Seznamte se s ClickUp AI a zvýšte svou produktivitu.

V ClickUp jsme posedlí produktivitou. Chápeme, že čas je cenný, ale omezený zdroj, a jsme odhodláni vám pomoci ho co nejlépe využít.
Je tedy téměř samozřejmé, že Světový den produktivity 20. června je pro nás velkou událostí. Je to jako náš osobní svátek. Je to naše každoroční připomenutí, abychom oslavili mnoho způsobů, jakými ClickUp každý den zvyšuje vaši produktivitu. 🎉
Letos však jdeme ještě o krok dál. Vždy jsme byli průkopníky v poskytování špičkových funkcí pro zvýšení produktivity a dnes v tom pokračujeme zavedením ClickUp AI – pokročilé technologie, která zaručeně navždy změní váš způsob práce.
Proč ClickUp AI?
V posledních 50 letech jsme byli svědky obrovského technologického pokroku. Od zavedení osobních počítačů až po rozšíření internetu a smartphonů. Každý skok zcela změnil způsob, jakým lidé pracují, a umělá inteligence bude pravděpodobně dosud nejvýznamnějším transformativním vývojem.
Podle nového výzkumu společnosti McKinsey & Company by umělá inteligence mohla automatizovat pracovní činnosti, které zabírají 60–70 % času zaměstnanců. Pro profese jako zákaznická podpora, inženýrství a marketing to znamená, že jejich produktivita by se mohla zvýšit až o 45 %.
Tempo pokroku je přinejmenším ohromující! Každý týden jsou oznamovány nové průlomy a možnosti využití se zdají být neomezené. Bez ohledu na vaši roli budete v blízké budoucnosti využívat AI, aby vám pomohla vykonávat vaši práci efektivněji. 🦾
ClickUp AI je tu, aby změnil vaši práci
Učení se nové technologii může být náročné, a pokud jde o používání AI, musíte být odborníkem v jejím jazyce, abyste mohli plně využít její potenciál.
AI může být velmi citlivá na to, jak s ní komunikujete. I když máte na mysli konkrétní případ použití, musíte být přesní v tom, jak žádáte o pomoc, sdílet správný kontext a nastavit správný tón a kreativitu.
V ClickUp jsme komunikaci s umělou inteligencí výrazně zjednodušili a zpřehlednili. Veškerá přípravná práce již byla za vás udělána – stačí jen otevřít ClickUp a můžete začít. Nemusíte opouštět své pracoviště, přepínat kontext ani se stát odborníkem na umělou inteligenci, abyste mohli okamžitě zvýšit svou produktivitu a využít její sílu způsoby, na které jste dosud nepomysleli.
Vytvořeno na míru pro vás
ClickUp AI nabízí více než 100 plně šablonových výzev, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Tyto role-based AI Tools byly vyvinuty ve spolupráci s odborníky na pracoviště z různých odvětví a lze je snadno využít prakticky pro jakékoli použití s vysokou přidanou hodnotou.
Každý týden přidáváme nové výzvy a náš výzkumný tým je neustále optimalizuje a testuje, aby vám poskytovaly výstupy nejvyšší kvality.
Zde je jen několik z mnoha způsobů, jak mohou týmy využít sílu ClickUp AI pro některé z nejčastějších případů použití:
- Marketing: Napište případovou studii, vytvořte kreativní brief a vymyslete potenciální řešení.
- Prodej: Vytvořte plán území, napište e-mail s nabídkou a připravte si krátkou prezentaci nebo demo skript.
- Produkt: Vytvořte dokumentaci s požadavky na produkt, navrhněte studii uživatelského testování a identifikujte metriky úspěchu.
- Inženýrství: Vytvořte retrospektivní zprávu o sprintu, vygenerujte modelové schéma a napište technické specifikace.
- Řízení projektů: Vytvořte zadání práce, sestavte časový plán projektu a zorganizujte úkoly.
A mnohem více!
S ClickUp AI stačí vybrat svou roli, vybrat si z řady předem připravených pokynů, vyplnit příslušná pole a pak se pohodlně usadit a sledovat, jak se děje zázrak! 🪄
Díky ClickUp AI jsem efektivnější než kdy dřív! Ušetří mi to třikrát tolik času, kolik jsem dřív trávil úkoly v rámci projektového managementu. Nejenže to zvýšilo moji produktivitu, ale také to podnítilo moji kreativitu. Ve srovnání s jinými nabídkami na trhu mohu říci, že ClickUp důkladně promyslel, jak integrovat technologii do své platformy a optimalizovat její použití, aby pomohl svým zákazníkům.
Zvládněte svou práci rychleji
ClickUp AI je integrován přímo do naší platformy a můžete jej používat v celém pracovním postupu, včetně úkolů, dokumentů, dashboardů a dalších! To, co vám dříve trvalo 30 minut, nyní zvládnete za 30 sekund. 🏎️💨
Pokud si to dokážete představit, můžete to pomocí ClickUp AI také realizovat. Zde je několik našich oblíbených způsobů, jak ClickUp může zvýšit vaši produktivitu v práci:
- Dohánějte konverzace: Usnadněte si asynchronní práci díky okamžitým rekapitulacím dlouhých vlákna komentářů v úkolech nebo ClickUp Docs, abyste věděli, kde konverzace skončila a co bylo rozhodnuto.
- Sdílejte TL;DR: Ušetřete čas a nechte AI přečíst podrobnosti za vás. Shrňte dlouhé dokumenty, jako jsou bílé knihy, poznámky z jednání nebo výsledky výzkumu – vše jedním kliknutím.
- Generování akčních položek: ClickUp AI zachycuje a přiřazuje pokyny vašeho týmu v dokumentu nebo v nových úkolech. Rychle vyberte další kroky z programů schůzek a komentářů.
- Zlepšete své psaní: Zbavte se tvůrčí krize a usnadněte si začátek psaní od nuly. Vytvářejte perfektně formátované e-maily, blogové příspěvky nebo odpovědi zákazníkům.
- Kontrola pravopisu a gramatiky: S osobním AI korektorem se už nikdy nebudete muset obávat chyb v obsahu.
- Mluvte jakýmkoli jazykem: Vaši zákazníci jsou globální, a stejně tak by měl být i váš nástroj pro produktivitu. Generujte rychlé a přesné překlady mezi více jazyky přímo tam, kde pracujete!
- Efektivita kdekoli (brzy k dispozici): Síla ClickUp AI v kapse! Rychle zhušťujte vlákna komentářů k úkolům v naší mobilní aplikaci. Rozlučte se s nekonečným scrollováním a přivítejte rychlejší rozhodování, i když jste na cestách.
ClickUp AI je připraven pro vás!
ClickUp AI je zde a je k dispozici pro všechny. Začněte ještě dnes a objevte, jak můžete posunout svou produktivitu na novou úroveň díky možnosti experimentovat, přizpůsobovat a inovovat svou práci.
Bezplatnou zkušební verzi ClickUp AI lze přidat k jakémukoli tarifu – dokonce i k tarifu Free Forever!
A pokud budete po skončení bezplatné zkušební doby chtít ClickUp AI nadále používat, můžete jej trvale přidat do libovolného pracovního prostoru v rámci placeného tarifu za úvodní cenu 5 USD za člena a měsíc. 🔑
Naše cesta s umělou inteligencí teprve začíná. Máme v plánu mnoho zajímavých novinek a těšíme se na vaše zpětné vazby ohledně ClickUp AI a toho, jak mění váš způsob práce.
Společnosti, které zavedou technologii AI v rané fázi, získají oproti svým konkurentům obrovskou výhodu, takže nezůstávejte pozadu!
Vyzkoušejte ClickUp AI zdarma ještě dnes nebo se obraťte na náš prodejní tým , aby vám vysvětlil, jaké výhody může ClickUp AI přinést vašim konkrétním týmům a případům použití!