10 bezplatných šablon kreativních briefů a příkladů

Bez ohledu na to, v jakém oboru podnikáte, je u kreativních projektů těžké udržet rovnováhu. Musíte zajistit, aby se držely správného směru, ale zároveň je nechcete strukturovat natolik, aby se staly stereotypními. ⚖️
Na jedné straně méně struktury ponechává více prostoru pro kreativitu – tedy pro tu zábavnou část! Důraz na nápady vede k krásným návrhům, poutavému obsahu a promyšlené spolupráci. Na druhé straně však nedostatek procesů, odpovědnosti a vedení často vede k nedodržování termínů a nedostatku konzistence v celé vaší práci.
Navíc je to právě struktura vašich kreativních projektů, která je podporuje na cestě k úspěchu! Bez pevného a standardizovaného postupu, který položí základy, může být pro tým nejasné, čeho se váš projekt vlastně snaží dosáhnout.
Proto je kreativní brief nezbytný pro každý kreativní projekt, bez ohledu na jeho složitost nebo velikost! S rovnocenným důrazem na kreativitu a strukturu je váš kreativní brief kompromisem, který vaše designové a marketingové týmy hledaly!
Tyto dokumenty vám pomohou promyslet a ujasnit si kdo, co, kde, kdy a proč vašeho projektu. Udržují váš tým v souladu s cíli a stanovují další kroky! Navíc často procházejí náročným schvalovacím procesem ze strany všech klíčových hráčů, takže víte, že hotový produkt splní (nebo překročí) všechna očekávání.
Není však nutné začínat s kreativním briefem pro každý nový projekt úplně od začátku. Místo toho investujte svůj čas produktivněji – pomocí šablony kreativního briefu! Tyto zdroje jsou snadno použitelné, umožňují spolupráci a především je lze přizpůsobit!
A naštěstí pro vás jsme již udělali práci za vás a přinášíme vám 10 nejlepších šablon kreativních briefů pro jakékoli použití! Sledujte nás a získejte další informace o kreativních briefech, klíčových funkcích, rozborech šablon a mnoho dalšího. 🎨
Co je šablona kreativního briefu?
Šablona kreativního briefu je předem připravený dokument, který definuje klíčové informace, parametry a cíle připravovaného kreativního projektu. Tyto dokumenty se obvykle vytvářejí pro zainteresované strany a členy projektu, aby se během celého životního cyklu projektu shodovali na jeho cílech, a projektoví manažeři je uchovávají pro snadnou referenci.
Kreativní briefy jsou také, no, stručné. Nehledáme stránky plné výzkumů, hledáme stručný přehled toho, co nám dodáte. Pokud jsou pro kontext potřebné další zdroje, přidejte na ně odkaz. 🙂
Kreativní briefy mají mnoho podob, zejména v závislosti na konkrétním typu a složitosti projektu, ale každý brief se řídí standardní sadou kategorií, aby bylo vše připraveno před zahajovací schůzkou. Představte si kreativní brief jako omalovánky – stanoví hranice, ve kterých může váš kreativní tým pracovat na maximum svých schopností!
10 šablon kreativních briefů
Váš kreativní brief je nejužitečnější, když se hladce integruje s vašimi ostatními pracovními nástroji. A protože ClickUp je jediný software pro správu kreativních projektů, který je dostatečně flexibilní, aby spojil veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jedné centralizované platformy, začneme právě tam. ✅
Podívejte se na 10 nejlepších šablon kreativních briefů pro prakticky jakékoli použití v ClickUp! Získejte přístup ke sdíleným a předem připraveným dokumentům, tabulkám, pracovním postupům, seznamům a dalšímu obsahu – a to vše zdarma!
1. Šablona kreativního briefu od ClickUp
Začneme s pravděpodobně nejjednodušší a nejkomplexnější šablonou kreativního briefu, kterou můžete najít. Šablona kreativního briefu od ClickUp zajistí, že váš kreativní tým bude od samého začátku na stejné vlně a bude pracovat na stejných cílech. Tato šablona ClickUp Doc, vhodná pro začátečníky, je předformátovaná tak, aby podporovala tabulky, média a kontrolní seznamy. Navíc obsahuje určené sekce pro přehlednou organizaci a rychlé vyhledávání informací o projektu. Tyto sekce zahrnují:
- Cíle
- Cílová skupina
- Zprávy
- Výstupy
- Rozpočet
- Časová osa a milníky
- Klíčoví zúčastnění a schvalovatelé
ClickUp Docs je ideální editor dokumentů pro vaše šablony kreativních briefů díky mnoha funkcím pro spolupráci, jako je živá editace, přiřazené komentáře a sdílení URL. Jeho intuitivní formátování, stylizace a editace bohatého textu vám také pomohou vytvořit vysoce vizuální a poutavé briefy, které mohou zainteresované strany číst bez nutnosti procházení projektovým manažerem!
A protože ClickUp Docs je součástí vašeho pracovního prostoru, můžete text převést na proveditelné úkoly, přidat do dokumentů štítky pro snadné vyhledávání a automaticky aktualizovat svou práci, aniž byste museli stisknout tlačítko „uložit“.
2. Šablona kreativního briefu na bílé tabuli od ClickUp
Šablony kreativních briefů jsou často předem připravené dokumenty, ale nemusí tomu tak být vždy! Klíčovou součástí vytváření kreativního briefu je proces brainstormingu. A jaký lepší způsob implementace vašich nejlepších technik tvorby nápadů než dynamický software pro digitální tabule? 🤓
Šablona kreativního briefu od ClickUp posouvá váš typický brief o krok dál a aplikuje předem připravený seznam kreativních projektových úkolů na váš pracovní prostor a diagram brainstormingu pomocí své funkce kolaborativních tabulek.
Tabule jsou ideální pro zaznamenávání a realizaci vašich nápadů v okamžiku, kdy vzniknou. Použijte tento diagram jako rámec pro prozkoumání cílů vašeho kreativního projektu, demografických údajů o publiku, plánů výzkumu a potenciálních pracovních postupů. A až budete připraveni přejít do další fáze, jednoduše převedete svůj text, tvar nebo poznámku přímo do úkolu ClickUp!
Zatímco předchozí šablona byla komplexní v sekcích Doc a formátování, tato šablona Whiteboards je bohatá na funkce a funkcionality, které umožňují vizuálně sdělit stejné informace! V této šabloně najdete:
- Sedm vlastních stavů úkolů pro sledování veškerého pokroku
- Devět vlastních polí pro větší kontext v každém zobrazení a v rámci každého úkolu
- Čtyři zobrazení projektu, včetně časové osy, seznamu a dokumentu
- Automatizace pracovních postupů, které udrží váš projekt v pohybu (bez otravné práce mezi úkoly)
A to není vše. Tato šablona zajistí, že váš kreativní tým, zainteresované strany a klienti budou mít vždy přístup k informacím, které potřebují, jakmile váš projekt nabere konkrétní podobu.
3. Šablona pro plánování poptávky kreativních briefů od ClickUp
Kreativní proces začíná dlouho předtím, než váš brief nabude konkrétní podoby. Musíte být schopni stanovit jasné cíle, které sjednotí všechny zúčastněné ohledně směru, kterým by se projekt měl ubírat, a také plán, jak těchto cílů dosáhnout. Pravděpodobně budete také muset balancovat mezi několika projektovými nápady najednou – jak se rozhodnete, které projekty budou realizovány jako první?
Prioritizace projektů může záviset na aktuálních zdrojích, množství požadované práce a složitosti. Nakonec ale záleží na projektech, které nejlépe rezonují s vašimi klienty nebo publikem. Jinými slovy, než se pustíte do projektu, musí po něm být poptávka. Právě zde přichází ke slovu šablona pro plánování poptávky kreativních briefů od ClickUp.
Tato šablona seznamu je určena pro kreativní týmy, které spravují několik kampaní najednou. Díky pěti přizpůsobeným stavům uspořádaným na interaktivní tabuli Kanban pomocí zobrazení tabule ClickUp můžete vizuálně spravovat každý malý krok v rámci více projektů pomocí neuvěřitelných 20 přizpůsobených polí obsažených v této šabloně.
4. Šablona produktového briefu od ClickUp
Pro hladký proces vývoje produktu je zásadní, aby všichni byli na stejné vlně. Šablona produktového briefu od ClickUp poskytuje řešení tohoto problému v podobě podrobného dokumentu, který podporuje mezifunkční spolupráci, odkazuje na výzkum na vysoké úrovni a směřuje k úspěšnému uvedení produktu na trh.
Díky této jednoduché šabloně kreativního briefu mohou produktoví manažeři snadno spolupracovat s členy týmu, zainteresovanými stranami nebo klienty na organizaci specifikací produktu, kontrole zpětné vazby a plánování dalších kroků – a to vše z jednoho dokumentu.
Tato formátovaná šablona klade důraz na klíčové informace, které vaše týmy potřebují k práci. Patří mezi ně jednoduchý přehled, funkční specifikace, podrobný plán vydání, popis problému, který je třeba vyřešit, a seznam klíčových členů týmu.
Chcete se dozvědět více o procesu vývoje produktu? Začněte s intuitivní šablonou pro správu produktů, která vám pomůže řídit pracovní postupy!
5. Šablona briefu kampaně od ClickUp
Vytvoření kreativních briefů pro kampaně vyžaduje o něco více úsilí než u běžných projektů. Podobně jako u produktových briefů je k jejich úspěšné realizaci zapotřebí vstupy, akce a spolupráce jiných oddělení. Důvodem je to, že kampaně se obvykle skládají z několika menších projektů, které mají přinést větší výsledek. Šablona briefu pro kampaň od ClickUp nastiňuje tyto klíčové parametry a usnadňuje projektovým manažerům dohled nad mnoha pohyblivými částmi kampaně.
Tento pětistránkový dokument ClickUp rozebírá prvky vaší kampaně z obecného hlediska, aby zajistil soulad sdělení a cílů odshora dolů. Tato šablona začíná celkovým briefem reklamní kampaně a stanoví váš cíl, cílovou skupinu, rozpočet, výstupy, zdroje a další. V těchto sekcích budete vyzváni, abyste se ponořili do větších detailů a nasměrovali další prvky vaší kampaně.
Odtud vám předem připravené podstránky pomohou vytvořit briefy pro menší prvky a prostředky vaší kreativní kampaně.
6. Šablona briefu události od ClickUp
Pořádání akce není žádná legrace! Šablona briefu pro akci od ClickUp je však ideálním zdrojem, který vám zajistí co nejlepší start procesu řízení projektu vaší akce.
Tento dokument slouží jako podrobný kontrolní seznam, ke kterému se můžete vracet během fáze plánování a realizace, abyste mohli řídit logistiku akce, zdroje a v konečném důsledku i její úspěch.
Souhrnná část obsahuje nejen název, datum a místo konání akce, ale také umožňuje propojit šablonu projektu ClickUp a komunikační kanál pro danou akci. Další části zahrnují přehled cílů a záměrů, cílovou skupinu, projektový tým pracující na plánování a realizaci akce a konkrétní harmonogram akce.
Jedná se o skvělou šablonu, kterou je dobré mít po ruce při prezentaci pokroku zainteresovaným stranám a klientům, aby bylo zajištěno, že budou splněny požadavky na větší akci ještě před odesláním smluv a potvrzením dodavatelů.
7. Šablona SEO obsahu od ClickUp
Nejde jen o to, mít v kalendáři obsahu naplánovaný pravidelný tok blogů – jde o to zajistit, aby se dostaly ke správnému publiku! Správné recenze a strategie optimalizace pro vyhledávače (SEO) jsou klíčem k dosažení tohoto cíle a měly by být důležitou součástí vašeho pracovního postupu při tvorbě obsahu, aby vaše texty měly dobré hodnocení.
Ačkoli existuje mnoho nástrojů, které můžete využít při řízení SEO projektů, spolehlivý výchozí bod, jako je šablona SEO Content Brief Template od ClickUp, poskytne autorům vše, co potřebují k vytvoření poutavého a pro vyhledávače optimalizovaného obsahu.
Kromě přehledu projektu obsahuje tato šablona dokumentu také SEO název, meta popis a předpokládaný počet slov. Sekce OKR poskytuje prostor pro cíle a klíčové výsledky, cílovou skupinu a informace o klíčových slovech, aby se obsah mohl lépe zaměřit, a osnova pomáhá autorům začít s strukturováním obsahu.
8. Šablona návrhového briefu od ClickUp
Pokud chcete přidat obrázky do blogu nebo vytvořit příspěvky pro sociální média, pravděpodobně budete muset nejprve odeslat žádost o návrh. Tyto žádosti shromažďují základní informace o obrázku nebo grafice, kterou potřebujete, a nakonec pomohou utvářet návrh briefu.
Jelikož tyto požadavky jsou často jen malou částí většího projektu, váš designový tým bude pravděpodobně spravovat více briefů najednou – někdy i několik denně! Proto je nezbytné mít organizovaný rámec, jako je šablona designového briefu od ClickUp, aby byly všechny požadavky, pokrok a zpětná vazba pohromadě.
Použijte jej k nastínění cílů, rozsahu a časového harmonogramu vašeho projektu s více pohledy, abyste mohli spravovat svou práci ze všech úhlů – dokonce můžete přiřadit odpovědnosti, delegovat úkoly a nastavit priority úkolů z jediného zobrazení seznamu.
Poté sledujte realizaci designového projektu pomocí vlastních stavů úkolů a předem připravené Kanban tabule, abyste se ujistili, že harmonogram dodávek zůstává v souladu s plánem a všichni zúčastnění jsou neustále informováni o aktuálním stavu.
9. Šablona briefu marketingové kampaně od ClickUp
Šablona marketingové kampaně od ClickUp vyniká nejen svou použitelností, ale také svou prezentací. Titulní strana připravená k prezentaci usnadňuje vizuální sdělení vašich klíčových informací, zatímco sekce pro cílové publikum, navrhovaný rozpočet a vaše důležité termíny pomáhají s plánováním.
Při vytváření marketingového kreativního briefu můžete také přidat kontext vložením dalších marketingových materiálů a odkazů. Jednoduše řečeno, je to perfektní přehled pro jakýkoli tým, který pracuje na plánování a realizaci marketingové kampaně.
10. Marketingový projektový brief od ClickUp
Věřte tomu nebo ne, ne každý marketingový projekt je kampaň! Pro menší projekty nebo individuální požadavky je ideální šablona marketingového projektu od ClickUp. Tato předem připravená úloha udržuje věci jednoduché a strukturované, takže se můžete soustředit na to nejlepší – být kreativní!
Tento úkol a jeho dílčí úkoly vám zajistí všechny klíčové informace, které potřebujete k zahájení projektu, včetně cílové skupiny, přehledu, dalších kroků a klíčových hráčů.
Co dělá šablonu kreativního briefu dobrou?
Potřebujete pomoc s výběrem šablony kreativního briefu? Nejúčinnější šablony kreativních briefů musí být dostatečně standardizované, aby je bylo možné rychle vyplnit pokaždé, když se objeví nový projekt, a zároveň dostatečně obecné, aby ponechávaly prostor pro jedinečný vývoj.
To je obtížný úkol, zejména s ohledem na mnoho typů kreativních briefů, které můžete potřebovat. Ale je to možné! Hledejte briefy, které obsahují následující prvky:
- Stručné shrnutí projektu. Takto všichni pochopí podstatu projektu, zejména zainteresované strany a členové mezifunkčního týmu.
- Sekce pro cílovou skupinu s prostorem pro vysvětlení některých nuancí týkajících se této skupiny a problémů, kterým čelí.
- Cíle projektu. Vždy je užitečné, když designér nebo autor přesně ví, proč dělá to, co dělá.
- Prostor pro otevřené informace. Váš brief nebude obsahovat každý detail. Některé prvky projektu mohou být stále předmětem diskuse – váš brief nakonec pomůže těmto prvkům nabýt konkrétní podobu.
- Časový harmonogram projektu. Stanovuje jasná a pevná očekávání ohledně toho, co bude v rámci projektu vytvořeno a kdy bude dokončeno.
A samozřejmě musí být snadné je vyplnit. Čím méně času projektový manažer stráví jejich vyplňováním pokaždé, když je potřebuje, tím více času má na to, aby se soustředil na výsledky projektu.
Zefektivněte své kreativní projekty pomocí šablony kreativního briefu
Vytváření kreativních produktů, kampaní a výstupů je náročná práce. Proč si ji tedy zbytečně komplikovat? Pokud použijete správnou šablonu kreativního briefu, velká část organizace je již hotová.
Rozsáhlá knihovna šablon ClickUp obsahuje tisíce šablon pro každé použití! Získejte bezplatný přístup k libovolné z 10 výše uvedených šablon a začněte okamžitě vytvářet perfektní kreativní briefy. A až budete připraveni rozjet svůj kreativní projekt, ClickUp vám k tomu poskytne perfektní sadu funkcí.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a získejte stovky funkcí pro správu projektů, více než 1 000 integrací, vestavěnou funkci Whiteboards, editor dokumentů pro spolupráci a mnoho dalšího.