10 nejlepších alternativ a konkurentů Speedwrite 2025

Speedwrite je nástroj založený na umělé inteligenci pro generování jedinečného obsahu. Funguje tak, že parafrázuje jakýkoli text na jakékoli téma a vytváří tak 100% jedinečný text. Řídí se osvědčenými postupy pro psaní, aby vytvářel obsah přátelský pro čtenáře.
Od svého vzniku si Speedwrite získal mnoho uživatelů mezi studenty, výzkumníky, autory obsahu, copywritery, odborníky na SEO a marketing.
Ačkoli je Speedwrite podle všeho vynikajícím nástrojem, má své omezení a nemusí být vhodný pro každého. Proto je dobré seznámit se s některými z nejlepších alternativ a konkurentů Speedwrite, porovnat je a najít nástroj, který lépe vyhovuje vašim potřebám.
Co byste měli hledat v alternativách k Speedwrite?
Existuje mnoho generátorů obsahu založených na umělé inteligenci a všechny se zdají mít stejné nebo podobné funkce. Při prohlížení jejich úvodních stránek může být situace matoucí, protože všechny slibují mnoho a může být obtížné rozlišit, co je opravdu důležité a co ne. Měli byste hledat rychlost, originalitu nebo nástroje pro spolupráci? Je mobilní aplikace nezbytnou funkcí? K dispozici jsou také bezplatné alternativy Speedwrite, ale jsou dobré? Pojďme se podívat na funkce, na které je třeba se zaměřit.
Snadné použití: Při hledání alternativ k Speedwrite určitě budete chtít zvolit řešení, které je uživatelsky přívětivé. Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence by měly být snadno použitelné a příjemné, a intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní je jednou z podmínek, které to umožňují.
Kontrola gramatiky a pravopisu: Účelem nástrojů pro psaní s umělou inteligencí je, aby za vás udělaly práci. Pokud musíte ztrácet čas kontrolou gramatiky a pravopisu výstupu, můžete to rovnou napsat sami.
Pokročilé funkce pro úpravy: V ideálním případě by se vámi vybraný generátor textu neměl omezovat pouze na vytváření textu. Měl by nabízet funkce, které vám umožní psát co nejefektivněji. Mezi tyto funkce může patřit zpracování přirozeného jazyka, počítadlo slov, skóre čitelnosti s analýzou a návrhy, synonyma, formáty tónu a hlasu atd.
Integrace a export: Pokud budete generátor textu používat pro práci, ať už v oblasti marketingu, prodeje nebo vývoje produktů, možná budete potřebovat některé nástroje pro spolupráci, stejně jako možnosti exportu, které vám umožní hladce integrovat vygenerovaný text do nástroje pro spolupráci nebo textového procesoru, který používáte. Integrace se službami cloudového úložiště je také plusem.
10 nejlepších alternativ k Speedwrite, které můžete použít
Nyní je čas provést vás nejlepšími nástroji pro přepisování obsahu, AI přepisovači a dalšími alternativami Speedwrite, které jsou dnes na trhu k dispozici.
1. ClickUp
O ClickUp jste pravděpodobně již hodně slyšeli, ale věděli jste, že tato komplexní platforma pro zvýšení produktivity obsahuje také nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci?
ClickUp AI je funkce vyvinutá tak, aby vyhovovala potřebám všech vašich týmů – od prodeje přes marketing a zákaznickou podporu až po správu produktů. Můžete ji použít pro projektovou dokumentaci, případové studie, zprávy, e-maily, PRD, programy schůzek a mnoho dalšího.
Ještě lepší je, že tento nástroj využívá pečlivě prozkoumané a důkladně vytvořené AI podněty pro prakticky jakoukoli roli a účel, které jsou uspořádány do praktických šablon.
Pokud například potřebujete vylepšit své technické psaní, ClickUp nabízí vynikající šablonu ChatGPT Prompts for Technical Writing Template, která vám s tím pomůže, a řadu šablon výzkumných plánů, které jsou obzvláště užitečné pro týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Ideální pro projektové briefy, zprávy, popisy produktů, propagační e-maily, obsah webových stránek atd.
- ClickUp Automations vám pomůže pracovat rychleji díky automatizaci mnoha nejúnavnějších úkolů.
- Bohatá knihovna šablon s hotovými pokyny pro širokou škálu procesů a úkolů
- Generování souhrnu projektu pro komentáře, poznámky nebo jakýkoli jiný obsah, který je třeba shrnout
- Předem strukturovaný obsah s nadpisy, odrážkami, tabulkami atd.
Omezení ClickUp
- Omezené konverzační schopnosti AI, takže s ní nelze diskutovat nebo komunikovat tak, jako s jinými nástroji.
- Začátky s ClickUp mohou být trochu náročné, protože má mnoho funkcí; je třeba se s ním trochu naučit pracovat (ale stojí to za to!).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Copy. ai
Copy.ai je další vynikající generátor textu s umělou inteligencí, který může být vhodnou alternativou k Speedwrite.
Copy. ai, navržený především pro copywriting a tvorbu obsahu, zpracovává uživatelské podněty (které by měly být pro dosažení nejlepších výsledků doplněny o kontext) a vytváří jedinečné blogové příspěvky, e-maily, prodejní texty, reklamní texty a obsah pro sociální média, které přinášejí konverze.
V e-commerce může podpořit online prodej tím, že vytvoří poutavé popisy produktů.
Stejně jako ClickUp obsahuje i předem připravené šablony obsahu, i když ne tolik a nejsou tak bohaté jako šablony ClickUp.
Copy. ai je vícejazyčný nástroj, který v současné době generuje text ve více než 29 jazycích.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Umí vytvářet obsah v různých stylech a tónech
- 90+ nástrojů a šablon
- Vynikající podpora a centrum nápovědy
- Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní
Omezení Copy. ai
- Může vyžadovat ověření faktů
- Občas zpomaluje
- Není ideální pro dlouhé texty
- Výstupy obsahu vysoké kvality nejsou konzistentní
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Pro: 36 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Copy. ai
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (55+ recenzí)
3. Writesonic
Pokud hledáte automatický generátor textu zaměřený na marketingové potřeby, WriteSonic je tou správnou volbou.
Tento nástroj pro psaní textů založený na umělé inteligenci vytváří obsah připravený pro SEO a bez plagiátů pro blogy, propagační a informační e-maily, příspěvky na sociálních médiích, reklamy a popisy produktů. Je poháněn technologií GPT-4 a v současné době podporuje 24 jazyků.
Díky integraci Surfer SEO je váš výstup automaticky optimalizován pro klíčová slova a v případě potřeby jej lze snadno upravit. Navíc, pokud vám dojdou nápady na obsah, Writesonic má nástroj, který vás inspiruje a pomůže vám začít.
Nejlepší funkce Writesonic
- Výkonný nástroj pro parafráze, který umožňuje vytvářet jedinečné a lepší přepisy než originál.
- Nástroj Text Expander pro případy, kdy se vám nedaří dosáhnout požadovaného počtu slov
- Šablony reklam pro Facebook a Google
- Shrnutí obsahu pro okamžité shrnutí dlouhých článků
- Hladká integrace Zapier
Omezení Writesonic
- Text může vyžadovat gramatickou kontrolu.
- Omezení znalostí brání psaní o nejnovějších tématech.
- Ve srovnání s mnoha alternativami Writesonic nepatří mezi nejlevnější nástroje.
Ceny Writesonic
- Bezplatná zkušební verze
- Výhody: Mezi 12,67 $/měsíc a 666 $/měsíc v závislosti na počtu uživatelů a počtu slov generovaných za měsíc.
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Writesonic
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 810 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 790 recenzí)
4. Narrato
Pro copywritery a tvůrce obsahu je Narrato jméno, které není třeba nijak zvlášť představovat. Tato platforma a tržiště pro nezávislé autory se nedávno obrátila k umělé inteligenci a do svého seznamu funkcí přidala generátor obsahu.
Kromě asistenta pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence umožňuje týmům a jednotlivcům spravovat celý pracovní postup na jednom místě, přímo na platformě, a disponuje bohatými nástroji pro správu týmů a spolupráci, aby byl proces tvorby obsahu co nejefektivnější. Nástroje umělé inteligence šetří obrovské množství času tím, že generují stručné popisy obsahu, které manažeři mohou poté přiřadit autorům, a spravují celý pracovní postup prostřednictvím platformy. Je to skvělý pomocník pro každý tým, který se snaží být produktivnější.
Nejlepší funkce Narrato
- Snadné přiřazování a sledování úkolů s oznámeními, hromadnými akcemi a úložištěm obsahu
- Nástroj AI generuje nápady na obsah a briefy
- Narrato generuje obsah připravený pro SEO a vysoce výkonný obsah.
- Integrovaná kontrola plagiátů
- Návrhy týkající se čitelnosti, gramatiky a struktury textu
Omezení Narrato
- Funkce sociálních médií jsou poměrně základní.
- Hlášení vyžaduje zlepšení
- Narrato by mohlo mít více integrací, aby se skutečně stalo komplexním řešením.
Ceny Narrato
- Výhody: 45 $/měsíc
- Podnikání: 95 $/měsíc
- Na míru: Pro informace o cenách kontaktujte Narrato
Hodnocení a recenze Narrato
- G2: 4,8/5 (30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (15 recenzí)
5. WordAi
Jedná se o jednoduchý a nenáročný nástroj určený k optimalizaci výstupu obsahu pomocí strojového učení a umělé inteligence, který vytváří texty stejně dobré jako ty vytvořené lidmi, ne-li lepší. Je založen na funkcích přeformulování, přepsání a restrukturalizace, což znamená, že funguje nejlépe, když mu je zadán celý text.
Tento nástroj může také vylepšit váš původní obsah tím, že navrhne způsoby, jak jej učinit čitelnějším, zlepšit srozumitelnost a rozdělit text na kratší, výstižnější věty.
Nejlepší funkce WordAi
- Zaručuje, že nedojde k duplicitě obsahu ani detekci AI.
- Vynikající doba zpracování
- Díky nativnímu API můžete své přepisy snadno integrovat do svého pracovního postupu.
Omezení WordAi
- Jedná se o nástroj pro přepisování obsahu, který není vhodný pro tvorbu vysoce kvalitního originálního obsahu.
- Velmi základní funkce pro úpravu obsahu
Ceny WordAi
- Měsíční poplatek: 57 $/měsíc
- Ročně: 27 $/měsíc
- Podnik: Požádejte Word. Ai o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze WordAi
- G2: 3,8/5 (18 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (13 recenzí)
6. QuillBot
QuillBot je další nástroj, který vám nepomůže vytvořit nový, jedinečný obsah, ale pokud hledáte řešení, jak urychlit přepisování nebo vytváření podobného obsahu, může to být zajímavá alternativa k Speedwrite, která stojí za vaši pozornost.
Kromě nástroje Paraphraser obsahuje tento nástroj pro přepisování článků také kontrolu gramatiky, kontrolu plagiátů, nástroj pro společné psaní a shrnutí obsahu. Generátor citací je zajímavá funkce, která vám pomůže přidat přesné a ověřené citace během chvilky.
QuillBot je webový nástroj s rozšířením pro Chrome, což je rozhodně praktické. Barevné označení parafrázovaného obsahu pomáhá sledovat vaše úpravy, takže se během psaní nebudete opakovat.
Nejlepší funkce QuillBot
- Nabízí řadu režimů, od formálního po kreativní, včetně plynulosti.
- Funguje ve více než 23 jazycích
- Vestavěný tezaurus pro obohacení textu synonymy
- Podporuje více jazyků
- Rozšíření pro Chrome funguje v Google Docs
Omezení QuillBot
- Stejně jako mnoho alternativ QuillBot, nevytváří originální obsah.
- Omezený výstup i u placených tarifů (např. 6 000 slov v Summarizeru, 4 synonyma)
- Může být nestabilní
- Jeden z mála bezplatných nástrojů na tomto seznamu
Ceny QuillBot
- Základní: Bezplatný tarif
- Premium: 9,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuillBot
- Capterra: 4,6/5 (118 recenzí)
- Trustpilot: 3,2/5 (96 recenzí)
7. Paraphraser. io
Paraphraser. io je další jednoduché, přímočaré a nenáročné řešení pro vytváření originálního obsahu bez plagiátů na základě toho, co do něj vložíte. Tato bezplatná alternativa k Speedwrite dokáže během několika sekund přesně parafrázovat jakýkoli druh textu a může se hodit, když potřebujete jednoduchý a rychlý nástroj pro tvorbu obsahu.
Je velmi snadný na používání, má intuitivní online rozhraní a slibuje, že pomůže vyhnout se duplicitnímu obsahu.
Generátor parafrází má šest režimů: Plynulost, Standardní, Kreativní, Změna slov, Zkrácení a Chytřejší, které umožňují velkou flexibilitu, pokud jde o tón výstupu.
Nejlepší funkce Paraphraser. io
- Rychlý, levný a snadný nástroj pro parafrázi obsahu za účelem vytvoření jedinečného textu
- Má API bez ukládání dat na své straně a podporu 24/7.
- Slibuje parafráze na lidské úrovni
- Jedna z mála bezplatných alternativ Speedwrite na tomto seznamu
Omezení Paraphraser. io
- Uživatelské rozhraní s velkým množstvím reklam
- Z hlediska originality nejsou vždy spolehlivé.
- Velmi omezený bezplatný tarif pro jeho nástroje pro psaní
- Nedostatek uživatelských recenzí a hodnocení
Ceny Paraphraser. io
- Zdarma
- Týdenní: 7 $/týden
- Měsíční: 20 $/měsíc
- Ročně: 60 $/rok
Hodnocení a recenze Paraphraser. io
- Trustpilot: 3,7/5 (8 recenzí)
- K dispozici nejsou žádné recenze na G2 ani Capterra.
8. SpinBot
Mezi bezplatnými alternativami Speedwrite vyniká SpinBot svou naprostou jednoduchostí. SpinBot, který byl vyvinut přesně pro to, co naznačuje jeho název, vám pomůže rychle zvýšit výkonnost přeformulováním nebo přepsáním textu.
Je to dobrá volba pro značky a firmy, které se snaží zvýšit svou viditelnost na webu prostřednictvím content marketingu, a může být také užitečná pro studenty a výzkumníky.
Nejlepší funkce SpinBot
- Nedávno přidaná funkce Summarizer
- Má samostatný nástroj pro kontrolu gramatiky a navrhuje synonyma.
- Funguje velmi rychle a dokáže zpracovat více jazyků.
- Bezplatný tarif jej odlišuje od některých jiných alternativních parafrázovacích nástrojů Speedwrite.
Omezení SpinBot
- Tento nástroj je ve srovnání s většinou alternativ Spinbot velmi základní a nedokáže vytvářet kreativní nebo originální obsah.
- Generovaný text může být nutné zkontrolovat na plagiátorství pomocí nástrojů umělé inteligence.
- Ačkoli počet relací není omezen, poskytnutý text by neměl přesáhnout 10 000 slov.
Ceny SpinBot
Zdarma
Hodnocení a recenze SpinBot
- Trustpilot: 4/5 (6 recenzí)
- K dispozici nejsou žádné recenze na G2 ani Capterra.
9. Outwrite
Ačkoli se nejedná přímo o nástroj pro generování textu, ale spíše o asistenta psaní založeného na umělé inteligenci, Outwrite přesto představuje solidní placenou nebo bezplatnou alternativu k Speedwrite pro ty, kteří mají zájem využít strojové učení ke zlepšení svého psaní.
Toto řešení podobné Grammarly obsahuje nástroj pro parafrázi, kontrolu gramatiky a pravopisu a může také pomoci se stylem a strukturou. Bezplatná verze je poměrně základní a pomáhá pouze s gramatikou a pravopisem, zatímco placené plány nabízejí více funkcí, včetně návrhů struktury a stylu a nástrojů pro kontrolu plagiátů.
Nejlepší funkce Outwrite
- Integruje se do jakéhokoli textového editoru (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)
- Podpora angličtiny, francouzštiny a španělštiny
- Přehlednost a stylové statistiky a statistiky
- Nástroje pro parafrázi dostupné v této alternativě k Speedwrite
Omezení Outwrite
- Prémiové funkce jsou poměrně drahé.
- Některé problémy s nekonzistentností
- Stížnosti na zákaznický servis
Ceny Outwrite
- Zdarma
- Výhody: 8,95 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 7,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Outwrite
- G2: 4,3/5 (15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (22 recenzí)
10. Frase
Frase. io je inovativní nástroj umělé inteligence navržený k optimalizaci tvorby obsahu a strategie optimalizace pro vyhledávače. Poskytuje podrobné přehledy obsahu, odpovídá na otázky týkající se vašeho obsahu a nabízí praktické informace, které vám pomohou zlepšit vaše SEO hodnocení.
Díky své schopnosti analyzovat nejvýkonnější webový obsah je Frase. io neocenitelným nástrojem pro parafráze a přepisování článků, který vám pomůže vytvořit obsah, který osloví vaši cílovou skupinu. Je vybaven gramatickou kontrolou a stává se jednou z nejoblíbenějších alternativ Speedwrite.
Nejlepší funkce Frase
- Integrovaný nástroj pro parafráze, který používá tři různé styly pro psaní obsahových přehledů.
- Jeho nástroje pro psaní s umělou inteligencí mohou také generovat části nebo fragmenty textu, které mohou zahrnovat cokoli od návrhů projektů až po sekce často kladených dotazů na vašem webu.
- Snadné sdílení dokumentu PDF pouze pro čtení nebo celého dokumentu prostřednictvím platformy (není třeba Microsoft Word ani Google Docs)
Omezení Frase
- Pro generování více než 4 000 slov je k dispozici doplněk Pro s měsíčním předplatným ve výši 35 $.
- Nástroj by mohl zlepšit svou přesnost při generování klíčových slov pro SEO a doporučení založených na SERP.
- Na rozdíl od některých jiných nástrojů AI nenabízí skutečně bezplatnou verzi.
- Ačkoli tento nástroj pro přepisování článků umí pracovat v několika jazycích, nejlépe funguje v angličtině.
Ceny Frase
- Solo: 14,99 $ za uživatele a měsíc
- Základní: 44,99 $ za uživatele a měsíc
- Tým: 114,99 $ (3 uživatelé a 25 $ měsíčně za každého dalšího člena týmu)
Recenze zákazníků Frase
- G2: 4,9/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: N/A
ClickUp: Nejlepší nástroj pro parafráze a přepisování
Na závěr našeho průzkumu alternativ k Speedwrite jednoznačně vyniká jeden nástroj: ClickUp.
ClickUp je nejlepší alternativou k Speedwrite, protože usnadňuje autorům obsahu generovat nové nápady, držet krok s produkcí obsahu větších konkurentů a zároveň udržovat jejich kalendáře obsahu organizované a v chodu. Dny boje s nadbytečností a opakováním jsou pryč; s ClickUp AI budete konzistentně produkovat nový, poutavý obsah.
