10 šablon elevator pitchů pro uchazeče o zaměstnání a studenty

Dobře připravená prezentace je vaším zlatým klíčem, pokud chcete upoutat pozornost zaneprázdněných rozhodujících osob. Ať už jste podnikatel, uchazeč o zaměstnání nebo prostě jen někdo, kdo chce výmluvně sdílet své nápady na cestách, zvládnutí prezentace je pro úspěch nezbytností.
Ačkoli může být zhuštění stručné zprávy náročné, odborně vytvořená šablona elevator pitch tento proces výrazně usnadňuje. Umožní vám sebevědomě sdělit vaši zprávu a využít velké příležitosti, jakmile se naskytnou.
Objevte, co dělá skvělou prezentaci, a prozkoumejte 10 šablon elevator pitch, které můžete použít v roce 2024, abyste udělali trvalý a vítězný dojem. ?
Co je šablona elevator pitch?
Šablona elevator pitch je strukturovaný rámec, který vám pomůže zhušťovat vaše nápady nebo cíle do stručného a působivého vyprávění. Jeho účelem je, aby byl tento elevator pitch tak přímočarý, že jej můžete přednést během jízdy výtahem – odtud pochází jeho název – což je mezi 30 sekundami a dvěma minutami.
Šablona je jako mapa, která vám pomůže najít a extrahovat podstatné prvky vašich informací, takže zachytíte hlavní myšlenky a zároveň zanecháte pozitivní dojem.
Použití šablony elevator pitch zefektivní vaši komunikaci a eliminuje zbytečné detaily. Vaše sdělení bude jasné a působivé, ať už se jedná o networking, prezentaci potenciálním klientům nebo hledání nových pracovních příležitostí.
Dobře strukturovaná šablona elevator pitch je nástroj, který vám pomůže zanechat trvalý dojem v omezeném čase.
Co dělá šablonu elevator pitch dobré?
Dobrá šablona elevator pitch by měla obsahovat následující oblasti:
- Poutavý úvod: Silný začátek upoutá pozornost posluchačů a vzbudí jejich zvědavost.
- Rámec problému a řešení: Prezentace by měla identifikovat problém nebo výzvu, které posluchač čelí, a jak jej můžete vyřešit.
- Hodnotová nabídka: Ta by měla zdůraznit výhody a hodnotu, kterou vaše řešení může přinést pro daný problém.
- Výzva k akci: Šablona by měla končit jasnou a konkrétní výzvou k akci, která povzbudí posluchače k dalšímu zapojení.
Elevator pitch by měl být také přizpůsoben publiku. Šéfovi bezpečnosti velké organizace byste nepřednesli stejný elevator pitch jako seniornímu investičnímu klubu. Dobrá šablona umožňuje flexibilitu a poskytuje vám zapamatovatelný pitch, který můžete podle potřeby přizpůsobit publiku a situaci.
10 šablon elevator pitchů, které můžete použít v roce 2024
Proměňte interakce v příležitosti s těmito 10 šablonami elevator pitch, které jsou pečlivě navrženy tak, aby vám pomohly vyjádřit vaši vášeň, účel a hodnotu v jakékoli situaci.
1. Šablona krátké prezentace ClickUp
Lidé často vnímají ClickUp jako aplikaci pro správu projektů a sledování cílů, ale díky své rozsáhlé knihovně bezplatných šablon umí mnohem víc.
To zahrnuje pomoc s vylepšením vašich úvodů pomocí šablony ClickUp Elevator Pitch Template, která je navržena tak, aby vám pomohla maximalizovat dopad v několika okamžicích. Tato šablona je skvělá jako univerzální šablona pro prezentace, takže ať už potřebujete prezentaci pro pracovní pohovor, schůzku se startupem nebo projektový plán, tato šablona vám poskytne strukturované plátno pro vytvoření perfektní prezentace.
Jednou z velkých výhod této šablony je, že se hladce integruje s AI asistentem pro psaní ClickUp. AI nástroje pro psaní ClickUp jsou velmi jednoduché na používání a jsou ideální pro vytváření příkladů elevator pitchů a zjednodušení vaší zprávy.
Využijte je k vytvoření příkladu elevator pitch, napište elevator pitch pro různé situace nebo dokonce zkontrolujte finální prezentaci, abyste dosáhli dokonalejšího a profesionálnějšího výsledku. Může vám dokonce pomoci nastínit vaši prodejní prezentaci.
2. Šablona prodejního proslovu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pitch je sada nástrojů pro vytváření a přednes přesvědčivých, sebevědomých prodejních prezentací, které osloví vaše publikum. Nabízí strukturovaný přístup k pochopení potřeb zákazníků a pomáhá vám kreativně přemýšlet o tom, jak je vaše produkty nebo služby mohou uspokojit. Pomůže vám zefektivnit prezentace pro klienty a komunikovat s nimi efektivněji.
Šablona nabízí přizpůsobitelné stavy, pole a zobrazení pro organizaci vašeho výzkumu, brainstormingu, plánování a psaní. A pokud se zaseknete, AI nástroje platformy vám pomohou napsat vzorový elevator pitch. Využijte tuto šablonu spolu s dalšími šablonami komunikačních plánů k vytvoření zprávy, která vám pomůže uzavřít obchod a maximalizovat vaše prodejní čísla.
3. Šablona prodejního plánu ClickUp
Napsat účinnou krátkou prezentaci bez předchozího vytvoření skvělého prodejního plánu je náročné. Vyplnění šablony prodejního plánu ClickUp může být nezbytným prvním krokem pro společnost, která plánuje svou prodejní strategii. Tato šablona vám pomůže vytvořit komplexní prodejní plán, včetně prodejních cílů, který podpoří vaše výsledky a poskytne vám lepší rámec pro vytvoření vaší krátké prezentace. Můžete začít stanovením cílů SMART a cílů projektu a poté vyvinout strategie, které vám pomohou těchto cílů rychleji dosáhnout.
Uchovávejte své prodejní informace na jednom centrálním místě (nebo je integrujte s jinými prodejními aplikacemi), aby byly k dispozici celému týmu. Takto budou všichni při psaní elevator pitch na stejné vlně a budete moci společně vytvořit perfektní prezentaci.
Podívejte se na tyto šablony prodejních plánů!
4. Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
Šablona ClickUp Sales Strategy Guide je komplexní zdroj, který vám pomůže vytvořit a implementovat úspěšné prodejní plány. Šablona je integrována se všemi pokročilými funkcemi ClickUp, což vám umožňuje definovat cílový trh, vyvinout strategické prodejní procesy, stanovit dosažitelné cíle a sledovat pokrok pro neustálou optimalizaci.
Při přizpůsobování vaší prodejní strategie tak, aby oslovila potenciální zákazníky, se tato šablona stane vaším plánem k úspěchu. Ať už potřebujete vylepšit své sdělení pro zasedací místnost nebo vytvořit působivou prezentaci pro klienta, šablona prodejní strategie vám poskytne nástroje, které vám pomohou udržet pozornost publika a přizpůsobit vaše sdělení jeho potřebám.
5. Šablona nabídky práce ClickUp
Chcete ohromit potenciálního zaměstnavatele? Nabídka práce je jako elevator pitch vašeho životopisu. Je to vaše šance představit své kvalifikační předpoklady a ukázat, jak můžete pozitivně ovlivnit jejich organizaci.
Vytvoření poutavé pracovní nabídky může být náročné, ale šablona pracovní nabídky ClickUp vám pomůže vyjádřit vaše dovednosti a hodnotu, což vám umožní vytvořit zprávu, která upoutá pozornost potenciálního zaměstnavatele.
Šablonu použijte k přehlednému a stručnému popisu svých služeb, kvalifikace a dosavadní pracovní zkušenosti. Šablona vám umožní ilustrovat vaši hodnotu a to, jak můžete pomoci sladit cíle projektu s cíli zainteresovaných stran. Výsledkem bude pracovní nabídka, která vám pomůže vyniknout jako nejlepší kandidát.
Tato šablona je integrována do ekosystému ClickUp, včetně jeho pokročilých funkcí. Budete mít k dispozici vlastní stavy, pole a zobrazení, které vám pomohou zaznamenat informace o sobě a vaší vysněné práci. Vylepšete svou strategii při hledání zaměstnání a připravte si cestu k vysněné práci pomocí kreativního, stručného a působivého návrhu.
Využijte tuto šablonu a další bezplatné zdroje na platformě ClickUp k vytvoření svého centra pro plánování života!
6. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Máte podnikatelský nápad? Pak pravděpodobně potřebujete investory, kteří vám pomohou tento nápad proměnit ve výnosnou realitu. Elevator pitch vám pomůže sebevědomě oslovit potenciální investory s vaším konceptem a představit jim hodnotovou nabídku vaší organizace tak, aby je zaujala a chtěli se dozvědět více. Tento elevator pitch vychází přímo ze stránek vašeho obchodního návrhu.
Úspěch obchodního návrhu závisí na jeho detailech. Právě v tomto ohledu vyniká šablona obchodního návrhu ClickUp, která vám nabízí sadu nástrojů, které vám pomohou sestavit přesvědčivé návrhy s poutavým příběhem. Můžete předvést milníky, stanovit časové harmonogramy a zdůraznit svou vhodnost pro daný trh. Ať už jste freelancer nabízející služby nebo podniková organizace představující nový projekt, tato šablona vám poskytne vše, co potřebujete k vyjádření svých ambicí a předností.
7. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Potřebujete navrhnout nápad pro svůj další projekt? Šablona ClickUp Project Proposal Whiteboard Template vám pomůže získat zelenou. Tato bezplatná šablona funguje jako tabule, která vám pomůže uspořádat nápady, identifikovat klíčové body a stanovit cíle projektu. Stává se centrálním bodem, díky kterému bude spolupráce se zainteresovanými stranami snadná.
Začněte používat šablonu tím, že určíte účel a rozsah svého projektu. Šablona vám pak umožní přiřadit rozpočty, role a cíle. Můžete zkontrolovat a upravit všechny své informace, aniž byste se museli starat o správu verzí, protože vše se aktualizuje v reálném čase pro celý tým.
Jakmile máte návrh, je psaní elevator pitch vašeho projektu mnohem snazší. Využijte funkce umělé inteligence ClickUp, které vám pomohou shrnout cíle projektu a nastínit, jak váš projekt přinese hodnotu vašim stakeholderům. Vše, co potřebujete pro schůzku k projektu, můžete mít na několik kliknutí.
8. Šablona projektu ClickUp Career Fair
Chystáte se na veletrh pracovních příležitostí, abyste našli svou další velkou šanci? Není lepší místo, kde použít elevator pitch. Personalisté na těchto akcích potkávají stovky, ne-li tisíce kvalifikovaných uchazečů. Ale se správným elevator pitchem můžete v davu vyniknout jako uchazeč, kterého chtějí přijmout.
Úspěch na veletrhu pracovních příležitostí začíná dobrým plánováním. Šablona ClickUp Career Fair Project Charter Template je ideálním místem, kde začít. Tato bezplatná šablona vám umožní stanovit si jasné cíle pro váš čas na veletrhu pracovních příležitostí, zaznamenat důležité termíny a sledovat klíčové osoby, se kterými se chcete setkat a promluvit si.
Je také vynikající pro ty, kteří pořádají veletrh pracovních příležitostí. Šablona obsahuje prostor, který vám pomůže naplánovat uspořádání stánku, vytvořit kontrolní seznamy materiálů a přidělit úkoly členům týmu.
Můžete si vytvořit seznam všech uchazečů, se kterými se setkáte, a vypracovat systém hodnocení, abyste určili, s kým z nich se chcete setkat po veletrhu pracovních příležitostí. Můžete také napsat svůj elevator pitch pro svou společnost nebo pozici. Budete chtít sdělit mnoho informací zahlceným uchazečům. Pomocí dobře připravené prezentace dejte vyniknout své organizaci a přilákejte nejlepší talenty dne. Koneckonců, pohovor je oboustranná záležitost!
9. Prezentační snímky pro elevator pitch v PowerPointu
Potřebujete převést svůj elevator pitch do prezentace? Tato šablona prezentace elevator pitch od SlideTeam je ideálním výchozím bodem.
Tato editovatelná šablona s 59 snímky vám pomůže prezentovat vaše téma srozumitelně a vizuálně přitažlivým způsobem. Upravte snímky a sdílejte svůj program, popis řešení problémů, marketingové plány a další informace. Budete mít připravenou sadu snímků, kdykoli budete potřebovat oslovit potenciální investory nebo zaměstnavatele, a rychle jim poskytnete základní informace, které je přimějí chtít se dozvědět více.
10. Prezentační snímky pro obchodní prezentaci v PowerPointu
Jste připraveni založit vlastní organizaci? Prezentace Business Pitch Powerpoint Presentation Slides od SlideTeam vám pomůže vytvořit osobní elevator pitch pro potenciální investory, který jim poskytne všechny potřebné informace a zanechá v nich touhu po dalších informacích.
Přizpůsobitelné snímky vám poskytnou výchozí bod pro diskusi o strategii růstu vaší organizace, modelech výnosů, marketingových plánech a dalších tématech. Snímky jsou dostatečně flexibilní, aby je bylo možné použít pro delší prezentace i pro vytvoření 30sekundových elevator pitchů o vaší organizaci. Jedná se o skvělý vizuální rámec, který vám pomůže zdokonalit způsob, jakým budete investorům prezentovat svůj další velký nápad.
Zůstaňte perfektní díky ClickUp
Vytvoření silného elevator pitch je klíčové pro otevření dveří k novým příležitostem. Vyžaduje to zhuštění velké myšlenky do poutavého přehledu, který rezonuje s posluchačem. ✨
Začněte identifikací problému a poté posluchači vysvětlete, jak jej vyřešíte jedinečným způsobem. Přizpůsobením prezentace svému publiku můžete vzbudit zájem o svůj podnikatelský nápad nebo projektový plán, nebo dokonce získat pracovní nabídku.
ClickUp nabízí sadu šablon elevator pitchů přizpůsobených vašim konkrétním potřebám. Ať už prezentujete projekt, prodejní strategii, pracovní nabídku nebo nový podnikatelský záměr, můžete tyto šablony přizpůsobit pomocí funkcí ClickUp založených na umělé inteligenci, abyste své sdělení co nejlépe vyjádřili.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte skvělý elevator pitch!