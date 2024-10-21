10 revolučních generátorů popisů produktů v roce 2025

Jako produktový manažer jste zaneprázdněn vymýšlením strategií, funkcí a vlastností nejnovějších produktů vaší společnosti. To je velká zodpovědnost, zejména pokud máte na starosti desítky produktových řad.
Vaše práce však nekončí uvedením produktu na trh. Nyní musíte sestavit dokonalý popis produktu, který se bude dobře zobrazovat ve vyhledávačích a ovlivní nákupní rozhodnutí zákazníků.
Žádný tlak, že?
E-commerce podnikání závisí na optimalizaci všech aspektů vašich produktů, včetně jejich popisů. Ať už nemáte kapacitu na psaní textů pro stovky produktů nebo na vkládání SEO klíčových slov, generátor popisů produktů za vás udělá velkou část práce.
V tomto průvodci vám vysvětlíme, co byste měli hledat v generátoru popisů produktů, a představíme vám 10 nástrojů pro vytváření kvalitních popisů produktů!
Co je generátor popisu produktu?
Generátor popisu produktu je automatizovaný nástroj, který pomáhá autorům vytvářet jedinečné a optimalizované popisy produktů. Tyto nástroje používají algoritmy k automatickému generování popisů na základě specifikací, funkcí a výhod produktu. Berou také v úvahu důležité faktory, jako jsou klíčová slova pro SEO, hlas značky a cílová skupina, aby zajistily, že generované popisy budou účinně podporovat prodej.
Co byste měli hledat v nástroji pro generování popisů produktů?
Umělá inteligence (AI) vám nevezme práci. Naopak, AI produktovým manažerům výrazně usnadňuje psaní poutavých popisů produktů, které jsou optimalizované pro SEO a přizpůsobené očekáváním vaší cílové skupiny.
Můžete si vybrat jakýkoli nástroj pro psaní textů, který vám práci urychlí, ale generátory popisu produktů s těmito funkcemi vám přinesou větší užitek:
- Tvorba obsahu optimalizovaného pro SEO: Zákazníci najdou váš e-shop prostřednictvím organického vyhledávání. Vyberte si nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže s výzkumem klíčových slov a vygeneruje dobré popisy produktů, které se budou dobře umisťovat ve vyhledávání.
- Přirozený jazyk: Technologie AI generuje texty, ale neexistuje žádná záruka, že budou dobré . Vyberte si generátor popisů produktů, který je schopen přizpůsobit se tónu vaší značky.
- Texty bez plagiátů: Plagiátorství je absolutně nepřípustné. Hledejte nástroj s umělou inteligencí, který nabízí více než jen jednoduché parafráze, které vyhledávače a zákazníci dokážou odhalit. Potřebujete nástroj, který generuje jedinečné popisy produktů, které přinášejí vaší cílové skupině přidanou hodnotu.
- Šablony popisů: Správný generátor popisů produktů s umělou inteligencí nejenže píše texty s vysokou konverzí, ale měl by také nabízet více šablon pro popisy vašich produktů. Vyberte si generátor se šablonami pro stránky produktů, názvy produktů a texty produktů.
10 nejlepších generátorů popisů produktů, které můžete použít
Používání generátoru popisů produktů s umělou inteligencí vám pomůže ušetřit čas, překonat tvůrčí blok a napsat účinný text. I když je důležité zkontrolovat vše, co za vás umělá inteligence napíše, tato technologie automatizuje jednu z nejčasově náročnějších částí marketingu v elektronickém obchodování.
Ne všechny generátory popisů produktů jsou však pro e-commerce značky efektivní. Zde je 10 nejlepších generátorů popisů produktů s umělou inteligencí v roce 2024.
1. ClickUp
Co k tomu dodat? Podle našeho skromného názoru je ClickUp nejlepší generátor popisu produktů na trhu, ale máme i pádné důkazy, které to potvrzují.
ClickUp AI nejen plánuje marketingové strategie, ale také generuje slogany, vymýšlí názvy produktů a dokonce plánuje akce (ano, opravdu). To, co vám trvá 30 minut, zvládne ClickUp AI za pouhých 30 sekund.
Jelikož ClickUp je také software pro správu projektů, všechny vaše strategie, projekty, práce, úkoly, komunikace a nástroje AI související s produkty jsou na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi různými platformami!
Pomocí ClickUp AI můžete jediným kliknutím shrnout dlouhé technické specifikace do snadno čitelných popisů. Naše kouzelné roboty vám dokonce navrhnou úpravy, díky nimž budou popisy vašich produktů srozumitelnější. Navíc díky předem strukturovaným záhlavím a tabulkám ClickUp získáte perfektně formátovaný obsah, který můžete okamžitě vložit do svého e-shopu.
A ClickUp AI není určený jen pro produktové týmy! Máme více než 100 AI nástrojů s přizpůsobenými pokyny pro různé oddělení a případy použití.
Nejlepší funkce ClickUp
- Předem strukturované formátování: Urychlete proces psaní popisů pomocí šablon, které jsou připravené k použití. ClickUp vám nabízí hotové šablony s odrážkami, formátováním a osvědčenými rozvrženími, které zvýší míru konverze.
- Šablony: ClickUp obsahuje mnoho šablon, které urychlují celý cyklus vývoje produktu bez nutnosti programování, od strategie produktu až po jeho realizaci.
- Kopírování a editace: Jsou vaše popisy produktů tak účinné, jak by mohly být? Nechte ClickUp AI, aby za vás upravila vaše popisy produktů z hlediska srozumitelnosti, tónu a gramatiky.
- Pojmenování: Přestaňte se trápit tím, jak pojmenovat svůj nejnovější produkt. ClickUp AI rychle vygeneruje seznam názvů na základě vašich parametrů.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI není k dispozici v bezplatných tarifech.
- Texty vytvořené umělou inteligencí nejsou dokonalé, takže je před zveřejněním budete muset zkontrolovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Magiscriptor
Psaní popisů produktů je s Magiscriptorem hračka. Prodejci na eBay a Amazon používají tento generátor popisů produktů s umělou inteligencí k psaní marketingových textů pro jakoukoli oblast elektronického obchodování.
Chcete-li použít Magiscriptor, otevřete aplikaci a zadejte tři nebo čtyři klíčová slova. Na jejich základě algoritmus umělé inteligence vygeneruje několik odstavců pro popis produktu. Cílem tohoto nástroje je psát popisy s vysokou konverzí, které zdůrazňují vlastnosti vašeho produktu a zároveň jsou atraktivní pro vyhledávače díky správné hustotě klíčových slov.
Nejlepší funkce Magiscriptoru
- Vyrovnávání frekvence klíčových slov
- Popisy optimalizované pro SEO
- Ceny jsou stanoveny na základě kreditů, takže platíte pouze za to, co skutečně využijete.
Omezení Magiscriptoru
- Magiscriptor je primárně založen na aplikaci. Jeho webová aplikace je k dispozici pouze v beta verzi, takže nemusí být vhodná pro uživatele stolních počítačů.
- Možná budete muset vyčerpat spoustu kreditů, abyste vytvořili stručné popisy produktů přesně podle svých představ.
Ceny Magiscriptoru
- Začátečník: 4,99 $ za 100 kreditů
- Základní: 9,99 $ za 220 kreditů
- Stříbro: 14,99 $ za 330 kreditů
- Zlato: 19,99 $ za 450 kreditů
Hodnocení a recenze Magiscriptoru
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Podívejte se na tyto šablony ceníků!
3. Jasper
Jasper se prezentuje jako značková umělá inteligence, kterou můžete naučit přesně odpovídat vašemu tónu a stylu. Dokonce prohledává vaše webové stránky, aby automaticky detekoval váš tón, gramatiku a mnoho dalšího.
Jasper využívá generativní umělou inteligenci k psaní poutavých popisů produktů v kratším čase. Jelikož je trénovatelný, Jasper se hodí pro společnosti s jedinečným stylem psaní.
Jasper obsahuje knihovnu šablon, automatický překladač a nástroj pro generování briefů marketingových kampaní, takže zvládne i více než jen popisy produktů.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vyberte si mezi drsným, formálním a jiným tónem.
- Rozšíření prohlížeče
- Automatický překlad
Omezení Jasperu
- Někteří uživatelé mají potíže s zadáváním pokynů umělé inteligenci.
- Ostatní uživatelé hlásí nízkou kvalitu textových výstupů.
- Bezplatná zkušební verze je omezená, takže někteří uživatelé tvrdí, že si platformu nemohli dobře vyzkoušet.
Ceny Jasper
- Creator: 49 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Týmy: 125 $/měsíc pro tři uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy k Jasper AI!
4. Copy. ai
Pracujete v regulovaném odvětví? Obvykle je AI tabu, protože vaše vstupy nejsou soukromé, ale Copy.ai je jiný. Jedná se o technologii kompatibilní s SOC 2 Type II a splňuje SSAE 18.
Víme, že je to spousta zkratek, ale ve výsledku je tento generátor popisů produktů vhodnější pro společnosti, které se obávají o ochranu soukromí.
Použijte Copy. ai pro psaní popisů produktů, obsahu sociálních médií, prodejních textů, textů pro vstupní stránky a obsahu blogů.
Řekněte Copy. ai, že chcete popisy produktů, zadejte hlavní body, vyberte tón a AI vygeneruje několik výsledků. Vyberte si možnosti, které se vám nejvíce líbí, vylepšete je a přidejte je do svého online obchodu.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Integrovaná shoda s předpisy
- Více než 90 nástrojů a šablon pro psaní jedinečných popisů produktů
- Integrovaný editor pro přepisování textů
Omezení Copy. ai
- Na rozdíl od jiných nástrojů pro generování popisů produktů nedokáže generovat dlouhé texty.
- Copy. ai nenabízí integraci s žádnými třetími stranami.
- Podpora je k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.
Ceny Copy. ai
- Bezplatné
- Pro: 36 $/měsíc pro pět uživatelů, fakturace ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Podívejte se na tyto nástroje pro detekci AI!
5. Writesonic
Writesonic je všestranný nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci. Zvládá blogy, e-mailové texty, reklamní texty a mnoho dalšího. Pro e-commerce podniky můžete Writesonic použít k vytváření popisů produktů, seznamů funkcí a názvů.
Writesonic vyžaduje o něco více informací než jiné generátory popisu produktů, takže je větší šance, že vygeneruje vysoce kvalitní obsah s menším počtem úprav. Pokud jste příliš zaneprázdněni, abyste mohli vyhledat relevantní klíčová slova, Writesonic dokonce vygeneruje seznamy klíčových slov pro popisy vašich produktů.
Nejlepší funkce Writesonic
- Šablony pro psaní pomocí umělé inteligence specifické pro danou platformu
- Generátor vstupních stránek
- Shrnutí textu
Omezení Writesonic
- Ceny založené na počtu slov by mohly bránit velkým e-commerce značkám
- Writesonic nabízí různé „typy kvality“, takže za kvalitnější popisy možná budete muset zaplatit více.
Ceny Writesonic
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 12,67 $/měsíc za 100 000 slov
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
6. CopySmith
Zatímco některé z dalších generátorů popisu produktů v tomto seznamu vytvářejí texty pro téměř cokoli, CopySmith se specializuje na texty pro e-commerce pro marketéry.
Na rozdíl od jiných AI editorů vám CopySmith umožňuje importovat existující katalog produktů a publikovat texty generované AI přímo na vašem webu z jeho platformy. Integruje se s BigCommerce, Shopify a Amazon, aby byl proces psaní popisů co nejjednodušší.
Nejlepší funkce CopySmith
- Hromadné generování obsahu
- Zaměření na e-commerce
- Správa produktového katalogu, abyste měli přehled o svých nevyřízených objednávkách
Omezení CopySmith
- Pro větší týmy může být vytváření produktových popisů ve velkém měřítku nákladné.
- Za přístup k API, hlas a tón, kontrolu plagiátů a další funkce, které jsou na jiných platformách zdarma, musíte zaplatit více.
Ceny CopySmith
- Starter: 19 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Pro: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CopySmith
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
7. Hypotenuse
Nenechte se zmást názvem, který připomíná geometrický pojem ze školy. Hypotenuse je generátor popisů produktů, který byl od základu navržen s ohledem na SEO. Zvládne mnohem více než jen obsah pro e-commerce, ale díky integraci se Shopify je Hypotenuse skvělou volbou pro produktové týmy, které pracují v rámci Shopify.
Pomocí nástroje Hypotenuse můžete parafrázovat popisy produktů, psát stránky s podrobnostmi o produktech a vše publikovat ve vašem obchodě Shopify jediným kliknutím. Nástroj také nabízí různé varianty popisů, aby generoval nové, zajímavé texty, které zákazníky nebudou nudit.
Nejlepší funkce Hypotenuse
- Integrace Shopify a integrace API
- Hotové varianty textů pro psaní poutavých popisů produktů
- Hromadné generování obsahu
Omezení hypotenzy
- Pokud nepoužíváte Shopify, nemusí to být pro vás vhodné.
- Hypotenuse generuje velmi krátké textové výstupy.
- Chybí šablony
Ceny Hypotenuse
- Starter: 24 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Růst: 49 $/měsíc pro pět uživatelů, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hypotenuse
- G2: 4,4/5 (4 recenze)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. Descrii
Descrii se specializuje na psaní marketingových textů od nuly. Umí brainstormovat témata, psát prodejní texty typu „problém-rozrušení-řešení“ a zdůrazňovat výhody produktů. Líbí se nám, že Descrii generuje metadata, což rozhodně urychluje backendovou SEO optimalizaci při psaní popisů produktů.
Chcete-li použít Descrii, zadejte, jaký typ textu chcete vygenerovat, uveďte obecný název a popis a klikněte na „generovat“. Pokud chcete jinou možnost, klepněte znovu na „generovat“ a Descrii obnoví výstup.
Nejlepší funkce Descrii
- Generování metadat
- Vestavěné vzorce pro prodejní texty
- Digitální reklamní texty
Omezení popisu
- Někteří uživatelé hlásí, že AI Descrii dělá gramatické nebo pravopisné chyby.
- Je těžké najít přesné informace o cenách
- V současné době podporuje pouze angličtinu.
Ceny Descrii
- Bezplatná zkušební verze
- Neomezený přístup: 29 $/měsíc za 900 popisů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Descrii
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Quicktools od Picsart
Potřebujete bezplatný generátor popisů produktů? Quicktools je generátor popisů produktů s umělou inteligencí od společnosti Picsart, který můžete používat zcela zdarma. Potřebujete pouze název produktu. Stačí jej vložit do Quicktools a generátor popisů produktů vám vygeneruje popis.
Bude to nejlepší popis, jaký jste kdy četli? Možná ano, možná ne. Dostanete to, za co zaplatíte, a toto je bezplatný nástroj. Chcete-li vytvořit kvalitní popisy produktů, přidejte klíčová slova, vyberte tón a zadejte omezení, jako je například počet znaků.
Nejlepší funkce Quicktools
- Jeho použití a psaní popisů produktů je zdarma.
- Automatické umisťování klíčových slov
- Uživatelsky přívětivé
Omezení Quicktools
- Postrádá výkonnost pokročilejších AI nástrojů pro tvorbu popisů.
- Neumožňuje integraci třetích stran pro elektronický obchod.
Ceny Quicktools
- Bezplatné
Hodnocení a recenze Quicktools
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. B12
B12 je další bezplatný generátor popisů produktů. Chcete-li vytvořit text, přidejte název produktu, klíčová slova, odvětví, umístění a informace.
B12 tento nástroj považuje za magnet na potenciální zákazníky, takže i když je technicky bezplatný, budete poté dostávat e-maily od B12. To není nic zásadního, ale je důležité si uvědomit, že tento nástroj má určitá omezení.
Společnost B12 prezentuje svůj bezplatný generátor popisů produktů jako dobrý výchozí bod pro produktové týmy. Pokud dáváte přednost psaní textů sami a potřebujete pouze inspiraci, je to pro vás vhodný nástroj.
Nejlepší funkce B12
- Je to zdarma
- Zohledňuje odvětví a lokalitu.
Omezení B12
- Neumožňuje hromadné vytváření obsahu.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o magnet na potenciální zákazníky, existují obavy ohledně ochrany osobních údajů.
Ceny B12
- Bezplatné
Hodnocení a recenze B12
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
Jak psát poutavé popisy produktů pomocí AI
Právě jsme si představili 10 generátorů popisů produktů. Nyní se podíváme na to, jak pomocí AI napsat skvělé popisy produktů.
Vyberte si styl a držte se ho
Při použití generátoru popisů produktů s umělou inteligencí se platforma zeptá, jaký tón preferujete. Můžete mít na výběr pět nebo více možností. Měli byste být konzistentní ve svém tónu, bez ohledu na to, kterou platformu používáte.
Na výběr máte několik stylů:
- Snarky
- Profesionální
- Informativní
Ať už si vyberete jakýkoli tón, ujistěte se, že je v souladu s vaší značkou a produkty, které prodáváte. Pokud například prodáváte peněženky z měkké kůže, vtipný a sarkastický tón by se k nim nemusely hodit.
Nebojte se provádět drobné úpravy
I ty nejlepší generátory popisů produktů budou stále dělat chyby a nezohlední všechny možné scénáře nebo proměnné. To nevadí – od toho je tu lidská editace! Když se ve vaší frontě objeví popis produktu generovaný umělou inteligencí, zkontrolujte, zda neobsahuje chyby, ujistěte se, že odpovídá hlasu vaší značky, a podle potřeby jej upravte.
Nastavte limit počtu znaků
Popisy produktů na většině e-commerce webů jsou omezeny na 250 až 300 znaků. Pokud při používání nástroje pro generování popisů produktů pomocí umělé inteligence nenastavíte limit znaků, výsledek může tento počet výrazně překročit. V takových případech upravte text vygenerovaný umělou inteligencí nebo vyberte jiný nástroj pro generování popisů produktů pomocí umělé inteligence, který bere v úvahu limit znaků.
Zaměřte se na výhody
Při vytváření popisů produktů se zaměřte na výhody produktu. Co přinese vašim zákazníkům? Proč by si ho měli koupit? Jak se po jeho zakoupení zlepší jejich život? Jako podpůrné důkazy můžete použít také funkce, ale omezte je na minimum.
Pište lepší marketingové texty pomocí generátorů popisů produktů
E-commerce je rychle se rozvíjející odvětví. Jako produktový manažer musíte nejen navrhovat skvělé produkty, ale také přilákat více potenciálních zákazníků pomocí vynikajících textů.
Sladit potřeby nakupujících s požadavky vyhledávačů není žádná maličkost. Generátory popisů produktů s umělou inteligencí z tohoto seznamu vám sice pomohou ušetřit čas, ale ClickUp je jediná možnost, která generuje texty s umělou inteligencí, spravuje pracovní postupy a zahrnuje šablony na jednom místě.
Ale nemusíte nám věřit jen na slovo: Zaregistrujte se nyní zdarma na ClickUp a vyzkoušejte si to sami!