10 nejlepších nástrojů a kontrolních programů pro detekci AI v roce 2025 (bezplatné i placené)

Stále častější využívání umělé inteligence (AI) při tvorbě obsahu má dvě stránky. Na jedné straně je AI jako kouzelník, který v mžiku vytvoří kvalitní obsah a ušetří vám spoustu času, který můžete investovat do jiných hodnotných projektů. Ale není to jen samá radost – generování obsahu pomocí AI má i své stinné stránky.
Kromě toho, že je obsah generovaný umělou inteligencí potenciálně neetický, může být také nespolehlivý a zcela nepřesný.
S tím, jak se nástroje umělé inteligence stávají stále pokročilejšími, je identifikace obsahu, který vytvořily, stále náročnější. Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro detekci umělé inteligence – analyzují texty a obrázky, aby zjistily, zda byly vytvořeny člověkem nebo umělou inteligencí. ?️
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších detektorů obsahu vytvořeného umělou inteligencí na trhu, které vám pomohou rozlišit mezi obsahem vytvořeným člověkem a obsahem vytvořeným umělou inteligencí.
Co je software pro detekci AI?
Nástroj pro detekci AI analyzuje obsah, aby identifikoval trendy a vzorce, které jej kvalifikují jako obsah vytvořený člověkem nebo AI. Při analýze textů detektory obsahu AI hledají nedostatek hloubky a kreativity, opakování určitých slov a frází, specifickou délku vět nebo nepřesné či zastaralé informace.
V případě obrázků nebo videí nástroje pro detekci AI skenují prvky, jako jsou objekty, pózy nebo psané znaky, aby určily jejich původ. ?
Nástroje používané k detekci AI jsou podporovány výkonnou technologií, ale je důležité zmínit, že nejsou vždy přesné. Mohou se mýlit, takže byste neměli jednat ukvapeně a slepě důvěřovat nástroji.
Jak vybrat nejlepší nástroj pro detekci AI pro vaše potřeby
Na trhu je spousta nástrojů pro detekci AI – jak ale najít ten správný? Pokud chcete nástroj, který nabízí ideální kombinaci funkčnosti, snadného použití a spolehlivosti, hledejte následující vlastnosti:
- Podpora více jazykových modelů: Měl by být schopen rozpoznat text generovaný umělou inteligencí vytvořený v GPT-3, GPT-4, Bard, Claude a dalších modelech.
- Přesnost: Správný detektor umělé inteligence by měl mít minimální počet falešných pozitivních a negativních výsledků a nabízet poměrně spolehlivé výsledky.
- Škálovatelnost: Měl by být schopen analyzovat velké datové položky bez snížení přesnosti.
- Přizpůsobitelnost: Detektor umělé inteligence by vám měl umožnit přizpůsobit proces analýzy tak, aby se zaměřil na konkrétní kritéria, která odpovídají vašim potřebám.
- Možnosti reportování: Detektor obsahu vytvořeného umělou inteligencí by měl poskytovat přehled o historii vašich analýz a umožňovat vám identifikovat trendy, které by mohly přispět ke zlepšení vašeho obsahu.
- Kompatibilita napříč platformami: Měl by fungovat stejně dobře na více operačních systémech a zařízeních.
10 nejlepších nástrojů pro detekci AI, které odhalí obsah generovaný umělou inteligencí
Analyzovali jsme desítky nástrojů pro detekci AI a vybrali jsme 10 nejlepších, které vynikají svou spolehlivostí, dobrými recenzemi a fantastickými funkcemi. Podívejte se na ně a zjistěte, který nástroj odpovídá vašim potřebám a nabízí nejvíce výhod.
1. Copyleaks – nejlepší pro použití na podnikové úrovni
Hledáte řešení pro detekci umělé inteligence pro vaši společnost? Copyleaks je přesně to, co potřebujete – tento nástroj nabízí analýzu na úrovni vět, kompletní pokrytí modelů (včetně Bard a GPT-4) a působivou spolehlivost.
Tento detektor umělé inteligence má podle vlastních údajů 99,1% přesnost a 0,2% míru falešně pozitivních výsledků u obsahu generovaného umělou inteligencí. !
Copyleaks analyzuje texty větu po větě a poskytuje vám přesné informace o tom, které části byly napsány lidmi a které jsou potenciálně napsány umělou inteligencí. Můžete dokonce vidět části parafrázované umělou inteligencí.
Copyleaks rozumí 30 jazykům, takže je vynikajícím nástrojem pro nadnárodní podniky. Navíc dokáže analyzovat zdrojový kód, což z něj činí fantastickou volbu pro týmy zabývající se programováním a vývojem softwaru.
Nejlepší funkce Copyleaks
- Analýza na úrovni vět
- Plné pokrytí modelů
- 99,1% přesnost (vlastní údaje)
- Podporuje 30 jazyků.
Omezení Copyleaks
- Zobrazení výsledků může být ve srovnání s některými nástroji pro detekci obsahu vytvořeného umělou inteligencí pomalé.
- Není možné vyloučit určité části textu.
Ceny Copyleaks
- 9,16 $/měsíc za 1 200 stránek (každá stránka obsahuje až 250 slov naskenovaného obsahu)
*Uvedená cena se vztahuje na roční fakturační model.
Hodnocení a recenze Copyleaks
- G2: 4,8/5 (méně než 5 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
2. ZeroGPT – nejlepší pro podporu více jazyků
Pokud vám jde především o pohodlí a jednoduchost, ZeroGPT může být tou správnou volbou mezi detektory umělé inteligence.
Tato platforma nabízí řadu výhod, díky nimž je atraktivní. ZeroGPT například podporuje více jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, indonéštiny, němčiny a hindštiny. Díky tomu je vhodná pro pedagogy a týmy zabývající se obsahem po celém světě, kteří chtějí detekovat texty generované umělou inteligencí a porozumět dalšímu obsahu vytvořenému umělou inteligencí.
Další zajímavou funkcí, kterou tato platforma nabízí, je ZeroGPT API, kterou můžete použít k integraci nástroje do jiných aplikací a programů a využívat detekci obsahu AI v reálném čase.
Když pomocí tohoto nástroje naskenujete obsah, zobrazí se vám procentuální pravděpodobnost, že byl napsán člověkem nebo generován umělou inteligencí/GPT. Při posouvání dolů uvidíte části textu, které vypadají, že byly generovány umělou inteligencí, zvýrazněné žlutě.
Nejlepší funkce ZeroGPT
- ZeroGPT API lze používat podobně jako jiné nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence.
- Podpora více jazyků v obsahu generovaném umělou inteligencí
- Žádné skryté náklady ani omezení množství textu, který můžete analyzovat.
Omezení ZeroGPT
- Není možné připojit soubory k analýze v detektoru obsahu.
- Rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
Ceny ZeroGPT
- Zdarma
Hodnocení a recenze ZeroGPT
- Žádné recenze
3. Winston AI – nejlepší pro optické rozpoznávání znaků
Winston AI je snadno použitelný detektor obsahu vytvořeného umělou inteligencí s intuitivním ovládacím panelem. Podrobně analyzuje váš text a zobrazuje procentuální pravděpodobnost, že se jedná o obsah vytvořený umělou inteligencí.
Platforma podporuje více typů souborů – můžete zkopírovat a vložit text nebo nahrát soubor docx, jpg nebo png. Winston AI se pyšní špičkovou technologií optického rozpoznávání znaků (OCR), která mu umožňuje číst text z obrázků a snadno zpracovávat i ručně psané texty.
AI detektor má podle vlastních údajů přesnost 99,6 %. Kromě zobrazení celkové pravděpodobnosti, že text byl vytvořen umělou inteligencí, Winston AI poskytuje hodnocení jednotlivých vět, což vám umožní jít hlouběji a určit problematické oblasti.
Winston AI v současné době podporuje angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu.
Nejlepší funkce Winston AI
- Funkce Technologie OCR
- Zpracovává ručně psané texty
- Hodnocení věta po větě
- Snadno použitelné rozhraní detektoru umělé inteligence
- Podpora více jazyků
- Jedna z mála bezplatných možností detekce obsahu vytvořeného umělou inteligencí v tomto seznamu.
Omezení Winston AI
- Možnost podávání zpráv by mohla být vylepšena.
- Relativně méně podporovaných jazyků ve srovnání s konkurencí
Ceny Winston AI
- Zdarma
- Essential: 12 $/měsíc za až 80 000 slov
- Pokročilá verze: 19 $/měsíc za až 200 000 slov
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Winston AI
- Capterra: 4/5 (méně než pět recenzí)
4. Crossplag – nejlepší pro detekci plagiátů
Crossplag je oblíbený nástroj pro detekci plagiátů. Jednou z jeho novějších funkcí je detektor obsahu AI, který pomocí algoritmů strojového učení přesně identifikuje původ textu a řekne vám, zda byl vytvořen umělou inteligencí nebo člověkem.
Detektor umělé inteligence je trénován tak, aby rozpoznával vzorce přítomné v textech napsaných člověkem. Crossplag identifikuje odchylky od těchto vzorců a zobrazuje procenta udávající pravděpodobnost, že váš text byl vytvořen umělou inteligencí.
Použití tohoto nástroje je velmi jednoduché – stačí zkopírovat a vložit text, kliknout na „Zkontrolovat“ a nechat Crossplag udělat svou práci. ?
Nejlepší funkce Crossplag
- Snadné použití
- Rychlé
- Vyškoleno s více než 1,5 miliardami parametrů pro maximální přesnost.
Omezení Crossplag
- Nedostatek grafiky v rozhraní
- Angličtina je jediný podporovaný jazyk.
Ceny Crossplag
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Crossplag
- G2: 4,6/5 (méně než 5 recenzí)
5. GLTR – nejvhodnější pro technicky zdatné uživatele:
GLTR (zkratka pro Giant Language Model Test Room) je nástroj pro detekci AI vyvinutý laboratoří MIT-IBM Watson AI Lab a HarvardNLP. Umožňuje provést forenzní analýzu textu a určit, zda jej vytvořila AI.
Na základě technologie GPT-2 tento nástroj analyzuje každé slovo, aby určil, jaká je pravděpodobnost, že by jej AI předpověděla. Dělá to tak, že se zaměřuje na kontext před daným slovem a na pravděpodobnost, že by AI vygenerovala konkrétní posloupnost slov.
Pokud tedy GLTR odhadne, že nástroje umělé inteligence často generují slovo, které vás zajímá, společně se slovem před ním, označí ho.
Pokud je slovo, které analyzujete, mezi 10 nejčastějšími předpověďmi AI, GLTR jej označí zelenou barvou. U 100 nejčastějších předpovědí se zobrazí žlutá barva a u 1 000 nejčastějších předpovědí bude slovo červené. Vše nad 1 000 je fialové.
Zjednodušeně řečeno, pokud je text převážně zelený, je vysoká pravděpodobnost, že jej vygenerovala umělá inteligence.
Nejlepší funkce GLTR
- Nabízí podrobnou analýzu textu ve svých nástrojích pro psaní pomocí umělé inteligence.
- Text je barevně označen pro snazší orientaci.
- Vyhodnocuje pozici slov, aby určil, zda byla použita umělá inteligence.
Omezení GLTR
- Vytvořeno v roce 2019, takže nemusí být efektivní pro novější technologie.
- Interpretace výsledků může být pro začínající uživatele náročná.
Ceny GLTR
- Zdarma
Hodnocení a recenze GLTR
- Žádné recenze
6. Obsah ve velkém měřítku – nejlepší pro marketingové specialisty zabývající se obsahem
Detektor umělé inteligence Content at Scale nabízí jednoduchý a přímočarý způsob, jak posoudit text a určit, zda byl vytvořen člověkem, umělou inteligencí nebo kombinací obou.
Tento nástroj byl vycvičen na blogových příspěvcích, esejích, heslech z Wikipedie a tisících článcích, aby zobrazoval spolehlivé a přesné výsledky. Dokáže identifikovat, zda byl text vygenerován nástroji ChatGPT, Bard, Claude a dalšími.
Po spuštění analýzy nástroj barevně označí váš text, aby ukázal, které části byly s největší pravděpodobností generovány umělou inteligencí a které byly napsány lidmi. Zelená barva znamená, že váš text je lidského původu, zatímco červená barva je alarmující a naznačuje, že text „napsala“ umělá inteligence. Žlutá a oranžová barva znamenají, že váš text možná bude třeba přepsat, aby nezněl roboticky a byl na bezpečné straně.
Nejlepší funkce Content at Scale
- Snadno interpretovatelné výsledky
- Nabízí možnost přepsat text vytvořený umělou inteligencí tak, aby zněl lidsky.
- Analyzuje každou větu
Omezení obsahu v měřítku
- Přepisy pomocí umělé inteligence nejsou vždy spolehlivé.
- Výsledky mohou být nejasné.
Ceny za obsah ve velkém měřítku
- Zdarma
- Pro verze: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze obsahu v měřítku
- Žádné recenze
7. Originality. ai – nejlepší řešení dva v jednom
Originality.ai je dvě v jednom řešení – obsahuje detektor umělé inteligence A kontrolu plagiátů. Dokáže s pozoruhodnou přesností rozpoznat texty vytvořené ChatGPT, Bardem a dalšími známými nástroji umělé inteligence.
Originality.ai je ideální pro týmy díky svým inovativním funkcím, jako je přidávání spolupracovníků na platformu, prohlížení historie skenování a sdílení výsledků. Je primárně určen pro agentury zabývající se obsahovým marketingem a SEO, ale může jej použít kdokoli, kdo chce zajistit, že jeho obsah neobsahuje umělou inteligenci.
Kromě detektoru umělé inteligence a kontroly plagiátů nabízí Originality.ai také bezplatné testy čitelnosti, které vám pomohou vytvořit srozumitelný a poutavý obsah.
Originality. ai nejlepší funkce
- Kombinovaný detektor umělé inteligence a kontrola plagiátů
- Sdílené zprávy
- Možnosti spolupráce
- Testy čitelnosti
Originalita. Omezení AI
- Omezené možnosti v rámci cenového modelu s platbou podle skutečného využití
- Mnoho uživatelů nahlásilo nepřesné výsledky.
Originality. ai ceny
- Platba podle spotřeby: Jednorázová platba 30 $ za 3 000 kreditů (jeden kredit skenuje 100 slov)
- Základní předplatné: 14,95 $/měsíc za 2 000 kreditů (každý další kredit stojí 0,01 $)
Originality. ai hodnocení a recenze
- Product Hunt: 2,9/5 (více než 20 recenzí)
8. Undetectable. ai – Nejlepší pro humanizaci obsahu vytvořeného umělou inteligencí
Undetectable. ai je jedinečný nástroj se dvěma důležitými funkcemi. Umožňuje vám skenovat text a identifikovat obsah vytvořený umělou inteligencí, ale také vám umožňuje „humanizovat“ části generované umělou inteligencí a zabránit tak označení vašeho obsahu. ?
Používání platformy je hračka – vložte text do příslušného pole a stiskněte tlačítko Zkontrolovat AI. Můžete přizpůsobit cílenou čitelnost a účel, aby nástroj správně pochopil váš záměr.
Pokud výsledky naznačují, že některé části vašeho textu byly generovány umělou inteligencí, stiskněte tlačítko Humanize a přeměňte je na obsah, který může potenciálně obejít jiné detektory umělé inteligence.
Nerozpoznatelný. Nejlepší funkce AI
- Detektor obsahu vytvořeného umělou inteligencí a humanizátor textu
- Podporuje až 10 000 znaků najednou.
- Snadné použití
- Rozpoznává text z GPT-3, GPT-4, Bard, Claude atd.
Nerozpoznatelné. Omezení AI
- Někteří uživatelé považují cenu za příliš vysokou.
- Rozhraní může působit zastarale.
Nedetekovatelné. Ceny ai
- Zdarma (omezené možnosti, bez humanizátoru textu)
- Ročně: 5 $/měsíc za 10 000 slov – lze přizpůsobit
- Pro firmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Undetectable. ai hodnocení a recenze
- Product Hunt: 5/5 (méně než 10 recenzí)
- G2: 5/5 (méně než 5 recenzí)
9. Writer – nejlepší pro svou jednoduchost a snadné použití
Hledáte bezplatný, jednoduchý detektor obsahu vytvořeného umělou inteligencí bez zbytečných funkcí? Writer splňuje všechna kritéria a kombinuje jednoduché rozhraní s výkonnými funkcemi.
Vaším jediným úkolem je zkopírovat a vložit text, který chcete skenovat, a vybrat možnost „Analyzovat text“. Writer vyhodnotí obsah a zobrazí procento, které ukazuje, zda je váš text vytvořen člověkem nebo umělou inteligencí.
K dispozici je také možnost přidat URL adresu a analyzovat původ jejího obsahu.
Mějte na paměti, že maximální počet znaků, který tento praktický nástroj podporuje, je 1 500, takže pro kontrolu rozsáhlého textu možná budete muset provést několik po sobě jdoucích analýz.
Nejlepší funkce pro spisovatele
- Snadné použití
- Umí analyzovat obsah prostřednictvím URL adres.
- Nabízí bezplatnou kontrolu gramatiky.
Omezení pro autory
- Neoznačuje barvou věty vytvořené umělou inteligencí a lidmi.
- Není možné nahrát textové soubory nebo obrázky k analýze.
Ceny autorů
- Zdarma
Hodnocení a recenze autorů
- Žádné recenze
10. Hugging Face – nejlepší pro podporu komunity
Hugging Face je AI komunita, kde uživatelé spojují síly, aby pracovali na modelech, datových sadách a aplikacích a diskutovali o nich. Není překvapením, že platforma nabízí kvalitní detektor AI obsahu, který vám umožní skenovat vaše texty a kontrolovat jejich originalitu.
Detektor klasifikuje obsah jako skutečný (vytvořený člověkem) nebo falešný (vytvořený umělou inteligencí) a zobrazuje výsledky v desetinách, což je pro technicky zdatné uživatele zábavné a osvěžující.
Pokud se vám tento formát nelíbí, přejděte na konec stránky detektoru obsahu AI Hugging Face a klikněte na doporučení pro lepší uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Vynikající pro technicky zdatné uživatele
- Podpora komunity
- Open-source
Omezení Hugging Face
- Pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, nemusí být tento nástroj užitečný.
- Výsledky nejsou tak jasné jako u jiných detektorů obsahu vytvořeného umělou inteligencí.
Ceny Hugging Face
- Zdarma
Hodnocení a recenze Hugging Face
- Žádné recenze
Další nástroje umělé inteligence
Nástroje umělé inteligence, které jsme představili, zabraňují zneužívání umělé inteligence, zatímco jiné se snaží využít její plný potenciál, aby zvýšily vaši produktivitu. Dokonalým příkladem druhé skupiny je ClickUp, který vám umožní zefektivnit pracovní postupy, spravovat dokumenty, posílit spolupráci a probudit vaši kreativní stránku. Podívejme se, jak na to! ?️
ClickUp
ClickUp je populární platforma pro správu projektů a úkolů s desítkami možností pro plynulou spolupráci týmu, sledování pokroku, správu dokumentů a organizaci pracovní zátěže. Ale to teď nechme stranou a zaměřme se na prvotřídního asistenta pro psaní — ClickUp AI.
ClickUp AI je výkonný pomocník, kterého potřebujete, když vám chybí inspirace (nebo čas) k napsání e-mailu, blogového příspěvku, smlouvy, nabídky, novinového článku nebo jakéhokoli jiného typu textu. Je to vaše vstupenka do světa dokonale vytvořeného obsahu!
Abychom pochopili působivé funkce asistenta pro psaní, musíme zmínit další vynikající funkci ClickUp – ClickUp Docs. Použijte ji k vytváření, úpravám, sdílení a správě svých dokumentů na jednom místě. Představte si ji jako virtuální kartotéku, kde je vše pečlivě uspořádáno a snadno k nalezení. ?️
ClickUp AI a ClickUp Docs v akci
ClickUp AI a ClickUp Docs spolupracují, aby vám poskytly nejlepší možný uživatelský zážitek. Řekněme, že potřebujete napsat e-mail zákazníkovi. Otevřete ClickUp Doc a napíšete „/ai. “ Poté stisknete „AI tools“ a vyberete první výzvu: Write an email. Stačí zadat jméno zákazníka, účel, body k projednání a požadovaný tón hlasu a ClickUp během několika sekund vygeneruje perfektní e-mail.
ClickUp AI není jen generátor obsahu —může vám pomoci:
- Shrňte dlouhé texty
- Generujte akční položky
- Upravit obsah
- Vytvářejte průzkumy
- Navrhněte osnovy obsahu
- Vymyslete poutavý obsah pro sociální média
- Vylepšete své SEO
Nejste si jisti, jak využít výhody tohoto nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence? Šablony ClickUp vám pomohou! ?
Platforma nabízí více než 1 000 šablon pro různé účely, od správy pracovních postupů až po sledování času. Obzvláště se vám budou líbit šablony s rolemi specifickými AI výzvami – obsahují hotové pokyny, které můžete vložit do nástrojů jako ChatGPT a generovat tak požadované odpovědi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Asistent pro psaní pomocí umělé inteligence
- Usnadňuje brainstorming, tvorbu obsahu, shrnování a úpravy.
- ClickUp Docs – centralizované centrum pro správu dokumentů a ideální místo pro prozkoumání funkcí ClickUp AI.
- Vysoká přizpůsobitelnost – poskytněte pokyny, díky nimž bude ClickUp AI efektivnější a přesnější.
- Nabízí bohatou knihovnu šablon
Omezení ClickUp
- Četné možnosti platformy mohou být zpočátku trochu matoucí.
- Podpora umělé inteligence pro mobilní aplikaci není (zatím) k dispozici.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
Získejte kontrolu nad svým obsahem pomocí detektorů psaní AI
Ať už používáte nástroje pro detekci obsahu vytvořeného umělou inteligencí nebo platformu, která nabízí robustního asistenta pro psaní pomocí umělé inteligence, máte vše pod kontrolou a můžete si být jisti, že váš obsah je originální, relevantní, poutavý a snadno čitelný.
S ClickUp získáte mnohem více než jen nástroj pro psaní – získáte platformu pro správu projektů a úkolů a fantastické možnosti sledování času, týmové spolupráce, organizace a správy dokumentů, abychom jmenovali alespoň některé. Zaregistrujte se na ClickUp a prozkoumejte vše, co nabízí!