25 KPI marketingové agentury, které je třeba sledovat v roce 2025

Vaši klíčoví klienti podepsali dlouhodobou smlouvu s vaší marketingovou agenturou a vaše kampaně jim vynesly prestižní ocenění. To jsou povzbudivé úspěchy, ale možná si kladete otázku, zda jste mohli dosáhnout ještě lepších výsledků.
Víte například, odkud pocházejí vaši klienti? Kolik stojí jejich získání? Jaký je poměr vašich marketingových výdajů a návratnosti investic? A v neposlední řadě, přinášejí vaše marketingové aktivity přesné výsledky?
K zodpovězení těchto otázek potřebujete data. Neustálé shromažďování, ukládání a analyzování dat o všech aspektech vaší organizace však může být velmi náročné. V tomto případě vám může pomoci definování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
KPI jsou orientační body na vaší marketingové mapě. Definování KPI zahrnuje rozdělení cílů vaší organizace na menší, lépe zvládnutelné cíle definované metrikami založenými na datech. Sledování KPI vám pomůže zjistit, kde překračujete, plníte nebo nedosahujete cílů, a upravit kurz tak, abyste nastolili efektivní cestu k úspěchu.
V tomto příspěvku vysvětlíme KPI pro digitální marketingové agentury a marketingové profesionály a podělíme se o 25 základních marketingových KPI, jak je sledovat a jak tyto údaje využít k přijímání strategických rozhodnutí.
Využijte tyto poznatky k lepšímu obsluhování svých klientů, udržení zákazníků a zefektivnění práce svého marketingového týmu. To povede k lepším výsledkům v oblasti růstu podnikání a ke zvýšení příjmů.
Výhody sledování KPI marketingové agentury
Zvažte KPI marketingové agentury, což je soubor metrik pro hodnocení zdraví vaší agentury. Klíčové ukazatele výkonnosti jsou důležité čísla, která byste měli analyzovat, abyste mohli určit, zda je ziskovost vaší agentury na správné cestě.
Výhody sledování KPI metrik jsou:
- Celkové zhodnocení před spuštěním kampaně: Díky marketingovým KPI si marketingový a prodejní tým uvědomuje své cíle, má akční plán k jejich dosažení a podle toho sleduje výsledky kampaně.
- Analýza po skončení kampaně: Pomocí marketingových KPI identifikujte cíle, které jste překročili, a cíle, které jste nesplnili, a na základě těchto zjištění proveďte korekci kurzu po skončení kampaně.
- Měřte návratnost investic: Měřte náklady a výsledky implementovaných strategií, abyste mohli měřit a zvyšovat návratnost investic. Když znáte skutečné náklady projektu ve srovnání s odhadovanými náklady, je snazší předpovědět ziskovost agentury.
- Zlepšete spokojenost zákazníků: KPI související se zákazníky, jako je například jejich odchod, naznačují špatné vztahy se zákazníky. To je indikátor, že se agentura musí zaměřit na udržení stávajících zákazníků a zvýšení jejich celoživotní hodnoty (CLV).
Jaké jsou tedy klíčové KPI, které byste měli sledovat? Pojďme se na to podívat.
25 KPI pro marketingové agentury
Zde je 25 nejvýkonnějších marketingových KPI, které vám pomohou sledovat a spravovat celkovou výkonnost a optimalizovat rozpočty.
KPI týkající se zákazníků
1. Celková hodnota zákazníka (CLV)
Hodnota zákazníka za celou dobu trvání vztahu (Customer Lifetime Value) udává celkové příjmy, které můžete očekávat od jednoho klienta po celou dobu trvání vašeho obchodního vztahu. Porovnává příjmy s předpokládanou délkou trvání vztahu.
Vysoká hodnota CLV naznačuje, že vaše agentura je dobrá v hledání a udržení nových klientů.
Pokud je CLV nízká, zavedete nápravná opatření, jako jsou specializovaní projektoví manažeři, zlepšení křížového prodeje a upsellingu a zavedení partnerského nebo referral programu.
Celková hodnota zákazníka = hodnota zákazníka x průměrná délka života zákazníka
Důležitost celoživotní hodnoty zákazníka
- Snižuje náklady na získávání zákazníků: Využijte metriky celoživotní hodnoty zákazníka ke zlepšení loajality zákazníků a doporučení ústním podáním, abyste získali více klientů, což sníží náklady na marketing a prodej.
- Nabízí informace pro zlepšení vašich služeb: Identifikujte slabá místa vašich zákazníků a oblasti, které je třeba zlepšit, abyste zvýšili jejich loajalitu a spokojenost pomocí metrik CLV.
2. Náklady na získání zákazníka (CAC)
KPI agentury CAC představuje celkové náklady na prodej a marketing spojené se získáním nového zákazníka za určité období.
Jedná se o klíčový ukazatel pro určení ziskovosti vaší digitální marketingové agentury, protože porovnává částku vynaloženou na získání nového zákazníka s počtem získaných zákazníků.
Porovnejte CAC s LTV, zejména pokud máte zákazníky již delší dobu, abyste lépe porozuměli své budoucí ziskovosti.
Náklady na získání zákazníka (CAC) = Celkové náklady na prodej a marketing / Počet získaných zákazníků
Jak zlepšit CAC?
- Investujte do optimalizace konverzního poměru (CRO): Otestujte texty a výzvy k akci na svém webu, abyste se ujistili, že jsou srozumitelné, optimalizujte svůj web pro mobilní zařízení a využijte A/B testování k maximalizaci výstupu.
- Zefektivněte svůj prodejní cyklus: CRM nebo komplexní software pro správu agentury vám pomůže získat více kvalifikovaných potenciálních zákazníků, navázat s nimi kontakt a pečovat o ně, dokud se z nich nestanou skuteční zákazníci.
3. Míra konverze
Konverze udává, zda zákazník provedl konverzi nebo akci, kterou jste od něj očekávali. Mezi konverze patří například žádost o demo, přihlášení k odběru newsletteru a nákup vaší první marketingové služby.
Vysoká míra konverze svědčí o účinnosti vaší marketingové strategie.
Míra konverze = (počet konverzí / celkový počet interakcí) x 100
Důležitost znalosti konverzního poměru
- Porovnejte výkonnost marketingových kanálů: Pokud provádíte kampaň s daným publikem napříč kanály, můžete pomocí konverzních poměrů nastavit očekávanou návratnost investic v daném měřítku a optimalizovat výkonnost kampaně.
- Odhalte nejúčinnější kanály: Pomocí analýzy konverzního poměru určete, které kanály jsou při propagaci produktů nebo služeb vašich klientů nejúčinnější.
4. Míra odchodu zákazníků
Míra odchodu zákazníků měří počet zákazníků, kteří vám po určité době přestali dávat zakázky. Vysoká míra odchodu zákazníků naznačuje sníženou spokojenost klientů. Tento KPI má vliv na čistou marži, protože vám vznikají vyšší náklady a snažíte se získat a udržet nové zákazníky.
Míra odchodu zákazníků = (ztracení zákazníci/celkový počet zákazníků na začátku období) X 100
Důležitost sledování míry odchodu zákazníků
- Pochopte faktory, které vedou ke ztrátě zákazníků: Vaše míra odchodu zákazníků by měla být obecně stabilní. Sledujte výkyvy. Například po zvýšení ročního paušálního poplatku můžete zjistit, že někteří zákazníci přecházejí k jiným agenturám nebo omezují spolupráci.
5. Míra upsellingu
Upselling stávajícím zákazníkům je nákladově efektivnější a jednodušší než prodej novým zákazníkům. Míra upsellingu počítá celkový počet zákazníků, kteří přijali nabídku na nákup dražšího produktu, upgrade nebo doplňku, v poměru k celkovému počtu zákazníků, kterým jste tuto nabídku předložili.
Míra upsellu = (počet úspěšných upsellů / celkový počet pokusů o upsell) X 100
6. Účast na akcích
Marketingové agentury provádějí několik kampaní s cílem získat nové klienty pro své služby. Vyhodnoťte výkonnost každé kampaně na základě návštěvnosti, projeveného zájmu a především počtu získaných klientů.
Účast na akci je cenným KPI, který vám pomůže posoudit, zda akce splnila svůj cíl zvýšit viditelnost a zapojení.
Finanční KPI
7. Měsíční opakující se výnosy (MRR)
Měsíční opakující se výnosy (MMR) představují garantované měsíční výnosy a zahrnují opakující se příjmy z měsíčních smluv, předplatného, slev a kupónů. Nezahrnují jednorázové poplatky.
Finanční, prodejní a marketingové týmy používají MRR k posouzení finančního zdraví organizace a prognóze budoucích výnosů na základě aktivních předplatných.
MRR = Celkový počet platících zákazníků X Průměrný měsíční výnos na uživatele (ARPU)
Důležitost sledování MRR
- Sledování výkonnosti: MRR umožňuje prodejnímu týmu zobrazit velikost účtů, které spravuje, a identifikovat způsoby, jak upravit prodejní přístup k uzavření obchodů s vysokým MRR.
- Prognóza prodeje: Pomáhá marketingovému týmu plánovat dlouhodobý a krátkodobý růst a poskytuje vedoucím pracovníkům přehled o celkovém výkonu týmu.
- Rozpočtování: Vedoucí pracovníci používají MRR, aby věděli, kolik příjmů každý měsíc přichází a může být reinvestováno do podnikání.
Pomocí ClickUp Goals nastavte konkrétní a měřitelné cíle pro vaše prodejní a marketingové týmy. Pokud používáte rámec cílů a klíčových výsledků (OKR), ClickUp rozdělí každý cíl na kvantifikovatelné klíčové výsledky, aby bylo možné měřit pokrok a úspěch.
8. Čistá zisková marže
Čistá zisková marže je zisk po odečtení všech výdajů. Nízká čistá zisková marže může znamenat zvýšené výdaje nebo snížený prodej. Vypočítá se odečtením výdajů na reklamu a marketing a režijních nákladů od příjmů.
Zainteresované strany používají tento KPI k posouzení, zda společnost generuje dostatečné tržby a zda jsou provozní náklady a režijní výdaje pod kontrolou. Čistá zisková marže ukazuje celkovou finanční zdraví společnosti.
9. Návratnost investic (ROI)
Návratnost investic udává nákladovou efektivitu vaší marketingové kampaně a návratnost vynaložených prostředků.
Příklad návratnosti investic v marketingu
Online zahradnický obchod využívá PPC k šíření povědomí o své nové řadě sekaček na trávu, které stojí 1000 dolarů za kus.
V první kampani nezveřejnili cenu sekačky a utratili 1000 dolarů za PPC reklamy. Ze všech návštěvníků tři přidali produkt do košíku a jeden jej zakoupil.
V další kampani uvedli cenu a utratili 500 dolarů. Ze všech návštěvníků 12 přidalo položku do košíku a 7 ji zakoupilo.
Kampaň 1: [((3 X 0,33 X 1000 $) – 1000 $ / 1000 $] = -1
Kampaň 2: [((12 X 0,583 X 1000 $) – 500 $) / 500 $] = 129,92 %
Tip pro profesionály: Výsledky KPI placeného vyhledávání naznačují, že transparentnost cen může přimět více kvalifikovaných potenciálních zákazníků ke kliknutí na reklamu a zabránit kliknutím od lidí, kteří si daný produkt nemohou dovolit.
KPI pro digitální marketing
10. Míra konverze na sociálních médiích
Míra konverze na sociálních médiích vám pomůže pochopit dopad vaší strategie na sociálních médiích na celkové prodeje a marketing. Měří procento vaší cílové skupiny, které se díky vašim aktivitám na sociálních médiích promění v zákazníky.
Ukazuje, zda obsah, příspěvky, interakce a reklamy vašeho týmu rezonují s osobností kupujícího. Pokud vaše konverzní poměry na sociálních médiích nejsou podle očekávání, zvažte upřednostnění obsahu vytvářeného uživateli a vytváření příspěvků, které budou více přitahovat kliknutí. Využijte nástroje sociálních médií ke zjednodušení správy a měření výkonu.
Míra konverze sociálních médií = (počet konverzí ze sociálních médií / celkový počet návštěvníků, kteří klikli na odkazy sociálních médií) X 100
11. MQL a SQL
Marketingově kvalifikované potenciální zákazníky (MQL) měří počet potenciálních zákazníků, kteří pocházejí z marketingových aktivit týmu, ale nebyli schváleni prodejním oddělením. Jakmile prodejní tým potenciální zákazníky schválí, stanou se prodejně kvalifikovanými potenciálními zákazníky (SQL).
Malý rozdíl mezi těmito dvěma metrikami naznačuje hladkou koordinaci a soulad mezi marketingovým a prodejním týmem.
12. Míra prokliku (CTR)
Míra prokliku udává úspěšnost vašich digitálních reklam, obsahu a online marketingových kampaní. Jedná se o procentuální podíl uživatelů, kteří klikli na konkrétní odkaz, v porovnání s celkovým počtem lidí, kteří si jej prohlédli.
Vysoká míra prokliku (CTR) ukazuje, že vaše reklamy účinně upoutávají pozornost a podporují interakci. Sledováním této metriky můžete optimalizovat rozdělení rozpočtu a posoudit účinnost svých reklamních kreativ.
CTR = (celkový počet kliknutí / celkový počet zobrazení) X100
Důležitost míry prokliku
- Ukazuje, co nefunguje a co funguje: Při snaze oslovit cílovou skupinu vám CTR řekne, co funguje a co ne. Nízká CTR znamená, že buď cílíte na nesprávnou skupinu, nebo potřebujete přesvědčivější text, abyste je přesvědčili ke kliknutí.
13. Cena za proklik (CPC)
Cena za kliknutí je KPI digitálního marketingu, který udává cenu jednoho kliknutí v reklamě typu pay-per-click (PPC). Stejně jako CTR vám pomáhá pochopit výkonnost kampaně a snadno kontrolovat vaše reklamní rozpočty.
Poskytují realističtější pohled na náklady vynaložené na marketingové služby a pomáhají optimalizovat alokaci zdrojů.
Průměrná cena za kliknutí = Celkové náklady na kliknutí / Celkový počet kliknutí
14. Průměrná pozice
Průměrná pozice je metrika růstu digitálního marketingu, která udává pořadí vaší webové stránky nebo reklamy ve výsledcích vyhledávání. Pomáhá určit viditelnost a účinnost vašich online reklam nebo webové stránky. Sledováním pořadí můžete optimalizovat reklamy nebo webovou stránku z hlediska viditelnosti a výkonu.
Průměrná pozice = součet pozic reklam / počet reklam zobrazených pro konkrétní klíčové slovo
15. Nárůst počtu sledujících
Po založení digitální marketingové agentury vám růst počtu sledujících pomůže vyhodnotit úspěšnost vašich kampaní na sociálních médiích. Zahrnuje to výpočet počtu sledujících, které máte na různých sociálních médiích.
Růst počtu sledujících = (počet sledujících za dané období / celkový počet sledujících) x 100
16. Návratnost investic do reklamy (ROAS)
Návratnost investic do reklamy je metrika používaná k měření úspěchu vašich reklamních kampaní. Odráží příjmy získané za každý dolar vynaložený na reklamní kampaň.
ROAS = (příjmy připsané reklamám/náklady na reklamy) X 100
Můžete buď měřit ROAS své marketingové strategie, nebo sledovat výkonnost na úrovni reklam, kampaní nebo cílení.
17. Vede k příležitostem
Poměr potenciálních zákazníků k příležitostem je metrika, která sleduje konverze a ukazuje, zda vaše reklamní kampaně přitahují správné potenciální zákazníky. KPI poměr potenciálních zákazníků k příležitostem měří počet potenciálních zákazníků, kteří se proměnili v příležitosti.
KPI pro webové stránky a návštěvnost
18. Metrika povědomí o značce
Povědomí o značce zahrnuje sledování metrik, jako jsou zmínky o značce, sociální média a relevance, webový provoz, viditelnost ve vyhledávačích, průzkumy a recenze zákazníků, vliv influencerů a mediální dojmy.
19. Zdroje webového provozu
Vaše webové stránky přijímají provoz z více zdrojů a pochopení toho, jak se návštěvník dostal na vaše webové stránky, je klíčové pro formulování strategií, které zajistí stálý tok z různých zdrojů. Vyhledávání, přímý přístup a doporučení jsou tři nejčastější zdroje návštěvníků vašich webových stránek.
Pomocí Google Analytics můžete tyto údaje dále rozdělit podle návštěvnosti na základě pozic landing page a klíčových slov.
20. Míra okamžitého opuštění stránky
Míra okamžitého opuštění je metrika webových stránek, která měří počet lidí, kteří opustí vaše webové stránky po zobrazení jedné stránky, aniž by s ní dále interagovali.
Faktory, jako je uživatelská zkušenost s webovými stránkami a atraktivita vstupní stránky, přispívají k míře okamžitého opuštění stránky.
21. Hodnocení klíčových slov
Metriky hodnocení klíčových slov ukazují účinnost vašich snah o optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Sledováním hodnocení klíčových slov můžete identifikovat příležitosti a výzvy v oblasti SEO, které mají vliv na strategii obsahu a optimalizační snahy.
Pravidelně sledujte a monitorujte hodnocení klíčových slov pomocí SEO nástrojů, abyste zkontrolovali pozici cílových klíčových slov na stránkách výsledků vyhledávačů (SERP).
KPI projektu
22. Odhadovaná vs. skutečná doba a náklady projektu
Tento ukazatel udává přesnost vašich schopností odhadovat dobu trvání projektu. Porovnává dobu, za kterou jste očekávali dokončení projektu, s dobou, která byla skutečně potřebná. Přesné odhady svědčí o efektivitě týmu a efektivním řízení pracovní zátěže.
K tomu je třeba vypočítat odhadovanou dobu trvání projektu a alokaci zdrojů. Po provedení úkolu porovnejte odhad s skutečnou dobou trvání a využitými zdroji.
23. Míra využití
Metrika využití udává čas, který zaměstnanec stráví prací související s projektem. Vypočítává se jako procento a ukazuje efektivitu a produktivitu členů týmu. Je to cenný ukazatel pro identifikaci potenciálních problémů v týmu a stanovení správné ceny pro klienta.
Míra využití = celkový počet fakturovatelných hodin/celkový počet odpracovaných hodin X 100
24. Procentuální ziskovost
Procentuální ziskovost udává ziskovost vaší agentury během účetního období. Pomáhá vám sledovat, jak blízko jste k cílům, které jste si stanovili na začátku roku.
Procentuální ziskovost = hrubý obrat (tržby) – celkové výdaje
25. Spokojenost zaměstnanců
KPI spokojenosti zaměstnanců měří míru spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců v daném okamžiku. Tento KPI použijte k měření spokojenosti zaměstnanců. Čím více jsou vaši zaměstnanci angažovaní ve společnosti, tím menší je pravděpodobnost, že odejdou a budou hledat jiné příležitosti.
Průzkumy, rozhovory a individuální pohovory vám pomohou sledovat spokojenost zaměstnanců, zlepšit pracovní prostředí a snížit fluktuaci a související náklady, jako jsou náklady na školení.
Pomocí ClickUp Brain můžete napsat otázky pro průzkum, přidat je do formulářů ClickUp a odeslat je svým zaměstnancům. Jedná se o strukturovaný způsob sběru a analýzy informací za účelem zjištění míry spokojenosti zaměstnanců.
Jak sledovat KPI marketingové agentury pomocí ClickUp
KPI marketingové agentury můžete sledovat pomocí tabulek nebo je seřadit do strukturovanějšího formátu pomocí šablony KPI od ClickUp.
Zde je důvod, proč marketingové agentury upřednostňují použití šablony KPI od ClickUp, aby měly přehled o svých klíčových ukazatelích výkonnosti:
- Získejte přehled o pokroku vašeho týmu při dosahování cíle.
- Zajistěte, aby všichni sdíleli stejné cíle a věděli, jak přispívají k celkovému obrazu.
- Sledujte výkonnost pomocí vizuálně přitažlivých dashboardů.
- Vlastní zobrazení usnadňují analýzu dat a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Vylepšete sledování KPI pomocí e-mailů, oznámení, značek a sledování času.
ClickUp pro marketingové týmy umožňuje týmům spolupracovat, plánovat a organizovat své kampaně, pracovní postupy a cíle na centralizovaném dashboardu. Na ClickUp můžete brainstormovat kampaně, realizovat a sledovat marketingové programy, měřit a analyzovat KPI.
Software pro řízení projektů kreativní agentury ClickUp je výkonným nástrojem pro account manažery a digitální marketéry, zejména pro vedoucí pracovníky kreativních agentur. Zde je několik příkladů, jak pomáhá sjednotit kreativní proces na jednom místě:
- ClickUp Chat: Zrychlete konverzace pomocí ClickUp Chat, označujte členy týmu, sdílejte relevantní dokumenty a získejte schválení rychleji.
- ClickUp Docs: Seznamte si standardní operační postupy projektu pomocí ClickUp Docs, upravujte dokumenty v reálném čase a informujte všechny o novinkách díky sdílené znalostní bázi.
- ClickUp Whiteboards: Brainstormujte nápady na kampaně pomocí ClickUp Whiteboards, kreativního plátna pro marketingové a kreativní týmy. Můžete přidávat poznámky a definovat rozsah projektu pro vaše virtuální a hybridní týmy.
Pokud hledáte efektivnější způsob sledování KPI marketingové agentury, zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte.