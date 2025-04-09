10 bezplatných šablon ceníků a cenových listů v programech Word, Google Docs a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona ceníku?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona ceníku je předem připravený dokument nebo tabulka, kterou můžete upravit a vytvořit seznam produktů nebo služeb, které prodáváte, spolu s jejich odpovídajícími cenami. Je to skvělý způsob, jak mít přehled o svých cenových informacích. " } } ] }
Na dnešním konkurenčním trhu je důležitější než kdy jindy mít profesionálně vypadající ceník.
Šablony ceníků nabízejí efektivní způsob organizace ceníků a v některých případech dokonce pomáhají spravovat seznamy zásob a výdaje.
Líbí se vám představa, že ušetříte spoustu času (a přiznejme si to, i peněz) díky vytvoření efektivnějších procesů? Mapování procesů vám pomůže rozšířit tuto efektivitu i do dalších oblastí vaší společnosti!
Dobře navržená šablona ceníku může firmám ušetřit čas a zvýšit jejich zisky, bez ohledu na to, v jakém odvětví působí.
V tomto článku se podrobně podíváme na osm šablon ceníků. Možná vás překvapí některé složité funkce a vlastnosti, které jsou v těchto bezplatných šablonách k dispozici.
Co je to šablona ceníku?
Šablona ceníku je předem připravený dokument nebo tabulka, kterou můžete upravit a vytvořit seznam produktů nebo služeb, které prodáváte, spolu s jejich odpovídajícími cenami. Je to skvělý způsob, jak mít přehled o svých cenových informacích.
Šablony ceníků obvykle obsahují sloupce pro:
- Názvy produktů nebo služeb
- Ceny
- Popisy
- Další relevantní informace
Pomocí filtrů a zobrazení můžete šablony uspořádat tak, abyste snadno našli potřebné informace.
Co dělá šablonu ceníku dobrou?
Dobré ceníky vycházejí ze šablon, které jsou přehledné, komplexní, přizpůsobitelné, vizuálně přitažlivé, přístupné a snadno aktualizovatelné.
Při výběru šablony se zaměřte na následující:
- Přehlednost: Šablona by měla mít jasné a logické rozvržení, které vám usnadní úpravy a rychlé vyhledávání informací.
- Komplexnost: Šablona by měla obsahovat všechny potřebné informace, jako jsou podrobnosti o produktu, cenové úrovně, jednotkové ceny, slevy a veškeré relevantní podmínky.
- Přizpůsobitelnost: Šablona by měla být flexibilní, abyste ji mohli upravovat a přizpůsobovat svým konkrétním požadavkům.
- Uživatelská přívětivost: Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní a snadno použitelné.
- Snadná aktualizace: Šablona by měla být snadno aktualizovatelná a udržovatelná, aby uživatelé mohli rychle provádět úpravy a aktualizace.
S ohledem na tyto faktory mohou podniky najít šablonu, kterou lze snadno aktualizovat a která klientům umožňuje rychlý přístup k informacím o cenách.
10 šablon ceníků
Zde je osm bezplatných šablon ceníků, které pomohou velkým i malým firmám vytvářet a spravovat ceníky.
1. Šablona ceníku ClickUp
Šablona ceníku ClickUp pro poskytovatele produktů a služeb nabízí vše, co potřebujete, v jednom snadno použitelném plánu. A je zdarma!
Obsahuje dva stavy (aktivní a neaktivní), šest přizpůsobitelných polí a čtyři typy zobrazení, které vám umožní přizpůsobit data a zobrazení vašim prioritám.
Navíc získáte šest přizpůsobitelných polí pro zaznamenávání jedinečných údajů:
- Popis: Zaznamenejte podrobný popis produktu nebo služby.
- Nabídka: Určete typ nabídky, například produkt, službu nebo předplatné.
- Typ investice: Uveďte typ investice, například jednorázový poplatek nebo opakující se předplatné.
- Výše investice: Nastavte výši investice.
- Kategorie: Přiřaďte své produkty nebo služby do kategorií.
- ID: Nastavte jedinečný identifikátor pro každý produkt nebo službu.
Čtyři zobrazení vám nabízejí spoustu možností pro rychlý přístup k vašim datům a jejich úpravy:
- Seznam produktů: Seznam všech produktů s popisem, cenami a podrobnostmi.
- Seznam služeb: Seznam všech služeb s popisem, cenami a podrobnostmi.
- Zobrazení tabule: Kanbanová tabule vašich produktů s různými sloupci pro každou fázi prodejního procesu.
- Použití této šablony: Seznam všech osob, které v současné době používají tuto šablonu
Bezplatná upravitelná šablona ceníku obsahuje vše, co potřebujete k zaznamenávání a zobrazování složitých cenových detailů. Stáhněte si a přizpůsobte si tuto šablonu ceníku ještě dnes a připravte se ovládnout svět cen jako mistr!
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain, nativní AI asistenta ClickUp, a vytvořte během několika sekund přizpůsobitelnou šablonu ceníku pro jakýkoli typ podnikání.
2. Šablona pro stanovení cen produktů ClickUp
Rozlučte se s bezesnými nocemi způsobenými neuspořádaným seznamem zásob. 😪
Šablona ClickUp Product Pricing Template umí víc než jen vytvářet poutavé ceníky. Pomůže vám také aktualizovat ceny a organizovat všechny informace o produktech na jednom místě – ať už je potřebujete pro své zákazníky nebo pro své obchody.
Díky okamžitému přístupu k nákupním cenám a podrobnostem o produktech můžete přeskočit zdlouhavé vyhledávání (a dotazování kolegů) a pustit se do práce. 🤓
Jakmile budete mít šablonu pro stanovení cen produktů připravenou a funkční, můžete zvážit přidání šablon pro prodejní zprávy, které vám pomohou získat lepší přehled.
Šablona pro stanovení cen produktů obsahuje:
- Zobrazení seznamu: Prohlédněte si všechny své nejoblíbenější produkty na jednom místě, filtrujte a tříděte podle různých kritérií a upravujte zobrazení tak, abyste měli snadný přístup k potřebným detailům.
- Vlastní pole: Přizpůsobte podrobnosti sledování pomocí informací, jako jsou SKU, jednotkové ceny, značka, typ produktu, kategorie produktu, velikost, množství a barva.
- Průvodce pro začátečníky: Využijte šablonu na maximum díky podrobnému návodu k nastavení šablony.
Chcete mít přehled o svých produktech? Podívejte se na seznam Produkty podle kategorie, kde najdete seskupený přehled. Pokud se zabýváte správou značky, pomůže vám tabulka Produkty podle značky.
Stejně jako výše zmíněná šablona, i šablona ceníku produktů zobrazuje ceník, ale s intuitivním zobrazením tabule ClickUp.
Šablona pro stanovení cen produktů vám pomůže zajistit plynulejší provoz a chytřejší pracovní postupy. Ušetříte čas a zvýšíte svou efektivitu najednou! Svůj systém můžete posunout o krok dál tím, že do něj začleníte pracovní postup CRM, který doplní vaše operace.
3. Šablona pro stanovení cen účetnictví ClickUp
Hledáte efektivní, ale jednoduchý způsob, jak sledovat a spravovat ceny pro vaši účetní firmu? Šablona ClickUp Bookkeeping Pricing Template vám k tomu pomůže! 🥳
Tato šablona vám pomůže sledovat služby, ceny a fakturační plány díky funkcím, jako jsou:
- Zobrazení seznamu: Obsahuje tři zobrazení seznamu, Komponenty, Měsíční a Čtvrtletní, takže můžete filtrovat a třídit služby podle různých kritérií.
- Vlastní pole: Sledujte jedinečné informace, jako je jednotková cena, jednotka, celková cena, klasifikace služeb, fakturační plán a množství.
- Zobrazení tabulek: Měsíční, čtvrtletní a roční zobrazení ukazují vaše závazky za služby za měsíc, čtvrtletí a rok.
Pokud vaše účetní firma hledá způsob, jak zorganizovat ceny svých služeb, šablona pro stanovení cen účetních služeb je skvělým řešením. Je snadno použitelná, univerzální a šetří čas. Účetnictví pro vítězství! 📣
4. Šablona ceníku provizí ClickUp
Šablona provizního listu od ClickUp je navržena tak, aby automaticky počítala provize bez ohledu na strukturu, kterou vaše organizace nastavila.
Tato šablona nabízí několik způsobů, jak třídit úkoly ve vaší zprávě. Zkontrolujte provize podle prodejního týmu, podle stavu nebo podle funkční oblasti. S tímto provizním listem budete mít vždy přehled o cash flow ve vaší firmě.
5. Šablona ceníku pro Word
Bezplatná šablona obchodního ceníku od Template.net umožňuje téměř jakémukoli typu společnosti rychle vytvořit a vytisknout soubor ceníku, který je kompatibilní s celou řadou programů, včetně:
- Google Docs
- Google Sheets
- Excel
- Word
- Apple Numbers
- Apple Pages
Mezi jeho funkce patří:
- Tabulka se sloupci pro název produktu, popis, cenu a množství
- Záhlaví s vaším logem a kontaktními údaji
- Zápatí s adresou vaší webové stránky a odkazy na sociální sítě
- Možnost přidat vlastní pole pro další informace
Bezplatná šablona ceníku pro Word vám pomůže poskytnout zákazníkům srozumitelné informace o cenách, aby vaše značka mohla udělat skvělý dojem. Bonusové body za snadno použitelné, přizpůsobitelné rozhraní a možnosti tisku ceníku.
Toto je dobrá volba, pokud hledáte bezplatnou šablonu ceníku akcií, která se snadno upravuje a je kompatibilní s mnoha programy.
6. Šablona ceníku úklidových služeb pro Word
Bezplatná šablona ceníku úklidových služeb od Template Lab je skvělým nástrojem, který vám pomůže vytvořit profesionálně vypadající ceníky pro vaši úklidovou firmu.
Stačí je upravit v aplikaci Word nebo Excel a doplnit své služby, ceny a obchodní informace.
Poté je odešlete digitálně nebo vytiskněte a rozdávejte je, abyste propagovali své úklidové služby! 🧹
Bezplatná šablona pro stanovení cen obsahuje mnoho možností a několik užitečných funkcí:
- Tabulka se sloupci pro název služby, popis, cenu a množství
- Záhlaví s logem firmy a kontaktními informacemi
- Zápatí s adresou webových stránek a odkazy na sociální sítě
- Možnost přidat vlastní pole pro další informace
- Barevná grafika, díky které jsou ceníky zábavné
- Přehledná a snadno čitelná textová oblast
Šablona ceníku úklidových služeb vám pomůže zvýšit prodej tím, že vašim zákazníkům poskytne srozumitelné informace o službách a cenách.
Navíc vám pomohou udělat dobrý první dojem na potenciální zákazníky tím, že vaše služby představí profesionálním způsobem. Pokud potřebujete vytvořit hezkou šablonu ceníku pro úklidovou firmu, šablona ceníku úklidových služeb je tu pro vás!
Bonus: Šablony informačních listů!
7. Šablona ceníku jídelního lístku pro restaurace ve formátu Word
Vyzýváme všechny majitele restaurací a mistry jídelních lístků!
Potřebujete aktualizovat své menu? Podívejte se na bezplatnou šablonu ceníku restauračního menu pro Word od Template.net. Jaká je tajná ingredience lákavého menu, které potěší vaše zákazníky a podpoří váš byznys?
Jedná se o zábavný design, snadnou úpravu a možnost zveřejnit vaše menu online nebo jej vytisknout pro použití ve vaší restauraci. Tento bezplatný cenový lístek k tisku nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které uvádí vaše lahodné pokrmy a jejich ceny.
Profesionální ceníky, jako je tato šablona, mají prvotřídní rozvržení, takže vaše menu vypadá stejně dobře, jako chutná vaše jídlo. Ale to není vše. Šablona ceníku restauračního menu má přizpůsobitelnou obálku, která je roztomilá jako koláč. 🥧
V konkurenčním světě restaurací je klíčová efektivita.
Z krásných ceníků v tomto přehledu vám tento ušetří drahocenný čas a úsilí díky jednoduchému designu, který lze snadno upravovat v programech Word, Google Docs, Apple Pages nebo Publisher. Pouhými několika kliknutími získáte profesionálně vypadající menu, které ohromí vaše hladové hosty.
Snažíte se porazit konkurenci? Zvažte začlenění šablony pro analýzu konkurence do svého procesu. Pokud je pro vás prioritou úspora času, implementace automatizace pracovních postupů může urychlit některé vaše další úkoly.
Zlepšete svou kulinářskou nabídku, přilákejte zákazníky a udělejte ze své restaurace nebo obchodu téma číslo jedna ve městě díky této bezplatné upravitelné šabloně ceníku pro gurmány, kterou můžete také snadno vytisknout. Bon appétit! 😋
8. Šablona ceníku potravin pro Google Docs
Toužíte po úspěchu v potravinářském průmyslu? Máme pro vás další bezplatnou a fantastickou šablonu cen potravin! Šablona ceníku potravin pro Google Docs od Template.net je kulinářský poklad, který jistě upozorní na vaše lahodné pokrmy a lákavé pochoutky. 🍲🥞
Rozlučte se s dobou zmatených a neuspořádaných cen! S touto šablonou můžete během několika minut vytvořit vizuálně působivý ceník potravin.
Šablonu můžete upravovat v mnoha programech, včetně Google Docs. Stáhněte si ji do některého z následujících programů a přizpůsobte si šablonu ceníku:
- Google Docs
- Illustrator
- Word
- Apple Pages
- PSD
- Vydavatel
Čím se tato šablona odlišuje? Pojďme se podívat na její lákavé funkce. Za prvé, díky intuitivnímu rozvržení je její úprava hračkou.
Bezplatná šablona ceníku potravin vám také umožňuje přidávat a upravovat vlastní značku a obrázky. V rychle se měnícím světě potravin vládne efektivita. Tato bezplatná šablona ceníku zefektivňuje proces tvorby jídelního lístku a šetří vám čas i energii.
Pouhými několika kliknutími získáte profesionálně navržený jídelní lístek, který budete hrdě prezentovat svým zákazníkům.
9. Šablona ceníku služeb pro Google Docs
Je čas vytvořit lepší ceník pro vaši službu?
Využijte bezplatnou šablonu ceníku služeb Google Docs od GDoc a vyřešte vše rychle.
Díky velmi snadné šabloně seznamu (koneckonců jde o Google Docs!) můžete přidat vlastní obrázky, branding, služby a informace o cenách a tak šablonu ceníku plně přizpůsobit a upravit.
Šablona má zábavný design a nabízí tři možnosti balíčků služeb: Standard, Premium a Gold, s různými barevnými okraji.
Oceňujete širokou škálu možností, které vám umožní přizpůsobit bezplatnou šablonu vašemu stylu. Díky vysoce přizpůsobitelnému designu můžete:
- Přidejte název a logo své společnosti.
- Zobrazit kontaktní informace
- Zadejte své služby a podrobnosti o cenách.
- Upravte písma, barvy a velikosti podle svých představ.
Šablona ceníku služeb pro Google Docs vám pomůže vytvořit profesionálně vypadající ceník, který můžete použít k propagaci svého podnikání u nových nebo stávajících zákazníků.
10. Šablona ceníku agentury pro Google Docs od Template.net
Tato šablona ceníku pro reklamní agentury v Google Docs je revoluční novinkou pro profesionály v oblasti reklamy. Tato bezplatná editovatelná šablona ceníku byla speciálně navržena tak, aby vyhovovala jedinečným potřebám reklamních agentur.
Tato šablona poskytuje přehlednou strukturu pro výčet služeb vaší agentury, od kreativní a designové práce po digitální marketing a PR. Umožňuje vám jasně stanovit ceny, což potenciálním klientům usnadňuje pochopit, co za svou investici získají.
Díky možnosti úprav v reálném čase v Google Docs můžete rychle přizpůsobovat informace o cenách podle změn na trhu. Funkce pro spolupráci navíc umožňují více členům týmu aktualizovat, kontrolovat a schvalovat ceník, čímž zajišťují jednotnost v celé agentuře.
Šablona ceníku reklamní agentury pro Google Docs je cenným nástrojem pro agentury, které hledají efektivní způsob, jak zefektivnit správu své cenové strategie.
Zvyšte své zisky pomocí bezplatných upravitelných šablon ceníků
V dnešním konkurenčním obchodním prostředí je šablona ceníku, která dobře funguje pro vaši firmu, doslova záchranou. Můžete také zvážit použití softwaru pro správu zdrojů nebo vývoj produktů, který vám pomůže vyjasnit a nasměrovat vás při dosahování větších cílů.
Zní to jako hodně práce, ale když se do toho pustíte, software a šablony vám procesy výrazně zrychlí.
Zejména automatizační nástroje mohou urychlit opakující se úkoly a pomoci vám je provádět efektivněji. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na několik příkladů automatizace obchodních procesů, kde najdete nápady, jak vylepšit své systémy.
Šablony vám pomohou sledovat zásoby, zaznamenávat prodeje, propagovat a prodávat vaše služby a informovat zákazníky o vašich cenících. Bez ohledu na velikost vaší firmy vám aktuální ceník pomůže zvýšit zisky.
V tomto komplexním průvodci jsme prozkoumali pokladnici šablon, které vyhovují mnoha druhům podnikání. Ať už provozujete špičkovou společnost SaaS nebo jednu z mnoha malých firem, které udržují města v chodu, najdete zde šablonu ceníku šitou na míru právě pro vás.
Tak na co ještě čekáte? Využijte této příležitosti a stáhněte si vybranou šablonu ještě dnes!