10 nejlepších integrací a partnerů HubSpot pro e-mail a CRM v roce 2025

Využíváte automatizaci na maximum? Majitelé firem vědí, že CRM software má za úkol přivádět nové potenciální zákazníky. Nevědí však, na co se mají nejprve zaměřit. Pokud je vaším cílem co nejefektivnější využití marketingových nástrojů, čas je nejvíce omezujícím faktorem.
Pokud jde o výběr CRM softwaru, HubSpot je důvěryhodná platforma, kterou společnosti milují. A velkou částí důvodu, proč zákazníci HubSpot milují, je jedno jednoduché slovo: výběr. V průměru si zákazníci HubSpot instalují sedm aplikací. Aby HubSpot zůstal platformou, kterou zákazníci milují, musíme poskytovat integrace, které naši zákazníci rádi používají.
Proto se trh s aplikacemi HubSpot neustále rozrůstá a nabízí již více než 1 000 integrací!
Pokud jste dosud používali CRM jako vylepšený telefonní seznam, je čas na změnu. Díky těmto 10 integracím HubSpot bude váš tým trávit mnohem méně času manuální prací a více času tím, na čem záleží nejvíce: budováním podnikání. ?
V tomto článku se podíváme na 10 integrací HubSpot, o kterých možná nevíte, ale měli byste. ?
Co je integrace HubSpot?
Integrace propojují HubSpot s nástroji třetích stran, které umožňují sdílení dat, automatizaci a další užitečné funkce. HubSpot App Marketplace nabízí více než 1 000 integrací.
Integrace vašich oblíbených aplikací s HubSpot vám umožní používat tyto aplikace, aniž byste museli opustit Hubspot CRM. Najdete integrace Hubspot, které vám pomohou s analytikou, zákaznickou zkušeností, inbound marketingem, online spoluprací a dalšími oblastmi.
Tyto integrace vám pomohou vyplnit mezery v realizaci projektů a produktivitě.
Top 10 integrací HubSpot
Zde je 10 nejužitečnějších integrací Hubspot, které vašemu prodejnímu týmu poskytnou potřebnou podporu, aby mohl snadno řídit každou fázi zákaznické cesty a maximalizovat marketingové úsilí vašeho týmu.
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci týmů
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a zvýšení produktivity, který pomáhá týmům všech velikostí v různých odvětvích zjednodušit jejich pracovní postupy a je nejlepší volbou pro sjednocení veškeré práce na jednom místě. Je známý především díky své plně přizpůsobitelné platformě, která nabízí stovky pokročilých funkcí pro přizpůsobení a podporu jakéhokoli týmu a použití.
Integruje se s více než 1 000 pracovními nástroji, aby vylepšila vaše technologické vybavení. A jako jedna z nativních integrací Hubspot, když integrujete HubSpot do ClickUp, budete moci vytvářet výkonné automatizované pracovní postupy.
To vám pomůže urychlit dodávku projektů, automatizovat procesy zákaznické cesty a poskytnout vašim prodejním a marketingovým týmům přehled, který potřebují, aby mohli pracovat na maximum.
Co můžete dělat s integrací ClickUp a Hubspot:
- Propojte své pracovní postupy Hubspot a ClickUp: Poskytujte zákazníkům hodnotu rychleji, zefektivněte provoz a buďte produktivnější díky hladké integraci mezi vaším HubSpot CRM a ClickUp.
- Sblížte týmy klientů s projektovými týmy: Přeneste práci z procesů zaměřených na klienty na různé projektové týmy v rámci celé společnosti pomocí automatizace, která převádí uzavřené obchody na úkoly a projekty přímo v ClickUp.
- Zrychlete dodávky projektů: Využijte více než 20 různých způsobů automatizace práce mezi ClickUp a HubSpot, aby projekty postupovaly rychleji a informace se dostaly dříve k týmům, které je nejvíce potřebují.
- Zobrazení údajů o zákaznících pomocí správy projektů: Získejte přehled o stavu obchodů a zákazníků přímo v ClickUp, aby týmy mohly sledovat, jak jejich práce ovlivňuje úspěch každého zákazníka.
Díky této integraci můžete pomocí HubSpot sledovat potenciální zákazníky a prodeje a pomocí ClickUp spravovat své akce a úkoly. Můžete nastavit automatické vytváření seznamů úkolů pokaždé, když prostřednictvím HubSpot zahájíte novou spolupráci se zákazníkem nebo marketingovou agenturou.
Je to stejně snadné jako vytvoření šablony! Takže u každé nové zakázky bude mít váš tým k dispozici stejné úkoly.
Nejlepší funkce
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení: Vyberte si zobrazení seznamu, Ganttův chat, tabuli a další, abyste viděli práci, která dává největší smysl vám, vašemu týmu a celé organizaci.
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každý aspekt své práce a nakonfigurujte ClickUp tak, aby vyhovoval vašim jedinečným a rostoucím obchodním potřebám pomocí ClickApps.
- Stovky flexibilních a výkonných funkcí: Zefektivněte své pracovní postupy, zajistěte konzistentnost procesů a vylepšete spolupráci týmu pomocí digitálních tabulek, dokumentů ClickUp, myšlenkových map a dalších nástrojů.
- Předem připravená a přizpůsobená automatizace: Využijte předem připravené automatizační recepty nebo je přizpůsobte podle svých potřeb, aby se váš tým mohl soustředit na to nejdůležitější.
- Dashboard s reportováním v reálném čase: Vytvořte a přizpůsobte si svůj ClickUp Dashboard pro jakoukoli obchodní situaci a získejte přehled o svých úkolech, projektech, zdrojích a dalších aspektech.
- Knihovna šablon: Vyberte si z více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každý tým.
- Mobilní aplikace: Přistupujte ke své práci kdykoli a odkudkoli pomocí mobilní aplikace.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, abyste zefektivnili své pracovní postupy a maximalizovali efektivitu.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 5 $ za měsíc/uživatel
- Business: 12 $ za měsíc/uživatel
- Business Plus: 19 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (6 624+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 633+ recenzí)
2. Xoxoday Plum
Nejlepší pro vytvoření programu odměn, který urychlí růst s vašimi zákazníky.
Xoxoday je rostoucí fintechová společnost SaaS, která pomáhá firmám růst. Poskytuje odměny, pobídky a výhody, které firmám pomáhají zjednodušit jejich program odměn.
Při použití integrace HubSpot budete moci odměňovat své zákazníky a nejlepší na tom je, že se vyhnete nepříjemnostem spojeným s kontaktováním více dodavatelů. Aplikace shromažďuje data z formulářů, průzkumů a e-mailového marketingu.
Stačí nastavit spouštěče, které odmění klienty, když splní určité podmínky. Poté si vyberte, co jim nabídnete z katalogu dárků Xoxoday Plum.
Můžete například automaticky rozesílat dárkové karty na základě toho, kolik zákazník utratí, jak dlouho je registrován nebo na základě jakéhokoli jiného spouštěče.
Nejlepší funkce
- Předem připravené, hostované odměny ve formě obchodu
- Provádějte marketingové kampaně s odměnami a personalizovanými zážitky z uplatnění odměn pomocí plynulé automatizace pracovních postupů.
- Sledujte míru otevření, míru prokliku a uplatnění svých odměn.
Ceny
- Ceny začínají na 166,58 $ za uživatele/měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (259+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (více než 120 recenzí)
3. Zapier
Nejlepší pro propojení aplikací
Zapier je lídrem v oblasti automatizace bez kódování. Můžete propojit HubSpot se svými oblíbenými aplikacemi, i když nemají speciální integraci. Stažením aplikace Zapier získáte okamžitý přístup k více než 5 000 dalším nástrojům.
Spojte se se zákazníky na WooCommerce, exportujte data do Google Sheets a kontaktujte své klienty ve Slacku, to vše díky automatizaci bez kódování od Zapier. S pomocí Zapier je snadné vytěžit maximum ze svých kontaktů v Hubspot CRM.
Chcete se ujistit, že nové kontakty z Google budou sdíleny s platformou HubSpot? Zapier to zařídí. Používáte formuláře ke shromažďování a generování potenciálních zákazníků? Tato integrace HubSpot může automaticky ukládat odeslané údaje do dokumentu Google Sheets. Využijte Zapier k maximálnímu využití svých dat.
Nejlepší funkce
- Automatizuje HubSpot a širokou škálu aplikací
- Odpadá nutnost zadávat velké množství dat a data můžete exportovat do Google Sheets.
- Funguje s mnoha nejoblíbenějšími možnostmi na trhu aplikací.
Ceny
- K dispozici je bezplatná verze.
- Ceny začínají na 19,99 $ za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 1 076 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (2 549+ recenzí)
4. Canva
Nejlepší pro tvorbu vizuálů a grafického designu
Canva je komplexní platforma pro vizuální komunikaci a snadno použitelný grafický design. Nástroje Canva pro návrh pomocí drag-and-drop jsou již řadu let velmi oblíbené a integrace s HubSpotem vše ještě více zjednodušuje.
Díky integraci HubSpot můžete přistupovat k Canva přímo v HubSpot. Vytvářejte své návrhy pomocí nástrojů Canva a poté je použijte ve svých e-mailech HubSpot a reklamních kampaních na sociálních médiích nebo je nahrajte na svou vlastní bezplatnou webovou stránku. Soubory uložené ve vašem HubSpot CMS lze také prohlížet v aplikaci Canva.
Nejlepší funkce
- Přístup k návrhům Canva v sadě HubSpot
- Používejte Canva v rámci HubSpot pro snadný přístup
- Automatické sdílení po propojení obou systémů
Ceny
- K dispozici je bezplatná verze.
- Ceny začínají na 12,95 $ za měsíc plus 6,99 $ za každého dalšího člena týmu.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (3 987+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (11 053+ recenzí)
5. Lucky Orange
Nejlepší pro sledování aktivity uživatelů pomocí heatmap, průzkumů a dalších nástrojů.
Lucky Orange je nástroj pro vytváření teplotních map, který vám pomůže zlepšit zákaznickou zkušenost tím, že odhalí, jak návštěvníci procházejí váš web a kam klikají. Poté vám doručí zprávy přímo do vašeho e-mailu.
Integrace Lucky Orange s vaším účtem HubSpot vám poskytne podrobnější přehled o těchto analytických údajích (a dalších údajích Google Analytics). Můžete si dokonce prohlédnout zaznamenané relace, abyste zjistili, kde návštěvníci opouštějí stránky, a vymysleli, jak to v budoucnu minimalizovat.
Nejlepší funkce
- Prohlížejte si heatmapy a aktivitu svých návštěvníků v rámci HubSpot.
- Získejte přehledy o aktivitách
- Zaznamenávejte a prohlížejte si své kontakty HubSpot CRM na svém webu.
Ceny
- K dispozici je bezplatná verze.
- Ceny začínají na 14,40 $ za měsíc.
6. RollWorks ABM
Nejlepší pro marketing založený na účtech
RollWorks ABM je marketingová platforma založená na účtech, která vám pomůže vylepšit vaše marketingové kampaně pro konkrétní cílové skupiny. Díky této integraci HubSpot můžete pečlivě sledovat své účty a organizovat je do segmentovaných seznamů. Tyto seznamy pak můžete použít k odesílání personalizovaných e-mailových kampaní.
Díky využití dat z HubSpot CRM ve vašem účtu RollWorks můžete vytvářet vysoce cílené reklamy, které osloví přesně ty správné osoby z vašeho seznamu kontaktů. Veškerá data kontaktů z Hubspot CRM se synchronizují mezi oběma programy, takže máte jistotu, že vaše informace jsou vždy aktuální.
Nejlepší funkce
- Integrace Hubspot pro rychlejší nastavení je snadná a má dobrý tým zákaznické podpory.
- Data (např. data Google Analytics) se synchronizují mezi oběma platformami, aby byly vaše účty vždy aktuální.
- Zaměřte se na účty podle jejich záměru, sledujte svůj úspěch
Ceny
- Ceny začínají na 975 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Gartner: 4,1 z 5 (více než 20 recenzí)
- TrustRadius: 7,8 z 10 (více než 30 recenzí)
7. Zoom
Nejlepší pro webináře a video marketing
Zoom, inteligentní platforma pro spolupráci typu „vše v jednom“, která je nejlépe známá pro svůj oblíbený videochat, lze propojit s vaším Hubspot CRM, pomáhá vám propagovat webináře, sledovat účast a automatizovat plánování.
Ve svém účtu HubSpot můžete dokonce nahrávat, analyzovat a přepisovat hovory, které vedete přes Zoom. Zkontrolujte, kdy účastníci dorazili, kdy odešli a jak dlouho sledovali. Poté je kontaktujte ze své platformy HubSpot s cílenou nabídkou.
Nejlepší funkce
- Cílte na zákazníky na základě jejich úrovně zájmu
- Vlastní integrace pro synchronizaci dat mezi oběma platformami
- Snadné nastavení, dobrá zákaznická podpora
Ceny
- K dispozici je bezplatná verze.
- Ceny začínají na 14,99 $ za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (52 821+ recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (13 517+ recenzí)
8. Crossbeam
Nejlepší pro správu vztahů s partnery
Crossbeam je partnerská ekosystémová platforma s přizpůsobenou integrací do Hubspot. Pomáhá vám tím, že vás spojuje s jinými společnostmi s podobnou zákaznickou základnou.
Když je Crossbeam nastaven jako integrace HubSpot, máte k dispozici ještě více dat k porovnání. Můžete provádět křížovou kontrolu informací s partnerem (nebo svými kontakty Hubspot CRM), kontrolovat, jaká data sdílíte s ostatními, a filtrovat svá porovnání tak, aby se zaměřila pouze na to, co je pro vás důležité.
Nejlepší funkce
- Vylepšete mapování účtů pomocí dalších partnerů
- Ovládací prvky pro sdílení pouze těch informací, se kterými se cítíte pohodlně
- Identifikujte překrývání a vlivy na základě společných klientů.
Ceny
- K dispozici je bezplatná verze.
- Ceny začínají na 500 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 175 recenzí)
- Capterra: 4,0 z 5 (4+ recenze)
9. Mixpanel
Nejlepší pro analytické reporty
Mixpanel nabízí data a zprávy o tom, jak zákazníci interagují s vaším webem nebo softwarem. Program ukazuje, kdy uživatelé opouštějí web, jak fungují nové funkce, a upozorní vás, když jsou splněny určité prahové hodnoty.
Integrace Mixpanelu s HubSpotem vám poskytne ucelený obraz o tom, kdo jsou vaši zákazníci a jak používají váš produkt. Mixpanel a HubSpot sdílejí svá data, takže máte k dispozici nejinformovanější pracovní postupy pro správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce
- Obousměrná synchronizace, která snižuje množství zadávaných dat
- Výchozí mapování polí
- Filtrujte data, která nechcete sdílet
Ceny
- K dispozici je bezplatná verze.
- Ceny začínají na 20 $ za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (959+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (116+ recenzí)
10. Funnel
Nejlepší pro centralizaci a vizualizaci dat
Funnel je marketingové datové centrum určené k ukládání informací ze všech nástrojů, které používáte. Pomocí integrace HubSpot se můžete připojit k platformám jako Amazon, Google a Microsoft Azure a vytvářet vizualizace svých dat.
Díky kombinaci těchto nástrojů získáte komplexní přehled o tom, jak fungují vaše kampaně. Můžete také připravit a sdílet vizualizovaná data se svým týmem, aby všichni měli stejné informace.
Nejlepší funkce
- Připojte se k více než 500 marketingovým a prodejním platformám.
- Kombinujte data z více zdrojů v jediném widgetu
- K vytváření reportů nejsou potřeba žádné kódy ani vzorce.
Ceny
- Ceny začínají na 399 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (17+ recenzí)
Najděte nejlepší integrace HubSpot pro svůj tým
K řízení všech aspektů vaší práce nestačí pouze platforma Hubspot CRM – je třeba zvážit dostupné integrace Hubspot, abyste měli k dispozici celou řadu různých nástrojů, které vám umožní pracovat efektivně a maximalizovat vaše úsilí.
Ujměte se iniciativy a ponořte se do těchto možností přizpůsobené integrace, abyste určili, co nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu a firmy, a propojte HubSpot s ClickUp, abyste ještě dnes vylepšili a zefektivnili své pracovní postupy. ?⚡️
Hostující autor:
Alice Sol je manažerkou digitálních PR se zaměřením na obsahová partnerství a spolupráci. Alice pracuje ve společnosti HubSpot již více než 4 roky a sídlí v Bostonu ve státě Massachusetts.