7 bezplatných šablon strategií uvedení na trh, které byste měli mít po ruce

Uvedení nového produktu nebo služby na trh je vždy vzrušující událost! Na jedné straně se nemůžete dočkat, až světu ukážete inovace, na kterých jste pracovali, a na druhé straně vás plánování těch nejmenších detailů před datem uvedení na trh může připravit o spánek. 🌝
Ať už uvádíte na trh svůj první produkt, znovu uvádíte na trh produkt stávající nebo rozšiřujete svůj katalog, potřebujete podrobnou strategii uvedení na trh (GTM), abyste zajistili, že vaše podnikání bude mít obrovský úspěch.
V tomto článku vám představíme některé z nejlepších šablon strategií uvedení na trh pro koordinaci aktivit spojených s uvedením produktu na trh.
Tyto dobře zpracované šablony mohou nabídnout komplexní podporu pro usnadnění strategií GTM, které se mohou točit kolem budování značky, hledání slabých míst cílových zákazníků a přesvědčování je, aby si koupili to, co nabízíte.
Co je šablona strategie uvedení produktu na trh?
Vytvoření komplexní strategie uvedení produktu na trh je náročná úloha i pro marketingové odborníky s desítkami let zkušeností. Před uvedením nového produktu nebo služby na trh je třeba zohlednit desítky faktorů, například:
- Porozumění aktuálním trendům na trhu kupujících
- Zúžení problémových oblastí, které může váš produkt zmírnit
- Prověřte konkurenci
- Zvýšení povědomí o značce
- Zkrácení doby uvedení na trh a snížení nákladů
Šablona strategie uvedení na trh poskytuje základ pro plánování a realizaci aktivit GTM. V podstatě standardizuje celý proces a pomáhá vašemu týmu rychleji se zavázat k solidnímu plánu produktového positioning. 🏃
Šikovně vytvořené šablony strategií uvedení na trh podporují řadu úkolů v oblasti analýzy trhu, formulování hodnotové nabídky, distribuce produktů, prodejní strategie, definování cílové skupiny a komunikace. Lze je také použít pro jiné účely, jako je expanze společnosti, rebranding, ukončení prodeje produktu, vytvoření cenové strategie a aktualizace produktové řady.
Kromě úspory času vám kvalitní šablona GTM pomůže zefektivnit propagační úkoly a umožní vám je sledovat pomocí metrik KPI, jako je délka prodejního cyklu a míra konverze.
Co byste měli zahrnout do své šablony strategie uvedení produktu na trh
To, co zahrnete do své šablony strategie GTM, nakonec závisí na vašich bezprostředních cílech. Mnoho manažerů dává přednost krátkodobému plánu GTM, který zahrnuje agresivní taktiky pronikání na trh, aby bylo zajištěno, že uvedení produktu na trh bude ziskové. Najdete také produktové manažery, kteří se spoléhají na dlouhodobé strategie, které možná nepřinesou nejvyšší návratnost investic (ROI) hned, ale prodlouží životní cyklus produktu.
Zde je několik běžných prvků, které můžete zahrnout do své šablony strategie uvedení produktu na trh:
- Popis produktu: Pomáhá nastínit hlavní vlastnosti a prodejní argumenty vašeho produktu.
- Analýza trhu: Definuje marketingové aktivity a strategii uvedení na trh z hlediska trendů, rizik, demografie, poptávky, příležitostí a bezprostředních konkurentů.
- Marketingový plán: Představuje strategie budování značky a positioning (hodnotová nabídka), které budete používat k propagaci svého produktu.
- Cenové strategie: Pomáhají analyzovat tržní faktory a cíle ziskovosti, aby bylo možné zúžit výběr na rozumné cenové modely.
- Komunikační plán: Stanovuje vaše interní a externí komunikační úkoly spolu s rolemi a odpovědnostmi týmu.
- KPI : Identifikuje metriky, které budete používat k měření účinnosti své strategie.
7 šablon strategií uvedení na trh, které stojí za to vyzkoušet
Analyzovali jsme desítky šablon strategií GTM a vybrali sedm nejlepších možností, které vám pomohou připravit váš produkt nebo službu na trh.
Jedná se o nejlepší šablony ClickUp v oboru, které nabízejí integrované průvodce a nástroje pro přizpůsobení. Získáte předem připravené sekce, ale můžete je libovolně upravovat, aby šablona přesně odpovídala vašim záměrům při uvádění produktu na trh. ✅
1. Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp
Chcete vytvořit podrobný plán, který začíná nápadem a končí úspěšným uvedením produktu na trh? Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp vám nabízí komplexní podporu při vytváření seznamu činností GTM a sledování každého úkolu. 🦅
Tato šablona pro uvedení produktu na trh vám umožňuje seskupit úkoly do fází, což usnadňuje organizaci, navigaci a sledování. Ve výchozím nastavení začínáte se šesti fázemi GTM: Objev, Analýza, Výzkum, Plánování, Implementace a Reportování.
V každé fázi najdete řadu různých úkolů, které můžete s vaším týmem provést. Například ve fázi objevování máte úkoly jako plán průzkumu trhu, profily kupujících a příklady použití a analýza ziskovosti.
Úkoly lze přizpůsobit – přidávejte nové aktivity a mazejte nebo upravujte ty stávající. Přiřazujte úkoly konkrétním členům týmu, stanovujte termíny a využijte jedno z mnoha vlastních polí ClickUp (rozevírací seznam, datum, postup atd.), abyste svým cílům dodali strukturu.
Vytvářejte podúkoly v rámci úkolů a zanechávejte poznámky, abyste zvýšili efektivitu svého týmu a rozdělili složitější činnosti na snadněji zvládnutelné části – a to ve všech oblastech vašich marketingových aktivit.
Šablona nabízí dva pohledy – Seznam a Tabule – pro třídění úkolů podle fáze strategie. Pohled Seznam je skvělým rozvržením pro sledování prioritních úkolů. Pohled Tabule ( Kanban tabule ) nabízí vizuálnější perspektivu a umožňuje vám přepínat karty úkolů z jedné fáze do druhé jednoduchým přetažením.
Tato šablona se zaměřuje na uvedení produktů na trh, ale protože je vysoce přizpůsobitelná, můžete její obsah upravit tak, aby vyhovoval scénářům, jako je opětovné uvedení produktu na trh a významné aktualizace.
2. Šablona tabule pro strategii uvedení produktu na trh ClickUp
Pokud vy a váš tým dáváte přednost vizualizaci úkolů a činností před kontrolními seznamy, bude se vám líbit, co nabízí šablona ClickUp Go-To-Market Strategy Whiteboard Template.
Toto je šablona ClickUp Whiteboard. Pokud nejste obeznámeni s funkcí Whiteboards této platformy, jedná se v podstatě o digitální plátno, na kterém můžete sdružit svůj tým, abyste mohli brainstormovat a rozvíjet nápady v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Každý účastník získá bohatou sadu nástrojů, pomocí kterých může sdílet své strategické podněty, strategie hodnotové nabídky, nápady pro vaši cílovou skupinu a vše ostatní, co potřebujete pro svůj plán uvedení produktu na trh.
Pokud jde o rámec, tato šablona nabízí stejných šest fází pro vaše GTM pracovní postupy jako naše předchozí možnost:
- Objev
- Analýza
- Výzkum
- Plánování
- Implementace
- Reporting
Jediný rozdíl spočívá v tom, že jednotlivé fáze jsou znázorněny na vizuální tabuli s rozhraním typu drag-and-drop. Každá fáze je označena barevným kódem pro snazší orientaci a přehlednější zobrazení vašeho prodejního a marketingového plánu.
Přiřazujte úkoly svým kolegům v jednotlivých fázích, stanovujte termíny a sledujte, jak se skládá mozaika úspěšného uvedení produktu na trh. Pod každým úkolem najdete poznámkové lístky, na které můžete psát další pokyny a doporučení, které zlepší komunikaci v týmu. 🧩
Největší výhodou šablon strategií Whiteboard GTM je jejich přizpůsobitelnost. Do dokumentu můžete vložit interní i externí obsah, přidat média podle svého výběru a přizpůsobit jej pro proniknutí na specializovaný trh.
3. Šablona pro komunikaci strategie uvedení produktu na trh ClickUp
Přizpůsobení strategií uvedení na trh není práce pro jednoho člověka – tento proces obvykle vyžaduje propracovanou spolupráci mezi různými odděleními, od vývoje produktů po marketing. Šablona ClickUp Go-To-Market Strategy Communication Template vám umožní zmapovat vaši finální strategii v profesionálně vypadajícím dokumentu, ke kterému má přístup celý tým. 🧑🤝🧑
Jedná se o šablonu dokumentu, která je ideální pro sestavení komplexních znalostí prostřednictvím standardních sekcí GTM, které musíte vyplnit. Prvních několik sekcí vyžaduje obecné informace, jako jsou kontaktní údaje společnosti, poslání a vize a krátké shrnutí (může být abstraktní) vašeho plánu.
Čím dále budete postupovat, tím budou jednotlivé sekce konkrétnější. Pokud například máte k dispozici údaje z průzkumu trhu, můžete vyplnit sekci analýzy situace, definovat své zainteresované strany a identifikovat svou cílovou skupinu. Vyplňte sekce, které jsou pro vás relevantní, a zbytek smažte.
Cílem je pomoci každému, kdo si šablonu přečte, porozumět klíčovým detailům procesu uvedení produktu na trh. Umožňuje vám poskytnout rozpis úkolů projektu podle přidělených osob, termínů a definic úkolů. Nastavte v šabloně předem stanovené metriky pro měření pokroku.
Vaše účetní oddělení může tuto šablonu také použít ke kontrole fázového rozpočtového přidělení. Ačkoli se jedná převážně o šablonu pro interní použití, můžete ji snadno sdílet s externími zainteresovanými stranami, investory a partnery.
4. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp
Marketing tvoří významnou část každé strategie uvedení produktu na trh. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp pomáhá nastínit přesné kroky nezbytné k představení vašeho produktu cílové skupině a k odstranění překážek v pozici produktu na trhu.
Šablona vám umožňuje definovat marketingové cíle a klíčové výsledky (OKR) , vytvářet úkoly a sledovat pokrok. Oživí váš marketingový plán tím, že nabízí bezkonkurenční přehlednost, organizaci a prostor pro spolupráci.
Dost bylo řečí, pojďme se podívat na konkrétní vlastnosti, díky kterým je tato šablona tak skvělá. 😁
Tato šablona marketingového plánu má dvě části:
- OKR: Umožňuje vám definovat vaše marketingové KPI.
- Marketingový plán: Nastíní úkoly související s marketingovými iniciativami.
Úkoly můžete propojit s příslušnými OKR a nastavit rozpočty a termíny, abyste zlepšili přehlednost a spolupráci. Šablona slouží jako centrální uzel pro činnosti, jako jsou:
- Přidání jednoho nebo více příjemců ke každému úkolu
- Stanovení termínů pro jednotlivé úkoly v souladu s plánem uvedení na trh
- Identifikace a stanovení priorit úkolů při řešení problémů
- Definujte kanály, které budete používat (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin atd.) k propagaci svého produktu.
Šablona vám umožňuje uspořádat úkoly v kalendáři a vytvořit časové osy podle měsíce, týdne nebo dne. Sledujte průběh každého OKR prostřednictvím několika zobrazení.
Například zobrazení Klíčové výsledky podle čtvrtletí ukazuje čtvrtletní stav vašich marketingových aktivit a pomáhá vám provádět průběžné úpravy. Zobrazení Tabule pokroku ve stylu Kanban převádí úkoly na karty a třídí je podle jejich stavu: Otevřené, Plánované, Probíhající, Zrušené a Dokončené.
Pomocí zobrazení Progress seskupte karty úkolů do sloupců podle stavu nebo použijte zobrazení Timeline pro chronologický kontrolní seznam.
5. Šablona pro analýzu trhu ClickUp
Velkou částí budování spolehlivé strategie uvedení na trh je průzkum trhu – musíte porozumět svým konkurentům, aktuálním trendům na trhu a potřebám zákazníků, abyste mohli nabídnout něco žádoucího. Šablona analýzy trhu ClickUp vám umožní tento proces rychle projít a poskytnout vašemu týmu konkurenční výhodu nezbytnou pro úspěch.
Tato šablona nabízí několik pohledů, které se všechny zaměřují na pět typů konkurentů:
- Přímá: Mají stejné produkty jako vy.
- Nepřímá: Jejich produkty se liší od toho, co nabízíte vy, ale cílí na stejný trh.
- Potenciál: V současné době nejsou na trhu, ale v budoucnu by se tam mohly objevit.
- Budoucnost: Jsou jako potenciální konkurenti, ale pravděpodobně vstoupí na trh v nejbližší budoucnosti.
- Náhrada: Nabízejí alternativu k vašemu produktu.
Zobrazení šablony vám umožní objektivně sledovat vaše konkurenty a pochopit, jak využít silné stránky vašeho produktu k přilákání správného publika. Například zobrazení konkurence je seznam všech vašich konkurentů a jejich produktů (nebo můžete přidat svou konkurenční výhodu vůči konkrétnímu nástroji nebo cílové skupině).
Vytvořte nový úkol pro každého konkurenta a nastíňte jejich ceny, spokojenost zákazníků, hodnocení kvality a jedinečné vlastnosti, abyste mohli odhadnout pozici vašeho produktu vůči každému z nich.
Šablona se může hodit, pokud se snažíte zjistit konkurenční mezery s největším potenciálem zisku. Zobrazení Growth Share Whiteboard vám umožňuje sestavit matici konkurence se zaměřením na relativní podíl na trhu a míru růstu.
Pomocí barevně označených lepících poznámek umístěte konkurenty do správného kvadrantu a rozhodněte, které segmenty mohou být lukrativními investičními příležitostmi.
6. Šablona marketingového akčního plánu ClickUp
K vytvoření a správě špičkových marketingových kampaní nemusíte být geniální marketingový mág – stačí vám šablona marketingového akčního plánu ClickUp. 🧙
Tato šablona vám dává maximální možnost zefektivnit vaše nápady, organizovat váš tým a sledovat pokrok podle časových plánů a milníků. Nabízí tři zobrazení – seznam akčních plánů, podle týmu a kalendář.
Seznam akčních plánů mapuje všechny vaše úkoly a jejich podrobnosti. Zde můžete přidávat a přiřazovat nové úkoly, určovat priority, nastavovat termíny a stanovovat cíle. Ke každému úkolu můžete připojit soubory, abyste členům svého týmu poskytli další informace a usnadnili jim práci.
Díky vlastním polím ClickUp můžete seznam přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim cílům. Například pomocí vlastního pole „Peníze“ můžete přidělovat rozpočty nebo pomocí vlastního pole „Průběh“ sledovat dokončení úkolů.
Zobrazení Podle týmu je kanbanová tabule, která zobrazuje úkoly z předchozího zobrazení jako karty. Tato tabule třídí aktivity vašeho akčního plánu podle přidělených týmů, ale můžete to změnit na stav, prioritu nebo jiné kritérium.
Zobrazení kalendáře vám umožňuje vizualizovat plány a termíny týmu tím, že úkoly zobrazuje v kalendářové formě. Je na vás, abyste si přizpůsobili časové období, které chcete sledovat, například jeden nebo více dní, týdnů nebo měsíců.
Tento pohled je vynikající pro identifikaci oblastí, které lze vylepšit, aby se v rané fázi optimalizoval dosah na trhu nebo výnosy z investic.
7. Šablona akčního plánu digitálního marketingu ClickUp
Ať už uvádíte na trh nový produkt, oznamujete významnou expanzi nebo iniciativu rebrandingu, neexistuje lepší způsob, jak toho dosáhnout, než s pomocí digitálního marketingu.
Úspěch však nepřichází snadno – potřebujete dobrý plán, abyste získali výhodu nad konkurencí a posílili svou online přítomnost, a k tomu slouží šablona akčního plánu digitálního marketingu ClickUp.
Šablona vám pomůže nastínit cíle uvedení produktu na trh, rozdělit je na úkoly a stanovit priority. Udržujte kontrolu nad projektem pomocí čtyř zobrazení – Akční kroky, Cíle, Časová osa a Tabule.
V zobrazení Akční kroky jsou uvedeny všechny úkoly související s vašimi aktivitami v oblasti digitálního marketingu. Ke každému úkolu přidejte podrobnosti, jako je přidělená osoba, priorita, termíny, oddělení a složitost, a nenechte ve své marketingové strategii uniknout ani jedinou informaci.
Zobrazení cílů je kanbanová tabule, na které vidíte všechny úkoly ve formě karet. Výchozí nastavení šablony zobrazuje úkoly podle přiřazeného oddělení, což pomáhá vedoucím oddělení lépe řídit jejich tým. Úkoly můžete také třídit podle složitosti, pokroku v plnění cíle a typu úkolu.
Díky funkci drag-and-drop můžete rychle přesouvat karty úkolů z jednoho sloupce do druhého a organizovat své pracovní postupy. Zobrazení časové osy vám pomůže udržet přehled o vašich plánech a termínech, zatímco zobrazení tabule třídí karty úkolů podle jejich stavu: K provedení, Probíhá a Dokončeno.
Šablony strategií uvedení na trh: připravte si cestu k úspěchu
Podle zprávy společnosti McKinsey mohou roztříštěné strategie uvedení na trh v době krize vyvolat dominový efekt. Jedna překážka může uvrhnout celý tým do chaosu a zmatku, protože neexistuje jasný standard, kdo má co dělat.
Naše šablony ClickUp GTM mohou zabránit takovým scénářům selhání tím, že centralizují role a odpovědnosti vašeho týmu, poskytují robustní monitorovací funkce a umožňují prostor pro úpravy. Tak neváhejte a stáhněte si svou oblíbenou šablonu!
ClickUp nabízí více než 1 000 dalších šablon pro různé role a použití – prozkoumejte galerii ještě dnes! 💗