Jak používat grafy burn up pro agilní řízení projektů

Chcete se dozvědět více o grafech burn up a pochopit, jak je používat?
Burn up chart je jedním z nejjednodušších nástrojů, jak rychle sledovat pokrok vašeho projektu a vyhodnotit, čeho jste dosáhli.
V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o grafech burn up, abyste je mohli efektivně využívat.
Pojďme na to.
Co je to burn up chart?
Burnup graf je vizuální znázornění pokroku vašeho projektu, které zdůrazňuje:
- Dokončená práce
- a celkovou práci na projektu.
Agilní projektoví manažeři tak mohou snadno sledovat, co již bylo dokončeno v porovnání s celkovým rozsahem práce. Díky tomu lze snadno odhadnout, zda vše probíhá podle plánu.
Jak číst burn up chart?
Zde je příklad dobrého grafu burn up:
Pojďme si to rozebrat. Burn up chart zobrazuje:
- Množství práce (vaše story body) je znázorněno na svislé ose (osa y).
- Celková doba trvání projektu (sprinty) je znázorněna na horizontální ose (osa x).
Kromě dvou os jsou v grafu burn up přítomny dvě čáry:
- Zelená čára je čára dokončené práce a představuje práci, kterou váš tým dosud dokončil.
- Šedá čára je čára celkové práce a představuje celkovou práci, kterou musíte vykonat (rozsah vašeho projektu).
Podívejme se na tyto dvě čáry blíže:
A. Řádek dokončené práce
Tato čára znázorňuje práci, kterou váš tým dosud dokončil. Použijte ji k určení, jak daleko jste od dokončení projektu. Nezapomeňte, že projekt je dokončen, když se čára dokončené práce setká s čarou celkové práce.
Můžete jej také použít k zaznamenání množství práce, které váš tým dokončil během každého sprintu (iterace). Jedná se o snadný způsob, jak zjistit, kdy byl váš tým nejproduktivnější.
Vaše dokončená pracovní linie je také dobrým způsobem, jak motivovat svůj tým tím, že jim ukážete, kolik již dokázali. Je to jednoduchý způsob, jak jim ukázat, kolik úsilí musí vynaložit, aby dokončili iteraci!
B. Celková pracovní linie
Tato čára na grafu burn up představuje celý rozsah práce vašeho projektu (celkový backlog projektu).
Vzhledem k tomu, že klienti mohou v průběhu projektu přidávat nové položky do backlogu, může se tato čára prodloužit v důsledku rozšiřování rozsahu projektu. Například v grafu burn up, který jsme zmínili dříve, se celková pracovní čára posunula nahoru během páté iterace. To bylo pravděpodobně způsobeno tím, že klient v této fázi přidal některé položky do backlogu.
V ojedinělých případech však může celková pracovní linie dokonce klesnout, pokud klient sníží počet položek v backlogu vašeho produktu nebo sprintu.
(Ale nepočítejte s tím, že se to stane!)
Jak se liší grafy burn up a burn down?
Ačkoli grafy burnup a burndown jsou klíčové pro proces agilního řízení projektů, nejedná se o totéž.
- Burnup graf zdůrazňuje práci, kterou jste dokončili v porovnání s celkovým rozsahem projektu, zatímco burn down graf zdůrazňuje množství práce, které v projektu zbývá.
- Graf burnup obsahuje čáru dokončené práce a čáru rozsahu projektu. Graf burn down obsahuje čáru ideální zbývající práce a čáru skutečné zbývající práce.
Ačkoli se liší, grafy burn up a burn down jsou klíčové pro proces agilního řízení projektů.
Jaké jsou ideální a skutečné čáry zbývající práce v grafu burn down?
Jaké jsou ideální a skutečné čáry zbývající práce v grafu burn down?
Ideální čára zbývající práce ukazuje, kolik práce by vám zbývalo, pokud by projekt postupoval podle plánu.
Čára skutečného zbývajícího množství práce zdůrazňuje skutečné množství práce, které vám zbývá. Porovnáním těchto dvou čar získáte odhad toho, jak moc jste napřed nebo pozadu oproti plánu.
K čemu se grafy burn up používají:
- Burn up grafy jsou dobrým způsobem, jak sledovat, kolik jste již dokončili, a kontrolovat rozsah projektu.
- Grafy burndown se používají k identifikaci množství práce, které zbývá k dokončení projektu, v porovnání s celkovým časem, který jste na projekt vyhradili.
Hlavní výhody použití grafů burn up oproti grafům burn down
Burndown grafy mají dvě hlavní nevýhody:
1. Burn down chart je do značné míry závislý na přesném plánování projektu.
Vzhledem k tomu, že vaše ideální linie zbývající práce je založena na tom, co jste naplánovali, je důležité ji správně nastavit.
Pokud jste podcenili čas potřebný k vydání, váš graf burn down bude váš projektový tým neustále zpožďovat. Naopak, pokud jste nadhodnotili čas potřebný k vydání, budete neustále předbíhat plán!
Výhody grafu burn up
Vzhledem k tomu, že v grafech burn up nejsou žádné plánované odhady, nebudete se s tímto problémem potýkat. Stačí pouze přesně sledovat pokrok při realizaci projektu.
2. Burndown grafy nesledují váš produktový backlog
Toto je další významný problém většiny grafů burndown pro vydání.
Váš burndown graf vydání odráží pouze přidané body příběhu (úkoly, které jsou dokončeny). Nelze jím sledovat změnu rozsahu v případě, že byly během této doby přidány položky do vašeho produktového backlogu.
To může ztížit určení, zda je pokrok vašeho release burndownu:
- Pouze díky přidání bodů příběhu (odvedené práce) do vašeho grafu
- Vzhledem k aktuálnímu pokroku při řešení položek produktového backlogu
Vzhledem k tomu, že váš graf burndownu vydání nemusí korelovat se skutečným dokončením backlogu, můžete mít nepřesný odhad pokroku sprintu.
Tímto způsobem můžete dokončit práci, ale protože se rozsah vašeho projektu neustále zvětšuje, nejste o nic blíž k dosažení svého cíle!
Výhody grafu burn up
Protože grafy burnup obsahují čáru pro změnu rozsahu, mohou vám poskytnout přesné odhady pokroku i v případě, že dojde ke změně rozsahu. Tím se zabrání tomu, aby váš burnup zvýrazňoval nepřesné údaje o backlogu!
Vzhledem k tomu, že se však použití grafů burnup a burndown liší, budete muset pro zavedení agilní metodiky použít oba!
Jak grafy burn-up pomáhají agilnímu řízení projektů
Burnup grafy jsou nezbytnou součástí agilních projektů.
Postupujte takto:
A. Sleduje, čeho jste dosáhli v každém sprintu
Burnup grafy umožňují neuvěřitelně snadné sledování pokroku vašich sprintů. Jakmile je váš pokrok zaznamenán napříč sprinty, můžete vidět, kde jste dosáhli největšího pokroku a kde se věci zpomalily.
Může být také velmi užitečný pro Scrum týmy.
Jak?
Scrum master může projít své burnupy, aby zjistil, co se pokazilo, a během denních schůzek pracovat na řešeních se scrum týmem!
B. Sleduje rozsah vašeho projektu
Na rozdíl od jiných grafů sledují grafy burnup také rozsah vašeho projektu. To vám poskytuje kontext při sledování pokroku vašeho projektu.
Pokud například projekt trvá déle, než se očekávalo, podívejte se na čáru rozsahu a zkontrolujte, zda nedošlo ke změně rozsahu. To by vysvětlovalo, proč jste pozadu s harmonogramem – i když se zdálo, že vše probíhá bez problémů.
Porozumění rozsahu práce může být neuvěřitelně užitečné při zdůvodňování zpoždění zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám. Pokud má klient obavy ohledně délky trvání projektu, může produktový vlastník zdůraznit odchylku od plánované cesty projektu, což by vysvětlilo rozšiřování rozsahu.
Jaký je nejlepší nástroj pro burnup chart pro agilní projektové řízení?
ClickUp je nejlepší nástroj pro vytváření burn up chartů pro agilní řízení projektů – vytvářejte výkonné burn up charty, které vám pomohou sledovat pokrok vašeho projektu.
Naštěstí je agilní metodika přesně to, pro co byl nástroj pro správu projektů ClickUp vytvořen! Zde je stručný přehled některých klíčových funkcí ClickUp pro správu projektů:
1. Grafy burn up
Jak jsme již zmínili, ClickUp vám může pomoci vytvořit burn up chart pro sledování vašeho projektu.
Na rozdíl od některých jiných grafů burnup jsou grafy ClickUp velmi snadno čitelné a srozumitelné! Díky tomu jsou ideální pro klienty a zákazníky.
Graf burn up v ClickUp je widget Sprint v dashboardu ClickUp.
V grafu burn up v ClickUp je celkové množství práce, které je třeba udělat (čáry rozsahu), zobrazeno šedě a svislá osa představuje body sprintu (nebo body příběhu).
Zelená čára představuje práci dokončenou v průběhu času (zobrazeno na horizontální ose).
Jakmile dokončíte veškerou práci, zelená čára se protne se šedou čarou, což signalizuje dokončení projektu.
Přidejte další úkoly do svého projektu nebo sprintu a uvidíte nárůst šedé čáry představující celkový objem práce, který je třeba vykonat.
Jak vytvořit burn up chart v ClickUp?
- Nejprve vytvořte nebo zobrazte dashboard.
- Klikněte na + Přidat widget
- Vyberte Sprint Widgets (Widgety sprintu) nebo vyhledejte graf Burn up.
- Pojmenujte svůj graf spotřeby (toto je volitelné a můžete jej později přejmenovat!).
- Vyberte data a možnosti pro svůj graf Burn up
- Klikněte na Přidat widget 🎉
Burnup grafy však nejsou vše, co vám ClickUp nabízí.
V ovládacím panelu ClickUp můžete na jednom místě zobrazit další data týkající se vašich projektů.
Widgety jsou základními stavebními kameny každého dashboardu a pomohou vám získat přehled o:
- Sprinty
- Dokumenty
- Tabulky
- Konverzace
- A ještě mnohem více!
Můžete si jej dokonce přizpůsobit:
- Zdroj dat každého widgetu: například data ze sprintových seznamů nebo vlastních polí
- Časové období: například 30denní období nebo pevně stanovené období
- Typ pracovní zátěže: například kapacita sprintu na základě bodů příběhu
Závěr
Grafy burn up jsou jedním z nejužitečnějších způsobů, jak sledovat pokrok vašeho agilního projektu. A protože agilní vývoj softwaru nelze řídit bez správného nástroje pro řízení projektů, proč si ještě dnes nestáhnout ClickUp?
Obsahuje vše, co potřebujete ke správě burnupů, burndownů a sprintů, aby váš projekt postupoval hladce.