KPI vs. metriky: Co to je a jak je sledovat

Jste připraveni se dozvědět více o metrikách KPI?
Jste na správném místě!
Nejprve si ale ujasněme jednu věc:
Metriky i KPI vám pomáhají měřit výkonnost podniku, ale nejsou to totéž.
Přemýšlejte o tom takto:
Kdyby metriky byly televizní pořady, pak by klíčové ukazatele výkonnosti byly sitcomy.
Metriky KPI jsou v podstatě druhy metrik, které vám pomohou sledovat výkonnost vaší společnosti v rámci klíčových cílů.
Ale nebojte se.
Ale tím to nekončí!
Tento článek se bude podrobně zabývat tím, co jsou KPI a metriky a jak se liší. Zaměříme se také na to, jak můžete nastavit efektivní KPI pro vaše podnikání, abyste mohli měřit jeho výkonnost.
A kdo by nám v tom mohl pomoci lépe než oblíbená sitcomová rodina Simpsonových!
Pojďme na to!
Co je klíčový ukazatel výkonnosti (KPI)?
Klíčový ukazatel výkonnosti je kvantifikovatelná míra, která vaší společnosti umožňuje zjistit, jak dobře plní své klíčové obchodní cíle. Klíčovým slovem je zde „klíčový“, protože tyto ukazatele se zaměřují pouze na základní obchodní cíle a záměry.
Většina KPI je navíc konkrétní a měřitelná, takže můžete snadno posoudit výkonnost vaší společnosti.
Například pokud by se Bart chtěl stát lepším studentem, dobrým KPI by bylo něco jako „počet zadržení“ namísto něčeho vágního jako „množství problémů“.
Proč?
„Počet zadržení“ je konkrétnější a snáze měřitelný než „množství problémů“!
Chcete konkrétnější a méně „Bartyho“ příklady? Nebojte se, za chvíli vám dáme spoustu příkladů KPI!
Proč jsou KPI důležité?
KPI vám pomáhají vyhodnotit výkonnost vaší společnosti tím, že zdůrazňují, jak dobře dosahujete svých hlavních obchodních cílů.
Jelikož tyto ukazatele výkonnosti zdůrazňují, jak dobře dosahujete svých hlavních obchodních cílů, můžete snadno sledovat výkonnost své organizace a týmu při dosahování těchto klíčových cílů.
Sledujte KPI pomocí softwaru pro KPI!
Jaké jsou běžné příklady KPI?
Stejně jako OKR pomáhají klíčové ukazatele výkonnosti organizacím sledovat, jak si vedou při plnění svých vlastních cílů, a mohou se lišit od podniku k podniku.
Nezapomeňte, že různé podniky mohou používat různé ukazatele výkonnosti ke sledování pokroku při dosahování svých cílů KPI.
Řekněme například, že Smithers má na starosti zajistit, aby podnik pana Burnse vydělával více peněz.
Smithers však má v tomto ohledu problém:
Co používá k jejich sledování?
Co používá jako klíčový ukazatel výkonnosti pro tento účel?
Měl by používat ukazatele jako čistá zisková marže?
Nebo je lepší ukazatel celkový výnos?
Podobně si různé podniky zvolí různé klíčové ukazatele výkonnosti, i když se zaměřují na výkonnost nad stejnými cíli KPI, jako je vydělávání více peněz!
Zde je několik běžných příkladů KPI pro různé druhy cílů KPI:
A. Příklady KPI prodeje
Růst prodeje: procentuální nárůst prodeje za určité období
Délka prodejního cyklu : průměrná doba mezi prvním kontaktem a uzavřením obchodu prodejcem.
Míra konverze potenciálních zákazníků: procento potenciálních zákazníků, kteří se stali skutečnými zákazníky
Metriky elektronického obchodování: metriky související s vašimi aktivitami v oblasti elektronického obchodování
B. Příklady marketingových KPI
Organický webový provoz: množství provozu, které váš web přitahuje
Náklady na získání zákazníka: celkové náklady na získání zákazníka
Míra otevření e-mailů: procentuální podíl otevřených e-mailů z celkového počtu e-mailů odeslaných v rámci vašich e-mailových marketingových kampaní.
KPI sociálních médií: různé metriky týkající se vašich interakcí na sociálních médiích
C. Příklady finančních KPI
Volný peněžní tok: částka peněz zbývající po kapitálových výdajích
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: poměr celkových závazků společnosti k vlastnímu kapitálu akcionářů.
Náklady na prodané zboží: náklady na výrobu produktů, které podnik prodává.
D. Příklady KPI v oblasti lidských zdrojů
Fluktuace zaměstnanců: procentuální podíl zaměstnanců, kteří odešli, z celkového počtu zaměstnanců.
Tržby na zaměstnance: průměrné tržby, které přináší každý zaměstnanec
Náklady na přijetí zaměstnance: celkové náklady na přijetí každého zaměstnance
Míra okamžitého opuštění: Procento návštěvníků, kteří opustí webovou stránku, aniž by provedli jakoukoli akci. Poznámka: Každý nástroj pro reportování SEO KPI měří míru okamžitého opuštění.
Míra zapojení: poměr zapojených relací na webové stránce k celkovému počtu relací
Stránky na relaci: průměrný počet stránek, které uživatelé navštívili během jedné relace.
Mohli bychom pokračovat... ale už jste asi pochopili!
Pokud chcete získat rozsáhlý seznam KPI pro vaše podnikání, podívejte se na náš článek o důležitých obchodních metrikách!
Jak se liší klíčové ukazatele výkonnosti a obchodní cíle?
KPI a cíle se mohou zdát podobné, ale nejsou.
Cíl je prostředkem k dosažení cíle, zatímco KPI se používá k měření jak plníte své cíle a záměry.
Přemýšlejte o tom takto:
- Pokud bylo Bartovým cílem stát se lepším studentem, „snížení počtu trestů o 50 %“ je cíl, který musí splnit, aby dosáhl svého cíle.
- KPI je zde „počet zadržení“, protože se jedná o metriku, kterou používáte k měření jeho pokroku při dosahování tohoto cíle.
Co jsou metriky?
|Metriky jsou kvantifikovatelné ukazatele, které vám pomáhají identifikovat výkonnost vaší firmy. Používají se však pro všechny aspekty výkonnosti firmy a na rozdíl od KPI se nezabývají pouze obchodními cíli.
Máte metriky pokrývající všechny aspekty výkonu vašeho podnikání!
A protože metriky pokrývají vše, při hodnocení metrik a KPI se na KPI dívejte jako na hyper-zaměřenou podskupinu obchodních metrik.
Jaké jsou příklady metrik?
Všechny KPI, které jsme uvedli výše, mohou být ve vaší firmě použity jako metriky!
Pamatujte, že jediný skutečný rozdíl mezi metrikami a KPI je:
- Pokud se daná metrika zaměřuje na klíčový obchodní cíl nebo záměr, jedná se o KPI.
- Pokud metrika nesměřuje k hlavnímu cíli, nazývá se pouze metrikou.
Stojí za to sledovat metriky, když nesledují klíčové cíle?
To je jako se ptát Homera, jestli je třídenní kobliha ještě k jídlu – i když už není tak čerstvá!
Metriky jsou samozřejmě stále cenné!
I když obchodní metriky nemusí být zaměřeny na vaše klíčové obchodní cíle, jsou pro vaše podnikání stále velmi důležité.
Řekněme například, že klaun Krusty chtěl rozšířit své online podnikání a jedním z jeho KPI byl „počet příchozích potenciálních zákazníků“.
Ale jak čas plynul a on sledoval své KPI, zjistil, že počet příchozích potenciálních zákazníků klesá – což mu ukázalo, že existuje problém.
Ale to je vše. To je vše, co mu jeho metriky KPI mohou sdělit.
Může zdůraznit, jak čelí klíčovému problému – ale ne proč k němu došlo.
A právě zde přicházejí na řadu ostatní obchodní metriky.
Nezapomeňte, že k tomuto poklesu mohlo dojít z řady důvodů, například:
- Chybné vstupní stránky
- Nefunkční odkazy
- Pomalé načítání stránek
- A mnoho dalšího!
Aby se dostal k jádru problému, bude Krusty pravděpodobně muset přihlásit se do Google Analytics a projít si obchodní metriky, jako jsou:
- Kliknutí na konverze
- Míra okamžitého opuštění
- Doba strávená na stránce
- Počet relací
Metriky a KPI tak společně poskytují vaší firmě přesný přehled o tom, jak se věci mají a co můžete udělat, aby vše fungovalo hladce!
3 kroky k nastavení a sledování efektivních metrik KPI
Je tedy jasné, že KPI jsou pro firmy stejně důležité jako koblihy pro Homera.
Ale jak je vytvořit a sledovat?
Koneckonců, musí se jednat o podrobná, kvantifikovatelná měřítka, že?
K jejich správě budete pravděpodobně potřebovat odborníka!
Ne.
Definování KPI pro vaši firmu není žádná věda!
Stačí postupovat podle těchto jednoduchých kroků:
Krok 1. Nastavte správný druh KPI
Všechny efektivní KPI obsahují tři běžné složky.
Jsou to:
- Konkrétní
- Měřitelné
- Relevantní
Zní vám to povědomě jako proces stanovování cílů SMART?
Protože to tak je!
Nastavení KPI je však mírně odlišný proces.
Ale nebojte se.
Vytvoření KPI, které obsahují všechny tři tyto složky, je hračka!
Zde je podrobnější pohled na jednotlivé složky a jejich význam:
A. Vaše KPI by měly být konkrétní
KPI mají být přesnými ukazateli vaší výkonnosti při dosahování určitých cílů. A protože vám mají pomoci snadno určit, jak si vedete, musí být dobře definovány.
Vraťme se k příkladu Barta, který se chce stát lepším studentem a má dvě možnosti, jak nastavit indikátor KPI:
- Počet zadržení
- Míra obtížnosti
První možnost je skvělá, protože je velmi zaměřená.
Bartovi poskytuje jasnou představu o tom, co musí sledovat, aby zjistil, zda se stal lepším studentem, nebo ne.
Problém s druhou možností je, že je velmi vágní:
Co představuje problém?
Jaké činnosti sem spadají?
Jelikož Bartovi není snadné na tyto otázky odpovědět, bude pro něj těžké určit, zda se skutečně stává lepším studentem!
B. Vaše KPI musí být měřitelné
Nezapomeňte, že KPI vám pomáhají sledovat váš výkon.
A aby bylo možné cokoli sledovat, je třeba k tomu připojit nějakou kvantifikovatelnou míru.
Zamyslete se nad tím.
Je snadné měřit počet zadržení, kterých se účastníte? Ano.
Můžete snadno změřit „míru potíží, do kterých se dostanete“? Ne tak docela.
Každý KPI, který nastavíte, musí být měřitelný , abyste mohli snadno sledovat, jak se věci vyvíjejí, a ověřit, zda jsou na správné cestě.
C. Vaše KPI musí být relevantní
Toto je pravděpodobně nejdůležitější součást každého dobrého KPI.
Jelikož používáte KPI ke sledování svých výkonů, musí být metrika KPI relevantní pro to, co děláte.
Například „počet zadržení“ je relevantním ukazatelem výkonnosti pro někoho, kdo se chce zlepšit ve škole.
„Počet snědených bonbónů“ však mezi ně nepatří!
Stejně tak musí být KPI vašeho podniku relevantní pro obchodní cíle, které sledujete. Nemůžete očekávat, že budete používat marketingové metriky k hodnocení svých procesů v oblasti lidských zdrojů, že?
Krok 2: Používejte správný dashboard KPI
Nyní víte, jak nastavit správný typ metrik.
Ale to je jen polovina práce!
Nyní je budete muset sledovat, abyste zjistili, jak si vedete.
Ačkoli je stále možné zaznamenávat metriky KPI pomocí papíru a tužky, není to správná volba.
Proč?
Protože je to neefektivní, riskantní a může vás to nutit pracovat tvrději, než je skutečně nutné!
Je to jako zaměstnat Homera v jaderné elektrárně!
Pokud opravdu chcete efektivně sledovat své KPI, budete potřebovat specializovaný dashboard KPI.
Naštěstí má ClickUp pro vás perfektní KPI dashboardy!
Co je ClickUp?
ClickUp je světově nejoblíbenější nástroj pro správu projektů.
Podniky i studenti rádi používají ClickUp jako svůj hlavní dashboard pro KPI a centrum pro sledování cílů!
Podívejme se blíže na to, jak vám ClickUp může pomoci sledovat vaše klíčové ukazatele výkonnosti:
A. Cíle
Cíle ClickUp jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak sledovat vaše KPI a pokrok.
Je to tak snadné, že jsme si jisti, že to zvládne dokonce i Barney!
V ClickUp jsou cíle vysokou úrovní kontejnerů, které se dělí na menší cíle. Tyto cíle fungují v podstatě jako obchodní cíle a vy je plníte, abyste dosáhli svého celkového cíle.
Jakmile splníte své cíle, celkový pokrok ve směru k cíli se aktualizuje v reálném čase!
Nejlepší na ClickUp je, že si můžete přizpůsobit metriky, které zvolíte pro měření těchto cílů, například:
- Čísla: číselné údaje, jako jsou procenta a skóre
- Měna: pro metriky jako zisky a míra odchodu zákazníků
- Úkoly: sledování výkonu na základě dokončených úkolů
Celý proces funguje takto:
- Vytvořte cíl
(například „zvýšit tržby společnosti o 500 000 dolarů”)
- Stanovte si sadu cílů (Targets), které vám pomohou dosáhnout tohoto cíle.
(například „dosáhnout tržeb ve výši 250 000 dolarů za prodej produktů Shiny Widgets”)
- Definujte sadu klíčových metrik, které budete používat k měření pokroku při dosahování cílů.
(pomocí metriky měny v cílech ClickUp)
- Začněte sledovat svůj pokrok, dokud nedosáhnete úspěchu!
Tento pracovní postup je obzvláště užitečný, pokud vedete tým na dálku a potřebujete efektivněji komunikovat s členy týmu, kteří pracují z domova.
B. Dashboardy
Dashboardy ClickUp jsou ideálním řídicím centrem pro správu všech vašich KPI. Poskytují vám přehled o všech typech KPI tak, jak je chcete sledovat!
Každý dashboard může obsahovat řadu vlastních widgetů, z nichž každý sleduje vybranou metriku ve stylu, který si přejete.
Zde je seznam všech widgetů, ke kterým máte v ClickUp přístup:
- Čárový graf
- Sloupcový graf
- Výsečový graf
- Graf baterie
- Výpočty (pro výpočet součtů, průměrů a dalších číselných údajů)
Zdroj: https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets
Díky tomu můžete vizuálně sledovat všechny své klíčové metriky tak, jak chcete!
Nezáleží na tom, zda se jedná o metriky prodeje, finanční metriky nebo metriky typu „donut“ – v ClickUp můžete sledovat všechny typy KPI!
Kromě toho můžete přizpůsobit přístupová práva k těmto dashboardům. Tímto způsobem můžete sdílet své výkonnostní ukazatele KPI s různými členy týmu a zúčastněnými stranami projektu!
C. Týmové reporty
KPI se neomezují pouze na obchodní procesy.
Výkonnost svého týmu můžete hodnotit také pomocí zprávy o KPI!
Naštěstí ClickUp nabízí spoustu podrobných reportů pro měření výkonu vašeho týmu, například:
- Dokončeno: použijte počet dokončených úkolů k měření výkonu každého člena týmu ve vaší zprávě KPI.
- Pracoval na: jako KPI použijte data o tom, kdo pracoval na nejvíce úkolech.
- Sledovaný čas: použijte čas jako KPI k určení, kdo byl nejvíce zapojený.
- Body v pracovním prostoru: přiřaďte body k projektovým aktivitám a použijte je jako KPI k hodnocení výkonu svého týmu.
- A spousta dalších zpráv pro různé typy KPI!
Všechny tyto informace jsou velmi užitečné při řízení členů týmu, kteří pracují na dálku.
Pomoc se sledováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) však není vše, co ClickUp nabízí!
Získáte také užitečné funkce, jako jsou:
- Automatizace projektového řízení: Automatizujte opakující se procesy a ušetřete čas
- Grafy agilního projektového řízení: Sledujte své agilní metriky a scrumové projekty pomocí burndownů, burnupů, grafů rychlosti a kumulativních diagramů toku.
- Týdenní scorecards: Sledujte cíle svého týmu a pokrok v jejich plnění
- Vlastní stavy: Vytvořte si vlastní stavy specifické pro daný projekt pro všechny své úkoly.
- Priority: Nastavte priority úkolů tak, abyste vždy nejprve pracovali na těch nejdůležitějších.
- Přiřazené komentáře: Přiřazujte komentáře členům týmu, aby nikdy nezůstaly bez povšimnutí.
Krok 3: Vždy vyhodnocujte a podle toho upravujte své KPI
Našli jste sadu metrik výkonnosti a nyní víte, jak je sledovat.
Hotovo, že?
Ne tak docela.
Je důležité pravidelně procházet zprávu o KPI a podle toho je upravovat.
Proč?
Ne všechny vaše metriky výkonu jsou úspěšné.
Někdy si můžete vybrat KPI, které se zdá relevantní pro váš cíl, ale přesně neodráží váš pokrok.
Vraťme se k příkladu Krustyho, o kterém jsme se zmínili dříve:
Krusty chtěl rozšířit své online podnikání a jako KPI použil „počet příchozích potenciálních zákazníků“. I když se jedná o konkrétní, měřitelný a relevantní KPI, může být přesto zavádějící.
Například může získávat více příchozích potenciálních zákazníků, ale jeho konverzní poměr se může snižovat a náklady na získání zákazníků mohou stoupat.
To pravděpodobně povede k nižším příjmům – i když má více příchozích potenciálních zákazníků!
Proto je důležité pravidelně kontrolovat data KPI a ověřovat, zda přesně sledují váš pokrok.
Kromě toho, pokud se změní vaše obchodní cíle a procesy, je nezbytné změnit také metriky výkonu.
Nezapomeňte, že cílem klíčových ukazatelů výkonnosti je sledovat vaši výkonnost v souvislosti s konkrétními cíli. Pokud vaše klíčové metriky nejsou v souladu s těmito cíli, nebudou vám k ničemu!
Závěr
Metriky i KPI hrají velkou roli při hodnocení výkonnosti vaší společnosti. Pomohou vám snadno sledovat dění a zajistit, že vše probíhá podle plánu.
Tyto metriky však nelze nastavit a sledovat bez správného dashboardu KPI nebo centra pro sledování cílů.
Naštěstí ClickUp má vše , co potřebujete ke sledování vašich KPI, aby vše fungovalo hladce. Ať už jde o přizpůsobení druhu metrik, které používáte, nebo o vizuální grafy, pomocí kterých je můžete sledovat, ClickUp vám pomůže v každém kroku!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a nechte ho být vaším neoddělitelným společníkem v oblasti KPI – podobně jako Lisa a její saxofon!