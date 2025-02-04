9 nejlepších softwarů pro white label marketing pro agentury v roce 2025

Marketingový software white label je produkt SaaS, který vám umožňuje nabízet odborné služby třetích stran pod vaší vlastní značkou. Ať už chcete sdílet přizpůsobené výkonnostní zprávy nebo rebrandovat další služby digitálního marketingu, software white label vám k tomu pomůže.
Objevte nástroje a marketingové služby white label, které potřebujete, abyste svým klientům mohli poskytovat analýzy webových stránek, sociálních sítí, vyhledávání a e-mailů pouhým stisknutím tlačítka. Nebo poskytujte doplňkové služby white label, jako je lokální SEO a generování potenciálních zákazníků, aniž byste museli najímat další členy týmu nebo vyvíjet vlastní software.
Prohlédněte si níže nejlepší služby white label pro agentury zabývající se digitálním marketingem!
Co byste měli hledat v softwaru pro white label marketing?
Výběr nejlepšího softwaru pro white label marketing pro vaši agenturu zabývající se sociálními médii nebo digitálním marketingem může rozšířit vaši nabídku a zlepšit celkovou atraktivitu vašich služeb. Ale jak s tak velkým výběrem vědět, kde začít?
Zde jsou klíčové funkce, na které se zaměřit:
- Intuitivní rozhraní: Váš white label software by měl najít rovnováhu mezi nabídkou komplexních funkcí a jednoduchou navigací.
- Přizpůsobení: Vaše značka je jedinečná, stejně tak by měly být i vaše nástroje. Ujistěte se, že software white label nabízí dostatek prostoru pro branding, barevná schémata a loga. Chcete, aby se dokonale hodil k estetice vaší agentury.
- Vlastnosti a funkce: Marketing je rozmanitý. Váš white label software by měl pokrývat co nejvíce oblastí: SEO, sociální média, e-mailový marketing, tvorbu obsahu a analytiku. Čím je univerzálnější, tím lepší.
- Zákaznická podpora: I s nejvíce uživatelsky přívětivým softwarem pro white label marketing se můžete setkat s překážkami. Odborná zákaznická podpora od rychlého a pohotového týmu vám může ušetřit zpoždění, která vedou k nespokojenosti klientů.
- Ceny: Existuje white label marketingový nástroj pro každou peněženku. Výzvou je najít ten, který efektivně vyvažuje náklady a kvalitu.
Nezapomeňte, že cílem je vylepšit vaše služby, zlepšit zkušenosti klientů a podpořit růst. Ujistěte se, že váš white label marketingový software splňuje všechny tyto požadavky ✔️
9 nejlepších softwarů pro white label marketing, které můžete použít
1. ClickUp
S ClickUp získáte komplexní sadu nástrojů pro marketing a řízení projektů v jedné produktivní platformě. Od sledování úkolů a spolupráce až po řízení projektů na sociálních médiích – díky komplexnímu přístupu k řízení digitálního marketingu je těžké porazit agentury a podniky.
Šablona ClickUp Marketing Agency Template vám umožní snadno spravovat více kampaní a klientů a zároveň sledovat všechny vaše projekty z jednoho dashboardu. Širokou nabídku služeb můžete přizpůsobit svým potřebám (a rozšiřovat ji podle toho, jak roste vaše firma) díky nesčetnému množství šablon, mezi které patří:
- Šablony kalendáře obsahu
- Šablony marketingových plánů
- Šablony pro marketingové týmy
- Šablony pro sociální média
- A mnoho dalšího!
Nejlepší funkce ClickUp
- Tolik možností přizpůsobení
- Možnost označovat osoby
- Vynikající nástroje pro spolupráci v podniku
Omezení ClickUp
- White labeling je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Ne všechny zobrazení jsou (zatím!) k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 323+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 752+ recenzí)
2. ActiveCampaign
White label řešení od ActiveCampaign nabízí přizpůsobení pro každý účet, takže i vaši klienti mohou využívat přizpůsobené brandingové řešení.
White labeling je k dispozici pro všechny účty Enterprise a do určité míry i pro účty Small Business, a to bez dalších nákladů.
Můžete změnit doménu, vyměnit logo a upravit HTML/CSS, abyste dosáhli skutečně přizpůsobeného vzhledu. Navíc můžete přidávat nebo odebírat tlačítka a zároveň odstranit všechny odkazy na ActiveCampaign.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vynikající zákaznická podpora
- Široká škála automatizačních funkcí
- Hladká integrace se základními aplikacemi
Omezení ActiveCampaign
- E-mailové nástroje by mohly být uživatelsky přívětivější.
- Omezené možnosti reportování e-mailů
- Složitá integrace s nestandardními aplikacemi
Ceny ActiveCampaign
ActiveCampaign nabízí několik typů tarifů. Níže jsou uvedeny ceny za tarif Marketing.
- Plus: 49 $/měsíc pro 3 uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (10 273+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 246+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ActiveCampaign!
3. SE Ranking
SE Ranking je praktický nástroj vytvořený pro marketingové agentury, který nabízí spoustu funkcí. Mezi ně patří kontrola SEO a PPC v reálném čase, pomoc se sociálními médii, recenze webových stránek a přizpůsobitelné přehledy.
Jeho white label SEO software vám poskytuje neomezené množství reportů a umožňuje vám přizpůsobit platformu vaší značce.
Díky svému přívětivému designu a mnoha zdrojům se SE Ranking snadno začlení do vaší každodenní práce.
Nejlepší funkce SE Ranking
- Užitečné úvodní školení
- Přátelské ovládací panely
- Pomáhá s SEO pro více klientů
Omezení SE Ranking
- Levnější tarif má omezené možnosti sledování
- Někteří uživatelé si stěžují na chyby při kontrole zpětných odkazů.
Ceny SE Ranking
- Essential: 44 $/měsíc
- Pro: 87,20 $/měsíc
- Podnikání: 191,20 $/měsíc
Hodnocení a recenze SE Ranking
- G2: 4,8/5 (1 187+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (269+ recenzí)
4. Metrics Watch
Díky jednoduchému rozhraní a komplexním nástrojům pro vytváření e-mailových reportů může být Metris Watch dobrou volbou white label softwaru pro vaše služby digitálního marketingu.
Umožní vám vybrat si barvy a značkové zprávy s vaším logem a poté je odeslat přímo z vámi zvolené e-mailové adresy.
Rozlučte se s nepraktickými soubory PDF, otravnými odkazy a webovými zprávami. Metrics Watch doručuje kompletní marketingové zprávy přímo do schránek vašich klientů.
Nejlepší funkce Metrics Watch
- Snadné a rychlé nastavení
- Vynikající zákaznická podpora
- Upozornění v reálném čase
Omezení Metrics Watch
- Potřebujete pomoc zákaznické podpory s nastavením vlastních metrik?
- Omezené možnosti designu
Ceny Metrics Watch
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Metrics Watch
- G2: 4,0/5 (1+ recenze)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
5. Semrush
Semrush je jedním z nejlepších SEO agenturních softwarů na trhu. Poskytuje širokou škálu funkcí, včetně výzkumu klíčových slov, analýzy konkurence, analýzy zpětných odkazů a auditu webových stránek. Semrush používají podniky všech velikostí, od malých startupů po velké podniky.
V rámci nástroje Moje zprávy mohou podniky vytvářet zprávy white label s integrovanými daty z nástrojů Google Search Console, Google My Business, Google Analytics a Semrush.
Semrush také nabízí službu pro psaní obsahu white label s názvem Marketplace, která je oddělená od jeho hlavní webové stránky.
Nejlepší funkce Semrush
- Nejlepší zdroj pro výzkum klíčových slov a audity
- Fantastická zákaznická podpora
- Spousta bezplatných školicích zdrojů
Omezení Semrush
- Nákladné, zejména s doplňky
- Agentury a týmy musí používat sdílené přihlašovací údaje.
- Není ideální pro firmy sledující regionální nebo lokální SEO.
Ceny Semrush
- Pro: 130 $/měsíc
- Guru: 250 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 500 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 755 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 112+ recenzí)
6. SocialPilot
Platforma pro správu sociálních médií SocialPilot nabízí white label reporting sociálních analýz napříč několika platformami.
Social Pilot je platformou, kterou využívá mnoho agentur zabývajících se sociálními médii. Díky možnosti naplánovat až 500 příspěvků najednou, rychle generovat příspěvky pomocí nativní umělé inteligence a spolupracovat s členy týmu a klienty je tato platforma oblíbenou volbou pro marketingové kampaně.
Jeho white label PDF reporty obsahují podrobné metriky pro veškerý váš sociální obsah, a to na základě stránek nebo příspěvků.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Nativní AI pro snadné vytváření příspěvků
- Rozumné ceny
- Zvládá mnoho účtů na sociálních médiích
Omezení SocialPilot
- Samostatné reporty pro každý účet na sociálních médiích
- Nastavení vyžaduje čas
- Omezené integrace třetích stran
Ceny SocialPilot
- Profesionální: 26 $/měsíc
- Malý tým: 43 $/měsíc
- Agentura: 85 $/měsíc
- Agency+: 170 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (581+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (358+ recenzí)
7. Sendible
Sendible je komplexní nástroj pro správu sociálních médií, který umožňuje firmám, zejména agenturám, efektivně spravovat a posilovat svou přítomnost na sociálních médiích.
Sendible White Label poskytuje agenturám vlastní branding a doménu s pokročilými nástroji pro reporting. Do tohoto white label nástroje můžete také vložit aplikace a těšit se z hladké integrace.
Sendible v zásadě umožňuje uživatelům plánovat příspěvky na sociálních médiích na více platformách, včetně Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedIn a dalších, z jediného ovládacího panelu. Platforma zahrnuje monitorování zmínek na sociálních médiích.
Kromě plánování nabízí Sendible také komplexní funkce pro monitorování sociálních médií. Uživatelé mohou sledovat zmínky o své značce na sociálních médiích, což jim umožňuje rychle reagovat na dotazy a zpětnou vazbu zákazníků.
Sendible také obsahuje funkce pro spolupráci, které týmům umožňují spolupracovat na obsahu sociálních médií a zajistit jednotné sdělení značky na všech platformách.
Nejlepší funkce Sendible
- Hodí se pro agentury s více účty.
- Snadné použití, velmi intuitivní
- Úplné náhledy kalendáře
Omezení Sendible
- Trochu dražší, bez bezplatné verze
- Někteří uživatelé hlásí omezené funkce na LinkedIn a Pinterestu.
- Automaticky naplánované příspěvky jsou někdy bez upozornění odeslány.
Ceny Sendible
- Creator: 29 $/měsíc
- Traction: 89 $/měsíc na uživatele
- White Label: 399 $/měsíc na uživatele
- Individuální plán: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (844+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
8. OptinMonster
Nástroj pro generování potenciálních zákazníků OptinMonster pomáhá agenturám, blogerům a firmám vytvářet konverzní kampaně pomocí webových nástrojů, jako jsou vyskakovací okna, plovoucí lišty, vysouvací okna a inline formuláře.
Tento software, navržený pro seriózní zapojení a konverze, poskytuje vše, co potřebujete k udržení návštěvníků na vašem webu, například:
- Vyskakovací okna Lightbox
- Gamifikovaná kola
- Cílení na základě geolokace
- Detekce úmyslu opustit stránku
- Cílení na úrovni stránky
OptinMonster nenabízí službu white label, ale poskytuje nástroje white label. Můžete například přizpůsobit ovládací panel podle svého vlastního brandingu. Poté přidejte své logo, ikonu, text a barvy.
Nejlepší funkce OptinMonster
- Výjimečná kvalita
- Flexibilní a přizpůsobitelné nástroje pro webové stránky
- Snadné použití
Omezení OptinMonster
- Chybějící responzivní design na mobilních zařízeních
- Možná čekací doby na zákaznický servis
- Omezené služby white label
Ceny OptinMonster
- Základní: 9 $/měsíc
- Plus: 19 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Růst: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze OptinMonster
- G2: 4,3/5 (83+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
9. Vendasta
Vendasta je software white label vylepšený umělou inteligencí, který poskytuje (velmi) široký výběr aplikací a řešení pro digitální marketing, které mohou agentury dále prodávat.
Marketingová platforma white label poskytuje vše, co potřebujete k dalšímu prodeji produktů s vaší značkou, včetně nástrojů pro fakturaci, prodej, marketing a plnění. Jedná se o komplexní řešení white label pro značky, které hledají specializovanou platformu white label.
Pokud hledáte nejširší výběr white label marketingových nástrojů, potěší vás nekonečné možnosti, mezi které patří:
- E-mailový marketing white label
- White label SEO nástroje
- Automatizace marketingu white label
- Nástroj pro tvorbu webových stránek white label
Nejlepší funkce Vendasta
- Široký výběr produktů white label
- Rozsáhlá knihovna školení
- Velmi vstřícný tým
Omezení Vendasty
- Backend může být matoucí
- Několik recenzentů uvádí průměrnou kvalitu některých služeb.
Ceny Vendasta
- Zdarma
- Základní funkce: 359 $/měsíc + 500 $ za zprovoznění
- Profesionální: 749 $/měsíc + 750 $ za zapojení
- Premium: 1 579 $/měsíc + 1 000 $ za zapojení
- Na míru: 3 099 $+/měsíc + zapojení
Hodnocení a recenze Vendasta
- G2: 4,5/5 (312+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (154+ recenzí)
Vytvářejte účinné marketingové kampaně v ClickUp
Vzhledem k neustálému vývoji digitálního prostředí bude marketingový software typu white label stále důležitější pro poskytování konkurenceschopných, škálovatelných a efektivních služeb. Když se vaše projekty stanou složitějšími, spolehlivý software pro správu marketingových zdrojů vám pomůže udržet vše pod kontrolou!
Zlepšete služby své agentury, zkvalitněte zkušenosti klientů a podpořte růst pomocí komplexní platformy pro produktivitu ClickUp. Díky přizpůsobitelným funkcím pro spolupráci a špičkovým nástrojům white label může ClickUp transformovat provoz vaší agentury a posílit jedinečnost vaší značky.
Jste připraveni vyzkoušet plynulý a efektivní pracovní postup s nekonečnými možnostmi přizpůsobení? Začněte ještě dnes s bezplatným pracovním prostorem v ClickUp!