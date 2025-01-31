10 nejlepších softwarových platforem pro obsahový marketing v roce 2025

Když založíte firmu, máte pocit, že neustále bojujete o pozornost svých zákazníků. Kvalitní produkty a služby vám sice dávají náskok, ale k předstihnutí konkurence potřebujete také solidní marketingové strategie. ?
Zákazníci se cítí více spojeni se značkou, pokud považují její obsah, jako jsou blogy, infografiky a příspěvky na sociálních médiích, za zajímavý a hodnotný.
Pro každou firmu je klíčem k udržení zdravé obsahové hygieny její software pro obsahový marketing. Se správným produktem můžete vytvářet bezchybné marketingové kampaně, sledovat reakce publika, měřit návratnost investic a přeměňovat potenciální zákazníky na skutečné zákazníky!
V tomto průvodci jsme sestavili seznam 10 nejlepších softwarů pro obsahový marketing. Prostudujte si jejich funkce a ceny a najděte nejlepší řešení, jak zvýšit viditelnost vaší značky!
Co byste měli hledat v softwaru pro obsahový marketing?
Aby softwarová platforma pro obsahový marketing splnila očekávání, měla by nabízet:
- Škálovatelnost: Software by měl být schopen podporovat škálování, aby vyhovoval složitějším strategiím content marketingu.
- Možnosti tvorby návrhů a spolupráce: Ne všechna řešení pro obsahový marketing podporují tvorbu obsahu, ale ty nejlepší platformy pro obsahový marketing ano. Funkce jako editace v reálném čase, vlákna komentářů a tabule umožňují vašemu týmu brainstormovat a spolupracovat na nápadech.
- Funkce automatizace: Měla by vám umožnit automatizovat opakující se úkoly, jako jsou příspěvky na sociálních médiích, směrování potenciálních zákazníků z webových formulářů a odesílání e-mailů pro konverze.
- Integrace: Nejlepší produkty se dobře integrují s oblíbenými nástroji pro obsahový marketing, analytiku a správu vztahů se zákazníky (CRM).
- Sledovatelnost: Nástroj by měl umožňovat hladké sledování kalendářů obsahu, termínů publikování a schvalovacích workflow.
- Integrované šablony: Měl by nabízet užitečné šablony pro positioning značky, pokyny pro značku, vstupní a prodejní stránky a komunikační plány.
- Analytické a SEO nástroje: Tyto nástroje by vám měly poskytnout přehled o kvalitě vašeho obsahu prostřednictvím metrik, jako je viditelnost, míra prokliku atd.
10 nejlepších nástrojů pro obsahový marketing, které můžete použít
1. ClickUp
Hledáte komplexní řešení pro brainstorming, plánování a realizaci multikanálových marketingových kampaní? ClickUp je tou správnou volbou! Platforma obsahuje integrované nástroje pro obsahový marketing, ale díky snadné integraci ClickUp můžete propojit i své oblíbené marketingové a SEO aplikace!
Platforma nabízí bezkonkurenční možnosti spolupráce pro content marketéry:
- ClickUp Whiteboards: Vizualizujte projektové plány a vytvářejte úkoly přímo z tabule.
- ClickUp Docs: Spolupracujte na interních dokumentech a publikování materiálů napříč různými pracovními toky a udržujte své marketingové aktivity centralizované.
- Kontrola: Vyměňujte si organizovanou zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů ke kontrole a urychlete schvalovací proces.
Chcete generovat automatizovaný obsah pro e-maily, blogy a sociální média? S ClickUp AI, vysoce funkčním asistentem pro psaní, je to opravdu snadné. Použijte jej k vytváření relevantního a hodnotného obsahu, jako jsou blogové příspěvky a prodejní argumenty. Může také zlepšit kvalitu vašich stávajících marketingových textů. ?
Začněte s šablonou ClickUp Content Marketing Plan, komplexním řešením pro sladění týmů, tvorbu strategií a úpravu vašeho plánu obsahu podle výkonnostních metrik!
Nejlepší funkce ClickUp
- Podporuje správu kampaní a kreativní produkci
- ClickUp Whiteboards a Docs pro týmovou spolupráci
- Intuitivní panely pro správu marketingových zdrojů a sledování kalendářů
- Více než 1 000 integrací pro vyšší efektivitu
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže vytvořit podrobnou strategii content marketingu
- Více než 100 automatizací pro rutinní úkoly
- Dodávejte v jakémkoli rozsahu díky centralizované knihovně obsahu
- Více než 1 000 šablon pro urychlení marketingových procesů
- Nástroj pro správu digitálních aktiv k organizaci interaktivního obsahu
Omezení ClickUp
- Rozhraní může na první pohled vypadat složitě pro začínajícího uživatele.
- Příležitostné zpoždění
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. ContentStudio
ContentStudio je platforma pro správu sociálních médií vhodná pro firmy a agentury jakékoli velikosti. Nabízí podrobný kalendář obsahu s více zobrazeními pro vizualizaci a plánování vašich strategií.
Možnosti automatizace této platformy vám umožňují pravidelně publikovat na sociálních médiích a udržovat tempo. S AI botem ContentStudio můžete generovat popisky s vhodnými emodži a vytvářet úchvatné obrázky pro vaše kampaně. Vyzkoušejte funkci Workflow Approver , která zajistí, že se k publikování dostane pouze vhodný obsah.
Sjednocená sociální schránka ContentStudio vám umožňuje zpracovávat příchozí zprávy a přiřazovat je členům týmu. Tímto způsobem zůstávají dotazy a připomínky zákazníků vyřešeny. ?
Díky multikanálovým analytickým a reportovacím možnostem platformy můžete sledovat KPI a vylepšovat svou marketingovou strategii.
Nejlepší funkce ContentStudio
- Nástroje pro obsahový marketing, včetně podrobného kalendáře obsahu
- Sjednocená sociální schránka
- Nativní nástroje pro reporting
- Možnosti automatizace
- AI bot pro správu obsahu
Omezení ContentStudio
- Navigace může být pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, obtížná.
- Zákaznická podpora by mohla být rychlejší
Ceny ContentStudio
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 40 $/měsíc pro dva uživatele
- Agentura: 80 $/měsíc za pět uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ContentStudio
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
3. CloudCampaign
CloudCampaign je white-label platforma pro správu sociálních médií , která se dobře hodí jako nástroj pro obsahový marketing. Pro neznalé, white-labeling znamená, že můžete znovu použít hromadně vyráběný obsah a začlenit jej do své vlastní značky.
Vytváříte RSS kampaně? CloudCampaign umožňuje automatický import. Pomocí několika kliknutí můžete hromadně importovat obsah z RSS kanálů a přidat relevantní obsah do své knihovny.
Vytvářejte popisky pro sociální média pomocí umělé inteligence s captionAI. Můžete přizpůsobit tón a vybrat platformy, na které budete publikovat, několika kliknutími. ⌨️
Pokud jde o plánování obsahu, CloudCampaign vám umožňuje přizpůsobit drip kampaně a nastavit výchozí časy zveřejňování, abyste zefektivnili své úsilí a ušetřili čas. Díky plánování pomocí drag-and-drop můžete obsah vložit do knihovny klienta a umělá inteligence platformy vypočítá optimální čas pro jeho zveřejnění.
Pokud spravujete více klientů, oceníte centralizovanou sociální schránku a oddělené knihovny obsahu pro intuitivní navigaci.
Nejlepší funkce CloudCampaign
- Bezplatný marketingový software s možností white labelingu u některých tarifů
- Automatický import obsahu
- Centralizovaná správa klientů
- Integrace s nástroji jako Google Analytics a Facebook Ads
Omezení CloudCampaign
- Platforma může být někdy nestabilní.
- Možné zpoždění při přístupu k zákaznické podpoře
Ceny CloudCampaign
- Freelancer: 41 $/měsíc
- Studio: 191 $/měsíc
- Agentura: 291 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze CloudCampaign
- G2: 4,9/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
4. Buffer
Chcete spravovat více marketingových kanálů z jediného ovládacího panelu? Vyzkoušejte Buffer, platformu pro obsahový marketing.
Využijte výkonného AI asistenta Bufferu k modelování relevantního obsahu, překladu do více jazyků, experimentování s přístupy a psaní odpovědí na komentáře zákazníků. Asistent také pomáhá udržovat složitosti, jako je tón a styl, v souladu s vaší značkou.
Buffer je nabitý špičkovými možnostmi spolupráce. Vytvářejte návrhy a vylepšujte obsah se svým týmem v reálném čase. Upravte nastavení schvalování a přístupu k sociálním médiím podle svých potřeb.
S Bufferem je vytváření publikačního plánu a kalendáře obsahu velmi jednoduché. Využijte pokročilé nástroje platformy pro vytváření reportů k měření úspěchu aktuálních kampaní a k přijímání chytrých rozhodnutí v budoucnosti. ?
Nejlepší funkce Bufferu
- Kurátorství obsahu založené na umělé inteligenci
- Komplexní ovládací panel s praktickými ovládacími prvky
- Pokročilá analytika pro měření výkonu
- Snadno použitelný kalendář obsahu
Omezení bufferu
- Při současném nahrávání více fotografií může dojít ke snížení výkonu platformy.
- Někteří uživatelé považovali cenu za příliš vysokou.
Ceny Buffer
- Zdarma: 0 $
- Essentials: 5 $/měsíc za jeden kanál
- Tým: 10 $/měsíc za jeden kanál
- Agentura: 100 $/měsíc za 10 kanálů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
5. PathFactory
Vyberte si správnou cestu k personalizovaným strategiím B2B content marketingu s pomocí umělé inteligence PathFactory! ?
Skutečná síla PathFactory spočívá v jedinečných možnostech analýzy obsahu – odklon od běžných metrik (jako jsou zobrazení stránek, otevření a kliknutí) a zaměření na konzumace obsahu. Platforma vám umožňuje analyzovat chování kupujících prostřednictvím Binge Rates a Asset Types.
Tyto metriky vám pomohou přizpůsobit hyperpersonalizovaná doporučení profilům vašich kupujících a zajistit, aby každá skupina našla něco zajímavého. Můžete také rozpoznat potenciální slepá místa v marketingu a poskytovat budoucí obsah s cílenějším přístupem.
PathFactory usnadňuje určení pozice jednotlivce na mapě zákaznické cesty, takže čtenáři nemají žádné potíže s přístupem k pečlivě vybranému obsahu.
Nejlepší funkce PathFactory
- Zaměřte se na B2B obsahový marketing
- Nástroje založené na umělé inteligenci
- Metriky pro spotřebu obsahu
- Hyperpersonalizovaná doporučení pro publikum
Omezení PathFactory
- Někteří uživatelé považují rozhraní za trochu zastaralé.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými platformami pro obsahový marketing
Ceny PathFactory
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PathFactory
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- TrustRadius: 8,5/10 (více než 200 recenzí)
6. Kapost
Zrychlete svůj proces vývoje projektů a informujte svůj tým o novinkách pomocí nástroje Kapost od společnosti Upland! ?
Kapost je software pro správu obsahu, který vám pomáhá třídit položky podle specifik, jako je profil kupujícího, fáze nákupu a produktová řada. Jednou z jeho vynikajících funkcí je redakční kalendář s výjimečnými možnostmi filtrování. Třídit obsah podle umístění, času, autora a kampaně, abyste identifikovali přetížení kapacity nebo překrývání úkolů.
Kapost také nabízí analytické nástroje pro podporu organizací s přísnými termíny pro dodání obsahu. Můžete koordinovat plány týmů podle času potřebného pro každý úkol.
Dalšími funkcemi, které se vám budou líbit, jsou společná editace, duplikování obsahu (pro snazší překlad do více jazyků) a přiřazování úkolů pro výrobu, schvalování a publikování. Kapost se integruje se stovkami aplikací, jako jsou Salesforce, Hubspot, Hootsuite a Google Analytics, pro efektivnější pracovní postupy.
Nejlepší funkce Kapost
- Redakční kalendář s pokročilým tříděním
- Analýza produkce
- Podporuje úpravy v reálném čase
- Integrace s platformami CMS a CRM
Omezení Kapost
- Integrace s některými univerzálními nástroji není k dispozici.
- Aktivity feed může být zaplněn mnoha zprávami.
Ceny Kapost
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kapost
- G2: 4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
Získejte informace o softwaru pro produktový marketing!
7. Hemingway Editor
Co můžete očekávat od platformy pojmenované po mistrovi psaného slova, Ernestu Hemingwayovi? ?️
Jak se dalo očekávat, Hemingway Editor je navržen tak, aby vylepšil váš obsah a učinil jej srozumitelnějším!
Nejedná se o pokročilý nástroj pro kontrolu gramatiky, ale spíše se zaměřuje na vyhledávání chyb, které ovlivňují čitelnost a styl vašeho obsahu.
Používání tohoto bezplatného nástroje je neuvěřitelně snadné. Vložte svůj text do editoru a program zvýrazní části vašeho textu různými barvami.
Každá barva představuje konkrétní problém – například světle modrá označuje příslovce, zatímco zelená označuje pasivní tvary. Rozhraní vám sdělí, zda je počet příslovcí a pasivních tvarů ve vašem textu v pořádku. Upozorní vás také na složitá slova a těžko čitelné věty, které mohou zhoršovat srozumitelnost obsahu pro vaši cílovou skupinu.
Platforma také nabízí různé možnosti formátování textu a umožňuje přizpůsobit nadpisy a vkládat odkazy do textu. Díky integraci s WordPressem a Mediumem můžete svůj obsah publikovat přímo z editoru.
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Jednoduché rozhraní
- Nabízí možnosti formátování textu
- Určuje čitelnost textu
- Zjišťuje těžko čitelné věty
Omezení editoru Hemingway
- Chybí marketingové nástroje nebo řízení marketingových projektů
- Žádné možnosti opravy gramatiky
Ceny editoru Hemingway
- Online editor je zdarma
- Verze pro stolní počítače: 19,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
8. BuzzSumo
Výzkum je základním krokem k vytváření relevantního a poutavého obsahu. S BuzzSumo může váš marketingový tým nasadit detektivní klobouky a prozkoumat nekonečné hlubiny internetu v hledání příležitostí pro obsah! ?️
BuzzSumo se zaměřuje na čtyři oblasti:
- Objevování obsahu
- Výzkum obsahu
- Sledování médií
- Výzkum influencerů
Využijte platformu k sledování konkurence, zjistěte, kde a jak často se o vaší značce mluví, a podívejte se na nejnovější zprávy z oboru. Díky BuzzSumo Alerts budete informováni, jakmile konkrétní vydavatel, influencer nebo novinář něco zveřejní.
Tato platforma je výkonným nástrojem pro sledování trendů. Můžete filtrovat příběhy podle trendových skóre, identifikovat další velký hit a využít jej pro svůj obsah. BuzzSumo nabízí pokročilé geografické filtry, takže můžete přizpůsobit svůj obsah konkrétní oblasti.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Bohaté možnosti vyhledávání obsahu
- Přizpůsobitelná upozornění, která vás informují, když někdo zveřejní příspěvek
- Sledování trendů v obsahu
- Možnosti geografického filtrování
Omezení BuzzSumo
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Cena může být pro některé uživatele příliš vysoká.
Ceny BuzzSumo
- Základní: 95 $/měsíc na uživatele
- Tvorba obsahu: 199 $/měsíc pro pět uživatelů
- PR a komunikace: 199 $/měsíc pro pět uživatelů
- Balíček: 399 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Enterprise: 999 $/měsíc pro 30 uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
9. Uberflip
Uberflip je oblíbená platforma pro práci s obsahem (CEP), která vám pomůže vytvářet obsah přizpůsobený cestě kupujícího a rychleji ho připravit k prodeji.
Posuňte personalizaci obsahu na vyšší úroveň s Uberflip AI. Tento nástroj využívá data o záměrech kupujících a strojové učení k poskytování doporučení obsahu přizpůsobených vašim aktuálním potenciálním zákazníkům a zákazníkům.
Uberflip vám umožňuje centralizovat, označovat, filtrovat a organizovat veškerý váš obsah v jediném centru. Při vytváření marketingové strategie stačí přejít do centra a využít stávající obsah k vytvoření přizpůsobených streamů pro vaše publikum.
Díky analytickým možnostem Uberflip můžete zjistit:
- Které marketingové kanály přinášejí nejvyšší zapojení zákazníků
- Jaké typy obsahu nejvíce ovlivňují prodejní cyklus
Na základě shromážděných dat můžete s jistotou vytvořit nové strategie obsahu a ohromit své publikum!
Nejlepší funkce Uberflip
- Centralizované centrum obsahu pro vytváření obsahových toků
- Podrobné analytické možnosti
- Personalizovaná doporučení obsahu s Uberflip AI
- Identifikuje cesty kupujících
Omezení Uberflip
- Funkce vyhledávání by mohla být vylepšena.
- Strmá křivka učení
Ceny Uberflip
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Uberflip
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
10. Semrush
Semrush je špičkou mezi softwarem pro obsahový marketing – nabízí celou řadu funkcí pro výzkum, tvorbu a analýzu obsahu a poskytuje vašemu publiku bohatý zážitek.
Začněme s nástrojem Content Idea Generator (Generátor nápadů na obsah) a objevme trendy témata na základě žebříčku. Můžete také prozkoumat nápady na obsah specifické pro danou lokalitu a zamknout tituly s dobrým potenciálem pro zapojení.
Jakmile provedete průzkum a vytvoříte obsah, použijte nástroj SEO Content Checker platformy k analýze čitelnosti, tónu a originality textu. Upravte svůj obsah tak, aby neobsahoval nadměrné množství klíčových slov a nekvalitní odkazy, a porovnejte jej s jinými stránkami v žebříčku.
Semrush obsahuje komplexní marketingový kalendář pro plánování vašich obsahových aktivit a identifikaci překážek. Stanovte si týdenní cíle a termíny, vytvořte opakující se aktivity a sledujte výkonnost své kampaně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu! ⌚
Nejlepší funkce Semrush
- Generátor nápadů na obsah pro objevování relevantních témat
- Multifunkční marketingový kalendář
- Kontroluje čitelnost textu, skóre SEO, tón a styl.
- K dispozici je analýza konkurence.
Omezení Semrush
- Někteří uživatelé zmínili, že algoritmy pro měření návštěvnosti by měly být aktualizovány.
- Cena platformy může být pro menší společnosti příliš vysoká.
Ceny Semrush
- Pro: 108,33 $/měsíc (až pět projektů)
- Guru: 208,33 $/měsíc (až 15 projektů)
- Business: 416,66 $/měsíc (až 40 projektů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Software pro obsahový marketing: Proměňte svou značku z nevýrazné na výraznou s ClickUp
Obsahový marketing je maraton, ne sprint. Vyžaduje důslednou týmovou práci, odborné znalosti a práci v zákulisí.
Vyzkoušejte ClickUp, který vám pomůže vyřešit nedostatky vaší současné strategie a podpořit ziskové aktivity zákazníků. Je jen otázkou času, než se vaši cíloví zákazníci stanou vašimi věrnými fanoušky a budou se k vám vracet pro další nákupy!