20 nejlepších softwarů a nástrojů pro marketingové agentury v roce 2025

Každá marketingová agentura má svůj vlastní styl, ale v jedné věci se všichni shodneme: správné nástroje nám výrazně usnadňují život. Ať už spravujete desítky klientů, spouštíte kampaně na více platformách nebo se snažíte udržet svůj tým v synchronizaci, spolehlivý software je nezbytností.
Naštěstí existuje řada softwarových nástrojů navržených speciálně pro digitální marketingové agentury, jako je ta vaše. Tyto řešení pomáhají zefektivnit plánování kampaní, zlepšit komunikaci s klienty a zefektivnit sledování pokroku.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 20 nejlepších softwarů pro správu marketingových agentur, abyste si mohli vytvořit technologickou základnu, která podpoří růst, efektivitu a kreativitu. 🧰
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam 20 nejlepších nástrojů pro marketingové agentury, které zefektivňují provoz:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní správu agentury)
Nástroje pro plánování a spolupráci
- Calendly (nejlepší pro zjednodušené plánování)
- Asana (nejlepší pro strukturovanou správu úkolů)
- Monday. com (Nejlepší pro přizpůsobitelnou správu projektů)
- Trello (nejlepší pro vizualizované řízení projektů)
- Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci)
- Productive (nejlepší pro finanční sledování agentury)
Nástroje pro sociální média
- Sprout Social (nejlepší pro integrovanou správu sociálních médií)
- Hootsuite (nejlepší pro uživatelsky přívětivé plánování a analýzu sociálních médií)
- Buffer (nejlepší pro plánování sociálních médií)
SEO nástroje
- SEMRush (nejlepší pro komplexní SEO a analýzu trhu)
- Surfer SEO (nejlepší pro SEO založené na datech)
- ClearScope (nejlepší pro sémantickou optimalizaci SEO)
Analytické a reportovací nástroje
- Google Analytics (nejlepší pro sledování návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů)
- Google Ads (nejlepší pro online reklamní kampaně)
Nástroje pro správu vztahů se zákazníky
- HubSpot Marketing Hub (nejlepší pro automatizaci marketingu a CRM)
- MailChimp (nejlepší pro e-mailové marketingové kampaně)
- Drip (nejlepší pro CRM v oblasti elektronického obchodování)
Nástroje pro design a psaní
- Canva (nejlepší pro tvorbu vizuálního obsahu)
- Jasper (nejlepší pro psaní obsahu s využitím umělé inteligence)
Co byste měli hledat v softwaru pro marketingové agentury?
Než se rozhodnete pro software pro marketingové agentury, zeptejte se sami sebe: Pomůže vaší agentuře fungovat hladčeji, nebo jen přispěje k chaosu?
Od řízení projektů po analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti marketingové agentury – správné nástroje zvyšují efektivitu, nikoli komplikují věci.
Podívejme se na klíčové funkce, které byste měli hledat, abyste mohli investovat moudře. ⚒️
- Intuitivní rozhraní: Pokud je software neohrabaný nebo těžko ovladatelný, váš tým ho nebude používat. Vyberte nástroje, které se snadno ovládají, aby je všichni mohli okamžitě začít používat.
- Nástroje pro spolupráci: Sdílené pracovní prostory, zasílání zpráv a sledování úkolů zajišťují, že týmy (a klienti) jsou vždy na stejné vlně.
- Reporting a analytika: Rozhodování na základě dat je důležité. Hledejte software pro digitální marketing s kvalitními reportovacími funkcemi a přehlednými statistikami.
- Podpora dodavatele a komunita: Přístup ke spolehlivé zákaznické podpoře a aktivní uživatelské komunitě může pomoci při řešení problémů a optimalizaci používání softwaru.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Nezbytná jsou silná opatření na ochranu dat. Ujistěte se, že software splňuje příslušné předpisy v oboru, aby byly chráněny informace o klientech.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Nejlepší software a nástroje pro marketingové agentury
Výběr nejlepších nástrojů pro marketingové agentury může být zdrcující, ale nemusí tomu tak být.
Potřebujete komplexní platformu nebo specializované nástroje? Měli byste upřednostnit automatizaci, spolupráci nebo analytiku? Odpověď závisí na struktuře a potřebách vaší marketingové agentury.
Zde je přehled 20 nástrojů s jejich silnými a slabými stránkami, který vám pomůže se rozhodnout. 💁
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu agentury)
Dnešní práce je neefektivní. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují. ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. 🤩
V kombinaci s ClickUp pro marketingové týmy a softwarem ClickUp Creative Agency Project Management Software může být ideálním řešením pro vaši marketingovou agenturu. Díky centralizaci správy projektů v ClickUp mohou agentury hladce spravovat kampaně, časové osy a výstupy pomocí vlastních zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a časové osy.
Předpokládejme, že vaše agentura zpracovává pět kampaní k uvedení produktu na trh, z nichž každá má krátké termíny a měnící se priority. Poté klient požádá o změnu časového harmonogramu, čímž se vše dostane do nejistoty.
Panika? Ne, s pracovními postupy ClickUp založenými na umělé inteligenci rozhodně ne! 💁🏽
AI Knowledge Manager od ClickUp Brain rychle vyhledá všechny podrobnosti – časové osy, závislosti a pracovní vytížení týmu –, abyste mohli zjistit, co je třeba upravit. Odtud vám AI Project Manager pomůže automatizovat aktualizace, přeplánovat úkoly a přerozdělit zdroje pomocí softwaru ClickUp Project Management Software, aniž byste museli vynechat jediný krok.
Potřebujete rychle napsat blog nebo slogany pro sociální média? Požádejte o pomoc AI spisovatele! Stačí otevřít ClickUp Doc, zadat „/“ a vybrat si z nabízených možností!
Jakmile dokončíte tvorbu obsahu, spolupráce v Docs je hračkou. Přidejte svou zpětnou vazbu v podobě podrobných komentářů a přiřaďte ji příslušnému členovi týmu, aby provedl změny. Už žádné chaotické přetahování e-mailů! Ať už se jedná o návrh strategií kampaní, vylepšování sdělení značky nebo shromažďování zpětné vazby od klientů. ClickUp Docs zefektivňuje tyto pracovní postupy a umožňuje týmům vytvářet, upravovat a spravovat dokumenty v reálném čase.
Co když potřebujete občas chatovat? Využijte ClickUp Chat, který je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru!
Umožňuje vám propojit zprávy s konkrétními úkoly, přeměnit je na akční položky pomocí FollowUps nebo je uspořádat do vyhrazených prostorů pro různé týmy nebo klienty. Navíc jeho funkce založené na umělé inteligenci vám umožňují generovat úkoly z diskusí, shrnout dlouhé chatové vlákna pro rychlé aktualizace a dokonce získávat poznatky z propojených dokumentů a projektových tabulek.
Pokud potřebujete pomoc s vytvořením komplexního marketingového workflow od základů, použijte šablonu ClickUp Marketing Agency Template.
Jedná se o vynikající nástroj pro správu více klientů a kampaní, sjednocení týmů kolem klíčových cílů a sledování pokroku v rámci projektů. Můžete jej použít k rozdělení jednoduchých úkolů na zvládnutelné kroky, zlepšení komunikace mezi členy týmu a maximalizaci výstupů díky efektivnějšímu přidělování zdrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Obrázky generované pomocí umělé inteligence prostřednictvím vestavěného generátoru obrázků v ClickUp Whiteboards
- Sledujte KPI, průběh kampaní a pracovní vytížení týmu v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards s více než 50 přizpůsobitelnými kartami.
- Ušetřete čas díky připraveným šablonám marketingových plánů pro plánování projektů, zapojování klientů a správu kampaní.
- Snižte manuální práci automatizací přiřazování úkolů, aktualizací stavu a připomínek termínů bez neustálého dohledu pomocí ClickUp Automations.
- Označujte členy týmu v ClickUp Assign Comments, abyste jim mohli přímo přiřazovat úkoly, a zajistěte tak jasnou komunikaci a rychlejší revize při kontrole obsahu.
Omezení ClickUp
- Jeho možnosti přizpůsobení mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🍬 Bonus: Chcete spravovat svou marketingovou agenturu, ale nevíte, kde začít? Využijte šablonu ClickUp Agency Management Template, která vám pomůže sledovat prodejní pipeline, rozsah projektů, správu zdrojů, onboardování klientů, zpětnou vazbu a mnoho dalšího.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
⚙️ Bonus: Chcete příklady využití rozsáhlých funkcí ClickUp? Přečtěte si vše o tom, jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp!
2. Calendly (nejlepší pro zjednodušené plánování)
Od brainstormingu po zpětnou vazbu, schůzky hrají v pracovním postupu agentury významnou roli. Calendly tento proces zjednodušuje tím, že eliminuje zdlouhavou e-mailovou komunikaci při plánování schůzek. Nastavte si svou dostupnost, sdílejte odkaz a nechte klienty nebo členy týmu rezervovat termín, který vyhovuje vám všem.
Schůzky se automaticky přidávají do kalendářů a hladce se integrují s aplikacemi Zoom, Outlook a dalšími. Je také vhodný pro týmy. Sdílené účty usnadňují plánování a funkce Routing zajišťuje, že žádosti o schůzky jsou zasílány správnému členovi týmu.
Nejlepší funkce Calendly
- Přizpůsobte typy událostí pro individuální, skupinové nebo round-robin schůzky a spravujte plánování týmu pomocí účtů pro více uživatelů pro centralizované řízení rezervací.
- Zahrňte do harmonogramu časovou rezervu mezi schůzkami, abyste se mohli připravit nebo přejít na další schůzku, a využijte možnost přepsání dat, abyste mohli upravit dostupnost pro konkrétní data.
- Využijte detekci časového pásma k automatické synchronizaci časových pásem uživatelů a pozvaných osob.
- Přizpůsobte si rezervační stránky vlastním brandingem s logy a barevnými schématy.
Omezení Calendly
- Nesynchronizuje dobře všechny kalendáře Google.
- Odkazy Calendly se často přerušují, což způsobuje odpojení, když uživatelé odesílají odkazy klientům.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 15 000 $/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
V závislosti na tom, jak nastavíte svou dostupnost a počet lidí, se kterými plánujete schůzky, můžete dostat mnoho rezervací za sebou. Může se také stát, že někdo nepochopí, jak změnit termín nebo přijmout pozvánku, což může způsobit určité zmatky, ale to je spíše výjimka než pravidlo a mě by to od používání Calendly neodradilo. Při používání tohoto nástroje sice trochu ztrácíte kontrolu nad plánováním, ale ušetřený čas mi za to stojí.
V závislosti na tom, jak nastavíte svou dostupnost a počet lidí, se kterými plánujete schůzky, můžete dostat mnoho rezervací za sebou. Může se také stát, že někdo nepochopí, jak přeplánovat schůzku nebo přijmout pozvánku, což může způsobit určité zmatky, ale to je spíše výjimka než pravidlo a mě by to od používání Calendly neodradilo. Při používání tohoto nástroje sice trochu ztrácíte kontrolu nad plánováním, ale ušetřený čas mi za to stojí.
🧠 Zajímavost: Legendární reklama společnosti Apple z roku 1984 pro Super Bowl, kterou režíroval Ridley Scott, byla téměř zrušena vedoucími pracovníky, kteří ji považovali za příliš riskantní. Když byla nakonec odvysílána, stala se jednou z nejslavnějších reklam všech dob a pomohla uvést na trh počítače Macintosh.
3. Asana (nejlepší pro strukturovanou správu úkolů)
Asana udržuje projekty organizované a týmy na správné cestě díky intuitivnímu rozhraní. Nabízí několik zobrazení, včetně seznamu, tabule a kalendáře, takže marketingové týmy mohou sledovat pokrok způsobem, který jim nejlépe vyhovuje.
Přizpůsobitelné projektové panely umožňují efektivní správu pracovních postupů a automatizační nástroje pomáhají eliminovat opakující se úkoly. Zde lze spravovat vše od úkolů týmu až po termíny, což zlepšuje přehlednost napříč projekty.
Nejlepší funkce Asany
- Propojte práci s celofiremními cíli a sledujte pokrok pomocí dat v reálném čase s automaticky vypočítávaným pokrokem v plnění cílů.
- Automatizujte rutinní práci, navrhujte a standardizujte efektivní cíle v celé vaší organizaci pomocí Asana AI.
- Zachyťte vztahy mezi prací, informacemi a zúčastněnými osobami, abyste propojili co, proč a kdo v práci s Asana Work Graph.
- Získejte jediný zdroj informací, který vám umožní sledovat práci ze všech úhlů, odhalit problémy a rozvíjet vaši digitální marketingovou agenturu pomocí Universal Reporting.
Omezení Asany
- Není možné přiřadit více členů týmu k jedné úloze.
- V zobrazení úkolů nelze zobrazit podúkoly, což zvyšuje počet kliknutí.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Mám rád Asanu, ale lidé, se kterými pracuji, s ní někdy mají potíže. Chtějí, aby to bylo spíše jako seznam úkolů než přehled celého projektového cyklu a mapa toho, co každý dělá. Mají potíže s tím, jak se v něm skrývají podúkoly/chtějí mít vše na jedné úrovni hloubky, což není způsob, jakým je tento nástroj navržen. Mají potíže s používáním Asany pro komunikaci a přenos souborů. Podle mých zkušeností funguje Asana nejlépe, když je ekosystémem pro projektovou komunikaci...
Mám rád Asanu, ale lidé, se kterými pracuji, s ní někdy mají potíže. Chtějí, aby to bylo spíše jako seznam úkolů než přehled celého projektového cyklu a mapa toho, co každý dělá. Mají potíže s tím, jak se v něm skrývají podúkoly/chtějí mít vše na jedné úrovni hloubky, což není způsob, jakým je tento nástroj navržen. Mají potíže s používáním Asany pro komunikaci a přenos souborů. Podle mých zkušeností funguje Asana nejlépe, když je ekosystémem pro projektovou komunikaci...
4. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelnou správu projektů)
Monday. com je zaměřen na přizpůsobení. Jeho vizuální tabule vám umožňují sledovat pokrok pomocí indikátorů stavu, časových os a závislostí. Můžete také použít widget Leaderboard k monitorování pokroku týmu, správě potenciálních zákazníků a identifikaci úzkých míst.
Hladce se integruje se Slackem, Google Drive a CRM systémy, což usnadňuje spolupráci. Funkce Workdocs navíc centralizuje všechny podrobnosti projektu, což je ideální pro vytváření strategií a sdílení kreativních briefů bez obvyklého přetahování.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte personalizované panely pro sledování cílů a metrik a propojujte až 10 tabulek s widgety, jako jsou sloupcové grafy a mapy.
- Nastavte předem připravené nebo vlastní automatizace pro oznámení, aktualizace stavu a plánování úkolů.
- Provádějte výpočty, jako je sčítání, extrahování a zřetězení, pomocí sloupců vzorců podporovaných umělou inteligencí.
- Zajistěte 256bitové šifrované přenosy, cloudový hosting Amazon Web Services (AWS) a možnosti dodržování předpisů na podnikové úrovni.
Omezení Monday.com
- Počet automatizovaných akcí je omezen.
- Uživatelé nahlásili chyby a problémy s funkcí Moje práce .
- Nelze odesílat hromadné e-maily s více než 500 položkami najednou a šablony e-mailů jsou poměrně základní.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 14 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Jedním z aspektů, který je třeba zlepšit, je rigidita struktury uživatelských balíčků, které jsou k dispozici pouze v násobcích, což může být pro malé týmy nepraktické a nákladné. Navíc v počátečních fázích používání mohou být oznámení nadměrná a dokonce rušivá, což některým uživatelům znesnadňuje první zkušenosti. Ideální by bylo mít vyváženější výchozí nastavení oznámení s jasnými možnostmi jejich přizpůsobení od samého začátku.
Jedním z aspektů, který je třeba zlepšit, je rigidita struktury uživatelských balíčků, které jsou k dispozici pouze v násobcích, což může být pro malé týmy nepraktické a nákladné. Navíc v počátečních fázích používání mohou být oznámení nadměrná a dokonce rušivá, což některým uživatelům znesnadňuje první zkušenosti. Ideální by bylo mít vyváženější výchozí nastavení oznámení s jasnými možnostmi jejich přizpůsobení od samého začátku.
🧠 Zajímavost: ALS Ice Bucket Challenge, která vynesla přes 220 milionů dolarů, nebyla vytvořena agenturou – stala se virální organicky, než se značky přidaly, aby z tohoto trendu vytěžily maximum. Některé z nejúspěšnějších virálních kampaní začaly právě tímto způsobem.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro sledování času stráveného na projektech pro správu času
5. Trello (nejlepší pro vizualizované řízení projektů)
Trello je ideální pro vizuální myslitele. Díky tabulkám ve stylu Kanban je organizace projektů hračkou – stačí úkoly přetahovat myší, jak procházejí různými fázemi.
Každý úkol má svou vlastní kartu, do které můžete přidávat kontrolní seznamy, termíny, přílohy a štítky, aby vše bylo přehledné. Díky funkcím Power-Ups můžete Trello ještě více přizpůsobit a přidat kalendářové zobrazení, automatizaci a integraci s nástroji jako Google Drive a Slack. Díky snadné týmové spolupráci vše probíhá hladce.
Nejlepší funkce Trello
- Přizpůsobte si tabule pomocí pozadí, štítků a vlastních polí pro lepší organizaci úkolů.
- Nastavte pravidla, spouštěče a opakující se akce, abyste eliminovali opakující se úkoly a zefektivnili pracovní postupy s Butlerem.
- Proměňte e-maily na karty Trello pomocí SendBoard nebo zjednodušte schvalování přímo v tabulkách pomocí Trello Power-Ups.
- Přepínejte mezi zobrazením časové osy, tabulky, řídicího panelu a kalendáře a sledujte tak průběh a termíny.
Omezení Trello
- Jeho jednoduché rozhraní je problémem pro složité projekty, protože postrádá sledování času, podrobné reporty a analytiku.
- Neobsahuje vestavěné Ganttovy diagramy a závislosti úkolů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Trello je vhodné pro správu seznamů úkolů, jednoduchých projektů s méně než 5 zúčastněnými stranami a sledování pokroku v základních prodejních procesech. Není vhodné pro měření a sběr dat, která lze analyzovat. Existují pluginy, které k němu můžete přidat, ale když za ně zaplatíte, je lepší použít něco jako JIRA (vlastník Trella), které bylo od začátku navrženo jako nástroj pro správu projektů... Ale to jsem odbočil. Trello je revoluční nástroj, pokud potřebujete kanbanovou tabuli.
Trello je vhodné pro správu seznamů úkolů, jednoduchých projektů s méně než 5 zúčastněnými stranami a sledování pokroku v základních prodejních procesech. Není však vhodné pro měření a sběr dat, která lze analyzovat. Existují pluginy, které k němu můžete přidat, ale když za ně zaplatíte, je lepší použít něco jako JIRA (vlastník Trella), které bylo od začátku navrženo jako nástroj pro správu projektů... Ale to jsem odbočil. Trello je revoluční nástroj, pokud potřebujete kanbanovou tabuli.
🔍 Věděli jste, že... Marketingová agentura Heye & Partner (agentura DDB) přišla v roce 2003 s jinglem „I’m Lovin’ It”, ale píseň nenapsala ona, ale Pharrell Williams, a Justin Timberlake ji nahrál, než se stala globální kampaní.
6. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci)
Pro mnoho lidí je Slack nepostradatelným nástrojem pro okamžitou komunikaci. Organizujte konverzace podle kanálů – ať už pro konkrétní projekty, týmy nebo témata – aby diskuse zůstaly zaměřené.
Přímé zprávy usnadňují rychlé chatování a díky sdílení souborů už nikdy nebudete muset hledat ten jeden důležitý dokument. Potřebujete něco rychle najít? Výkonná vyhledávací funkce Slacku vám to usnadní. Integruje se s nástroji jako ClickUp, Google Drive a Trello a dokonce vám umožňuje automatizovat rutinní úkoly, takže váš marketingový tým zůstane propojený, aniž by byl zahlcený oznámeními.
Nejlepší funkce Slacku
- Spolupracujte s partnery, klienty nebo dodavateli ve sdílených kanálech pomocí Slack Connect.
- Spouštějte rychlé audio nebo video hovory se sdílením obrazovky a automatickou konverzací pomocí Huddles.
- Nastavte odpovědi Slackbotu, zvýrazněte klíčová slova a doladěte oznámení pro lepší soustředění.
- Vytvořte specializované kanály pro týmy, projekty nebo témata a zároveň zajistěte bezpečnost citlivých informací.
Omezení Slacku
- Uživatelé uvádějí, že aplikace je každých několik dní vyzývá k přihlášení, i když používají VPN.
- Nesynchronizuje rychle zprávy mezi desktopovou a mobilní verzí, což způsobuje přerušení spojení.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Slack je skvělý pro komunikaci v reálném čase, ale obrovské množství zpráv může být někdy příliš velké na zpracování. Bylo by výhodné mít podrobnější ovládací prvky pro oznámení, buď s vylepšeným filtrováním, nebo s delšími možnostmi odložení kanálu. Kromě toho by se užitečnost pro naše hektické logistické operace výrazně zlepšila vylepšením vyhledávacího nástroje pro rychlé vyhledávání předchozích konverzací, zejména v přeplněných kanálech.
Slack je skvělý pro komunikaci v reálném čase, ale obrovské množství zpráv může být někdy příliš velké na zpracování. Bylo by výhodné mít podrobnější ovládání oznámení, buď s vylepšeným filtrováním, nebo s delšími možnostmi odložení kanálu. Kromě toho by se užitečnost pro naše hektické logistické operace výrazně zlepšila vylepšením vyhledávacího nástroje pro rychlé vyhledávání předchozích konverzací, zejména v přeplněných kanálech.
🧠 Zajímavost: Jeden z nejslavnějších marketingových sloganů byl inspirován posledními slovy odsouzeného vraha Garyho Gilmorea před jeho popravou: „Let’s do it“ (Jdeme na to). Agentura Nike, Wieden+Kennedy, jej v roce 1988 upravila na „Just Do It“ (Prostě to udělej) a vytvořila tak ikonické sdělení značky.
7. Productive (nejlepší pro finanční sledování agentury)
Productive je určen pro agentury, které potřebují finanční přehled. Kombinuje správu projektů agentury s rozpočtováním, sledováním času a fakturací, čímž vám poskytuje kompletní finanční přehled.
Sledujte čas s přesností na minutu, stanovujte rozpočty projektů a monitorujte ziskovost v reálném čase. Přizpůsobitelné zprávy poskytují přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti, jako je využití týmu a příjmy od klientů, takže můžete na první pohled přesně vidět, jak si vaše agentura stojí.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Spravujte projekty, rozpočty a přidělování zdrojů společně pro lepší koordinaci.
- Získejte aktuální přehled o nákladech, výnosech a maržích pro rychlejší rozhodování.
- Plánujte rozvrhy týmů, abyste se vyhnuli překážkám, a upravujte přidělování projektů podle změn priorit.
- Předpovídejte tržby, využití, ziskové marže a cash flow, abyste měli jasný přehled o finanční budoucnosti vaší společnosti.
Omezení produktivity
- Automatizace nefungují na úrovni účtu, ale pouze na úrovni projektu.
- Různé moduly, které nabízí, nejsou vzájemně propojeny; například modul CRM pro prodej není propojen s modulem pro správu projektů.
Výhodné ceny
- Essential: 11 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 28 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Productive?
Možnosti správy projektů a pipeline jsou užitečné pro správu mé agentury... Funkce reportingu jsou poměrně slabé a ne zcela uspokojivé. Nemohu spravovat jednoduché věci, jako jsou hodiny a náklady na projekt, a nemohl jsem si prohlížet některé další podrobnosti o činnosti týmu.
Možnosti správy projektů a pipeline jsou užitečné pro správu mé agentury... Funkce reportingu jsou spíše slabé a ne zcela uspokojivé. Nemohu spravovat jednoduché věci, jako jsou hodiny a náklady na projekt, a nemohl jsem si prohlížet některé další podrobnosti o činnosti týmu.
🔍 Věděli jste? Agentura Ogilvy, založená Davidem Ogilvym v roce 1948, získala více ocenění Cannes Lions (jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti reklamy) než jakákoli jiná agentura, což z ní činí jednu z nejvlivnějších značek v historii marketingu.
8. Sprout Social (nejlepší pro integrovanou správu sociálních médií)
Sprout Social eliminuje dohady při správě sociálních médií. Centralizuje plánování, publikování, monitorování a analytiku, takže agentury mohou spravovat více účtů z jednoho dashboardu.
Pokročilé analytické nástroje nabízejí hluboký vhled do chování publika, míry zapojení a dokonce i aktivit konkurence, což vám pomůže doladit vaši strategii na sociálních sítích.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Plánujte, vytvářejte a naplánujte příspěvky na více sociálních platformách pro maximální dosah pomocí nástroje Compose Publisher od Sprout.
- Spravujte konverzace a interakce napříč několika platformami a shromažďujte zprávy a dotazy zákazníků na jednom místě pomocí sdílené schránky.
- Automatizujte proces schvalování obsahu přidáváním a odebíráním externích zainteresovaných stran.
- Sledujte zmínky o značce, klíčová slova a hashtagy, i když vaše značka není označena funkcemi sociálního naslouchání.
Omezení Sprout Social
- Dva uživatelé nemohou současně pracovat ze stejného účtu.
- Při plánování příspěvku nelze upravovat text příspěvku pro více kanálů najednou.
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 3 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social?
Sprout uvádí, že náš Instagram má ER 0,0 %, což je prakticky nemožné. Prozkoumal jsem to a zjistil jsem, že problém spočívá v tom, že při výpočtu ER (na impresi) započítali placené i organické impresion, ale pouze organické zapojení, takže máme obscénní množství impresion (hlavně z reklam), ale relativně velmi malé zapojení, proto je výsledek 0,0 %. Upozornil jsem na to našeho account manažera ve Sprout a ten mi v podstatě řekl, že impresion nelze oddělit. To se mi jeví jako obrovské opomenutí.
Sprout uvádí, že náš Instagram má ER 0,0 %, což je prakticky nemožné. Prozkoumal jsem to a zjistil jsem, že problém spočívá v tom, že při výpočtu ER (na impresi) započítali placené i organické impresion, ale pouze organické zapojení, takže máme obscénní množství impresion (hlavně z reklam), ale relativně velmi malé množství zapojení, proto je výsledek 0,0 %. Upozornil jsem na to našeho account manažera ve Sprout a ten mi v podstatě řekl, že impresion nelze oddělit. To se mi jeví jako obrovské opomenutí.
🔍 Věděli jste, že... Marketingová agentura Chanel utratila za propagaci parfému Chanel No. 5 v průběhu let 1,6 miliardy dolarů a do kampaně zapojila hvězdy jako Marilyn Monroe, Nicole Kidman a Brad Pitt. Dodnes se jedná o jednu z nejnákladnějších reklamních kampaní v historii.
9. Hootsuite (nejlepší pro uživatelsky přívětivé plánování a analýzu sociálních médií)
Hootsuite zjednodušuje plánování a analýzu sociálních médií. Naplánujte si příspěvky na více platformách předem a zajistěte si tak konzistentní obsah bez každodenního shonu.
Integrované analytické nástroje sledují zapojení, růst počtu sledujících a demografické údaje o publiku, takže získáte jasný přehled o tom, co funguje. Funkce pro spolupráci v týmu umožňují agenturám přidělovat úkoly, spravovat schvalování a zefektivnit pracovní postupy, takže žádný příspěvek nebude zveřejněn bez finální kontroly.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Porovnávejte organické a placené kampaně, sledujte stovky sociálních metrik a integrujte je s GA4 a Adobe Analytics.
- Plánujte a publikujte obsah na LinkedIn, Instagramu, Facebooku a dalších platformách s možností hromadného plánování až 350 příspěvků.
- Vytvářejte popisky, nápady na obsah a hashtagy během několika sekund a překonejte tvůrčí bloky s OwlyWriter AI.
- Sledujte sentiment vůči značce a trendová témata a dokonce detekujte zmínky o značce v obrázcích, videích a GIFech pomocí Blue Silk AI.
Omezení Hootsuite
- Nelze smazat více příspěvků najednou.
- Publikování na X (dříve Twitter) je s Hootsuite obtížné, protože naráží na omezení velikosti, která při přímém publikování na webu nevznikají.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Tým: 399 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Ačkoli Hootsuite nabízí mnoho skvělých funkcí, existuje několik aspektů, které by mohly být vylepšeny. Největší problém, na který jsem narazil, se týká nástroje pro vytváření reportů… Na mé „výchozí“ obrazovce již nemohu zobrazit přehled všech svých účtů. […] Navíc se zdálo, že reporty nějakou dobu zůstávaly zaseknuté na datech z roku 2022, což bylo frustrující. Také jsem si všiml, že reporty mohou být někdy nekonzistentní – pokud vygeneruji dva podobné reporty, nejoblíbenější příspěvky se mohou lišit v závislosti na metrice (lajky, komentáře, zobrazení)…
Ačkoli Hootsuite nabízí mnoho skvělých funkcí, existuje několik aspektů, které by mohly být vylepšeny. Největší problém, na který jsem narazil, se týká nástroje pro vytváření reportů… Na mé „výchozí“ obrazovce již nemám přehled všech svých účtů. […] Navíc se zdálo, že reporty nějakou dobu zůstávaly zaseknuté na datech z roku 2022, což bylo frustrující. Také jsem si všiml, že reporty mohou být někdy nekonzistentní – pokud vygeneruji dva podobné reporty, nejoblíbenější příspěvky se mohou lišit v závislosti na metrice (lajky, komentáře, zobrazení)…
10. Buffer (nejlepší pro plánování sociálních médií)
Buffer usnadňuje plánování sociálních médií. Je známý svým přehledným a intuitivním rozhraním, díky kterému je plánování a publikování obsahu velmi jednoduché.
Naplánujte příspěvky na více kanálech, přizpůsobte obsah pro každou platformu a udržujte konzistentní přítomnost, aniž byste museli trávit celý den na sociálních médiích. Základní analytika poskytuje přehled o zapojení a dosahu, což agenturám pomáhá vylepšovat jejich strategii na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Buffer
- Sdílejte aktualizace napříč několika kanály a přizpůsobte si budoucí příspěvky pomocí rozšíření prohlížeče Buffer a Power Scheduler.
- Přiřazujte úkoly, zanechávejte komentáře a kontrolujte příspěvky před publikováním, abyste zajistili hladkou týmovou spolupráci, a snadno vybírejte a sdílejte články díky integrované funkci RSS feed.
- Upravujte obrázky přímo v Bufferu pomocí nástrojů pro ořezávání, změnu velikosti a překrývání textu.
- Vytvářejte vstupní stránky, abyste centralizovali obsah a usnadnili publiku vyhledávání klíčových odkazů.
Omezení Bufferu
- Nenabízí analytické funkce pro všechny platformy sociálních médií.
- Účty Pinterest se někdy nepřipojí
- Pro opětovné propojení odpojených účtů je nutné kontaktovat správce organizace, což přidává další krok ke správě účtů.
- Uživatelé hlásili chyby a případy, kdy se naplánované příspěvky nepodařilo publikovat.
Ceny Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc za kanál
- Tým: 12 $/měsíc za kanál
- Individuální ceny pro více než 10 kanálů
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bufferu?
Jak jsem již zmínil, Buffer používám již dlouhou dobu bez větších problémů, ale používání emodži bylo po mnoho let používání tohoto nástroje poměrně zdlouhavé. Nedávno Buffer tento problém vyřešil tak, že nejprve zobrazuje nejčastěji používané emodži, které lze vybrat, místo toho, abyste museli procházet všechny emodži, pokud jste potřebovali vybrat vlajku země... jedno z posledních emodži v seznamu, což bylo opravdu otravné. Nelíbilo se mi, že v bezplatném tarifu Buffer odstranil možnost mít vláknové tweety.
Jak jsem již zmínil, Buffer používám již dlouhou dobu bez větších problémů, ale používání emodži bylo po mnoho let používání tohoto nástroje poměrně zdlouhavé. Nedávno Buffer tento problém vyřešil tak, že nejprve zobrazuje nejčastěji používané emodži, které lze vybrat, místo toho, abyste museli procházet všechny emodži, pokud jste potřebovali vybrat vlajku země... jedno z posledních emodži v seznamu, což bylo opravdu otravné. Nelíbilo se mi, že v bezplatném tarifu Buffer odstranil možnost mít vláknové tweety.
🧠 Zajímavost: Agentury zabývající se obsahovým marketingem, které pracují pro maloobchodníky, popularizovaly Black Friday, Cyber Monday a dokonce i Singles' Day (největší nákupní událost v Číně). Některé značky dokonce vytvářejí své vlastní „národní dny“, aby vyvolaly rozruch.
11. SEMRush (nejlepší pro komplexní SEO a analýzu trhu)
Chcete posunout své SEO aktivity na vyšší úroveň? SEMRush je software pro digitální marketing, který pomáhá marketérům a agenturám snadno optimalizovat jejich vyhledávací strategie. Jednou z jeho vynikajících funkcí je nástroj Keyword Magic Tool, který vám pomůže odhalit krátká i dlouhá klíčová slova relevantní pro vaši niche.
SEMRush nabízí kartu Trend, která zvýrazňuje nově se objevující klíčová slova, takže budete vždy o krok napřed. Zajímá vás, co dělají vaši konkurenti? Funkce Competitor Analysis vám umožní nahlédnout do jejich SEO strategií a pomůže vám identifikovat mezery a příležitosti k vylepšení vašeho vlastního přístupu. Pomocí nástroje Position Tracking můžete také denně sledovat hodnocení klíčových slov, což usnadňuje monitorování výkyvů a postupné vylepšování vaší strategie.
Nejlepší funkce SEMRush
- Pomocí nástroje Keyword Overview analyzujte objem vyhledávání, konkurenci a trendy a pomocí nástroje Keyword Difficulty posuďte výzvy v oblasti hodnocení.
- Sledujte SEO taktiky svých konkurentů pomocí nástroje Domain Overview, sledujte jejich organické vyhledávací pozice a odhadujte návštěvnost na základě výkonu klíčových slov.
- Proveďte audit webu, abyste identifikovali technické problémy ovlivňující výkon, a získejte skóre stavu webu, které vám poskytne přehled o SEO pozici vašeho webu.
- Zadejte libovolnou doménu do Backlink Analytics a získejte kompletní rozbor jejího profilu zpětných odkazů; identifikujte silné odkazy, vyhodnoťte nefunkční odkazy a vytvořte strategii.
Omezení SEMRush
- Neexistuje žádná „odlehčená“ verze pro SEO, kterou byste mohli provádět sami bez velkého rozpočtu.
- Uživatelé základního tarifu mohou spravovat pouze omezený počet projektů současně, což ztěžuje práci těm, kteří spravují více webových stránek nebo portfolia klientů.
Ceny SEMRush
- Pro: 139,95 $/měsíc na uživatele
- Guru: 249,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 499,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SEMRush
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SEMRush?
Určitě je třeba se s ním naučit pracovat a integrace vyžadují určité technické znalosti, takže pro některé může být příliš pokročilý. Ačkoli je cena dostupná i pro malé podniky, náklady se mohou rychle zvýšit, pokud přidáte další volitelné doplňky.
Určitě je třeba se s ním naučit pracovat a integrace vyžadují určité technické znalosti, takže pro některé může být příliš pokročilý. Ačkoli je cena dostupná i pro malé podniky, náklady se mohou rychle zvýšit, pokud přidáte další volitelné doplňky.
🔍 Věděli jste, že... Na počátku 21. století některé marketingové agentury namísto tradičních reklam vytvářely pro produkty „filmové upoutávky“ ve stylu Hollywoodu. Nejlepší příklad? Kampaň „Believe“ pro hru Halo 3, která vypadala spíše jako válečný dokument než jako reklama na videohru.
12. Surfer SEO (nejlepší pro SEO založené na datech)
Surfer SEO je navržen pro optimalizaci obsahu na základě dat, aby vaše stránky měly co nejlepší šanci dostat se na vrchol výsledků vyhledávání. Jeho vestavěný editor obsahu analyzuje stránky s nejvyšším hodnocením a poskytuje doporučení v reálném čase ohledně struktury, použití klíčových slov a čitelnosti. To znamená, že můžete vytvářet obsah, který osloví vaše publikum a splní všechny požadavky SEO.
Pokud váš stávající obsah nefunguje dobře, nástroj Audit Tool vám pomůže jej optimalizovat na základě benchmarků konkurence, abyste byli vždy v souladu s nejnovějšími osvědčenými postupy SEO.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Pomocí nástroje SERP Analyzer prozkoumejte stránky s nejlepším výkonem pro vaše cílové klíčové slovo a analyzujte délku obsahu, hustotu klíčových slov, rychlost stránky a použití záhlaví.
- Využijte editor obsahu pro získání zpětné vazby v reálném čase ohledně čitelnosti a struktury.
- Identifikujte obsah generovaný umělou inteligencí pomocí vestavěného detektoru a přepište jej pomocí AI Content Humanizer.
- Nechte Auto-Optimize prohledat váš obsah a vložit chybějící klíčová slova a sekce, aby se zlepšila tematická relevance.
Omezení Surfer SEO
- V okně automatické optimalizace nelze provádět úpravy a editor obsahu se sám aktualizuje, což narušuje plynulost práce.
- Panel Surfer nelze skrýt ani odepnout, což někdy koliduje s jinými prvky WordPressu nebo Google Docs.
Ceny Surfer SEO
- Essential: 99 $/měsíc
- Rozsah: 219 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Surfer SEO?
Je to drahé, zejména pro malé firmy, jako je ta moje, ale existují způsoby, jak získat další kredity pro editory obsahu, což považuji za příjemný bonus, protože 10 kreditů v základním balíčku mi připadá velmi málo. Jedná se však o prémiový produkt, takže bych očekával, že za něj zaplatím prémiovou cenu.
Je to drahé, zejména pro malé podniky, jako je ten můj, ale existují způsoby, jak získat další kredity pro editory obsahu, což považuji za příjemný bonus, protože 10 kreditů v základním balíčku mi připadá velmi omezené. Jedná se však o prémiový produkt, takže bych očekával, že za něj zaplatím prémiovou cenu.
🔍 Věděli jste, že... Někteří z nejznámějších reklamních režisérů, jako Ridley Scott (Vetřelec, Gladiátor) a David Fincher (Klub rváčů, The Social Network), začali svou kariéru režírováním reklam. Reklamní agentury dokonce produkovaly reklamy pro Super Bowl, které měly vyšší produkční hodnotu než některé hollywoodské filmy.
13. ClearScope (nejlepší pro sémantickou optimalizaci SEO)
Pokud jste někdy měli potíže s optimalizací obsahu pro vyhledávače bez nadměrného používání klíčových slov, ClearScope může být dobrým řešením. Tento nástroj se zaměřuje na sémantické SEO, což znamená, že pomáhá zvýšit relevanci a srozumitelnost vašeho obsahu.
Funkce Content Brief vám na základě nejlépe hodnocených článků poradí, jaká klíčová slova a témata zahrnout. Ať už jste samostatný blogger nebo člen marketingového týmu, ClearScope zajistí, že váš obsah bude relevantní, poutavý a snadno vyhledatelný.
Nejlepší funkce ClearScope
- Pomocí analýzy klíčových slov a témat identifikujte základní klíčová slova, související termíny a jejich optimální frekvenci použití pro lepší hodnocení ve vyhledávačích.
- Změřte účinnost obsahu pomocí systému hodnocení obsahu, který přiděluje známky (A+ až D-) na základě souladu klíčových slov.
- Vytvářejte SEO optimalizované osnovy s návrhy na zlepšení čitelnosti, organizace a relevance.
- Využijte předdefinovaná zobrazení obsahu, jako jsou „Nejlepší příležitosti“ a „Dotazy v dosahu“, abyste se mohli soustředit na zlepšení s velkým dopadem.
Omezení ClearScope
- Některé návrhy klíčových slov nejsou optimální pro umístění na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání Google.
- Je obtížné upravit klíčová slova, která chcete použít, například doporučuje zmínit konkurenty ve vašem obsahu.
Ceny ClearScope
- Essentials: 189 $/měsíc
- Podnikání: 399 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClearScope
- G2: 4,9/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClearScope?
Cena. Je velmi nákladný. Vkládání přímo z webové verze do WP je neúspěšné, protože se přenese mnoho formátování. Bylo by hezké mít přepínač anglického standardu pro změnu mezi britským, americkým, australským a kanadským standardem angličtiny.
Cena. Je velmi nákladný. Vkládání přímo z webové verze do WP je neúspěšné, protože se přenese mnoho formátování. Bylo by hezké mít přepínač anglického standardu pro přepínání mezi britským, americkým, australským a kanadským standardem angličtiny.
🧠 Zajímavost: Fiktivní agentura Sterling Cooper Draper Pryce v seriálu Mad Men byla inspirována skutečnými agenturami z 60. let, jako jsou BBDO, McCann Erickson a J. Walter Thompson, které všechny hrály klíčovou roli při formování moderní reklamy.
14. Google Analytics (nejlepší pro sledování návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů)
Zajímá vás, jak návštěvníci interagují s vaším webem? Google Analytics vám poskytne všechny potřebné informace. Díky reportům v reálném čase můžete sledovat aktivitu uživatelů v okamžiku, kdy k ní dochází – ideální pro monitorování nárůstů po spuštění kampaně nebo zveřejnění příspěvku na sociálních médiích.
Kromě údajů v reálném čase získáte podrobné demografické informace, včetně věku, pohlaví, umístění a zájmů vašich návštěvníků. To usnadňuje přizpůsobení vašich marketingových aktivit. Navíc díky funkci Goal Tracking můžete měřit konverze (například odeslání formulářů nebo nákupy produktů) a vylepšovat svou strategii na základě toho, co přináší výsledky.
A pokud používáte Google Ads, integrace umožňuje hladkou analýzu organického i placeného výkonu.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Získejte praktické informace, předvídejte budoucí akce a vizualizujte cesty zákazníků pomocí integrované automatizace, která odhaluje klíčové metriky a reporty.
- Sledujte, jak uživatelé plní úkoly, pomocí nástroje Funnel Exploration, který identifikuje body odchodu a podporuje A/B testování pro vylepšení obsahu.
- Porovnejte až tři segmenty uživatelů pomocí funkce Segment Overlap, abyste efektivně identifikovali a oslovili nové skupiny zákazníků.
- Pomocí přizpůsobených reportů můžete provádět ad hoc dotazy, filtrovat, segmentovat, podrobně analyzovat a reorganizovat data pro podrobnou analýzu.
Omezení služby Google Analytics
- Uživatelé uvádějí, že by uvítali více integrací umělé inteligence a chytřejší analýzy.
- Chybí mu funkce jako reportování prodejů v GA4 a pokročilé přizpůsobení vyžaduje technické dovednosti.
Ceny Google Analytics
- Google Analytics 4: zdarma
- Google Analytics 360: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Analytics?
Pokud provozujete velký online obchod a utrácíte tisíce prostřednictvím Google Ads/Shopping, může být integrace GA užitečná. Pokud však GA používáte pouze k tomu, abyste zjistili, kolik máte návštěvníků, pak je to celkem zbytečné a statistiky na úrovni serveru jsou více než dostačující.
Pokud provozujete velký online obchod a utrácíte tisíce prostřednictvím Google Ads/Shopping, může být integrace GA užitečná. Pokud však GA používáte pouze k tomu, abyste zjistili, kolik máte návštěvníků, pak je to celkem zbytečné a statistiky na úrovni serveru jsou více než dostačující.
🧠 Zajímavost: Mezinárodní festival kreativity Cannes Lions byl založen v roce 1954 s cílem ocenit nejlepší reklamní kampaně. Byl inspirován filmovým festivalem v Cannes, ale dnes je považován za nejprestižnější ocenění v oblasti marketingu.
15. Google Ads (nejlepší pro online reklamní kampaně)
Snažíte se maximalizovat své výdaje na reklamu? Google Ads nabízí funkce, které zajistí, že vaše kampaně osloví správné publikum. Nástroj Plánovač klíčových slov vám pomůže objevit vysoce výkonná klíčová slova, zatímco Audience Insights vám umožní segmentovat uživatele na základě demografických údajů, chování a zájmů.
Pokud chcete znovu oslovit návštěvníky, kteří při první návštěvě neprovedli konverzi, můžete vytvořit remarketingové seznamy a přilákat je zpět pomocí přizpůsobených reklam.
Díky několika formátům reklam – vyhledávací, grafické, video a nákupní – máte k dispozici spoustu možností, jak vytvořit strategii, která bude pro vaše podnikání fungovat. Google Ads také nabízí podrobné sledování výkonu, takže můžete své kampaně průběžně optimalizovat a dosáhnout nejlepší návratnosti investic (ROI).
Nejlepší funkce Google Ads
- Maximalizujte dosah pomocí cílené reklamy, včetně cílení na klíčová slova, demografické údaje, polohu, zařízení, publikum, čas a obsah.
- Pomocí kampaní Performance Max můžete spustit jednu kampaň optimalizovanou pomocí umělé inteligence ve vyhledávání Google, na YouTube, v reklamní síti Display, v Gmailu a v Mapách.
- Zvyšte konverze pomocí inteligentních strategií nabídek, které využívají strojové učení k optimalizaci výkonu reklam pro konkrétní cíle, jako je akvizice nebo výdaje na reklamu.
- Získejte v reálném čase přehled o výkonu reklam a alokaci rozpočtu pro lepší návratnost investic.
Omezení Google Ads
- Uživatelé si stěžují na zavádějící propagační akce a doporučení reklam.
- Žádné offline funkce a nedostatečný zákaznický servis
Ceny Google Ads
- Platforma s platbou za kliknutí (bez poplatku za předplatné)
- Platba na základě výdajů na reklamu a nabídek
Hodnocení a recenze Google Ads
- G2: 4,3/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Ads?
Rozsah produktů dostupných v rámci Google Ads je bezkonkurenční, a proto je prostě nemožné jej nepoužívat. Nedávné aktualizace rozvržení vyřešily většinu mých problémů, ale ze všech platforem, se kterými denně pracuji, má Google Ads nejhorší podporu, jakou jsem kdy zažil.
Rozsah produktů dostupných v rámci Google Ads je bezkonkurenční, a proto je prostě nemožné jej nepoužívat. Nedávné aktualizace rozvržení vyřešily většinu mých problémů, ale ze všech platforem, se kterými denně pracuji, má Google Ads nejhorší podporu, jakou jsem kdy zažil.
🔍 Věděli jste, že... Volney B. Palmer otevřel první oficiální reklamní agenturu ve Filadelfii. V té době reklamní agentury pro klienty spíše nakupovaly prostor v novinách, než aby vytvářely kampaně.
16. HubSpot Marketing Hub (nejlepší pro automatizaci marketingu a CRM)
HubSpot Marketing Hub kombinuje funkce CRM s výkonnými nástroji pro automatizaci marketingu založenými na umělé inteligenci. Jednou z jeho největších předností je automatizace e-mailového marketingu, která vám umožňuje odesílat personalizované e-maily na základě chování uživatelů. To znamená lepší zapojení a méně manuální práce.
Nástroje Hubspot pro generování potenciálních zákazníků zahrnují vstupní stránky a formuláře navržené tak, aby hladce zachycovaly informace o návštěvnících. Můžete také testovat různé strategie pomocí A/B testování, abyste vylepšili svůj přístup. Vše je integrováno do CRM HubSpot, takže máte úplný přehled o tom, jak se potenciální zákazníci pohybují v prodejním trychtýři, což usnadňuje jejich péči a přeměnu na zákazníky.
Nejlepší funkce HubSpot Marketing Hub
- Spojte marketingové a prodejní týmy pomocí nástrojů pro spolupráci s softwarem pro marketing založený na účtech.
- Kvalifikujte potenciální zákazníky, domlouvejte schůzky, poskytujte zákaznickou podporu a rozšiřujte konverzace pomocí bezplatného nástroje pro tvorbu chatbotů.
- S Hubspot AI můžete snadno vytvářet a publikovat podcasty, generovat skripty a sledovat jejich dopad pomocí analytických nástrojů.
- Vytvářejte, distribuujte a sledujte obsah napříč platformami pomocí marketingového softwaru založeného na umělé inteligenci, který také pomáhá s remixováním obsahu, vkládáním obsahu a generováním hlasu značky.
Omezení HubSpot Marketing Hub
- Omezené možnosti reportingu, zejména sledování zákaznické cesty a časové osy marketingových akcí.
- Modul sociálních médií postrádá hloubku a funkčnost a nabízí omezený počet e-mailových šablon s omezenými možnostmi přizpůsobení.
Ceny HubSpot Marketing Hub
- Bezplatné nástroje
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 890 $/měsíc
- Podnik: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Marketing Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Marketing Hub?
Důvod, proč používám Hubspot, je ten, že se jedná o platformu typu „vše v jednom“: CRM, e-mailové zpravodaje, registrační formuláře, správa sociálních médií, automatizace e-mailů atd. Pokud používáte pouze jednu funkci, například CRM, pravděpodobně se to nevyplatí.
Důvod, proč používám Hubspot, je ten, že se jedná o platformu typu „vše v jednom“: CRM, e-mailové zpravodaje, registrační formuláře, správa sociálních médií, automatizace e-mailů atd. Pokud používáte pouze jednu funkci, například CRM, pravděpodobně se to nevyplatí.
🧠 Zajímavost: Ve 30. letech 20. století pomáhaly marketingové agentury rozhlasovým stanicím vytvářet denní seriály na podporu domácích čisticích prostředků, což vedlo ke zrodu mýdlových oper – pojmenovaných tak proto, že je sponzorovaly značky jako Procter & Gamble.
17. MailChimp (nejlepší pro e-mailové marketingové kampaně)
Pokud je e-mailový marketing vaší preferovanou strategií, MailChimp vám jej neuvěřitelně usnadní. Drag-and-Drop Email Builder vám umožní vytvářet profesionální e-maily, aniž byste potřebovali designérské dovednosti. Ať už přizpůsobujete šablony nebo vytváříte od nuly, tato platforma zjednodušuje proces marketingového plánování.
Poskytuje také robustní analytické nástroje pro sledování míry otevření, míry prokliku a zapojení. Budete přesně vědět, co funguje a co je třeba zlepšit. Navíc pro e-commerce podniky umožňují integrace MailChimp automatizovat následné e-maily na základě chování zákazníků, jako jsou připomenutí opuštěných košíků, což bez námahy zvyšuje konverze.
Nejlepší funkce MailChimp
- Využijte AI Content Optimizer k analýze kampaní a získejte návrhy založené na datech, které vám pomohou zlepšit zapojení a efektivitu.
- Vytvářejte přizpůsobené automatizační sekvence, sledujte chování zákazníků a automatizujte personalizované interakce se zákazníky během e-mailových kampaní.
- Kategorizujte zákazníky na základě chování, demografických údajů nebo historie nákupů a vytvářejte tak vysoce personalizované kampaně.
- Porovnejte předměty e-mailů, rozložení obsahu a výzvy k akci, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro vaše publikum.
Omezení MailChimp
- Uživatelé si stěžují, že e-maily odeslané prostřednictvím MailChimpu končí ve složkách se spamem.
- Mobilní aplikace neumožňuje uživatelům efektivně vytvářet nebo upravovat kampaně.
Ceny MailChimp
- Zdarma
- Essentials: 13 $/měsíc
- Standard: 20 $/měsíc
- Premium: 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze MailChimp
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MailChimp?
Vzhledem k tomu, že Mailchimp má tolik funkcí, může být někdy trochu obtížné najít to, co hledáte. V databázi znalostí však najdete spoustu článků. Jejich nástroj pro tvorbu webových stránek mi nepřipadá tak jednoduchý na používání jako nástroje jiných poskytovatelů e-mailových služeb.
Vzhledem k tomu, že Mailchimp má tolik funkcí, může být někdy trochu obtížné najít to, co hledáte. V databázi znalostí však najdete spoustu článků. Jejich nástroj pro tvorbu webových stránek mi nepřijde tak jednoduchý na používání jako nástroje jiných poskytovatelů e-mailových služeb.
🔍 Věděli jste, že... Guerillové marketingové agentury vytvářejí velmi netradiční kampaně, jako je umístění obřích kávových šálků na ulicích, které vypadají jako kouřící výmoly, nebo využití veřejných laviček, které slouží zároveň jako reklamní plochy. Cíl? Rozproudit diskuzi, aniž by utratily miliony.
18. Drip (nejlepší pro CRM v oblasti elektronického obchodování)
Pro e-commerce značky, které chtějí expandovat, nabízí Drip pokročilou automatizaci přizpůsobenou online prodejcům. Jeho Visual Workflow Builder vám umožňuje vytvářet podrobné zákaznické cesty na základě prohlížecích návyků a historie nákupů – bez nutnosti programování.
Segmentace je další klíčovou předností. Drip vám umožňuje kategorizovat zákazníky na základě frekvence nákupů, průměrné hodnoty objednávky a dalších faktorů, což usnadňuje zasílání personalizovaných doporučení a nabídek. Pokud chcete zvýšit loajalitu zákazníků a podpořit opakované prodeje, je tento nástroj dobrým doplňkem.
Nejlepší funkce Drip
- Umožněte vícestupňové sekvence spouštěné interakcemi se zákazníky pro hyperpersonalizované zapojení s pokročilými automatizovanými pracovními postupy.
- Sledujte výkon jednotlivých e-mailů a celkové metriky kampaní, včetně míry otevření, míry prokliku a výnosů.
- Využijte systém značek pro ruční i automatické značky v rámci pracovních postupů pro cílené e-mailové kampaně.
- Upřednostněte vysoce hodnotné potenciální zákazníky pomocí bodování a hodnocení potenciálních zákazníků na základě chování a demografických údajů.
Omezení Drip
- Okno pro registraci je chybové a není k dispozici potvrzení e-mailem.
- Jakmile do automatizovaných pracovních postupů přidáte rozhodovací bod, přesun prvků vyžaduje přepsání celého postupu, nikoli pouze jejich přemístění.
Drip pricing
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drip
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dripu?
Na začátku může být obtížné se zorientovat v různých možnostech a nastaveních, která je třeba správně nastavit. Jakmile je však plně pochopíte, stane se z nich opravdu robustní nástroj, který můžete využívat.
Na začátku může být obtížné se zorientovat v různých možnostech a nastaveních, která je třeba správně nastavit. Jakmile je však plně pochopíte, stane se z nich opravdu robustní nástroj, který můžete využívat.
📖 Přečtěte si také: Vedení marketingové agentury: Jak rozvíjet svou agenturu
19. Canva (nejlepší pro tvorbu vizuálního obsahu)
Canva usnadňuje komukoli – ať už samostatnému podnikateli nebo členovi velkého marketingového týmu – vytvářet úžasné vizuály díky jednoduchému rozhraní typu drag-and-drop.
Navíc pomáhá týmům hladce spolupracovat. Díky nástrojům pro úpravy a zpětnou vazbu v reálném čase můžete společně se svým týmem vylepšovat návrhy, přidělovat úkoly a udržovat vše v souladu se značkou. Jeho integrace s jiným softwarem pro marketingové agentury zefektivňuje váš pracovní postup, díky čemuž je vytváření a sdílení obsahu rychlejší než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Canva
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně přizpůsobitelných šablon kalendáře obsahu, spolu s šablonami pro různé designové potřeby, jako jsou grafika pro sociální média, marketingové materiály a další.
- Využijte funkce jako Magic Design (automatické návrhy designu), Magic Write (text generovaný umělou inteligencí) a Magic Eraser (odstraňuje nežádoucí prvky) k zefektivnění kreativního procesu.
- Snadno vytvářejte a upravujte videa díky funkcím odstranění pozadí, synchronizace rytmu a plynulé integraci videa a zvuku.
- Publikujte příspěvky na sociálních médiích přímo z Canva pomocí nástroje pro plánování obsahu.
Omezení Canva
- Šablony pro úpravu videa jsou příliš krátké a nejsou vhodné pro delší videa.
- Chybí mu pokročilé možnosti formátování textu a po exportu návrhu klesá jeho kvalita.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Co o Canva říkají skuteční uživatelé?
Jeho integrace a umělá inteligence ještě nejsou optimalizovány. Chápu, že je stále ve fázi beta, ale některé aplikace byly spuštěny už téměř před rokem a stále fungují stejně. V současné době je integrace s Grammarly trochu problematická. Ikona, která signalizuje opravy nebo návrhy úprav, totiž nezmizí hned! Je to velmi rušivé, když jste v práci, a blokuje to některá tlačítka, na která chcete kliknout, nebo se právě soustředíte na design a ne na text nebo obsah.
Jeho integrace a umělá inteligence ještě nejsou optimalizovány. Chápu, že je stále ve fázi beta, ale některé aplikace byly spuštěny už téměř před rokem a stále fungují stejně. V současné době je integrace s Grammarly trochu problematická. Ikona, která signalizuje opravy nebo návrhy úprav, totiž nezmizí! Je to velmi rušivé, když jste v práci, a blokuje to některá tlačítka, na která chcete kliknout, nebo se právě soustředíte na design a ne na text nebo obsah.
🔍 Věděli jste, že... Dlouho před vznikem sociálních médií najímaly marketingové agentury herce a modelky, aby předstírali, že jsou běžnými lidmi používajícími produkty na veřejných místech. Jednalo se o ranou formu influencer marketingu nazývanou „undercover marketing“.
20. Jasper (nejlepší pro psaní obsahu s využitím umělé inteligence)
Jasper je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá marketérům, blogerům a firmám rychle a efektivně vytvářet vysoce kvalitní obsah. Umí generovat vše od blogových příspěvků po reklamní texty a popisky na sociálních médiích, vše přizpůsobené tónu a stylu vaší značky.
Pro ty, kteří chtějí vylepšit svůj pracovní postup, nabízí Jasper konverzační funkci Chat, která uživatelům umožňuje brainstormovat a vylepšovat nápady v reálném čase, čímž se proces tvorby obsahu stává plynulejším a poutavějším.
Je to dobrá alternativa k outsourcingu služeb psaní obsahu, která vám poskytne větší kontrolu a rychlost.
Nejlepší funkce Jasper
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah pomocí multimodálního generování obsahu, které využívá GPT-4, Cohere a Anthropic.
- Vyzkoušejte funkci Company Knowledge (Znalosti o společnosti) a uložte si pokyny pro značku, styl komunikace a podrobnosti o cílovém publiku.
- Nahrajte písemný obsah, který pomůže Jasperovi napodobit odlišné tóny pro různé členy týmu, kampaně nebo dílčí značky pomocí přizpůsobitelných hlasů značky.
- Získejte přístup k více než 60 šablonám pro copywriting a psaní obsahu pro různé potřeby, jako jsou funkce produktů Amazon, rámec AIDA a vylepšování obsahu.
Omezení Jasperu
- Výsledky jsou často obecné, nepřesné a ve srovnání s jinými nástroji pro psaní založenými na umělé inteligenci postrádají kreativitu.
- Uživatelé si stěžují na proces odhlášení. Máte pouze dvě možnosti: uzavřít svůj účet nebo jej pozastavit na měsíc.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperu?
Jasper je skvělý, ale také velmi drahý a kromě měsíčního tarifu má také cenový model založený na objemu. Pokud tedy vytváříte větší obsah, rychle se to stane velmi nákladné. Je zde zabudovaný překladatel, ale při použití v němčině je třeba jej pečlivě kontrolovat, protože se často objevují gramatické chyby.
Jasper je skvělý, ale také velmi drahý a kromě měsíčního tarifu má také cenový model založený na objemu. Pokud tedy vytváříte větší obsah, rychle se to stane velmi nákladné. Je zde zabudovaný překladatel, ale při použití v němčině je třeba jej pečlivě kontrolovat, protože se často vyskytují gramatické chyby.
🧠 Zajímavost: Společnost Michelin, výrobce pneumatik, založila v roce 1900 průvodce Michelin Guide jako marketingovou strategii, aby lidé více jezdili autem a rychleji opotřebovávali pneumatiky. Dnes jsou hvězdy Michelin nejvyšší poctou v oblasti gastronomie.
Zanechte stopu (v marketingu) s ClickUp
Bez ohledu na to, kolik nástrojů máte ve svém marketingovém arzenálu, skutečná magie nastane, když vše funguje hladce a bezproblémově.
Od správy projektů po automatizaci, analytiku a kreativní spolupráci – správný software může změnit způsob fungování vaší agentury.
A pokud hledáte komplexní řešení, které zajistí dokonalou synchronizaci vašeho týmu, projektů a klientů, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, výkonným dashboardům a automatizaci, která vám ušetří hodiny práce, je navržen tak, aby pomáhal agenturám růst bez potíží.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅