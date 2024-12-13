13 nejlepších softwarů pro tvorbu diagramů pracovních postupů pro rok 2025

Když mi kolega poprvé navrhl, abychom k plánování projektů používali diagramy pracovních postupů, byl jsem skeptický. Připadalo mi to příliš složité – jako snažit se napsat Vojnu a mír v Excelu. Mohou jednoduché tvary opravdu poskytnout přehlednost pro řízení pracovních postupů celého týmu?
Ale když jsem je začal zkoumat, uvědomil jsem si, jak mocné mohou být.
Diagramy pracovních postupů poskytují více než jen vizuální organizaci; vytvářejí přehlednost. Rozložením složitých procesů na zvládnutelné kroky pomáhají správné nástroje pro tvorbu diagramů sladit týmy, zefektivnit komunikaci a vnést pořádek i do těch nejchaotičtějších projektů.
Abych vám pomohl vybrat ten správný nástroj, sestavil jsem seznam 13 nejlepších softwarů pro pracovní postupy.
Co je software pro tvorbu diagramů pracovních postupů?
Software pro tvorbu diagramů pracovních postupů je nástroj pro vizuální mapování obchodních procesů a úkolů. Pomáhá rozložit složité pracovní postupy pomocí standardizovaných symbolů a tvarů, které znázorňují každý krok od začátku do konce.
🔑 Klíčové informace
Diagramy pracovních postupů neslouží pouze k mapování procesů, ale také zlepšují spolupráci na pracovišti. Jasným vymezením toho, kdo co, kdy a jak dělá, pomáhají sladit týmy a podporují lepší komunikaci mezi odděleními.
Mezi další výhody používání softwaru pro tvorbu diagramů pracovních postupů patří:
- Jasně definujte kroky, role a odpovědnosti, aby každý věděl, jaké jsou jeho úkoly.
- Identifikujte úzká místa a oblasti, které je třeba zlepšit, optimalizujte procesy a ušetřete čas.
- Poskytněte vizuální průvodce, který pomůže týmům efektivněji spolupracovat a zůstat v souladu.
- Omezte nedorozumění vizuálním znázorněním složitých pracovních postupů, které usnadní diskusi.
- Vytvářejte opakovatelné a efektivní procesy, které lze důsledně dodržovat napříč týmy nebo odděleními.
- Sledujte průběh v reálném čase a zajistěte, aby byly úkoly dokončeny včas a v rámci stanoveného rozsahu.
Ačkoli pracovní postupy vznikly ve výrobním odvětví, dnes se používají v různých odvětvích, jako je finance, zdravotnictví a technologie. Díky pokročilým nástrojům pro vizualizaci dat je dnes vytváření a sdílení těchto diagramů snazší a efektivnější než kdykoli předtím.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu diagramů pracovních postupů?
Software pro tvorbu diagramů pracovních postupů se může lišit od základního až po velmi pokročilý. Přesto existují některé společné funkce, které byste od svého nástroje měli očekávat.
- Přizpůsobení a flexibilita: Hledejte software, který vám umožní plně přizpůsobit šablony diagramů, tvary a symboly pro větší přesnost a škálovatelnost.
- Funkce pro spolupráci: Spolupráce v reálném čase umožňuje více uživatelům přispívat současně, zejména týmům pracujícím v různých geografických oblastech.
- Šablony: Měli byste mít přístup k šablonám, včetně šablon vývojových diagramů a myšlenkových map, abyste zkrátili dobu učení a mohli vybraný software začít používat ihned.
- Integrace: Hledejte software, který se integruje s populárními platformami, jako jsou CRM systémy, nástroje pro správu projektů a cloudové úložiště.
- Správa verzí: Tato funkce sleduje změny provedené v diagramu pracovních postupů v průběhu času a udržuje přehledný záznam revizí.
- Automatizace: Některé nástroje pro tvorbu diagramů pracovních postupů podporují automatizaci úkolů na základě konkrétních spouštěčů nebo podmínek, což snižuje množství manuální práce.
- Vizualizace dat: Ujistěte se, že software podporuje vizualizaci dat transformací složitých datových sad do srozumitelných grafů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní je zásadní pro snadné používání a zajišťuje, že i uživatelé bez technických znalostí mohou vytvářet a upravovat diagramy pracovních postupů.
- Bezpečnostní funkce: Hledejte software, který poskytuje šifrování, bezpečné řízení přístupu a soulad s průmyslovými standardy (např. GDPR, HIPAA) pro ochranu citlivých informací.
- Možnosti exportu a sdílení: Vyberte si software, který umožňuje snadný export pracovních postupů v různých formátech (např. PDF, PNG, SVG) pro účely sdílení a prezentace.
S ohledem na tyto funkce se podívejme na 13 nejlepších softwarů pro tvorbu diagramů pracovních postupů.
13 nejlepších softwarů pro tvorbu diagramů pracovních postupů
Vytvoření efektivního pracovního postupu začíná analýzou stávajících procesů. Tato analýza pomáhá identifikovat potenciální úzká místa a neefektivnosti a zajišťuje, že oblasti, které potřebují zlepšení, jsou cíleně optimalizovány. Existuje software pro každý styl – stačí najít ten, který vám vyhovuje.
Nyní se podíváme na všechny platformy pro pracovní postupy, které nabízejí základní funkce pro vytváření a implementaci chytřejších pracovních postupů.
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální řízení projektů)
Existuje spousta vizuálních nástrojů pro správu projektů, které vám pomohou vytvářet diagramy pracovních postupů, ale ne všechny se přizpůsobí různým typům týmů. Zatímco některé nástroje jsou určeny hlavně pro projektové manažery a jiné pro inženýry, na ClickUp se mi líbí jeho flexibilita, díky které lze vytvářet diagramy vhodné pro jakýkoli pracovní postup.
Například můj tým HR může snadno vytvořit organizační schéma, zatímco marketingový tým jej může použít k plánování své další velké kampaně. Prodejní týmy mohou zmapovat svůj prodejní trychtýř a vývojáři mohou ilustrovat cesty zákazníků. Je skvělé, že každý tým může diagramy přizpůsobit svým potřebám.
S ClickUp Whiteboards mohu snadno kreslit tvary, přidávat poznámky, vkládat multimediální prvky na plátno, propojovat jednotlivé kroky procesu a vytvářet tabulky nebo grafy. Líbí se mi, že mohu prvky přetahovat a přeskupovat podle potřeby. Propojení prvků diagramu s úkoly je také jednoduché, takže mohu plynule přejít od plánování k akci.
Plně souhlasím s Jaysonem Ermacem z AI Bees, když říká:
ClickUp nabízí nástroje pro vizualizaci vašich procesů, cílů atd. Jedná se o špičku v oblasti spolupráce a v tomto ohledu se neustále zlepšuje, zejména díky přidání funkce Whiteboard View.
ClickUp nabízí nástroje pro vizualizaci vašich procesů, cílů atd. Jedná se o špičku v oblasti spolupráce a v tomto ohledu se neustále zlepšuje, zejména díky přidání funkce Whiteboard View.
Kromě tabulek jsou pro organizování nápadů a pracovních postupů ideální také myšlenkové mapy ClickUp. Často je používám k vytváření vývojových diagramů, které vizualizují nadcházející projekty nebo zdůrazňují vztahy mezi klíčovými koncepty při brainstormingových sezeních s mým týmem.
K dispozici jsou tisíce předem připravených šablon, takže je snadné vždy najít ten správný diagram pro jakoukoli potřebu. Od šablon pro brainstorming až po diagramy typu „fishbone“ – možnosti jsou nekonečné. Vy a váš tým můžete jakýkoli diagram upravit a přizpůsobit konkrétním projektům.
S nástroji Whiteboards a Mind Maps od ClickUp máte k dispozici všechny nástroje pro zmapování svého dalšího velkého nápadu, ať už pomocí afinitních diagramů, Vennových diagramů nebo Ganttových diagramů.
ClickUp posouvá plánování pracovních postupů o krok dál díky více než 100 šablonám pro automatizaci pracovních postupů a možnosti vytvářet vlastní automatizační sekvence. Pomocí ClickUp Automations zefektivněte opakující se úkoly, jako je přiřazování úkolů, aktualizace stavů nebo automatické spouštění oznámení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přístup k mnoha šablonám a příkladům diagramů, které vám pomohou nastartovat plánování pracovních postupů.
- Vytvářejte a spravujte úkoly a podúkoly ClickUp přímo ze svých tabulek.
- Do diagramů pracovních postupů můžete snadno přidávat odkazy, obrázky, dokumenty a další prvky, abyste lépe zachytili kontext.
- Integrujte a automatizujte své postupy pomocí oblíbených nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Slack, Zoom, GitHub a další.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje čas na naučení se a osvojení všech funkcí ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Lucidchart (nejlepší pro pokročilé mapování pracovních postupů)
Lucidchart je další nástroj, který doporučuji pro vytváření diagramů pracovních postupů, zejména pokud hledáte univerzální řešení. Nabízí řadu šablon a funkcí, které mi umožňují přizpůsobit tvary a dokonce importovat data pro vytvoření jedinečných pracovních postupů.
Líbí se mi, jak automatické formátování upravuje každý prvek a udržuje diagram přehledný a profesionální bez jakékoli další práce. Lucidchart mi také usnadňuje sdílení diagramů s kolegy a přidávání komentářů přímo k konkrétním tvarům, což zajišťuje, že všichni mají stejné informace o každém prvku pracovního postupu.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Automaticky zarovnávejte prvky a dejte diagramům pracovních postupů elegantní a profesionální vzhled.
- Lucidchart můžete používat kdekoli pracujete – je k dispozici pro platformy Mac, Linux a Windows.
- Integrujte s široce používanými platformami, jako jsou Office a Google Workspace.
Omezení Lucidchart
- Bezplatný účet nabízí omezený přístup.
- Funkce propojení dat je užitečná, ale její použití může být náročné.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9,00 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Miro (nejlepší pro komplexní pracovní prostory vzdálených týmů)
Pokud hledáte spolehlivý nástroj pro vytváření diagramů pracovních postupů, Miro je rozhodně jednou z dobrých voleb. Poskytuje vám výkonný návrhový systém, mnoho šablon a všechny funkce, které potřebujete k rychlému zaznamenání svých nápadů na papír.
Použil jsem jej k naplánování pracovních postupů při tvorbě obsahu a organizačních schémat pro nové zaměstnance během několika minut, což mi ušetřilo čas. Také se mi líbí systém bílé tabule – více lidí může snadno provádět změny současně a indikátory kurzoru zajišťují synchronizaci všech uživatelů.
Navíc mi aplikace Miro umožňuje přístup k práci odkudkoli, což je velmi flexibilní pro týmy, které jsou často na cestách.
Nejlepší funkce Miro
- Vizualizujte celé projekty, dokumenty, obrázky nebo soubory na nekonečném plátně.
- Získejte přístup k více než 300 šablonám, abyste mohli rychle začít s projekty, jako je plánování sprintů, diagramy pracovních postupů nebo tvorba vývojových diagramů.
- Umožněte týmům sdílet diagramy pracovních postupů a spolupracovat na nich v reálném čase.
- Integrujte jej s softwarem pro správu úkolů a proměňte pracovní postupy v realizovatelné úkoly.
- Zabezpečte diagramy pomocí podnikové úrovně zabezpečení, aby se týmy mohly soustředit na inovace.
- Snadné přetahování nástrojů, dokumentů a obrázků v uživatelsky přívětivém rozhraní.
Omezení Miro
- Import nebo export obsahu může být náročný.
- U velkých účtů může být navigace obtížnější.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 6 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
4. FigJam (nejlepší online tabule pro spolupráci týmů)
FigJam, navržený společností Figma, je kolaborativní online tabule přizpůsobená pro podporu týmové práce. Platforma obsahuje užitečné funkce, jako jsou lepící poznámky, razítka a kurzorový chat, které členům mého týmu usnadňují práci na nejrůznějších projektech – od brainstormingu při uvádění produktu na trh až po vytváření podrobných diagramů pracovních postupů pro schvalování rozpočtu.
FigJam navíc nabízí bezplatnou verzi, která je obzvláště užitečná pro malé týmy nebo společnosti s omezeným rozpočtem.
Nejlepší funkce FigJam
- Zmapujte složité myšlenky v přehledné hierarchické struktuře pomocí režimu Outline.
- Vytvářejte makety a rychle vizualizujte návrhy pomocí specializovaných funkcí pro tvorbu drátových modelů.
- Zvyšte přehlednost a kreativitu strukturováním myšlenkových map a diagramů pracovních postupů pomocí doplňkových designových prvků.
- Společně vytvářejte a upravujte diagramy v reálném čase s podporou spolupráce.
Omezení FigJam
- Chybí offline přístup
Ceny FigJam
- Starter: zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Organizace: 5 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Enterprise: 5 $/měsíc za licenci (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
5. Microsoft Visio (nejlepší pro uživatele Microsoft 365 a Windows)
Visio může být ideálním nástrojem pro tvorbu diagramů pracovních postupů, pokud váš tým již používá Windows a Microsoft 365. Sdílení dokumentů mezi programy Microsoft, zejména pomocí OneDrive pro cloudové úložiště, usnadňuje celý proces – od vytvoření pracovního postupu až po jeho implementaci.
Dalším aspektem, který oceňuji, jsou funkce usnadňující přístup. Díky možnostem vysokého kontrastu a funkci převodu textu na řeč je Visio mnohem snazší pro použití členy týmu se zrakovým postižením. Na vlastní oči jsem viděl, jak tyto nástroje pomáhají vytvářet inkluzivnější pracovní prostředí, a řekl bych, že to je dobrý důvod, proč Visio zvážit.
Nejlepší funkce Microsoft Visio
- Převádějte data z Excelu do diagramů pracovních postupů
- Využijte předem připravené šablony síťových diagramů k rychlému mapování pracovních postupů.
- Pracujte ve Visio během videohovorů a zapojte uživatele, kteří nepoužívají Windows, prostřednictvím webové aplikace Visio.
Omezení Microsoft Visio
- Formátování je výzvou, pokud máte velké soubory Visio, a je obtížné zobrazit všechny informace najednou.
- Cena je vyšší ve srovnání s konkurenčními nástroji.
- Má méně integrací než jiný software pro tvorbu diagramů.
Ceny Microsoft Visio
- Zahrnuto v komerčních plánech Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Visio Plan 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
6. Gliffy (nejlepší pro týmy v prostředí Atlassian)
Gliffy od společnosti Atlassian je webový nástroj, který pokrývá různé použití, včetně vytváření diagramů, diagramů pracovních postupů a wireframů. Díky nastavení typu drag-and-drop a připraveným tvarům, šablonám a motivům je práce s ním opravdovým potěšením.
Mohu dokonce importovat starší diagramy, provádět úpravy nebo exportovat své nejnovější výtvory bez potíží.
Nejlepší funkce Gliffy
- Sdílejte svou práci snadno pomocí URL adres nebo vložením diagramů pracovních postupů přímo na webové stránky.
- Hladká integrace s nástroji jako Atlassian Jira a Confluence pro plynulý zážitek.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí nového doplňku Confluence Cloud.
- Sledujte změny pomocí historie revizí a kdykoli se vraťte k předchozím verzím.
Omezení Gliffy
- Omezené možnosti přizpůsobení objektů pro složité diagramy
- Bezplatná verze není k dispozici.
Ceny Gliffy
Profesionální:
- 1 až 9 uživatelů: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- 10 až 50 uživatelů: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gliffy
- G2: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
7. SmartDraw (nejlepší pro intuitivní vytváření diagramů)
SmartDraw nabízí více než 70 diagramů, od diagramů toku dat až po podrobná schémata. Tento software pro tvorbu diagramů je navržen s intuitivními funkcemi přizpůsobení a spolupráce, díky nimž je snadné dosáhnout přesně požadovaného výsledku.
Jednou z vynikajících funkcí je možnost kreslení CAD (počítačem podporované navrhování). Je ideální pro ty, kteří potřebují architektonické výkresy nebo podrobné půdorysy, a je to něco, co jsem v mnoha jiných nástrojích pro tvorbu diagramů pracovních postupů neviděl.
Pokud jste tým, který vyžaduje tuto úroveň přesnosti, SmartDraw by mohl být přesně to, co potřebujete.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Získejte přístup k pokročilým možnostem návrhu ve srovnání s jinými softwarovými řešeními pro tvorbu diagramů.
- Odemkněte více než 4500 vestavěných šablon a 29 000+ vestavěných symbolů.
- Vytvářejte diagramy tříd a mapy stránek přímo ze svých dat pomocí integrovaných rozšíření.
Omezení SmartDraw
- Obsahuje mnoho pokročilých funkcí, které nebudete potřebovat, pokud vám stačí pouze software pro tvorbu diagramů.
- Některé pokročilé funkce mohou být pro technicky neznalé uživatele náročné.
Ceny SmartDraw
- Individuální: 9,95 $/měsíc
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně, minimálně tři uživatelé)
- Web: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (110 recenzí)
8. Draw. io (nejlepší pro vytváření diagramů pro koncové uživatele v prohlížeči)
Pokud jste si někdy řekli: „Bezplatné věci jsou přesně pro mě“, Draw. io by se vám mohlo líbit. Tento open-source nástroj usnadňuje vytváření diagramů pracovních postupů, aniž byste museli utratit jedinou korunu. Líbí se mi, že si můžete stáhnout desktopovou verzi, pokud chcete mít větší kontrolu nad svými soubory a dáváte přednost tomu, aby vše zůstalo offline. Dává mi to klid, protože vím, že moje práce zůstane v bezpečí.
Až přijde čas na spolupráci s týmem, zjistíte, že online verze funguje neuvěřitelně hladce. Diagramy můžete sdílet přes Google Drive, což je výhodné, pokud již platformu Google používáte. Oceňuji, že se s Draw.io snadno naučíte pracovat.
Nejlepší funkce Draw.io
- Vyberte si ze tří diagramových pláten a mnoha prvků, které lze přetahovat myší.
- Navrženo pro širokou škálu diagramů, od organizačních schémat po síťové diagramy.
- Sdílejte diagramové prostory, sledujte kurzory členů týmu a spolupracujte.
- Získejte úplnou kontrolu nad daty a nastavte si vlastní preference správy dat v desktopové verzi.
Omezení Draw.io
- Někteří uživatelé považují za obtížné přizpůsobit prvky velikosti plátna nebo tisku.
- Rozhraní může vypadat trochu zastarale ve srovnání s novějšími platformami pro tvorbu diagramů.
Ceny Draw.io
- Zdarma
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,4/5 (více než 410 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
9. Whimsical (nejlepší interaktivní pracovní prostor pro designérské týmy)
Whimsical je ideální pro freelancery, designérské týmy, vývojáře softwaru a produktové manažery, kteří chtějí vytvářet vývojové diagramy a diagramy pracovních postupů a poté je sdílet s ostatními za účelem získání zpětné vazby. Obsahuje také mnoho konfigurovatelných prvků, jako jsou textová pole, tlačítka, zaškrtávací políčka, štítky, hvězdičky pro hodnocení a hotové klikatelné pozvánky, jako jsou „Prohlédněte si naši práci“ a „Kontaktujte nás“. Zjistil jsem, že tyto prvky pomáhají přidat interaktivní prvky.
Whimsical nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, pokud ve svém pracovním prostoru nepotřebujete příliš mnoho editorů. Stále můžete zdarma pozvat hosty, kteří budou moci prohlížet, komentovat a dokonce i upravovat soubory, které jste sdíleli.
Nejlepší funkce Whimsical
- Integrujte s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Notion, Figma a Slack.
- Vyberte si z bohaté galerie šablon a stavebních bloků, včetně projektových hubů, půdorysů, kontrolních seznamů pro uvedení produktu na trh a šablon vstupních stránek.
Fantaskní omezení
- Whimsical má omezené offline možnosti. To může být významná nevýhoda, pokud často nemáte přístup k internetu.
Nestandardní ceny
- Starter (zdarma)
- Pro: 10 $/měsíc za editor, fakturováno ročně
- Organizace: 20 $/měsíc za editora, fakturováno ročně
Fantaskní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (50 recenzí)
10. EdrawMax (nejlepší alternativa k Microsoft Visio)
EdrawMax byl vytvořen jako přímý konkurent Microsoft Visio. Pokud tedy znáte Visio, bude pro vás používání EdrawMaxu velmi jednoduché. Tento nástroj pro tvorbu diagramů pracovních postupů nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pro rychlý start a prvků pro tvorbu diagramů, díky čemuž je snadné vytvářet vlastní rozvržení.
S více než 200 šablonami podporuje tento nástroj i specializované typy diagramů, jako jsou elektrické systémy a P&ID výkresy. Oceňuji také to, že nabízí několik možností exportu, takže mohu své diagramy pracovních postupů ukládat a sdílet ve formátech jako JPG, PDF, Word a Excel.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Využijte 200 šablon pro síťové diagramy, organizační schémata, diagramy pracovních postupů, myšlenkové mapy a další.
- Exportujte diagramy v různých formátech, jako jsou JPG, PDF, Word, PowerPoint, Visio a další.
- Zajistěte bezpečnost všech svých souborů a přenosů pomocí šifrování SSL.
- Využijte kompatibilitu s Mac, Windows a Linux.
Omezení EdrawMax
- Může být obtížné přizpůsobit prvky a obrázky tak, aby se vešly do vašeho diagramu.
- Není možné aktualizovat velikost textu nebo měřítko obrázků v celém diagramu.
- Reakce zákaznického servisu mohou být pomalé a někteří uživatelé musí několikrát opakovat svou žádost.
Ceny EdrawMax
Individuální
- Předplatné: 45,99 $ ročně
- Doživotní plán: 99,99 $ (jednorázová platba)
- Doživotní balíček: 125,99 $ (jednorázová platba)
Týmy a firmy: Cena začíná na 238 $ za dva uživatele/měsíc, fakturace ročně
Vzdělávání: Ceny začínají na 62 $ (pro jednotlivé uživatele)
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (200 recenzí)
11. Creately (nejlepší pro vizuální spolupráci a vytváření diagramů)
Multifunkční nástroj Creately kombinuje technické diagramy, správu projektů a vytváření databází na jedné platformě. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro týmy, které musí vytvářet více diagramů pracovních postupů a zároveň spravovat úkoly v rámci jednoho projektu. Udržuje věci organizované, což usnadňuje zvládání různých aspektů pracovního postupu.
Líbí se mi, jak lze přepínat mezi myšlenkovými mapami, Ganttovými diagramy a ER diagramy. Pomáhá to udržet vše pod kontrolou a nemusím neustále přepínat mezi různými nástroji.
Jednou z nejlepších funkcí Creately je možnost začlenit do diagramů formátovaný text. Díky tomu mohou týmy snadno přidávat další podrobnosti a kontext, což zajišťuje, že všichni chápou význam diagramu stejně.
Nejlepší funkce Creately
- Vytvářejte diagramy pracovních postupů vhodné pro malé i velké projekty a zajistěte si přehlednost a detailnost vizualizací.
- Vyberte si z více než 8 000 šablon a 200 000 příkladů.
- Vytvářejte vlastní databáze v rámci platformy a zlepšete tak organizaci a správu informací.
- Provádějte aktualizace v reálném čase, které jsou okamžitě viditelné pro všechny účastníky, aby byli všichni v obraze.
- Sledujte průběh projektu, časové osy a závislosti pomocí integrovaných nástrojů, abyste zůstali na správné cestě.
Omezení Creately
- Objevit všechny možnosti tohoto nástroje může být náročné.
- Funkce vyhledávání by mohla být vylepšena pro lepší uživatelský zážitek.
Ceny Creately
- Osobní: 8 $/měsíc na uživatele
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
12. Cacoo (nejlepší pro mapování diagramů pracovních postupů)
Cacoo je cloudová platforma ideální pro firmy, které chtějí plynulý a bezproblémový proces vytváření diagramů pracovních postupů. Nabízí vše, co byste od nástroje pro vytváření diagramů pracovních postupů mohli očekávat, a navíc další funkce, jako jsou videohovory v aplikaci pro spolupráci a možnosti inteligentního řízení týmu.
Cacoo se od ostatních nástrojů odlišuje svou snadnou použitelností. Díky mnoha dostupným návodům jsme se s mým týmem rychle stali odborníky.
Pro větší společnosti může tato úroveň organizace znamenat obrovský rozdíl. Zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně a vaše diagramy zůstanou přístupné.
Nejlepší funkce Cacoo
- Importujte data a automaticky generujte diagramy pracovních postupů pomocí dynamických grafů.
- Spolupracujte hladce s členy týmu prostřednictvím videohovorů v aplikaci.
- Udržujte diagramy pracovních postupů svého týmu přehledné díky chytrým organizačním nastavením, která vám umožní vytvářet týmové skupiny a upravovat nastavení sdílení.
Omezení Cacoo
- Plné pochopení všech funkcí vyžaduje značné úsilí.
Ceny Cacoo
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cacoo
- G2: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
13. FlowMapp (nejlepší pro plánování webových stránek)
FlowMapp je nástroj pro plánování UX, který pomáhá kreativcům a designérům vizualizovat projektové plány. Je obzvláště užitečný pro vytváření pracovních postupů, uživatelských cest a map webových stránek, protože transformuje složité informace do snadno srozumitelné podoby.
Díky zaměření na vizuální strukturu umožňuje FlowMapp uživatelům mapovat architekturu webových stránek a sladit ji s obchodními cíli. Jeho intuitivní rozhraní je přístupné i pro uživatele bez technických znalostí, což usnadňuje spolupráci mezi týmy.
Nejlepší funkce FlowMapp
- Poskytněte intuitivní rozhraní, které je snadno použitelné i pro uživatele bez technických znalostí.
- Získejte podporu pro diagramy pracovních postupů, které lze snadno vytvářet a sdílet.
- Umožněte spolupráci a zpětnou vazbu v reálném čase při plánování projektů.
- Umožněte mapování obsahu pro propojení strategie obsahu s uživatelskou zkušeností.
Omezení FlowMapp
- Někteří uživatelé mohou považovat cenové plány za mírně drahé, pokud využívají pouze omezený počet funkcí.
Ceny FlowMapp
- Zdarma: 0 $
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Tým: 54 $/měsíc pro až pět členů týmu
- Agentura: 180 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze FlowMapp
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Vytvářejte nejlepší diagramy pracovních postupů s ClickUp
Tento seznam představuje pouze zlomek toho, co je k dispozici pro vytváření diagramů pracovních postupů. Tyto nástroje jsem prozkoumal a každý z nich nabízí něco jedinečného, v závislosti na vašich potřebách.
Skvělým způsobem, jak zjistit, zda platforma vyhovuje vašemu stylu, je vyzkoušet ji. ClickUp je například výkonný nástroj pro vývoj diagramů pracovních postupů a sítí, správu projektů a sledování úkolů napříč týmy. Díky funkcím Whiteboard a Mind Maps se platforma ClickUp může stát vaším oblíbeným centrem pro diagramy pracovních postupů!
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a vnesete jasnost a efektivitu do svých procesů plánování pracovních postupů!