10 nejlepších nástrojů pro správu produktového backlogu pro týmy v roce 2025

Agilní správa produktů je jako řízení lodi a backlog je to, co ji udržuje nad vodou.
Pokud budete průběžně vylepšovat a aktualizovat svůj produktový backlog, zajistíte hladký chod svého podnikání. ⛵
Správa produktového backlogu by měla podporovat hladkou spolupráci mezi vlastníky produktů a týmy softwarového vývoje a být v souladu s potřebami a očekáváními zákazníků a zainteresovaných stran.
Jste připraveni opustit břehy zastaralých nástrojů pro správu produktového backlogu? Nastupte na palubu a objevte našich 10 nejlepších tipů. Představíme vám jejich nejužitečnější funkce, ceny a omezení, abychom vám pomohli vybrat ten správný nástroj, který vašemu produktu pomůže k úspěchu!
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu produktového backlogu?
Pokud chcete dodávat projekty včas, snadno opravovat chyby a zavádět nové funkce a pokračovat v růstu, potřebujete správný systém správy backlogu. Zde je sedm nezbytných prvků každého efektivního nástroje pro správu produktového backlogu:
- Prioritizace: Umožňuje manažerům prioritizovat epické příběhy, uživatelské příběhy, výstupy a úkoly a jasně tak označit jejich důležitost pro všechny členy týmu.
- Snadné použití: Je uživatelsky přívětivý, přístupný na více zařízeních a automatizuje manuální a opakující se úkoly.
- Spolupráce: Usnadňuje komunikaci mezi členy týmu a umožňuje sledovatelnost změn v backlogu.
- Přizpůsobení: Je dostatečně škálovatelný a flexibilní, aby vyhovoval různým pracovním postupům produktových a vývojových týmů.
- Reporting: Poskytuje analytické údaje a přehledy, díky kterým můžete sledovat průběh projektů i jednotlivých úkolů.
- Integrace: Integruje se s existujícími nástroji nebo softwarem, které váš tým používá, jako jsou komunikační nástroje, nástroje pro správu projektů a vývojové nástroje.
- Zabezpečení: Chrání důvěrnost citlivých dat a umožňuje vám kontrolovat oprávnění uživatelů.
10 nejlepších nástrojů pro správu produktového backlogu, které zefektivní váš pracovní postup
Rozlučte se s chaosem a přivítejte efektivní správu úkolů s těmito 10 nástroji pro správu produktového backlogu! Prozkoumáme jejich funkce a způsob, jak je použít k zefektivnění vašeho pracovního postupu a sledování pokroku.
Mějte na paměti, že každý nástroj má své specifické výhody a nevýhody, které v tomto článku uvedeme.
1. ClickUp
ClickUp snad ani není třeba představovat. Dnes ho používá snad každý, ať už k sledování svých každodenních povinností nebo k organizaci domácích prací. 🥧
Jedná se o nástroj pro spolupráci a správu úkolů, který nabízí četné funkce a bezplatné šablony pro různé kontexty, včetně šablony Backlogs and Sprints pro snadnou správu backlogů bez ohledu na vaše aktuální dovednosti v oblasti správy produktů nebo velikost vaší firmy.
ClickUp Prioritization view je seznam položek backlogu (epos, uživatelské příběhy, úkoly a podúkoly), které jsou zobrazeny spolu s jejich stavem, pokrokem a termínem splnění. Můžete přiřadit Sprint Points a štítky priority k příběhům, abyste signalizovali jejich důležitost. Přesouvejte, odstraňujte nebo přidávejte vlastní sloupce a vytvořte si přizpůsobený rámec, který bude vyhovovat vám nebo vašemu vývojovému týmu.
Kromě zobrazení Prioritizace nabízí ClickUp mnoho dalších, například zobrazení tabule ve stylu Kanban a zobrazení Ganttova diagramu pro efektivní agilní řízení projektů.
Kliknutím na úkol zobrazíte a spravujete všechny podrobnosti. V okně úkolu najdete protokol předchozích změn a můžete nastavit oprávnění, ale také přidat přílohy, poznámky, kontrolní seznamy a automatizované akce. Když přiřadíte úkol členovi týmu, najde všechny informace o něm na jednom místě a může sledovat čas, který mu věnoval.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezplatné šablony pro správu produktového backlogu v rozsáhlé knihovně šablon
- Více než 15 režimů zobrazení
- Vlastní stavy a typy položek
- Seznamy úkolů, závislosti a štítky
- Funkce pro sledování času
- Automatizace
- Přístupnost na všech zařízeních
- Nativní integrace s více než 1 000 dalšími nástroji
Omezení ClickUp
- Vyžaduje trochu času na osvojení kvůli velkému množství funkcí.
- Uživatelé poukázali na to, že oznámení by mohla využívat systém filtrování.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
2. Craft. io
Craft.io je komplexní software pro správu produktů , který vám poskytuje úplnou kontrolu nad životním cyklem produktu, od jeho koncepce až po uvedení na trh a dále. Můžete přepínat mezi různými zobrazeními, z nichž každé pokrývá konkrétní aspekt správy produktů.
Kromě produktového backlogu má vyhrazené prostory pro vaše strategické vstupy, tj. vaši produktovou Wiki, stanovení priorit, sledování stavu produktu a vývoje a správu portfolia. Umožňuje vám také vytvořit osobní dashboard a portál pro sběr zpětné vazby od uživatelů.
Dokument Produktový backlog poskytuje přehledný přehled vašich epik, funkcí a chyb a zobrazuje je společně s přiřazenými osobami, barevně odlišenými stavy a ukazateli pokroku. Sloupce a kategorie stavů můžete přizpůsobit pomocí jedinečných vzorců.
Upřednostňujte epické příběhy a příběhy pomocí bodového systému a přiřazujte jim různé štítky důležitosti, náročnosti a hodnoty. Kliknutím na položky můžete zobrazit další informace, jako je protokol aktivit, komentáře, přílohy a závislosti úkolů.
Nejlepší funkce Craft.io
- Pokrytí všech aspektů správy produktů, včetně strategie a backloggingu.
- Portál zpětné vazby
- Osobní názor
- Vlastní sloupce a kategorie stavů
- Prioritizace pomocí štítků důležitosti, bodů příběhu a skóre hodnoty/úsilí
- Dostupnost na webu a v mobilních zařízeních (pro produktové manažery, kteří jsou často na cestách)
- Nativní integrace s 17 nástroji, včetně Zapier
Omezení Craft. io
Mezi nevýhody patří:
- Vysoké náklady
- Počáteční nastavení může být pro některé uživatele náročné.
Ceny Craft. io
Craft. io nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi a tři cenové plány:
- Essential: 39 $/měsíc na uživatele*
- Pro: 89 $/měsíc za editor
- Enterprise: cena na míru
*Uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
3. Backlog
Backlog je jedním ze čtyř nástrojů pro spolupráci vytvořených společností Nulab. Jeho primárním účelem je usnadnit plánování a realizaci projektů a zajistit jejich hladký průběh.
Backlog má různé složky pro organizaci a prohlížení různých aspektů vašich projektů. Domovská stránka vám poskytuje přehled nejnovějších aktualizací, zatímco klíčové funkce jako Wiki a Soubory vám umožňují ukládat všechny potřebné informace a zdroje, včetně požadavků na váš produkt.
Chcete-li spravovat své pracovní zatížení, přejděte do části Problémy a vytvořte hierarchii úkolů s různými stavy a milníky. Přidejte nové problémy pomocí šablon nebo nastavte automatické vytváření problémů prostřednictvím e-mailu. Můžete také přidávat komentáře, označovat v nich spolupracovníky a prohlížet historii změn.
Kromě standardního zobrazení seznamu nabízí Backlog také Kanban tabule, Ganttovy diagramy a Burndown diagramy pro optimální vizualizaci projektu. Jejich úprava je díky funkci drag-and-drop velmi jednoduchá.
Pokud působíte v IT odvětví, Backlog je pro vás ideální volbou. Nabízí různé nástroje specifické pro dané odvětví, jako je kontrola kódu, klonování úložiště a kontrola IP adres.
Nejlepší funkce backlogu
- Plné funkce nástroje pro správu projektů
- Různé možnosti vizualizace, jako jsou tabule ve stylu Kanban a Ganttovy diagramy.
- Pomocí funkce drag-and-drop můžete měnit pořadí úkolů v tabulkách a grafech.
- Dostupnost na počítači, webu a mobilních zařízeních
- Nativní integrace s 11 nástroji a dalším softwarem Nulab.
Omezení backlogu
- Málo možností integrace
- Vysoká cena pro větší týmy
- Někteří uživatelé jej považují za příliš jednoduchý.
Ceny backlogu
Vyzkoušejte Backlog zdarma po dobu 30 dnů nebo si vyberte jeden ze tří cenových plánů:
- Starter: 35 $/měsíc pro až 30 uživatelů
- Standard: 100 $/měsíc s neomezeným počtem uživatelů
- Premium: 175 $/měsíc s neomezeným počtem uživatelů a projektů
4. Planigle
prostřednictvím Planigle
Planigle je open-source nástroj pro správu produktového backlogu, iterací a verzí. Je přístupný a snadno použitelný, ať už jste technický nováček nebo profesionál. Základní verze softwaru je zdarma, ale pokud potřebujete další projekty nebo funkce, musíte si předplatit plán Premium.
V horní části ovládacího panelu můžete zobrazit různé prvky backlogu, jako jsou epické příběhy, příběhy a úkoly. Upřednostněte je přetažením myší a přejděte do režimu úprav dvojitým kliknutím na ně. Karta Plán vám umožňuje procházet nadcházející vydání a iterace, zatímco karta Změny zobrazuje časovou osu předchozích aktivit vašeho týmu.
Na kartě Lidé můžete spravovat svůj tým přidáváním nebo odebíráním jednotlivců a jejich seskupováním do výkonných týmů. Díky funkci multi-tenancy může tento nástroj podporovat více projektů a zároveň vám umožňuje spravovat oprávnění účastníků v každém z nich, aby byla zajištěna důvěrnost.
Pokud se rozhodnete pro prémiový plán Planigle, budete moci sdílet produktový backlog se zákazníky, abyste získali zpětnou vazbu (skvělé pro řízení vztahů se zákazníky), odemknout reportování pomocí burndown a velocity grafů a získat podporu.
Nejlepší funkce Planigle
- Jednoduché a intuitivní
- Cenově dostupné
- Prioritizace úkolů pomocí drag-and-drop
- Snadné vytváření reportů
- Víceuživatelský režim
Omezení Planigle
- Jednoduchost na úkor rozmanitosti funkcí (zejména pro projektové manažery)
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Pouze na webu
- Žádná nativní integrace
Ceny Planigle
- Zdarma
- Premium 10 $/měsíc pro prvních 10 uživatelů 5 $/měsíc za každého dalšího uživatele
5. Hygger
Hygger je agilní nástroj pro správu projektů, který slouží k vytváření backlogů, roadmap a Kanban tabulek. Pokud jde o správu backlogů, získáte přístup k různým bezplatným šablonám pro správu projektů, díky kterým snadno nastartujete svůj projekt. Backlog můžete organizovat pomocí sloupců, plaveckých drah a štítků.
Umožňuje vám shromažďovat a importovat poznatky od kolegů a zákazníků, které můžete využít k vývoji nových funkcí.
K určení priority funkcí použijte metodu váženého bodování založenou na faktorech hodnoty a úsilí. Můžete upravit nebo přidat vlastní kritéria, stejně jako upravit jejich váhu, nebo se místo toho rozhodnout pro techniky prioritizace ICE nebo RICE. Pro snazší vizualizaci použijte matici priorit, ve které seskupíte úkoly do kategorií Rychlé výhry, Velké sázky, Časové ztráty a Možná.
Po určení jejich důležitosti odešlete úkoly do svých vývojových tabulek, kde můžete plánovat iterace a sledovat jejich stav a změny. V rámci každého úkolu mohou členové týmu přidávat komentáře a přílohy a zaznamenávat svou práci. Funkce reportingu Hyggeru vám umožňuje analyzovat metriky, jako je odhadovaný čas vs. zaznamenaný čas a body týmu.
Nejlepší funkce Hyggeru
Výběr Hyggeru přináší:
- Bezplatné šablony pro snadné nastavení
- Snadné shromažďování a importování poznatků a jejich propojování se stávajícími funkcemi
- Různé techniky stanovení priorit, ze kterých si můžete vybrat
- Matice priorit pro podrobné rozepsání produktového backlogu
- Vytváření reportů pomocí četných metrik
- Dostupnost na webu a v mobilních zařízeních
Omezení Hyggeru
- Žádné Ganttovy diagramy pro řízení projektů
- Nativní integrace pouze s pěti nástroji
Ceny Hygger
- Zdarma
- Standard: 7 $/měsíc na uživatele*
- Enterprise: 14 $/měsíc na uživatele
6. Productboard
Jak již název napovídá, Productboard je software pro správu produktů, který vám pomůže plánovat a činit správná rozhodnutí, aniž byste se odchýlili od produktového plánu.
V zobrazení seznamu funkcí můžete vytvořit hierarchii funkcí s přizpůsobitelnými vzorci pro stanovení priorit. Skóre dopadu na uživatele a analýza kompromisu mezi hodnotou a úsilím vám umožní činit informovaná rozhodnutí.
Nejnaléhavější funkce a úkoly můžete přiřadit k verzím a časovým rámcům a zkontrolovat je v zobrazení plánu. Podrobnosti o funkcích jsou na dosah jednoho kliknutí, protože získáte přehled o jejich pokroku, dílčích funkcích, minulých aktivitách a komentářích od svých kolegů. Vaši zákazníci mohou hlasovat a poskytovat zpětnou vazbu ke každému nápadu na portálu, přičemž výsledky jsou snadno dostupné na kartě Insights.
Nejlepší funkce Productboardu
- Uživatelsky přívětivé
- Vlastní vzorce pro stanovení priorit
- Hodnocení dopadu na uživatele a analýza kompromisu mezi hodnotou a vynaloženým úsilím
- Portál pro sběr zpětné vazby od zákazníků
- Nativní integrace s 21 nástroji a otevřeným API
Omezení Productboardu
- Žádná mobilní verze
- Počet možností přizpůsobení může být ohromující.
Ceny Productboard
Productboard nabízí 15denní bezplatnou zkušební verzi (Starter) a čtyři další cenové možnosti:
- Essentials: 20 $/měsíc na tvůrce*
- Pro: 80 $/měsíc na výrobce
- Scale: individuální ceny
- Enterprise: cena na míru
7. Yodiz
Yodiz je komplexní agilní software skládající se ze dvou produktů – jednoduchého nástroje pro sledování problémů a kompletního agilního nástroje pro správu projektů. Mějte na paměti, že pro přístup k funkci produktového backlogu se musíte přihlásit k odběru služby Agile.
Issue tracker je výkonný nástroj, který vám pomůže udržet přehled o všech požadavcích uživatelů a vytvořit solidní akční plán. Umožňuje vám vytvořit personalizovaný pracovní postup s vlastními sloupci, widgety a vizuálními prvky. Platforma také usnadňuje komplexní reporting pomocí zpráv o trendech a četných grafů.
S rozšířením prohlížeče Grab můžete nahlásit chyby několika kliknutími pomocí screenshotů a poznámek. Můžete také vytvářet problémy přímo ze svého e-mailu tím, že je odešlete na adresu svého projektu s přizpůsobitelným seznamem povolených adres. 📧
V panelu backlogu můžete spravovat své epické příběhy a uživatelské příběhy, přiřazovat jim body a štítky, které označují jejich důležitost v produktovém backlogu. Vytvářejte úkoly z příběhů, prohlížejte historii, protokol commitů a časovou osu a přidávejte soubory, komentáře a závislosti.
Yodiz také umožňuje hladké vydávání verzí a plánování sprintů. Můžete sledovat průběh každého úkolu pomocí burndown trackingu a dalších klíčových analytických nástrojů.
Nejlepší funkce Yodiz
- Cenová dostupnost
- Stáhněte si rozšíření prohlížeče pro snadné hlášení chyb
- Hlášení problémů e-mailem
- Snadné vizuální plánování sprintů a vydání
- Dostupnost na webu a v mobilních zařízeních
- Nativní integrace s 21 nástroji a API
Omezení Yodiz
- Uživatelské rozhraní by mohlo být přepracováno.
- Mobilní aplikace nedosahuje úrovně webové verze
Ceny Yodiz
- Starter: Zdarma pro až tři uživatele
- Issue Tracker: 3 $/měsíc na uživatele
- Agile Tool: 5 $/měsíc na uživatele
- Vlastní hosting: individuální ceny
8. Týmová práce
Teamwork se zaměřuje na práci s klienty a nabízí různé funkce, které zajišťují efektivitu týmu a spokojenost klientů. Kromě standardních nástrojů pro správu projektů a času podporuje také rozpočtování a fakturaci. Platforma poskytuje řadu šablon , které vám pomohou rychle rozběhnout váš projekt. ⏰
Pro software pro správu produktového backlogu si vyberte mezi seznamy, Kanban tabulemi a Ganttovými diagramy. Vytvářejte úkoly a podúkoly pro každou funkci a přidávejte tagy, závislosti a vzorce opakování.
Teamwork nabízí pokročilé sledování času s fakturovatelnými hodinami a pracovními výkazy, kde si členové týmu mohou prohlížet své dříve zaznamenané práce. Můžete kontrolovat průběh každého úkolu i stav projektu pomocí četných možností reportování.
Chcete-li zefektivnit svůj pracovní postup, nastavte si vlastní automatizace nebo si vyberte jednu z hotových, jako jsou automatická oznámení s aktualizacemi stavu úkolů a změnami priorit s ohledem na blížící se termíny. Díky integrovanému chatu Teamwork je spolupráce v týmu hračkou. Buďte v obraze díky aktualizacím v reálném čase a odpovídejte na zprávy, vše v jedné schránce.
Nejlepší funkce Teamwork
- Šablony pro různé případy použití
- Pokročilé sledování času
- Automatizace na míru
- Integrovaný chat
- Rozpočtování a fakturace
- Dostupnost na webu, v počítači a na mobilních zařízeních
- Nativní integrace s více než 50 nástroji
Omezení týmové práce
- Funkce chatu je omezená.
- Příležitostné poruchy
- Mobilní rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny pro týmovou spolupráci
Teamwork nabízí bezplatnou měsíční zkušební verzi a čtyři cenové plány:
- Navždy zdarma pro až 5 uživatelů
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele*
- Dodání: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
9. nTask
nTask je řešení pro správu projektů, které zjednodušuje plánování a umožňuje vlastníkovi produktu realizovat projekty s maximální efektivitou. Jedná se o intuitivní nástroj pro správu produktového backlogu, který pokrývá různé aspekty projektu, včetně úkolů a problémů, hodnocení rizik, rozpočtování a přidělování zdrojů. Můžete vytvářet vlastní stavy úkolů a štítky priorit, propojovat úkoly a vytvářet tak závislosti a přiřazovat je více osobám.
Jedná se o vysoce vizuální nástroj, který nabízí několik režimů zobrazení, jako je Kanban tabule, kalendář a Ganttův diagram. Díky rozsáhlé sbírce šablon tabulek můžete snadno najít tu, která vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
To, co nTask umí nejlépe, je spolupráce, s komentáři, vestavěným chatem, schůzkami a vyhrazenými pracovními prostory pro každého člena týmu. Naplánujte jednorázové nebo opakující se schůzky, synchronizujte je se svým kalendářem, připravte program a poznámky k diskusi a doplňte je následnými akcemi a rozhodnutími.
nTask také usnadňuje snadné řízení a sledování času a umožňuje vám nastavit kapacity pro všechny členy týmu a odhady času pro úkoly. Svůj čas můžete zaznamenávat ručně nebo automaticky a poté generovat časové rozvrhy a zprávy.
Nejlepší funkce nTask
Nástroj nabízí:
- Různé pohledy a šablony
- Integrovaný chat
- Plánování a příprava schůzek
- Komplexní správa časových rozvrhů
- Dostupnost na webu a v počítači
- Nativní integrace se šesti nástroji a mnoha dalšími pomocí Zapieru.
Omezení nTask
- Žádná mobilní aplikace
- Příležitostné pomalé načítání
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny nTask
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 3 $/měsíc pro jednoho uživatele*
- Podnikání: 8 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Enterprise: individuální cenová nabídka
10. Microsoft Planner
prostřednictvím Microsoft
Microsoft Planner je uživatelsky přívětivý nástroj pro správu úkolů a projektů v sadě Microsoft 365. Stejně jako ostatní nástroje v tomto seznamu vám Microsoft Planner umožňuje organizovat a prohlížet různé aspekty vašich projektů. S pomocí jeho „průvodce“ pro začátečníky můžete začít a vytvořit svou první Kanban tabuli, tj. plán, během několika minut.
Ačkoli Microsoft Planner nebyl vytvořen speciálně jako nástroj pro správu produktového backlogu, lze jej snadno přizpůsobit pro tento účel, což z něj činí pohodlnou volbu pro týmy, které již používají Microsoft 365.
Pro každý plán můžete vytvořit hierarchii úkolů, přiřadit je členům týmu a přidat různé stavy a milníky. Úkoly lze organizovat do přizpůsobitelných kategorií nazývaných Buckets, které lze použít k reprezentaci různých fází nebo typů položek správy backlogu.
Úkoly můžete přetahovat mezi jednotlivými složkami, což usnadňuje stanovení priorit a aktualizaci stavu. Vytvářejte nové úkoly pomocí šablon nebo nastavte automatické vytváření úkolů prostřednictvím e-mailu. Přidávejte komentáře, označujte v nich spolupracovníky a prohlížejte historii změn.
Nejlepší funkce plánovače
- Přizpůsobitelné kategorie úkolů s koši
- Automatické vytváření úkolů e-mailem
- Spolupráce prostřednictvím příloh a komentářů
- Dostupnost na počítači, webu a mobilních zařízeních
- Nativní integrace s aplikacemi Microsoft 365
Omezení plánovače
- Omezené možnosti vizualizace ve srovnání se specializovaným nástrojem pro správu backlogu
- Žádné pokročilé reportování a analytika
- Žádné možnosti nativní integrace mimo aplikace Microsoft 365 – omezení pro vývojový tým
- Drahé (k dispozici pouze pro předplatitele plánu Microsoft 365 Enterprise)
Ceny plánovače
- Microsoft 365 E3: 36 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 E5: 57 $/měsíc na uživatele
Zvyšte svou produktivitu díky procesu správy backlogu
Chápeme, že správa backlogu není pro každého prioritou při výběru nových nástrojů. Je však důležité, aby týmy všech velikostí organizovaly, sledovaly a spolupracovaly na různých produktových úkolech.
Produktové a softwarové týmy se spoléhají na ClickUp, aby toho dosáhly, a ještě mnohem více. Vyzkoušejte platformu a zjistěte, proč týmy přecházejí z jiných nástrojů na ClickUp. Začněte zdarma!