10 nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence v roce 2025

Buďme upřímní – nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence jsou na vzestupu všude.
Nedávné průzkumy ukazují, že přibližně 76 % marketérů nyní tyto nástroje využívá ve své práci, přičemž 85 % je konkrétně používá pro psaní článků.
Navzdory tomuto širokému přijetí je však normální být skeptický ohledně schopností umělé inteligence. Nikdo nechce riskovat, že AI generovaný obsah zničí image jeho značky.
Správný nástroj AI však může vašemu týmu pomoci pracovat rychleji, produktivněji a škálovatelněji – bez nutnosti navyšovat počet zaměstnanců.
Kvalitní nástroje AI mohou vytvářet nejen vysoce kvalitní psaný obsah, ale také obrázky a videa založené na AI pro vaše aktivity v oblasti content marketingu.
Jak si tedy vybrat ten správný nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence? Po důkladném otestování 11 možností se v tomto blogovém příspěvku podělím o své poznatky. Získáte přehled o funkcích, omezeních a recenzích každého nástroje – v podstatě kompletní obraz, který vám pomůže se rozhodnout.
Začněme.
Co byste měli hledat v nástrojích pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence?
Ačkoli výběr nástroje bude do značné míry záviset na cílech a prioritách vašeho týmu, existují určité charakteristiky, na které je třeba dbát, zejména při hodnocení řady platforem pro tvorbu textu, obrázků a videa. Zde je několik faktorů, které je třeba zohlednit při výběru nástrojů AI:
- Příklady použití: Pokud investujete do nástroje AI, měli byste si vybrat co nejuniverzálnější. Například software pro tvorbu textů pomocí AI a generátory osnov by vám měly pomoci se vším, včetně blogových příspěvků, elektronických knih, aktualizací na LinkedIn atd. Čím přizpůsobivější je nástroj, tím větší hodnotu přinese vašemu pracovnímu postupu.
- Cena: Ujistěte se, že nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence odpovídá vašemu rozpočtu a zároveň nabízí měřitelnou hodnotu v průběhu času. Je důležité zhodnotit, jak vám nástroj pomáhá šetřit náklady díky svým automatizačním funkcím. Naučit se efektivně automatizovat procesy tvorby obsahu může dále maximalizovat vaši návratnost investic.
- Naučitelnost: Váš tým by se měl být schopen rychle naučit používat vybraný nástroj AI, aby mohl co nejdříve začít vytvářet poutavý obsah – ať už písemný, vizuální nebo video. Proto se rozhodněte pro něco intuitivního a uživatelsky přívětivého.
- Kvalita obsahu: To je samozřejmě nezbytná podmínka. Ačkoli každý nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence vyžaduje určité zaškolení a doladění, měl by být schopen poskytovat vysoce kvalitní a bezchybné výsledky napříč formáty a platformami. Nechcete přece trávit čas přepracováváním návrhů blogů, textů pro PPC nebo scénářů videí vytvořených pomocí umělé inteligence.
- Přizpůsobitelnost: Hledejte platformu, která umožňuje hlubokou personalizaci tónu hlasu, stylu designu, formátu a preferencí publika. Měli byste například mít možnost upravit nastavení nástroje tak, abyste mohli vytvářet profesionální prezentace pro firemní publikum a neformální, poutavé popisky pro sociální média.
11 nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence v kostce
|Nástroj
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Generování obsahu pomocí AI a řízení projektů
|Marketingoví pracovníci, týmy spravující kampaně, tvůrci obsahu
|ChatGPT
|Produkce textu pomocí AI a konverzační asistence
|Spisovatelé, výzkumníci a odborníci v oblasti zákaznické podpory
|Copy.ai
|Marketingové texty a generování nápadů na obsah
|Marketingové týmy, agentury a týmy pro aktivní prodej
|Jasper
|Optimalizované pro vyhledávání, cílená tvorba obsahu
|Marketingoví specialisté, specialisté na SEO a tvůrci obsahu
|Descript
|Úprava zvuku a videa pomocí textového rozhraní
|Podcastery, tvůrce videí a editory audio a video obsahu
|DALL•E
|Generování obrázků pomocí umělé inteligence
|Designéři, marketéři a tvůrci vizuálního obsahu
|Midjourney
|Stylizované generování obrázků pomocí AI
|Umělci, kreativní profesionálové a grafici
|Synthesia
|Profesionální obsah generovaný umělou inteligencí a lokalizovaná produkce videa
|Školicí týmy, pedagogové a multilingvní marketéři
|Invideo
|Uživatelsky přívětivá tvorba videí pomocí šablon
|Správci sociálních médií, malé podniky a týmy zabývající se tvorbou obsahu
|Murf
|Produkce textu na řeč
|Dabéři, střihači videa a tvůrci multimédií
|Canva
|Návrh řešení pomocí grafických a video nástrojů AI
|Podniky, pedagogové a ne-designéři
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence
1. ClickUp (nejlepší pro generování obsahu pomocí umělé inteligence a integrované řízení projektů)
ClickUp je komplexní software pro správu projektů. Jelikož je zcela přizpůsobitelný a škálovatelný, může si jej každý uživatel, tým nebo organizace nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich jedinečným potřebám.
Ať už chcete vytvářet kalendáře obsahu, marketingové panely nebo šablony pokynů pro značku, věřte mi, když říkám, že ClickUp má vše a ještě mnohem víc.
Tento nástroj rád používám, protože jeho vestavěná umělá inteligence ClickUp Brain se učí psát tak, jak píšete vy. Navíc je integrován do celé platformy, takže mohu provádět řadu úkolů, včetně:
- Vytváření vysoce kvalitního obsahu v ClickUp Docs pro blogy, e-maily, reklamní texty, webové stránky a další
- Shrnutí klíčových bodů z dokumentů, úkolů a komentářů
- Získejte návrhy, jak zjednodušit a vylepšit psaní
- Vytváření tabulek s bohatými daty a informacemi pro cokoli, od restaurací po nemovitosti
- Přepisování hlasových poznámek a klipů do textu a opětovné použití kopie
ClickUp Docs je vynikající nástroj pro spolupráci na dokumentaci, který slouží k zaznamenávání nápadů, vytváření návrhů textů (s pomocí AI) a organizování práce. Dokumenty mohu vylepšovat pomocí záložek, tabulek, odkazů a různých možností formátování.
Díky funkci Connected Search od ClickUp je vyhledávání jakéhokoli souboru v propojených aplikacích, jako jsou Google Drive, Slack a Figma, snazší než kdykoli předtím – a to vše z jednoho centralizovaného centra.
ClickUp navíc nabízí mnoho šablon pro marketingové strategie, správu kampaní a plánování událostí.
Ať už zkoumáte, jak využít AI v content marketingu, nebo potřebujete výchozí bod pro svou kreativní produkci, tyto šablony vám umožní začít hned, aniž byste museli začínat od nuly.
ClickUp se zaměřuje na tvorbu, strategii a organizaci obsahu. Je to jeden z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, který mohu vřele doporučit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp a vizualizujte svůj obsahový kalendář, produkční pracovní postupy nebo redakční procesy tak, jak se vám líbí – seznam, Kanban, Ganttův diagram atd.
- Přejděte od nápadu k realizaci tím, že budete vytvářet úkoly přímo ze svých dokumentů a tabulek ClickUp; vložte relevantní soubory, dokumenty a další zdroje, abyste získali ucelený přehled.
- Sladěte úkoly související s tvorbou obsahu s širšími cíli týmu pomocí ClickUp Goals a zajistěte, aby každý kus obsahu přispíval k vaší celkové strategii.
- Vytvářejte a přepisujte záznamy obrazovky, abyste vyškolili členy týmu nebo předvedli funkce produktu pomocí ClickUp Clips.
- Zjednodušte proces schvalování obsahu automatizací předávání úkolů – jakmile je obsah schválen, automaticky postoupí do další fáze.
- Získejte přístup k více než 100 nástrojům podloženým výzkumem, které vám pomohou zefektivnit tvorbu obsahu pomocí pokynů přizpůsobených konkrétním rolím a úkolům.
- Sledujte, jak dlouho trvá návrh, úprava a finalizace obsahu, abyste identifikovali úzká místa a optimalizovali efektivitu svého týmu.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí všech jeho výkonných funkcí vyžaduje čas – naštěstí jsou k dispozici nápovědy, ukázky a kurzy, které vám pomohou se s ním rychleji seznámit.
- Na ovládacím panelu se zobrazuje mnoho informací, ale uživatelé mohou vzhled a informace zahrnuté v nastaveních zjednodušit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp: Z recenze G2
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který sjednocuje všechny základní funkce pro vývoj produktů do jedné platformy. Jeho špičková zákaznická podpora zajišťuje včasné řešení všech problémů. Hladká integrace s různými platformami zjednodušuje migrační procesy. Funkce umělé inteligence ClickUp navíc dokážou shrnout a generovat popisy úkolů, což vývojářům pomáhá lépe porozumět jejich úkolům.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který sjednocuje všechny základní funkce pro vývoj produktů do jedné platformy. Jeho špičková zákaznická podpora zajišťuje včasné řešení všech problémů. Hladká integrace s různými platformami zjednodušuje migrační procesy. Funkce umělé inteligence ClickUp navíc umí shrnout a generovat popisy úkolů, což vývojářům pomáhá lépe porozumět jejich úkolům.
Přečtěte si také: Jak používat AI pro copywriting (s praktickými příklady)
2. ChatGPT (nejlepší pro tvorbu textů pomocí umělé inteligence a konverzační asistenci)
Všichni víme, co je ChatGPT a k čemu slouží. Používáte ho vy, používám ho já, používáme ho všichni. Tento konverzační agent založený na umělé inteligenci, vyvinutý společností Open AI, generuje text podobný lidskému na základě podnětů, které dostává prostřednictvím zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Na ChatGPT mě nejvíce zaujal fakt, že mi pomáhal s různými úkoly souvisejícími s obsahem, od přípravy osnov blogů a návrhů textů pro landing page až po psaní firemních newsletterů a vylepšování e-mailů pro klienty.
Opravdu mi to pomohlo ušetřit spoustu času a energie, které bych jinak strávil výzkumem a psaním textů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Nahrajte soubor a požádejte jej o pomoc s analýzou dat, shrnutím informací nebo vytvořením grafu.
- Napodobte styl svých stávajících blogů a šablon sociálních médií a pište texty v souladu se značkou.
- Využijte doplňkové nástroje AI, jako jsou DALL•E a Sora AI, pro tvorbu obrázků a videí.
Omezení ChatGPT
- Při používání s citlivými nebo proprietárními daty byly zaznamenány určité obavy ohledně ochrany soukromí, protože OpenAI zpracovává vstupní data.
- V delších konverzacích má tendenci ztrácet kontext, což vede k opakování nebo zmatkům.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Výhody: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT: Z recenze G2
Jsem manažerem ve velké společnosti zabývající se prodejem. I když nejsem příliš zběhlý v programování – znám jen pár základů –, mít k dispozici vlastního „programátora“, který mi pomáhá, bylo zásadní. Líbí se mi, že mohu poskytovat přizpůsobené zprávy a sledovat, jak se vyvíjejí podle mých potřeb. Je to neuvěřitelně užitečné pro automatizaci úkolů v mém účtu Google Workspace for Business. Například jsem nastavil chatovací notifikátor po pracovní době, který zvládá opravdu hodně. Je prostě úžasné, kolik toho můžete s pomocí ChatGPT dokázat!
Jsem manažerem ve velké společnosti zabývající se prodejními místy. I když nejsem příliš zběhlý v programování – znám jen pár základů –, mít k dispozici vlastního „programátora“, který mi pomáhá, mi zcela změnilo život. Líbí se mi, že mohu poskytovat přizpůsobené zprávy a sledovat, jak se vyvíjejí podle mých potřeb. Je to neuvěřitelně užitečné pro automatizaci úkolů v mém účtu Google Workspace for Business. Například jsem nastavil chatové upozornění po pracovní době, které zvládá opravdu hodně. Je prostě úžasné, kolik toho můžete s pomocí ChatGPT dokázat!
3. Copy. ai (nejlepší pro rychlé generování marketingových textů a nápadů na obsah)
Copy. ai je platforma GTM AI, která vám pomáhá vyhledávat data, brainstormovat nápady a vytvářet texty pro různé typy obsahu, včetně článků o myšlenkovém vedení, dlouhých blogů, příspěvků na sociálních médiích a dalších.
Líbilo se mi, že Copy.ai funguje na cenovém modelu s neomezeným počtem slov, což z něj dělá praktickou volbu pro týmy s vysokými požadavky na využití.
Kromě obvyklé tvorby obsahu pomáhá Copy.ai také s generováním pipeline, vyhledáváním potenciálních zákazníků, integrací systémů a programy L&D.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Optimalizujte všechny své placené kampaně pomocí cíleného A/B testování.
- Převádějte mluvené slovo (z rozhovorů, událostí a nahrávek prodejních hovorů) na text během několika sekund.
- Automatizujte zdlouhavé části přetváření obsahu; přepisujte nebo extrahujte poznatky během několika sekund.
Omezení Copy.ai
- Je třeba je používat opatrně, protože některé obsahy mohou pocházet z publikovaných webových stránek, což vyvolává obavy z plagiátorství.
- Rychle rostou a někdy dodávka produktů neodpovídá slibům.
Ceny Copy.ai
- Navždy zdarma
- Začátečník: 49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc (až 5 uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy. ai: Z recenze G2
Na Copy. ai se mi nejvíce líbí jeho rozšiřitelnost a hladká integrace. Z pohledu prodeje mi umožňuje koordinovat pracovní postupy za účelem obohacení dat o potenciálních zákaznících, účtech a dalších informacích. Díky tomu můžeme efektivně personalizovat automatické příchozí e-maily. Navíc jsou naši SDR vybaveni vysoce specifickým výzkumem relevantním pro trh, což eliminuje potřebu začínat od nuly při zkoumání nových účtů. Z marketingového hlediska nabízí Copy. ai potenciál k vytvoření opakovatelného obsahu založeného na poznatcích z prodejních a řešení hovorů – což je funkce, kterou se těším na další prozkoumání.
Na Copy. ai se mi nejvíce líbí jeho rozšiřitelnost a hladká integrace. Z pohledu prodeje mi umožňuje koordinovat pracovní postupy za účelem obohacení dat o potenciálních zákaznících, účtech a dalších informacích. Díky tomu můžeme efektivně personalizovat automatické příchozí e-maily. Navíc jsou naši SDR vybaveni vysoce specifickým výzkumem relevantním pro trh, což eliminuje potřebu začínat od nuly při zkoumání nových účtů. Z marketingového hlediska nabízí Copy. ai potenciál k vytvoření opakovatelného obsahu založeného na poznatcích z prodejních a řešení hovorů – což je funkce, kterou se těším na další prozkoumání.
4. Jasper (nejlepší pro tvorbu obsahu optimalizovaného pro vyhledávání a cíleného obsahu)
Když se zamyslíte nad alternativami k Copy.ai, určitě vás napadne Jasper. Jedná se o speciálně vyvinutou generativní platformu AI pro marketing, která nabízí pokročilou kontrolu nad značkou a dynamickou sadu nástrojů AI.
Na Jasperu jsem ocenil zejména to, že dokáže navrhnout klíčová slova, nadpisy a další prvky nezbytné pro zlepšení SEO výkonu generovaného obsahu.
Nabízí více než 50 šablon marketingových plánů a možnosti přizpůsobení vhodné pro různé požadavky na obsah. Kromě toho má Jasper několik dalších funkcí, jako je Jasper Chat a AI Art, a podporuje více než 29 jazyků.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vypracujte komplexní plán s cíli a výstupy pro marketingovou kampaň.
- Vytvářejte obsah v souladu s vaší značkou kdekoli píšete díky rozšíření pro Chrome.
- Vytvořte si solidní strategii obsahu založenou na umělé inteligenci tím, že stávající obsah přetvoříte, optimalizujete a převedete do různých formátů.
Omezení Jasperu
- Má agresivní registraci k zkušební verzi, která je ve výchozím nastavení ročním plánem, bez možnosti vrácení peněz, pokud zapomenete zrušit.
- Žádný bezplatný tarif
- Postrádá pokročilé zpracování jazyka, což vede k horšímu výstupu a méně intuitivnímu zážitku.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Výhody: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi: Z recenze G2
Online je k dispozici nespočet nástrojů AI a po vyzkoušení několika placených možností jsem se nakonec rozhodl pro Jasper. Hlavními důvody pro výběr této platformy jsou její vynikající kvalita generování obsahu a schopnost poskytovat vysoce přizpůsobený obsah.
Online je k dispozici nespočet nástrojů AI a po vyzkoušení několika placených možností jsem se nakonec rozhodl pro Jasper. Hlavními důvody pro výběr této platformy jsou vynikající kvalita generování obsahu a schopnost poskytovat vysoce přizpůsobený obsah.
Přečtěte si také: Alternativy k Jasper AI
5. Descript (nejlepší pro úpravy zvuku a videa s textovým rozhraním)
Descript je plně vybavený audiovizuální editor založený na umělé inteligenci. Jeho jedinečnou vlastností je snadné použití, a to je pravda. Nemám žádné technické znalosti, ale dokázal jsem upravovat audio a video obsah pouhým editováním přepisu.
Mohl jsem uspořádat vizuální prvky ve svém videu jako sadu snímků a pomocí šablon a rozvržení rychle docílit toho, aby vše vypadalo a znělo dobře.
Co se mi naprosto líbilo, bylo to, že jsem mohl číst svůj scénář umístěný vedle kamery a Descript vytvořil dojem, jako bych se celou dobu díval přímo do objektivu.
Tento nástroj také dokáže přepsat zvukový záznam ve více než 20 jazycích a poskytuje cloudovou historii verzí pro sledování změn.
Nejlepší funkce Descript
- Vytvořte si vlastní hlasový klon nebo si vyberte ze zásoby hlasů AI, abyste mohli vytvořit intro podcastu a namluvit videa.
- Odstraňte z audia vše, co zjevně nechcete, jako například „ehm“ a „uh“, dlouhé pauzy a jiné verbální nečistoty.
- Vytvářejte videa snadno pomocí titulků, tvarů a obrázků, které lze přetahovat myší; upravujte rozvržení, písma a styly tak, aby odpovídaly vašemu vzhledu a stylu.
Omezení Descript
- Někdy nepřesně přepisuje data, pořadová čísla a zkratky, což vyžaduje ruční opravu.
- Žádný bezplatný tarif
- V uplynulém roce byl zaznamenán stále pomalejší výkon; pomalejší navigace, stahování a funkčnost i přes použití vysokorychlostního internetového připojení.
Ceny Descript
- Hobbyista: 19 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4. 6/5 (550+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descript: Z recenze G2
V průběhu let jsem pro svou práci používal desítky různých editačních programů a smířil jsem se s tím, že nikdy nebudu plně spokojen s kombinací snadnosti použití, kvality výstupu a ceny. Tři přátelé mi doporučili vyzkoušet Descript – přátelé, kterým teď dlužím láhev dobrého vína, protože tento software pro editaci videa je přesně tím, o čem jsem jen snil. Nyní, když dělám rozhovory pro svůj kanál na YouTube, nemusím se bát „ehm“ nebo zakolísání, protože jejich odstranění, aby já i můj host vypadali profesionálně, trvá jen pár vteřin. Shrnutí, která Descript píše pro obsah YouTube, jsou špičková. S Descriptem budu schopen alespoň zdvojnásobit svůj obsahový výstup, protože editace nyní trvá čtvrtinu času, než dříve.
V průběhu let jsem pro svou práci používal desítky různých editačních programů a smířil jsem se s tím, že nikdy nebudu plně spokojen s kombinací snadnosti použití, kvality výstupu a ceny. Tři přátelé mi doporučili vyzkoušet Descript – přátelé, kterým teď dlužím láhev dobrého vína, protože tento software pro editaci videa je přesně tím, o čem jsem jen snil. Nyní, když dělám rozhovory pro svůj kanál na YouTube, nemusím se bát „ehm“ a zakoktání, protože jejich odstranění, aby já i můj host vypadali profesionálně, trvá jen pár vteřin. Shrnutí, která Descript píše pro obsah YouTube, jsou špičková. S Descriptem budu schopen alespoň zdvojnásobit svůj obsahový výstup, protože editace nyní trvá čtvrtinu času, než dříve.
6. DALL•E (nejlepší pro generování obrázků pomocí umělé inteligence s jemnými detaily)
Další nástroj od OpenAI, DALL•E, vytváří obrázky z textových popisků pomocí konceptů vyjádřených v přirozeném jazyce. Je to jako používat ChatGPT – zadáte příkaz a dostanete obrázek.
Jediným háčkem je, že musíte mít jasnou představu o tom, co chcete vytvořit. Metoda, kterou jsem často používal, spočívala v prostudování několika obrázků, které jsem chtěl napodobit, a následném vytvoření podnětů na jejich základě, aby se vygenerovaly podobné vizuály.
DALL•E 3, nejnovější verze, dokáže někdy „vyplnit mezery“, když zadání naznačuje, že obrázek musí obsahovat konkrétní detail, který není výslovně uveden – a to je výhoda pro nekreativní uživatele, kteří to dělají poprvé.
Nejlepší funkce DALL•E
- Použijte různé typy optických zkreslení na vizuální obsah, jako je „pohled rybím okem“ a „sférické panorama“.
- Generujte obrázky v různých rozměrech, včetně 1024×1024, 1024×1792 a 1792 x 1024 pixelů.
- Ovládejte umístění a úhel, ze kterého je obrázek vykreslen
Omezení DALL•E
- Chyby mohou vyčerpat limity relací, což může vést k zablokování uživatelů bez jejich zavinění.
- Žádný bezplatný tarif
- Může přehlédnout části zadání, pokud je příliš dlouhé nebo příliš složité.
Ceny DALL•E
- Standard: Cena začíná na 0,040 $ za obrázek
- HD: Cena začíná na 0,080 $ za obrázek
Hodnocení a recenze DALL•E
- G2: 3,9/5 (30+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DALL•E: Z recenze G2
DALL-E je nejrychlejší a největší model umělé inteligence pro generování vysoce kvalitních obrázků na základě zadání. Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování obrázků. Rozumí i velmi složitým zadáním a generuje obrázky s velkou přesností. Je kompatibilní se všemi prohlížeči a zařízeními.
DALL-E je nejrychlejší a největší model umělé inteligence pro generování vysoce kvalitních obrázků na základě zadání. Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování obrázků. Rozumí i velmi složitým zadáním a generuje obrázky s velkou přesností. Je kompatibilní se všemi prohlížeči a zařízeními.
7. Midjourney (nejlepší pro vytváření vizuálně ohromujících, stylizovaných obrázků pomocí umělé inteligence)
Midjourney je generátor textu na obrázek poháněný umělou inteligencí, který vytváří hyperrealistické obrázky z popisů v přirozeném jazyce. Jistě, DALL•E a Midjourney dělají podobné věci a já jsem si užil používání obou, ale ten druhý nabízí více.
Mohl jsem upravit, jak výrazně ovlivňuje moje obrázky výchozí styl Midjourney, kontrolovat úroveň kreativity a jedinečnosti a určovat míru variability mezi výstupy.
Měl jsem také možnost použít obrázky a příklady pokynů pro značku jako základ pro podnět, stylovou referenci nebo referenci postavy.
Nejlepší funkce Midjourney
- Najděte nebo vytvořte sdílené prostory pro spolupráci s ostatními uživateli
- Komunikujte s botem Midjourney na Discord a získejte technickou a fakturační podporu.
- Pište pokročilé pokyny, včetně jedné nebo více URL adres obrázků, více textových frází a parametrů, jako jsou poměry stran, modely a vylepšení.
Omezení Midjourney
- Počáteční generování obličeje má často významné problémy (chybějící oči, zkreslené nosy atd.).
- Žádný bezplatný tarif
- Omezená kontrola nad zadáním činí dosažení konkrétních detailů náročné a vyžaduje pokusy a omyly.
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro Plan: 60 $/měsíc
- Mega Plan: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney: Z recenze G2
Midjourney konzistentně poskytuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání v detailech a kvalitě. Jeho kreativní interpretace podnětů z něj činí výjimečný nástroj pro koncepční umění, moodboardy a experimentální návrhy. Výstupy mají realistický, profesionální vzhled, což je neocenitelné pro generování vizuálů, které inspirují a pozvedávají kreativní projekty.
Midjourney konzistentně poskytuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání v detailech a kvalitě. Jeho kreativní interpretace podnětů z něj činí výjimečný nástroj pro koncepční umění, moodboardy a experimentální návrhy. Výstupy mají realistický, profesionální vzhled, což je činí neocenitelnými pro generování vizuálů, které inspirují a pozvedávají kreativní projekty.
8. Synthesia (nejlepší pro profesionální lokalizovanou produkci videa s avatary AI)
Nemáte žádné znalosti o produkci videa, ale chcete vytvářet videa v různých jazycích, jako je francouzština, němčina a španělština? Žádný problém – Synthesia je ideální nástroj. Vážně – podporuje více než 140 světových jazyků, což je podle mě skvělé.
Pomocí různých avatarů a hlasových nahrávek umělé inteligence jsem mohl vytvářet profesionální, lokalizovaný vizuální obsah. Dokonce jsem naklonoval svůj hlas a použil ho k ozvučení videa.
Navíc byla týmová spolupráce na Synthesia hračkou. Mohl jsem sdílet video přímo z platformy a pozvat lidi, aby přidávali komentáře a poskytovali zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Synthesia
- Přizpůsobte si svá videa barvami své značky, logy a oblíbenými avatary.
- Pomocí překladače videa automaticky přidávejte do svého souboru titulky v cílovém jazyce.
- Snadno procházejte, duplikujte a přizpůsobujte šablony pro marketingová, vzdělávací a školicí videa.
Omezení Synthesia
- Funkce vlastního avatara má potíže s přesným zobrazením regionálních přízvuků; například může mít jižní britský přízvuk namísto severního.
- Renderování videí s mnoha snímky, animacemi nebo přechody může být časově náročné.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 24 $/měsíc
- Tvůrce: 74 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia: Z recenze G2
Nejlepší na Synthesia je, že pokud jste někdy používali jednoduchý nástroj pro návrh nebo tvorbu (např. PowerPoint), zvládnete základy mnohem rychleji, než byste čekali. Jeho intuitivní design je obrovskou výhodou pro větší společnosti, kde mají zaměstnanci různé dovednosti a úrovně zkušeností s technologií. Oceňuji jistotu, která pramení z vědomí, že mohu Synthesia představit komukoli a že všichni snadno pochopí proces tvorby videa. Navíc mám s jejich zákaznickou podporou vynikající zkušenosti – jsou rychlí, znalí a respektují můj čas.
Nejlepší na Synthesia je, že pokud jste někdy používali jednoduchý nástroj pro návrh nebo tvorbu (např. PowerPoint), zvládnete základy mnohem rychleji, než byste čekali. Jeho intuitivní design je obrovskou výhodou pro větší společnosti, kde mají zaměstnanci různé dovednosti a úrovně zkušeností s technologiemi. Oceňuji jistotu, která pramení z vědomí, že mohu Synthesia představit komukoli a že všichni snadno pochopí proces tvorby videa. Navíc mám s jejich zákaznickou podporou vynikající zkušenosti – jsou rychlí, znalí a respektují můj čas.
Přečtěte si také: Alternativy k Synthesia AI pro videa generovaná umělou inteligencí
9. Invideo (nejlepší pro uživatelsky přívětivou tvorbu videí s rozsáhlou knihovnou šablon)
Invideo je platforma pro tvorbu videí, která uživatelům umožňuje proměnit jejich nápady ve videa v reálném čase. Obsahuje více než 4000 přizpůsobených šablon pro sociální média, nemovitosti, reklamu a kalendář obsahu, takže není třeba vymýšlet nic nového.
Na Invideo se mi obzvláště líbila automatická funkce převodu textu na řeč. Díky ní jsem mohl pracovat na více skriptech najednou a převádět je do audio formátu.
Hladké přidávání komentáře a doprovodné hudby je také praktickou výhodou, která je součástí většiny plánů Invideo.
Nejlepší funkce Invideo
- Prohledávejte rozsáhlou knihovnu 16 milionů mediálních položek a začleňte do každé scény perfektní vizuální prvky.
- Vyberte si z výrazných titulků s efektními efekty v klasickém stylu Hormozi a animací slovo za slovem ve stylu karaoke.
- Použijte kouzelnou krabičku Invideo AI k provádění úprav pomocí příkazů jako „smazat scénu“, „vyprávět s mužským přízvukem ze středozápadu“ atd.
Omezení Invideo
- Cloudový úložný systém postrádá funkci úpravy uložených videí, takže uživatelé musí po selhání systému začít od začátku.
- Výběr barev je omezen na RGB.
Ceny Invideo
- Zdarma:
- Plus: 35 $/měsíc
- Max: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Invideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Invideo: Z recenze G2
Nejužitečnější funkcí Invideo jsou šablony vytvořené přímo pro vás, které jistě uspokojí jakékoli potřeby. Ať už jste začátečník, marketér, pedagog nebo jen někdo, kdo chce zaujmout publikum, Invideo je klíčem k snadné tvorbě videí. Jeho uživatelsky přívětivý dashboard, bohatá knihovna scén a zvukových pozadí, AI nástroje, které vám dokážou navrhnout přesně to, co potřebujete, možnosti sdílení a především podpora, která vám pomůže dosáhnout toho, co chcete, několika kliknutími, to vše dělá Invideo výjimečným.
Nejužitečnější funkcí Invideo jsou šablony vytvořené přímo pro vás, které jistě uspokojí jakékoli potřeby. Ať už jste začátečník, marketér, pedagog nebo jen někdo, kdo chce zaujmout publikum, Invideo je klíčem k snadné tvorbě videí. Jeho uživatelsky přívětivý dashboard, bohatá knihovna scén a zvukových pozadí, AI nástroje, které vám dokážou navrhnout přesně to, co potřebujete, možnosti sdílení a především podpora, která vám pomůže dosáhnout toho, co chcete, několika kliknutími, to vše dělá Invideo výjimečným.
Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro podcastery
10. Murf (nejlepší univerzální software pro převod textu na řeč)
Řekněme, že pracujete na produktovém videu nebo připravujete nový podcast a potřebujete přidat komentář. Není třeba najímat dabéra – stačí použít Murf k vytvoření AI komentáře.
Shledal jsem jej vynikajícím nástrojem pro přidávání neuvěřitelně přirozeně znějících hlasů AI do mých prezentací, vysvětlujících videí a příspěvků na sociálních médiích. Dokonce dokázal integrovat můj hlasový doprovod do existujících videí a vytvořit tak soudržný multimediální zážitek.
Nejlepší funkce Murf
- Nainstalujte si Murf jednou a získejte přístup k jeho hlasům ve všech aplikacích Windows kompatibilních s API společnosti Microsoft pro hlasy a vyprávění.
- Nechte si svůj dabovaný obsah zkontrolovat rodilými mluvčími z expertní sítě Murf, kteří zajistí, že každá výslovnost bude naprosto přesná.
- Během tvůrčího procesu můžete kdykoli upravit svůj scénář a vygenerovat nový hlasový doprovod s novými změnami.
Omezení Murfu
- Neúspěšné pokusy o konverzi se počítají jako stažení, což nespravedlivě snižuje počet dostupných projektů.
- Omezená vhodnost pro tvorbu vzdělávacího nebo přístupného obsahu, zejména pro žáky se speciálními potřebami.
Ceny Murf
- Zdarma
- Creator Lite: 29 $/měsíc
- Creator Plus+: 49 $/měsíc
- Business Lite: 99 $/měsíc
- Business Plus+: 199 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Murf
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: NA
Co říkají skuteční uživatelé o Murf: Z recenze G2
Hlasy generované umělou inteligencí znějí nejpřirozeněji ze všech webových systémů převodu textu na řeč, které jsem testoval. Funkce jako nastavení přízvuku zvyšují jeho univerzálnost. Flexibilita úprav a uspořádání textu je také vynikající, což umožňuje snadnou manipulaci s bloky a jednotlivými větami v těchto blocích. Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a poskytuje úžasné výsledky!
Hlasy generované umělou inteligencí znějí nejvíce přirozeně ze všech webových systémů převodu textu na řeč, které jsem testoval. Funkce jako nastavení přízvuku zvyšují jeho univerzálnost. Flexibilita úprav a uspořádání textu je také vynikající, což umožňuje snadnou manipulaci s bloky a jednotlivými větami v těchto blocích. Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a poskytuje úžasné výsledky!
11. Canva (nejlepší pro designová řešení s grafickými a video nástroji založenými na umělé inteligenci)
Díky Canva dnes může navrhovat každý. Je to tak jednoduché. Byl jsem proto více než rád, že jsem mohl tento nástroj vyzkoušet při jedné ze svých úkolů v oblasti tvorby vizuálního obsahu. Canva disponuje rozsáhlou knihovnou šablon pro webové bannery, vstupní stránky, záhlaví blogových příspěvků, příspěvky na sociálních médiích a tak dále.
Díky bohatému zdroji inspirace pro design, který mám na dosah ruky, mohu vytvářet obrázky, prezentace a videa podle svého výběru a experimentovat s fonty, hudbou a prvky.
Canva by vás asi nenapadla jako jeden z nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, ale budete příjemně překvapeni.
Nabízí také AI nápady pro psaní prostřednictvím funkce Magic Write. Tento generátor textu AI pomáhá vytvářet osnovy blogů, biografické popisky a texty pro webové stránky – ideální pro nastartování tvůrčího procesu bez obav z tvůrčí krize.
Nejlepší funkce Canva
- Ořezávejte, rozdělte, spojujte nebo stříhejte svá videa online pomocí nástroje pro střih a ořezávání videa.
- Okamžitě kontrolujte a schvalujte návrhy pomocí vestavěné funkce schvalování návrhů.
- Udržujte konzistentnost své značky tím, že do svého účtu Canva začleníte pokyny pro používání značky.
- Využijte jeho řadu nástrojů AI k provádění všech činností, od překladu textu a generování obrázků až po animaci a změnu velikosti návrhů.
Omezení Canva
- Jeho mobilní aplikace může být pomalá a obtížně použitelná.
- Přílišné spoléhání se na šablony může vést k generickým návrhům, pokud nejsou personalizované.
Ceny Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 5,98 $/měsíc na osobu
- Canva Teams: 4,55 $/měsíc na osobu pro minimálně tři osoby
- Canva Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva: Z recenze G2
Canva je neuvěřitelně intuitivní nástroj a podle mého názoru je to jeho nejsilnější stránka. I bez předchozích znalostí designu mohu díky jeho rozsáhlé sbírce hotových šablon vytvářet profesionálně vypadající obsah. Tyto výhody učinily Canvu mým oblíbeným designovým nástrojem. Navíc neustálé aktualizace platformy neustále zlepšují uživatelský zážitek, takže se časem stává ještě lepším.
Canva je neuvěřitelně intuitivní nástroj a podle mého názoru je to jeho nejsilnější stránka. I bez předchozích znalostí designu mohu díky jeho rozsáhlé sbírce hotových šablon vytvářet profesionálně vypadající obsah. Díky těmto výhodám se Canva stala mým oblíbeným designovým nástrojem. Navíc neustálé aktualizace platformy neustále zlepšují uživatelský zážitek, takže se časem stává ještě lepším.
Přečtěte si také: Správa SEO projektů – tipy pro optimalizaci pracovního postupu
Rozšiřte svůj proces tvorby obsahu pomocí nástrojů pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence
Existuje nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence pro téměř každé odvětví, preference a rozpočet. Pokud je to možné, vyberte si něco, co vám pomůže dosáhnout toho, co chcete, s co nejlepším výsledkem.
A nezapomeňte – i když tvorba obsahu pomocí AI nenahradí lidskou kreativitu, nástroje založené na AI mohou zvýšit produktivitu vašeho týmu a umožnit vašemu obsahu oslovit cílovou skupinu s menším úsilím.
Díky svým rozsáhlým funkcím a schopnostem posouvá ClickUp tvorbu obsahu, doplněnou o správu projektů, na zcela novou úroveň. Vše, co potřebujete – projekty, úkoly, šablony, AI a automatizaci – najdete na jednom místě.
Ale nevěřte jen mým slovům. Vyzkoušejte to sami – zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.