpověď.
💡Tip pro profesionály: Více než 60 % času týmu se věnuje hledání kontextu, informací a akčních položek. Pomocí Brain můžete snadno ušetřit 2–3 hodiny týdně, protože rychle najdete a shrnete předchozí rozhodnutí.
Další praktické způsoby, jak Brain usnadňuje váš pracovní den:
- Automaticky generuje AI StandUps na základě nedávných aktivit a dokončených úkolů.
- Analyzuje data vašeho projektu, aby předpověděl potenciální zpoždění a navrhl způsoby, jak zmírnit rizika.
- Můžete jej použít k vytváření nejrůznějšího obsahu – od rychlých odpovědí na e-maily až po plnohodnotné, autoritativní blogové příspěvky.
- Pokud někdo v chatu položí otázku, na kterou již byla zodpovězena, Brain může okamžitě poskytnout odpověď, čímž ušetří čas vašemu týmu.
Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity
4. Vše na jednom místě (ne, opravdu vše)
Pravděpodobně jste už někdy slyšeli o „all-in-one platformě“. Ale tady je důvod, proč je přístup ClickUp ke konvergenci zásadně odlišný: Nejenže propojujeme různé nástroje, ale především přetváříme způsob, jakým by měly spolupracovat.
Vezměme si například Sarah, produktovou manažerku v technologickém startupu, která začíná svůj den v ClickUp Chat a diskutuje se svým týmem o prioritách funkcí. Během rozhovoru otevře přímo z okna chatu nový dokument ClickUp Doc, aby sepsala požadavky. ClickUp Brain jí pomáhá tím, že vytahuje relevantní informace z předchozích diskusí a existujících úkolů.
Když dokončí požadavky, převede klíčové body jediným kliknutím na úkoly, které si zachovávají propojení jak s původním chatem, tak s dokumentem.
Vývojáři pak nemusí prohledávat více platforem, když se ptají na kontext konkrétního požadavku. Vše je propojeno: počáteční diskuse, dokument s požadavky, podrobnosti úkolu a následné konverzace.
Ve většině případů byste k provedení tohoto pracovního postupu potřebovali alespoň čtyři různé nástroje. V ClickUp se jedná o jeden plynulý pracovní postup, kde každá část přirozeně navazuje na další.
Jeden z našich zákazníků, RevPartners, se podělil o zajímavou statistiku: Poté, co plně přijali konvergenční přístup ClickUp, snížili své náklady na předplatné softwaru o 50 %. Získali sílu tří nástrojů v jedné platformě za poloviční cenu. Skutečná hodnota však nespočívala pouze v úspoře nákladů – jejich tým uvedl:
- O 64 % rychlejší poskytování služeb díky šablonám ClickUp
- 83% snížení času potřebného na plánování projektů (z 30 minut na 5 minut)
- O 36 % efektivnější statusové schůzky
5. Přizpůsobitelné pracovní postupy, které se přizpůsobí vašemu stylu
Máte někdy pocit, že bojujete proti svému nástroji pro správu projektů, místo aby pracoval pro vás? To je běžná frustrace, kterou jsme vyřešili pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů ClickUp.
Místo toho, aby vás při správě projektů nutil do předem definovaných škatulek, vám ClickUp díky vlastním polím umožňuje vytvářet pracovní postupy, které odrážejí fungování vašeho týmu.
Můžete je použít k zachycení a zobrazení přesných údajů, které potřebujete pro každý úkol v ClickUp, ať už se jedná o termíny, rozpočty, fáze projektu nebo preference klientů. Díky přizpůsobitelným rozevíracím seznamům, zaškrtávacím políčkům, datovým polím, číslům nebo dokonce pruhům postupu zajišťují, že každý úkol má kontext, který váš tým potřebuje k pokroku.
Toto dále podporují vlastní stavy úkolů ClickUp. Například designový tým může potřebovat stavy jako „Ve fázi návrhu“, „Ve fázi kontroly“ a „Připraveno k vývoji“, zatímco tým pro obsah potřebuje stavy „Návrh“, „Úprava“ a „Naplánováno“.
S ClickUpem můžete vytvořit jedinečné pracovní postupy pro každý tým, projekt nebo dokonce individuální seznam úkolů. Co ho činí skutečně výkonným, je schopnost vytvářet podmíněné pracovní postupy pro automatizaci opakujících se úkolů.
Můžete například nastavit automatizace ClickUp, kde:
- Když se stav úkolu změní na „Připraveno ke kontrole“, automaticky se přiřadí vašemu týmu QA.
- Pokud úkol zůstane ve stavu „Probíhá“ déle než 5 dní, spustí se oznámení pro projektové manažery.
- Když někdo přidá značku priority „Naléhavé“, vytvoří se oznámení ve vašem určeném chatovém kanálu.
6. Reporting v reálném čase, který odhaluje příběh za vašimi daty
Zapomeňte na statické zprávy, které jsou zastaralé v okamžiku, kdy je vygenerujete. Sledujte pokrok pomocí reportů v reálném čase v ClickUp. Získáte tak živý přehled o svých projektech díky dashboardům, které se aktualizují v průběhu práce.
Řekněme, že řídíte uvedení produktu na trh. Vaše panely ClickUp mohou současně zobrazovat:
- Pokrok sprintu napříč různými týmy
- Přidělování zdrojů a kapacita
- Sledování rozpočtu s využitými a zbývajícími hodinami
- Zobrazení časové osy a Ganttova diagramu v ClickUp s mírou dokončení milníků
- Indikátory rizika založené na zpožděních úkolů nebo překážkách
Pomocí různých měřicích karet a grafů můžete podrobně prozkoumat jakoukoli metriku a zobrazit podkladová data.
Pokud například zaznamenáte pokles rychlosti vašeho týmu, můžete kliknout na čárový graf a zjistit, které úkoly trvají déle, než se předpokládalo, a proč. To vám pomůže lépe spravovat zdroje.
🧠 Zajímavost: Uživatel ClickUp, společnost Stanley Security, zaznamenala od přechodu na ClickUp 50% snížení času stráveného vytvářením a sdílením reportů. Čísla v ClickUp nejsou jen pouhým součtem, ale skládají se dohromady a vyprávějí příběh!
7. Sledování času, které se počítá (více než hodiny)
Věříte, že sledování času je důležité pro zjištění, jak dlouho úkoly trvají? Zamyslete se znovu. Jde také o pochopení toho, jak váš tým tráví svůj čas, abyste mohli činit lepší rozhodnutí.
Nativní sledování času projektu v ClickUp vám v tom pomůže.
Ale to je jen začátek. Zde je několik důvodů, proč je tento nástroj výjimečný:
- Začněte sledovat čas přímo z jakékoli úlohy (na počítači i mobilním zařízení).
- Automaticky kategorizujte časové záznamy na základě značek úkolů a vlastních polí.
- Využijte vestavěný časovač Pomodoro pro soustředěné pracovní relace.
- Sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny s vlastními sazbami.
🔑 Jaký je skutečný dopad tohoto reportingu sledování času?
Možná zjistíte, že se vám zvýší počet fakturovatelných hodin jednoduše proto, že začnete přesněji zaznamenávat veškerou práci pro klienty. A vaše odhady projektů se mohou zlepšit díky přístupu k historickým údajům o čase stráveném podobnými úkoly.
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém sledování času, abychom mohli měřit a sledovat časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
8. Šablony, které mění osvědčené postupy ve standardy
Kdo nemá rád zkratky? Pokud existuje chytřejší a rychlejší způsob práce, ClickUp ho najde.
Proto uživatelé milují naše šablony pro řízení projektů!
Šablony v ClickUp nejsou základní, stereotypní vzory; jsou to dynamické plány, které zachycují osvědčené postupy vašeho týmu.
Ať už připravujete nový projekt pro klienta, plánujete uvedení produktu na trh, spravujete více dodavatelů nebo organizujete marketingovou kampaň, šablony vám pomohou zachovat konzistenci a zároveň ušetřit drahocenný čas při nastavování.
Některé příklady použití pro maximální využití šablon ClickUp:
- Personální oddělení používá šablonu kontrolního seznamu pro zaškolení nových zaměstnanců od ClickUp, která koordinuje úkoly napříč několika odděleními a zajišťuje, že nic neunikne pozornosti.
- Marketingová agentura může využít šablonu ClickUp pro správu marketingových kampaní, která automaticky nastaví celý pracovní postup, od počátečního briefingu až po závěrečné reporty, včetně všech nezbytných dílčích úkolů a závislostí.
- Tým vývojářů softwaru může pravidelně využívat šablony pro plánování sprintů ClickUp, které zahrnují přizpůsobené zobrazení pro různé členy týmu, automatické aktualizace stavu a integrované kontrolní seznamy QA.
💡Tip pro profesionály: Využijte proměnné šablon ClickUp, aby byly šablony ještě výkonnější. Když vytvoříte nový projekt ze šablony, můžete automaticky vyplnit vlastní pole, data a přiřazené osoby na základě vašich zadání.
Jeden z našich zákazníků uvedl, že díky této funkci zkrátil čas potřebný k nastavení nového projektu z několika hodin na několik minut. Poslechněte si jeho příběh níže!
9. Mobilní aplikace a integrace: Kompletní pracovní prostor v kapse
Vaše práce nekončí, když odejdete od svého stolu, a stejně tak by neměla končit ani vaše produktivita. Mobilní aplikace ClickUp vám umožňuje:
- Vytvářejte a aktualizujte úkoly s plnými formátovacími možnostmi.
- Sledujte čas jediným klepnutím
- Používejte okamžité zasílání zpráv prostřednictvím ClickUp Chat pro sdílení rychlých aktualizací.
- Získejte přístup ke všem svým dokumentům a souborům offline.
Mluvíme o plně vybaveném pracovním prostoru, který se vejde do vaší kapsy!
Co ho činí ještě výkonnějším? Hluboká obousměrná integrace ClickUp, díky které vaše stávající nástroje lépe spolupracují. Představte si to jako přidání vrstvy inteligence do vaší technologické infrastruktury, nikoli jako pouhé vytvoření dalšího spojovacího bodu.
➡️ Vezměte si například naši integraci Zoom. Kromě toho, že vám umožňuje spouštět a připojovat se k Zoom schůzkám přímo z vašich úkolů ClickUp, také zajišťuje, že nahrávky a přepisy jsou automaticky připojeny k příslušnému úkolu, takže veškerý kontext zůstává na jednom místě.
A to je jen jedna aplikace. Představte si, o kolik produktivnější můžete být s více než 1000 integracemi ClickUp, včetně:
- Vývojové nástroje: GitHub, GitLab, Bitbucket
- Nástroje pro design: Figma, Adobe Creative Cloud
- Komunikační aplikace: Slack, Microsoft Teams
- Aplikace pro správu souborů: Google Drive, Dropbox, OneDrive
- Synchronizace kalendáře: Google Calendar, Outlook
- A mnoho dalšího prostřednictvím Zapier.
10. ClickUp University: Rostěte každý den o 1 %
👀 Věděli jste? V ClickUp máme 10 základních hodnot. Jednou z nich je růst o 1 % každý den!
Naučit se používat nový nástroj může být náročné, proto jsme vytvořili ClickUp University – komplexní vzdělávací platformu, která roste s vámi. Na rozdíl od tradičních center nápovědy se ClickUp University přizpůsobuje vaší roli a úrovni zkušeností a nabízí personalizované vzdělávací programy, které odpovídají vašim potřebám.
Prostřednictvím ClickUp University získáte:
- Absolvujte kurzy přizpůsobené vašim rolím a tempu, abyste ClickUp co nejlépe přizpůsobili svému workflow.
- Získejte certifikáty, které prokáží vaše odborné znalosti platformy.
- Získejte přístup k živým školením s odborníky na ClickUp.
Pokud chcete dosáhnout rychlejšího přijetí a snížit počet žádostí o podporu pomocí naší platformy, nyní máte k dispozici exkluzivní informace o tom, jak toho dosáhnout!
ClickUp University je bezplatná, snadno srozumitelná a provede vás vším, co potřebujete k používání softwaru nebo k vytvoření prostoru pro váš tým.
11. Cenová dostupnost a škálovatelnost: výkonnost podnikového řešení za cenu start-upu
Věříme, že výkonné nástroje by neměly být vyhrazeny pouze pro podnikové rozpočty. Cenový model ClickUp je postaven na principu, že platíte pouze za to, co skutečně používáte, s flexibilitou přizpůsobení se vašim rostoucím potřebám.
Například náš plán Free Forever postačuje mnoha malým týmům jako jejich primární nástroj pro řízení projektů. Jak budete růst, naše odstupňované ceny zajistí, že nebudete platit za funkce, které nepotřebujete, a zároveň budete mít přístup ke všemu, co potřebujete.
👀 Věděli jste, že... ClickUp Brain je cenově dostupnější (a kontextovější) než ChatGPT. Můžete jej přidat k jakémukoli placenému tarifu na ClickUp za pouhých 7 $ za člena a měsíc!
12. Zákaznická podpora, která se stará
Jste unaveni z komunikace s pracovníky podpory, kteří nerozumí vašim reálným problémům?
Když požádáte ClickUp o pomoc, spojíte se s odborníky na produkt, kteří jsou ve svém oboru opravdu nejlepší. Jsou to mistři platformy, ale také mají talent nevzdávat se, dokud nejsou vaše problémy vyřešeny.
Věříme v tvrdou práci (což je také jedna z našich základních hodnot!), ale uvědomujeme si, že někdy naše platforma nemusí fungovat přesně tak, jak byste si přáli.
Náš tým podpory je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to prostřednictvím několika kanálů:
- Živý chat
- Videohovory pro řešení složitých problémů
- Podrobná e-mailová podpora s nahráváním obrazovky
- Komunitní fóra moderovaná zkušenými uživateli
- Prioritní podpora pro podnikové zákazníky
Naše podpora je jedinečná, protože úspěch zákazníků bereme jako filozofii, nikoli pouze jako úkol jednoho oddělení.
Závěr? Rozptýlení, roztříštěné nástroje, rigidní pracovní postupy – ať už je vaším zabijákem produktivity cokoli, jak ukazuje naše výkonná sada funkcí, ClickUp je řešením.
Jak různé týmy transformují svou práci pomocí ClickUp
Chápeme to. Jsme ClickUp a mluvíme o ClickUp. Prakticky slyšíme, jak kroutíte očima. Necháme tedy za nás mluvit naše zákazníky. 🤩
Zde jsou naše nejlepší příběhy o úspěchu zákazníků, kteří pomocí ClickUp transformovali své pracovní postupy.
Technologické týmy: Od založení po rozšíření
Týmy zabývající se vývojem softwaru čelí jedinečným výzvám při koordinaci složitých projektů a zachování agility.
⚠️ Sam Pavitt, vedoucí vývoje produktů ve společnosti Gatekeeper, čelil v své kariéře klíčovému momentu, kdy musel vytvořit škálovatelnou architekturu, která by vyřešila moderní problémy jeho týmu v oblasti řízení projektů.
🔁 Sam, který dříve prosazoval Jira v různých rolích, byl odhodlán zopakovat její úspěch v Gatekeeperu. Brzy však zjistil, že generální ředitel má k Jira silnou averzi kvůli její restriktivní povaze, nepružným pracovním postupům a inherentní složitosti pro netechnické týmy. To ho vedlo k prozkoumání ClickUp, platformy, kterou již v celé společnosti používají různé týmy.
🏆 Za pouhé dva roky používání ClickUp se produktovým a vývojovým týmům Gatekeeperu daří . Dosáhli 50% snížení administrativních překážek a zefektivnili pracovní postupy, aniž by potřebovali specializovaného administrátora. Flexibilita ClickUp jim umožnila hladce přizpůsobit procesy životního cyklu vývoje softwaru (SDLC).
Sam zdůraznil tři klíčové výhody, díky kterým je ClickUp pro jeho tým tak výjimečný:
- Díky funkcím pro vlastní značkování mohou vlastníci produktů snadno spravovat sprinty a backlogy bez nutnosti používat dotazy typu SQL, což zlepšuje spolupráci mezi různými týmy.
- Na rozdíl od Jira, kde jediný správce často brzdí produktivitu, ClickUp umožňuje všem členům týmu samostatně spravovat konfigurace a pracovní postupy.
- Díky absenci rigidních struktur v ClickUp mohl Gatekeeper volně přizpůsobit své procesy SDLC, čímž eliminoval frustrace spojené s restriktivními přechody stavů v Jira.
Díky ClickUp zlepšila společnost Gatekeeper přehlednost projektů a podpořila kulturu spolupráce mezi technickými a netechnickými týmy.
Marketingové týmy: Koordinace složitých kampaní
Marketingové týmy žonglují s několika kampaněmi, termíny a výstupy napříč různými kanály.
⚠️ Shopmonkey, cloudová platforma pro správu autoservisů, čelila skutečnému problému s marketingovými schváleními. S rostoucím týmem a požadavky přicházejícími ze všech stran – Notion, Google Docs, Slack – bylo těžké sledovat projekty a kdo co dělá.
🔁 Rachel Gilstrap, marketingová projektová manažerka, poznamenala, že tento chaos vedl ke ztrátě informací a zpožděným schválením. Aby tento problém vyřešila, Rachel se ujala vedení při implementaci ClickUp. Získala certifikaci a přizpůsobila platformu potřebám svého týmu.
🏆 Výsledky byly působivé: dosáhli 50% zkrácení doby kontroly a schvalování a 33% zkrácení doby potřebné k dokončení požadavků na design.
Díky zefektivněným procesům, automatizovaným pracovním postupům a přizpůsobitelným zobrazením ClickUp je Shopmonkey nyní nejen lépe organizovaný, ale také efektivnější – za pouhých pět měsíců dokončil více než 230 úkolů! To zahrnuje 404 nových reklam, 46 nových e-mailových kampaní a devět akcí. Za méně než tři měsíce také uvedli na trh tři různé produkty.
Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
Podnikové týmy: Růst bez potíží
Velké podniky často mají potíže s udržováním přehlednosti a konzistence procesů.
⚠️ Společnost VMware, významný hráč v oblasti multi-cloudových služeb, čelila při snaze zefektivnit své operace několika skutečným výzvám. S více než 10 000 zaměstnanci přicházely požadavky na projekty ze všech stran – prostřednictvím e-mailu, Slacku a schůzek. Tento roztříštěný přístup ztěžoval týmům udržet si společnou vizi a zpomaloval podávání zpráv a sledování cílů.
🔁 Aby tyto problémy vyřešila, společnost VMware se rozhodla navázat spolupráci s ClickUp. Teresa Sothcott, manažerka projektového managementu, vysvětlila, že potřebovali jedinou platformu, která by umožňovala efektivní správu všeho.
🏆 Díky ClickUp zaznamenali neuvěřitelné 8násobné zlepšení v přijímání projektů a stanovování priorit. Automatizace pomohla snížit množství rutinní práce, takže se týmy mohly soustředit na to, co bylo opravdu důležité. Nyní, když mají veškerou práci na jednom místě, má VMware jasný přehled o projektech a může činit rychlá a informovaná rozhodnutí.
Tým oceňuje, že máme jeden nástroj. Nyní máme jistotu, že máme správné informace.
Všechny tyto příklady mají společného jmenovatele: Díky přizpůsobivosti ClickUp mohou týmy všech typů a velikostí vytvářet pracovní postupy, které odpovídají jejich jedinečným potřebám, a zároveň zachovat výhody jednotného pracovního centra. Ať už jste dvoučlenný marketingový startup nebo globální technologická společnost, škálovatelnost ClickUp zajišťuje, že váš pracovní prostor může růst a vyvíjet se stejně jako vy.
Komplexní srovnání ClickUp s jinými nástroji
|Funkce
|ClickUp
|Asana
|Monday. com
|Notion
|Jira
|Správa úkolů
|Pokročilé funkce s automatizací, opakujícími se úkoly, závislostmi a vlastními stavy.
|Dobré, ale opakující se úkoly a závislosti vyžadují vyšší úroveň tarifů.
|Silná správa úkolů, ale závislosti a automatizace mohou působit neohrabaně.
|Omezeno na strukturované pracovní postupy. Silné v organizaci volného formátu.
|Vynikající pro sledování problémů, ale méně intuitivní pro obecné řízení úkolů.
|Zobrazení
|Seznamy, tabule, Ganttovy diagramy, kalendáře, myšlenkové mapy, tabulky, pracovní zátěž, boxy, aktivity, vše, dokumenty, formuláře, tabule, mapy, formuláře a časové osy.
|Omezeno na zobrazení seznamu, tabule, kalendáře, časové osy a Ganttova diagramu (premium).
|Zobrazení seznamu, tabule, časové osy, kalendáře a Ganttova diagramu.
|Zobrazení ve stylu databáze: tabulka, Kanban a kalendář. Žádný Gantt.
|Scrumové a Kanbanové tabule, plus zobrazení Backlog a Sprint.
|Přizpůsobitelnost
|Plně přizpůsobitelné: stavy, pole, pracovní postupy a šablony.
|Některé možnosti přizpůsobení, ale bez prémiových plánů jsou omezené.
|Dobré přizpůsobení pro tabule a pracovní postupy.
|Vysoce přizpůsobitelné databáze, ale chybí struktura pro pracovní postupy úkolů.
|Vlastní pracovní postupy a pole pro problémy. Nejlepší pro technické týmy.
|Spolupráce
|Integrovaný chat, komentáře v rámci úkolů, vláknové diskuse, sdílení souborů.
|Komentáře v rámci úkolů, ale chybí chat v reálném čase.
|Komentáře a aktualizace, ale žádný chat v reálném čase.
|Komentáře na stránkách/v databázích; žádný chat.
|Komentáře k úkolům/problémům. Žádný chat.
|Automatizace
|Integrované, výkonné šablony, přizpůsobitelné spouštěče.
|Pouze v plánech vyšší úrovně, s menším počtem šablon.
|Integrovaná automatizace s vizuálními pracovními postupy.
|Žádná automatizace úkolů; omezené databázové vzorce.
|Pokročilá automatizace pro vývojové pracovní postupy.
|Integrace
|Více než 1 000 integrací, včetně Slack, Google Drive a Zoom.
|Více než 100 integrací, včetně Slacku a Google Drive.
|Více než 50 integrací, vhodných pro CRM a marketingové nástroje.
|Základní integrace; pro více možností využívá API.
|Silný pro vývojové nástroje jako Bitbucket, GitHub.
|Reporting a analytika
|Pokročilé řídicí panely, pracovní vytížení, sledování času a sledování cílů pro postup projektu.
|Základní reportování v bezplatné verzi, pokročilé v prémiové verzi.
|Silné reportování, ale v nižších úrovních chybí pokročilá analytika.
|Omezené analytické funkce; nejvhodnější pro sledování obsahu.
|Pokročilé reportování pro agilní metriky, jako jsou grafy rychlosti a burndown.
|Sledování času
|Integrované.
|Integrované.
|Integrované.
|Žádné nativní sledování času.
|Integrované
|Šablony
|Předem připravené a přizpůsobitelné šablony pro úkoly, dokumenty a pracovní postupy.
|Šablony úkolů jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
|Slušné možnosti šablon, ale menší rozmanitost funkcí a použití než ClickUp.
|Žádné strukturované šablony; uživatelé si vytvářejí své vlastní.
|Minimální šablony pro softwarové týmy.
|Hierarchie a organizace
|Komplexní: prostory, složky, seznamy, úkoly, podúkoly.
|Pouze projekty a úkoly; podúkoly jsou omezené.
|Tabule a skupiny; žádná složitá hierarchie.
|Flexibilní, ale postrádá strukturované vrstvy úkolů.
|Projekty, úkoly a podúkoly. Nejvhodnější pro technické hierarchie.
|Znalostní báze
|Nástroj Docs s propojováním, editací v reálném čase a vkládáním úkolů.
|Žádná vestavěná znalostní báze.
|Žádná vestavěná znalostní báze.
|Vynikající pro správu znalostí.
|Minimální vestavěná podpora pro dokumenty.
|Mobilní aplikace
|Plně vybavený offline přístupem a robustními funkcemi.
|Solidní, ale funkce jsou omezenější než u desktopové verze.
|Výkonná mobilní aplikace s přizpůsobitelnými oznámeními.
|Omezená funkčnost; nejvhodnější pro pořizování poznámek.
|Základní mobilní aplikace pro prohlížení a úpravy problémů.
|Snadné použití
|Intuitivní uživatelské rozhraní s funkcemi drag-and-drop a průvodci pro začátečníky.
|Přehledné uživatelské rozhraní, ale pokročilé funkce vyžadují určité úsilí k osvojení.
|Snadné zapojení, ale nepřehledné rozhraní pro větší týmy.
|Jednoduchý, ale postrádá hloubku správy úkolů.
|Komplexní uživatelské rozhraní přizpůsobené pro vývojáře.
|Agilní řízení projektů
|Integrované funkce, jako jsou sprinty, agilní dashboardy, burndown grafy.
|Žádná nativní podpora; vyžaduje ruční nastavení.
|Omezená podpora Agile.
|Minimální agilní nástroje.
|Nejlepší podpora Agile ve své třídě.
|Ceny
|Bezplatný tarif zahrnuje téměř všechny funkce; placené tarify jsou cenově dostupné.
|Bezplatný tarif postrádá pokročilé funkce; prémiové tarify jsou dražší.
|Drahé pro malé týmy; omezený bezplatný tarif.
|Bezplatné a cenově dostupné tarify, ale chybí pokročilé funkce pro správu projektů.
|Placené tarify jsou drahé; určené pro větší týmy.
Zbavte se práce kolem práce – s ClickUpem stihnete více
Tuto diskusi jsme zahájili rozborem problémů spojených s nepropojenou prací.
Přibližně 92 % znalostních pracovníků je vystaveno riziku, že ztratí důležité rozhodnutí kvůli roztříštěné dokumentaci, přičemž pouze 8 % z nich používá nástroje pro řízení projektů ke sledování akčních položek.
Ale díky každé funkci a příkladu, které jsme prozkoumali, je jedna věc jasná: existuje lepší způsob práce.
K tvorbě a sledování obsahu jsme používali dokumenty SharePoint, Excel a Word, což ztěžovalo přehlednost a udržování přesnosti. ClickUp vyřešil mnoho z těchto problémů.
ClickUp není jen další software pro správu projektů, který můžete přidat do své technologické výbavy. Je to příležitost zásadně přehodnotit způsob, jakým váš tým spolupracuje, komunikuje a vykonává práci. Ať už řídíte komplexní uvedení produktů na trh, koordinujete marketingové kampaně nebo vedete celopodnikové iniciativy, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám a zároveň zachová kontext, který dává práci smysl.
A to nejlepší? Nemusíte nám věřit na slovo. Plán ClickUp Free Forever vám poskytuje přístup k plně funkčnímu pracovnímu prostoru, kde můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jak vám funkce jako chat s umělou inteligencí, přizpůsobené pracovní postupy a spolupráce v reálném čase mohou pomoci zvýšit produktivitu.
Jste připraveni dosáhnout úspěchu ve vašem projektu? Zde je návod, jak začít:
- Podívejte se na ClickUp University a urychlete přijetí ClickUp ve vašem týmu.
- Začněte s plánem Free Forever a prozkoumejte základní funkce.
- Objednejte si demo a podívejte se , jak lze ClickUp přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
- Připojte se ke komunitě ClickUp a učte se od tisíců týmů, které již dosahují mimořádných výsledků.
Budoucnost práce spočívá ve spojení všeho – vašich úkolů, konverzací, dokumentů a týmu – do jedné inteligentní platformy. ClickUp je lídrem této transformace pro projektové týmy a zveme vás, abyste se k ní připojili.
Otázkou není, zda potřebujete lepší způsob práce. Otázkou je, jak dlouho si ještě můžete dovolit pracovat starým způsobem.
Začněte s ClickUp ještě dnes a zažijte, jaké to je, když se pracovní prostředí skutečně sjednotí.