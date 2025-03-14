15 nejlepších aplikací pro workflow pro lepší řízení procesů v roce 2025

Už jste někdy prohledávali nekonečné e-mailové vlákno, abyste našli přílohu, nebo se snažili zjistit, proč nebyl dodržen termín?
Je to skutečný boj.
A aplikace pro workflow jsou řešením. Proměňují chaos na pracovišti v zefektivněné úkoly, jasnou odpovědnost a lepší spolupráci. Tyto nástroje jsou chytřejší, rychlejší a intuitivnější než kdykoli předtím a jsou určeny pro profesionály, týmy i jednotlivce.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 15 nejlepších aplikací pro workflow, které vám pomohou zefektivnit komunikaci, automatizovat opakující se úkoly a zajistit hladký průběh projektů. 🎯
Co jsou aplikace pro pracovní postupy?
Aplikace pro řízení pracovních postupů jsou softwarové nástroje určené k automatizaci, správě a optimalizaci obchodních procesů. Tyto aplikace zefektivňují provoz tím, že směrují úkoly podle předem definovaných cest a zajišťují, aby byly úkoly koordinovány a dokončeny včas.
Aplikace pro správu pracovních postupů nabízejí organizacím strukturovaný rámec pro vizuální mapování procesů, přiřazování úkolů, sledování pokroku a automatizaci opakujících se činností, což v konečném důsledku zvyšuje produktivitu. Poskytují také funkce pro vytváření vizuálních znázornění pracovních postupů, které týmům umožňují identifikovat závislosti a efektivně řešit úzká místa.
Co byste měli hledat v aplikacích pro pracovní postupy
Při výběru aplikace pro workflow je důležité zohlednit klíčové faktory, které zvyšují produktivitu a zefektivňují spolupráci.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Návrh workflow bez kódování: Vyberte si nástroj s vizuálním editorem workflow, který umožňuje i uživatelům bez technických znalostí vytvářet složité workflow bez předchozích znalostí kódování.
- Komplexní nástroj pro tvorbu formulářů: Vyberte si aplikaci s přizpůsobitelným nástrojem pro tvorbu formulářů, abyste mohli shromažďovat potřebné informace pro kontext a proveditelnost.
- Funkce pro spolupráci: Ujistěte se, že nástroj podporuje pracovní postupy pro spolupráci při řízení projektů, včetně funkcí pro přidělování úkolů a sledování pokroku.
- Reporting a analytika: Investujte do nástroje, který nabízí pokročilou analytiku pro identifikaci trendů, optimalizaci procesů na základě historických dat a generování podrobných reportů o míře dokončení úkolů a výkonu týmu.
- Dynamický systém oznámení: Vyberte nástroj s robustním systémem oznámení, který upozorní členy týmu na důležité aktualizace a blížící se termíny.
15 nejlepších aplikací pro pracovní postupy
Nyní, když víte, které klíčové funkce jsou v aplikaci pro správu pracovních postupů nezbytné, přinášíme vám naše nejlepší doporučení, která splňují většinu, ne-li všechny, z těchto požadavků.
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných pracovních postupů a spolupráci při řízení projektů)
Na prvním místě seznamu je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Proč právě aplikace Everything, ptáte se? Protože kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Díky výkonným funkcím automatizace úkolů a správy projektů je tato aplikace ideální volbou pro zvýšení efektivity a produktivity pracovních postupů.
📮 ClickUp Insight: Nízkoproduktivní týmy používají čtyřikrát častěji více než 15 nástrojů, zatímco vysoce produktivní týmy udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
ClickUp Mind Maps jsou dokonalým nástrojem v rámci pracovního prostoru ClickUp pro mapování a organizaci složitých projektů. Od vytváření strategie pro uvedení produktu na trh až po mapování dlouhodobých cílů vám Mind Maps pomohou zmapovat a vizualizovat propojené úkoly a podúkoly pro plynulé řízení projektů.
Například marketingový tým, který plánuje kampaň, může pomocí myšlenkové mapy rozdělit kampaň do fází, jako je tvorba nápadů, tvorba obsahu a distribuce. Každá fáze pak může být přímo propojena s konkrétními úkoly. Přiblížením myšlenkové mapy získáte podrobné informace, jako jsou závislosti úkolů a termíny.
Své pracovní postupy můžete také vizualizovat v různých formátech pomocí více než 15 zobrazení ClickUp.
Zatímco zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp je ideální pro sledování časových os, Kanbanové tabule ClickUp usnadňují sledování postupu úkolů prostřednictvím vlastních fází, jako jsou „k provedení“, „v procesu“ a „hotovo“.
Každé zobrazení je plně přizpůsobitelné – úkoly lze třídit, filtrovat nebo seskupovat podle termínu splnění, priority nebo člena týmu.
Například tým softwarových vývojářů může používat Kanban tabule ke sledování pokroku funkcí, zatímco projektoví manažeři se mohou spolehnout na Ganttovy diagramy, aby zajistili včasné dodání projektu.
Pokud hledáte digitální prostor pro spolupráci, ClickUp Whiteboards spojuje týmy pro diskuse, brainstorming a plánování projektů. Fungují jako digitální plátno, na kterém můžete vizualizovat nápady, mapovat strategie a proměnit diskuse v úkoly ClickUp, a to vše v rámci ekosystému ClickUp.
Podívejte se na toto video, kde najdete stručné vysvětlení plánování projektových toků pomocí tabulek v ClickUp:
Členové týmu mohou přidávat poznámky, propojovat nápady a dokonce i přímo propojovat úkoly s tabulkou, což je ideální pro strategické plánování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zjednodušte opakující se úkoly pomocí vlastních spouštěčů a akcí pro vaše pracovní prostředí s ClickUp Automations.
- Využijte integrovanou neuronovou síť AI ClickUp, ClickUp Brain, k získání kontextových informací a návrhů z minulých aktivit a diskusí pro snazší správu projektů.
- Navrhujte snadno personalizované pracovní postupy s více než 1 000 šablonami ClickUp.
- Spolupracujte, organizujte a sdílejte nápady a dokumenty hladce s ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může pro nové uživatele vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Doslova obsahuje VŠECHNY funkce v jedné aplikaci. Nahrávejte klipy, sledujte čas, sledujte servisní projekty nebo vývoj produktů. Objevil jsem ji náhodou a jsem za to velmi rád... Používal jsem trello, monday.com, bitrix a všechny ostatní aplikace tohoto typu na planetě v 10 různých organizacích. NIC se této aplikaci nevyrovná.
2. Trello (nejlepší pro vizuální organizaci úkolů pomocí tabulek)
Trello, jeden z oblíbených softwarových nástrojů pro řízení projektů, využívá přístup ve stylu Kanban s tabulemi, seznamy a kartami k vizualizaci postupu projektu a stavu úkolů. Tabule můžete přizpůsobit pomocí pozadí, štítků, vlastních polí a konkrétních zobrazení, jako je kalendář a časová osa, tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám projektu.
Díky funkci drag-and-drop lze snadno přidávat soubory přímo na karty. Navíc nabízí úpravy v reálném čase, což umožňuje členům týmu pracovat současně na stejné tabuli a provádět živé aktualizace, přidávat komentáře, sdílet soubory a přidávat značky.
Nejlepší funkce Trello
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přesun karet do složky „Hotovo“, pomocí Butler, nástroje pro automatizaci pracovních postupů s umělou inteligencí od Trello, který nevyžaduje žádné programování.
- Rozdělte úkoly na dílčí úkoly pomocí kontrolních seznamů, které obsahují termíny a přiřazené osoby pro podrobné sledování.
- Rozšiřte jeho funkčnost pomocí Power-Ups pro integraci s aplikacemi jako Slack, Jira, Salesforce a dalšími. Můžete také přizpůsobit tabule tak, aby fungovaly jako CRM, systémy pro správu ticketů nebo redakční kalendáře.
Omezení aplikace Trello
- Trello se hodí pro jednoduché projekty, ale jeho jednoduchost může být překážkou pro složité projekty nebo větší týmy, které spravují více úkolů.
- Funkce jako podrobné reporty, sledování času a analytika vyžadují integraci třetích stran.
Ceny Trello
- Zdarma pro 10 uživatelů
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Na Trellu se mi nejvíc líbí jeho vizuální jednoduchost a flexibilita. Je snadné organizovat úkoly, přesouvat je mezi jednotlivými fázemi a spolupracovat s týmem. Ať už pracuji na obsahu blogu, videích na YouTube nebo jiných marketingových projektech, intuitivní rozhraní Trella s funkcí drag-and-drop umožňuje hladké řízení.
Na Trellu se mi nejvíc líbí jeho vizuální jednoduchost a flexibilita. Je snadné organizovat úkoly, přesouvat je mezi jednotlivými fázemi a spolupracovat s týmem. Ať už pracuji na obsahu blogu, videích na YouTube nebo jiných marketingových projektech, intuitivní rozhraní Trella s funkcí drag-and-drop umožňuje hladké řízení.
3. Monday.com (nejlepší pro vizuálně atraktivní týmovou spolupráci)
Intuitivní rozhraní Monday.com zlepšuje spolupráci týmu a zefektivňuje obchodní procesy. Umožňuje vám vytvářet přizpůsobitelné tabule a organizovat časovou osu projektu do sloupců, položek a skupin.
Pro centralizovaný kontext můžete přímo komunikovat v rámci úkolů prostřednictvím komentářů, @zmínek a příloh souborů. Nabízí přizpůsobitelné formuláře „Vytvoření položky“ pro sběr strukturovaných vstupů od týmů nebo klientů. Navíc jeho widget „Funnel Chart“ vizuálně znázorňuje průběh obchodu v jednotlivých fázích, což týmům pomáhá analyzovat prodejní pipeline.
Nejlepší funkce Monday.com
- Přizpůsobte si svůj dashboard pomocí více než 30 typů sloupců a 25 widgetů, abyste zajistili přesnou vizualizaci dat pro efektivní řízení projektů.
- Sledujte stav projektu v zobrazení Kanban, Gantt a Kalendář.
- Vyberte si z široké škály předkonfigurovaných automatizačních receptů nebo vytvořte vlastní automatizace založené na spouštěčích a akcích, které vyhovují vašemu workflow.
Omezení Monday.com
- Škálovatelnost může být náročná, zejména pokud jde o omezení počtu položek (10 000 položek na tabuli) a omezení výkonu při správě větších projektů.
- Nadměrné a rušivé oznámení bez možností přizpůsobení zhoršují uživatelský komfort.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma pro dva uživatele
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Monday. com poskytuje vizuální přehledy, které nabízejí jasný přehled úkolů, termínů a pokroku, takže všichni mají stejné informace. Mohu snadno zkontrolovat pokrok projektu, aniž bych musel čekat na aktualizaci od projektového manažera.
4. Wrike (nejlepší pro pokročilé sledování projektů pro velké týmy)
Díky nastavení bez nutnosti programování vám Wrike umožňuje navrhnout si pracovní prostor s vlastními typy položek a pravidly automatizace pro konkrétní události.
Navíc tento nástroj nabízí pokročilé sledování času, zprávy o výkonu v reálném čase, dodržování rozpočtu, metriky produktivity a přizpůsobitelné panely. Jeho šablony pracovních postupů pro opakující se projekty, jako jsou marketingové kampaně, automaticky generují úkoly, časové osy a přiřazení.
Nejlepší funkce Wrike
- Využijte „Wrike Work Intelligence“ pro chytré návrhy, předpovídání rizik, stanovení priorit úkolů, automaticky generované popisy úkolů a souhrny komentářů pro optimalizaci pracovních postupů.
- Získejte dynamické formuláře žádostí pro shromažďování podrobností o projektech, které vám pomohou vytvořit pracovní postupy od základů, generovat úkoly, termíny a přiřazení.
- Nastavte si upozornění na úkoly po termínu, blížící se milníky nebo změny stavu, abyste svůj tým udrželi v obraze a předešli zpožděním.
Omezení aplikace Wrike
- Uživatelé hlásili obavy ohledně výkonu platformy, zejména při správě velkých projektů s mnoha soubory, včetně občasných selhání nebo ztráty funkčnosti.
- Složité rozhraní a proces zapracování mohou být pro nové uživatele náročné, zejména pro ty, kteří nemají pracovní zkušenosti s aplikacemi pro správu úkolů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Wrike je nástroj, který vám umožní splnit většinu obchodních potřeb na jednom místě. Tento program udržuje váš prostor organizovaný, umožňuje vám vytvářet pracovní postupy, žádosti o formuláře a překlenout komunikační propast.
Wrike je nástroj, který vám umožní splnit většinu obchodních potřeb na jednom místě. Tento program udržuje váš prostor organizovaný, umožňuje vám vytvářet pracovní postupy, žádosti o formuláře a překlenout komunikační propast.
🔍 Věděli jste? Trh se systémy pro správu pracovních postupů by měl v příštích několika letech zaznamenat průměrný roční růst ve výši 33,33 %. To znamená, že dosáhne předpokládaných tržeb ve výši 86 631,2 milionů dolarů.
5. Miro (nejlepší pro interaktivní brainstorming a plánování)
Miro, agilní nástroj pro řízení projektů, nabízí plánování sprintů a retrospektivy. Můžete přiřazovat úkoly, odhadovat body příběhů a sledovat pokrok, aniž byste opustili platformu. Navíc vám nový widget časové osy umožňuje upravovat rozsah projektů v reálném čase přímo v „Miro Canvas“.
Platforma nabízí „Miro AI“ pro rychlé generování diagramů z popisů v přirozeném jazyce. Tato technologie zefektivňuje proces vytváření diagramů a vytváří návrhy na základě uživatelských vstupů pro optimalizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce Miro
- Zahajujte projekty a udržujte konzistenci díky předem připraveným šablonám pro agilní procesy a návrh UX.
- Vytvářejte podrobné a komplexní diagramy pomocí pokročilých nástrojů pro tvorbu diagramů, jako jsou inteligentní kontejnery, automatické rozvržení a přizpůsobitelné tvary.
Omezení aplikace Miro
- Velké tabule s mnoha prvky mohou být nepřehledné, což ztěžuje soustředění a efektivní orientaci.
- Tabule s velkým množstvím prvků, jako jsou obrázky a poznámkové lístky, mohou způsobit zpomalení výkonu, což ovlivní uživatelský komfort.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Navrhujte pracovní postupy jako nelineární procesy, které umožňují změny nebo opravy v jakékoli fázi. Tato flexibilita pomáhá přizpůsobit se nepředvídaným okolnostem, aniž by došlo k narušení celého pracovního postupu.
6. Airtable (nejlepší pro flexibilní databáze a sledování projektů)
Airtable je nástroj pro správu pracovních postupů, který kombinuje jednoduché rozhraní tabulkového procesoru s pokročilými funkcemi relačních databází. Díky zobrazením Grid, Calendar, Gallery, Kanban a Gantt můžete vizualizovat svá data libovolným způsobem. Intuitivní, barevné uživatelské rozhraní a funkce drag-and-drop jej činí přístupným i pro uživatele bez technických znalostí.
Platforma podporuje spolupráci v reálném čase, což umožňuje mnoha uživatelům současně pracovat, komentovat a označovat položky ve stejné databázi. Navíc se integruje s více než 1 000 platformami prostřednictvím API, včetně Google Drive, Slack a Asana.
Nejlepší funkce Airtable
- Využijte možnosti relační databáze k propojení různých tabulek a souvisejících datových bodů bez duplikování informací.
- Vytvářejte vlastní pole pro přidávání textu, čísel, příloh, zaškrtávacích políček a rozevíracích seznamů pro personalizovanou správu dat.
- Vytvářejte a sdílejte vlastní rozhraní bez nutnosti programování pomocí nástroje Interface Designer .
Omezení Airtable
- Chybí škálovatelnost; zvyšování počtu uživatelů, přidávání administrativních funkcí a pokročilých funkcí, jako jsou portály, se stává neúnosně nákladné.
- Chybí pokročilé možnosti formátování v polích a tabulkách, jako je přidávání barev.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podniková úroveň: Ceny na míru
- Airtable AI: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Todoist (nejlepší pro jednoduchou správu úkolů a produktivitu)
Pro ty, kteří chtějí zvýšit svou osobní a profesionální produktivitu, může být Todoist dobrou volbou. Jeho funkce „Rychlé přidání“ umožňuje rychle zadávat úkoly, zatímco asistent AI poskytuje inteligentní návrhy pro správu úkolů.
Funkce „Opakující se úkoly“* vám navíc umožňuje nastavit opakování úkolů v libovolných intervalech – denně, týdně nebo měsíčně – a zajistit tak, že nepřehlédnete rutinní povinnosti. Můžete také využít šablony pracovních plánů k efektivnímu nastavení projektů pro jednání, účetní úkoly a plánování událostí.
Nejlepší funkce Todoist
- Vytvářejte úkoly zadáním frází v přirozeném jazyce, jako například „Odevzdejte zprávu do pátku“. Aplikace automaticky přiřadí termíny a projekty konkrétním členům týmu.
- Organizujte úkoly pomocí přizpůsobitelných štítků a filtrů, abyste mohli efektivně stanovovat priority a kategorizovat.
- Sledujte produktivitu pomocí Todoist Karma, gamifikovaného systému, který vás odměňuje za dokončené úkoly a motivuje k neustálému pokroku.
Omezení Todoist
- Ačkoli Todoist podporuje spolupráci, nenabízí stejnou úroveň týmové komunikace a funkcí pro správu projektů jako jiné nástroje, což ho činí méně ideálním pro velké týmy nebo komplexní potřeby správy projektů.
- Někteří uživatelé mají pocit, že nástroji chybí některé pokročilé funkce, jako jsou podrobné zprávy o projektech a integrace s konkrétními nástroji třetích stran, což může bránit složitějším pracovním postupům.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Flexibilní při správě termínů, i těch s přesnými hodinami. Snadné sdílení seznamů úkolů, vkládání komentářů a aktualizace jejich stavu v reálném čase... Kvalita generovaných souhrnů se liší, proto je musíme ručně zkontrolovat a znovu revidovat, abychom se ujistili o správnosti textu.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte pracovní postup s nadřazenými a podřízenými komponenty, abyste rozdělili složité procesy na zvládnutelné části. Nadřazeným pracovním postupem může být například „Spuštění marketingové kampaně“, zatímco podřízenými pracovními postupy jsou „Tvorba obsahu“, „Plánování sociálních médií“ a „Sledování výkonu reklam“. Nezapomeňte, že podřízený pracovní postup funguje nezávisle, s vlastním ID instance, historií a stavem.
8. Nifty (nejlepší pro integrované úkoly a spolupráci)
Nifty poskytuje flexibilní správu úkolů prostřednictvím zobrazení Kanban a seznamu, což vám umožňuje snadno stanovovat priority úkolů. Můžete také nastavit závislosti úkolů, abyste zajistili, že váš tým dodržuje časový harmonogram projektu a dokončuje úkoly ve správném pořadí.
Jako doplněk k řízení úkolů umožňuje funkce „Milestone“ od Nifty týmům stanovit cíle projektu a sledovat jejich plnění pomocí automatických aktualizací postupu. Její pokročilé funkce pro vytváření reportů jsou také užitečné při generování přehledů o výkonu projektu a produktivitě týmu bez manuálního zásahu.
Nejlepší funkce
- Zaznamenávejte čas strávený na úkolech přímo v rámci úkolů pro lepší alokaci zdrojů a analýzu produktivity díky integrovaným funkcím pro sledování času.
- Komunikujte efektivně prostřednictvím skupinových diskusí nebo individuálních zpráv díky funkcím chatu v reálném čase. Chatové zprávy můžete také převést na úkoly pomocí „Nifty Orbit AI“*.
- Získejte komplexní přehled o všech projektech a časových plánech v reálném čase díky funkci „Nifty Overview“.
Šikovná omezení
- Omezené přímé/nativní integrace a silná závislost na Zapieru pro propojení s aplikacemi třetích stran. Zapier sice rozšiřuje konektivitu, ale pro týmy spravující více integrací to znamená vyšší náklady a složitost.
- Omezené funkce označování pro oslovení členů týmu a nenabízí opakované připomenutí ani možnosti termínů splnění.
- Uživatelé, kteří spravují více projektů, mohou považovat objem oznámení za příliš velký a jejich procházení v rámci platformy za náročné.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Pro: 99 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Podnikání: 149 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Neomezený: 499 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
9. Lucidchart (nejlepší pro vytváření společných diagramů a vývojových diagramů)
Lucidchart je nástroj pro správu projektů a vytváření diagramů pracovních postupů, který zjednodušuje složité pracovní postupy a poskytuje praktické informace. Díky jeho flexibilitě můžete vytvářet vývojové diagramy, síťové diagramy a projektové panely, abyste měli jasný přehled o pokroku a cílech.
Díky funkcím podmíněného formátování můžete zvýraznit důležité datové body nebo trendy ve svých diagramech a získat tak identifikovatelné vzorce a poznatky. Vývojářům a technickým týmům umožňuje Lucidchart vytvářet diagramy pomocí kódu, konkrétně kódování Mermaid.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Vytvářejte vývojové diagramy a diagramy pracovních postupů pomocí umělé inteligence a jednoduchých textových pokynů, které urychlí proces tvorby.
- Překryjte důležité metriky na stávajících diagramech pomocí propojení dat nebo použijte automatickou vizualizaci k vytvoření organizačních schémat, ERD a dalších.
- Sledujte změny provedené v diagramech pomocí komplexní funkce historie revizí; v případě potřeby můžete dokonce vrátit předchozí verzi.
Omezení Lucidchart
- Omezené funkce v offline režimu
- Omezené možnosti ukládání souborů v bezplatné verzi
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lucidchart?
Použili jsme ji v builder.ai pro vývoj pracovních postupů v reálném čase pro klienta a tým. Je velmi užitečná při detekci skutečné práce, která má být provedena, a pomáhá při určování milníků. Použili jsme ji v našich scrumových hovorech.
10. Teamwork.com (nejlepší pro komplexní nástroje pro řízení projektů)
Teamwork.com je nejvhodnější pro firmy, které spravují práci pro klienty, protože jeho funkce pomáhají urychlit dodání projektů. „Milníky“ slouží jako důležité kontrolní body v časovém harmonogramu projektu a pomáhají vám stanovit jasné cíle, sledovat pokrok a udržovat soulad s očekáváními klientů.
Platforma také nabízí funkci „Rozpočtování“*, která umožňuje vytvářet přizpůsobené rozpočty pro každý projekt, sledovat výdaje v reálném čase a dostávat oznámení, když se výdaje blíží předem stanoveným limitům.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Centralizujte onboardování klientů pomocí hotového strukturovaného systému.
- Organizujte a spolupracujte na dokumentaci pracovních postupů na jednom centrálním místě, které usnadňuje interní i externí sdílení a úpravy.
- Spravujte každodenní kapacitu svého týmu nebo plánujte a předpovídejte zdroje pro budoucí projekty pomocí funkcí pro přidělování zdrojů.
Omezení Teamwork.com
- S růstem týmů a projektů někteří uživatelé hlásí zpomalení výkonu, zejména u větších projektů nebo složitých struktur úkolů.
- Omezené možnosti hromadné úpravy; při úpravách velkých skupin úkolů musíte nejprve načíst všechny úkoly na obrazovku.
Ceny Teamwork.com
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork.com?
V Teamwork není nic dané, projekty a úkoly můžete nastavit a sledovat přesně tak, jak chcete. Díky této míře přizpůsobení se Teamwork snadno začlení do stávajících pracovních postupů týmu.
11. Kintone (nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy šité na míru potřebám firmy)
Kintone zjednodušuje týmovou spolupráci a zefektivňuje procesy napříč odvětvími tím, že vám umožňuje vytvářet vlastní aplikace pro správu úkolů a pracovních postupů a zároveň využívat centralizovanou databázi pro ukládání a organizaci dat.
Nabízí také pokročilé vyhledávací filtry, dynamické reporty a vizualizace v reálném čase prostřednictvím přizpůsobitelných grafů a tabulek pro snadnou analýzu dat. Navíc rozhraní Kintone bez nutnosti programování vám umožňuje přizpůsobit jej měnícím se obchodním potřebám.
Nejlepší funkce Kintone
- Přizpůsobte aplikace Kintone pro různé úkoly konfigurací nastavení z obrazovky prohlížeče pomocí „Kintone Custom“*.
- Sledujte údaje o zákaznících a potenciálních zákaznících, abyste získali jasný přehled o svém prodejním cyklu; nastavte filtry a zobrazte přidělené členy týmu, průměrné doby uzavření obchodu, předání mezi odděleními po prodeji a další informace díky funkci správy prodejních příležitostí funkce
- Sledujte nové a otevřené dotazy, zaznamenávejte důležité informace, přiřazujte členy týmu k následnému zpracování a sledujte aktualizace stavu pro rychlejší řešení pomocí funkce správy dotazů.
Omezení Kintone
- Někteří uživatelé poznamenali, že vytváření reportů nebo dashboardů může být náročné.
- Kintone má omezené možnosti pokročilého formátování, včetně omezených možností přizpůsobení zobrazení, sestav a exportů, a nedostatečnou flexibilitu při úpravách rozložení polí.
Ceny Kintone
- Profesionální: 16 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
12. ProofHub (nejlepší pro řízení projektů a spolupráci)
ProofHub je specializovaná platforma pro správu projektů a úkolů, kde můžete rozdělit úkoly na menší podúkoly, přidat přiřazené osoby a definovat jasné termíny. Podporuje opakující se úkoly, což týmům umožňuje automatizovat pracovní postupy, včetně opakujících se procesů, a udržovat konzistenci.
Navíc poskytuje zprávy*, které nabízejí přehled o míře dokončení úkolů, sledování času a celkovém stavu projektu, což umožňuje manažerům činit informovaná rozhodnutí. Vícejazyčná platforma vám umožňuje vybrat si rozhraní v jakémkoli jazyce, včetně francouzštiny, španělštiny, polštiny a dalších.
Nejlepší funkce ProofHub
- Sdílejte návrhy, poskytujte zpětnou vazbu pomocí nástrojů pro označování a schvalujte soubory v rámci platformy pomocí nástroje pro korektury.
- Pomocí funkce „Denní agenda“ můžete stanovit priority úkolů a udržovat pořádek.
- Usnadněte efektivní spolupráci pomocí oznámení pro přihlášené členy týmu, @zmínek, komentářů a sdílení souborů a dokumentů.
Omezení ProofHub
- Omezené možnosti přizpůsobení některých funkcí, zejména v oblasti reportingu.
- Chybí funkce fakturace; pro fakturaci je nutné integrovat s jinou platformou, jako je QuickBooks.
- Neumožňuje filtrovat oznámení pro snadný přístup.
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Maximální kontrola: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Ganttovy diagramy vytvořil americký inženýr Henry Laurence Gantt. Začal používat metodu „harmonogramu“, předchůdce Ganttových diagramů, k vizualizaci časových os výrobního procesu.
13. Slack (nejlepší pro komunikaci týmu v reálném čase)
Nástroj Workflow Builder od společnosti Slack umožňuje firmám automatizovat složité pracovní postupy pomocí jednoduchých funkcí drag-and-drop. Slack se integruje s nástroji třetích stran, jako jsou JIRA, Salesforce a Google Sheets, což umožňuje plynulý tok informací napříč různými platformami.
Navíc vám umožňuje vytvářet seznamy úkolů s termíny, štítky a dalšími přizpůsobitelnými poli pro lepší správu úkolů. Také vám umožňuje vytvářet oznámení, abyste informovali členy týmu o aktualizacích projektů a novinkách ve společnosti. *
Nejlepší funkce aplikace Slack
- Soustřeďte konverzace týkající se konkrétních témat, projektů nebo týmů do veřejných a soukromých kanálů.
- Shrňte vlákna, kanály a sdílené soubory, abyste získali přehled o klíčových informacích díky funkcím umělé inteligence.
- Přizpůsobte nastavení oznámení tak, abyste mohli upřednostňovat zprávy a posílat cílená oznámení konkrétním osobám pomocí funkce uživatelské skupiny ; můžete také použít režim Nerušit pro nerušené soustředění.
Omezení aplikace Slack
- Pokud je notebook vypnutý, je nutné se každý den přihlašovat, což je nepohodlné.
- Nenabízí offline funkce a neumožňuje přidávat datové tabulky do zpráv.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Slack
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
14. Smartsheet (nejlepší pro správu složitých projektů ve formátu tabulky)
Smartsheet kombinuje známou strukturu tabulkového procesoru s funkcemi pro správu projektů. Jednou z jeho klíčových funkcí je „WorkApps“, platforma, která vám umožňuje vytvářet aplikace bez nutnosti programování pro vaše konkrétní pracovní postupy.
Platforma navíc nabízí robustní možnosti reportingu a přizpůsobitelné dashboardy, které týmům poskytují přehled o stavu projektů, klíčových metrikách a celkovém výkonu v reálném čase. Integruje se s mnoha nástroji třetích stran, jako jsou Microsoft Office, Google Workspace a Slack, což usnadňuje propojení stávajících pracovních postupů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Automatizujte upozornění a oznámení o důležitých aktualizacích nebo termínech.
- Spravujte schvalovací procesy směrováním dokumentů a žádostí příslušným zúčastněným stranám a zároveň zasílejte upomínky k okamžitému jednání.
- Generujte vzorce a text pomocí příkazů v přirozeném jazyce a zjednodušte tak složité úkoly díky generativním schopnostem umělé inteligence.
Omezení Smartsheet
- Složité nastavení pracovních postupů a náročná křivka učení, což ztěžuje konfiguraci pro uživatele bez technických znalostí.
- Smartsheet nabízí základní funkce pro vytváření reportů a zasílání oznámení s omezenou škálovatelností a viditelností pro velké týmy, které spravují složité pracovní postupy.
Ceny Smartsheet
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Smartsheet je vhodný pro začátečníky a je velmi snadné nastavit základní mřížku, zprávy a dokonce i pokročilé panely. I když některé části mohou být komplikované, pokud to chcete, nemusíte mít programátorské znalosti, aby vám Smartsheet vyhovoval.
15. Workflowy (nejlepší pro minimalistické pořizování poznámek a vytváření osnov)
Workflowy je univerzální nástroj pro pořizování poznámek a organizaci, který týmům pomáhá efektivně spravovat úkoly, poznámky a projekty. Jeho základní struktura je založena na systému nekonečně vnořených seznamů, který vám umožňuje rozvíjet složité myšlenky bez ztráty kontextu.
Soubory a obrázky můžete přidávat přímo do seznamů pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop, což umožňuje bohatší pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Workflowy
- Vytvářejte živé kopie libovolných odrážek, které se automaticky aktualizují ve všech případech, což umožňuje plynulé odkazování a úpravy bez duplikace, a to díky funkci Mirrors .
- Vytvářejte neomezené vnořené seznamy pro hierarchickou organizaci; můžete také vytvářet zpětné odkazy mezi různými částmi seznamů, abyste propojili nápady a úkoly pro interaktivní výkonnost pracovního postupu.
- Pomocí značek můžete kategorizovat, filtrovat a vyhledávat úkoly a související položky v rozsáhlých dokumentech.
Omezení aplikace Workflowy
- Workflowy je primárně určen pro osobní použití, takže postrádá robustní nástroje pro týmovou spolupráci, jako je editace v reálném čase, pokročilé přiřazování úkolů nebo přístup založený na rolích, což pro větší týmy ztěžuje efektivní správu pracovních postupů.
- Na rozdíl od pokročilejších aplikací pro správu pracovních postupů Workflowy nenabízí automatizační funkce ani integraci s jinými nástroji (jako Slack, Google Workspace nebo platformy pro správu projektů).
Ceny Workflowy
- Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Workflowy?
Díky minimalistickému designu se stránka vždy rychle načte na počítači i mobilním zařízení a synchronizuje se bez jakýchkoli problémů. V aplikaci vás nic nerozptyluje, jsou zde pouze vaše poznámky a nápady a různé způsoby, jak rozdělit a filtrovat zobrazení.
🤝 Přátelské připomenutí: Naplánujte pravidelné hodnocení svých pracovních postupů, abyste identifikovali úzká místa, nadbytečnosti nebo oblasti, které je třeba zlepšit. Buďte otevření zpětné vazbě od členů týmu, abyste mohli procesy neustále zdokonalovat.
Zefektivněte svou práci bez námahy s ClickUp
Nyní, když jsme prozkoumali 15 nejlepších aplikací pro workflow, je jasné, že správný nástroj může změnit způsob, jakým vy a váš tým spravujete úkoly a projekty. Zatímco každá aplikace na tomto seznamu nabízí něco jedinečného, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vyniká jako komplexní řešení pro moderní týmy.
Díky vysoce přizpůsobitelným funkcím, robustní integraci, možnostem automatizace pracovních postupů a schopnosti centralizovat vše na jedné platformě je tato aplikace ideální volbou pro profesionály z různých odvětví.
Zbavte se nepohodlí a neefektivnosti roztříštěných nástrojů. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅