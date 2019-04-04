Jak spravovat projekty obsahového marketingu pomocí ClickUp

Tady v ClickUp používáme vlastní produkty.
Nebo, jak mi nedávno někdo řekl, pijte naše vlastní šampaňské (Amen!).
Kdykoli je to možné, používáme ClickUp pro naše marketingové projekty a úkoly. A pokud používáme jiné nástroje pro obsahový marketing, které s tím úzce souvisejí, můžeme si je dokonce vytvořit sami.
Jako manažer obsahového marketingu ClickUp rozhodně používám ClickUp ke správě webových stránek, redakčních kalendářů, nápadů na blog, vstupních stránek, scénářů videí a dalších věcí.
Prozkoumávání a používání našeho vlastního nástroje nám nejen dává nápady, jak produkt vylepšit, ale také mi dává nápady, o čem psát 🙂
V tomto příspěvku vám ukážu, jak přesně používáme ClickUp ke správě našeho publikačního plánu a vývoji vstupní stránky pomocí funkcí ClickUp, které jinde nenajdete.
Pokud chcete optimalizovat svou strategii obsahového marketingu pomocí výkonného nástroje pro správu projektů, čtěte dál.
Krok 1: Uspořádejte si redakční kalendář.
Použité funkce ClickUp: Úkoly v projektovém kalendáři , vlastní pole , šablony úkolů
Šablony úkolů jsou funkcí, která šetří čas a připravuje nás na úspěch ještě před zahájením práce. (Díky tomu také nehrozí, že bych zapomněl na důležité detaily!) K vytvoření úkolu použiji jednu z vlastních šablon, které jsem vytvořil ve svém pracovním prostoru.
Šablony úkolů obsahují konzistentní informace, jako například:
- Konvence pojmenování: Každý příspěvek označuji jako „Blogový příspěvek“, aby byl zachován jednotný pořádek a jasný záměr napříč ostatními úkoly a projekty. Začínám s „Blogovým příspěvkem“ a poté následuje téma příspěvku, například „Blogový příspěvek: Faktory úspěchu projektu“. Téma příspěvku je také názvem úkolu.
- Odkaz na koncept: Používáme Google Docs a přidáváme odkaz na koncept, který je přístupný celému našemu týmu, ale pole pro koncept je zahrnuto v šabloně úkolu.
- Informace o příspěvku: Zahrnujeme také pokyny pro výzkum témat, jako jsou klíčová slova, na která se zaměřujeme, obtížnost klíčových slov a další.
- Kreativní brief/náčrt: Do popisu úkolu také v zásadě zahrnu kreativní brief (i když ho často nevytvářím, pokud příspěvek píšu sám!). Ten by měl obsahovat informace o úhlu pohledu na dané téma, všechny nezbytné zmínky a případně i náčrt toho, jak by měl příspěvek vypadat.
Takto vypadá úkol blogového příspěvku:
Krok 2: Vytvořte stav pro každou fázi výroby
Funkce ClickUp: Vlastní stavy
Jakmile je úkol stanoven, nastavím termín jeho splnění. To je datum, kdy doufám, že bude hotový první návrh. Obvykle se snažíme publikovat dva příspěvky týdně, ale protože jsme knihovna a ne vydavatelství, nejsem příliš náročný na to, kdy příspěvek vyjde.
Pokud mám pevný termín pro zveřejnění příspěvku, nastavím spíše formálnější dílčí úkoly než používání našeho kontrolního seznamu (více o tom za chvíli).
V každé fázi procesu sledujeme jeho průběh nastavením vlastních stavů.
Toto jsou vlastní stavy, které používáme v ClickUp:
- Otevřeno: Tuto funkci používám pro nápady, které právě zkoumáme. Pokud najdu nějaké skvělé nápady, přidám je do úkolu s příslušnými klíčovými slovy a zaměřím se na ně, i když je hned nepřidělím. Úkolu také mohu přiřadit příslušnou oblast obsahu.
- Probíhá: Aktivní blogové příspěvky, které se právě píší
- Recenze: Je čas, aby se na obsah podívali i ostatní a ujistili se, že je správně zaměřený.
- Editace: Liší se od revize! Jedná se o detailní úpravy gramatiky a přesun odstavců.
- Design: Vytvářejí se ilustrace a/nebo se formátuje příspěvek ve WordPressu. Často přidávám dalšího příjemce úkolu nebo odstraňuji příjemce úkolu na základě stavu.
- Připraveno: Všechny části jsou na svém místě a je možné je publikovat. Obvykle to znamená, že je třeba je přidat do harmonogramu.
- Propagace: Po zveřejnění příspěvku jsme se pustili do propagace a reklamy.
Bonus: Správa marketingových kampaní
Krok 3: Mějte konzistentní procesy
Funkce ClickUp: Kontrolní seznamy
Jak zajistíme, aby náš obsah procházel pokaždé stejným procesem? Nestačí mít statusy, pokud nevíte, co máte v každé fázi dělat. Jako správce obsahu mi tato fáze přichází přirozeně, takže jsem musel podniknout záměrné kroky k zdokumentování každého kroku, abych jej v případě potřeby mohl předat ostatním členům našeho týmu.
Kritické přemýšlení o vašem procesu a jeho postupné zdokonalování je důležité pro zlepšení vašich marketingových pracovních postupů a může vám pomoci dosáhnout desetinásobných výsledků.
Místo toho, abychom se pokaždé snažili zapamatovat si každý krok v procesu, používáme kontrolní seznamy ClickUp, které nám každý krok připomínají. Kontrolní seznamy se trochu liší od dílčích úkolů.
Každému člověku je přidělen konkrétní úkol, který má splnit. Například máme kontrolní seznam pro propagaci, který používáme pro každý příspěvek.
Zde je část kontrolního seznamu:
Používáme také kontrolní seznam pro každou část procesu kontroly a další jako připomenutí, jak nejlépe formátovat příspěvek pro SEO.
Krok 4: Sledujte svá témata
Funkce ClickUp: Tagy a uložené filtry
V obsahovém marketingu je nyní v módě vytvářet epické (vždy epické!) obsahy zaměřené na konkrétní témata, aby se dosáhlo lepšího hodnocení. Cílem je pak shromáždit jeden z těchto rozsáhlých příspěvků, který odkazuje na podpůrné stránky (my jsme jeden takový vytvořili na téma produktivity).
Pracuji na několika velkých tématických klastrech týkajících se projektového řízení a také na několika dalších tématech. Vyzkoušel jsem několik různých způsobů sledování těchto témat, od tabulek přes vytváření různých seznamů v ClickUp až po vytvoření jedné úlohy s několika podúlohami sledujícími různé příspěvky na blogu.
Měl jsem s tím několik problémů:
- Plánování všech blogových příspěvků v jednom kalendáři
- Nezapomeňte aktualizovat úkoly o nové podúkoly
- Nedostatek detailů v tabulce
Bonus: Nástroje pro copywriting
Jaké je lepší řešení?
Poté, co jsme si prohlédli, jak naši klienti používají ClickUp, a promysleli si všechny možnosti, přišli jsme s řešením, které pro nás bude nejvhodnější: tagy.
Tagy jsou velmi známým prvkem blogových příspěvků, i když se již tolik nepoužívají.
V ClickUp můžete k jakémukoli úkolu přidat tagy a poté propojit různá témata. Můžete tak označit klienty nebo určitou publikaci. V tomto případě jsem je použil podobně jako v tradičním CMS, ale úkoly jsem označil svými potenciálními tématickými skupinami.
Výhodou je, že některé úkoly související s blogovými příspěvky mohou spadat do více témat nebo podtémat.
Používání značek ke sledování témat blogových příspěvků je výhodné z těchto důvodů:
- Pro úkoly mohu použít více značek a vybrat více než jedno téma.
- Je snazší přidat značku než neustále přesouvat úkoly nebo je znovu otevírat.
A to nejlepší na konec: uložené filtry .
Uložené filtry v ClickUp jsou rozhodně revoluční. Takto fungují. Provedete vyhledávání v seznamu a poté vyhledávání uložíte jako filtr, který můžete používat znovu a znovu.
Vaše uložené filtry se zobrazují v horní části seznamu. Jedním kliknutím získáte automatický přístup ke všem svým příspěvkům s touto značkou.
To je skvělé pro sdílení, protože uložené filtry obsahují odkaz.
Nebo... můžete jednoduše kliknout na značku a zobrazit všechny příspěvky označené touto značkou a jejich fázi.
Tímto způsobem je pro mě mnohem snazší sledovat blogové příspěvky a témata a mám k nim rychlý přístup.
Díky použití značek v ClickUp mohu snadno zjistit, kolik obsahu máme k určitému tématu.
Můžete také označit svůj obsah podle fáze nákupního procesu, například povědomí, střední část trychtýře a spodní část trychtýře. Pokud své příspěvky označíte jednou z těchto značek, budou se zobrazovat ve všech seznamech nebo úkolech, které máte, bez ohledu na to, o co se jedná nebo v jakém stavu se během procesu publikace nacházejí.
Bonus: Jak vytvořit databázi obsahu!
Krok 5: Milníky vs. data publikování
Funkce ClickUp: Vlastní pole a dílčí úkoly
Nastavení termínů milníků projektu oproti konečnému datu publikace je také výzvou, zejména při používání většiny nástrojů pro správu marketingových projektů. Nejlepší způsob, jak toho v ClickUp dosáhnout, je pomocí vlastních polí.
Jak fungují vlastní pole v ClickUp?
Vlastní pole vám umožňují vytvářet nová pole pro údaje jako data, stavy recenzí a data publikování.
Jednou z možností vlastních polí je individuální datumové pole. Nastavil jsem publikované pole, které mi ukazuje, kdy bude nebo byl příspěvek publikován. Tým ClickUp často pracuje na příspěvcích a harmonogramu publikování s několikátýdenním předstihem. Můžu napsat, upravit, zkontrolovat a naformátovat příspěvek, ale na webu se neobjeví několik týdnů. Použití vlastních polí ve spojení s funkcí plánování v WordPressu mi pomáhá plánovat obsahový kalendář s několikátýdenním předstihem.
Mám také vlastní pole pro finální URL.
Díky tomu mohu udržovat naše blogové příspěvky v pořádku, aniž bych se musel neustále vracet do WordPressu.
Dalším způsobem, jak toho dosáhnout, je použití podúkolů. Můžete vytvořit úkol „blogový příspěvek“ a pod ním zahrnout všechny podúkoly k revizi. To je v ClickUp velmi legitimní způsob, který může fungovat i pro váš tým.
Podívejte se na tyto šablony kalendáře obsahu!
Závěr: ClickUp udržuje váš redakční kalendář v pořádku
Rok 2018 byl pro ClickUp velkým rokem, co se obsahu týče.
Kromě publikování téměř 100 příspěvků pouze v roce 2018 jsme také vytvořili několik vstupních stránek a natočili videa. Máme pocit, že jsme teprve na začátku, a bez ClickUp, který nám pomáhá spravovat naše vlastní projekty a práci, bychom rozhodně nebyli tak produktivní.
Obsahoví marketéři: jak organizujete svůj publikační plán?