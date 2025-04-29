10 nejlepších šablon pro obchodní hodnotové nabídky

Možná máte nejlepší produkt nebo službu na trhu, ale vaše tržby se nezvýší, dokud nebudete vědět, jak je prodat. Bez ohledu na to, v jaké fázi se nachází vaše prodejní nebo marketingová strategie, musíte začít s přesvědčivou hodnotovou nabídkou.
Hodnotová nabídka – také nazývaná hodnotové prohlášení, jedinečný prodejní argument (USP) nebo jedinečná hodnotová nabídka (UVP) – je stručné sdělení, které demonstruje váš slib zákazníkům. Musíte jasně sdělit, co nabízíte a proč by si někdo měl vybrat vaši značku namísto značky konkurence.
Vytvoření silné UVP je náročná úloha, při které je v sázce mnoho, a proto se zkušení marketéři při zahájení práce spoléhají na šablony hodnotových nabídek.
Od positioning produktu po analýzu konkurence a testování – tyto šablony podporují celý proces vytváření vašeho hodnotového prohlášení. V tomto průvodci prozkoumáme nejlepší šablony obchodních hodnotových nabídek, které vám pomohou získat zákazníky!
Co je šablona hodnotové nabídky?
Šablony hodnotových nabídek poskytují rámec pro návrh atraktivních hodnotových nabídek pro vaše zákazníky a interní týmy. Můžete lépe zmapovat vlivy kupujících a identifikovat silné stránky produktu, což vám pomůže vytvořit silné nabídky, které:
- Generujte a přeměňujte více potenciálních zákazníků
- Zvyšte celoživotní hodnotu zákazníka
Hodnotová nabídka je nedílnou součástí vašich marketingových aktivit, prodejních prezentací a kampaní na sociálních médiích. Aby byla přesvědčivá a působivá, musí být vytvořena tak, aby odrážela tři základní prvky:
- Jaké problémy chcete vyřešit pro své cílové zákazníky?
- Jaké výhody přinese váš produkt nebo služba
- V čem se vaše nabídka liší od konkurenčních produktů
Vlastníci nebo vývojáři produktů intuitivně znají USP své nabídky, ale mají potíže sdílet ji se svým publikem nebo marketingovým týmem. Výsledek? Nepodaří se jim identifikovat klíčové výzvy a příležitosti svého produktu a sledují jeho zánik.
Šablona hodnotové nabídky je užitečná pro všechny zainteresované strany ve společnosti, včetně marketingových pracovníků a produktových manažerů. Může také podporovat vývoj produktů a agilní týmy při vytváření prototypu nebo minimálně životaschopného produktu (MVP) na základě očekávání zákazníků.
Co dělá šablonu hodnotové nabídky dobrou?
Účinná šablona hodnotové nabídky musí obsahovat následující:
- Přehledná struktura: Nejlepší šablony UVP mají osvědčený a prověřený rámec, který umožňuje sestavit hodnotové nabídky v rekordním čase. Hledejte zaměřené sekce, ve kterých můžete definovat aspekty jako cílové skupiny, vlastnosti produktu a slabá místa.
- Všestrannost: Šablona by měla být přizpůsobitelná všem druhům produktů a služeb, od softwaru po lampy. Měla by umožňovat úpravy stylů, aby dokument odpovídal identitě vaší značky.
- Nástroje pro spolupráci : Vytvoření působivé hodnotové nabídky obvykle vyžaduje poznatky z různých oddělení. Hledejte proto šablony, které nabízejí nástroje pro spolupráci, jako jsou digitální tabule a editace v reálném čase, které zefektivňují týmovou práci.
- Design vhodný pro prezentaci: Základní design šablony by měl umožňovat stručnou a kontextovou komunikaci s vašimi stakeholdery.
- Prostor pro vizuální prvky: Vizuální prvky činí hodnotovou nabídku poutavější. Měli byste mít možnost přidat obrázky, grafy, slogany, reference, videa nebo infografiky, které obohatí vaše sdělení.
10 šablon hodnotových nabídek, které můžete použít
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších šablon hodnotových nabídek od ClickUp, Neos Chronos, Edit.org a Slidesgo. Jedná se o pečlivě vybrané možnosti s nejvyšší funkčností. Prozkoumejte, co nabízejí, a najděte tu, která vám nejlépe vyhovuje!
1. Šablona hodnotové nabídky ClickUp
Šablona hodnotové nabídky ClickUp je ideálním nástrojem pro vytváření poutavých, na zákazníka zaměřených hodnotových prohlášení s jasností a sebevědomím!
Tato šablona dokumentu je navržena tak, aby vám pomohla zmapovat klíčové prvky vaší hodnotové nabídky, od identifikace problémů zákazníků až po definování výhod a odlišujících prvků vašeho řešení. Díky přehlednému, strukturovanému rozložení a funkcím pro spolupráci můžete:
- Zdůrazněte úkoly, problémy a výhody zákazníků
- Sladěte vlastnosti produktu s výhodami pro uživatele
- Upřednostněte klíčová sdělení na základě jejich dopadu
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami v reálném čase
- Odhalte mezery v přizpůsobení trhu a poskytování hodnoty
Šablona obsahuje editovatelné sekce, které pomohou vašemu týmu udržet jednotný přístup během workshopů nebo strategických schůzek. Ať už ověřujete nový produktový nápad nebo vylepšujete stávající nabídku, tato šablona vám pomůže rozebrat a sdělit, co dělá váš produkt skutečně hodnotným.
2. Šablona ClickUp Business Model Canvas
Máte potíže s dokončením hodnotového prohlášení před spuštěním nového podniku nebo produktu? Šablona ClickUp Business Model Canvas může být právě tím, co potřebujete k vizualizaci svého obchodního modelu a strategie!
Šablona vám poskytuje strukturu vytvořenou odborníky, která vám pomůže vyvinout UVP zaměřené na zákazníka a marketingové strategie. Díky několika barevně odlišeným sekcím získáte na jedné stránce přehled o vaší hodnotové nabídce a faktorech, které ji ovlivňují, jako jsou segmenty zákazníků a klíčové zdroje. Využijte tento přehled k:
- Určete společné cíle zainteresovaných stran
- Identifikujte faktory růstu a ohrožení specifické pro dané odvětví.
- Nakreslete cestu zákazníka
- Analyzujte data konkurence
- Nastíňte současné zdroje, jako jsou lidé, infrastruktura a technologie.
Jedná se o šablonu ClickUp Whiteboard s praktickými nástroji pro úpravy, která je ideální pro tvorbu obsahu nebo brainstorming s vaším týmem. Zapojte své klíčové partnery a diskutujte o tom, jak utvářet svou hodnotovou nabídku.
Tato šablona vhodná pro začátečníky usnadňuje novým manažerům vytváření přizpůsobených obchodních modelů díky zobrazení Začít zde, které funguje jako průvodce.
Pokud jste v psaní hodnotových prohlášení nováčky, doporučujeme vám použít zobrazení ClickUp Board k segmentaci vaší cílové skupiny na základě typu hodnoty, kterou poskytujete. Až budete hotovi, sepište nejziskovější UVP do ClickUp Docs a pokračujte v brainstormingu.
3. Šablona produktové strategie ClickUp
Přesný nástin hodnoty je základem při vývoji nového produktu nebo práci na nových funkcích. Špatné plánování celkového obrazu vede pouze k ukvapenému přidělování zdrojů a neefektivnímu provádění projektu.
Šablona produktové strategie ClickUp je praktický nástroj, který vám pomůže udržitelně dosáhnout produktových cílů. Umožní vám navrhnout hodnotovou nabídku na základě toho, co váš produkt je, jaký problém řeší, kdo jsou vaši zákazníci a konkurenti a jaké měřitelné cíle byste měli sledovat.
Přednastavený rámec vám umožní vytvořit akční plán s podrobnými kroky a minimálním plýtváním zdroji. Tato šablona obsahuje tři seznamy pro plynulé sledování:
- Funkce
- Časová osa
- Tým
Seznam funkcí seskupuje funkce vašeho produktu a řadí související úkoly podle jejich stavu (například Dokončeno nebo Probíhá). Můžete je také třídit podle značek, jako jsou Aktivní funkce, Priorita a Náročnost.
Seznam časové osy seskupuje fáze projektu a poskytuje chronologický přehled přidaných funkcí, zatímco seznam týmu obsahuje informace o lidech zapojených do projektu, roztříděné podle rolí.
4. Šablona pro positioning produktu ClickUp
Positioning produktu a hodnotová nabídka jsou dvě strany jedné mince – obě popisují jedinečnou hodnotu vašeho produktu nebo služby a to, jak chcete být vnímáni svými zákazníky. Spolehněte se na šablonu ClickUp Product Positioning Template, která vám pomůže formulovat vynikající USP pro vaše interní i externí stakeholdery.
Šablona vás provede následujícími sedmi poli pro sdělení vašeho jedinečného postavení ve vztahu k vašim konkurentům:
- Vize
- Poslání
- Prohlášení o trhu
- Slogan
- Problémové body
- USP
- Branding
Šablona pro positioning produktu obsahuje integrovaný seznam úkolů, který vám pomůže spolupracovat s kolegy na výše uvedených oblastech, aniž byste narušili jejich pracovní plán.
Například chcete, aby člen týmu pro vývoj produktů představil, jak navrhované funkce odpovídají cílovému trhu a poslání společnosti. V takovém případě můžete úkol přidat do šablony, nastavit jeho prioritu a termín splnění a přiřadit jej danému členovi týmu.
Krása této šablony úkolů spočívá v možnosti konfigurovat vztahy mezi úkoly. Propojte úkoly tak, aby se jeden nezačal, dokud není dokončen předchozí úkol. Tím se zabrání překrývání a slabým hodnotovým prohlášením.
V dolní části stránky můžete přidat soubory pro více kontextu. Propojte dokument s dalšími šablonami, aby se uvedení produktu na trh ubíralo správným směrem.
5. Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
Šablona ClickUp Sales Strategy Guide Template vám pomůže sdělit hodnotu vaší nabídky způsobem, který je pro váš prodejní tým přínosný. Obsahuje integrovaný dokument Strategy Guide Doc s tipy na vytváření prodejních strategií a osvědčených postupů.
Ukažte hodnotu svého produktu v sekcích jako Vize společnosti a Jedinečné prodejní argumenty. Šablona je ideální pro vytvoření prodejního plánu založeného na:
- Demografické, psychografické a geografické segmenty publika
- Realistické cíle příjmů dané průměrnými prodejními cykly, vyváženými scorecards atd.
- Rozpočtová omezení
Každá část dokumentu obsahuje otázky, které vám pomohou udržet pozornost. Například v části Cíle příjmů se orientujete podle odpovědí na otázky týkající se průměrných příjmů za posledních pět let nebo ročního obratu. Podobně část Ideální zákazník vám pomůže určit profil uživatele popisem problémů a potřeb vaší cílové skupiny.
Stejně jako ostatní šablony ClickUp vám i tato možnost umožňuje vytvářet a přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a aktivovat oznámení v reálném čase, abyste měli vždy aktuální informace o postupu vašeho prodejního plánu.
6. Šablona matice funkcí produktu ClickUp
Síla hodnotové nabídky do značné míry závisí na vaší schopnosti identifikovat, které vlastnosti produktu jsou žádané a proč. Šablona matice vlastností produktu ClickUp se vám bude hodit, pokud potřebujete pomoc s uspořádáním silných stránek produktu v souladu s potřebami zákazníků.
Prvním krokem k použití této šablony je identifikace nejcennějších vlastností vašeho produktu. Roztřiďte je do kategorií Software a Hardware nebo si vytvořte vlastní kategorie, které odrážejí povahu produktu.
Dále použijte vlastní pole k nastínění kroků, které musí váš tým podniknout. Určete prioritní funkce s největším potenciálem výnosů a přidejte k nim odpovědné osoby a termíny. Funkce můžete ohodnotit na stupnici od jedné do pěti a zanechat poznámky (upomínky nebo pokyny) pro své zaměstnance. Sledujte pokrok a podle potřeby provádějte úpravy.
Pokud spravujete více projektů, použijte šablonu k přerozdělení zdrojů a rozpočtu na projekty s větším dopadem. Můžete například porovnat vlastnosti dvou podobných produktů a rozhodnout, který z nich prosadit.
7. Šablona dokumentu s popisem produktu ClickUp
Chystáte se uvést na trh nový produkt nebo vylepšit ten stávající? Šablona dokumentu ClickUp Product Brief Document Template se vám může hodit, protože poskytuje teoretický rámec pro řešení klíčových fází před datem uvedení na trh.
Pomocí šablony definujte stručnou a konzistentní hodnotovou nabídku pro vaše mezifunkční týmy. V dokumentu můžete načrtnout celý vývojový pracovní postup, včetně specifikací, zpětné vazby a souvisejících úkolů, čímž z něj vytvoříte jediný zdroj informací pro spolupráci.
Šablona vám ve výchozím nastavení umožňuje sestavit efektivní produktový popis prostřednictvím těchto sekcí:
- 2-Pager: Popište, jak produkt ovlivňuje vaši cílovou skupinu.
- Plán vydání: Pomáhá rozdělit vydání produktu do fází a zdůrazňuje prioritní úkoly.
- Funkční specifikace: Podporuje týmy designérů a vývojářů, které potřebují informace o tom, jaké výhody má každá funkce pro kupujícího.
- Přílohy: V této části můžete přidat cokoli, co souvisí s uvedením produktu na trh, například odkazy a dokumenty.
Jedním kliknutím můžete vytvořit více sekcí. Šablona má strukturu pro vyplnění, takže ji budete moci snadno používat. ✏️
8. Word Value Proposition Canvas od Neos Chronos
Pokud hledáte jednoduchou šablonu UVP bez zbytečných ozdob, Word Value Proposition Canvas od Neos Chronos je pro vás to pravé. ☕
Jeho minimalistické plátno hodnotové nabídky je rozděleno do dvou částí: Produkt a Zákazník.
Sekce Produkt obsahuje oddíly jako Výhody, Zkušenosti a Funkce, které slouží k podrobnému popisu vašeho produktu. Sekci Zákazník můžete využít k upřesnění přání, obav a potřeb vašich cílových zákazníků. K dispozici máte také sekci Náhrady, kde můžete prozkoumat konkurenci a to, jak reaguje na očekávání trhu.
Šablona obsahuje podrobné pokyny k tomu, co vložit do jednotlivých sekcí, ale pro správný obsah se možná budete muset poradit se svými produktovými a marketingovými týmy.
Šablonu si můžete zdarma stáhnout ve formátu Word (docx), pokud neodstraníte její autorská práva. Má dvoustránkové rozložení.
9. Šablona hodnotové nabídky od Edit.org
Šablona Value Proposition Canvas od Edit.org sice neobsahuje pokročilé funkce, ale stačí k tomu, abyste mohli nastínit silné stránky svého produktu a představit cílovým zákazníkům.
Tato šablona se skládá z jednoho snímku rozděleného do dvou částí:
- Hodnotová nabídka
- Segment zákazníků
Sekce Hodnotová nabídka se zabývá systematickým propojením produktu s aktuálním nákupním chováním. V části Produkty a služby napíšete popis produktu nebo uvedete jeho vlastnosti. V části Tvůrci zisku stanovíte hlavní prodejní argumenty svého produktu. Nakonec v části Úleva od bolesti vysvětlíte, jak vaše nabídka zmírňuje konkrétní bolesti zákazníků.
Sekce Segment zákazníků je rozdělena na Zisky, Problémy a Úkoly zákazníků. Pomohou vám zmapovat pohled vašeho ideálního zákazníka. Můžete prozkoumat jejich motivaci investovat do produktu na základě jejich kupní síly a krátkodobých i dlouhodobých cílů.
Šablonu můžete upravovat online a sdílet ji na sociálních sítích. Stáhněte si ji a upravujte ji offline.
10. Šablona infografiky Value Proposition Canvas od Slidesgo
Chcete vytvořit vizuálně bohatou prezentaci své hodnotové nabídky a marketingové strategie? Šablona infografiky Value Proposition Canvas od Slidesgo je přesně to, co potřebujete!
Šablona obsahuje 31 snímků s hotovými infografikami, které vizualizují všechny aspekty vedoucí k vaší UVP, ať už se jedná o silné stránky produktu, problémy zákazníků nebo náklady.
Například druhý snímek pomáhá propojit výzvy zákazníků s relevantními vlastnostmi produktu. Vyberte si jeden nebo více snímků na základě publika, kterému prezentujete, nebo na základě tržních údajů, které máte k dispozici.
Všechny snímky jsou 100% editovatelné. Můžete změnit cokoli, od barevné palety po písmo a design. Můžete také upravit pořadí snímků a odstranit nepotřebné grafické prvky, aby koncept zůstal jednoduchý.
Stáhněte si tuto šablonu ve formátu PowerPoint nebo ji použijte online v Google Slides nebo Keynote.
Šablony hodnotových nabídek: Cesta k srdci kupujícího
Šablony hodnotové nabídky, o kterých jsme hovořili, jsou velmi praktické pro diagnostiku trhů a přípravu produktových strategií. Doporučujeme prozkoumat knihovnu šablon ClickUp, kde najdete více než 1 000 dalších šablon navržených odborníky pro jakékoli použití – ať už se jedná o marketing, účetnictví nebo řízení projektů.
Pokud potřebujete pomoc s formulací své UVP nebo marketingových dokumentů, vyzkoušejte ClickUp AI. Jedná se o skvělého asistenta pro psaní, který vám pomůže vytvořit popisy produktů, projektové briefy, zprávy o stavu a mnoho dalšího!