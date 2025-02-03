10 nezbytných softwarů a nástrojů pro technické psaní 2025

Technici zachycují a překládají složité informace do srozumitelných, uživatelsky přívětivých dokumentů. Ať už se jedná o popis produktu, návod k použití, poznámky k vydání nebo jiný typ obsahu, jasnost je zásadní.
Ačkoli může být tvorba takového specifického obsahu náročná, dnešní software pro technické psaní tento proces výrazně usnadňuje. ?
Tento průvodce představuje 10 nejlepších nástrojů pro technické spisovatele v roce 2024, abyste se mohli soustředit na výběr toho správného, který vám usnadní život. Zabýváme se také některými základními aspekty, na které je třeba se při výběru nástroje pro technické psaní zaměřit, aby všichni měli stejné informace.
Pojďme na to!
Co je technické psaní?
Technické psaní zahrnuje srozumitelné a stručné sdělování složitých technických informací. Obvykle se používá pro dokumenty, jako jsou například:
- Uživatelské příručky
- Standardní operační postupy
- Vědecké články
- Technické zprávy
- Softwarové příručky
- Projektová dokumentace
Technici musí zajistit, aby jejich texty byly přesné a bezchybné. A musí to udělat tak, aby tyto znalosti zhuštěli do podoby, která je srozumitelná i pro laické uživatele.
Kromě toho, že technici musí mít pevné znalosti o tom, o čem a pro koho píší, musí být také zruční v psaní, editaci, formátování a výzkumu.
Co byste měli hledat v softwaru pro technické psaní?
Je nezbytné určit, jaké funkce v softwaru pro technické psaní potřebujete. Zde je několik základních prvků, na které se zaměřte:
- Šablony: Proces vytváření technických dokumentů se stává snazším, když můžete začít s předem připraveným rámcem (věřte nám).
- Umělá inteligence: V dnešní době není důvod nevyužít sílu strojového učení a nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci, které vám ušetří spoustu času.
- Oprávnění ke spolupráci: Pokud pracujete v týmu, budete potřebovat nástroj s funkcemi pro správu uživatelů, který vám umožní přiřadit konkrétní oprávnění a role.
- Funkce pro vytváření reportů: Integrované nástroje pro vytváření reportů mohou zdůraznit informace o tom, jak si váš technický obsah vede.
Toto není vyčerpávající seznam, ale pravděpodobně znáte další funkce, které hledáte: například nástroje pro úpravy, snímání obrazovky, kontrolu gramatiky, kontrolu pravopisu a integraci se softwarem, jako je MS Word.
10 nejlepších nástrojů pro technické psaní, které můžete použít
Ať už hledáte software pro pomoc při psaní nebo kontrolu plagiátů, v tomto seznamu nejlepších technických dokumentů najdete vše, co potřebujete.
1. ClickUp AI
Pravděpodobně vás nepřekvapí, že ClickUp se umístil na prvním místě našeho žebříčku, ale nejsme jediní, kdo mu dává nejvyšší známky. Právě letos jsme se dostali na první místo žebříčku G2 Best Project Management Software Products for 2024, a to není žádná maličkost! ✨ ?
ClickUp je cloudový nástroj s mnoha funkcemi, které usnadňují život technickým spisovatelům. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity a znalostní bázi, která vám umožní spojit vše dohromady pomocí funkcí, jako jsou ClickUp Docs, Whiteboards a List view.
Použijte zobrazení ClickUp Board jako domovskou základnu pro nové projekty s funkcí drag-and-drop a poté přepněte do zobrazení List, kde můžete své úkoly seskupovat, třídit a filtrovat. Nebo využijte možnosti stylizace v ClickUp Docs a přidejte tabulky a formátujte znalostní báze během chvilky.
A pak je tu ještě hvězdný asistent pro psaní ClickUp AI! Jedná se o superchytrý nástroj umělé inteligence, který vám může ušetřit hodiny práce tím, že vytvoří úryvky, obsahy a celé webové stránky. ClickUp AI také zvládne formátování a korektury během několika sekund a zároveň vám pomůže převést technické informace do uživatelsky přívětivého jazyka.
Můžete také použít ChatGPT Prompts for Technical Writing od ClickUp, které vám ulehčí začátky, abyste se mohli soustředit na využití svých psacích dovedností tam, kde je to důležité.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Integrace s více než 1 000 nástroji, včetně WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot a Google Docs.
- Díky spoustě šablon se můžete soustředit na tvorbu (nikoli strukturování) obsahu – například šablony pro shromažďování požadavků, šablony pro správu obsahu a další.
- Kompatibilní s většinou zařízení a operačních systémů, včetně Chrome, Windows, iOS, Android a MacOS.
- Funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře v reálném čase, chat, gify a přizpůsobitelné panely, usnadňují udržování členů týmu na stejné vlně.
- ClickUp AI dokáže vytvořit celé e-maily, příspěvky na sociálních sítích a shrnutí dokumentů. Můžete jej také použít jako online textový editor k zkrácení, prodloužení nebo rozšíření konkrétních částí obsahu.
- ClickUp Automations vám může ušetřit čas a zefektivnit pracovní postupy automatizací vlastních spouštěčů a akcí pro časově náročné a opakující se úkoly, jako je aktualizace termínů a vytváření akčních položek.
- Funkce Clip umožňuje nahrávání videí, která lze posílat kolegům z týmu.
Omezení ClickUp:
- Někteří recenzenti uvádějí, že musí přizpůsobit nastavení oznámení podle toho, co chtějí vidět.
- ClickUp AI není k dispozici v rámci tarifu Free Forever.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 10 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Document360
Document360 je jedním z nejlepších nástrojů pro technické psaní pro publikování ve více formátech. Pomocí mnoha užitečných funkcí tohoto nástroje můžete snadno vytvářet a publikovat články, uživatelské příručky, návody, seznamy často kladených otázek a články znalostní báze.
S HTML editorem se také můžete soustředit méně na rozvržení a více na tvorbu obsahu bohatého na média. Nebo použijte nastavení SEO ke zvýšení viditelnosti online a přidejte vlastní CSS, aby vaše webová stránka vynikla!
Nejlepší funkce Document360:
- Integrace s více než 20 nástroji, včetně Google Analytics, FullStory a Chatra.
- Nástroje pro spolupráci vám umožňují nastavit termíny, přiřadit role a spravovat pracovní postupy pro váš tým.
- Několik funkcí textového editoru minimalizuje časově náročnou práci s opravováním chyb.
- Specializované nástroje vám umožňují vytvořit vysoce kvalitní znalostní bázi pro zákazníky a zaměstnance za polovinu času pomocí spolehlivého generátoru sitemap typu XML.
Omezení Document360:
- Někteří recenzenti uvádějí, že se setkali s omezeními počtu znaků a stránek, které narušovaly jejich softwarovou dokumentaci.
- Bezplatná verze omezuje přístup k většině pokročilých dokumentačních nástrojů.
Ceny Document360:
- Zdarma
- Standard: 149 $/měsíc za projekt, platba ročně
- Profesionální: 299 $/měsíc za projekt, platba ročně
- Podnikání: 399 $/měsíc za projekt, platba ročně
- Enterprise: 599 $/měsíc za projekt, platba ročně
Hodnocení a recenze Document360:
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Document360!
3. Atlassian Confluence
Confluence je vynikající otevřený sdílený pracovní prostor pro vzdálené týmy a spolupráci. Plánujte, vytvářejte, sdílejte a aktualizujte technickou dokumentaci a vyberte si z několika pluginů, které vám ušetří čas během celého životního cyklu dokumentu.
Můžete vytvářet cokoli od plánů uvedení produktu na trh přes marketingové kampaně až po články do znalostní báze s otevřenou a kolaborativní strukturou.
Nejlepší funkce Atlassian Confluence:
- Integrace s více softwarovými nástroji a pluginy, včetně Google Drive, Draw.io, Jira, Slack a Miro.
- Šablony pro plánování projektů, správu produktů, vývoj softwaru a online dokumentaci
- Přizpůsobitelné pracovní postupy, doplněné nástroji pro úpravu obrázků, nástroji pro snímání obrazovky a soukromými poznámkovými bloky.
- Tabule jsou navrženy tak, aby usnadňovaly brainstorming s vaším týmem díky funkcím, jako jsou inteligentní odkazy a lepící poznámky.
Omezení Atlassian Confluence:
- Někteří uživatelé uvádějí, že seznámení jejich týmu s balíkem Atlassian vyžaduje značné úsilí.
- Některé recenze zmiňují problémy s textovými vyhledávacími funkcemi.
Ceny Atlassian Confluence:
- Zdarma
- Standard: 5,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 102 500 $/rok pro více než 801 uživatelů
Hodnocení a recenze Atlassian Confluence:
- G2: 4,1/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Bonus: Software pro úpravu dokumentů
4. Adobe FrameMaker
Adobe Framemaker je oblíbený nástroj pro technické spisovatele, editory a tvůrce obsahu. Pomocí strukturovaných nástrojů pro tvorbu a publikování můžete formátovat, vytvářet a upravovat dlouhé a složité dokumenty, technické příručky, zprávy a knihy.
Používejte jej spolu s dalšími produkty Adobe a vyřídíte všechny úkoly ze svého seznamu na jednom místě. Potřebujete převést dokument do prostého textu, například pro online nápovědu? Použijte nástroj Adobe RoboHelp pro tvorbu nápovědy a převedete jej do formátu WebHelp. Potřebujete přidat animace na interaktivní stránku pro koncové uživatele? Použijte editor HTML5 Adobe Animate a proměňte svou vizi ve skutečnost.
Nejlepší funkce Adobe FrameMaker:
- Integrace s dalšími produkty Adobe, jako jsou Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign a Adobe XD.
- Inovativní navigace a zobrazení WYSIWYG (What You See Is What You Get) usnadňují vytváření poutavé technické dokumentace.
- Šablonová struktura a nástroje vám umožňují vkládat do technických textů bohatá média bez zbytečných komplikací.
- Robustní autorské prostředí navržené tak, aby usnadnilo vytváření a aktualizaci strukturovaného i nestrukturovaného obsahu.
Omezení programu Adobe FrameMaker:
- Někteří uživatelé vyjadřují frustraci z toho, že FrameMaker není součástí jiných balíčků Adobe, jako je Adobe Creative Suite, který je oblíbený pro grafický design a úpravu videa.
- Některé recenze zmiňují narušení pracovního postupu kvůli nemožnosti exportovat FrameMaker MIF do formátů Markdown, MkDocs a Material nebo používat nástroje jako GitHub pro správu verzí.
Ceny Adobe FrameMaker:
- Adobe FrameMaker Předplatné: 39,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Adobe FrameMaker:
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A
5. Copyscape
Copyscape je jednoduchý nástroj pro detekci plagiátů, který uživatelům umožňuje rychle a snadno zkontrolovat duplicitní obsah. Kontroluje úmyslné plagiáty, takže se můžete ujistit, že nikdo nekopíroval váš obsah, a neúmyslné plagiáty, ke kterým může dojít při technickém psaní.
Copyscape vytváří kompletní zprávy, které vám umožňují zkontrolovat originalitu obsahu, zjistit, s jakými zdroji se obsah shoduje, a zobrazit, jaké procento obsahu je označeno jako plagiát.
Nejlepší funkce Copyscape:
- Díky integraci s WordPressem mohou uživatelé používat své oblíbené nástroje pro blogování a před publikováním obsahu se spolehnout na plugin Copyscape, který zajistí, že obsah je originální.
- Možnosti kopírování/vkládání obsahu přímo do Copyscape nebo nahrávání celých dokumentů pro kontrolu plagiátorství.
- Recenzenti uvádějí, že výsledky jsou rychlé a spolehlivé, a to i při kontrole rozsáhlých dokumentů.
- Jednoduchá platforma bez dalších funkcí eliminuje nutnost učení, takže všichni členové vašeho týmu ji mohou začít používat ihned.
Omezení Copyscape:
- Některé recenze zmiňují přání nižších cen při hromadné kontrole obsahu.
- Bezplatná verze umí kontrolovat pouze jednotlivé webové stránky a pro většinu firem nebo týmů není užitečná.
- Žádné funkce detekce umělé inteligence
Ceny Copyscape:
- Zdarma
- Copyscape Premium: 0,03 $/vyhledávání (až 200 slov) plus 0,01 $/dalších 100 slov
Hodnocení a recenze Copyscape:
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
6. Paligo
Paligo je cloudové řešení Component Content Management System (CCMS) a nástroj pro technické psaní určený k vytváření, správě, aktualizaci, překladu a publikování dokumentů. Použijte jej pro technickou dokumentaci, postupy, zásady, školicí obsah a správu znalostí.
Paligo byl navržen výslovně jako nástroj pro autory obsahu a technické spisovatele. Využívá umělou inteligenci, aby pomohl převést psaný obsah do více výstupních formátů a ušetřil tak hodiny práce. ?️
Nejlepší funkce Paligo:
- Integrace s více než 24 nástroji, včetně Zendesk, GitLab a Coveo.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní SaaS je snadné používat funkce, jako je historie verzí, vrácení verzí a správa vydání.
- CCMS umožňuje uživatelům organizovat a kategorizovat obsah během několika minut.
- Strukturované a tématické psaní usnadňuje vytváření, vydávání a aktualizaci obsahu.
Omezení Paligo:
- Některé recenze poukazují na nedostatečnou flexibilitu dokumentace aplikačního programovacího rozhraní a možností publikování.
- Někteří uživatelé zmiňují zpožděné přihlašování a zpoždění při přihlašování do pracovního prostoru Paligo.
Ceny Paligo:
- Profesionální: Kontaktujte nás ohledně cen
- Obchodní záležitosti: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paligo:
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3/5 (1+ recenze)
7. Jasper AI
Jasper (dříve Jarvis) je asistent pro psaní využívající umělou inteligenci, který je navržen tak, aby vytvářel obsah v souladu se značkou pro firmy. Tento software pro technické psaní vám může pomoci ve více než 30 jazycích v téměř jakékoli oblasti, kterou si můžete přát.
Jasper AI generuje obsah na základě všech svých zdrojů, takže vše je originální a bez plagiátů. A má spoustu funkcí pro spolupráci pro velké týmy, které potřebují organizovat projekty a přepínat mezi různými pracovními prostory.
Už jste vyzkoušeli Jasper AI? Podívejte se na našich 10 nejlepších alternativ k Jasper AI. ?
Nejlepší funkce Jasperu:
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Grammarly, Surfer SEO a Zapier.
- Jasper AI využívá více než 50 dovedností založených na reálných rámcích a příkladech psaní, které vám pomohou vytvářet rychlý a vysoce kvalitní obsah.
- Je optimalizován pro jednotný styl a konzistenci značky, což je ideální pro technické autory, kteří potřebují vytvářet vysoce kvalitní a uživatelsky přívětivý obsah.
- Integrovaná kontrola plagiátů, více modelů umělé inteligence a opakovatelné pracovní postupy vám pomohou rychle dokončit práci.
Omezení Jasperu:
- Měsíční limit slov se každý měsíc resetuje a nevyužité slovo se nepřevádí do dalšího měsíce.
- Někteří recenzenti hlásí zpoždění při používání chatovací funkce s členy týmu.
Ceny Jasper:
- Creator: 39,99 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 49,99 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Týmy: 99 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 125 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Obchodní záležitosti: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper:
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
8. Awesome Screenshot
Awesome Screenshot je aplikace pro snímání obrazovky a sdílení obsahu pro firmy všech velikostí, která je ideální pro přidávání instruktážních obrázků do technického obsahu. Pořizujte snímky obrazovky, nahrávejte obrazovku, pořizujte videa pomocí kamery a přidávejte poznámky k obsahu z jednoduché platformy.
Zachyťte obrazovku pro technickou dokumentaci stisknutím tlačítka, místo abyste přidávali hodiny k vašemu pracovnímu postupu. A pokud pracujete s týmem, každý může posílat zpětnou vazbu, přistupovat k cloudovým videím sdíleným mezi členy a generovat okamžité sdílené odkazy pomocí tohoto nástroje pro ořezávání.
Nejlepší funkce programu Awesome Screenshot:
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Trello, Slack, Asana a Jira.
- Různé cenové plány pro jednotlivce i týmy, takže je k dispozici možnost pro každý rozsah projektu a podnikání.
- Nástroj pro výstřižky kompatibilní s Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox a Chrome
- Je rychlý a snadno použitelný s minimální náročností na zaučení, takže je ideální pro týmy s jakoukoli úrovní technických znalostí.
Úžasné omezení Screenshot:
- Verze Free a Workspace Lite mají omezení týkající se videí, obrázků a screenshotů a nemají přístup k pokročilým funkcím (např. rozlišení 4K, prioritní konverze MP4 atd.).
- Některé recenze zmiňují omezené možnosti designu a funkce pro spolupráci v nástroji pro ořezávání.
Ceny Awesome Screenshot:
- Zdarma
- Profesionální: 6 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 8 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 6 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Workspace Lite: zdarma
- Workspace Premium: 8 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 10 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Awesome Screenshot:
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
9. MadCap Software
MadCap je nástroj pro technické psaní určený pro vývoj obsahu ve všech odvětvích. Vytvářejte samoobslužnou podporu, online stránky nápovědy, vzdělávací centra, články znalostní báze, portály dokumentace a další pomocí jediného řešení pro tvorbu obsahu.
Zefektivněte proces tvorby obsahu pomocí tohoto nástroje pro technické psaní, který umožňuje publikovat na více kanálech a spravovat obsah v každé fázi jeho životního cyklu. A to vše s pomocí nástrojů umělé inteligence, které vám pomohou pracovat rychleji. ?
Nejlepší funkce MadCap:
- Pluginy a integrace se Salesforce, Zendesk a dalšími oblíbenými nástroji
- Různé cenové struktury pro tvorbu a publikování podle témat, správu projektů v cloudu, hosting a další služby.
- Integrovaný editor WYSIWYG usnadňuje tvorbu strukturovaného i nestrukturovaného obsahu.
- Editor CSS umožňuje kompletní přizpůsobení veškerého publikovaného obsahu.
Omezení MadCap:
- Někteří recenzenti uvádějí, že se často setkávají s chybami a chybovými hláškami bez podrobných informací.
- Někteří uživatelé zmiňují potíže se spoluprací s členy týmu.
Ceny MadCap:
- MadCap Flare: 182 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- MadCap Central: 311 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- MadCap IXIA CCMS: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze MadCap:
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recenzí)
10. Speedwrite
Speedwrite je nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který generuje obsah parafrázováním existujících textů Creative Commons (zdrojů licencovaných pro veřejné použití) na jakékoli téma. Umělá inteligence tohoto nástroje vytváří nové texty na základě zadaného textu.
Technici, kteří vytvářejí technické zprávy a softwarové manuály podobné dokumentům již vytvořeným stejnou společností, jej také používají k parafrázi těchto existujících dokumentů a vytvoření něčeho nového.
Už jste vyzkoušeli Speedwrite? Podívejte se na náš seznam alternativ k Speedwrite a najděte si tu, která vám bude lépe vyhovovat. ?
Nejlepší funkce Speedwrite:
- Generátor textu AI je navržen tak, aby produkoval přirozený jazyk se správnou gramatikou a pravopisem.
- Vkládání textu pomocí kopírování a vkládání usnadňuje uživatelům všech úrovní dovedností zlepšovat tvorbu obsahu.
- Vytváří obsah během několika sekund pro rychlé a snadné generování technických textů.
- Systém parafrázování generuje nový obsah, aniž by čerpal věty nebo odstavce z jiných zdrojů na webu.
Omezení Speedwrite:
- Někteří recenzenti uvádějí, že je nutné kontrolovat duplicitní obsah a přesnost textu.
- Uživatelé jsou omezeni na 6 000 předpovědí za měsíc u všech placených tarifů.
Ceny Speedwrite:
- Měsíční poplatek: 19,99 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Pololetní: 11,65 $/měsíc na uživatele, platba dvakrát ročně
- Ročně: 8,33 $/měsíc na uživatele, platba ročně
Hodnocení a recenze Speedwrite:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Pište chytřeji, ne tvrději, s pomocí užitečných nástrojů pro technické psaní
Technici – nepodceňujte se – váš pracovní postup si zaslouží vysoce kvalitní software pro technické psaní, ať už jste zkušený technik nebo se teprve učíte. Věřte nám, mít po ruce správné nástroje může znamenat obrovský rozdíl. ?
Nevěřte nám jen na slovo, vyzkoušejte si to sami a uvidíte, jaký rozdíl to může znamenat. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte si ho zdarma!