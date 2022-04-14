Řízení SEO projektů – 8 tipů pro optimalizaci vašeho pracovního postupu [se šablonami]

Jako vedoucí SEO v ClickUp a opravdový nadšenec do produktivity mě optimalizace pracovních postupů baví téměř stejně jako optimalizace pro vyhledávání.
Baví mě hledat nové způsoby automatizace úkolů a zlepšování stávajících procesů. Díky tomu je práce mých týmů nejen efektivnější, ale také nám to ušetří čas, který můžeme věnovat tomu, co nás baví nejvíc – SEO! 🔎
Rád se podělím o svůj názor na řízení SEO projektů a 8 tipů, které mohou agenturám, manažerům SEO projektů a marketingovým týmům pomoci optimalizovat jejich pracovní postupy.
Co je to řízení SEO projektů?
Řízení SEO projektů zahrnuje plánování, komunikaci a realizaci všech aktivit souvisejících s optimalizací pro vyhledávače.
Jde o vytvoření optimálního pracovního postupu pro správu jednotlivých fází SEO kampaně. To zahrnuje vše od vývoje strategie až po vykazování výsledků zainteresovaným stranám nebo klientům.
Proč je projektový management důležitý pro SEO?
Stejně jako jiné marketingové aktivity, i SEO kampaně těží ze struktury a principů projektového řízení, ale přesto má jen málo týmů specializovaného projektového manažera pro SEO.
Místo toho jsou povinnosti, které by normálně spadaly pod projektového manažera, rozděleny mezi členy SEO týmu, kteří již mají plné pracovní vytížení, což může vést k vyhoření a snížení produktivity. 😢
Navíc není neobvyklé, že manažeři SEO zastávají v jeden den roli stratéga, technika i manažera.
Spolupracujeme s celou řadou lidí, jako jsou klienti, autoři obsahu, inženýři, specialisté na SEM a account manažeři. Bez projektového manažera SEO byste mohli být kontaktní osobou pro tyto vztahy.
Schopnost komunikovat napříč funkcemi a řídit více SEO projektů v různých fázích je zásadní. Bez projektového řízení se úkoly ztrácejí, týmy nejsou sladěné a kampaně překračují původní rozsah.
Přiznejme si to, řízení SEO projektů je podceňováno.
Klíčem je software pro řízení projektů 🔑
Ve světě SEO máme k dispozici nástroje pro výzkum klíčových slov, analýzu obsahu, sledování pozic, analytiku a další. Také žijeme v tabulkách. Nástroje jako Google Sheets nebo Excel jsou často nejlepší volbou pro data a technické použití. Ačkoli tyto nástroje nikam nezmizí, nejsou ideální pro správu SEO projektů.
Tabulky postrádají důležité klíčové funkce, jako je sledování času, automatizace a vztahy mezi úkoly. Navíc vizualizace reportů jsou složité a postrádají flexibilitu. Zkusili jste někdy vytvořit časovou osu projektu nebo Ganttův diagram v Excelu? Au.
To poslední, co chceme, je přidávat další software do naší technologické výbavy. Moderní projektové nástroje jsou však navrženy tak, aby tyto problémy řešily tím, že sjednocují vaši práci na jednom místě. S nárůstem počtu schůzek o 69,7 % a pocitem odcizení mezi spolupracovníky není lepší příležitost pro upgrade vašich řešení pro správu práce.
Fade-in: ✨ Software pro řízení projektů ✨
Od jednoduchých seznamů úkolů až po komplexní agilní pracovní postupy – software pro správu projektů nabízí všechny funkce, které potřebujete k organizaci SEO úkolů, spolupráci s týmem a udržení kampaní na správné cestě.
Tyto nástroje vám mohou pomoci také při náboru nových zaměstnanců. Vytvořte šablony úkolů pro zaškolení nových zaměstnanců, snadno zpřístupněte standardní operační postupy a vytvořte jasný komunikační kanál pro komunikaci s nováčky. Tak se budete moci soustředit na důležitější úkoly při budování ideálního SEO týmu.
Jaký je nejlepší software pro správu projektů v oblasti SEO?
Existují stovky nástrojů pro správu projektů – ale který z nich je ten pravý pro vás?
Správná odpověď je klasická fráze, kterou dobře znáte... záleží na okolnostech.
- SEO agentury, které spravují klienty, těží z softwaru, který nabízí sdílené zobrazení hostů a přizpůsobitelnou hierarchii projektů.
- Týmy, které úzce spolupracují s vývojáři, mohou využívat nástroje vytvořené pro agilní pracovní postupy.
- SEO konzultant na částečný úvazek může hledat jednoduchý software pro správu úkolů, aby si udržel přehled.
- Větší týmy potřebují řešení na podnikové úrovni, aby mohly zvládnout požadavky na úložiště a zabezpečení.
Členové SEO týmu se však především spoléhají na mezifunkční spolupráci, aby dosáhli svých cílů.
Moje nejlepší rada je najít platformu pro řízení projektů, která bude nejlépe fungovat nejen pro vás, ale i pro ostatní týmy, se kterými spolupracujete. Bez všeobecného odhodlání budou nové nástroje vytvářet nové silosy a negovat provozní výhody, které s sebou přinášejí.
8 tipů pro správu SEO projektů 📝
A teď to nejlepší.
Zde jsou moje nejlepší tipy pro agentury a interní týmy, které spravují svůj pracovní postup v softwaru pro řízení projektů.
1. Vytvořte databázi pro obsah svého webu
Jednou z prvních věcí, které dělám, když se zabývám SEO pro nový web, je vytvoření adresáře webu – tabulky se všemi stránkami webu rozdělenými do podsložek. Obvykle importuji tato data z nástroje jako Ahrefs nebo Screaming Frog a zahrnu atributy jako URL, název stránky, interní odkazy atd.
To má spoustu výhod, včetně identifikace příležitostí k přesměrování, stránek, kterým chybí interní odkazy, nebo jednoduše rozpoznání obsahu, o kterém jste nevěděli! To nejenže zlepší viditelnost SEO týmu, ale i ostatní členové marketingového týmu nebo oddělení budou mít prospěch z toho, že budou mít snadno přístupnou tabulku se vším vaším obsahem na jednom místě.
Ale jak můžeme vědět, co se s tímto obsahem děje?
Vytvoření databáze obsahu v rámci nástroje pro správu projektů má mnoho výhod. Zajišťuje přehled o aktivní práci, zobrazuje historické aktualizace a umožňuje rychlý přístup ke všem stránkám. Když začnete využívat automatizaci a vztahy mezi úkoly ke standardizaci procesů, budete neustále nacházet nové způsoby, jak zefektivnit svůj pracovní postup. To pomůže celé vaší organizaci, nejen vašemu SEO týmu.
V ClickUp používáme kombinaci tabulkového zobrazení a vlastních polí, abychom vytvořili centrální umístění pro celou historii a atributy našeho obsahu. Pokaždé, když dojde k aktualizaci článku, úkol s ním spojený tuto aktivitu odráží.
Zde je seznam atributů, které můžete zvážit jako vlastní pole pro svou databázi obsahu:
Na první pohled se to může jevit jako náročný projekt, ale pokud jste již vytvořili adresář webu v tabulkovém procesoru, můžete využít funkci importu CSV ve většině platforem pro správu projektů, která vám část práce udělá za vás!
Potřebujete pomoc s prvními kroky?
Podívejte se na tohoto průvodce pro vytvoření databáze obsahu nebo se rovnou pusťte do práce s naší šablonou databáze blogů.
2. Spolehněte se na opakující se úkoly pro rutinní práci
Opakující se úkoly jsou běžnou, ale podceňovanou funkcí softwaru pro řízení projektů. Umožňují vám automaticky znovu vytvořit nebo znovu otevřít úkoly poté, co byly dokončeny nebo uplynulo určité datum.
Úkoly v oblasti SEO jsou rozmanité, ale existuje mnoho opakujících se činností, které lze usnadnit spuštěním opakující se úlohy. Mohou zlepšit odpovědnost, zabránit duplicitám a hlavně vám ušetřit čas. Zde je několik příkladů opakujících se úkolů v oblasti SEO, které používáme v ClickUp:
- Reporting a kontrola dat
- Technické audity.
- Týmové schůzky
- Audity nových a ztracených odkazů
- Soukromé úkoly 1:1
- Příspěvek k průmyslovým zdrojům
Jednou z mých oblíbených opakujících se úkolů je naše týdenní diskuse o zdrojích! Každý člen SEO týmu má za úkol najít relevantní zdroj s několika klíčovými body. Může to být téměř cokoli – článek na blogu, elektronická kniha, nový nástroj, připravovaný webinář atd.
Samozřejmě spotřebujeme více než jeden zdroj týdně, ale to nám pomáhá vybrat ten nejúčinnější, o kterém můžeme zahájit dialog. Být v SEO stále v obraze je pro naše přežití zásadní a tento úkol nám pomáhá udržovat neustálý dialog o vzdělávání a strategii.
3. Používejte vlastní stavy, které se přizpůsobují každému pracovnímu postupu
Nastavení jednoduchých stavů úkolů, jako jsou „k provedení“, „v procesu“ a „hotovo“, je skvělým výchozím bodem pro řízení projektů v mnoha odděleních. Pro SEO týmy jsou však jednoduché možnosti stavů omezující a nedostatečně jasné, zejména proto, že velká část naší práce je průběžná a vyžaduje jedinečný proces. Můžeme optimalizovat vstupní stránku, spravovat kampaň odkazů nebo provádět výzkum klíčových slov, ale každý úkol zahrnuje velmi odlišný pracovní postup.
Představte si například kampaň na budování odkazů, která je uvedena jako „Probíhá“. Co to znamená? V současné době hledáte URL adresy pro tuto kampaň? Hledáte kontakty? Budujete vztahy ve své e-mailové schránce?
Používání vlastních stavových polí zlepšuje přehlednost toho, co se s daným úkolem děje. Usnadňuje také filtrování, stanovení priorit a využití automatizace ve vaší práci!
Mnoho nástrojů pro správu projektů nabízí funkci vlastního stavu. Pokud tomu tak není, skvělou alternativou je použití vlastních polí jako způsobu sledování „stavu“ úkolu.
Která možnost je lepší?
Upřímně řečeno, záleží to na tom, jakým způsobem preferujete vizualizovat své projekty, na zúčastněných stranách a na tom, do jaké míry se spoléháte na dílčí úkoly.
Zde jsou různé rozvržení stavů inspirované některými z našich pracovních postupů v ClickUp.
|Vývoj blogu
|Výzkum klíčových slov
|Budování odkazů
|Databáze blogů
|Otevřít
|Otevřít
|Otevřít
|Plánováno
|Probíhá
|Probíhá
|Vyhledávání URL adres
|Ve vývoji
|Počáteční recenze
|Recenze
|Vyhledávání potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailu
|Monitorování
|Recenze redaktora
|Stručný obsah
|Aktivní oslovování
|Audit
|Design
|Připraveni
|Probíhající kampaň
|Vyžaduje aktualizaci
|Připraveni
|Zavřeno
|Kampaň skončila
|Plán
|Zveřejněno
4. Použijte myšlenkové mapy k vizualizaci svých tematických klastrů
Vytváření obsahových hubů je oblíbenou SEO strategií pro budování autority ve vyhledávání kolem tematických klastrů. Pro nás je často užitečné prozkoumat a vizuálně zmapovat naše huby, abychom viděli, jak jsou organizovány naše pilíře a klastry.
Existují některé skvělé SEO nástroje, jako je Screaming Frog, které vám umožňují vytvářet architekturu webu a vizualizace procházení. Bohužel, tyto druhy nástrojů vám stále nepomohou vizualizovat plánovaný obsah a to, jak souvisí s vašimi živými stránkami.
Myšlenkové mapy nebo virtuální tabule jsou skvělým řešením tohoto problému. Každý uzel můžete považovat za stránku obsahu a propojení uzlů za interní odkaz. Existuje spousta nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které vám mohou pomoci tyto vizualizace vytvořit.
S ClickUp Whiteboards můžete nejen vytvářet myšlenkové mapy, ale také propojit každý uzel s úkolem, kde se stránka nachází. Vytvořte obousměrné propojení mezi svou databází obsahu a klastry, abyste vždy jedním kliknutím zjistili, kam každá stránka zapadá do ekosystému vašich témat.
Bonus: Nástroje AI SEO
5. Využijte automatizaci úkolů
Pojďme si povědět více o automatizaci. Od sledování pozic klíčových slov po technické audity – stratégové používají pro SEO mnoho automatizačních nástrojů.
Ale využíváte automatizaci ve svém projektovém workflow?
Pokud máte standardizované procesy, nechte automatizaci úkolů být vaším pomocníkem, který udrží vaše SEO projekty v souladu.
Podívejte se na svůj pracovní postup a zeptejte se sami sebe:
- Existují ve vašem SEO workflow kroky, které se opakují?
- Upravujete ručně termíny splatnosti, když se něco zpozdí?
- Existují úkoly, které jsou pokaždé přidělovány stejným lidem?
- Potřebujete zanechávat komentáře, připomínky a následné úkoly?
Základní příklady toho, jak mohou projektoví manažeři automatizovat úkoly
|Spouštěč
|Akce
|Když se změní stav úkolu
|Změňte přiřazené členy týmu
|Když nastane termín splatnosti
|Změňte prioritu úkolu
|Když se úkol přesune do konkrétního stavu
|Vytvořte a přiřaďte někomu podúkol
|Když se změní vlastní pole
|Aktualizujte stav úkolu
|Když se úkol stane po termínu
|Označte nebo přiřaďte manažerovi
|Když je úkol uzavřen
|Označte manažera nebo hosta (například klienta).
To nejen zefektivňuje manuální úkony, ale také zkracuje provozní dobu, omezuje rizika a může dokonce zlepšit stanovení priorit.
Příklady automatizace SEO úkolů, které používáme v ClickUp
Když se objeví nový příspěvek na blogu ➡️ automaticky přiřaďte členovi SEO týmu podúkol přidat interní odkazy.
Význam interních odkazů není žádným tajemstvím. Je důležité propojit váš stávající obsah s novým obsahem, ale je třeba to sladit v okamžiku, kdy váš příspěvek zveřejníte. Pokud publikujete velké množství článků, může se to snadno přehlédnout. Využijte automatizaci, abyste tento krok načasovali správně. 👌
Pokud je nastaveno vlastní pole priority odkazu ➡️ přidejte úkol blogu nebo vstupní stránky do seznamu priorit odkazů, vytvořte a přiřaďte podúkol členovi SEO týmu.
Naše aktivity v oblasti budování odkazů řídíme interně. Vzhledem k investicím, které jsou nutné pro budování hodnotných partnerství a sledování výsledků, musíme dbát na náš čas.
Pokud zjistíme, že obsah je brzděn autoritou odkazů, můžeme se rozhodnout mu dát přednost.
Jednoduchým výběrem z rozevíracího seznamu se automaticky vytvoří úkol pro kontrolu a sledování těchto činností. Úkol se také přidá do konkrétního seznamu ve veřejně sdíleném zobrazení.
Co to znamená?
To znamená, že všichni naši partneři v oblasti společného marketingu, kteří mají přístup k našemu seznamu, uvidí jeho aktualizace v reálném čase. 👏
Jakmile nastane termín splnění ➡️ změňte stav úkolu na audit, použijte kontrolní seznam optimalizace a přiřaďte jej členovi SEO týmu.
Tento příklad spojuje dvě automatizace dohromady. V SEO je důležité často provádět audity, testy a aktualizovat obsah. Někdy je to kvůli poklesu výkonu, jindy možná plánujete celkovou revizi webu. Neříkám, že byste se měli vzdát těchto snah a spoléhat se výhradně na výše uvedenou automatizaci, ale automatizace tohoto typu může být univerzálním řešením pro udržení přehledu o výkonu vašeho obsahu.
Samozřejmě ne veškerý obsah je stejný.
U evergreenových článků nemusíte provádět audit podle pevného harmonogramu. Můžete přidat vlastní pole nebo označit daný úkol jako „evergreen“ a vytvořit pravidlo, které zabrání spuštění automatizace.
Vytvořte vlastní pravidla pro všechny typy obsahu!
6. Vytvořte databázi pro budování odkazů a marketingová partnerství
Vzorec pro zlepšení SEO autority se neustále vyvíjí. Je stále obtížnější, konverzační a vyžaduje více kreativity. Nelze popřít základní výhody rozšiřování přítomnosti vaší značky prostřednictvím všech kanálů a dopad, který to může mít na Google.
Profesionálové v oblasti SEO přistupují k tomuto růstu s ohledem na sociální sítě, PR a správce obsahu. Jedním z nejlepších způsobů, jak v této oblasti začít zlepšovat jako tým, je vytvoření databáze všech vašich společných marketingových vztahů!
Klíčové vztahy pro vaši databázi společného marketingu
Databáze společného marketingu je centrálním uzlem pro všechny důležité osoby a značky, se kterými spolupracujete. Může se jednat o cokoli od přispěvatelů hostujících příspěvků až po partnery webinářů.
Hostující přispěvatelé
Vzhledem k tomu, že Google neustále vylepšuje svou schopnost rozpoznávat a oceňovat odbornost ve vyhledávání, stále více marketingových týmů přistupuje k tvorbě obsahu s ohledem na E-A-T. Když začnete budovat síť hostujících přispěvatelů a myšlenkových vůdců, objeví se příležitosti k vytváření autoritativního obsahu. Zde je několik příkladů:
- Citáty přispěvatelů
- Příspěvky hostů
- Účastníci studie dat
- Zpětná vazba k obsahu
- Případové studie
- Spolupráce v oblasti podcastů a sociálních médií
- Webináře
Budování odkazů
Existuje spousta tradičních kampaní na budování odkazů, které stále fungují.
Pokud se zabýváte budováním odkazů, bude pro vás výhodné udržovat své vztahy v pořádku. Ať už řídíte rozsáhlé kampaně, spolupracujete se službou pro budování odkazů nebo jednoduše spolupracujete s podobnými značkami, vytvořte si v nástroji pro správu projektů historický záznam těchto aktivit!
Sociální vlivní lidé
V závislosti na značkách, se kterými pracujete, mohou být vztahy s influencery na sociálních médiích marketingovým motorem sociálního důkazu a zesílení. Existují různé způsoby, jak můžete s těmito zastánci spolupracovat? Mají ostatní členové týmu přehled o těchto kontaktech, aby mohli navrhovat příležitosti pro obsah? Přidejte je do svého marketingového CRM zobrazení!
Zákazníci
Doufejme, že vaše společnost již disponuje databází zákazníků. Vaši nejspokojenější a nejúspěšnější klienti a zákazníci budou vašimi největšími zastánci. Hledáte klíčového spolupracovníka, který vám pomůže s iniciativou v oblasti content marketingu? Nepřehlédněte tuto síť!
Jak nastavit svůj seznam společného marketingu
V závislosti na vašem týmu a oblastech zaměření pravděpodobně nebudete pro tuto databázi potřebovat komplexní CRM nástroj. Software pro správu projektů s tabulkovými zobrazeními a vlastními poli nabízí snadný způsob, jak organizovat vaše marketingové kontakty a zpřístupnit je celému týmu.
V závislosti na velikosti vaší společnosti se můžete rozhodnout pro jednoduché řešení a uspořádat tyto informace do tabulky – a později můžete svou tabulku kdykoli importovat do svého nástroje pro řízení projektů!
Pokud vám nevadí přidat do svého technologického portfolia další platformu, můžete použít nástroj jako Buzzstream, který poslouží jako komplexní platforma pro vaše aktivity v oblasti odkazů. Pokud však tuto platformu nebude používat celý váš marketingový tým, přijdete o výhody spolupráce a přehlednost.
Nejdůležitější ponaučení je: Nerozdělujte své společné marketingové aktivity!
7. Sdílejte své projekty s hosty a veřejností
Ať už spravujete klienty nebo outsourcujete práci, software pro správu projektů vám pomůže navázat bezpečné spojení s lidmi mimo vaši organizaci. Existuje nekonečné množství způsobů, jak využít funkce pro hosty a sdílené pohledy pro vaše SEO kampaně.
Zde jsou dva klíčové příklady použití pro sjednocení externích uživatelů a vašich projektů na jednom místě.
Jak vysvětlit SEO aktivity svým klientům
SEO je jednou z nejméně hmatatelných složek digitální marketingové strategie. I když vaši zákazníci možná chápou hodnotu SEO, stále je užitečné jim poskytnout jasný přehled o tom, co se děje.
Pokud máte to štěstí, že máte specializované projektové manažery SEO, možná již disponujete dobrým systémem pro informování svých klientů. Z vlastní zkušenosti však vím, že i když těmto aktualizacím věnujete čas, náročný program a rozdílné časové pásmo ztěžují udržení konzistentní komunikace.
Software pro řízení projektů vám může s částí této práce pomoci. Poskytnutím přístupu k časovým osám projektů nebo konkrétním úkolům můžete svým klientům umožnit, aby kdykoli nahlédli do probíhajících činností a pokroku.
Klíčem je jednoduchost. Pokud vaši zákazníci již mají přístup ke všemu nebo jsou zahlceni oznámeními ve své e-mailové schránce, budou tyto další přístupové body spíše na škodu než k užitku.
Jen málokterý z vašich klientů bude chtít podrobně zkoumat jednotlivé úkoly, aby viděl všechny detaily. Místo toho jim poskytněte obecný přehled o tom, co se děje, pomocí zobrazení přístupného přes URL. Budou tak mít jistotu, že mohou snadno a jednoduše vidět, na čem se pracuje, zejména pokud je to jen jedno nebo dvě kliknutí.
U větších nebo více zapojených klientů zvažte jejich přidání jako hosty do vašeho pracovního prostoru. I tak však omezte a přizpůsobte jejich zobrazení.
Ještě lepší je vytvořit transparentní prostředí pro úkoly od zahájení projektu a dále. To od samého začátku přidává další vrstvu důvěry a umožňuje vám věnovat více času plnění cílů vašich zákazníků.
Spravujte své outsourcingové projekty
Některé z nejlepších kampaní jsou výsledkem spolupráce interních a externích marketingových specialistů. Bez nástrojů pro správu SEO projektů a spolupráci by tyto týmy nebyly zdaleka tak úspěšné. Ať už spolupracujete s externími autory obsahu nebo agenturou zabývající se budováním odkazů, možnost komunikovat na stejné platformě jako váš interní tým vám ušetří spoustu starostí.
Podobně jako při práci s klienty můžete vytvořit prostředí pro spolupráci s vybranou viditelností projektů. Tímto způsobem budete i nadále těžit ze všech nejlepších funkcí softwaru pro správu projektů, aniž byste ohrozili citlivé informace společnosti.
Nejlepší zobrazení projektů pro sdílení práce
Kromě základních seznamů úkolů zde najdete některé z nejlepších vizualizací projektů, které můžete sdílet s lidmi mimo vaši organizaci.
Ganttovy diagramy: Skvělé pro kampaně nebo projekty s časovým harmonogramem. Klienti a dodavatelé mohou pomocí Ganttových diagramů snadno zjistit, zda současné iniciativy postupují podle plánu a splňují očekávání.
Kanbanové tabule: Tabulkový pohled je skvělý díky své jednoduchosti a popularitě. Zákazník často potřebuje pouze vidět úkoly v pořadí, úkoly v procesu a dokončené úkoly. Rychle mu to poskytne jistotu, že práce postupuje, aniž by se musel vždy zabývat jednotlivými úkoly.
Dashboardy: U složitějších kampaní může funkce dashboardu pomoci sjednotit úkoly a data z různých projektů do jednoho přehledu. S nástroji jako ClickUp můžete do stejného dashboardu dokonce vložit i věci jako reporty a tabulky z Google Data Studio!
Dokumenty: Od plánů SEO strategie po nový obsah, týmy tráví spoustu času v Dokumentech. Vaši klienti nebo externí tým jsou více zvyklí na sdílené dokumenty, což z nich dělá jasného kandidáta pro spolupráci. Ať už používáte samostatný software, jako je Google Docs, nebo má váš software pro správu projektů vlastní Dokumenty, určitě se budete spoléhat na tento užitečný nástroj.
8. Komunikujte promyšleně pomocí správného média
Ve světě, který se každým dnem stává stále více vzdáleným a asynchronním, může být výběr způsobu komunikace náročný. Týmy se často musí naučit efektivně komunikovat prostřednictvím e-mailů, přímých zpráv, komentářů k úkolům, virtuálních schůzek, nahrávání obrazovky a dalších prostředků. 🥵
Vzhledem k tomu, jak často dochází k mezifunkční komunikaci v rámci řízení SEO projektů, čelíme této výzvě každý den. Ať už komunikujete s klienty nebo členy interního týmu, výběr nejlepší formy komunikace ve správný čas může zabránit zbytečným frustracím a omylům.
Jaké kroky můžeme podniknout, abychom se zlepšili?
1. Stanovte celofiremní pokyny
Vytvořte si strategii interní komunikace, kterou lze implementovat v celé organizaci. To pomůže všem zaměstnancům být na stejné vlně a usnadní zapracování nových členů týmu.
2. Vytvořte dokumenty „Práce se mnou“
Organizační pokyny jsouice užitečné, ale nejsme roboti. Každý má své preference, jak pracuje a komunikuje. Vytvoření manuálu, jak s vámi pracovat, může být velmi cenné, zejména pro manažery.
3. Využijte software pro řízení projektů
Využijte nástroje pro správu projektů s nativními komunikačními funkcemi. Usnadňují spolupráci s vaším týmem, aniž byste museli přecházet mezi aplikacemi. Například ClickUp má nativní úkoly, chat, e-mail, nahrávání obrazovky a více než 1 000 integrací. 🤩
Moje oblíbená komunikační funkce pro správu SEO projektů
Miluji nástroje pro nahrávání obrazovky.
A to nejen proto, že odpovídá mému typu osobnosti .
SEO je často... nepochopeno. Naše schopnost formulovat vzdělávací zpětnou vazbu pro vedoucí pracovníky nebo klienty je dovednost, kterou si postupem času zdokonalujeme. Přesto mnoho jednoduchých otázek nemá jednoduché odpovědi a někdy jsou to prostě špatné otázky!
V těchto situacích je mým oblíbeným řešením nahrávání obrazovky. Je to ideální kompromis mezi zasláním hromady textu a virtuálním hovorem. Zde je několik klíčových případů použití:
- Zpětná vazba pro váš tým nebo jiné oddělení
- Kontrola dat s klienty
- Zpětná vazba pro manažery a vedoucí pracovníky
- Vytváření SOP
Existuje spousta bezplatných nástrojů pro nahrávání obrazovky, které vám s tím mohou pomoci. Pokud ovšem váš software pro správu projektů tuto funkci již nemá. 😉
S Clip by ClickUp můžete zahájit nahrávání přímo v rámci úkolu nebo z panelu nástrojů, aniž byste museli stahovat další rozšíření pro Chrome. Můžete také vygenerovat odkaz, pomocí kterého můžete své video přímo odeslat.
Bonusový tip: Při doručování videa uveďte jeho délku a stručné shrnutí obsahu (TL;DR) nebo výčet hlavních bodů. Stanovíte tak očekávání a příjemce to ocení!
Přijměte svou vlastní metodiku
Doufáme, že vám tyto tipy pro správu SEO projektů pomohou ušetřit čas! Neexistuje univerzální řešení pro správu SEO úkolů. Využijte přizpůsobitelný software pro správu projektů a vytvořte procesy, které jsou pro váš tým nejvhodnější. A co je nejdůležitější, pokračujte v optimalizaci svého pracovního postupu stejně jako v případě SEO kampaně.
ClickUp používám ke správě SEO projektů od roku 2018. Ve skutečnosti se mi tak zalíbil, že jsem se v roce 2020 stal součástí společnosti! Naším posláním je zvýšit produktivitu práce po celém světě. Chcete se blíže podívat, jak toho lze dosáhnout na naší platformě? Vyzkoušejte si nás zdarma a začněte s naší šablonou pro správu SEO projektů.
Pokud již používáte stávající software, můžete některé z tipů, které jsem uvedl, aplikovat na vaše současné nástroje. Nebojte se, vždy je můžete importovat později! 😉
Rád bych se dozvěděl o vašem přístupu k řízení SEO projektů! Spojte se se mnou na Linkedin nebo Twitteru.