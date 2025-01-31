10 nejlepších aplikací pro digitální marketing pro digitální marketéry v roce 2025

Digitální marketing se vyvíjí rychlostí blesku. Stačí mrknout a můžete přijít o další velký trend, nástroj nebo techniku, která změní celou situaci. Ale pro každou výzvu, kterou vám tato dynamická oblast přináší, existuje řešení, které čeká v záloze.
V roce 2024 se toto řešení stále častěji nachází v výkonných aplikacích pro digitální marketing. Představte si, že můžete zefektivnit své kampaně, konsolidovat úkoly nebo měřit návratnost investic pouhými několika klepnutími na obrazovku. To není budoucnost, to je současnost. Jako digitální marketér potřebujete ty nejlepší nástroje, abyste mohli udržet náskok, inovovat a vynikat. Koneckonců, architekt by přece nenakreslil mistrovské dílo tupou tužkou, že?
Ať už vytváříte poutavý obsah, žonglujete s několika reklamními kampaněmi nebo se snažíte rozluštit složitou spletitost vyhledávačů, správná aplikace může být tím, co změní pravidla hry. A my vám v tom pomůžeme! Ponořte se s námi do světa nejlepších aplikací pro digitální marketing, které by měl mít ve svém arzenálu každý marketér, ať už nováček nebo profesionál.
Připravte se, zjednodušte procesy a vylepšete svou strategii digitálního marketingu! Vítejte v budoucnosti digitálního marketingu – zjednodušeného, optimalizovaného a na dosah ruky.
Co byste měli hledat v aplikacích pro digitální marketing?
Než se pustíme do našeho žebříčku top 10, uděláme si krátkou přestávku. Berte to jako mini kontrolní seznam, vodítko pro výběr správných aplikací pro digitální marketing. Protože, buďme upřímní, v rušném bazaru světa aplikací je snadné nechat se zlákat efektními funkcemi, které možná nikdy nepoužijeme.
- Použitelnost a rozhraní: Marketingové aplikace by měly být intuitivní. Pokud k ovládání ovládacího panelu potřebujete doktorát, pravděpodobně to není ta správná volba.
- Integrační schopnosti: Jak dobře spolupracuje s jinými nástroji? Harmonický pracovní postup často závisí na hladké integraci.
- Škálovatelnost: Vaše aplikace by měla růst s vámi. Jak se vaše kampaně rozšiřují, nechcete být omezeni.
- Poměr cena/výkon: Lesklé a drahé není vždy lepší. Důležitá je skutečná hodnota – přináší více, než naznačuje jeho cena?
- Relevantní funkce: Ujistěte se, že aplikace odpovídá vašim cílům. Aplikace plná zbytečných funkcí je k ničemu, pokud neslouží vašim základním potřebám.
Pamatujte, že nejlepší aplikace věci zjednodušují, nekomplikují. Vyberte si moudře a pojďme společně posílit kouzlo marketingu!
10 nejlepších aplikací pro digitální marketing, které můžete použít
Bubny, prosím! ?
Je to okamžik, na který jsme všichni čekali. Po prozkoumání rozsáhlého digitálního terénu, prozkoumání uživatelských recenzí a dokonce i po vyzkoušení těchto nástrojů jsme vybrali ty nejlepší aplikace, které letos mění pravidla hry pro digitální marketéry.
Od zvýšení produktivity po automatizaci složitých úkolů – tyto aplikace neslouží jen k tomu, aby se práce udělala, ale aby se udělala skvěle. Takže bez dalších okolků se ponořme do digitálních pokladů, díky nimž bude rok 2024 vaším dosud nejúspěšnějším marketingovým rokem!
1. ClickUp
Jste připraveni revolučně změnit své marketingové aktivity? Představujeme ClickUp Marketing: špičkovou platformu pro správu marketingových projektů, která je šitá na míru marketingovým odborníkům, jako jste vy.
Představte si pracovní prostor, který hladce spojuje brainstorming, plánování a realizaci a poskytuje vašemu týmu nástroje potřebné k zahájení multikanálových kampaní, globálních akcí a všeho mezi tím. S ClickUp nezískáte jen uživatelsky přívětivé rozhraní, ale vstoupíte do světa škálovatelných pracovních prostorů, které upřednostňují správu zdrojů a projektů.
Díky přijatelné ceně z nich může těžit každý marketingový tým, ať už velký nebo malý. A pokud uvažujete o zrychlení svých kampaní, ClickUp AI je tu pro vás. Díky jeho odborně vytvořeným marketingovým nástrojům AI se generování nápadů na kampaně, obsahových briefů, blogů a dokonce i případových studií stává hračkou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vaše strategické dokumenty, brainstormingy a kalendáře koexistují s vašimi každodenními úkoly a pomáhají vám realizovat vaše nápady rekordní rychlostí.
- Nástroje jako ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards zajistí, že všichni členové týmu budou od začátku až do spuštění projektu na stejné vlně.
- S ClickUp Views se pokrok vašeho týmu stane vizuální podívanou, která vám pomůže eliminovat nadbytečné pracovní postupy a soustředit se výhradně na dosažení vašich cílů.
- Dashboardy ClickUp zajišťují, že všichni členové jsou neustále informováni, a propojují úkoly přímo s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
- Šablony kalendáře obsahu a další nástroje, jako je šablona akčního plánu digitálního marketingu ClickUp, vám pomohou rozvíjet vaše podnikání a zůstat konkurenceschopní v digitálním věku.
Omezení ClickUp
- Počáteční fáze učení, během které se uživatelé seznamují se všemi dostupnými funkcemi
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Hootsuite
Představte si software pro marketingový kalendář, ze kterého můžete dohlížet na všechny své platformy sociálních médií – to je v podstatě Hootsuite. Tato aplikace pro digitální marketing, navržená s ohledem na moderní digitální marketéry, nabízí komplexní sadu nástrojů pro zefektivnění vašich aktivit na sociálních médiích.
Z konsolidovaného řídicího panelu můžete plánovat příspěvky na více kanálech, komunikovat se svým publikem v reálném čase a využívat podrobné analytické údaje, které měří úspěšnost vaší kampaně.
Spolupracujte hladce se svým týmem, přidělujte úkoly a díky funkcím pro sledování sociálních sítí vám už nikdy neunikne žádná zmínka. Pro firmy, které chtějí udržovat konzistentní digitální hlas a reagovat na dění, je Hootsuite nepostradatelným spojencem.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Integrovaný kalendář sociálních médií zajišťuje synchronizaci a informovanost týmů.
- Umožňuje uživatelům prohlížet a spravovat několik kanálů sociálních médií současně.
- Zjednodušuje proces úpravy obsahu a přeplánování termínů tak, aby odpovídaly dostupným zdrojům.
- Obsahuje generativní AI pro sociální média, která pomáhá při tvorbě obsahu pro příspěvky.
Omezení Hootsuite
- Pro ty, kteří preferují individualizované zobrazení, může být komplexní ovládací panel nepřehledný.
- Podle uživatelů je funkce automatického publikování občas nespolehlivá.
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské prostředí není tak efektivní jako u jiných nástrojů pro správu sociálních médií.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $/měsíc
- Tým: 249 $/měsíc
- Podnikání: 739 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
3. Google Data Studio
Google Data Studio je v podstatě nástroj pro vizualizaci dat. A ve složitém světě digitálního marketingu jsou to právě data, která řídí rozhodování.
Google Data Studio promění často zdlouhavou analýzu dat v příjemný zážitek. Díky propojení s různými zdroji dat, jako je aplikace Google Analytics, Google Ads a dokonce i externí platformy, můžete vytvářet přizpůsobené přehledy, které vyprávějí vizuální příběh.
Přizpůsobte vzhled a styl svých reportů, spolupracujte se svým týmem a sdílejte poznatky, které by jinak zapadly v moři surových dat. Stručně řečeno, jedná se o nástroj, který přeměňuje čísla na příběhy a vede vaše marketingové strategie.
Nejlepší funkce Google Data Studio
- Poskytuje hotové šablony pro přehledy kanálu YouTube, přehled Google Ads a další.
- Přeměňte rozměry a metriky dat na výkonné stavební kameny pro vizualizaci.
- Usnadňuje sdílení a spolupráci na všech přehledech a panelech Data Studio.
- Umožňuje přizpůsobení ovládacího panelu pomocí log, ikon, změn pozadí a dalších prvků.
Omezení Google Data Studio
- Někteří uživatelé zaznamenávají pomalé načítání reportů a mají pocit, že nástroj postrádá flexibilitu pro komplexní dotazy.
- Silně závisí na integraci pro sledování času
- Není nejvhodnější pro složité řízení úkolů.
Ceny Google Data Studio
- Tvůrci a prohlížeči zpráv: zdarma
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Data Studio
- G2: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (193+ recenzí)
4. Správce stránek Facebooku
Orientace v rušných ulicích obchodního prostředí Facebooku a Instagramu může být skličující. Vyzkoušejte Facebook Pages Manager, aplikaci, která vám snadno dá do rukou otěže několika stránek na Facebooku a Instagramu.
Ať už jste malá firma s jednou stránkou značky nebo konglomerát spravující několik stránek, tento nástroj vám práci zjednoduší. Vytvářejte a plánujte příspěvky, komunikujte se svými sledujícími prostřednictvím komentářů a zpráv a využijte analytiku stránek k měření své výkonnosti.
Je to jako mít agenturu pro sociální média v kapse, která zajistí, že budete vždy připojeni, budete reagovat a budete informováni.
Nejlepší funkce Facebook Pages Manager
- Ideální jako aplikace pro správu reklam na Instagramu a Facebooku.
- Centralizuje dohled nad všemi stránkami, účty a obchodními aktivy.
- Účinně sleduje výkonnost marketingových kampaní
Omezení správce stránek Facebooku
- Uživatelé uvádějí, že přepínání mezi profily může být zdlouhavé a frustrující.
- Podle recenzentů má zákaznická podpora co dohánět, pokud jde o rychlost reakcí.
Ceny aplikace Facebook Pages Manager
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Facebook Pages Manager
- G2: 4,2/5 (více než 1 580 recenzí)
- Capterra: N/A
5. BuzzSumo
V rozsáhlém digitálním prostředí je zásadní pochopit, co rezonuje s publikem, a BuzzSumo vám v tom pomůže jako kompas.
Tento nástroj nabízí pohled do světa trendů v oblasti obsahu. Chcete vědět, která témata ve vašem oboru jsou nejčastěji sdílená? BuzzSumo vám to prozradí. Hledáte klíčové influencery, kteří mohou posílit poselství vaší značky? BuzzSumo má odpovědi. Dokonce vám umožní sledovat vaše konkurenty a pochopit, které z jejich obsahů jsou nejúspěšnější.
BuzzSumo umožňuje marketérům vytvářet strategie, které jsou v souladu s preferencemi publika a trendy v oboru, tím, že poskytuje jasný obraz o ekosystému obsahu.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Zjednodušuje proces identifikace trendových témat v oboru.
- Podporuje srovnání témat a sleduje trendy v čase.
- Umožňuje sledování zmínek o značce, včetně konkurence a produktů.
- Usnadňuje sledování organických klíčových slov a obsahu z konkrétních online zdrojů.
- Analyzuje výkon obsahu konkurence na základě interakcí na různých sociálních platformách.
Omezení BuzzSumo
- Chybí integrace s platformami jako LinkedIn, Snapchat a TikTok.
- Nejvhodnější pro široká témata, ale má potíže s úzce specializovanými oblastmi.
- Ceny, zejména u prémiových tarifů, mohou být pro menší podniky příliš vysoké.
- Data často vyžadují rozsáhlé filtrování, aby bylo možné najít relevantní informace.
Ceny BuzzSumo
- Základní: 95 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tvorba obsahu: 199 $/měsíc pro pět uživatelů
- PR a komunikace: 199 $/měsíc pro pět uživatelů
- Balíček: 319 $/měsíc pro deset uživatelů
- Podnik: 999 $/měsíc pro 30 uživatelů
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
6. Buffer
Pokud jsou sociální média jevištěm, Buffer je zákulisní tým, který zajišťuje, aby show proběhla bez problémů. Buffer je v podstatě nástroj pro správu sociálních médií, který zjednodušuje proces plánování, publikování a analýzy obsahu sociálních médií.
Jeho přehledné a intuitivní rozhraní vám umožňuje připravit příspěvky pro různé platformy a zajistit si tak silnou přítomnost na sociálních médiích. Kromě pouhého zveřejňování příspěvků nabízí analytické nástroje Bufferu podrobný přehled o výkonu vašeho obsahu, což umožňuje jeho průběžné vylepšování.
Pro týmy zajišťují funkce pro spolupráci, že všichni zůstávají v obraze, což z Bufferu dělá komplexní řešení pro vše, co se týká sociálních médií.
Nejlepší funkce Bufferu
- Zefektivněte plánování obsahu pomocí systému fronty obsahu.
- Poskytuje komplexní nástroje pro reporting pro komunikaci se zainteresovanými stranami.
- Integruje vestavěné systémy pro kontrolu obsahu, které zlepšují spolupráci v týmu.
Omezení bufferu
- Zaměřuje se výhradně na obsah sociálních médií; jiné marketingové kampaně vyžadují další nástroje.
- Uživatelé považují za náročné integrovat obsah z jiných platforem nebo nástrojů.
Ceny Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc pro jednoho uživatele a jeden kanál
- Tým: 12 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů a jeden kanál
- Agentura: 120 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů a deset kanálů
- Další kanály: 6–12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (980+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 420 recenzí)
7. Canva
Canva je jako digitální štětec pro ty, kteří možná nejsou vyškolení umělci, ale mají vizi, kterou chtějí přivést k životu. Tento cloudový nástroj pro správu designových projektů revolučním způsobem změnil přístup marketérů k vizuálnímu obsahu.
Díky rozsáhlé knihovně šablon, od infografik po šablony pro sociální média, nabízí tato platforma prostor pro každou potřebu. Její rozhraní typu drag-and-drop v kombinaci s bohatou paletou fontů, obrázků a ilustrací zajišťuje, že vytváření poutavých vizuálů již není výsadou profesionálních designérů.
Ať už jste start-up, který chce vytvořit brandingové materiály, nebo zavedená značka, která si přeje udržet konzistentní vizuální identitu, Canva nabízí nástroje, díky nimž toho můžete hladce dosáhnout.
Nejlepší funkce Canva
- Nabízí šablony pro různé marketingové materiály, od reklam po příspěvky na sociálních sítích.
- Podporuje spolupráci v reálném čase pomocí složek, plánů a nástrojů pro přidávání komentářů.
- Obsahuje video editor a animace pro tvorbu poutavého obsahu.
Omezení Canva
- Někteří uživatelé zaznamenávají problémy s rozhraním, jako je nesprávné zarovnání nebo sporadická funkčnost drag-and-drop.
- Kvalita bezplatných šablon může být omezená, což uživatele nutí přejít na placené tarify.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 119,99 $/rok pro jednu osobu
- Týmy: 149,90 $/rok pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 300 recenzí)
8. Planoly
Díky svému vizuálně orientovanému přístupu vyžaduje Instagram jedinečnou strategii a Planoly je navržen tak, aby pomohl značkám zazářit na této platformě. Planoly je přizpůsobený pro nadšence Instagramu a je více než jen nástrojem pro plánování; je to vizuální plánovač.
Tato platforma vám umožňuje předem vytvářet, upravovat a vizualizovat vaši mřížku Instagramu, aby každý příspěvek odpovídal estetice vaší značky. Díky funkci automatického publikování se váš obsah zveřejní, i když jste offline.
Ponořte se do analytiky, abyste získali přehled o zapojení publika a optimalizovali svou strategii publikování příspěvků. Ve světě, kde je Instagram klíčovým marketingovým kanálem, se Planoly stává zásadním nástrojem pro úspěch.
Nejlepší funkce Planoly
- Podporuje užitečnou funkci „Link in Bio“ pro Instagram.
- Integrovaný robustní plánovač videí TikTok přímo v aplikaci
- Usnadňuje křížové publikování mezi platformami, například z TikToku na YouTube Shorts.
Omezení Planoly
- Omezená bezplatná zkušební doba pouze sedm dní
- Plán Starter omezuje počet měsíčních nahrávek, což může být pro malé agentury a firmy limitující.
Ceny Planoly
- Starter: 13 $/měsíc
- Růst: 23 $/měsíc
- Profesionální: 43 $/měsíc
Hodnocení a recenze Planoly
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
9. Sprout Social
Pokud jsou sociální média rušným trhem, Sprout Social je vaším zkušeným průvodcem, který vám pomůže orientovat se, zapojit se a prosperovat. Tato komplexní platforma integruje trojici nástrojů pro publikování, analytiku a zapojení pod jednou střechou.
Odstraňuje bariéry, které se často vyskytují při správě sociálních médií, a nabízí jednotný pohled na digitální přítomnost vaší značky. Funkce pro spolupráci zajišťují hladkou spolupráci týmu a synchronizaci všech odpovědí, příspěvků a strategií.
Analytické nástroje platformy jdou do hloubky a nabízejí detailní přehled o výkonu kampaní a chování publika. Sprout Social není jen o správě marketingu na sociálních médiích, ale o jeho dokonalém zvládnutí.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Obsahuje inteligentní doručenou poštu pro efektivní zpracování požadavků.
- Poskytuje knihovnu aktiv s duálním zobrazením pro efektivní správu aktiv.
- Nabízí bohaté analytické funkce, sledování sociálních sítí a monitorovací funkce.
- Zjednodušuje externí spolupráci
Omezení Sprout Social
- Cenová struktura může být pro malé agentury příliš vysoká.
- Chybí funkce seskupování příspěvků v kalendáři.
- Chybějící funkce drag-and-drop v kalendáři
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc
- Profesionální: 399 $/měsíc
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2 360 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 550 recenzí)
10. MailChimp
E-mail zůstává stabilním komunikačním kanálem v době prchavých příspěvků na sociálních médiích a pomíjivých digitálních interakcí a MailChimp je jeho šampiónem.
MailChimp, synonymum pro e-mailový marketing, nabízí intuitivní platformu pro navrhování, odesílání a dekódování e-mailových kampaní. Od elegantních šablon newsletterů po automatizované pracovní postupy, vyhovuje jak nováčkům, tak zkušeným e-mailovým marketérům.
Robustní analytické funkce platformy poskytují přehled o míře otevření, prokliku a chování odběratelů, což vám pomůže vylepšit a zdokonalit vaši e-mailovou strategii. Díky neustále se vyvíjející sadě nástrojů, včetně vstupních stránek a reklam, MailChimp zajišťuje, že digitální marketéři mají k dispozici zdroje, které jim pomáhají neustále rozšiřovat a rozvíjet jejich publikum.
Nejlepší funkce MailChimp
- Usnadňuje vytváření vstupních stránek a optimalizuje generování potenciálních zákazníků.
- Zefektivňuje vytváření e-mailových seznamů a realizaci kampaní
- Zahrnuje nástroje pro správu sociálních médií
- Může sloužit také jako software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
- Centralizuje informace o zákaznících, od kontaktních údajů po historii nákupů, a podporuje seskupování zákazníků na základě jejich zájmů.
Omezení MailChimp
- Uživatelé si musí vytvořit vlastní šablony.
- Rozhraní může být pro některé uživatele neohrabané a neintuitivní.
- Nemusí být vhodné pro proaktivní správu prodeje, podpory nebo jiných interakcí se zákazníky.
Ceny MailChimp
- Zdarma
- Essentials: 13 $/měsíc
- Standard: 20 $/měsíc
- Premium: 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze MailChimp
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 000 recenzí)
ClickUp, dokonalé řešení pro digitální marketing
V neustále se vyvíjejícím digitálním prostředí mají správné nástroje zásadní význam. Zatímco mnoho platforem nabízí specializované funkce, ClickUp se jeví jako komplexní řešení přizpůsobené dynamickým potřebám marketingových profesionálů. Od pečlivého plánování a realizace marketingových programů až po hladkou integraci umělé inteligence pro tvorbu obsahu nabízí ClickUp bezkonkurenční funkce, které jej odlišují od ostatních.
Navíc v době, kdy tempo pokroku určuje spolupráce, intuitivní funkce ClickUp, jako jsou Docs a Whiteboards, zajišťují, že všichni členové týmu zůstávají v synchronizaci od vzniku nápadu až po jeho uvedení na trh. Transparentnost, kterou poskytuje, se promítá do efektivity, snižuje nadbytečné pracovní postupy a zvyšuje produktivitu.
Zatímco jiné nástroje mohou vynikat v izolovaných oblastech, ClickUp nabízí integrovaný ekosystém, který rozumí mnohostranným požadavkům digitálního marketingu. Nejde jen o to dělat více, ale dosáhnout více s méně – a v této oblasti ClickUp bezpochyby vládne.