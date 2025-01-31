10 nejlepších softwarů pro SEO agentury, které vám pomohou zvýšit organickou návštěvnost v roce 2025

Snažíte se sledovat získávání nových klientů, péči o vztahy se stávajícími klienty, správu SEO projektů a týmů a zároveň posunout svou agenturu na vyšší úroveň?
Provozování efektivní SEO agentury není jednoduchý úkol. Je třeba se vypořádat s více funkcemi SERP, vyhledávači, očekáváními klientů a aktualizacemi algoritmů než kdykoli předtím.
Objem práce může být ohromující a odvádět pozornost i těch nejzkušenějších SEO profesionálů od toho, co je opravdu důležité. Navíc to nelze zvládnout ručně, bez ohledu na velikost vašeho týmu.
Proto potřebujete ve svém technologickém portfoliu nejlepší software pro SEO agentury. Pojďme se tedy podívat na nejlepší nástroje pro SEO agentury, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí a posunout vaši agenturu na novou úroveň. ?
Co je software pro SEO agentury?
Software pro SEO agentury je termín používaný k popisu SEO nástrojů, které vám pomohou řídit vaši agenturu jako dobře promazaný stroj, shromažďovat informace z vyhledávačů, podporovat efektivní spolupráci mezi týmy a spravovat SEO projekty pro vaše klienty. Je to zásadní pro růst vysoce efektivního agenturního podnikání. ?
Provozování SEO agentury není jen o SEO dovednostech nebo odborných znalostech. Stejně jako při provozování jakékoli jiné společnosti musíte také organizovat svůj tým, spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně a sledovat pokrok.
Ve skutečnosti je zcela běžné, že vedoucí a manažeři SEO agentur každý den zastávají mnoho rolí. ?
Provádějí audity, vytvářejí strategie, provádějí výzkum, píší, optimalizují a komunikují napříč funkcemi v rámci své organizace i s externími týmy a klienty.
Schopnost automatizovat práci tak často, jak je to možné, a zároveň si najít čas na poskytování personalizovaných služeb klientům je proto zásadní.
Právě zde software pro SEO agentury vyplňuje mezeru.
Tyto platformy zjednodušují a automatizují interní i externí činnosti SEO agentur.
Jinými slovy, umožňují vám:
✅ Vytvořte efektivní pracovní postupy pro správu SEO kampaní
✅ Spravujte kalendáře obsahu
✅ Sledujte více kampaní
✅ Přesuňte klienty přes prodejní trychtýře
✅ Kontrolujte rozsah projektů
✅ Zlepšete spolupráci týmu
…a mnoho dalšího.
10 nejlepších softwarů pro SEO agentury
Od výzkumu a optimalizace klíčových slov až po reporting a řízení projektů – podívejme se na software, který vám pomůže řídit vaši SEO agenturu jako profesionál. ??⚡️
1. ClickUp
Nejlepší pro správu SEO projektů
Jakmile se vaše SEO firma začne rozšiřovat, rozroste se i váš tým. A nejlepším způsobem, jak spravovat rostoucí SEO tým a klientskou základnu, je efektivní projektové řízení.
Možná již máte k dispozici některé starší a drahé SEO nástroje, které jste začali používat v počátcích své činnosti, ale které nemusí být nejvhodnější pro rychle rostoucí SEO agenturu. Potřebujete nástroj pro správu projektů, který vám pomůže sledovat všechny vaše marketingové iniciativy, zefektivnit pracovní postupy a umožnit vašim týmům spolupracovat, i když pracují na dálku.
K tomu slouží ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a spolupráci, který obsahuje pokročilé a flexibilní funkce, které vám poskytnou vše, co potřebujete k úspěšnému provozování SEO agentury.
Proč je tento nástroj užitečný pro SEO agentury? Zde je několik důvodů:
1️⃣ Řízení projektů: Nabízí sadu funkcí pro řízení projektů, jako je ClickUp Docs pro wiki, SOP, obsahové přehledy a další dokumentační potřeby. Využijte kolaborativní tabule pro brainstorming a plánování strategií, jako je budování odkazů a SEO strategie, a vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro vizualizaci svých projektů, včetně zobrazení seznamu pro správu úkolů pro výzkum klíčových slov, blog, optimalizaci obsahu a další.
2️⃣ Správa SEO obsahu: Umožňuje vašemu týmu shromáždit se na jednom místě, aby mohl plánovat, spravovat a sledovat SEO obsah, vizualizovat váš redakční kalendář v zobrazení kalendáře ClickUp a mnoho dalšího.
3️⃣ Plně přizpůsobitelná platforma: Celá platforma je přizpůsobitelná, takže si můžete ClickUp přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim jedinečným potřebám a pomáhal vám udržovat pořádek – zejména při správě a sledování více kampaní, projektů a klientů současně.
Právě tato flexibilita je to, co potřebujete, jak vaše firma roste, a proto je ClickUp nejlepší volbou pro digitální marketingové agentury, které chtějí rozšířit své aktivity. ?
4️⃣ Knihovna šablon: Pokud potřebujete pomoc se začátky nebo máte zájem o vylepšení svých procesů, ClickUp nabízí řadu šablon pro správu projektů pro každou situaci, které vám pomohou nastavit plynulý pracovní postup a zlepšit fungování vaší agentury.
Například šablona SEO Research and Management Template od ClickUp vám umožňuje přiřazovat termíny, nastavovat ETA a sledovat hodnocení SERP z jednoho místa, zatímco šablona SEO Project Management Template od ClickUp vám pomůže spravovat SEO projekty od začátku do konce.
A abyste se ujistili, že vám neunikne žádná důležitá SEO úloha, můžete použít šablonu SEO Checklist Template od ClickUp, která vám pomůže udržet přehled o vašem seznamu úkolů, od zajištění správného nastavení titulních tagů až po kontrolu nefunkčních odkazů a další.
Nejlepší funkce
- Vlastní zobrazení: více než 15 vlastních zobrazení pro vizualizaci vaší práce podle vašich představ, včetně zobrazení Embed.
- Zobrazení Embed: Získejte jasný přehled tím, že spojíte různé zdroje dat. S zobrazením Embed můžete například načíst Google Sheets, Miro whiteboards nebo Google Data Studio přímo do ClickUp. To pomáhá vašemu týmu vidět celkový obraz a objevovat nové příležitosti.
- ClickUp Goals: Držte se plánu a dosáhněte svých cílů díky jasným časovým harmonogramům, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku.
- Vlastní automatizace: Vytvořte vlastní automatizaci nebo použijte předem připravené recepty v ClickUp, abyste manuální a opakující se úkoly převedli na autopilota.
- Vlastní pole: Přidejte vlastní pole, aby důležité informace byly vždy viditelné.
- Opakující se úkoly: Ušetřete čas, který byste jinak strávili mnoha rutinními denními úkoly. S opakujícími se funkcemi v ClickUp můžete například nastavit denní úkol sledovat Feedly pro aktualizace SEO. Nebo týdenní úkol kontrolovat SEO hodnocení webových stránek.
- Závislosti úkolů: Díky závislostem úkolů můžete zajistit, aby byly určité úkoly prováděny v konkrétním pořadí. Pokud například stránka ještě není spuštěna, můžete zabránit členům týmu, aby na ni odkazovali z jiných stránek, na kterých pracují.
- Přizpůsobitelné panely s reporty v reálném čase: Vytvořte si ideální panel, abyste získali přehled o svých úkolech, pokroku a dalších informacích.
- Mobilní aplikace: Přístup k ClickUp odkudkoli a kdykoli
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 dalšími pracovními nástroji, abyste měli veškerou svou práci na jednom místě a zefektivnili svůj pracovní postup.
- ClickUp AI: Využijte AI jako SEO nástroj pro výzkum klíčových slov, optimalizaci obsahu a další.
Omezení
- Zvyknout si na širokou škálu funkcí může chvíli trvat.
- Dashboardy nelze exportovat.
- Některé zobrazení nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 5 $ za měsíc/uživatel
- Business: 12 $ za měsíc/uživatel
- Business Plus: 19 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 5 680 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 540 recenzí)
2. Ahrefs
Nejlepší pro SEO analýzu
Ahrefs je komplexní software pro optimalizaci vyhledávačů, který nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou audity konkurence, výzkum klíčových slov, budování odkazů a sledování pozic.
Neustále prochází web, aby monitoroval a shromažďoval velké množství dat o nových a stávajících webových stránkách.
Nejlepší funkce
- Site Explorer: Tento nástroj integruje tři SEO reporty, které zobrazují výkonnost webových stránek v jediném přehledu, včetně analýzy zpětných odkazů, návštěvnosti z placených reklam a organických návštěv.
- Keywords Explorer: Tento nástroj pro klíčová slova je vynikající pro identifikaci klíčových slov, protože vám umožňuje prozkoumat návrhy klíčových slov, posoudit obtížnost jejich hodnocení a odhadnout návštěvnost, kterou mohou přinést.
- Audit webu: Funkce Audit webu vám umožňuje prověřit on-page SEO webových stránek a odhalit problémy, které jim brání v dosažení lepšího umístění ve výsledcích vyhledávání.
- Vizualizace: Tato funkce vám umožňuje zobrazit výkon SERP webových stránek ve vizuálním formátu. Můžete zobrazit metriky, jako je průměrné pořadí, počet návštěv a rozložení pořadí.
- Výzkum konkurence: Porovnejte pokrok SEO webových stránek svých klientů s jejich konkurenty za určité časové období.
Omezení
- Nedávné změny cen způsobily, že software Ahrefs SEO je dražší než dříve.
- Chybí některé základní nástroje, jako je lokální SEO.
- Výzkum klíčových slov a návrhy by mohly být lepší a komplexnější než u konkurence.
- Hodnocení klíčových slov a objemy vyhledávání nejsou aktualizovány denně.
Ceny
- Lite: 83 $ měsíčně
- Standard: 166 $ měsíčně
- Pokročilý: 333 $ měsíčně
- Agentura: 833 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 480 recenzí)
3. Google Search Console
Nejlepší pro technické SEO
Jedním z prvních kroků každého SEO projektu je zajistit, aby vyhledávače mohly najít a indexovat webové stránky vašeho klienta. To spadá do základního technického SEO a zahrnuje faktory, jako jsou interní odkazy, meta tagy a sitemapy.
A pravděpodobně už víte, kde je nejlepší začít: Google Search Console. Pomocí tohoto bezplatného SEO softwaru od Google můžete zjistit, zda jsou webové stránky vašeho klienta procházeny nebo zda se potýkají s nějakými problémy.
Nejlepší funkce
- Analýza výkonu: Tato funkce nabízí cenná data o tom, jak si vaše stránky vedou ve vyhledávání Google, včetně rozdělení návštěvnosti podle zemí, dotazů a stránek.
- Odeslání webových stránek: Odesílejte sitemapy a URL adresy. Navíc zkontrolujte pokrytí indexu, abyste se ujistili, že Google má nejaktuálnější přehled o webových stránkách vašeho klienta.
- E-mailová oznámení: Nechte si zasílat upozornění, když Google zjistí problémy na webových stránkách vašeho klienta, abyste je mohli okamžitě opravit.
- Nástroj pro kontrolu URL: Získejte komplexní informace o procházení a indexování stránek vašich klientů, včetně strukturovaných dat, AMP a videí.
- Analýza použitelnosti na mobilních zařízeních: Pomocí této zprávy můžete vyhodnotit a vylepšit responzivitu svých webových stránek na mobilních zařízeních pomocí přizpůsobených analytických údajů.
Omezení
- Rozhraní může být pro začátečníky matoucí, protože obsahuje širokou škálu funkcí a SEO žargonu.
- Neposkytuje informace v reálném čase, takže uživatelé musí čekat minimálně jeden den, než získají zprávy o stavu webových stránek.
- Data jsou omezena na 1000 řádků. K získání dalších informací budete potřebovat placené pluginy.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 140 recenzí)
4. Screaming Frog
Nejlepší pro SEO audity
Screaming Frog patří mezi špičkové softwary pro SEO agentury dostupné na trhu. Umožňuje vám skenovat stránky webových stránek a kontrolovat technické a on-page SEO.
Jedná se v podstatě o SEO software pro extrakci dat, který prochází a katalogizuje celý web, včetně textu, meta popisů, vizuálních prvků, alternativních textů a všech dalších věcí důležitých pro SEO.
Informace také organizuje do tabulkové podoby, takže je můžete snadno prezentovat svým potenciálním zákazníkům a klientům.
Nejlepší funkce
- Identifikujte nefunkční odkazy: Nefunkční odkazy mohou mít vliv na vaše SEO, protože ovlivňují dobu strávenou na webu, míru okamžitého opuštění stránky a autoritu domény. Screaming Frog rychle prohledá váš web a detekuje chyby serveru a nefunkční odkazy (404).
- Prozkoumejte nadpisy a meta tagy: Při skenování vyhodnoťte nadpisy a meta popisy a zjistěte, kde jsou příliš dlouhé, nedostatečně podrobné, chybí nebo se opakovaně používají na vašem webu.
- Kontrola přesměrování: Detekujte trvalá i krátkodobá přesměrování, lokalizujte smyčky a řetězce přesměrování nebo přeneste katalog odkazů, které je třeba zkontrolovat během přechodu webových stránek.
- Vytvářejte soubory sitemap.xml: Generujte sitemapy a obrazové sitemapy ve formátu XML. Můžete zahrnout parametry, jako je priorita, frekvence změn a datum poslední aktualizace pro každou URL adresu.
- Najděte opakující se text: Najděte přesné permalinky s duplicitním obsahem nebo částečně opakujícími se komponenty, jako jsou nadpisy, meta tagy nebo tituly, a objevte webové stránky s nedostatečnými informacemi.
- Integrace: Můžete se připojit k Google Search Console, Google Analytics a PageSpeed Insights. Screaming Frog pak může extrahovat informace o návštěvnících a provozu všech vašich stránek, aby bylo možné lépe porozumět výkonu webových stránek.
Omezení
- Pokud je databáze příliš velká, její prohledávání často zabere hodně času, dochází k jejímu selhání nebo zamrznutí.
- Uživatelské rozhraní je zastaralé a není vhodné pro začátečníky. Může nové uživatele odradit.
- K fungování, skenování a ukládání informací vyžaduje rozsáhlé úložiště. Cloudové alternativy nejsou k dispozici.
Ceny
- Bezplatná verze: Vhodná pro procházení až 500 URL adres.
- Placená verze: 259 $ ročně/licence
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,9 z 5 (více než 100 recenzí)
5. Clearscope
Nejlepší pro přípravu SEO obsahových briefů
Jak víte, skvělé SEO vyžaduje skvělý obsah. Ale vytvořit takový obsah není snadné, zejména pokud jde o analýzu 10 nejlepších výsledků vyhledávání, abyste zjistili, proč mají tak vysoké hodnocení, nebo identifikovali, co byste mohli zlepšit.
Naštěstí existují nástroje jako Clearscope. Jedná se o software pro SEO agentury založený na umělé inteligenci, který vám umožní optimalizovat každý kus obsahu, který vytvoříte.
Od výzkumu klíčových slov a počítání slov až po vytváření osnovy a finalizaci návrhu vám pomůže porovnat váš obsah s 10 nejlepšími výsledky vyhledávání Google.
Navíc vám doporučí, jaká slova nebo fráze byste měli do svého textu zahrnout.
Nejlepší funkce
- Zpráva o klíčových slovech: Zadejte klíčové slovo a získejte kompletní analýzu 10 nejlepších a dalších 20 výsledků vyhledávání pro dané klíčové slovo v Google.
- Textový editor: Používejte intuitivní textový editor, který hodnotí váš obsah z hlediska SEO, čitelnosti, počtu slov a dalších parametrů.
- Briefing a návrh: Vytvořte briefy a návrhy zaměřené na SEO, abyste mohli začít správně a sdělit jasná očekávání autorům a dalším zúčastněným osobám.
- Integrace: Clearscope můžete snadno začlenit do svého stávajícího pracovního postupu díky funkcím, jako je doplněk Google Docs, sdílené zprávy a plugin WordPress.
- Analýza záměru vyhledávání: Objevte nová klíčová slova a jejich výsledky vyhledávání, abyste pochopili záměr každého klíčového slova a podle toho upravili svůj obsahový plán.
Omezení
- Drahé tarify. Ani nejlevnější tarif není pro malé podniky dostupný.
- Uživatelské rozhraní vás často může vést k nechtěnému vygenerování zprávy, když ve skutečnosti chcete pouze zkontrolovat klíčové slovo.
Ceny
- Essentials: 170 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Podnikání: Individuální ceny pro pět uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,9 z 5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9 z 5 (více než 55 recenzí)
6. BuzzSumo
Nejlepší pro obsahovou inteligenci
Jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout vysokého hodnocení ve vyhledávačích, je identifikovat témata a úhly pohledu, které mají největší šanci získat co nejvíce zpětných odkazů a sociálních signálů. Právě k tomu slouží BuzzSumo.
Tento nástroj je cenný pro budování odkazů, protože vám umožňuje snadno najít nápady, které již vyvolávají zájem v oblasti, ve které klient působí.
Navíc získáte přehled o stávajícím obsahu vašeho klienta nebo jeho konkurentů, například o tom, které tituly mají největší ohlas na sociálních médiích.
Nejlepší funkce
- Objevování obsahu: Díky této funkci mohou SEO agentury najít témata a trendy, které nejvíce rezonují s publikem jejich klientů.
- Výzkum obsahu: Získejte cenné informace o nejvýkonnějším obsahu, jako jsou sdílení na sociálních médiích, návštěvnost a zpětné odkazy.
- Najděte influencery: Objevte nejvlivnější osoby a novináře v daném oboru, kteří s největší pravděpodobností budou odkazovat na váš obsah nebo jej sdílet na sociálních médiích.
- Sledování značky : Sledujte, kdy se na webu zmíní váš klient, konkurent nebo důležitá událost. Můžete tak využít příležitosti k oslovení jejich publika nebo zvládnout krizi, než se dále rozšíří.
- Informace o konkurenci: Sledujte, co funguje u konkurence vašich klientů, a přejměte jejich strategii tvorby nebo distribuce obsahu, nebo vylepšete to, co dělají.
Omezení
- V závislosti na vašich požadavcích to může být nákladné.
- Rozhraní může být pro začátečníky obtížné a nepřehledné.
- Data často nejsou tak relevantní, jak se očekává, a vyžadují mnoho filtrování.
Ceny
- Základní: 95 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Tvorba obsahu: 199 $ měsíčně pro pět uživatelů
- PR & Comms: 199 $ měsíčně pro pět uživatelů
- Suite: 319 $ měsíčně pro 10 uživatelů
- Enterprise: 999 $ měsíčně pro 30 uživatelů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 135 recenzí)
7. Mailshake
Nejlepší pro budování odkazů
Nemá smysl vytvářet epický obsah, pokud ho nikdo neuvidí. A abyste ho mohli představit širokému publiku, potřebujete nástroj pro oslovování e-mailem a budování odkazů. To je Mailshake – platforma pro zasílání studených e-mailů, která propaguje váš SEO obsah.
S Mailshake můžete provádět personalizované kampaně hromadné korespondence s automatickými následnými e-maily. Kromě toho můžete také volat a oslovovat publikum svých klientů na sociálních médiích.
Nejlepší funkce
- Personalizované doručování e-mailů: Kromě e-mailových adres můžete nahrát osobní údaje svých kontaktů, jako je jméno, webové stránky atd., aby vaše e-maily měly lidský rozměr.
- Automatické sledování: Vytvořte a naplánujte sledovací zprávy pro svou kampaň pouze jednou a Mailshake je bude za vás odesílat, dokud nedostanete odpověď.
- Analýza dat: Můžete zobrazit metriky, jako jsou míry otevření a odpovědí, abyste mohli sledovat a porovnávat výkonnost všech svých e-mailových kampaní.
- Správa kampaní v reálném čase: To znamená, že můžete upravovat nastavení kampaně během jejího běhu, abyste mohli okamžitě opravit případné chyby nebo provést vylepšení.
- Předem připravené šablony: Mailshake disponuje rozsáhlou knihovnou osvědčených zpráv pro různé případy použití, které můžete ihned použít.
Omezení
- Stávající verze podporuje pouze G Suite a Gmailové schránky.
- Je o něco dražší než jiné podobné softwary.
Ceny
- Plán Email Outreach: 58 $ za měsíc/uživatel
- Plán Sales Engagement: 83 $ za měsíc/uživatele
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (99+ recenzí)
8. BrightLocal
Nejlepší pro lokální SEO
Pro podniky s kamennými prodejnami je lokální SEO velmi účinným způsobem, jak je propagovat na webu. BrightLocal je komplexní software pro lokální citace a SEO, který poskytuje cenná data pro společnost klienta.
S BrightLocal získáte komplexní přehled o hodnocení v konkrétní oblasti, identifikujete problémy v oblasti SEO a využijete personalizované, brandovatelné zprávy a portály pro přístup zákazníků.
Nejlepší funkce
- Reputation Manager: Toto řešení vám umožňuje shromažďovat, sledovat a reagovat na recenze kupujících na více webech. Také vám umožňuje převést příznivé recenze na přesvědčivý sociální důkaz.
- Audit lokálního SEO: S tímto nástrojem můžete analyzovat lokální přítomnost svého klienta a identifikovat problémy v oblasti SEO, které vyžadují pozornost a doporučení ke zlepšení.
- Citation Builder: Tento program rychle a přesně odesílá a sleduje záznamy vašich klientů na lokálních citačních a agregačních platformách.
- Local Rank Tracker: Získáte komplexní přehled o lokálních webových žebříčcích a zjistíte nejúčinnější způsoby, jak je vylepšit.
- Vše pod vlastní značkou : Udělejte dojem jako místní SEO specialista s dokumentací SEO, kterou můžete opatřit svou značkou. Každý dokument lze zcela přizpůsobit tak, aby zobrazoval nejdůležitější ukazatele výkonnosti.
- Integrace sociálních médií: Díky propojení s Facebookem a Twitterem můžete sledovat pokrok webových stránek klientů na internetu. Můžete například sledovat nárůst počtu zobrazení, sledujících a lajků. To pomáhá vašim klientům zvýšit zapojení a posílit sociální signály.
Omezení
- Platforma a její analytický systém mohou být někdy pomalé a náchylné k chybám.
- Široká škála integrací činí rozhraní poněkud složitým.
- Do jedné zprávy o hodnocení nelze zahrnout několik regionů a jejich klíčová slova.
Ceny
- Jedna firma: 24,17 $ měsíčně
- Multi Business: 40,83 $ měsíčně
- SEO Pro: 65,83 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 230 recenzí)
9. Zoom
Nejlepší pro komunikaci týmu a klientů
V závislosti na konkurenci může trvat měsíce až roky, než se výsledky úspěšné SEO strategie projeví. Proto je pro SEO společnosti zásadní udržovat neustálý kontakt se svými partnery.
Zoom patří mezi nejznámější volby pro výběr spolehlivé platformy pro videokonference pro vaši agenturu.
Zoom nabízí řadu funkcí pro videokonference založených na cloudu, jako jsou funkce vysokého rozlišení videa a hlasu, telefonní volič a Zoom Rooms. Zoom také poskytuje neomezené VOIP s bezplatným voláním ve více než 60 zemích.
Nejlepší funkce
- Audio přepisy: Pokud dáváte přednost písemnému záznamu diskusí z jednání, funkce Transcribe aplikace Zoom dokáže vytvořit písemný záznam hlasů z vaší konference a uložit jej jako soubor .VTT.
- Virtuální pozadí: Vyberte si z kolekce vestavěných pozadí nebo použijte vlastní obrázky pozadí, abyste udělali profesionální dojem.
- Sdílení obrazovky: Můžete se účastnit konferencí pro dvě osoby nebo větší týmy a vysílat svou obrazovku. Pokud prezentujete, máte také možnost zobrazit celou obrazovku nebo konkrétní okna.
- Nahrávání: Můžete nahrávat schůzky pro pozdější použití. Nahrávky lze ukládat lokálně nebo do cloudu.
- Jednotné přihlášení: Díky funkci jednotného přihlášení se přihlašování na konference stává plynulým a jednotným procesem pro všechny zaměstnance vaší společnosti.
- Tabule: Zoom poskytuje sdílenou tabuli, na kterou mohou psát správci a účastníci s oprávněným přístupem. Tato funkce je ideální pro skupinové diskuse a společnou práci na projektech.
Omezení
- Mobilní aplikace není tak uživatelsky přívětivá jako webová aplikace.
- Občas dochází ke zpožděním a výpadkům zvuku a videa.
- Poněkud zastaralé uživatelské rozhraní
Ceny
- Základní: Zdarma
- Pro: 149,90 $ ročně/uživatel
- Business: 199,90 $ ročně/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 52 500 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 13 400 recenzí)
10. Proposify
Nejlepší pro vytváření SEO návrhů
Vytváření a sdílení nabídek je jednou z nejnáročnějších částí prodejního cyklu SEO agentury. Proposify vám může přijít na pomoc. Umožňuje obchodním profesionálům vytvářet, doručovat, sledovat a elektronicky podepisovat smlouvy, dohody a nabídky.
S tímto softwarem pro SEO agentury můžete získat cenná data pro optimalizaci pracovních postupů, provádět rychlé interakce, vytvářet přesné předpovědi a poskytovat svým klientům hladký proces schvalování.
Díky tomu mohou vaši zaměstnanci ušetřit mnoho hodin, které by jinak strávili nudnými činnostmi, a soustředit se na svou hlavní přednost: uzavírání obchodů.
Nejlepší funkce
- Knihovna obsahu: Tato platforma nabízí úložiště hotových příkladů, obrázků a dalšího obsahu. Uživatelé mohou uspořádat souhrny produktů, příběhy o úspěchu, segmenty a vizuální prvky do složek a filtrů, aby k nim měli všichni snadný přístup.
- Design Editor: Díky této funkci můžete svým návrhům vtisknout jedinečný branding a design vaší agentury. Od výběru fontů po fotografie a videa – vaše identita zůstane konzistentní a připravená zaujmout.
- Správa rolí: Udělte oprávnění pouze k nezbytným informacím, což agentům umožní rychleji připravovat nabídky a výrazně minimalizovat riziko nákladných chyb.
- Metriky: Získejte cenná data o zájmu potenciálních zákazníků o vaše smlouvy a identifikujte potenciální překážky bránící úspěšnému uzavření obchodu. Určete, které části vaší nabídky přitahují největší pozornost a které mohou vyžadovat další vylepšení.
- Oznámení a připomenutí: Dostávejte oznámení v reálném čase, když vaše nabídka získá větší zájem, což vám umožní určit optimální čas pro další krok. Můžete dostávat aktualizace o zpracování plateb, schválení, zobrazeních atd.
Omezení
- Často se vyskytují problémy s úpravami a ukládáním dokumentů. Rozhraní může být někdy neohrabané a vybíravé.
- Duplikování konkrétních částí, jako je kopírování a vkládání tabulek, může být obtížné.
Ceny
- Týmový plán: 49 $ za uživatele/měsíc
- Obchodní plán: Od 590 $ měsíčně pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 260 recenzí)
Využijte SEO nástroje k vylepšení pracovních postupů a marketingových aktivit
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) může být velmi časově náročná a obtížně zvládnutelná, pokud pracujete s několika klienty najednou.
Dobrou zprávou však je, že si můžete vybrat z výše uvedených možností a použít software pro SEO agentury, který je pro váš tým nejvhodnější.
Pomocí těchto nástrojů můžete zefektivnit svůj pracovní postup, sledovat svůj pokrok a držet krok s nejnovějšími osvědčenými postupy v oboru, abyste mohli svým klientům poskytovat lepší výsledky a rozvíjet svou agenturu.
A pokud hledáte řešení pro správu všech svých klientských a interních projektů na jednom místě, ClickUp vám s tím a ještě s mnohem více pomůže.
Jedná se o výkonný nástroj, který vašim týmům pomůže snadno spravovat projekty od začátku do konce a zlepšit celkovou produktivitu. Začít je zdarma – vyzkoušejte ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl to může znamenat pro vaši SEO agenturu. ??⚡️
Hostující autor:
Hitesh Sahni je marketingový konzultant, copywriter a zakladatel Smemark, oceněné agentury zabývající se content marketingem, SEO a PPC pro značky v oblasti B2B/SaaS.