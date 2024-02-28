Shrnutí knihy The Phoenix Project: Jak mohou pevné principy DevOps transformovat obchodní projekty

Selhání se může stát i těm nejlepším společnostem – důležité je, jak se z něj vzpamatují.
Kniha The Phoenix Project sleduje cestu fiktivní společnosti, která se potýká se zpožděními, neplánovanou prací a nedostatkem zdrojů. Představuje také její návrat k ziskovosti díky přepracovaným IT operacím.
Společnost využívá nejlepší principy DevOps k nalezení optimálních způsobů plánování, provádění a zlepšování procesů v rámci IT oddělení. To vše vyvrcholí pozoruhodným oživením společnosti ve stylu mýtického fénixe. 🔥
Ačkoli byste si měli přečíst celou knihu, abyste pochopili všechny její přednosti, toto shrnutí knihy The Phoenix Project vám představí některé z nejdůležitějších poučení. Ponoříme se do děje, hlavních myšlenek, nejvýznamnějších citátů a tipů, jak uplatnit koncepty z knihy v reálném životě.
Shrnutí knihy: Projekt Phoenix v kostce
The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win je kniha od autorů Gene Kim, Kevin Behr a George Spafford. Tato 432stránková kniha byla poprvé vydána v roce 2013 a její přečtení trvá přibližně 7–10 hodin.
Na knize The Phoenix Project se nám líbí, že pomocí postav a obchodních scénářů, se kterými se čtenáři mohou ztotožnit, definuje běžné problémy v oblasti IT operací a dodávek a zároveň čtenáře nasměruje k funkčním řešením. Je to také povinná četba, pokud se snažíte rozluštit vztah mezi provozem výrobního závodu a IT. 🍀
Děj
Tato kniha o obchodu a informačních technologiích se opírá o odbornou novelizaci, aby představila osvědčené koncepty DevOps srozumitelným způsobem.
Hlavním hrdinou příběhu je Bill Palmer, nově jmenovaný viceprezident pro informační technologie pracující pro společnost Parts Unlimited, která vyrábí automobilové díly. I jako zkušený ředitel IT má Bill před sebou obtížný úkol – zabránit krachu společnosti.
Co se tedy pokazilo?
Pro začátek je celá organizace sužována problémy – od selhání výplat a zpoždění plánování až po překročení rozpočtu. Mnoho z těchto selhání souvisí s nesprávným vedením IT oddělení společnosti a zejména s neschopností týmu dokončit důležitou iniciativu v oblasti vývoje softwaru, tzv. Phoenix Project.
Problémy se rozšířily i do dalších obchodních funkcí a Bill musí napravovat následky neúspěchů, jako jsou porušení bezpečnosti a porušení státních předpisů. A pokud selže a společnost bude i nadále ztrácet svůj podíl na trhu, generální ředitel Parts Unlimited plánuje outsourcovat IT operace. Ano, v sázce je opravdu hodně. 🌋
Postavy
V rámci svých snah o reorganizaci IT oddělení a v širším smyslu celé společnosti spolupracuje Bill s několika vedoucími oddělení a technickými vedoucími. Mezi hlavní role patří:
- Brent Geller: Vedoucí inženýr
- Steve Masters: Generální ředitel (CEO)
- John Pesche: ředitel pro informační bezpečnost (CISO)
- Wes Davis: Ředitel distribuovaných technologických operací
- Sarah Moulton: Senior Vice President of Retail Operations
- Chris Allers: Viceprezident pro vývoj aplikací
- Kirsten Fingle: Rozvážná vedoucí projektové kanceláře (PMO)
- Dr. Erik Reid: potenciální člen představenstva a odborník na inženýrství IT procesů
Mezi výše uvedenými postavami vyniká Erik jako jedna z nejvlivnějších postav příběhu. Zatímco Bill Palmer a jeho kolegové se snaží napravit, co se pokazilo, Erik je provází tímto procesem a seznamuje je s klíčovými koncepty DevOps a správy IT. Pokud jste pracovali v oblasti vývoje softwaru nebo IT operací, interakce mezi postavami vám pravděpodobně budou připadat velmi povědomé.
Hlavní body z knihy The Phoenix Project
Výzvy, které tato kniha představuje, jsou poměrně běžné, pokud se podíváte na to, s čím se dnes potýká většina softwarových vývojářů a IT profesionálů. Jelikož tři spoluautoři knihy The Phoenix Project jsou významnými myšlenkovými vůdci v IT průmyslu, jsou schopni určit účinné strategie k řešení těchto výzev, které vaší firmě pomohou uspět v dlouhodobém horizontu. 🧑💻
Pojďme si projít pět nejdůležitějších ponaučení a poznatků z této knihy.
1. Identifikujte čtyři typy (IT) práce
Erik vysvětluje, že plánování a sledování práce v IT je snazší, když ji rozdělíte do čtyř kategorií:
- Obchodní projekty: Tento typ práce zahrnuje nové projektové iniciativy a procesy, které zabírají velkou část vašich obchodních funkcí. Jsou individuálně monitorovány projektovou kanceláří v rámci rámce řízení programu.
- Interní projekty: Patří sem pravidelné úkoly, jako je údržba systému, aktualizace a bezpečnostní záplaty, které udržují společnosti jako Parts Unlimited v chodu.
- Změny: Jedná se o rutinní úkoly, podobně jako interní projekty, ale zahrnují drobné úpravy, jako jsou opravy chyb a aktualizace verzí. Obvykle je nutné zavést systém ticketů pro sledování problémů, změn a řešení.
- Neplánovaná práce: Zatímco ostatní kategorie práce jsou dohodnuty předem, tato není. Může se jednat o cokoli od obnovy po selhání systému až po práci navíc, protože člen týmu neinformoval včas o problémech. To vede ke konfliktům v plánování a neefektivitě procesů, které se postupně mění v závažnější problémy. Aby se předešlo neplánované práci, Bill a jeho tým se dohodli, že před schválením práce na změnových požadavcích zkontrolují kapacitu týmu.
Tento víceúrovňový monitorovací systém založený na práci zajišťuje správný tok odpovědnosti, na který se tým může spolehnout.
2. Omezte rozpracované nebo probíhající práce (WIP)
Podle knihy byste měli mít co nejméně probíhajících úkolů najednou.
Bill zjistil, že když je vaše pozornost rozdělena mezi více úkolů, jste přetížení a náchylní k chybám kvůli roztříštěné pozornosti. Čím více chyb uděláte, tím více úsilí a firemních zdrojů investujete do jejich řešení. Jelikož původní práce nebyla plodná, bude to považováno za plýtvání zdroji, které mohly být využity na nové úkoly.
Kniha doporučuje sladit vaše strategie s agilními nebo Lean metodikami, abyste zajistili optimalizaci zdrojů pro plánované úkoly.
Bonusové čtení: Rozšiřte své znalosti s našimi průvodci pro:
3. Využijte Kanban tabule
Jedním ze způsobů, jakým Bill Palmer a jeho tým dokázali překonat nahromadění rozpracovaných zakázek ve společnosti Parts Unlimited, jsou kanbanové tabule. Kanban, což v japonštině znamená „nápis“, umožňuje týmu vizualizovat práci. Tabule je rozdělena na sloupce znázorňující fáze pracovního postupu, které se obvykle pohybují zleva doprava. Každý úkol je znázorněn kartou.
V knize Billův tým vytvoří Kanbanovou tabuli s označeními Připraveno, Probíhá (pro úkoly WIP) a Hotovo. Každá karta má přiděleného pracovníka a je umístěna na levé straně tabule. V průběhu práce se přesouvá doprava. Díky tomuto systému je veškerá práce sledována, organizována a prioritizována tak, aby se maximalizovala produktivita, umožnila úplná viditelnost úkolů týmu a minimalizovala neplánovaná práce.
Tip pro profesionály: Použijte náhled tabule v ClickUp k vytvoření škálovatelných a informativních tabulek Kanban. Vytvořte vícefázové pracovní postupy několika kliknutími a získejte přístup ke stavům, přiděleným úkolům a prioritám v jednom náhledu. Úkoly můžete snadno přetahovat mezi sloupci a dokonce použít vestavěnou lištu nástrojů k hromadné aktualizaci stavů. 💪
4. Řiďte změny pomocí teorie omezení
Erik informuje Billa o tom, jak se teorie omezení uplatňuje ve velkých organizacích. Většina podniků má ve svých IT a provozních činnostech úzká místa nebo omezení, která mohou narušovat chod a vést k neplánované práci. Erik vysvětluje, že pro zajištění stabilních, předvídatelných a bezpečných IT služeb je nutné plánovat lidské i nelidské zdroje tak, aby se tato omezení vyřešila a zajistil se nepřerušovaný pracovní tok.
V případě společnosti Parts Unlimited dopad mnoha omezení pocítil Brent, vedoucí provozní inženýr a IT génius. Brent byl po krk v neplánované práci, většinou v trivialitách a opravách, což mělo negativní dopad na důležité plánované úkoly.
Aby tento problém vyřešil, Bill vytvořil skupinu, která by se místo Brenta zabývala eskalacemi. Navíc Brent, který si dosud své metody nechával pro sebe, nyní skupinu školil, aby jí předal své znalosti. To týmu umožnilo zmapovat proces pro budoucí použití a uvolnilo Brentovi čas (nebo, jak říká Bill, osvobodilo Brenta od hašení požárů), aby mohl své odborné znalosti investovat do úkolů s vyšší přidanou hodnotou.
Bonus: Vyzkoušejte šablonu ClickUp Processes Map Whiteboard, abyste vizualizovali úzká místa a vytvořili spolehlivý mezioborový pracovní postup v souladu s teorií omezení.
5. Optimalizujte proces nasazení
Projekt Phoenix byl časově náročný, takže na testování a nasazení aplikace zbývalo málo času.
V průběhu knihy se však Billův tým stal efektivnějším a vydal více verzí než v předchozím čtvrtletí. Částečně to bylo díky jejich novému přístupu, kdy dodávali menší části práce častěji, čímž snížili množství rozpracované výroby a časovou rezervu, aniž by museli používat nepřiměřené zkratky.
6. Využijte model The Three Ways k posílení DevOps
Erikovo koučování se točí kolem modelu The Three Ways, který je základem mnoha konceptů DevOps. Model nabízí pokyny pro společnosti, jak poskytovat konzistentní hodnotu produktů a zákaznickou podporu prostřednictvím stabilní, efektivní a vysoce kvalitní práce.
První způsob: Optimalizace
Při hodnocení úspěchu společnosti posuzujeme výsledek, nikoli proces. První způsob zkoumá, jak proces ovlivňuje výsledek a dodací lhůty. Chcete-li maximalizovat svou ziskovost, měli byste optimalizovat svůj hodnotový tok, tj. tok práce, který začíná vývojem softwaru a končí dodáním zákazníkovi.
Podle knihy je při vytváření optimalizačního plánu nezbytné zohlednit širší souvislosti. Jaké jsou hlavní obchodní cíle? V jakých oblastech dodržování předpisů a bezpečnostních standardů byste nikdy neměli dělat kompromisy?
Důležité je také držet krok s technologickým pokrokem. Například zkoumání nového softwaru, jako je AI DevOps, nástroje pro tvorbu Ganttových diagramů s jednoduchým plánováním a nástroje pro správu IT operací, může výrazně urychlit plánování a výrobu.
Druhý způsob: Využívání zpětné vazby k zamezení přepracování
Druhý způsob se zabývá interním tokem informací. Díky rychlým a neustálým zpětným vazbám se společnosti mohou naučit odhalovat problémy s kvalitou u zdroje a rychle je řešit, aby neměly další dopad na výrobní linku. Problémy zjištěné v pozdějších fázích budou složitější na řešení a způsobí značné zpoždění. ⚠️
Třetí cesta: Neustálé zlepšování a podpora služeb
The Third Way hovoří o neustálém zlepšování, ke kterému dochází v důsledku následujících faktorů:
- Učení prostřednictvím analýzy minulých zkušeností
- Opakované procvičování dovedností – podle Erika je lepší cvičit pět minut každý den než tři hodiny jednou týdně. I opakování chyb pomáhá budovat odolnost a sebedůvěru k vyzkoušení něčeho nového.
- Přijímáním rizik a experimentováním s různými metodami, nástroji DevOps a dalšími strategiemi zákaznické podpory můžete dosáhnout dosud nevídané úrovně efektivity a kvality.
Citáty z knihy The Phoenix Project, které se nám líbí
The Phoenix Project je kniha, z níž lze citovat mnoho pasáží, ale těchto pět úryvků nás zaujalo nejvíce:
Neexistují žádné limity toho, čeho lze dosáhnout, když nikomu nezáleží na tom, kdo si zaslouží uznání.
Tento citát poukazuje na to, že můžeme dosáhnout pozoruhodných výsledků, pokud odložíme osobní zisky stranou a zaměříme se na spolupráci. Bez tlaku být nejlepší mohou vyniknout kreativita a znalosti týmu. ⛅
Proces je tak rychlý, jak je rychlé jeho nejpomalejší místo
Z pohledu omezení může nedostatečný výkon v jedné fázi bránit celému procesu, i když ostatní fáze probíhají bez problémů.
Nezáleží na tom, jak moc plánujeme. Důležité je, jak dobře plán vylepšujeme, když se objeví nové informace.
Naše plánování bude marné, pokud se nepřizpůsobíme neustálým výzvám, které jsou nevyhnutelné. Totéž platí pro příznivý vývoj. Ten představuje příležitost dosáhnout ještě lepších výsledků.
Neexistuje žádné tajemství, které by vám umožnilo vyhnout se tvrdé práci.
Někdy se efektivita jeví jako hledání zkratek a eliminace zbytečných kroků v procesu. Pokud však chcete uspět, nemůžete šetřit na skutečné práci a odhodlání.
Klidné moře nikdy nevychovalo zkušeného námořníka
I když mohou být frustrující a zpomalovat vás, chyby a výzvy pomáhají budovat odolnost a přispívají k osobnímu i profesnímu růstu. 🌱
Aplikujte poznatky z knihy The Phoenix Project pomocí ClickUp
Lekce DevOps v této knize tvoří základ provozu každého IT týmu. Stále však zůstává otázka za milion dolarů: Jak tyto poznatky uplatnit z praktického hlediska?
Odpověď zní: pomocí ClickUp — centra pro správu projektů s řešeními šitými na míru softwarovým týmům. Ať už chcete implementovat Tři způsoby DevOps nebo zavést systém monitorování WIP, ClickUp je vysoce flexibilní a lze jej nakonfigurovat tak, aby podporoval jakýkoli pracovní postup.
ClickUp nabízí řadu funkcí speciálně navržených pro týmy zabývající se vývojem softwaru a provozem. Integruje se také s mnoha vašimi oblíbenými nástroji, jako jsou GitHub, GitLab a Bitbucket, takže můžete produktivně plánovat, spolupracovat a provádět úkoly z jedné centralizované platformy.
S ClickUpem se principy z knihy The Phoenix Project mohou snadno stát součástí vaší každodenní rutiny – pojďme se podívat, jak na to.
1. Nastavte optimalizované pracovní postupy pomocí nástrojů pro správu úkolů a plánování.
Ve své snaze vrátit společnost Parts Unlimited zpět na správnou cestu se Bill Palmer snaží zavést ty nejlepší postupy pro plánování a řízení úkolů DevOps. Ale s ClickUpem je jakékoli plánování harmonogramů a pracovních postupů hračkou.
Pomocí ClickUp Tasks můžete přizpůsobit pracovní postupy pro všechny své projekty – sledujte přidělené úkoly, podúkoly, komentáře k úkolům, závislosti a štítky priorit, a to vše z jednoho místa. Platforma nabízí několik možností vizualizace prostřednictvím zobrazení. Například:
- Zobrazení Ganttova diagramu : Vytvářejte složité plány k dosažení cílů a omezte WIP tím, že získáte přehled o závislostech, milnících dodávek a omezeních v reálném čase. Můžete také využít předem navržených šablon Ganttova diagramu, abyste rychleji naplánovali časové osy projektu.
- Zobrazení kalendáře : Plánovač s funkcí drag-and-drop pro projekty založené na datech
- Zobrazení pracovní zátěže : Použijte jej k posouzení kapacity týmu a přerozdělení kreativní nebo nevyřízené pracovní zátěže mezi členy týmu, kteří mají málo práce, a členy týmu, kteří jsou přetížení.
- Formulářový pohled : Shromažďujte požadavky na opravu chyb a přidání funkcí pomocí nativních formulářů ClickUp a rychle je přeměňte na skutečné úkoly pomocí značek a štítků priority.
Pro větší efektivitu automatizujte opakující se a administrativní úkony pomocí ClickUp Automations a snižte pracovní zátěž svého týmu.
2. Budujte situační povědomí sledováním sprintů a dalších IT operací
Po nastavení pracovních postupů můžete pečlivě sledovat všechny své operace v ClickUp – od sprintů a úkolů nasazení až po suroviny a požadavky. Se sprinty v ClickUp můžete:
- Zkopírujte pohledy Sprintu a rychle začněte
- Stanovte termíny a přizpůsobte si bodovou strukturu
- Synchronizujte práci svého týmu s repozitáři Git
- Automaticky přenášejte nedokončené úkoly do dalšího sprintu
Platforma obsahuje grafy burnup, burndown a kumulativní grafy, které vám pomohou sledovat pokrok při dosahování cílů a rychleji identifikovat omezení a příležitosti ke zlepšení.
ClickUp zjednodušuje správu verzí díky integrovanému Git pipeline, kontrolním seznamům pro spuštění a release trains. Můžete také nastavit karty Dashboard ve svém pracovním prostoru, abyste měli přístup k živým metrikám týmu, jako je průměrná doba nasazení a sledovaný čas.
3. Vítězství díky neustálé spolupráci a zpětné vazbě
V knize Erik vysvětluje, jak důležité je být vůči týmům transparentní ohledně vývoje, který má vliv na čekací dobu nebo termín dodání. Naštěstí ClickUp nabízí celou řadu komunikačních a kolaboračních nástrojů, které vám v tomto ohledu pomohou. Mezi nejvýznamnější funkce patří:
- ClickUp Docs pro ukládání všech požadavků na produkty, zpětné vazby, historie přepracování a dokumentace procesů na jednom místě.
- ClickUp AI slouží jako asistent pro psaní s umělou inteligencí a také jako neuronová síť propojující vaše úkoly, dokumenty a lidi.
- Přiřazené komentáře , korektury a zobrazení chatu pro aktualizace, interní komunikaci, předávání úkolů a rychlé zpětné vazby
- Vlastní pole pro přidání informací o nových chybách a aktualizacích funkcí
- ClickUp Whiteboards a Mind Maps pro brainstorming a mapování procesů
Nevíte, kde začít? Využijte četné předpřipravené šablony platformy pro různé obchodní cíle. Možnosti jako šablona ClickUp Ultimate Software Development Template, ClickUp Bug and Issue Tracking Template a ClickUp Release Notes Template jsou nezbytností pro každé IT oddělení.
Využijte výhody DevOps a dosáhněte dalšího obchodního úspěchu s ClickUp.
Projekt Phoenix nás učí, že je možné usilovat o efektivitu, kvalitu produktu a spokojenost zákazníků zároveň. Aplikováním principů z knihy pomocí špičkového řešení pro správu práce, jako je ClickUp, může vaše firma nejen řídit úspěšné plány vydání, ale také uspokojit zainteresované strany.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a objevte všechny způsoby, jakými může zefektivnit vaše IT operace a zvýšit produktivitu týmu. ⬆️