Jak najít klienty pro agenturu zabývající se digitálním marketingem

Digitální marketingové agentury po celém světě čelí výzvě ztráty zákazníků a stagnace na konkurenčním trhu. Pro většinu těchto agentur poskytujících služby digitálního marketingu je nalezení a udržení klientů jejich nejvyšší prioritou.
Se správnými strategiemi pro získávání klientů můžete přilákat a udržet si zákazníky, které potřebujete pro růst a prosperitu. Než však začnete hledat klienty, je třeba nejprve definovat vaši cílovou skupinu nebo ICP – profil ideálního zákazníka.
Nechcete ztrácet čas a zdroje na klienty, kteří nejsou pro vaši agenturu vhodní. Chcete spolupracovat s klienty, kteří oceňují vaše odborné znalosti a sdílejí vaši vizi. Takto vytvoříte trvalá a úspěšná partnerství, abyste mohli i nadále nabízet své služby digitálního marketingu.
V tomto článku se dozvíte, jak vyvinout jasnou a cílenou strategii, která vám pomůže najít a spolupracovat se správnými klienty. Dozvíte se také o inovativních nástrojích pro vaši digitální marketingovou agenturu, které vám pomohou budovat prosperující vztahy s klienty.
Strategie pro přilákání klientů pro vaše služby digitálního marketingu
Svět digitálního marketingu je přeplněný a hlučný. Jak se odlišit a přilákat klienty, kteří skutečně rezonují s dovednostmi a hodnotami vaší agentury? Jak se vyhnout honbě za nesprávnými potenciálními zákazníky, kteří vám jen vysávají energii a zdroje?
Řešením je inovativní a efektivní strategie, která se prosadí v konkurenci a přiláká vaše ideální klienty.
V této části prozkoumáme několik osvědčených taktik, jak toho dosáhnout, od budování autority v dané oblasti až po vytváření neodolatelných nabídek.
1. Definujte svou odbornost
Vzhledem k tomu, že každé odvětví je zaplaveno konkurenčními organizacemi, musí být každá firma značkou. Musí si vybudovat svou niche a obsluhovat konkrétní cílový trh.
Totéž platí pro agentury digitálního marketingu. Úspěšné jsou ty, které mají jasnou identitu značky, dobře definovanou cílovou skupinu a strategický marketingový plán.
Vytvoření specializace pro vaši agenturu digitálního marketingu zahrnuje specializaci na konkrétní odvětví, zaměření se na určitý segment zákazníků nebo nabídku specializovaných služeb. To vám pomůže vyniknout na přeplněném trhu, vybudovat si autoritu a přilákat klienty, kteří hledají odborné znalosti v dané oblasti.
Zde je několik kroků, které můžete podniknout k vybudování své značky jako digitální marketingové agentury:
- Vymyslete si chytlavý název a logo
- Zaregistrujte svou firmu a sestavte si tým zkušených profesionálů.
- Definujte silné stránky, dovednosti a oblasti odbornosti vaší agentury a vytvořte jedinečnou prodejní nabídku, která vás odliší od ostatních.
- Vyhledávejte odvětví/klienty s růstovým potenciálem, novými trendy nebo specifickými potřebami, které odpovídají vaší odbornosti.
- Vyberte si niche, zvažte zaměření na konkrétní odvětví (např. zdravotnictví, e-commerce, nemovitosti), cílovou skupinu (např. startupy, malé podniky) nebo typ služby (např. content marketing, správa sociálních médií).
- Přizpůsobte své marketingové strategie a software tak, aby odpovídaly jedinečným potřebám a problémům vámi zvolené niche.
To je spousta věcí, které je třeba mít na paměti. A jakmile se začnou hrnout klienti, budete potřebovat inteligentní řešení, které zajistí plynulý chod vašich pracovních postupů a obchodních procesů.
Získejte náskok díky nástrojům, které jsou šité na míru marketingovým agenturám. Vyzkoušejte software ClickUp pro správu marketingových projektů, který vám pomůže získávat a udržet si klienty a spolupracovat s nimi, a to vše na jednom místě.
ClickUp vám pomůže:
- Organizujte své marketingové úkoly, kampaně a programy v flexibilním a přizpůsobitelném pracovním prostoru.
- Spolupracujte se svým týmem a zainteresovanými stranami pomocí úkolů, dokumentů, tabulek a chatu – vše na jedné platformě.
- Sladěte své cíle a sledujte svůj pokrok pomocí dashboardů, reportů a cílů.
- Automatizujte své pracovní postupy a zefektivněte své procesy pomocí integrované automatizace, formulářů a šablon úkolů.
- Integrujte své stávající nástroje a platformy pomocí nativních a externích integrací.
2. Vybudujte si silnou přítomnost na sociálních médiích, abyste oslovili potenciální klienty
Pro agentury zabývající se digitálním marketingem není silná přítomnost na sociálních médiích otázkou marnivosti, ale spíše demonstrací jejich odbornosti a přilákáním ideálních klientů.
Vaše platformy sociálních médií jsou vaším živým portfoliem, kde sdílíte poznatky z oboru, zapojujete se do smysluplných konverzací a předvádíte své výtvory v akci.
Považujte to za svou vlastní digitální výlohu, která vítá potenciální klienty, aby byli svědky vaší vášně, kreativity a úspěchů.
Vybudování silné online přítomnosti však vyžaduje více než jen zveřejňování obsahu. Vyžaduje autentičnost: sdílejte své úspěchy a výzvy, nabízejte cenné tipy a aktivně komunikujte se svým publikem.
Pamatujte, že sociální média nejsou jednosměrným vysíláním. Jsou to obousměrná komunikace a budování skutečných vztahů je klíčem k odemčení jejich skutečného potenciálu pro získávání klientů.
Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média je komplexní a přizpůsobitelné řešení pro správu vaší přítomnosti na sociálních médiích.
Použijte šablonu k
- Plánujte a organizujte svůj obsah na základě platformy, stavu publikování a dalších faktorů.
- Vizualizujte a upřednostňujte své příspěvky, partnerství, inspiraci a postřehy.
- Vytvářejte strategie a plánujte své příspěvky podle nových trendů.
- Přístup a aktualizace vašich platforem sociálních médií v reálném čase
3. Věnujte se storytellingu: nejúčinnějšímu způsobu, jak oslovit klienty
Fakta informují, ale příběhy prodávají.
Vybudování výrazných pozic v konkurenčním prostředí digitálních marketingových agentur vyžaduje více než jen efektní webové stránky a propracované marketingové návrhy. Tajemstvím úspěchu je storytelling, který navazuje vztahy a hluboce rezonuje s potenciálními klienty.
Zapojení emocí do příběhu vaší agentury osloví touhy, naděje a výzvy klientů a vytvoří smysluplné vazby, které přesahují rámec funkcí a cenových hladin.
Autentičnost je to, co vás odliší od ostatních. Sdílením svého příběhu, obtíží a úspěchů můžete vytvořit pocit sdílené zkušenosti, díky čemuž se klienti budou cítit pochopeni a budou důvěřovat vaší schopnosti porozumět jejich potřebám.
Například agentura Unbounce má blog plný zajímavých anekdot a vtipných příběhů, které představují její neformální kulturu a odborné znalosti v oblasti landing pages.
4. Využijte umělou inteligenci a další nástroje digitálního marketingu
Nejchytřejší agentury dneška využívají umělou inteligenci a další nástroje, aby získaly výhodu v získávání klientů.
Agentury často využívají výkonné nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, aby mohly rychleji vytvářet poutavé případové studie, vytvářet vlastní šablony pro své pracovní postupy, generovat kreativní briefy, brainstormovat nápady, nacházet nové úhly pohledu na obsah nebo spravovat vydávání produktů od začátku do konce.
Umělá inteligence a nástroje však nejsou žádným zázračným řešením! Nejlépe fungují v kombinaci s lidskou odborností a strategickým plánováním.
Díky integraci umělé inteligence a dalších nástrojů do procesu získávání klientů můžete efektivněji přilákat, zaujmout a přeměnit potenciální klienty, čímž si zajistíte konkurenční výhodu v oblasti digitálního marketingu.
Zvyšte produktivitu svého marketingového týmu ještě více pomocí integrace ClickUp, která nativně propojuje ClickUp s více než 200 populárními marketingovými nástroji, jako jsou Hubspot, G Suite, Calendly, Miro a další.
5. Využijte populární platformy sociálních médií
Sociální média neslouží jen k zveřejňování vtipných videí s kočkami, ale jsou také mocným nástrojem digitálních marketingových agentur k přilákání a získání klientů. Každá platforma má své jedinečné přednosti, proto přizpůsobte svůj přístup tak, abyste je co nejlépe využili:
- Prezentujte své odborné znalosti: Sdílejte poznatky z oboru, případové studie a příběhy o úspěchu, abyste se etablovali jako myšlenkový lídr.
- Zaměřte se na osoby s rozhodovací pravomocí: Připojte se k relevantním skupinám a zapojte se do diskusí, abyste se přímo spojili s potenciálními klienty.
- Propagujte služby: Využijte cílené reklamy a organické příspěvky k zdůraznění vaší nabídky a přilákání kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
- Vizuálně působivý obsah: Předveďte své designérské schopnosti, práci pro klienty a kulturu agentury prostřednictvím poutavých grafik, příběhů a videí.
- Pořádejte zajímavé soutěže a rozdávejte dárky: Vzbuďte zájem a přilákejte potenciální klienty, zatímco představujete své služby.
- Přidejte relevantní hashtagy: Zvyšte viditelnost svého obsahu pomocí hashtagů specifických pro dané odvětví a trendových hashtagů.
- Vytvořte silnou firemní stránku: Uveďte jasné informace o svých službách, cílové skupině a jedinečné prodejní nabídce.
- Připojte se k oborovým skupinám a komunitám: Zapojte se do diskusí, odpovídejte na otázky a nabízejte cenné postřehy, abyste vybudovali podpůrné komunity.
Twitter/X
- Tweety o myšlenkovém vedení: Sdílejte novinky, postřehy a tipy z oboru, abyste se etablovali jako autorita.
- Provádějte ankety a průzkumy na Twitteru: Získejte cenné informace od svého publika a ukažte, že chápete jejich potřeby a vnímáte je.
Využijte šablonu plánu sociálních médií pro digitální marketingovou agenturu od ClickUp, abyste mohli efektivně zvládat své úkoly a zvýšit produktivitu prostřednictvím sociálních médií.
- Sledujte průběh svých marketingových úkolů na sociálních médiích pomocí vlastních stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Udržujte svůj obsahový plán přehledný a snadno přístupný díky pěti přizpůsobitelným polím, jako jsou platforma sociálních médií, pokrok obsahu, editor designu, měsíc a copywriter.
- Přepínejte mezi osmi různými zobrazeními, včetně zobrazení kalendáře pro plánování a rozvrhování příspěvků na sociálních médiích, zobrazení seznamu pro přehledný přehled všech úkolů a zobrazení tabule pro vizualizaci kampaní na sociálních médiích v tabuli ve stylu Kanban.
ClickUp nabízí také další šablony marketingových plánů, které vám usnadní získávání nových klientů.
6. Vytvořte profesionální webové stránky
Představte si, že se snažíte prodávat marketingové služby bez webových stránek – nepřesvědčivé, že?
Je to první dojem, který vytvoříte, portfolio, které předvádí vaše schopnosti, a platforma, kde přeměníte návštěvníky na klienty. Prostřednictvím strategického obsahu, případových studií a referencí vaše webové stránky demonstrují schopnosti a výsledky vaší agentury a reagují na konkrétní potřeby a problémy potenciálních klientů.
Optimalizovaná webová stránka navíc zlepšuje vaši online viditelnost, takže vás potenciální zákazníci snáze najdou prostřednictvím vyhledávačů, což v konečném důsledku vede k získání více klientů.
Šablonu ClickUp Website Design Project Plan můžete použít k organizaci úkolů pro váš webový projekt. Šablona vám pomůže vytvořit profesionální a působivý web, aniž byste museli začínat od nuly.
7. Blogujte o marketingu a vašem oboru
Pro digitální marketingovou agenturu je blogování o marketingu skvělým způsobem, jak předvést své odborné znalosti a autoritu v oboru a ukázat, jak můžete potenciálním klientům pomoci dosáhnout jejich marketingových cílů.
Pomocí sociálních médií, e-mailového marketingu a dalších kanálů můžete zvýšit návštěvnost svého blogu a maximalizovat jeho dosah. To může generovat organické potenciální zákazníky na vašem webu a zvýšit vaši viditelnost a hodnocení ve vyhledávačích.
Pravidelné publikování blogových příspěvků může budovat důvěru a vztah s vaším publikem a seznamovat je s výhodami a osvědčenými postupy digitálního marketingu. To vám pomůže positionovat vaši agenturu jako experta a spolehlivého partnera pro klienty.
Profesionální tip: Používejte strategické výzvy k akci (CTA) ve svých blogových příspěvcích, abyste čtenáře nasměrovali k kontaktním formulářům, konzultacím nebo bezplatným zdrojům a nastartovali tak prodejní proces!
ClickUp Docs je výkonný a flexibilní nástroj pro tvorbu a správu obsahu vašeho blogu.
ClickUp Docs vám může pomoci.
- Plánujte a organizujte své blogové příspěvky podle témat, stavu publikování a dalších kritérií.
- Vizualizujte a upřednostňujte své blogové příspěvky, nápady, inspiraci a postřehy.
- Pište a upravujte své blogové příspěvky s bohatými možnostmi formátování a stylizace.
- Publikujte a aktualizujte své blogové příspěvky na svých online platformách v reálném čase.
8. Vytvořte magnety na potenciální zákazníky
Lead magnety jsou neodolatelné nabídky, které přitahují potenciální klienty (lead) výměnou za jejich kontaktní údaje, obvykle e-mailovou adresu.
Považujte je za cenné bonusy, jako jsou e-knihy, průvodce, kontrolní seznamy nebo webináře, které přilákají lidi, aby se dozvěděli více o vaší agentuře a jejích službách.
Nabídkou hodnotného a informativního obsahu se v jejich očích etablujete jako důvěryhodný odborník, díky čemuž budou vaši agenturu pravděpodobněji zvažovat.
Jakmile získáte jejich kontaktní údaje, můžete potenciální klienty oslovit pomocí cílených e-mailových kampaní.
Šablona marketingového akčního plánu ClickUp se vám může hodit při plánování a realizaci marketingových kampaní. Využijte ji k vytvoření a správě účinných magnetů na potenciální zákazníky, které předvedou vaše odborné znalosti a přilákají vaše ideální klienty.
9. Využijte Google Ads a Pay-Per-Click pro generování potenciálních zákazníků
Pokud chcete rychle najít nové klienty a máte rozpočet na potřebné investice, Google Ads může být vaším ideálním nástrojem pro generování potenciálních zákazníků.
Jedná se o významnou platformu typu pay-per-click (PPC), kde můžete dražit reklamy, aby se dostaly před vaše cílové publikum.
Proveďte důkladný výzkum klíčových slov, abyste našli relevantní a vysoce konverzní klíčová slova související s vašimi službami. Poté napište poutavý reklamní text a navrhněte atraktivní kreativy, které upoutají pozornost. Stanovení konkrétních geografických a demografických cílů vám také pomůže oslovit správné publikum.
Využití rozšíření reklam a začlenění silné výzvy k akci může zlepšit míru prokliku. Pravidelné sledování a optimalizace kampaní na základě údajů o výkonu pomáhá maximalizovat návratnost investic.
Nezapomeňte, že PPC vyžaduje strategické plánování a správu rozpočtu, ale pokud je provedeno správně, může být nákladově efektivním způsobem, jak přilákat kvalifikované klienty, kteří potřebují vaše odborné znalosti.
Šablona pro reklamu na sociálních médiích od ClickUp je přizpůsobitelný nástroj, který potřebujete pro plánování a správu reklam na sociálních médiích.
10. Využijte efektivní strategie obsahového marketingu
Strategie obsahového marketingu jsou dlouhodobé plány projektového řízení, jejichž cílem je vytvářet a sdílet hodnotný a konzistentní obsah, který přiláká a zaujme konkrétní publikum a nakonec ho přiměje k výnosným akcím.
Zde je několik tipů, které vám pomohou uspět v oblasti content marketingu:
- Identifikujte relevantní klíčová slova, která vaše cílová skupina vyhledává, aby se váš obsah umisťoval na předních místech ve výsledcích vyhledávání.
- Vyberte si platformy, kde tráví čas vaše cílová skupina, jako jsou sociální sítě, odborná fóra nebo e-mailové zpravodaje.
- Vytvořte cílené vstupní stránky optimalizované pro konverze, které zajistí hladký proces získávání potenciálních zákazníků.
- Vytvořte e-mailové kampaně a personalizované oslovení, abyste potenciální zákazníky zaujal a přivedl je k tomu, aby se stali vašimi klienty.
Můžete si vybrat kombinaci strategií, které vám pomohou přilákat a získat vysněné klienty. Ale to není vše, co je potřeba k růstu vašeho podnikání.
Strategie pro udržení klientů pro agentury zabývající se digitálním marketingem
Představte si děravé vědro: přilákání nových klientů je jako nalévání vody, ale bez strategií pro udržení potenciálních zákazníků voda hned vyteče. Udržení zákazníků je stejně důležité jako získávání nových!
Udržet si stávající klienty je levnější než získávat nové – buduje to důvěru a loajalitu, podporuje opakované obchody a přináší vám cenné poznatky pro zlepšení vašich služeb.
Nejde jen o drobné opravy, ale o budování zdravé základny spokojených klientů, kteří jsou motorem dlouhodobého úspěchu vaší agentury.
Nástroj CRM od ClickUp vám pomůže zůstat v kontaktu a udržet si své klienty díky komplexnímu a přizpůsobitelnému řešení pro správu vztahů s klienty.
ClickUp CRM vám může pomoci.
- Ukládejte a organizujte informace o svých klientech, jako jsou kontaktní údaje, preference a historie.
- Sledujte a spravujte interakce se zákazníky, jako jsou hovory, e-maily, schůzky a zpětná vazba.
- Analyzujte a optimalizujte spokojenost, retenci a loajalitu svých klientů pomocí pokročilých analytických nástrojů a reportů.
Hledání potenciálních zákazníků pro vaši agenturu digitálního marketingu
Hledání klientů nemusí být žádná věda! Můžete využít sociální sítě, obsahový marketing a další strategie k prozkoumání své niche, vytvoření personalizovaných zpráv a předvedení svých odborných znalostí prostřednictvím případových studií a myšlenkového vedení.
Můžete také budovat vztahy, pečovat o potenciální zákazníky pomocí hodnotného obsahu a využívat umělou inteligenci pro personalizaci založenou na datech.
Získávání klientů není jednorázová činnost: je to nepřetržitý proces, který vyžaduje neustálé učení a přizpůsobování.
Kromě správné strategie budete potřebovat také správné nástroje, aby vaše marketingová agentura mohla najít nové klienty a udržet si jejich spokojenost. Zaregistrujte se na ClickUp a staňte se silným hráčem, se kterým bude chtít spolupracovat každá značka!
Časté dotazy
1. Jak digitální marketingové agentury získávají klienty?
Agentury digitálního marketingu přitahují klienty pomocí komplexního přístupu. Prezentují své odborné znalosti prostřednictvím content marketingu, případových studií a myšlenkového vedení. Přítomnost na sociálních médiích a cílená reklama přitahují potenciální zákazníky, zatímco magnety na potenciální zákazníky podporují jejich zájem. Spolupráce, marketing ovlivňujících osob a budování komunity vytvářejí hlubší vazby. Personalizace založená na datech a specializace na konkrétní segmenty zvyšují účinnost. Získávání klientů nakonec závisí na budování důvěry, prokazování hodnoty a podporování dlouhodobých partnerství.
2. Jak najít prvního klienta pro digitální marketing?
Najít prvního klienta v oblasti digitálního marketingu vyžaduje kombinaci proaktivního oslovování a předvedení vašich schopností. Vytvořte si síť kontaktů ve vašem oboru, nabízejte bezplatné konzultace, abyste si vybudovali důvěru, a využijte platformy jako Upwork nebo Fiverr, abyste mohli začít. Vytvořte si silné portfolio, například případové studie nebo projekty webových stránek. Sdílejte online hodnotný obsah, abyste předvedli své odborné znalosti a přilákali potenciální zákazníky.
Nepodceňujte sílu studené e-mailové korespondence nebo personalizovaného oslovení firem, které obdivujete. Pamatujte, že se jedná o maraton, nikoli sprint – buďte vytrvalí, poučte se z každé interakce a vylepšujte svůj přístup k úspěchu.
3. Kde mohu najít klienty pro svou agenturu?
Digitální prostředí je vaší příležitostí, pokud jde o hledání klientů pro vaši agenturu! Ponořte se do odvětvových online komunit, fór a skupin na sociálních médiích, kde se scházejí potenciální klienti, a předveďte své odborné znalosti prostřednictvím zasvěcených komentářů a užitečných příspěvků.
Nebojte se navazovat kontakty a účastnit se relevantních akcí v oboru, zapojovat se do konverzací a budovat vztahy, které by mohly vyústit v plodná partnerství.