15 nejlepších generátorů obsahu s umělou inteligencí, které můžete vyzkoušet v roce 2025 (bezplatné i placené)

Umělá inteligence je v současné době velmi populární a není divu proč. Existuje celá řada nových nástrojů, které jsou navrženy tak, aby práce byla efektivnější a plynulejší. Pro mnoho firem je to jasná volba. Těžké je vybrat dobrý nástroj, když jich je na trhu tolik.
Naštěstí pro vás jsme sestavili tohoto praktického průvodce, který vám pomůže najít nejlepší generátor obsahu založený na umělé inteligenci.
Ať už jste marketér hledající nástroje pro tvorbu e-mailů nebo freelancer snažící se vylepšit obsah svého blogu, každý si zde najde to své. Ukážeme vám, jak vybrat skvělý generátor obsahu s umělou inteligencí, a představíme vám ty nejlepší možnosti, které můžete vyzkoušet. ✨
Co je generátor obsahu s umělou inteligencí?
Generátor obsahu AI je nástroj, který využívá umělou inteligenci (AI) k vytváření originálního a relevantního obsahu. Tento obsah lze použít pro blogy, webové stránky nebo jiné účely. Generátory obsahu AI jsou skvělé pro firmy, které chtějí rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah, ale nemají čas ani zdroje, aby se věnovaly jeho tradiční tvorbě.
Co byste měli hledat v generátorech obsahu založených na umělé inteligenci?
Nástroje pro generování obsahu pomocí umělé inteligence jsou navrženy tak, aby vám usnadnily práci, ale některé fungují lépe než jiné. Každý tým je jiný a nástroj, který funguje pro jednu firmu, nemusí být tou nejlepší volbou pro jinou. Existují však některé věci, které by měl mít každý dobrý generátor obsahu pomocí umělé inteligence.
Zde jsou znaky skvělého generátoru obsahu AI:
- Snadné použití: Budete chtít nástroj, který nevyžaduje mnoho času na orientaci ani náročnou zaučovací fázi. Hledejte nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, které mají intuitivní rozhraní a jednoduché uživatelské prostředí.
- Vysoce kvalitní obsah: Vyhněte se nekvalitním nástrojům pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, které produkují nekvalitní obsah plný pravopisných a gramatických chyb, nebo dokonce plagiátů. Ujistěte se, že generátor, který si vyberete, má bezpečnostní opatření a nástroje pro tvorbu kvalitního obsahu.
- Rozmanitost funkcí: Hledejte generátory obsahu s umělou inteligencí, které nabízejí funkce, které potřebujete. Možnost přizpůsobení tónu, značky a typu obsahu je tím, co odlišuje dobrý nástroj od skvělého.
- Cenové úrovně: Mnoho generátorů obsahu s umělou inteligencí má několik cenových úrovní, takže se snadno přizpůsobí vašemu podnikání, bez ohledu na váš rozpočet. ?
15 nejlepších generátorů obsahu s umělou inteligencí, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp již řadu let usnadňuje práci. Mezi naše nejnovější nabídky patří nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Náš nástroj pro řízení projektů vám umožňuje spolupracovat napříč odděleními pomocí nástrojů, jako je správa úkolů, reportovací panely a vlastní šablony.
S AI Writing Assistant od ClickUp je generování nápadů, psaní jakéhokoli obsahu, jako jsou blogové příspěvky nebo prodejní e-maily, a editace textů snazší než kdy dříve. Spolupracujte v rámci tohoto nástroje, připojte se k ostatním členům týmu, poskytujte zpětnou vazbu a vytvářejte ten nejlepší obsah. ?
Nejlepší funkce ClickUp:
- Odstraňte tvůrčí blok pomocí návrhů AI pro všechny typy obsahu – od e-mailů a popisů produktů až po texty blogových příspěvků a další.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah, aniž byste museli být profesionálními editory, díky funkci kopírování a úpravám, která usnadňuje čištění vaší práce.
- Šablony AI promptů, které pomáhají generovat obsah pomocí AI
- Snadno shrňte klíčové body ze svých dokumentů, jako jsou případové studie a další obsah.
Omezení ClickUp:
- V současné době existuje čekací listina, ale jako host nebo uživatel bezplatného tarifu se můžete zaregistrovat a získat přednostní přístup.
- Plán ClickUp Free Forever má maximálně 5 prostorů, což je pro větší týmy náročné.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Copysmith
Copysmith je nástroj pro SEO optimalizované copywriting a AI obsah, navržený pro e-commerce a marketingové texty. Snadno vytvářejte popisy produktů pro svůj online obchod importováním svého produktového katalogu. Integruje se s celou řadou e-commerce nástrojů, včetně Shopify a Amazon. ?️
Nejlepší funkce Copysmith:
- Vytvářejte obsah hromadně pouhými několika kliknutími, abyste trávili méně času nudnými úkoly a více času plněním svých cílů.
- Přizpůsobte obsah tak, aby odpovídal jednotnému hlasu značky, nebo jej upravte tak, aby odpovídal různým tónům pro všechny vaše různé cílové skupiny a splňoval vaše strategie řízení značky.
- Navrhněte si vlastní nástroje, které vám díky integraci API skutečně zvýší produktivitu.
- Jednoduché uživatelské rozhraní a interface jsou snadno použitelné a není třeba se dlouho učit, abyste mohli začít psát blogové příspěvky nebo reklamní texty.
Omezení Copysmith:
- Hromadný obsah můžete vytvářet pouze v případě, že si pořídíte plán Pro.
- Neexistují žádné bezplatné cenové úrovně a obsah pro nejnižší cenovou úroveň je omezen na 20 000 slov za měsíc.
- Někdy generátor obsahu AI nesprávně interpretuje vaše vstupní data, což znamená, že při úpravách budete muset věnovat zvýšenou pozornost.
Ceny Copysmith:
- Začátečník: 19 $/měsíc
- Výhoda: 49 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copysmith:
- G2: 4,3/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
3. Writesonic
Writesonic je přední nástroj pro psaní obsahu pomocí umělé inteligence, a to díky desítkám funkcí, které ho činí užitečným pro téměř každý marketingový tým. Vytvářejte širokou škálu obsahu, od jednoduchých blogových příspěvků po meta tagy a reklamy na Facebooku, tiskové zprávy, příspěvky na sociálních médiích a SEO optimalizované texty pro webové stránky. ?
Nejlepší funkce Writesonic:
- Nabízejí více než 100 funkcí, od kontroly plagiátů a nástrojů pro parafráze až po extraktory klíčových slov.
- S více než 25 jazykovými možnostmi můžete vytvářet obsah pro širokou škálu publika.
- Jsou postaveny na GPT-4, nikoli GPT-3, takže při tvorbě obsahu budete mít k dispozici nejnovější technologii.
- Integrují se s desítkami nástrojů pro blogové příspěvky, včetně WordPress, LinkedIn, vyhledávače Google a SEO nástrojů, jako je SEMRush.
Omezení Writesonic:
- Pro týmy nejsou k dispozici žádné bezplatné zkušební verze, protože bezplatná úroveň je omezena na jednoho uživatele pro obsah AI.
- Všechny cenové plány mají kreditní limity, takže při vytváření velkých objemů obsahu je třeba plánovat dopředu.
Ceny Writesonic:
- Bezplatná zkušební verze: jeden uživatel s limitem 10 000 slov za měsíc
- Dlouhá forma: Od 12,67 $/měsíc pro jednoho uživatele s limitem 60 000 slov
- Na míru: Speciální ceny určené pro týmy a firmy (podívejte se na tyto alternativy Writesonic )
Hodnocení a recenze Writesonic:
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
Bonus: Podívejte se na 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu, které vám pomohou vytvářet obsah rychleji
4. Kafkai
Kafkai je bezplatný generátor obsahu s umělou inteligencí, jehož cílem je zlevnit tvorbu obsahu. Místo toho, abyste utratili stovky dolarů za spisovatele, stačí zadat zadání a několik parametrů a během několika sekund vytvoříte vysoce kvalitní obsah. Je ideální pro týmy zabývající se obsahovým marketingem, které chtějí vytvářet blogové příspěvky bez velké námahy. Tento asistent pro psaní s umělou inteligencí můžete také použít k podrobné úpravě nového nebo stávajícího obsahu.
Nejlepší funkce Kafkai:
- Snadno začněte v zjednodušeném rozhraní výběrem své specializace z databáze a poté zadejte výzvu nebo klíčové slovo pro obsah AI.
- Nástroj pro generování obsahu pomocí umělé inteligence využívá strojové učení k vytváření článků, které se snadno čtou – nezní to, jako by je napsal robot.
- Vygenerujte až 10 článků najednou a kombinujte různé sekce, abyste během několika minut vytvořili kvalitní text.
Omezení Kafkai:
- Kvalita psaní není ve srovnání s jinými generátory obsahu AI nejlepší, takže před publikováním budete muset provést značné množství úprav a přeformátování.
- Někteří uživatelé považovali obsah vytvořený umělou inteligencí za povrchní.
Ceny Kafkai:
- Writer: 29 $/měsíc s maximálně 100 články za měsíc
- Newsroom: 49 $/měsíc s maximálně 250 články za měsíc
- Tiskárna: 129 $/měsíc s maximálně 1 000 články za měsíc
- Průmyslová tiskárna: 199 $/měsíc s maximálně 2 500 články za měsíc
Hodnocení a recenze Kafkai:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Jasper
Nástroj pro psaní textů Jasper AI urychluje realizaci projektů tím, že snižuje čas strávený nad návrhem až o 80 %. To znamená rychlejší pracovní postup, kvalitnější obsah a lepší výsledky. Díky několika funkcím jej můžete použít k vytvoření čehokoli, od sonetů a básní po krátké reklamní texty a dlouhé obsahy, jako jsou například blogové příspěvky. ?
Nejlepší funkce Jasperu:
- Díky rozšíření pro Google Chrome je psaní obsahu pomocí AI pro blogování a podnikání rychlejší.
- S více než 50 příklady použití je ideální pro všechny, od týmů digitálního marketingu a obchodních oddělení až po umělce a autory blogových příspěvků.
- Jejich nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence se při tvorbě obsahu učí od vaší značky a zdokonalují váš styl vyjadřování, aby vytvořily jedinečný obsah, který vás odliší od ostatních.
- Uživatelské rozhraní nabízí efektivní funkčnost bez náročného učení.
- Obsah vytvořený umělou inteligencí bez plagiátů znamená, že strávíte méně času editací a více času tvorbou.
- Jasper Art pro generování umění pomocí umělé inteligence
Omezení Jasperu:
- Nemůžete pracovat offline, takže nemůžete pracovat během letu, na odlehlé pláži nebo kdekoli, kde nemáte přístup k internetu.
- Jasper je dražší než jiné generátory obsahu založené na umělé inteligenci, což omezuje jeho užitečnost na týmy a jednotlivce, kteří mají k dispozici více finančních prostředků.
Ceny Jasper:
- Creator: Od 39 $/měsíc (jeden uživatel)
- Týmy: Od 99 $/měsíc (tři uživatelé, s možností přidat až sedm dalších)
- Podnikání: Individuální ceny (pro 10 a více členů týmu)
Hodnocení a recenze Jasper:
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jasperu!
6. Copy. ai
Generátor textu Copy.ai je nástroj určený pro týmy, které chtějí zefektivnit proces tvorby obsahu. Chcete-li vytvořit pokyny pro značku, psát blogy nebo vytvářet marketingové plány, stačí zadat typ obsahu, přidat kontext a výsledky lehce upravit.
S tímto bezplatným generátorem obsahu AI získáte během několika minut obsah, který splní vaše marketingové nebo obchodní cíle. ?
Nejlepší funkce Copy.ai:
- Díky více než 90 šablonám je snadné zvýšit produktivitu a vytvářet různé typy originálního obsahu.
- Nástroj AI Writer podporuje více než 25 jazyků, což je ideální pro firmy s publikem po celém světě.
- Kontrola plagiátů zajišťuje, že generovaný text je jedinečný, ať už vytváříte reklamní texty, profily členů týmu nebo články AI pro svůj blog.
Omezení Copy.ai:
- Někteří uživatelé zjistili, že dlouhé texty vyžadují ve srovnání s jinými generátory obsahu AI značné úpravy.
- Obsah generovaný umělou inteligencí je originální, ale mohl by se ještě zlepšit, pokud jde o začlenění hlasu značky.
- Bezplatná verze generátoru obsahu AI je omezena na 2 000 slov za měsíc (podívejte se na tyto alternativy Copy.ai ).
Ceny Copy.ai:
- Zdarma: jeden uživatel, limit 2 000 slov za měsíc
- Výhody: 36 $ měsíčně, až pět uživatelů a neomezený počet slov
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai:
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
7. Rytr
S generátorem obsahu Rytr AI můžete bleskově vymýšlet nápady na obsah a překonat tak tvůrčí blok. Jakmile máte nápad, stačí pár kliknutí a můžete vytvořit různé typy obsahu. Proměňte své nápady v reklamní sdělení nebo článek na blogu výběrem z rozsáhlé knihovny šablon.
Kromě nového obsahu můžete také nahrát existující obsah a použít AI writer pro kontrolu pravopisu a plagiátorství, aby byl připraven k publikování.
Nejlepší funkce Rytr:
- Více než 40 šablon vám umožní vytvořit obsah, který potřebujete.
- Díky 20 různým nastavením tónu hlasu je začlenění vaší značky do vaší práce snazší než kdykoli předtím.
- Implementujte vzorce AIDA a PAS, abyste zkrátili čas potřebný k úpravám generovaného obsahu.
- K dispozici je generátor obrázků s umělou inteligencí, který vytváří grafiku doplňující váš obsah.
- Bezplatná možnost generátoru obsahu AI pro jednotlivé uživatele
Omezení Rytr:
- I placené tarify jsou omezeny na jednoho uživatele a abyste se vyhnuli omezení počtu znaků, budete muset zaplatit za nejvyšší tarif.
- Psaný obsah je vysoce kvalitní, ale někteří uživatelé při používání tohoto nástroje zjistili plagiátorství.
Ceny Rytr:
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc
- Neomezený: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr:
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (9+ recenzí)
8. ContentBot
ContentBot je jedním z nových generátorů obsahu s umělou inteligencí, který je určen k vytváření blogových příspěvků, marketingových textů a vstupních stránek.
Vytvářejte zcela nový SEO obsah, který zvýší návštěvnost vašeho blogu, nebo jej použijte k přeformulování stávajícího obsahu při optimalizaci.
Nejlepší funkce ContentBot:
- 45 případů použití pro vytvoření široké škály obsahu
- Nástroj AI pro inspiraci zasílá denní, týdenní nebo měsíční témata a nápady na blog, aby vaše plánování obsahu bylo kreativnější.
- S více než 110 jazyky je to jeden z nejkomplexnějších nástrojů AI.
Omezení ContentBot:
- Obsah je omezen na 250 slov najednou. Chcete-li více slov, musíte znovu kliknout na tlačítko „napsat za mě“, což ztěžuje generování delších textů.
- Někteří uživatelé zjistili, že obsah má vyšší úroveň čtení, což ztěžuje vytváření obsahu pro nové publikum.
- Není to bezplatný generátor obsahu s umělou inteligencí.
Ceny ContentBot:
- Předplacené: 1 $ za 1 000 slov
- Starter: 19 $/měsíc za 50 000 slov měsíčně
- Premium: 59 $/měsíc za 150 000 slov měsíčně
- Premium+: 99 $/měsíc za 400 000 slov měsíčně
Hodnocení a recenze ContentBot:
- G2: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Wordtune
Wordtune je nástroj pro generování obsahu pomocí umělé inteligence určený pro jednotlivce a podnikatele, kteří chtějí při tvorbě obsahu ušetřit čas a peníze.
Jednoduché rozhraní nemá žádné zbytečné funkce – zaměřuje se pouze na generování kvalitního obsahu pomocí AI.
Nejlepší funkce Wordtune:
- Integrují se s Microsoft Word, iOS a Google Chrome pro snadnou úpravu a psaní.
- Využijte funkci synonym, abyste přišli na nové způsoby, jak něco vyjádřit.
- S pomocí nástroje pro shrnutí videí z YouTube můžete svůj obsah z video platforem přetvořit do písemných blogů a e-mailů.
- Jedna z mála možností bezplatného generátoru obsahu využívajícího umělou inteligenci.
Omezení Wordtune:
- Nemají mnoho funkcí, takže pokud potřebujete nástroj, který nabízí nastavení tónu hlasu a stovky šablon, není to nejlepší volba.
- Někdy Wordtune při pokusu o přeformulování změní význam textu.
Ceny Wordtune:
- Zdarma: 0 $ s 10 iteracemi denně
- Premium: 9,99 $/měsíc s neomezeným vytvářením obsahu pro jednoho uživatele
- Premium pro týmy: Individuální ceny pro týmy tvůrců obsahu
Hodnocení a recenze Wordtune:
- G2: 4,4 /5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Wordtune!
10. ParagraphAI
S ParagraphAI můžete rychle vytvářet písemné materiály – od kalendářů obsahu a technických příruček až po realitní inzeráty a životopisy. Vytvářejte obsah z jakéhokoli zařízení, ať už používáte Android, iPhone nebo pracujete na stolním počítači.
Nejlepší funkce ParagraphAI:
- Kontrola plagiátů a kontrola pravopisu a gramatiky vylepšují vaše psaní pomocí stručné zpětné vazby.
- Díky automatizovaným odpovědím můžete reagovat na e-maily a komentáře na blogu rychleji než dříve.
- Vytvářejte různé typy obsahu a zároveň zachovejte identitu své značky díky nástroji pro personalizaci hlasu.
Omezení ParagraphAI:
- Nástroj někdy přeformuluje obsah, který jste zadali, místo aby přidával kontext nebo generoval nové nápady.
- Některé generované informace jsou velmi základní, což ztěžuje psaní o složitých tématech, o kterých možná moc nevíte.
- Žádná bezplatná možnost generátoru obsahu AI
Ceny ParagraphAI:
- Student: 9,99 $/měsíc, určeno pouze pro studenty
- Profesionální: 12,49 $/měsíc s neomezeným generováním obsahu
- Tým: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ParagraphAI:
- G2: 5/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4/5 (1+ recenze)
11. QuillBot
QuillBot využívá pokročilé algoritmy strojového učení a nabízí sedm různých režimů psaní, z nichž každý je přizpůsoben konkrétnímu stylu nebo tónu. Uživatelé si mohou výstup přizpůsobit podle svých preferencí, což z něj činí vynikající volbu pro různé potřeby v oblasti obsahu.
QuillBot také obsahuje vestavěnou funkci tezauru, která pomáhá při výběru slov a diverzifikaci slovní zásoby. Ať už chcete zjednodušit složitý text nebo dodat svému psaní eleganci, QuillBot nabízí praktické řešení, které vám ušetří čas.
Nejlepší funkce QuillBot
- Integrace do prohlížeče Chrome a aplikace Microsoft Word
- Rozšiřující se podpora cizích jazyků, včetně překladatelských funkcí
- Jednoduché a snadno použitelné, když potřebujete pouze přeformulovat nebo zkontrolovat obsah.
- Výkonný nástroj pro synonyma, který nabízí návrhy a umožňuje vám vybrat si.
- Bezplatná verze pokrývá základy parafrázování a kontroly gramatiky.
Omezení QuillBot
- Každá funkce má své vlastní uživatelské rozhraní.
- Gramatická správnost by mohla být lepší.
- Ne vždy vše parafrázují.
Ceny QuillBot
- Základní: Zdarma
- Premium: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy QuillBot!
12. Speedwrite
SpeedWrite je generátor obsahu s umělou inteligencí, který může revolučním způsobem změnit váš proces tvorby obsahu. Využívá pokročilé algoritmy a techniky strojového učení, aby během několika minut vytvořil vysoce kvalitní obsah přizpůsobený vašim potřebám.
Tento nástroj je navržen tak, aby rozuměl kontextu, a zajišťuje, že váš obsah je nejen gramaticky správný, ale také relevantní a poutavý.
Nejlepší funkce Speedwrite
- Rychle převádí jakýkoli text na nový obsah s možností parafráze.
- Zlepšuje čitelnost obsahu pomocí řádků
Omezení Speedwrite
- Ve srovnání s jinými nástroji nejsou ideální pro vytváření obsahu od nuly.
- Žádné možnosti pro úpravu tónu, stylu a jazyka obsahu
Ceny Speedwrite
- Měsíční předplatné: 19,99 $ za měsíc
- Pololetní předplatné: 11,65 $ měsíčně, fakturováno ve výši 69,95 $.
- Roční předplatné: 8,33 $ měsíčně, fakturováno ve výši 99,95 $.
Hodnocení a recenze Speedwrite
- Žádné recenze na G2 nebo Capterra
Podívejte se na tyto alternativy Speedwrite!
13. Frase
Frase je špičkový generátor obsahu s umělou inteligencí, který vyniká v digitálním prostředí.
Jeho algoritmický přístup k tvorbě obsahu je inovativní a efektivní a umožňuje automatické generování vysoce kvalitního obsahu optimalizovaného pro SEO. Frase využívá umělou inteligenci k pochopení záměru uživatele, zodpovězení otázek zákazníků a poskytnutí datově podložených obsahových přehledů.
S Frase je proces vytváření poutavého, relevantního a užitečného obsahu snadnější a efektivnější než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Frase
- Poskytují rychlý a podrobný internetový výzkum.
- Nabízí komplexní přehled témat
- Automaticky generují obsahové přehledy
Omezení Frase
- Chybějící organizační funkce
- Žádná kontrola plagiátů
- Mohou být drahé.
Ceny Frase
- Solo: 14,99 $/měsíc
- Základní: 44,99 $/měsíc
- Tým: 114,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 320 recenzí)
14. Anyword
Anyword je inovativní generátor obsahu využívající umělou inteligenci, který využívá pokročilé jazykové modely k vytváření přesvědčivého a poutavého obsahu.
Vyniká funkcí „Predictive Performance“, která uživatelům umožňuje předvídat účinnost jejich obsahu a v konečném důsledku zvyšuje míru zapojení.
Anyword podporuje celou řadu potřeb v oblasti tvorby obsahu, od vytváření poutavých reklamních textů a blogových příspěvků až po psaní přesvědčivých e-mailů a aktualizací na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Anyword
- Rozumí dotazům uživatelů, nuancím a kontextu.
- Přizpůsobitelný styl a tón pro zlepšení správy značky díky konzistentnosti veškerého obsahu
Omezení Anyword
- Omezený bezplatný tarif
- Chybějící běžné šablony, jako jsou nadpisy, meta popisy a příspěvky na sociálních médiích
Ceny Anyword
- Začátečník: 39 $/měsíc
- Data-driven Teams: 79 $/měsíc
- Obchodní záležitosti: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
15. WordAi
WordAI využívá sofistikované algoritmy umělé inteligence k vytváření vysoce kvalitního a jedinečného obsahu během několika sekund.
Na rozdíl od tradičních generátorů obsahu vyniká WordAI v porozumění kontextu a nuancím jazyka, čímž zajišťuje, že generovaný text si zachovává přirozený tok a čitelnost. WordAI je ideální pro blogery, digitální marketéry a odborníky na SEO a představuje účinný nástroj pro rychlé rozšíření tvorby obsahu při zachování působivé úrovně kvality a autenticity.
Nejlepší funkce WordAi
- Využívá pokročilé techniky NLP k přeformulování a přepsání textu.
- Vytváří čitelný a přirozený materiál.
- Rozumí kontextu textu
Omezení WordAi
- Mohou mít potíže se složitými tématy.
- Prémiové tarify mohou být pro malé organizace a jednotlivé uživatele drahé.
Ceny WordAi
- Začátečník: 9 $/měsíc, fakturováno ročně
- Cena: 27 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WordAi
- G2: 3,9/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recenzí)
Výběr generátoru obsahu založeného na umělé inteligenci pro váš tým
Vzhledem k tolika různým funkcím a vlastnostem neexistuje jeden konkrétní generátor obsahu AI, který by byl nejlepší pro každou firmu. Abyste našli ten nejlepší, musíte zvážit, jak chcete nástroj AI používat, jaké integrace a funkce jsou pro vaši firmu důležité, a to vše zvážit ve vztahu k vašemu rozpočtu.
Nevíte, kde začít? Vyzkoušejte ClickUp. Od AI Writing Assistant po nástroje pro správu projektů, je to funkce nabitá možnost pro zefektivnění vašich pracovních postupů.